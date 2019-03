El cine en la SER: Van Gogh, miseria y lucidez de un genio (2/03/2019)

Voz 1 00:00 el cine

Voz 1463 00:23 Robert Zemeckis sigue experimentando con las posibilidades de la animación en bienvenidos amargo en una historia de superación donde visión muñecos se mezclan con actores reales como Steve Khan

Voz 3 00:32 el yo era un gran artista ilustrador de la Segunda Guerra Mundial ahora apenas puedo escribir mi nombre

Voz 1084 00:38 del arte como terapia habla la cinta de Zemeckis y también de alguna manera Bangkok a las puertas de la eternidad dirigida por Julian Schnabel es una biografía de los últimos días del pintor holandés con William Dafoe uno de los muchos actores que ha interpretado al arte

Voz 2 00:51 estas tres hombres sólo piense en mi relación con David Carnicero algunos dicen que estoy loco pero es el arte sin una pizca de locura

Voz 1463 01:01 que es el thriller con el que debuta Pedro Alonso un angustiosa película con muchas lecturas sociales que cuenta con Ivana Baquero Jedi Marsan y cuya premisa Nos encanta un locutor de radio secuestrado en pleno diré

Voz 2 01:12 que pagar el billete llamada uno tiene Vesely cruda real

Voz 4 01:20 el gula

Voz 1084 01:27 Illán Raynaud rueda por primera vez en español en cuatro latas una comedia dirigida por Gerardo Olivares en la que nos lleva de viaje por África

Voz 1 01:34 os lo dije no se puede dialogar

Voz 1463 01:37 aquí en televisión tenemos nuevos estrenos como la británica Press sobre el estado del periodismo actual y la serie de espías whisky cavalier

Voz 2 01:44 conozco bien viene Gerald sacara en liberales de izquierda que combaten la hipocresía y la corrupción luchábamos por lo que creemos que es correcta prefiero claro de Essex esta sensacionalista y no corroborar los hechos un ya pero entretiene más

Voz 6 02:40 pudiese explicar nuestro querido audiencia de la cadena SER que es una roca forestal hace tiempo Nos mando

Voz 1084 02:45 un oyente una anécdota curiosa y es que fueron a al

Voz 6 02:47 Ello y cuando llegó el estribillo de su famosa canción la de voy a ser una rock'n'roll star

Voz 7 02:53 tal su novia cantaba Ubú hubo una voy a ser una roca

Voz 1463 03:57 hola qué tal buenos días empezamos el cine La SER con el repaso a los estrenos de la semana José Manuel Romero buenos días qué tal Pepa buenos días venga por cual empezamos pues vamos a empezar por el esperado

Voz 1084 04:07 de regreso a la animación de Robert Zemeckis es bienvenido Samar When una historia emotiva de superación con Steve Carell en un papel dramático

Voz 1463 04:32 Robert Zemeckis es uno de los directores más innovadores y eclécticos que ha dado Hollywood de la saga Regreso al futuro a la desgarradora naufragó o la oscura el vuelo todo yo sin olvidar sus proyectos innovando en la técnica de captura de movimiento en la animación ahora repite con lo que ya hizo en quién engañó a Roger Rabbit mezclar animación e imagen real en bienvenidos amargo en

Voz 10 04:55 los haría de sus muñecos o alter egos de las personas de su vida real el para considerar esta historia teníamos que pasar de la vida real a la imaginación haciendo que los actores hicieran exactamente lo mismo en los dos planos la técnica tenía que capturar esos movimientos para después dar vida a esas muñecas

Voz 1463 05:18 Zemeckis vio el documental Mar buen Coll que cuenta la vida del artista Hon Kam víctima de un delito de odio unos tipos de pegaron a la salida de un bar de carretera cuando él borracho les había contado que le gustaba ponerse zapatos de tacón después de meses en coma rehabilitación mar tuvo que aprender a andar a comer y a recordar su vida anterior

Voz 11 05:35 lo que me dieron cinco chicos sobrevivió para ello empezó a correr

Voz 1463 05:41 donar figuritas en miniatura a soldados y Barbies con los que creaba historias en las que refugiarse y colas que superar su Trauma esto era para el director lo más interesante indagar en el mundo interior del protagonista esa fantasía de historias inventadas que iban profundizando en su propia realidad

Voz 0763 05:57 me pegaron está casi dejarme sin vida sin ningún motivo empero y crear un mundo en el que pudo curarme que esto esta bienvenida mar buen gesto de instalación artística eres artista Fes una historia complica cuenta Mela

Voz 10 06:15 seguro que quiere saberlo si eso deriva en Primera creo que tenía que hacer una película de ficción Porcel documentales maravilloso pero una vez que hable con Zemeckis tenía esa idea de cómo expandir ese mundo imaginario protagonista había creado en su vida Él tenía la tecnología necesaria para hacerlo

Voz 1463 06:37 lo cuenta Steve Carell que protagoniza esta historia que vuelve a sumergirse en un personaje dramático en este caso el de un artista incomprendido superando muchas cosas su adicción al alcohol su soledad y su nueva vida en la que ya no puede ni pintar

Voz 0763 06:50 me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenían la cabeza todo lo anterior a la agresión seis así que mis muñecos tienen que contar la historia Naga Éstas son las mujeres de ellas protegen a Márquez y yo somos uno chaval

Voz 1463 07:06 el actor y director fueron hasta el pueblo de la artista en las afueras de Nueva York para conocerle y recrear sus movimientos

Voz 10 07:13 Nos es un ser humano excepcional dulce amable el hecho de que él sea capaz de superar algo tan dramático sin ser huraño hace sea mucho más maravilloso

Voz 3 07:27 yo era un gran artista ilustrador de la Segunda Guerra Mundial ahora apenas puedo describir mi nombre

Voz 1463 07:32 en un mundo dominado por los efectos especiales y los superhéroes Zemeckis propone una vuelta a las emociones a una heroicidad un tanto diferente la que apuesta por el poder de la mente humana un héroe como lo era Tom Hanks en forma

Voz 1084 07:55 el arte como capacidad de superación de los traumas es algo que también investiga otro estreno de esta semana Van Gogh a las puertas de la eternidad película de Julian Schnabel con la que William Dafoe ganó la Copa Volpi en Venecia y logró una nominación al Oscar es el retrato de los días más convulsos del pintor holandés refugiada en el sur de Francia hidratando superar su depresión mientras pinta sus obras más

Voz 12 08:16 lo que yo he unido y eso a veces me asusta creo que estoy perdiendo el juicio pero entonces me digo a mí mismo haré lo que veo a mis hermanos humanos que no pueden verlo es un privilegio puedo darles esperanza en consuelo confunde a la gente lo usted misma se confunde con sus pinturas son y mis Pinto

Voz 1463 08:36 el director y también pintores Nebo el que había querido mostrar un Van Gogh mucho menos depresivo y más lucido en este nuevo retrato era difícil la verdad dar un paso más contando la historia de la artista que ha sido uno de los pintores que más películas ha generado por eso lo hemos pedido a Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche del Canal TCM Illa ser que nos resuman las veces que Van Gogh ha aparecido en la gran pantalla

Voz 13 09:01 la vida de Van Gogh es un auténtico caramelo para el cine no lo estaba era un hombre interesante una vida marcada por la pobreza el fracaso y la locura quién soy yo

Voz 14 09:12 de la mayoría con nadie un ser desagradable a él que que nunca he encontrado nunca encontrará su sitio en la sociedad ahora día me gustaría mostrar a través de mi obra que este don nadie piensa en su corazón

Voz 13 09:29 sí porque a todo ello se suma a su genialidad pictórica incomprendida en su momento

Voz 15 09:34 se observa verá que toda la naturaleza tiene su encanto cuando veo tanta belleza asiento inmerso en ella luego igual que en un sueño del paisaje ese pinta por sí solo si Habsburgo ese escenario natural lo devoró total y completamente cuando he terminado

Voz 13 09:52 el cuadro creciente y además existe un material excepcional que documenta perfectamente la vida y la personalidad de Van Gogh las cartas que enviaba a su hermano Theo

Voz 2 10:04 suena a diario

Voz 13 10:06 en la actualidad se conservan casi ochocientas cartas gracias a ellas podemos saber detalles muy concretos de su vida y de su personalidad su carrera como pintor apenas duró diez años pero fueron suficientes para dejarnos unas novecientas pinturas más de mil quinientos dibujos tan sólo consiguió vender un cuadro en vida una vida como decíamos muy de película coronada además con una muerte violenta y enigmática

Voz 16 10:29 sí cómo murió

Voz 15 10:31 se pegó un tiro los campos cerca de Auvers

Voz 13 10:35 haciendo lo que más le gustaba pintando hasta el final porque hizo eh

Voz 17 10:42 la primera película que se rodó sobre Van Gogh

Voz 13 10:44 fue un documental dirigido por el cineasta de la Nouvelle Vague Alain Resnais

Voz 18 10:48 el ex Beatle emprendieron en donde

Voz 13 10:53 este documental ganó un Oscar en mil novecientos cincuenta y en mil novecientos cincuenta y seis llegó la primera película de ficción el loco del pelo rojo dirigida por Vincent Minelli protagonizada por Kirk Douglas uno de los mejores biopic de la historia del cine

Voz 19 11:06 estos colores me entusiasman toda la tierra Villa bajo este sol meridional adquiere unas tonalidades amarillas de limón de azufre o dudosas todo va bien no puedo colorido tiene una fuerza que nunca había tenido antes produce sensación potencia

Voz 13 11:23 en mil novecientos ochenta y seis el director australiano Paul Cox estrenó Vida y muerte de Vincent Van Gogh una película sin diálogos en la que el actor John Hurt ponía voz a la artista leyendo fragmentos de sus cartas en mil novecientos noventa coincidiendo con el centenario de la muerte del pintor Robert Altman nos trajo Vincent y Theo película que tenía una particularidad señor sí señor Theo Van Gogh está Iggy a trama no sólo se centraba en Vincent al que daba vida Tim Roth sino también es su hermano Theo interpretado por Paul Rees la vida de los hermanos se contaba en paralelo explotaba dramáticamente en sus encuentros

Voz 20 12:00 si no me digas que no hay un mercado para mi trabajo de cantera como también pues no respetan ya te estás haciendo es lo que haces para vender mis cuadros con lo hace falta que me digas cuál es mi trabajo

Voz 13 12:16 en mil novecientos noventa también se estrenó Los sueños de Akira Kurosawa uno de los fragmentos de esta película de episodios está dedicado a Van Gogh al que da vida el director Martin Scorsese teñido de Pelé

Voz 15 12:26 me de tiempos escaparan una le queda poco tiempo para pintar

Voz 13 12:35 no hombre impulsa pintar no puedo malgastar el tiempo hablando con usted así explicaba cursaba porqué eligió a Scorsese para el papel

Voz 21 12:43 es como se daño yo conocía Martin Scorsese cuando vino a verme para que apoyara una campaña para la conservación de viejas películas en color entiendo que estaba muy excitado él daba la impresión de estar como muy agobiado por el tiempo

Voz 1084 12:57 ya una actitud completamente apasionada

Voz 22 12:59 además lleva barba hay por todo esto me recordó van Kaká Davis estaba Mina

Voz 13 13:06 Dante Jack Dutroux el actor Benedict verbal también se han metido en la piel del pintor en sendas producciones francesa y británica ya hace poco más de un año se estrenó lo Vincent cuyo argumento gira entorno a las extrañas circunstancias de la muerte del pintor la película se apunta a una teoría cada vez más aceptada Van Gogh no se suicidó sino que fueron otros los que le dispararon pregunté al paciente como si había herida

Voz 23 13:31 me dijo que ese disparó el mismo pero yo sabía que no era verdad lo sabía por su herida en los suicidios la gente se pega un tiro en la cabeza sino en el corazón pero no en el estómago

Voz 13 13:43 pero aparte de su interés argumental lo Vinçent destaca sobre todo por su factura técnica Se trata del primer largometraje compuesto por pinturas animadas en el que cada escena es un cuadro al óleo que parte de una obra del autor sabía Keating CNICE desde luego que si el cine también ha contribuido a enseñarnos

Voz 24 14:04 no

Voz 25 14:08 bueno sí sí sí cogió

Voz 26 14:18 dejado y darles una

Voz 1463 14:39 seguimos con los estrenos de la semana proponemos ahora feedback un thriller claustrofóbico que el director Pedro Alonso ha rodado en inglés dentro de un estudio de

Voz 27 14:47 nadie sin acuerdo vivió como digo

Voz 1084 15:02 desde hace años el cine de género ha utilizado el terror o el llamado horror social para abordar temas complejos el español Pedro Alonso se sirve sólo de un estudio de radio una emisión en directo y un secuestro para construir un angustioso thriller rodado en inglés sobre la justicia y el uso del poder

Voz 28 15:18 en la puerta si por cualquier motivo se corta la emisión pagar esto estabas de aquí

Voz 1084 15:35 a Bush ambientada en Londres un famoso periodista estrella combativa contra el Brexit sesenta cada noche ante el micrófono para denunciar las mentiras las injerencias y la manipulación de todo el proceso de salida de la Unión Europea

Voz 10 15:48 ahora las en apariencia un profesional íntegro y comprometido pero también un monstruo alimentado por la fama

Voz 29 16:01 sí

Voz 28 16:03 nosotros no existimos famosos de la noche a la mañana como nada

Voz 1084 16:10 el actor británico Eddie Marsan interpreta este locutor en su pedestal intocable que ejerce con despotismo su cargo periodistas convertidos en personajes deshumanizados una construcción mediática en una faena aspecto

Voz 10 16:21 cómo haces el aspecto principal de Jarvis es la vanidad cuando llegas a cierto nivel de fama es muy seductor la gente siempre te dice que tiene una buena opinión de Ci es muy tranquilizadora adquirir esta cualidad Jarvis se da cuenta de que no puede perder este aspecto de las opiniones positivas que la gente tiene esto rompe su moralidad una ética

Voz 1084 16:46 con pida por los abusos de un estamento privilegiado caretas fuera la amenaza viene del pasado de la impunidad de sus fechorías en noches de juerga junto a chicas jóvenes

Voz 2 16:55 el que eso que se no tienen Vesely cruda real

Voz 4 17:04 me llamo esta secuela toreros

Voz 1084 17:16 una Ivana Baquero la actriz que daba vida a la niña de El laberinto del fauno encabeza esta venganza que en tiempos de la manada habla de los fallos del sistema de la incapacidad para atender a las víctimas de las dudas siempre sobre la palabra de las mujeres

Voz 30 17:28 pues que yo después de los eventos que sucedieron a Claire e incluso a nivel institucional para que ella no tuviera acceso a la ayuda necesaria para para de alguna forma superar o intentar superar lo que les sucedió se vio completamente sola nadie la creyó nadie la quiso ayudar y eso le lleva cosas efectivamente a a tu masa justicia por su propia mano

Voz 1084 17:54 rodada en Galicia el realizador que debuta en la dirección de largometrajes concentra todas la acciones de estudio de radio su mesa de control y sus sets colindantes en una cinta de género que les sirve para abarcar el las esperas periodísticas la justicia paralela o el periodismo infectado por las redes sociales gestión

Voz 31 18:11 vamos todo este tipo de cosas no la verdad el el eh la protección a la víctima etcétera etcétera ahí ves cosas muy atroz muy muy dentro Juande no la falta empatía ahí de repente esa capacidad veo eh eh tratar a la gente como si fuesen cosas como Si la persona fuese sus fotos en Instagram

Voz 1084 18:33 un periodismo también entregado al entretenimiento Eddie Marsan alerta sobre la deriva de las sociedades modernas sobre la confusión y la irresponsabilidad de medios políticos entregados al espectador

Voz 10 18:44 a veces no hay nada mejor que estar enojado y que alguien te diga que tienes derecho a estarlo a estar enojado ahora los políticos populistas ligan a la gente que tiene derecho a estar enfadada y el problema es que algunas mentiras están funcionando porque son de otros de inmigrantes de judíos de gente de color esta gente disfruta estando enfadada explorando esto de una forma de entretenimiento para ellos y es una forma de manipulación pero es una gran mentira una gran mentira

Voz 1084 19:12 cómo aunque la falsa integridad periodística y ética la impunidad los remordimientos los impulsos violentos y la humanidad forman parte de un debate entre el fin y los medios ante injusticias institucionalizada la ópera prima de Pedro Alonso seducido por el poder del cine de género para trazar la realidad tiene en la actualidad en ERE permite tratar temas bueno

Voz 31 19:34 con mucha carga de manera fácilmente asimilable hay Lores

Voz 29 19:39 esos ejemplos que he disfrutado como espectador no sabes cómo cómo

Voz 31 19:43 es hereditaria Grau eh o sea hereditaria tratar sobre los conflictos entre padres e hijos pero la pelota

Voz 10 19:51 la basura secta satánica es que me parece mal

Voz 31 19:53 novillos parece glorioso porgue es capaz de llegar ni el mensaje que me está dando

Voz 1084 19:58 claustrofóbica violenta la historia se suma a esa lista de cintas de Hong inversión nazi si antes sin salida sin respiro pero en este caso más pendiente del juego de sonidos de la radio que de la Cámara para seguir la angustia de unos personajes que en noventa minutos revelan toda su construcción modo seguimos quince España pero nos pasamos a la comedia con cuatro latas una rodilla Nuria en la que Gerardo Olivares ha volcado todas sus experiencias viajando por África para rodarla ha contado con el actor francés Jean Reno es un reportaje de Sara Rodríguez

Voz 32 20:51 el director Gerardo Olivares vuelve a coger la mochila el francés Jean Reno Susana Baitulá hijo Vico quería protagonizan una historia cargada de emociones que cambiará la vida de cada uno de ellos dos amigos deciden ir a visitar a un ex compañero enfermo en Mali pero este no será un viaje corriente sino una experiencia

Voz 1463 21:10 cuatro latas con el desierto del Sáhara

Voz 32 21:12 estará a vivir situaciones extremas

Voz 11 21:16 el y los amigos comienza aquí una aventura extraordinaria

Voz 1 21:23 el periplo euros hombres solitarios Volta Naturalis esto es un viaje de ida Karadzic reingreso

Voz 7 21:36 un viaje corta aunque cortas sobre actuando

Voz 32 21:39 el realizador cordobés rememora la época de los setenta esa en la que se puso muy de moda entre viajeros y aventureros franceses comprar coches de segunda mano para después venderlos en África cuanto más lejos llevaban más se pagaba por ellos Olivares tiro otra vez de su experiencia de trotamundos para esta road movie

Voz 16 21:58 película surge en mil novecientos noventa cuando me voy con Seat Panda atravesando el Sahara hasta la afronta ahora con Mali y ahí colocó los franceses que se dedica a comprar coches de segunda mano en Francia los bajan por el desierto hasta Malí Níger y lo venden era una forma de Vide también digamos que lo último romántico de un movimiento que a finales de los setenta y principios de los ochenta

Voz 32 22:22 se dedicaban a eso la falsa libertad de la que presumimos los europeos no es más que una simple fachada cada vez vemos más la felicidad de la libertad en lo lejano y paradisíaco Hinault en lo que tenemos

Voz 22 22:33 pero quizá no viajamos para huir

Voz 16 22:37 o para buscar de la libertad para para buscar la libertad sino creo que viajamos como decía Unamuno no para llegar a destino sino para huir de dónde se parte

Voz 32 22:47 la mirada África hacia la inmigración la presenta con la historia de Mahamadou Un joven quedó herido tras intentar saltar la valla de Melilla y que no dudaran arriesgar su vida por los aventureros españoles esto lo pudimos ver en catorce kilómetros película de Olivares que le llevó a ganar su primera Espiga de Oro en el Festival de vallado

Voz 16 23:05 el desconocimiento provoca miedo yo creo que lo que pasa en en en Europa en Occidente es que hay mucho desconocimiento viajando se te hay mucho prejuicio y a mí lo que me enseñaba África eh eh a entender por qué la gente huye de África y quiere venir a Europa por una razón simplemente por tener una vida mejor

Voz 32 23:30 cuatro latas es una comedia con una pizca de drama de hecho cada vez son más los directores que emplean este género para crear cine es porque Massa apuesta a la hora de contar historias

Voz 16 23:41 es una tendencia muy grande hacer comedia porque parece que es como el único género donde la gente realmente quiere olvidarse un poco de su problema ir al cine a pasarlo bien y a desconectar y a reírse

Voz 2 23:56 ah

Voz 1463 24:08 ibamos ahora con las series de televisión Dani Garrán hola qué tal buenos días buenos días Pepa Bueno que no estás esta semana que te veo así como muy ceremonioso

Voz 0457 24:16 pues mira esta semana Abengoa hablar de series de periodistas esas que nos gustan tanto a a nosotros para ver cómo debería ser una redacción y compararla pues con tristeza a veces con la nuestra está semanas al entrenador Filmin Press una miniserie de seis capítulos de la BBC la afición nos traslada las redacciones de los diarios ficticios el serio y progresista de general y el tabloide sensacionalista The Post

Voz 2 24:39 el GERA el se fundó en mil novecientos treinta y seis con el nombre de Yorkshire Herald leído en la que pedía conozco bien el general sacra en liberales de izquierdas que combaten la hipocresía y la corrupción luchamos por lo que creemos que es correcto prefiero claro de sexistas sensacionalista y no corrobora Roser suya pero entretiene más bueno apreciará

Voz 0457 24:58 Ellos siempre de calidad de la televisión pública británica y ha sido creada por el dramaturgo mayo Butler que ya demostró su talento en la exitosa serie doctora Foster en cada capítulo vemos cómo cada uno de estos diarios tratan la misma información con un filtro serio y otro con más amarillista es la primera serie de periodistas de la época del clic Bailey de las News también se preocupa de retratar algunos de los problemas que acosan a los diarios hoy en día como la financiación

Voz 2 25:24 me gustaría que fuera conscientes de que el dominical tendrá una portada diferente de qué tipo con publicidad necesitamos incrementar los ingresos espera espera aunque sea algo inusual en nosotros no podemos hacer eso

Voz 1463 25:37 incluir hemos publicita diría que supuso aquí

Voz 2 25:41 de personas ella era quiero hacer esa bueno complicada y que más de tenemos pues mira

Voz 0457 25:48 tenemos también una una serie basada en hechos reales hayan the night que esa estrenado en TNT esta semana es una miniserie de seis capítulos escrita por San Sheridan y protagonizada por India aisle Chris Pine narra la historia de una joven criada como mestiza que descubrió que estuvo emparentada con uno de los personajes más oscuros de Hollywood en los años cuarenta como reportero arruina su vida por perseguir la noticia y el primer episodio pues cuenta con un corte que la verdad es que viene muy bien hoy porque sobre periodistas

Voz 1804 26:16 socialmente un periodista está entre una prostituta y un camarero pero espiritualmente se parece más a Galileo sabe que la tierra es realizó sea sigue por las Torras también lo saben medio negro enero la norma más importante del periodismo es esta

Voz 2 26:33 nunca es triste resaca en tiempo

Voz 1463 26:38 me lo apunto unos aplicado

Voz 0457 26:40 también os propongo whisky cavalier una feria de la bici

Voz 1463 26:44 que extraña

Voz 0457 26:45 Movistar Plus que mezcla los tópicos de thriller de espías con la comedia romántica está dirigida por Peter atención INAR la historiad de Will seis uno de los mejores agentes del FBI cuyo nombre en clave es whisky cavalier obligaba a trabajar con una gente francesa

Voz 10 27:04 escucha Rubira no es

Voz 1463 27:07 bueno pues apuntamos todas estas recomendaciones si tenemos tiempo porque no vamos a estar de resaca somos prometido esta noche en el programa el cine La Ser hablamos más eh The Press de Periodismo que es un tema que tanto nos gusta gracias Dani adiós y hasta luego

