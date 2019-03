¿Paseando a Hitler por España?

Voz 0827

00:00

porque si alguien no lo ha visto todavía la organización ultraconservadora Hazte Oír está paseando por las calles de Madrid ahora y lo hará después por otras ciudades de España un autobús en el que con el pretexto de denunciar lo que ellos consideran discriminación de las Leyes de Género cargan contra las feministas a las que llaman fémina CIS e ilustran esta infamia con la imagen de Hitler el conjunto a mí solamente me cabe extraer dos posibles ideas o bien equiparan a las feministas con el genocida y las leyes que piden derogar con las que puso en marcha su maquinaria asesina o es que están analizando lo que no se puede banalizar que es el nazismo y su consecuencia el Holocausto y cualquiera de las dos cosas me parece una indecencia en un país como Alemania seguro que serían perseguibles por el Código Penal porque allí se castiga la apología del nazismo ya quiénes lo analiza mediante el negacionismo aquí de momento el autobús sigue circulando con la misma libertad que la caravana de un circo en nombre de la libertad de expresión en dos mil diecisiete Hazte Oír no ilustró sobre el hecho de que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva lo que nos planteamos desde entonces yo hoy especialmente es que es lo que tienen estos individuos en la cabeza