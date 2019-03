Voz 1 00:00 unos segundos

Voz 6 00:20 hola buenas noches queridos amigos otra noche más aquí en la radio hasta hoy vamos a conocer a alguien capaz de crear belleza que necesaria son esas personas verdad me gustaría pedir que escuchar con mucha atención

Voz 7 00:50 esta música

Voz 7 01:03 tan sólo cuatro cuerdas y un arco mil cuatro cuerdas que combinada generan esta belleza en la patita el número tres para violín solo de Johann Sebastian Bach

Voz 7 01:28 la responsable de esta belleza nos llegue a nuestros oídos es la violinista María Luisa barrios Premio Nacional de Música Premio Arthur dirimió premió Perlman y una gloria viva de la música en nuestro país la semana pasada María Luisa barrios sorprendió al mundo anunciando que se retiraba y hoy ha aceptado pasar la noche con nosotros María Luisa barrios buenas noches

Voz 3 02:09 buenas noches la primera pregunta es

Voz 9 02:13 porque se retira porque me retiro bueno yo creo que hay momentos en la vida en los que una tía que sea sincero no se sincera con una misma yo creo que ha al violín y al ya al ya le extraído todo que puede extraerle evite violín me me lo ha dado todo pero el violín también me la que cauto en qué sentido puff muchas horas dedicadas a a la instrumento pérdida de de de tiempo Papa mi vida privada aquí estoy muy agradecida al violín pero yo creo que ha llegado ahora el momento en estos últimos años de mi vida en los que tengo que encontrarme conmigo

Voz 10 02:58 siempre a hábil

Voz 9 03:06 que una niña prodigio con sólo cinco años ya dio el primer concierto en el Teatro de la Ópera de Viena exacto tiene recuerdos de aquella época

Voz 3 03:17 recuerdo difusos recuerdos yo era una chiquilla ahí

Voz 9 03:26 tenía la impresión de que me llegaban de un lado para otro no fue infeliz a diferencia de otros casos como el mío en los que lo son los intérpretes recuerdan aquellos años con dolor yo tiene gran feliz recuerda aquella época era feliz tampoco conocía yo cómo cómo eran los juegos de los niños no podía comparar no a tener una vida de juego no podía que comparar al menor entonces pues aquello era mi vida era feliz

Voz 9 04:05 Familia mal mal mal muy muy muy mal porque el hecho de que yo dejen la interpretación del violín hacen tan casada como si fuera un avión arrojó un cubo de agua helada pero por qué porque el pues el dinerito por el poderoso caballero es de de fondo Ibero

Voz 6 04:32 no no no no lo han entendido Auserón la decisión de abandonar el violín no

Voz 9 04:36 no no haré entendió ya digo ha sentado como un jarro de agua helada varía mi marido montó en cólera

Voz 9 04:51 desde que tomé la decisión en casa no se habla en casa no no no una ese dije la verdad Bruce está Contador las razones por por activa y por pasiva

Voz 3 05:04 aún así una Artime por pasiva yo he contado que no puedo más que son sesenta y tres años con un violín en la mano y que no porque ya ves la es acabar violento lo que puede sacarle pero ello no va que ven que se pierde el brillo Der dinero que entra es la casa

Voz 9 05:24 eso eso hay yo no lo pues no la a mil lo que mi familia me ha hecho no ahora con esto de no entender no de de siempre lo que lo que mi familia me ha dicho pero eso no está en los escritos pero pero que le obligamos a tocar el violín obligarle a tocar el violín obliga a ellos pero como como le obligaban apunta pistola no me María Luisa Merlo apunta pistola pero mi seis hijos mi marido pero se refieren al toca el tocar violín graba este dijo

Voz 9 06:04 pero María Luisa y eso no no lo aguanta cualquiera

Voz 3 06:15 yo yo yo objeto de Umar trato sistemático madre mía madre mía yo me me dejaba llevaba porque tampoco sabía cómo de decirle que no a mí seis hijos

Voz 9 06:27 hombre pero marido pero Marjaliza debería haberse yo le decía

Voz 3 06:36 poquito de de aire era ideal

Voz 9 06:39 me hacía ya años que mama Cyrus un viaje o algo yo me decían los único viaje que vas a hacer tú es a a Viena a Estocolmo atados subiendo Ande ande te salga no conciertos más viajero eh usted lo aceptaba aceptada y ahora me arrepiento de repente graba con la Deutsche Grammophon hija puta graba con la hija puta Josep grababa tonta de mí

Voz 12 07:21 imaginábamos Luisa que la suya había sido una vida rica y plena en la que saboreaba el éxito con felicidad pero pero no

Voz 9 07:31 no no sido yo

Voz 9 07:39 me pidió ayuda en alguna vez una Le pedí ayuda a Herbert von Karajan el celebérrimo director de ochenta que él me dirigía

Voz 3 07:50 el concierto de violín de Beethoven el Opus sesenta hay un número dirigía en Berlín easy Jet al acabar el concierto fui a hablar con él dije mira Gerber no sé si tú sabes que a mí me obliga a tocar

Voz 9 08:08 que me me pregunto Herbert von

Voz 3 08:11 yo dije pos mi marido y mis tres hijos en aquella época yo tenía tres hijos Quique quiere dijo Karajan me dijo que que quería hablar con mi marido claro que yo no sé yo si estaba va a ser la solución pero él insistió tenía ejercía sobre mí un poder inmenso que era director que está loca a caballo canción que vea con tallos de gente Karajan sí ejercía mucho poder sobre mí pero yo dije bueno pues ya está tu decisión Herbert von habla con mi marido cual camerino le estaba Mi Grabiel fabular con un con Grabiel si cree que le veo la pegó un mordisco

Voz 14 08:56 Diego siempre mordisco pero quién a quién

Voz 3 09:04 mordiendo todo todo lo que tenía el de espiritual de elevado en la vertiente profesionales todo es sólo lo tenía de básico muy básico para solucionar los problemas sociales pero claro cuando veía mordía por día y todo le mordió en la cara amiga a ver si es of empeoró las cosas en todavía más pero que mi marido es de ese tipo de personas que por lo que sea o no no les gusta que que el que les muerdan en la calle

Voz 3 09:39 por eso fue el inicio

Voz 9 09:44 una batalla que duró hasta la muerte de Karajan entre mi marido y Herbert von

Voz 12 09:50 marido Gabrielli Karajan

Voz 9 09:53 se convirtieron en enemigos acérrimos enemigos acérrimos de mi madre él él ochenta

Voz 9 10:03 a mi marido a a pensar Alcosa capaces de la hija de Bebo un pueblo lo mismo se llamaban por teléfono quedaban en descampados Ayllón después ya en descampado meterse

Voz 3 10:18 pese dos hostias cambio en quedaba en descampados para Caracas Caracas en en cualquier descampado de Berlín de fusión de Le pilla se acerca Karajan citaba a mí Grabiel iraquí nada más verse a hostia limpia Karajan con su tendencia a morder y a las piernas a mi marido y mi marido se metía dos tías y luego Karajan posa hacer conciertos al al a dirigir la Filarmónica Berlín ahora eso sí Karajan suponía dirigir a la Orquesta Filarmónica Berlín después de haber estado seis horas mordiendo a mi marido seis horas recibiendo hostias Tuc Tuc Tuc es creer que denotaba Karajan cuando dirigía crees que tú que se notaba no sé no sé era un profesional con una facilidad a olvidar las hostias una factoría que tenía Herbert verbo a olvidar la el el el hecho de morder una faena como si tú es un interruptor Karajan en en la cabeza madre mía podría estar seis horas ya digo mordiendo la piel mordiendo en la cara mi marido se subía allí te dirigía el Concierto para violín de Chaikovski como si como si como si se hubiera estado ha echado una siesta

Voz 9 11:47 nada una capacidad de verdad para desconectar que te que que tenía Herbert von peso como como extraía usted energía fuerza

Voz 12 12:00 para tocar cuando estaba siendo presionada obligada a ello

Voz 9 12:06 cuánto te apuntan con un revólver día sí día cuando han notado el frío metal del cañón de así Diego cuando ves la mirada de tu seis hijos diciendo toca diciendo graba ya no trabaja para atraer dinero una deja de pensar que no deja una de pensar actúa de manera mecánica y eso era interpretado por muy público como como que yo era una una violinista metódica muy muy matemática lo cierto que estaba qué mal lo pasó verdad sí

Voz 14 13:06 me me han mirado en el espejo no me reconocía me veía como un como un trapo llevaba un citó a otro venga María Luisa tengo la sensación de que perdió todos

Voz 12 13:32 pero ahora puede recuperar los ahora puede empezar a a ser feliz tiene que desligarse de de Schumann

Voz 14 13:42 Josu no pues claro que puede como dice perdone tan mucha pena que da mucha pena que sus hijos sus hijos porque

Voz 12 14:22 llevo muchos años trabajando en la radio y entrevistado a miles de seres humanos he visto y oído de todo pero esta noche el testimonio de María Luisa barrios la mejor violinista española de todos los tiempos está llegando muy hondo no puedo dejar de pensar con tristeza en esos momentos en los que sus seis hijos y su marido a punta de pistola la obligaban a grabar para la Deutsche Grammophon exacto o interpretar el opus sesenta y uno de Beethoven diciendo le toca hijaputa toca todo dijo el dinero que María Luisa barrios ganaba era el único aliciente de esa familia por la que paradójicamente ella siente ahora lástima pienso en las cientos de noches de conciertos llenos de aplausos que para ella debieron ser como puñaladas pienso en María Luisa abatida sola deseando simplemente hacer un viaje de placer Canencia y pienso en ese momento de esperanza cuando se atrevió a decirle a Herbert von Karajan toda la verdad y me apena saber que eso tampoco sirvió para nada sólo para que su marido y Karajan pelearon en descampados mordiéndose las piernas y dándose palizas exaltado María Luisa esto en principio iba a ser un un homenaje sin una despedida que queríamos hacerle desde aquí desde la radio y ya habíamos convocado a a su marido para que hablara con usted para darle una sorpresa pero

Voz 14 16:14 no pero ahora

Voz 12 16:18 no sabemos qué hacer no creo que sea una buena idea repaso ahora Gabriel verdad

Voz 9 16:29 no sé yo que yo pedir perdón por por haberme roto no mujer encima no no no para nada otra cosa de María Luisa por Dios no nos enterábamos nada queríamos hablar con usted tranquilamente

Voz 12 16:52 de Luisa recibimos a Gabriela uno venga adelante Gabriel buenas noches

Voz 16 17:00 las noches estado escuchando a su mujer

Voz 12 17:03 sí que tiene que decirnos

Voz 16 17:07 el encuentro cuando lo veo ido pues me he dado cuenta de que somos por no estar no estaba bien hecho Sinnamon en ocho y se ha dado cuenta con una cosa y hacerlo de otra cosa he oído

Voz 12 17:29 Gabriel

Voz 9 17:31 no no concibo que no se haya dado cuenta hasta ahora de que apuntar a su esposa con una pistola para que la base discos con una moción para que actuara lo fuera algo en sí mismo negativo

Voz 16 17:45 es que mientras yo estaba haciendo eso de apuntala el pues me me me lo haces estás en una dinámica que no piensas o ACC ya está no siempre Baltar día amanece ya pocos deja el revolver apuntara la maravillosa lo vivíamos con cómo lo normal y creo que hablo en nombre de mi chiquillos también lo hacía porque de lo claro ahora oir la bajada lo ha sido el mejor comportamiento bella pues bueno ponerlo igual que aquí no hablo frío tu solamente que yo también he llevado me he llevado lo mío

Voz 16 18:38 es un padece fuegos como el tengo las piernas de los mordiscos de Herbert von Karajan hace poco marido hija como el tengo los brazos me hizo ver todo esta Oñorbe conocía la tiene incluso de roce de combustible son notificaba ya humedades segurado mordiendo ves hizo todo el tu beneplácito la cabe también hay que cuando él me mordía casco quedarte de brazos cruzados buena excusa

Voz 18 19:17 bueno de abril la única persona que Mel defendía claro que por primera vez me defendía Planus tienen normal no vale Luisa usted yo quisiera de verdad especie descendiera

Voz 19 19:32 ya y te pido perdón por la parte que me concierne no pida pero actúa en mi defensa Herbert von fue la única persona que dio la cara por mi que yo sufrí mucho tú sabes Grabiel lo que salir a escena sintiendo aún en la sien la presión del revólver tú sabes el esfuerzo que tenía yo hacer pues local a Paganini notando en todavía el miedo que vas a saber si si lo has tenido todo hecho de desde que te pasaste conmigo qué has vivió a la sopa boba con el dinero crema vais robado entre todos ir robado Grabiel digo robado bueno porque a mí me charros Grabriel robar a punta

Voz 12 20:21 mira María Luisa Gabriel

Voz 17 20:26 Gabriel

Voz 18 20:30 hombre Gabriel es que no hay otra manera de ver

Voz 20 20:32 no no nada entonces perdona

Voz 21 20:36 Miguel de ver en nada

Voz 22 20:43 de Luisa que esto haya servido para que usted se de cuenta de cómo es esa persona con la que usted ha estado casada

Voz 3 20:49 cabe ha sido tarden pero pero me acaban la abrir los ojos bueno pues he estado toda mi vida y pensar que este hombre me daba lástima

Voz 9 21:00 exacto eso es lo que gusta lo que me va a costar más

Voz 3 21:02 es entender a mi a mis hijos no lo quería

Voz 22 21:05 qué hacer Usieto ahora es empezar una nueva vida con tranquilidad

Voz 3 21:09 eso cómo se hace eso pues María Luisa por inicie yo ahora un una nueva vida ahora que yo ya no soy nueva hora que soy vieja no es vieja María Luisa tiene que empezar no y así tengo fuerza para sacar pues claro que tiene cuatro cuerdas del violín el revólver de mi marido con la complicidad del MI6 chiquillo mal toda fuerza que me quedaba

Voz 9 21:35 seguro que tiene fuerza mayor saqueo tenía la humedal robado todo es escenario del mundo quedaría si quiere queda yo estoy hueca

Voz 12 21:52 Huesca está hueca no María Luisa no diga eso es lo que me gustaría hacer en la vida ahora piensen

Voz 9 22:00 pus hacer un viaje un viaje un viaje sin es decir a lleva a mi violín sin tener que tocar nada en ningún sitio viaje por el mundo donde qué lugar Velandia a la nieve a nieve blanca sentarme allí en en en una piedra Juan desea mirar el blanco sólo miran el blanco

Voz 14 22:32 es lo que yo quiero

Voz 9 22:35 porque no lo hace tengo y no tengo dinero no tengo dinero cuánto vale su violín si vendiera mi violín podía irme a la nieve avaló y allí quedarme en unas horas cada día mirando esa pureza de la nieve y lamentó así acabar los años último Mi vida

Voz 14 23:12 haré gracias María Luisa

Voz 9 23:16 esa ustedes un abrazo que Dios le bendiga igualmente

Voz 7 23:31 pero Isaba Rius está levantando su

Voz 6 23:36 mira a su alrededor mira cada esquina de este estudio de radio por primera vez en toda la noche veo en sus ojos un brillo que no había asomado antes venderá su violín y con el dinero que le marchará a Groenlandia y allí pasará algunas horas al día sentada sobre una piedra abrigada mirando la nieve siempre es bonita la nieve en Groenlandia con esos reflejos azulados que aparecen cuando recibe los rayos del sol María Luisa abandona el locutorio yo también lo haré detrás de ella alegre por saber que la oscuridad de su vida aunque tarde se ha transformado en luz

Voz 26 24:27 hasta el viernes que viene a mí

Voz 24 25:05 mi blindada

Voz 14 25:39 sí