"Cada vez hay más posibilidades de mejorar la calidad de vida de la gente"

Voz 1826 00:00 esta esta es una tarde grande hemos invitado también al doctor Jesús Baquero doctor qué tal buenas tardes que es jefe de servicio de neurocirugía del hospital universitario Puerta de Hierro

Voz 1 00:10 en en Madrid Majadahonda en Madrid

Voz 1826 00:13 muchas veces sí que es cierto que nos achacan no reprochan a los medios de comunicación que tenemos como cierta tendencia a a lanzar las campanas al vuelo con según qué qué descubrimientos con según qué noticias que tienen que ver con el ámbito de la salud pero hoy desde luego no es el caso lo que han presentado hoy doctor porque ya queda aprobada por la Agencia Española del Medicamento una de las grandes noticias uno de los grandes avances de de los últimos tiempos eh no somos sensacionalistas no para nada si decimos que lo que se pone en marcha a partir de ahora en práctica es algo en lo que lleva mucho tiempo experimentando que es un gran avance que se ha conseguido aquí en España

Voz 3 00:52 pues sí llevamos una línea de investigación desde hace más de veinticinco años en el tema de la terapia celular aplicada las lesiones medulares lo de hoy no es más que el reconocimiento de un medicamento con el cual se lleva trabajando ya más de seis siete años aprobado por la Agencia ya en su momento pero solamente para estudiarlos con a través de ensayos clínicos ahora lo que se ha visto es que como sus resultados clínicos han sido positivos ese no es autorizado para que este medicamento ya consolidado que pueda pasar Sistema Nacional de Salud

Voz 1826 01:26 a través de una terapia de tratamiento celular se puede tratar a pacientes con lesión medular eso significa que personas que no tenían hace diez quince años cinco años ninguna esperanza de después de haber sufrido una lesión de ese tipo de poder acá de poder volver a caminar ahora pueden hacerlo

Voz 3 01:43 bueno hay que matizar las cosas hay que ser muy prudentes ceder una exquisita éxito cuidado a la hora de transmitir las cosas la lesión medular hoy por hoy no se cura nosotros lo que podemos hacer es lograr un aumento de la calidad de vida de los pacientes y sobre lo que hay que dejar muy claro

Voz 1826 01:59 y que me me decía antes que lleva más de veinte años experimentando cómo se empieza cuál es el primer paso

Voz 3 02:06 el primer paso es empezar a diseñar una hipótesis de trabajo luego en el caso concreto de muchos de los trabajos biológicos como estos pues esto exige primero un estudio de laboratorio las bases clínicas en el caso concreto de la terapia celular el estudio de las características de las células que luego se van a aplicar una vez que se pasa una serie de años una serie de de estudios pues es el momento quizás esos son positivos de llegar a la fase pre clínica que se llama que es aplicar todas estas cosas a los animales es una fase muy importante pero claro hemos de tener en cuenta una cosa que no podemos hacer una medicina basada en estudios de Veterinaria osea la rata de laboratorio al cerdito adulto etcétera son animales con unas características biológicas diferentes a los humanos pero claro llega un momento en que ha a base de esos ensayos clínicos pues eso una mayor evidencia de que esto puede ser útil en humano y ese es el inicio de poder solicitar en base a todo esto pues una autorización entonces se te da un medicamento ese diseño medicamento que es básicamente igual que estamos utilizando sino es autorizado pero que se llama medicamento Un que llama una fase de investigación si ese producto en investigación se considera que es útil a través de estudios ensayos clínicos es cuando ya se diseña el medicamento como tal el uso humano no

Voz 1826 03:26 desde un día para otro como decíamos Isaí cuando empezamos a recibir las primeras informaciones y a lo mejor

Voz 1835 03:31 eh

Voz 1826 03:32 sí que somos que no se tenemos como cierta tendencia a ser muy optimista pero hoy desde luego decíamos sí que sí que lo podemos sí que lo podemos ser bueno tenemos un par de ejemplos un par de ejemplos muy muy próximos al doctor y que nos acompañan esta tarde Andrés Herrera David Serrano qué tal buenas tardes cómo estáis bien bien

Voz 1835 03:50 sí a ver a quién empieza a Andrés porque es que acaban de llegar ahora te mira

Voz 1826 03:56 Andrés ida Hadid bueno empezamos contigo a Andrés cuántos años tienes bueno

Voz 2 04:01 yo tengo treinta y nueve años en dormirse y sufrí un accidente de tráfico cuál me produjo una lesión medular aparte de otras secuelas que no se ha pues empezamos el tratamiento con el doctor Vaquero en dos mil once Nos dieron el ok de que íbamos a ser parte de ese de ese gran proyecto fuimos haciendo diversas pruebas en dos mil trece comenzamos con el tratamiento Andrés después del accidente

Voz 1835 04:34 tú no te podías mover no podías andar Un

Voz 2 04:37 mi lesiones incompletas y vale hay yo no conocía el tema de la lesión medular ahí suponía que pues es cuando ves a alguien en silla de ruedas pues es eso piensas que tienes alguna lesión medular y ya está no sabía que existían completas e incompleto yo como digo tuve la gran suerte dentro de la lesión medular que mi lesión era incompleta entonces seguía teniendo algo de sensibilidad en algunas partes no en todas y tenía algo de movilidad

Voz 1835 05:10 doctor el tratamiento que ustedes ponen en marcha es para este tipo de lesiones para las incompletas o también puede valer para las completas

Voz 3 05:17 el medicamento en otros hacemos en lo que llevamos tiempo trabajando es para todo tipo de lesión medular lo que parece cada tipo de lesión según dice Andrés completa incompleta tiene unas connotaciones diferentes por ejemplo un paciente que tiene una visión completa total que no mueve nada pues son pacientes que a lo mejor a poquito que les demos se mejora mucho y ellos lo notan mucho un paciente con una lesión incompletas porque hay que tener mucho cuidado en nosotros por ejemplo el gran cuidado que tenemos que tener es que esos tratamientos no hagamos un estropicio aquello que les conserva todavía defunción se estropee porque eso es lo único que les queda

Voz 1835 05:52 a esta gente tu caso cuál era

Voz 4 05:55 mira también es incompleta pero como juez

Voz 1835 05:58 un accidente de tráfico en el dos mil dos

Voz 4 06:00 con veintinueve años ahora tengo cuarenta y seis

Voz 1 06:03 eh accidente de moto

Voz 4 06:06 también tengo una lesión incompleta con el L5 S1 que es zona lumbar baja al lado del Sacro

Voz 5 06:14 bueno yo también

Voz 4 06:16 me me movía me ponía de pie ya conseguí ponerme de pie al partido del año de de salir del hospital

Voz 5 06:23 ay pero no con la facilidad que tengo ahora hay que les equilibrio que mi

Voz 4 06:29 mal luego las connotaciones una cosa son las que nos ven y otras cosas no

Voz 1826 06:32 cuando os ofrecen entrar en esta fase de experimentación de esta terapia en qué punto estabas tú por ejemplo a ver yo estaba pues lo que te digo me ponía de pie pero

Voz 4 06:43 lo tenía que hacer todos lo movimientos con muleta prácticamente no tenía practicamente equilibrio de estado parado

Voz 1 06:49 Iker te dicen que te dice el

Voz 1826 06:51 el doctor

Voz 4 06:52 el doctor lo primero que hacen es no vendernos humo vale es que cuando estás en una situación como ésta te desesperas si quieres coger cualquier cualquier resquicio que de fantasía que te quieran vender

Voz 1826 07:04 no te quieren abrir ninguna puerta que sea falsa o que te pueda crear falsas expectativas eso quiere decir que recuerdas casi perfectamente las palabras del doctor de lo que te dice evidentemente te dijo que no

Voz 4 07:13 no vamos a ver que no unos no nos vamos nos vamos no no vamos a hacer una correr una maratón con mis piernas que vamos a ver qué hincar esto es como todo cada cuerpo no por mucho que somos todos tenemos un cuerpo no todos somos igual pues si tú no te te curas igual de un hueso que yo aunque tengan seamos todos humanos entonces el medicación la meditación a cada uno nos vale de una manera porque además la lesión es diferente al de cada uno entonces a cada uno para de una manera

Voz 6 07:39 en ese intervalo de tiempo una pregunta para para los dos intervalos de tiempo que va desde que tenéis el accidente de tráfico hasta que esos comunica que forma parte de este de este grupo que tratamientos habéis seguido habíais tenido alguna experiencia que sabía precisamente a lo mejor

Voz 1826 07:57 bordado optimismo irá

Voz 6 08:00 vino de repente el desánimo o la o la frustración

Voz 2 08:03 bueno yo en mi caso había estado hablando con con otro actor

Voz 1 08:08 bueno a mí el

Voz 2 08:10 doctor enfrente mía en una mesa me me dijo que a los tres meses volvería a caminar entonces ahí es también depende tanto tú como tu entorno en este caso mis padres estaban conmigo y salimos de aquel despacho dijimos bueno vamos a pensar esto puede ser una mejora pero esto no no va a ser así os hay que ser hay que ser realista todos conocemos como ha dicho David el tema de los vende humo entonces bueno si esto me mejora algo pues bien vamos a intentarlo hay nada ahí vamos a aprobar entonces había probado de todo yo seguí haciendo mi rehabilitación

Voz 1 08:46 no no la ha dejado muy bueno

Voz 2 08:50 pues el lo poco que había mejorado intentar no perderlo no siempre pensando en que podría llegar algo más adelante no entonces nunca pierdes tampoco la esperanza al menos en mi caso

Voz 1826 09:02 el interés todavía terreno por delante para para mejorar de vuestra de vuestra si tocara la maratón sin llegar a bueno yo te digo

Voz 2 09:14 la Tom porque no me gusta correr a mí para para correr me gusta más hacerlo en la moto yo confío en que volverá a montar en moto el doctor Vaquero no les gusta

Voz 1826 09:21 que que le gustaba eso doctor porque eso que puede llegar a montar en moto bueno eh

Voz 3 09:27 o sea que se ha construido una moto hace poco si está circulando con ella y yo lo he visto sea que poder haces no lo que puede a mí lo que me da miedo es que has estropee un poco más cuando sacáis otra vez

Voz 1835 09:39 hay que tener cuidado no es puede explicar en qué consiste este este medicamento porque de una terapia celular del medicamento al mismo tiempo medicamento que consiste en extraer células volver

Voz 3 09:49 vamos a ver es que es muy complejo todo el tema de la terapia celular está pues muy tienen mucha controversia estos son medicamentos vivos porque son células tuyas unas veces son células tuyas pues el problema que haya son células de un organismo Inge son diferentes las tuyas mías entonces es muy difícil homogeneizar los tratamientos por otra parte hay muchos tipos de circular madre hay cien trabaja con células del cordón umbilical nosotros por ejemplo estamos trabajando con células mesenquimales que llamamos que se extraen de la médula ósea del propio paciente entonces lo primero que hay que hacer y esto es un poco el mérito quizá del desarrollo de nuestro trabajo es que nos hemos empeñado en hacer una terapia celular que llamamos personalizada a cada paciente entonces es básico estudiar es la morfología de las lesiones medulares porque claro Parapléjicos hay muchos Si los chinos son muchos y se parecen pero que no son iguales entonces eso es ha sigo es una veces estudia con toda exactitud qué decisión tiene el paciente sí adaptado se busca un tratamiento adaptado a esas lesiones del paciente porque lo que se trata es de en los lugares donde hay cavidades una de sus lesiones entre rellenar con células madre que nosotros preparamos de cómo pero claro si nosotros para meter las células que queremos poner ahí utilizamos a lo mejor un volumen de líquido de sustrato importante hacemos más daño por efecto de volumen de ahí la importancia de hacer un estudio muy personalizado entonces se células que se ponen en una alta concentración para que haya muchas células un pequeño volumen saber exactamente dónde vamos a colocar las células entonces son partes básicas de un tratamiento desde entonces al paciente lo primero que se hace es que se extraen células de su médula ósea en la médula osea hay muchas células madre porque la médula osea donde se forman las células de la sangre como lo rojo o blancos etcétera y hay un tipo de células que son hacerlas estos males que se llaman pero que representan menos del cero coma cero uno por ciento Entonces lo primero que hay que hacer es aislar esas separa la de todas las demás una vez que se han aislado esa esto era cultivar en una sala especial que sale de cultivo hizo pues trescientos cuatrocientos millones de células específicas para esto ya son las células que se utilizan para el tratamiento pero claro esto no depende sólo decir cogemos células ya está porque eso sería muy fácil entonces es decir bueno tengo un banco de células etcétera Esto es un medicamento contra el medicamento tiene que tener un principio activo que son las células de la médula ósea del propio paciente y una incipiente ir Escipión es importantísimo saber cuál es el mejor porque si colocamos las células por ejemplo en suero fisiológico en otros sitios esas células no mantienen había necesario entonces una de las cosas distintivas de nuestro medicamento utilizamos Google Escipión te plasma lo del mismo paciente que tiene una serie de factores y por eso ciento cien

Voz 1835 12:40 desde el mismo paciente no podría ser de un familiar por ejemplo a la leucemia

Voz 3 12:44 las células de la médula ósea de ahora mesenquimales teóricamente es poco antígeno hijas osea que no tienen un rechazo entonces se podría utilizar células de otra persona para el mismo paciente pero usted muy bien para muchos tipos de terapias células en el sistema nervioso al menos en nuestra experiencia que eso puede funcionar pero mal porque requiere las células propias para que no haya ningún tipo de rechazo pues nos hemos empeñado en los otros en una terapia autor Boga células propias del paciente el problema que tiene esto es que esas células no se pueden comercializar o no es fácil comercializar porque tú comercializan por ejemplo por una empresa farmacéutica células de este tipo cuando las tiene guardadas ahí en árabe era por así decir ya exacerbar vienen de otros pacientes pero cuando la célula son tuyas que te la tienes que sacar a ti mismo pues hay una enorme dificultad a la hora de de comer

Voz 1835 13:35 el mucha mucha gente está pensando ahora este tratamiento es carísimo no dicen unos procedimiento para una persona cuánto costaría

Voz 1826 13:43 complejo desde luego sí que complejo

Voz 3 13:46 es complejo pero vamos lo que más cuesta los el dinero mayor que se va en estos tratamientos son los controles que tenemos que hacer para garantizar que esas células estén en buenas condiciones no estoy infectadas sean viables etcétera etcétera un tratamiento de este tipo a las características de lo que se hace y las células que se inyectan pues estaremos en torno entre sí diez mil euros

Voz 1826 14:10 siempre aproximadamente es decir que no es una cuestión económica la que hace por ejemplo hoy hemos sabido que se va a aplicar a treinta pacientes seleccionados el de complejidad el problema fundamental es la complejidad

Voz 3 14:21 y que y que el tiempo que se necesita para alcanzar esos millones de células que necesitamos está en torno a tres semanas aproximadamente eso supone pues que por mucho que queramos tenemos mucho más demanda que salida a esa demanda de ahí la necesidad de priorizar

Voz 1835 14:36 claro siempre que pensamos en el tratamiento que usted nos nos estaba comentando pensamos en una persona que no puede andar lo que puede hablar con dificultad termina andando pero hay otros problemas que se resuelve no por ejemplo el control de esfínteres que es muy importante porque ya no solamente es quedarte en una silla de ruedas y no pudiendo levantarte no poder salir de tu casa sencillamente porque es que te atreves no supongo que a vosotros os habrá pasado

Voz 3 15:00 la prueba motor es lo que todo el mundo piensa usted no habla de llegarán están dando bueno pues puedo decir que más del cincuenta por ciento de los pacientes con estas terapias mejoran actividad motora lo que pasa es que hay quiero decir claramente que no es una mejoría capaz de hacer que pacientes andando yo ocurre pues que los muros por ejemplo que están por debajo de la lesión aumentan su regeneración entonces hay una un aumento de actividad motora y eso va creciendo con el tiempo pero no sabemos si al cabo de cinco seis años va a ser útil para poder ponerse de pie si mejorar cosas por ejemplo tenemos pacientes pues que han pasado de de no poder escribir a mejorar un poco la función motora de un músculo de la mano podrá exhibir o poder partirse filete eso visto desde fuera dicen bueno eso actividad motora muy pequeñita pero es importantísima

Voz 1835 15:49 porque te da autonomía este es vuestro caso nos podéis contar David

Voz 1 15:54 en mi caso el tema de los esfínteres fue así

Voz 2 15:57 yo tenía el mayor problema sobre todo era eso como tú bien has dicho el no salir de casa porque venían los amigos iba a decir que no me han fallado ninguno han estado siempre ahí apoyándome en muchas ocasiones decía no no no me voy no me voy por el hecho de que aquel día había te has levantado y no había Aspas al baño entonces es corrías el riesgo de de hacerte caca encima con con veintisiete años que yo tuve el accidente el hecho de de llevar Do hacía unos meses antes de mi accidente yo era quién le decía a mi sobrina de dos años que había que quitarse lo Otis meses después fue ella que me decía tío no tienes que llevar dos Gotti y eso era eso era complicado

Voz 1 16:42 y para mí pues esto fue eso el el

Voz 1826 16:47 volverá a la vida por decirlo así eso eso cómo lo vas notando quiero decir cómo vas notando el cambio eso es de un día para otro no imagino hay

Voz 2 16:56 en mi caso por ejemplo hay que trabajarlo yo lo trabaje igual que que lo trabajan las mujeres el tema suelo pélvico y demás me lo ofreciera en en en un centro donde yo lo estaba haciendo rehabilitación me hablaron de bueno pues hablando claro implantadas de una sonda anal Vidarte en brazos igual que te lo das en en los músculos en los abdominales Gemma

Voz 1 17:19 pues igual pero entonces acepté sin sin lugar a dudas dije que sí sí

Voz 2 17:26 eso es a la hora de que tú vas al baño pues la fisio igual me decía bueno pues tú aprieta il contrae ahí igual que ejercicio que les dicen a las embarazadas pues igualmente

Voz 1826 17:40 pero fortalecerlo exacto fortalecer los músculos Si bueno trabajar trabajarlo bastante yendo caso también tu vida ha mejorado no sí sí por supuesto yo igual

Voz 4 17:50 yo tenía más o menos control en el tema de Finder es de por lo orina por pérdidas y me pasó eso sea era es decir vamos ir al cine y pensar oye y Si me me da ganas de mear o ibas al centro comercial informe no te daba tiempo a llegar a al baño a tener controlado en los servicios de cualquier sitio donde vamos porque era un pánico atroz por sentirte que también ve a la gente que te has mojado

Voz 1 18:16 pues esa pues esa ese

Voz 4 18:19 el miedo ese pudor esa vergüenza porque tienes treinta años y es que él es lo que te recluyó doctor

Voz 6 18:26 eh viendo ahora con con el testimonio que te están dando estos dos pacientes del impacto que tiene la autoestima y en y en las cosas que para los demás forma parte de nuestro día a día está cuantificada cuantas cuántas personas en España pueden padecer este tipo de lesiones de lesiones medulares que por lo que vemos bueno aquí hay dos casos muchas son consecuencia de accidentes de tráfico

Voz 3 18:51 sí bueno difícil de obtener datos fiables pero vamos la prevalencia de lesión medular en España es estima que está entre cuarenta y cincuenta mil pacientes con una incidencia cada año de ochocientos ó cien nuevos pacientes

Voz 6 19:05 aparte el centro en el que usted desarrolla su trabajo hay otros centros de referencia en España que también puedan ayudar a a buena parte de estos pacientes con tratamientos de este tipo de otro similar

Voz 3 19:15 pues sí bueno hay centros de excelencia como es lógico el Centro Nacional de parapléjicos de Toledo es el centro de referencia fundamental de nuestro país donde una labor extraordinaria eslabón más enfocada a la rehabilitación y hay otros sitios de ahí centros monográficos en Sevilla la crítica Goodman en Barcelona hay muchos sitios los todos los también siguen programar de investigación lo que pasa es que el futuro posiblemente sea la búsqueda de de coordinar algunos tipos de terapia aplicados conjuntamente que padece como estos son técnicas que están empezando pues no parece muy lógico pues empezar a utilizar técnicas de simulación medular con electrodos etc junto con terapia celular au junto con otras cosas porque entonces nunca llegamos a saber qué es lo que realmente es eficaz pero vamos lo que está claro es que hace unos años no había nada y ahora pues cada vez hay más posibilidades de mejorar la calidad de vida del paciente

Voz 1826 20:07 esta técnica terapia medicamento a partir de ahora se va también a a llevar a cabo

Voz 3 20:13 otros centros nosotros ahora con la autorización de uso que tienen los tres primeros años esta terapia se puede aplicar solamente en nuestro hospital no puede salir de nuestro hospital tenemos unos controles muy rigurosos como debe ser quizá casi iguales tanto como con hacerlo los ensayos clínicos y a partir de ese momento en función de unos informes quedaremos y cómo vayan las cosas pues iremos ampliando indicaciones lesiones de más gravedad dentro de la médula etcétera etcétera

Voz 1826 20:43 ya la idea imagino es que se exporte ya no sólo a otros centros españoles sino en Europa

Voz 3 20:47 todo el mundo no sí por supuesto lo que pasa es que en muchos centros donde están haciendo cosas y cada uno pues tiene su propia línea de investigación de hecho hay ahora mismo en España incluso hay dos ensayos clínicos en marcha donde lo que se trata es de hacer lo estos tratamientos por ejemplo en lesiones agudas de la médula es decir el mismo momento que se produce una lesión medular eso tiene ventajas tiene inconvenientes con unos a otros no preferimos una cosa u otra por ejemplo caso de lesiones agudas que donde parece decir dónde más utilidad puede tener pues teníamos el problema de que hay una serie de pacientes que parece que están totalmente completo sigue ninguna consiguió recupera ya hay un seis siete por ciento de presidentes que al cabo de unos primeros años puedes mejorar espontáneamente o sea todo tiene sus connotaciones

Voz 1826 21:31 usted con mucha normalidad eso desde luego no hay quitándose mucha importancia

Voz 1835 21:36 Francia pero si un día entero como periodista que a un doctor español llamado Jesús Vaquero le han dado el Nobel pues me lo creería osea porque quiero decir que que que es que se ha avanzado mucho aunque todavía estemos en los primeros pasos según nos han dicho no pero supongo que dar el salto también del ensayo clínico primero en animales ahí después en humanos y ahora ya lo que se abre a partir de ahora que digamos que es generalizar todavía más el tratamiento esto permitirá acelerar mucho la investigación no

Voz 3 22:06 sido así pero bueno vamos a seguir con la misma Leiria aunque tenemos cerrando puertas al desaliento como decimos nosotros

Voz 1835 22:14 claro

Voz 1826 22:15 bueno pues mucha importancia que que se quite el el doctor con esta modestia que con la que se está expresando aquí y cinco años sí sí sí nosotros desde luego no tenemos por menos que felicitarle imagino que David Andrés también tendrán algún algún mensaje no sé si lo más personal lo más particular ya ya le había dicho al doctor todo lo que le tenía que decir y agradecer

Voz 4 22:45 bueno siempre siempre ha sido un agradecimiento en cada Mail en cada llamada en para nosotros durante el tiempo de toda toda esta terapia ha sido como un familiar a él le le hemos escrito por la noche Mail por el día por un fin de semana no se ha contestado sea como si habláramos con nuestro padre con nuestro tío con nuestro hermano sacos con esa pero tanto él como la doctora Zurita todo el equipo

Voz 1826 23:09 pero tenéis de dudas de incertidumbre que te crean en algún momento recuerdas alguno

Voz 4 23:13 sí efectivamente pues pues un día después de la intervención pues el dolor un dolor agudo de cabeza o que que han notado que se ha movido un poquito más una pierna o cualquier cualquier duda o ha sido al baño sin sin cualquier cosa era para nosotros un logro y la emoción de llamar Leire de explicarle

Voz 1826 23:33 doctor muchísimas gracias y enhorabuena a usted y a todo el equipo como ahora

Voz 3 23:39 gracias a vosotros

Voz 1826 23:40 Andrés David muchísimas gracias gracias a vosotros