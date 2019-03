El poder de la hipnosis

Voz 1 00:00 Madrid

Voz 2 00:13 por qué nuestro compañero David Zurdo periodista investigador hoy dónde nos quiere llevar hoy a la hipnosis

Voz 3 00:20 más que a un lugar a un estado mental no es que me he quedado un poco hipnotizado escuchándoles eh que es ese terreno de algo que todavía para muchos es una cosa que te suena como a misterio pero que está avalado por la comunidad médica desde hace más de cincuenta años que se utiliza aparte de en espectáculos que es lo que quizá más que utilizar en otras cuestiones que tienen mucha más importancia no Medicina por ejemplo Italia hay un caso en un caso de un médico que en mil novecientos setenta y tres ya antes de decir tienes que decir que sepuede luego buscar en Youtube porque las imágenes están se ve el nodo lo filmó operando en el hospital La Paz a un a un periodista además concretamente que estaba tenía una un un problema de salud muy grave que para poder llegar a la columna vertebral además tenían que hacer el acceso en la operación la intervención quirúrgica a través de la tomen entonces este hombre este médico el doctor Escudero opera a le hace una incisión enorme en el vientre llega a la parte final copera y esto lo hace todo sin anestesia fíjate sin anestesia sólo con lo que se llamarían este psicológica que sin aussies que a él después de la operación el lo cosen y el propio hombres elefanta hay pasa él andando a la camilla que estás loco ha utilizado químicos poner esto es una de las cosas que se han hecho y que y que no se pueden consonancia no se tres años setenta y tres imágenes en color además el lodo pero ya en color

Voz 2 01:40 si hay más casos que tengan que ver con la hipnosis no sé si aplicado a lo médico a otro tipo

Voz 3 01:47 esto no es exactamente lo médico pero tiene una relación indirecta que es aplicado el rendimiento deportivo al alto rendimiento deportivo porque lo Amador Cernuda psicólogo eh muy relevante no en en el en el ámbito español durante años estuvo aplicando técnicas de hipnosis para mejorar el rendimiento de la selección española de gimnasia deportiva femenina y esto lo lo utilizó consiguió grandes resultados saque al final hay algo también de esa sugestión que se puede aprender para cosas muy positivas y negativas también por ejemplo una cosa que me comentó Xàtiva me contó un psicólogo experto yo no voy a mencionar su nombre porque me contó que él tenía políticos que iban a su consulta porque les enseñaba a auto hipnotizar Se para poder mentir sin darse cuenta sí sí tú te crees lo que dice Si tú te lo crees es la mejor forma vamos a si yo quiero convencer a alguien lo más importante que yo me lo crea eso siempre ha sido así en todos los grandes

Voz 2 02:35 PRI hacían no si los políticos

Voz 3 02:38 autor no se utiliza para vencer el miedo a volar tutea autor noticias del serían unas técnicas te montas en un avión entonces no es que no te dé miedo no vamos a ver no es que no te da miedo te da miedo pero te olvidas de seguido IT dijo cómo

Voz 2 02:49 podíamos haber cuando alguien se había auto noticia así saber cuándo nos está mintiendo

Voz 3 02:54 no me lo dijo pero es obvio mira si alguien dice una cosa que sabes que es mentira flagrante lo dice con un movimiento de F físico prefiero un análisis de su lenguaje corporal que no corresponde con esa mentira flagrante ya sabes que está usted no te ha dado madre mía