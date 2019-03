Voz 2 00:00 no hemos tenido tenemos arraigado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 1704 00:12 doce minutos las doce encantaría las y doce en Cantabria en Canarias

Voz 3 00:16 le sale caro abren

Voz 0827 00:19 además cuenta eh

Voz 4 00:21 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Cantabria a cinco y treinta y cuatro en Cantabria

Voz 5 00:27 hace mucho tiempo que Benjamín tenía ganas de toparse con tu hijo él hace muchas ganas desde luego

Voz 1704 00:32 es de muchas ganas desde el este delante de libros

Voz 4 00:35 Pedro Sánchez manual de resistencia que esta franqueado a que esta franqueado a su parte derecha con un libro que se titula Una familia decente

Voz 1704 00:42 los días los aeropuertos no han podido despegar los

Voz 6 00:45 los puertos no han podido despegar ni aterrizar durante

Voz 4 00:47 cuarenta y cinco minutos fueron los agentes de este cuerpo los que encontraron a los dos fallecidos tío y padre del hombre que se suicidó sin vida que se suicidó sin vida todo apunta a que presuntamente los asesinó y después se suicidó

Voz 1704 01:00 antes de lanzarse al vacío se suicidó antes de lanzarse al

Voz 4 01:03 tío podemos cometer error iban los horrores

Voz 7 01:07 rápido hay que emitir esta cinta esto agravado esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 8 01:15 con cenas Tears in de V unidad de vigilancia

Voz 1704 01:24 informe yo a quinientos setenta y nueve el que corresponde a este uno de marzo que sigue siendo Winter pero tenemos temperaturas desde de plena esprín eh sola a las cinco y once en Cantabria que PH efecto la cuña de Canarias

Voz 0827 01:39 bueno vamos a ver lo de Pepa Bueno con las horas de Cantabria fue estupendo fue muy divertido a la semana pasada pero no sé si nos tenemos que empezar a preocupar Roberto porque la cosa si eh modificado ya el huso horario en Cantabria el siguiente paso fue adelantar el huso horario canario no yo esto lo escucharon Carlos Fernández Mariluz Gaviño

Voz 9 01:57 casi once mil kilos en dos mil dieciocho a más de veintidós mil este año siete grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 10 02:04 son las siete las ocho en Canarias son las siete las ocho en

Voz 0827 02:07 varias son las siete las ocho en Canarias ya puesta pues también modificó el calendario en general no sabemos si porque quiere volver al veintisiete de septiembre o porque ya está deseando que pasen todas las elecciones y llegar al próximo día veintisiete

Voz 1704 02:20 será siempre en los vigilantes en este caso

Voz 0827 02:23 Juan Carlos Orozco José María Riol

Voz 1704 02:31 ese miércoles seis veintisiete de septiembre y veintisiete de septiembre

Voz 0827 02:34 pero ojo a esto ojo a estos siete de septiembre acabará siendo Suecia honoraria de la Unidad de Vigilancia Pepa bueno ya hace un par de semanas en los coló la ley la reina Letizia en la Unidad de Vigilancia con sus famosas herramientas

Voz 12 02:54 en esta ocasión el asunto que han elegidos el dolor emocional

Voz 13 02:57 por tanto saldremos de aquí conociendo mejor como

Voz 14 02:59 a ser esa escucha atenta sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar teniendo más herramientas más herramientas para poder ayudar

Voz 0827 03:11 el más herramientas bueno pues al Rey Felipe parece que le ha dado envidia y no ha querido ser menos prisas supremo entre ellos a lo mejor es un juego para estar en la Unidad de Vigilancia ese famoso la reina ello pues tiene ahora una variante adaptativa que vas a un acto sobre ciencia pues en vez de la Reina yo dices la ciencia yo

Voz 1704 03:28 la ciencia menos alegre a la ciencia y a mí nos alegra

Voz 8 03:33 bueno

Voz 0827 03:34 entre

Voz 1704 03:36 pues mira ya la ciencia también por cierto es muy bien si sanciona

Voz 0827 03:40 esta sale muy bien del embrollo por cierto nodriza Mariluz Gaviño que quizás es que el Rey ande preocupado porque Pedro Sánchez que habrá ya pasará a ser presidente de Gobierno en funciones en cuanto se celebren las elecciones a lo mejor quiere mover las ella porqué va lo dice por esto qué es mucho y que es un ejemplo de cómo cuando no respetamos las pausas podemos coronar incluso a un presidente

Voz 1895 04:02 el Gobierno según ha explicado la Casa Real ha mantenido un encuentro previo con todas estas autoridades con el Rey Pedro Sánchez con el Rey Pedro Sánchez Quim Torra ya Ada Colau

Voz 0827 04:12 con el Rey Pedro Sánchez con el Rey coma Pedro Sánchez hubiera quedado un poquito más claro bueno sí he escuchado lo de la ciencia yo pues podríamos subrayó el condicional Roberto podríamos estar ante una evolución de los discursos reales por cierto hablando del condicional este tiempo verbal asomado un par de días es por nuestra Ventana en los últimos días una hablando de la cumbre del Vaticano sobre abusos sexuales en la Iglesia

Voz 0313 04:36 sí yo tengo confianza en que la cumbre del Vaticano sobre este escándalo sirva finalmente para algo es porque la convocatoria ya supone por sí sola un un antes y un después no años y años encubrimiento de complicidad de oscurantismo podrían subraya lo condicionales subraya lo condicional podrían quedar superados Si los máximos responsables de la Iglesia católica admiten que su reino sí es de este mundo

Voz 0827 04:57 podríais subrayó el condicional lo de subrayar el condicional para enfatizar lo que queremos decir suele ser una frase hecha que utilizamos comúnmente también sendos coló el condicional en las twiterías Bale

Voz 15 05:09 sobre gente que se toma demasiado en serio su profesión eres un agente de la

Voz 0827 05:13 condicional

Voz 8 05:14 podría

Voz 0827 05:20 estáis reyerta Isaías es muy bueno y es muy bonito si Natra que objetable por otro lado podría hay podríamos son formas del condicional pero Roberto como aquí estamos para aprender a condicional lo llaman ahora también los pretérito y si los han bautizado los pero sí tiene bautizando los tiempos verbales tenemos que volver a estudiar pero claro en el caso de la twiterías por ejemplo el chiste no funcionaría es usted la gente del pues pretérito no la cosa no queda nada bien no sé bueno ya hablando de agentes de verbos cuidado con las influencias que recibimos y cuidado con esos chistes que hacemos en la redacción porque a veces un verbo que usamos de broma en una conversación informal puede llegar a colarse en la antena María Eugenia Jiménez nos envía

Voz 1704 06:11 esto hay varias personas detenidas y la presencia en estos domicilios ha comenzado de madrugada me también estaban patrullando también estaban patrullando varios agentes de la Policía Local también estaban a patrullando bueno patrullando muchísimo mejor el

Voz 16 06:24 o sea lingüístico Olé

Voz 8 06:26 sí

Voz 0827 06:31 Nuestro a patrulla miento pues hemos descubierto más verbos destrozados esta semana el verbo poner convertido en el verbo pusimos por ejemplo lo escucharon Juan Antonio Díaz Julián Vega Manuel Paz José Antonio Barrio Nuevo informábamos sobre una agresión de un motorista a un conductor que él estaba pusiese nervioso

Voz 1826 06:50 yo que cuando ya estaba teniendo por la carretera pues el conductor estaba haciendo maniobras que estaban pues siendo nervioso siendo nervioso en riesgo al motorista

Voz 0827 06:58 maniobras que estaban pusieron el caso usan también tenemos este desliz entre dirigir digerir

Voz 17 07:05 escuchó Javier Blanco al jugador del Betis a Joaquín la mecha está fuerte igual que estamos nosotros estas cosas duelen hoy es un día jodido porque esta cosa

Voz 0827 07:15 The day the day

Voz 18 07:17 de de de similar de similar

Voz 0827 07:20 para digerir es es intenta decir digerir dice similar Il la gran Mercedes Milá que también ha estado por esto es estudios esta semana yo en un error de repetido lo de conjugar prever como proveer

Voz 19 07:33 que son verbos distintos ayer por la noche cuando fuimos a la resistencia que estuve ahí un rato acabó dormiditas detrás del sofá como las cámaras no previeron eso no previeron eso pues no lo vieron

Voz 0827 07:45 las cámaras no previeron eso bueno el no lo vieron claro claro eh gerundio de proveer es prometiendo es verdad pero él de prever es previendo eh esto sin duda vamos con algunos expedientes X resulta que a Picasso le hemos retirado ayer su condición de andaluz precisa además en el Día de Andalucía no reenvía José Ramón López ha sido Arco

Voz 21 08:11 oye los artistas oye Miró Picasso Picasso Dalí ha dicho Tàpies Plensa es que está lleno de artistas catalanes de artistas catalanes indigenista

Voz 0827 08:22 estoy diciendo bueno pues estará lleno de artistas catalanes los que entre los que no cabe incluir a Picasso y casi peor por el número de afectados lo de sacar a dominicanos chilenos de América esto lo escuchó Fernando Castro

Voz 0874 08:35 ser responsable del diseño y la construcción de cuatro aeropuertos en Estados Unidos seis en el continente americano uno en República Dominicana otro en Chile seis en el continente americano uno en República Dominicana otro en Chile

Voz 0827 08:47 claro tal y como está enumerado parece que Chile y la República Dominicana no están en América yo creo que es un error de orden de los factores al pronunciar la frase porque ordenado sí que adquiriría sentido

Voz 0874 08:59 ser responsable del diseño y la construcción de cuatro aeropuertos en Estados Unidos uno en República Dominicana otro en Chile seis en el continente

Voz 0827 09:06 es más uno seis en total pero claro cuando invertimos el orden de la frase pues sí que suena un poquito raro y parece que hemos excluido a dominicanos ya chilenos

Voz 22 09:17 lo otro

Voz 0827 09:22 vamos con unas unas Paula Pérez dudas sobre el género de la palabra JJ Vaquero hablo en Hoy por hoy de la vodka Se refería a Pilar Rahola que esta semana dijo no haber entendido nunca la película acorazado Potemkin por estar en rusos deceso una película muda

Voz 23 09:41 qué bien que has hecho hasta para sufrir a esta mujer la Pierre de la vodka a esta mujer la pierde la voz

Voz 0827 09:47 a esta mujer la pierde la voz del abismo lo dejamos que tenemos más pero es el vodka en la

Voz 1704 09:53 a la busca o la voz eh bueno

Voz 0827 09:55 pues ambas opciones serían válidas así eh sí sí sí sí también es posible escribir lo concede o con k con nuestro Diccionario académico aunque es más frecuente la segunda opción yo creo que también es más frecuente el masculino el vodka pero está admitido también en su variante femenina son palabras que nos llegan de otros idiomas y que a veces no suscitan dudas de adaptación hace unos días por ejemplo debatían en Hoy por hoy sobre la palabra tupper o TAP Air lo escuchó Andrés Felipe Arias

Voz 1704 10:24 yo tengo que decir que de ese titular que lo leí

Voz 24 10:27 en el país lo que más me llamó la atención

Voz 1704 10:29 era que tupers escribe con tilde en la UE entonces yo te pero esto no voy a centrarme en lo del tupers hombre conociendo el ser humano lo más sorprendente de todo es tupers escriba así que te digo que pase todos los días Coopers tu Peres pues se seguramente es tu Peres ahí

Voz 0827 10:46 las tan corto espacio así que vamos por partes y no es un juego de palabras ese recipiente de plástico que ahora también es de cristal con cierre hermético que se usa para guardar hoy llevar alimentos Nos llegó de Estados Unidos como marca comercial y al final la palabra sea Castellani izado en el último diccionario muy recientemente en el dos mil catorce pero sea Castellón izado frenéticamente es decir lo correcto es escribir decir Tapia y entonces contigo eso es con tilde en la Hinault tupers como se decía en este momento de de Hoy por hoy su plural conforme a la norma efectivamente sería Pérez está Peris eh y al menos es lo que por lo que yo leído es como lo escribió el país así que a lo mejor leyeron una cosa interpretaron la otra Imanol Lorenzo tiene dudas sobre si David Broncano tiene claro lo que es un chaleco

Voz 25 11:38 debajo de la debajo de americano aunque espero yo quiero quiero que reivindicamos el chaleco sin mangas sin mangas de montaña como una propiedad nacional general

Voz 0827 11:47 así que quiere reivindicar el chaleco sin mangas

Voz 1704 11:49 pero si no si no claro es evidente porque si reivindicamos

Voz 0827 11:52 el chaleco con mangas estaríamos reivindicando el jersey eh porque el chaleco es lo que tiene web o lo que no tiene chalecos no tiene mangas eh eso es propio de los chalecos José Antonio Barrionuevo invita a Francino el ausente por este momento en el que habla de unos personajes vamos a interesarnos

Voz 1704 12:10 por la música de café Mónica a escuchar fragmentos de la primera ópera que compuso en este formato vamos a viajar a Munich pero también a Yuste ibamos a recuperar algunos personajes personajes

Voz 0827 12:21 históricos bueno nuestro vigilan de cree que el sufijo no tiene un carácter despectivo que no debería ser por el contexto de lo que estaba contando unos Francino tiene toda la razón que el sufijo ajo forma sustantivos y adjetivos pero con un valor eso entre entre despectivo o diminutivo no era el caso yo creo que sencillamente se le fue la olla en vez de la eh no pasó nada más que eso pero si lo hubiera querido emplear con otro valor desde luego sí que sería un error también duda Chimo González Si el verbo celebrar es el mejor para referirnos al recuerdo de una muerte hablaba Benjamín Prado del cincuenta aniversario de la muerte de Margarita Xirgu

Voz 1704 13:02 en el año ochenta y ocho murió en el año mil novecientos sesenta y nueve en Montevideo es decir ahora estamos celebrando los cincuenta años dos humor celebrando los cincuenta años documentación contigo

Voz 0827 13:11 estamos celebrando los cincuenta años de su muerte bueno dice Ximo que sería más adecuado decir que estamos

Voz 1704 13:16 es conmemorando recordando o recordando

Voz 0827 13:19 Pablo no es verdad que celebrar es mostrar o sentir alegría o agrado por algo y desde luego no sería este caso alegrarnos por la muerte de Margarita Xirgu nadie pero atención Roberto porque celebrar es también realizar un acto formal con las solemnidades que éste requiere por qué no pues recordar si alguien si no podría y claro en este sentido como este año se están produciendo este tipo de actos pues creo que no sería preciso impreciso utilizarlo aunque él lo que pretendía señalar es que justo en ese momento en ese instante estábamos celebrando ya quizás en ese sentido sí que tenga razón nuestro vigilante bueno y antes hemos salvado a Bakero pero creemos que se ha acabado ya el cupo Jaime Milán buen vea invitarlo pues estos la ismos que usó hablando también de Pilar Rahola

Voz 1704 14:05 según

Voz 23 14:05 hola sabe Rusia porque la encanta Rusia así compra polvorones siempre de la estepa su compañía aérea favorita es Siberia su actriz favorita Bárbara Lennie y le encantan todos los zares sobre todos los va

Voz 0827 14:15 zares le encanta Rusia Ilha encantan todos los zares desde luego sí que sería le encanta o le en el encantan si es verdad que con el verbo encantar claro si tuviéramos un Rey que la hipnotizado por ejemplo ya que la en cantase a lo mejor esto cambiaría pero tan bien se refería a eso no no se refería es ahora en materia de laísmo Roberto yo no tengo nada que decir esta semana porque yo mismo he caído ya caído invitado por vosotros porque yo no me di cuenta de laísmo hablábamos del hiyab deportivo que ha levantado tanta polémica en Francia indigesto así que conviene no pasarse de frenada no vaya a ser que después de siglos en los que se impuso a las mujeres tenían que poner ahora entremos en la fase de imponerlas entremos en la fase de imponerlas en nombre de la libertad lo que no se tienen que poner en la fase de imponerlas bueno evidentemente el complemento directo en este caso en esta frase sería lo que lo que no tienen que ponerse de ellas serían el complemento indirecto así que lo correcto sería impone

Voz 26 15:17 verle ya que la completamos la vida a los extranjeros que quieren aprender español ya ya ya

Voz 0827 15:21 Ángel G ya los de Palencia Valladolid a los de Burgos

Voz 27 15:27 viva

Voz 0827 15:28 ponía todas sus variantes y esta semana se ha celebrado el congreso mundial de telefonía en Barcelona es un evento que se abrió de manera muy solemne Nos dicen Carmen Espinosa Rubén Naranjo Chimo González Pepe Rubio

Voz 1895 15:43 la verdad es que la huelga de metros está notando muy relativamente antes de las siete de la mañana recordemos que no había huelga ya hay mucha gente que ha venido aquí en el primer momento para poder estar justo en la hora de de obertura de obertura de puertas

Voz 0827 15:59 la hora de obertura de puertas creo que en catalán Roberto tú me dirás para la apertura sí que se usa obertura o podría usarse pero no bueno en todo caso e Music es en castellano en castellano obertura es sólo una cosa una pieza de música instrumental con la que se da principio a una ópera oratorio otra composición lírica según nos dicen en el diccionario sea sería más o menos esto

Voz 28 16:25 a lo que

Voz 8 16:32 sería

Voz 0827 16:33 hay por cierto tuvimos una entrevista interesantísima con el doctor Antonio de Lacy que han realizado una operación quirúrgica en este congreso una operación a distancia y usando la tecnología cinco G y al que casi con la misma velocidad de la cinco G Manuel Córdoba le pilló dos cero

Voz 29 16:49 eres pero yo quiero aprovechar para decirles de que yo estoy muy contento de que yo estoy muy contento de que de que hayan de que hayan habido estos dos goles

Voz 0827 16:58 pues sí dos dos ha habido errores uno mismo Llum hayan habido un error tan extendido ya hemos tendrá Francino ya entrado un servidor ya ahora te toca a ti Roberto del haber otros conceptos equivocados esta semana Jorge Sanz sano y Rubén Naranjo Miguel Mendieta de escucharon hablar de alcornoque es ahí cuando ellos creen que la referencia era alcohol que es que no es exactamente lo mismo y claro como reproducía un correo un tuit de un oyente no sabemos de quién es el error a lo mejor incluso del corrector del oyente hablábamos de mascotas

Voz 1826 17:38 allí un aplauso que envía José Manuel al Ayuntamiento de Palma para obligar a llevar una botella cuando sacas a orinar a tu perro que él es un gran amante de los animales y lo que no entiendo es cómo pueden aparecer pues las calles junto a las farolas fachadas alcornoques

Voz 1704 17:53 no pues llenos de orines cuando no son Moriles pues bueno alcornoques llenos de orines

Voz 1826 17:58 eso es lo que escribió o o a lo mejor el corrector o yo mismo fue el que

Voz 0827 18:02 bueno los vigilantes lo que te dicen es que no dudan de que en Palma allá alcornoques ya pero pero dice Hoyo que se hace al pie de las plantas segura para detener el agua allí en la que suelen mear los perros pues son alcorques Hinault alcornoques tampoco está mal este es pijo que soltarlos cuando queríamos hablar de espejos lo escucho Alfonso Sanz

Voz 26 18:21 es un tío que rechaza el abrazo de un compañero después de una alegría pues yo creo que no es el pijo que no es el espejo donde debe de mirarla era

Voz 0827 18:30 yo húngaros si ha quedado bonito es una especie de palabra Piedrahita e él es pijo que podría ser ese espejo en el que se miran todas las mañanas los pijos

Voz 30 18:40 y entonces se cedo ni hablar

Voz 0827 18:44 bueno hablemos de delincuentes y de sus acciones que también

Voz 31 18:47 van creando poco a poco palabras por ejemplo a quienes atacan tiendas estampado un coche en las lunas en los escaparates los hemos llamado al Unicef

Voz 27 18:57 peros porque

Voz 31 18:59 alumbrando analizan pero no alucina no bueno eso ya parte es verdad que a veces cuando alucinados los llamamos aluciné meros y a veces vistamos el rizo acaba vámonos acabamos ya quedándonos

Voz 32 19:11 porque el tiempo alunizaje que hizo lo hizo donde en Vallecas Si en Vallecas vive el mejor o el más conocido a Lucy

Voz 33 19:18 no negro se diga lo pido dinero

Voz 0827 19:23 cómo se diga bueno pues no no se dice así ni siquiera se dice a lucineo sino al un y cero de le y a veces también nos equivocamos con las frases hechas

Voz 8 19:36 esta semana pasó pero el Hoy por Hoy Madrid el Grupo Modelo de Respuesta Polar y nos dio un poco de pedidos como nos referimos a ellos

Voz 34 19:44 bueno vamos a presentar a nuestros invitados de hoy modelo de Respuesta Polar cinco valencianos cinco discos cierra el último este fin de semana en la sala El Sol itinerantes carne de cañón carne de cañón en los carteles de los festivales más importantes del país

Voz 0827 19:57 carne de cañón en los carteles de los festivales más importantes de nuestro país no bueno no sabemos si es que son imprescindibles en todos los festivales que pudiera ser o a lo mejor si actúan frecuentemente de teloneros de otros pero hombre lo de carne de cañón yo creo que se va un poco creemos que no porque carne de cañón es aquella tropa expuestas la oración a peligro de muerte en el caso de guerras coloquialmente sí que se utiliza para referirnos a gente ordinaria tratadas y estiramientos y no creemos que tengamos esa consideración de ellos no todo lo contrario bueno ya hemos hablado también esta semana de de pilas por ejemplo como sí sí cuando vino a Mercedes Milá hablaba de la de su perro de lo que hace el perro con ella

Voz 1704 20:40 ayer se durmió un rato otro rato estuvo chupando es un poquito la película escúchame que te cuento le Vila es bueno pues la apoya digamos que no tenemos cultura no también pues entonces décimos el pene hay cosas desde luego que es difícil lo que es la mejor prescindir

Voz 0827 21:00 de la anécdota con decir que es un perro muy majo pues ya está Iker

Voz 1704 21:03 Prieto y que se quiere mucho lo que se quiere es mucho

Voz 0827 21:06 ya está bueno uno de los sonidos de la entrega de los Oscar esta semana fue este que hablaba también de una palabra que nunca sabemos cómo utilizar

Voz 35 21:16 no me puedo creer que una película sobre menstruación acaba de ganar un Oscar

Voz 0827 21:21 una película de acción que hable sobre menstruación que gane un Oscar es verdad la menstruación la regla no se habla mucho de ellas a veces no sabemos cómo referirnos a ella así que esta semana Ignacio Parlón ha decidido hablarnos un par de minutitos sobre ella

Voz 1704 21:36 uno de los objetivos de una lengua eficaz es llamar a las cosas por su nombre

Voz 13 21:40 tú no me conoces Soitu menstruación

Voz 12 21:43 si estamos hablando de la menstruación la regla el periodo son muchas las formas para llamar a lo mismo todas hacer referencia al tiempo el término menstruación tiene como raíz el alpinismo meses mes que a su vez tiene su origen en la palabra griega Luna Menen cómo se tomaban de referencia en los ciclos lunares para medir los periodos de treinta días se relacionan los meses con nuestro satélite a partir de ahí han surgido otras palabras referidas a la regla como menopausia qué quiere decir la pausa pel més homenaje el principio del mes es decir la primera regla

Voz 36 22:18 la de

Voz 12 22:21 la luego han surgido otras expresiones más coloquiales para llamar a la oración en República Dominicana por ejemplo dicen tengo la luna otros nombres son mi amiga la prima el día de San Gregorio y en algunos países de Sudamérica le llaman de una manera muy ingeniosa Merino Andrés que Andrés pues estaréis preguntando pues el que viene una vez por mes hoy en vía está muy normalizado pero hace no tanto se decían verdaderas burradas sobre la regla

Voz 37 22:46 según tensos periodos atraen a los osos los osos

Voz 35 22:50 suena un poco fuerte no

Voz 12 22:52 pues en teoría que está sacada de una película satírica es mucho mejor que algunas de las cosas que han tenido que sufrir las mujeres por la regla verdad Marina pues ojalá hubiesen sido sólo comentarios como en la Biblia este menciona las mujeres quienes Truman como impurezas dice literalmente que cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer por poner un ejemplo en la India consideran que cuando la mujer tiene su periodo es impura sucia enferma esta maldita tampoco hay que irse muy lejos durante la Segunda República Española un diputado llamado Ayuso propuso limitar el voto a las mujeres de más de cuarenta y cinco años que es cuando les venía la menopausia o como él la llamó la edad critica por suerte se ha avanzado mucho desde entonces pero siguen existiendo muchos tabúes en torno a la extracción y en muchos países sigue suponiendo un problema para las mujeres como refleja el corto que ha ganado el premio Oscar esperemos que esto deje de ser una regla se convierta en una excepción del pasado

Voz 0827 23:49 materia para la parsimonia de vigilancia pero lo que propuso el diputado era limitarlas a las menores de cuarenta años y se consideraba que al llegar a la edad de la menopausia y adquirían ese equilibrio como para poder votar manda narices nuestro periodo es más corto volveremos la próxima semana recordamos nuestra dirección de correo arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo equivocado que seguro mucho