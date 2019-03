"Las medidas no son suficientes, pero sí positivas"

Voz 1018 00:00 bueno pues si alguien sabe bien nuestro país cuestiones relacionadas con la legislación de vivienda es el economista Julio Rodríguez fue presidente del Banco Hipotecario de España recordar que entre mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa y cuatro cuando sufría una banca pública a nuestro país eran otros tiempos bueno estar al señor Rodríguez a ver estas medidas que ha aprobado hoy el Gobierno pero sé que son suficientes para frenar la subida de los alquileres

Voz 1 00:19 no no son suficientes pero son positivas

Voz 1018 00:22 qué es lo mejor lo que más puede ayudar a los inquilinos a la hora de decidirse por el alquiler un piso cuando entre en vigor esta normativa supongo que a partir de mañana o el próximo lunes

Voz 1 00:31 lo más importante es la prolongación del plazo máximo del alquiler que se pasa de Cresa cinco años incluso prorrogable de forma tácita hasta tres años yo creo que esto es lo más importante y también que la actualización anual de la cuota no superará el incremento del Índice de Precios de Consumo aunque no lo dice del todo muy claro pero sí queda claro que no podrá no deberá superar esto que ya estaba introducido la normativa del Gobierno socialista del año noventa y cuatro ya estaba la cuestión esta de

Voz 1018 01:02 sí yo creo que el hecho de que los contratos vayan a tener a partir de ahora la duración mínima de cinco años en un primer momento puede hacer que suba el precio de la que era porque si una persona tiene el piso que lo saque al mercado para alquilarlos sabe que durante cinco años no va a poder revalorizar sus incrementos por encima del IPC a lo mejor en un primer instante decide poner un precio más alto que si fuera tres años

Voz 1 01:21 bueno cabe esa posibilidad pero en este momento lo que está provocando subida de los alquileres no es tanto ya el plazo de tres cinco años lo que provoca el crecimiento tan sustancial que está teniendo lugar en los alquileres es la el exceso de demanda que hay hay hay pocas casas de alquiler y hay mucha demanda y además las pocas que hay están viéndose reducido por la creación de los denominados pisos turísticos

Voz 1018 01:45 yo no sería más lógico apostaba por un parque amplio de vivienda pública que condiciona ese el comportamiento del mercado libre si esto quizá falta

Voz 1 01:54 que lo diga más expresamente el el Real Decreto el texto que yo he conocido habla de de fomentar de que no haya viviendas vacías e incluso que los ayuntamientos puedan introducir recargos el IBI alivia las viviendas vacías que también llega más posibilidad sea que los ayuntamientos actúen más aumentando la oferta de viviendas también sobre todo hice de principio que el Gobierno aportará suelo para que puedan hacerse ni en la medida de sus posibilidades para que puedan hacerse esta vivienda de alquiler en todo caso lo que sí falta decir más expresamente que hay que ir a crear un parque público de viviendas de alquiler porque la vivienda protegida no han servido prácticamente para nada puesto que rápidamente se han descalificado Issam vendido a un precio de mercado

Voz 1018 02:38 y puede de alguna forma estimular se la picaresca los pagos en negro

Voz 1 02:43 hombre picaresca existió bastante en la vpo tradicional que se han vendido en negro muy por encima del precio máximo legal venta pero los alquileres en este momento no hay no hay cómo no existe un control de alquileres pues está claro que el que se va a pagar el alquiler que es no quiero que quieren que quiere el arrendador pero digamos de momento no la picaresca sobre todo lo que exigiría era que se modificase sustancialmente el sistema de viviendas protegidas que en este momento pues rápidamente se descalifique a mí se venden a un precio de mercado se han hecho sexo siete millones de viviendas protegidas en España los últimos treinta o cuarenta años y prácticamente penas existe un parque local vivienda quieras qué es lo que hay que estimular a toda costa