SER Aventureros: 100 años de esquí en el valle de Benasque (02/03/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 3 00:40 bueno muy

Voz 4 00:43 bueno vamos a empezar qué tal estáis buenos días bien

Voz 1025 00:46 medios hacer aventureros un fin de semana más una mañana más hoy no es un programa normal no es un programa habitual en el programa ha salido a la calle vamos más que a la calle hemos salido a la montaña en dos hemos venido a una de nuestras casas a Benasque sabes que es un lugar que cuidamos y que le tenemos un cariño enorme y que no recibe siempre con los brazos abiertos

Voz 5 01:06 los o al menos eso echamos nosotros de El amor y el cariño de Cypress

Voz 1025 01:12 estamos felices de poder estar haciendo este programa como siempre decimos para la Cadena SER para la península y Canarias muy buenos días y también para la costa este de los Estados Unidos a través de Radio Caracol de la voces sesenta lo que pasa que es la son las tres de la tarde en Miami del domingo así que muy buenas tardes a todos los que en dos sintonizáis desde América recomendaron que os vengáis

Voz 4 01:35 para aquí para para este rinconcito que tenemos en España para

Voz 1025 01:38 Benasque porque yo estoy seguro que si coges el vuelo desde Miami hasta Madrid desde Miami hasta Barcelona y luego subes hasta Benasque el vais a quedar boquiabiertos porque en Miami debemos las mejores playas pero en Benasque tenemos las mejores montañas no tengáis ninguna duda eso eh nada que ver con el colorado y todo el rollo este nada nada de vas a parar carísimo a esa zona donde by mucho más barato veniros aquí eh con quién hemos en el estudio habitualmente y tengo a todo el equipo Ángel Colina qué tal está muy buenos días

Voz 6 02:08 pues muy bien muy buenos días muy feliz de estar otra vez en un año más

Voz 7 02:12 es en Benasque me alegro

Voz 6 02:14 es verdad que que es una maravilla que que somos el cántabro puesto a mi me gusta vender un poco mi tierra no pero

Voz 7 02:20 sí pero ha mostrado hoy no toca Benasque sí por favor bueno pues feliz una vez más estar aquí del trato de de de los años que llevamos la estancia siempre ha sido fantástica Ikeda quién lo dice vamos a Benasque pues inmediatamente salimos disparados totales

Voz 1025 02:35 hay hay una tradición en Ser aventureros y es que siempre a los lugares que vamos buscamos un aborigen siempre en africanos votado caro siempre nos han conducido que si una vez los Masái que sí otra vez los pigmeos que nos es Carlos Barrabés el aborigen

Voz 4 02:49 hola Carlos Barrabés qué tal está algún buenos días

Voz 0322 02:52 yo tengo un amigo buenos días encantado de estar en Benasque me imagino que no se me ocurre mejor pero tengo un amigo que que siempre me llama así porque sabes qué menos que hablamos portugués

Voz 1025 03:03 claro que tiene mucho que ver con esto

Voz 0322 03:06 SER aborigen

Voz 1025 03:07 pues sí lo los paparazzi que estuvo en una tribu una tribu aborigen de aquí de las montañas de le podéis ver con taparrabos saltando entrar

Voz 8 03:17 estas Si una cebada empató en Francia el Patural tu baja sin ese lo es igual que no parece no es igual tiene

Voz 0322 03:24 muchas tiene muchas características especiales habrá que en todos los valles del mundo y en todos los lugares de frontera siempre hay una especie de dialectos y en este caso no es directo yo creo que llega casi a lengua probablemente en un futuro no sé

Voz 1025 03:38 hombre tal y como viene de la mano luego lo comentamos pero tal y como viene el tema de la independencia también aquí en la zona del Valle vale que nos pongamos las pilas de aprender el fatuo que consignó lo vas a pasar mal Raúl Luiz qué tal buenos días pudo unos días Ponseti estás de invitado de lujo la de Ruiz el ex hombre del Numancia el nombre de Movistar Plus ahora

Voz 0069 03:59 horas se si de la SER también por no

Voz 1025 04:02 compañero por fin es tu primera vez en Benasque mismo

Voz 0069 04:04 primera vez después de cuatro años tu persiguiendo me que me has hablado más de Benasque que de Miami que eso ya es decir hombre yo decía yo tengo que venir a Benasque mejor

Voz 1025 04:14 hable yo te digo una cosa mejor hablar de Ciudad de Miami

Voz 0069 04:18 eso lo que pasa en Miami se queda en Miami en Benghazi yo te

Voz 1025 04:21 con ya está y se quedó ahí se quedó la vamos a dejarlo aquí Alfonso Ojea qué tal está usted

Voz 9 04:26 muy bien aquí estamos acechó pistas Blancas son blancas hemos estado con el campeón español de esquí Crown son los campeonatos de España impresionante un metro noventa Ponseti tiene quince años

Voz 4 04:39 Ellos se dice rápido bueno noveno El niño yo creo es que ahora que es una cosa como la

Voz 1025 04:45 por parte de eso es que creo que vamos

Voz 9 04:48 a seguir hablando de gente de aquí que va a ser campeona en muchas especialidades en este caso ya lo ha sido es impresionante lo que pasa aquí con el esquí alpino con el snowboard en definitiva con la montaña de verdad que impresionante

Voz 1025 05:00 lo es hoy tenemos la suerte de la mesa Jordi Tosar George cosas para quien no lo conozca East es una especie de

Voz 8 05:05 qué bestia parda de los alpinistas

Voz 1025 05:08 la Jordi cómo estás notas ustedes Tassos de yo sé que tú vives un pueblecito de cuarenta habitantes porque no quiénes contacto con el resto de los aborígenes pero escojo pero qué tal estás muy bien muy bien un placer estar aquí

Voz 0069 05:21 vosotros Jordi me hace mucha gracia que siempre que te presentan

Voz 1025 05:23 es como no es que este tío preparó a Kilian Jornet pero pero es que tu currículum da miedo macho yo es que cada vez que te mientan Mentana tu nombre con Kilian Jornet digo vale Kilian la leche pero es que este tío es la leche

Voz 10 05:37 yo no me preparé está más que preparado no es decir lo que pasa aquí en las montañas esas tan grande sus proyectos y mucha velocidad pero la tienes que entender entonces eso no está escrito en los libros no lo puedes aprender en un cursillo hace falta meterte no de la mano de alguien que lo conozca que hablo un poco la lengua de esas montañas que su tropa tu es muy diferente

Voz 11 05:57 fue un poco mi

Voz 1025 05:59 la victoria al lado de él no te voy a decir en la cosa viéndote las manos estoy contento que mi abuela que era en un pueblo de de aquí de Aragón de esas que está que está abandonado ya gracias a Dios que mi abuela no tenía tu mando el macho porque con las que yo me llevé yo de pequeño de una mando y me habría roto

Voz 4 06:14 los la cabeza directamente pero bueno muchas piedras Jaume ahora hablaremos con Jordi toda

Voz 1025 06:21 está por ahí donde estás ahí vamos a ver si hay un culpable de esta

Voz 0069 06:26 historias Ángel siempre es el chavalín desde que está centrado los hinchas del del Estado pero eso

Voz 1025 06:30 ya sé que no que yo soy

Voz 0069 06:33 es que soy de aquí pero no soy iraquí de has tenido pistas Blancas le tengo que he tenido en pistas Blancas gran bueno él barres siempre para lo suyo que no es el esquí alpino el esquí nórdico no la bicicleta

Voz 4 06:45 cómo estás bienvenido a Ser aventureros un año más

Voz 12 06:49 bienvenidos bien hallados muchas gracias no no lo hacen tres en mí porque hay un montón de compañeros que están detrás de esto unos patrocinadores

Voz 1025 06:57 mira me han pasado una lista que cuando diga al final del programa todos los que nos han ayudado a hacer el el ser aventureros aquí en Benasque creo que se termina el programa quiero decir cómo es que para qué

Voz 12 07:08 Valverde gane detrás de él hay masajistas hay mecánicos haya auxiliares hay

Voz 13 07:16 el patrocinio de ganadores hay patrocinador hay patrocinadores hay estrategas y esto es un poco radio también

Voz 1025 07:22 bueno para para que veáis que no estamos solos en este programa estamos en el Palacio con desde Ribagorza que es un sitio donde sacó jengibre porque no nos aplaudir un poco que voy a la gente

Voz 8 07:30 que estáis Cyrus de hoy a los que os damos las gracias al alcalde de Málaga hacia el porvenir para que veáis cómo cómo hacemos el aventurero que yo no sé por dónde vamos a empezar porque tenemos tal cantidad de de invitados que yo no sé si a que me está mirando el alcalde lo primero lo alcalde de Velázquez

Voz 7 07:55 yo tengo la verdad los alcaldes y hay que darles un poco de prioridad

Voz 1025 07:57 el tema político Pim pam toma la casillero está bien

Voz 7 08:00 porque no sabes iban a ser reelegidos no total

Voz 1025 08:02 este de momento ha pedido hace cuatro días la independencia del Valle que va p'alante hemos decidido que pone serio si en serio o que vamos a poder en campo by e que con un poco de suerte tenemos varios pasaportes impida hablar

Voz 4 08:15 ya ven que contestaba es que Barrabés ya ven los pasaportes década ya tuvo la doble nacionalidad

Voz 1025 08:21 Atxondo

Voz 0322 08:22 yo Crichton moneda yo no quiero por pero no hay fronteras pero tú tú tú ves tú ves el

Voz 1025 08:28 tema de la barrera pidiendo documentación el alcance de ahí en en campos no lo ves hombre en la misma rotonda eh tal y como sale del túnel

Voz 0322 08:36 me gustaría esa explica Thatcher creo que no va por ahí creo que no va por ahí

Voz 1025 08:39 creo que ahí está hecho cómo estás alcalde buenos días gracias por recibirnos en el pueblo eh algunos de ellos encantado de recibirte oye la la que has montado con el rollo de la independencia seguimos por ahí o ya hemos parado

Voz 14 08:50 pues lo has visto que tenemos una característica propia que es el idioma si es una identidad innegable para ser un país es lo primero es lo primero empezamos yendo

Voz 4 08:59 ay José Ignacio días te voy a decir una cosa ojo porque hay un lío montado con el te evita este tela marinera a ver por dónde va a llevar todo eh Alfonso cuidado cuidado porque ha dicho cuidado cuidado que si pensáramos en la SER

Voz 9 09:14 saben que yo no me dedico a tribunales se dicen para tu al proceso para no para

Voz 4 09:18 el otro a meter dedos aquí eres dejara al alcalde queda poco alcalde tenemos arreglado el tema de las carreteras que era uno de los grandes problemas que teníamos

Voz 14 09:27 esto no estamos en ello estamos en ello parece

Voz 15 09:29 el Gobierno central a quitar la carretera VA doscientos sesenta este mismo año iba a adjudicar la obra este mismo año

Voz 1025 09:36 vale yo tú sabes que siempre nosotros sabes que no te hay Monaim mafiosos pero tú nos das los cuatro nombres que nos quiera dar chico que parezca un accidente ya no ya arreglamos esto al modo ser aventurero no yo creo que hay que presionar pero no

Voz 15 09:50 pues un poco hay que no hay que sí

Voz 4 09:53 en el día en el diálogo hay que presionar con el dialogo con la palabra con el palabro esta destacando

Voz 1025 10:01 oye qué tal Benasque alcalde está bien todo bien no

Voz 15 10:04 estamos estupendamente ya has visto que tenéis que dos cuatro una cama polacos era

Voz 4 10:09 pero no porque porque sospechamos lo creo que se llama bueno pues mira mira Soto el alcalde que no queremos desterrar el tema del vicio todos lo queremos tocar y luego hemos visto que hay muchos sponsor pero nosotros dormimos cuadros porque ya que tenemos que hablar con el organizador de esto

Voz 15 10:27 eso quiere decir que el pueblo va bien que el municipio va bien que el esquiva bien que que la gente sigue viniendo a esquiar hacer le di día disfruta la verdad es que por lo tanto estamos encantados Sri bueno uno de los problemas que os surge se

Voz 1025 10:40 yo estaba Benasque puesto en el mapa porque en estos últimos seis años que hemos venido de verdad que hay muchísima gente que ya nos dice que que hemos puesto esto de moda o no

Voz 14 10:50 bueno Alice participado porque lo de moda vosotros

Voz 1025 10:53 habéis hecho

Voz 14 10:55 mapa de la de muchos años no

Voz 1025 10:58 mi que yo venía aquí pero en aquella época cuando yo venía que me tiraba piedras Carlos Barrabés estaban el mapa para cuatro hazme caso eh tres de ellos los conozco Shake el cuarto vence el que bebía de de equivocación pero bueno

Voz 15 11:10 no sabes ya acabo de poner en el mapa eso es cierto y estamos encantados de que vengáis cada año de este programa aquí que para nosotros es una envía Hay seguiremos colaborando para que así

Voz 1025 11:19 ya nosotros estamos felices de estar en él Rodrigo por dónde vamos porque vamos a hablar de esquí en este arranque de programa hoy

Voz 12 11:26 son cien años año arriba año abajo porque en España esquí lo comentábamos entró por cuatro sitios no está muy documentado quién fue el primero en España hay un foco en Tolosa vinieron unos noruegos a Tolosa a unos ingenieros a una fábrica de tornillos y empezaron a esquiar por allí fue cuando en Tolosa se dieron los primeros pasos una vez en rasos de Peguera alavés en la sierra de Madrid en Sallent de Gállego e entorno

Voz 13 11:54 entre mil novecientos cinco y mil novecientos todos noruegos porque eso es una invasión en toda Rey franceses noruego ese ponen España entra a través

Voz 12 12:02 de Francia por el Pirineo a Benasque Sallent de Gállego a Jaca con el aval Ludovic en Sallent de Gállego ir eh la sierra de Madrid entra también con unas influencias europeas ir a Tolosa con los noruegos con una fábrica de tornillos a quién Benasque ahí ya documentadas fotografías Si veremos algún vídeo de

Voz 1025 12:25 lo lo que estáis en casa ahora mismo os colgamos

Voz 13 12:28 lo si Dios está ahí hay foto agradecemos ya camino es súbitos en algo

Voz 12 12:33 el alcalde porque viene su apellido de de León de la neto el Aneto marcó una historia muy importante en el en el Valle de Benasque lo es ahora y ahí estaba el León de de la neto que llegó a subir alcalde eh cuántas veces

Voz 13 12:50 más de cuatrocientas veces verdad

Voz 4 12:53 a la salida del mechero cuatro cuatrocientas es como abuelos máquinas

Voz 12 13:00 el Aneto tiene una fuerza muy potente con con la nieve y en mil novecientos quince en harta ya empiezan a verse fotografías de históricos con Almarza era zaragozano que vino aquí y luego ya otro elemento importante lo empiezan a dar las maletas en el año mil novecientos setenta y tres se proyecta la estación de esquí alpino de las maletas pero ese proyecto se vino abajo

Voz 9 13:26 sí

Voz 14 13:27 fueron no no era mala eh no

Voz 13 13:29 pero hay un proyecto de de las malditas era era que era muy buena vamos a hablar vamos a darle mirar Ponseti por Irene

Voz 12 13:40 bajando

Voz 13 13:41 sea el apellido en Benasque vamos que te voy a contar no desde el futbolistas de Primera División este

Voz 4 13:47 no va a necesitar pasaporte para entrará en Bengasi Juan Carlos y a la barrera Carlos

Voz 12 13:52 Alfonso buenos días buenos días Alfonso vosotros sois pioneros porque cuando vienen aquí los catalanes y a ver si se puede hacer una cierta una estación de esquí vuestra familia es la que empieza a mover el tema si fuera

Voz 1152 14:06 que es un poquitín la la facilidad de entrar en Cerler y explicarles in todo el tema de de y claro pues ellos estaban interesados en Cerler pero no sabían cómo entrar allí eh entraron en viniera casacas alero allí les reciben muy bien recibidos e hijo un señor que se llamaba Ramón Cusco

Voz 1025 14:25 fíjate dijo yo soy gerente digna

Voz 1152 14:28 acción de esquí que se llama La Molina que nosotros y España había la Molina Candanchú y y poco más se dice vengo aquí porque tengo entendido catorce podría hacer una estación de esquí pero Klaus tendríamos que hace unos estudios Ibero lo que se podía hacer bueno pues país empezó la ayudó suele y estuvo varios años en estudio la estación sabe se pusieron unas tablas en las pistas en la que cada semana o cada quince días había gente de Cerler gente joven que subíamos arriba a revisar estables ya me diga estables a medir a ver qué cantidad de nieve había en en en Staples y fue un un estudio durante varios años incluso este señor este señor vino venía un par de veces Otis al invierno también a verlo cuando en persona elija pero sí en persona está muy muy entusiasmo eso y bueno pues he Cerler la verdad es que que se volcó en eh en el YSL ofreció toda la ayuda que eso pudo

Voz 1025 15:24 pero porque vosotros ya pensaba en Cerler vosotros desde el principio tenía claro que tenía que no

Voz 1152 15:28 no nosotros no teníamos ni idea de lo que era una estrella

Voz 1025 15:31 el diario El

Voz 1152 15:33 porque que Cerler tiene tiene cualidades y se podía hacer una gran estación ir cambiaría es el la forma de vida de Cerler un pueblo ganaderos cien por cien ya había que cambiar la forma de vida eh y entonces bueno pues fue cuando él durante varios años haciendo un estudio llegó a la conclusión de que efectivamente ese podía hacer una estéis donde una gran estación de esquí y así fue entonces este señor impuso al cabo de un de un tiempo trajo a uno a los accionistas a la Molina los que digamos que no que me enteré

Voz 4 16:03 a de las que flotaba en La Molineta claro

Voz 1152 16:06 está Joaquín para que lo hubiesen ellos en en en persona aquí bueno pues les convenció de que aquí se puede hacer una estación de esquí eh podéis empezó pues empezó bueno pues poco a poco la verdad es que es ayudo mucho los cogió a varios jóvenes de allí de Cerler Inés llevó los levanta la Molina durante varios inviernos

Voz 12 16:24 ah

Voz 1152 16:25 hacernos ver el propio Zafira no que es lo que se puede hacer en Cerler bien claro cuál es el futuro incluso enseñarnos esquiar y demás que grande

Voz 1025 16:33 no sea que el principio todo está en La Molina fíjate es un sitio

Voz 1152 16:36 sí a Molina esos nació todo desde la Molina

Voz 13 16:39 se inmediatez digo Alcampo

Voz 1152 16:42 no sería en los años sesenta y seis sesenta y siete

Voz 1025 16:44 antes no se conocían de Mis padres no

Voz 1152 16:46 quienes tienen el setenta y uno setenta y dos pues pues si hace se lanzó Cerler sea estuvo durante varios años cuatro años el estudio todo parecía que funcionaba bien y que que la que era lo que ellos estaban buscando y ahí está

Voz 1025 17:02 para muy bien lo que pasa es que los de les dijeron

Voz 12 17:04 bueno nosotros también podemos probar con las maletas lo que decía Barrabés e se hizo un proyecto en el año setenta y tres se que no salió adelante verdad Barrabés porque era la palabra mala mala opción maletas pero que hoy en día es muy importante como los luego nos dirá Mario para para el esquí Mon

Voz 1025 17:24 el de metido en el lío Carlos que no yo no pero en la generación ya me extrañó Gerry

Voz 0322 17:29 es una generación impresionante y hay muchas selecciones para que aprender en estos momentos en el mundo rural no de cómo lucharon por su tierra de cómo defendieron la naturaleza de cómo buscaron tener un impacto positivo como querían que mejorara su territorio ir ahora que tienen un mérito inglés Alfonso Guerra y quienes le acompañaron creo que le debemos muchísimo aquí pero no solo nosotros no debemos muchísimo pues todas las personas del mundo por haber sido capaces de conservar los lugares que hoy podemos disfrutar no como las maletas

Voz 12 17:59 luego vinieron Llanos del Hospital que tanto te gusta a ti

Voz 1025 18:02 hombre claro estos vídeos que verán en Internet

Voz 12 18:05 di que los estamos proyectando no los ha preparado un hombre al que le tenemos mucho cariño que es Jorge Mayoral que es la historia viva hoy no ha podido venir pero están su representación Mario que es el director de la estación

Voz 13 18:16 claro y luego después de Cerler

Voz 12 18:18 viene Llanos del Hospital Mario

Voz 1089 18:21 sí sí sí me ya no del hospital bueno cómo está

Voz 1025 18:24 buenos días María te es un gustazo ver de frente a un micro Hinault por las pistas por ahí enredando con nosotros gracias igualmente de tal forma a esos pero sí sí estaremos ahí ya sabes

Voz 1089 18:36 bueno pues sí básicamente el esquí nórdico en el Vallès empiezan en torno a mil novecientos ochenta y cinco ahí hay una serie de bueno a personas pertenecientes al cruce neto que empiezan a mostrar interés por el tema se empiezan a trazar las primeras pistas con la ayuda una moto y un pequeño trazado empieza a hacer las primeras palancas en la zona del hospital hizo bueno aquello empieza a coger forma

Voz 1025 19:01 la época coincide también con una pocas un poco

Voz 1089 19:03 lo complicadas en Cerler de ese pasaron cuatro cinco temporadas con poquito de falta de nieve hizo que se echará la vista atrás no que se mirará fondo del Valle porque cabo coincidía en nevadas de norte en Cerler con el problema del viento que todos conocemos con los grandes nevado en es que caía en aquella zona y entonces empieza a ver pues como una alternativa con una opción de decir bueno si fallan un sitio pues ahí en otro no y ahí empezó un poco la la historia no luego en la temporada ochenta y nueve noventa el Ayuntamiento de venas que eh adquiere una máquina que la Diputación General de Aragón en aquel momento compró cinco cinco máquinas pequeñitas para trazar tres fueron a los Valles Occidentales liberalizará gabardina otra fue a Fanlo si no recuerdo mal y la quinta juega fue a menos que ahí esta temporada el ochenta y nueve noventa del Ayuntamiento de Benasque eh contrata ya la primera persona acabamos curiosamente es Evaristo Vigo padre de nuestro deportista olímpico más de Vigo que que es el primer trabajador y luego ya posteriormente viene la el proyecto de recuperación del Hospital de Benasque

Voz 1025 20:06 ya en aquella época es cuando vivimos sentía que los Pujol a las ahí no eso es que fue un poquito después pero la gente que lleva tiempo incidió lo sabía estos tíos al principio financiaban todo vendiendo por ahí en torno a Juan Domínguez todo todo lo que podían entre las cuatro ruindad que era el hospital que hay como vamos a tirarnos piedras con Carlitos Barral

Voz 0069 20:29 eso era el noventa y lo sé porque en qué significa

Voz 12 20:32 a Llanos maletas y Aneto

Voz 1089 20:34 bueno es es una alternativa muy buena Cerler en la zona de María ETA con con todo a todo el tema del esquí de montaña ese esquí de montaña que empieza en mil novecientos cuatro con esa primera ascensión de de los alpinistas franceses por poco a poco va evolucionando y hoy en día todavía se sigue subiendo no entonces el tema de la mala dieta está ahí con el esquí de montaña es una zona muy importante bueno en el fondo del valle está el esquí de fondo con Llanos del Hospital que también se ha se ha consolidado como una estación de referencia a nivel nacional eh bueno pues socialmente ha significado también pues puestos de trabajo un nuevo destino dentro del Valle de Benasque y bueno deportivamente pues pues la la aparición de la cultura del esquí de fondo del Valle que que algo también también aporta no

Voz 1025 21:20 le queda minuto y medio a publicidad osea que salta sobre quien quieras pero si se da hoy como esta

Voz 12 21:26 Cerler Jaime Río

Voz 1025 21:28 hola Jaime qué tal buenos hola buenos días

Voz 16 21:30 eso dice es una de las mejores de esquí españolas yo creo que además ha puesto os ha puesto en valor en diciembre no una temporada que arranca o mal prácticamente toda España Ferrer pues ha puesto en valor que esta estación que está en el centro del Pirineo dispensación muy seca cuando cuando precipitación siempre nieve más de una estación muy muy alta y esto nos ha permitido pues bueno ya desde principio de temporada ofrecer un parque muy bueno la he visto y no que una ocupación muy buena en el valle eso es porque hemos hecho un buen arranque de temporada está respondiendo muy bien el esquiador viniendo aquí al Valle de Benasque

Voz 8 22:02 eso doy fe ello de ello porque estas navidades para sale subiera era como

Voz 1025 22:07 no por favor alguien pueda aparcar tres kilómetros antes de llegar aquí porque estaba tocó hasta arriba pero la verdad es que te tenéis otro otro lado otra marca

Voz 5 22:17 ya en en Cerler y es que es una estación ni muy grande

Voz 1025 22:22 mí muy pequeñas sino que la disfrutas mucho es como muy familiares como una Steffi una estación con con mucho

Voz 16 22:27 por favor esto en esta acción que puedes pasar la semana tranquilamente

Voz 1025 22:30 pero no puedes aburrir T efectivamente cuenta es una estación tenemos

Voz 16 22:33 es que vamos en montañas sabéis pues hubo un pico la haber suben al Pico Gallinero suben al pico Ulla prácticamente al Pico Cerler defiendes montañas y eso bueno pues lo que buscar ahí cruel las familias no los grupos de amigos que vienen buscando con entrar en la naturaleza está en un entorno salvaje pero controlado en una estación de esquí

Voz 1025 22:51 es absolutamente maravilloso dime qué quería decir que está sobre el de pistas blanquear dinero dime

Voz 9 22:57 nada en la pista ahora mismo una de las pistas más largas que hay en el Pirineo no sigo ningún dinero estamos entorno a los ocho kilómetros siete ya no que casi nueve casinos gallinero bueno ya no

Voz 16 23:07 haciéndola Malta Rato toca piernas hay a los

Voz 9 23:10 que sea un deportista cómo lo hemos tenido pistas Blancas que sea o como tú y sean capaces de de hace de completarlo

Voz 1025 23:16 sin parar una hacéis os damos un diploma si creéis eh por ahí bajarlo por supuesto dicen información no lo pediremos la Muralla China claro no quiere rematar con once de Esteban Vigo porque claro si hay este director mítico de la estación Enel Valle el primer director fue el catalán

Voz 12 23:37 han lo han ido viniendo otros directores hoy en día es Gabi Gabi Moore que que es un honor

Voz 13 23:42 para el Valle vendré aquí ganadero mejor persona uno de los que salva la estación

Voz 12 23:47 cuando está en crisis Sebastián que fue el gerente de Aramón director de Cerler

Voz 1025 23:53 hola Sebastían qué tal buenos días buenos días o sea que tú eres el que te convierte el marrón como se dice vulgarmente no

Voz 14 23:58 pues sí sí me meto

Voz 1025 24:01 no después de bastantes años de fue

Voz 14 24:03 otra de nieve en los ochenta yo vine el noventa y lo que sí tuvimos muy claro desde el principio que había que buscar otros puntos donde poder desarrollar la estación empezamos a a tratar el tema de gallinero que asustaba mucho al principio

Voz 4 24:21 que no querían hacerla aunque

Voz 14 24:23 no no porque no se quisiera hacer porque nadie sabía qué es lo que se podía hacer ahí amigo hasta que los que estábamos aquí que tampoco éramos demasiado sabios en montar estaciones de esquí buscamos asesoramiento ICO en ese asesoramiento pudimos ver que se podría hacer una gran estación solamente ya en la zona del gallinero salía ya una gran estación porque en este momento hay prácticamente catorce pistas negras rojas hizo una azul la que hablabais de arriba a abajo de nueve kilómetros que bueno te permite mil ciento treinta metros de nivel

Voz 13 25:07 es una gozada Valle este ciclo lo cerramos este años desempeña ahora con el Gobierno de Aragón con

Voz 12 25:12 Joaquín Palacín porque que sería Aragón Yeste territorio el Pirineo sin la nieve sin el turismo sin el Aneto las maletas el alpino el fondo Joaquín Palacín vertebrado el territorio esto estaría despoblada o no qué visión tiene

Voz 0211 25:26 bueno pues seguramente habría muy poco mucha menos gente de la que hay ahora desde luego aquí es un ejemplo de cómo han sabido aprovechar un recurso endógeno como algo al final es la nieve para desarrollar futuro para que al final la gente se asiente aquí y luego hay más cosas la nieve ha permitido pues que se hagan otro tipo de negocios y bueno que al final el carácter de la propia gente de la zona haga que cada vez la gente

Voz 1025 25:49 déjame que le digo una cosa porque mi ya ya ya ya otra carretera lo que pasa es que yo de otra sí pueda pero nos hemos quedado con tu cara Ésta es la autonómica le encanta

Voz 7 26:02 sí por favor Ángeles que me encanta me ha encantado escuchara a los veteranos de lo de te tiene la experiencia y el conocimiento

Voz 13 26:10 que en este país en España es resolviera

Voz 7 26:12 o sea tenemos tendencia apartar a la gente que tiene experiencia y que sabe de verdad no huy huy esa dimisión no es que me ha hecho mucha ilusión si es verdad o no que

Voz 0322 26:20 los es que la historia del Valle que es una historia de de inclusión y de talento en Benasque es una se se estableció en plataforma no setenta y era un valle que se hundía habían acabado las obras y estaba fatal y volvió a ocurrir los ochenta los ochenta hubo un tropezón enorme hice pasó fatal pero el Bayern se abrió incluyó a mucha gente porque la gente de Benasque los somos todos nave no hay que hacer aquí para si lo somos todos y eso ha sido increíble acabáis de la Sebastián hecho Hacienda Jaime estáis haciendo Alfonso está dando Gabi estáis haciendo a muchísimas chicas que ahora hay docenas de chicas en Benasque hay una revolución tremenda en ese aspecto es una historia de talento el talento de buscar una salida sino hubiéramos hecho les que hubiéramos hecho otra cosa porque aquí se apostó por el talento hubiera hemos salido por otro lado y esa es la grandeza del mundo

Voz 8 27:10 cree en las personas pues es la grandeza sólo tuvo una cosa

Voz 14 27:14 y es por mi mal

Voz 1025 27:16 la educación americana probablemente creo que os aprovecha un poco de la Aneto creo que el Aneto tiene una presencia en este país y un nombre que debería ser explotado como es que sino ha sido al Aneto no no puedes vivir en España entonces una de las marcas que tenemos que aprender no solamente lo has pero

Voz 5 27:36 Aragón debería la gente llevar tatuada el Aneto

Voz 4 27:40 qué te pasa Jordi que tú te has hecho que no se cabe

Voz 8 27:44 esa contra otra en verano

Voz 4 27:48 Nos también en el paso de Mahoma si vamos a abrir el debate alcalde si hay que poner límites al Aneto me lo dices tú pero dicho lo dicho tengamos juventino pero hay que ordenar el territorio te vas

Voz 15 27:59 por lo cuenta

Voz 4 28:00 de que desde que estás por la independencia me tiene acojonado de verdad eh pero bueno pues vamos a ordenar lo que tú quieras pero ya a ver dónde acabamos que hay algunos que han acabado adelante juez te aviso

Voz 1025 28:10 no pero nosotros lo haremos pactado

Voz 4 28:13 vale lo que tú me digas mínima pausa y seguimos que aún no estemos a África con el máquina de las manos esperaba Pedro

Voz 17 28:25 tanto como sea pero

Voz 0069 28:38 bueno este momento dile a Bush

Voz 3 28:40 no hay de Diana de manos de animales que nombre hispano intensa de Irlanda

Voz 4 28:47 la culpa de todo la tiene Satán

Voz 18 28:49 como otra cualquiera de externalizar el problema

Voz 19 28:52 fue el Congreso quiso pecar a los niños son muy igual no te andas atentando siempre alza poeta siempre entre esas tiernas criaturas que no respetan nuestra capacidad

Voz 20 29:17 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana

Voz 4 29:21 Javier del Pino buena oiga tengo empleo para usted pero antes quiero hacer un par de preguntas importantes que es una cosa que tiene cuatro pares de pantalón

Voz 0069 29:30 en Filadelfia no llueve sino dilucidar

Voz 20 29:47 pero se está en Twitter y en Facebook Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 21 29:55 se han dado llegue a él

Voz 22 30:06 es una eh

Voz 1025 30:19 bueno pues seguimos en Ser aventureros esta mañana especial que nos hemos venido a Benasque que nos hemos venían vaya maravilloso que tenemos un montón de gente que nos está mirando ahora mismo todo lo que hacemos la pregunta llegado este momento del programa es obligada exactamente Raúl Ruiz sí que aún no tú que has oído aquí eh

Voz 4 30:39 eso me pregunto yo primero es un placer oyeron

Voz 7 30:44 sabes una cosa es que yo siempre me he preguntado nunca se lo había comentado Ponseti si es decir aquí en esta mesa realmente hay dos profesionales de la radio que es Ponseti con nuestro amigo Alfonso y los demás

Voz 1025 30:55 bueno no sé cómo lo esto ha dado por casualidad

Voz 4 30:58 la personalidad como yo bueno entonces que Raúl avería yo te cuento un poquito

Voz 0069 31:03 en resumen así yo tengo tres años DGB todos los pase en el recreo hace empezado muy atrás mi sueño era ser futbolista lo conseguí porque futbolistas es jueves en primera segunda tercera de eso eso y luego te hiciste político y luego ya pues luego ya el vino lo que tú has contado de la de la videocámara que como decía Carlos una persona que apostó por el talento que yo no sabía que tenía no sé si lo tengo pero sí que apostó que es Michael Robinson al que le fuerte abrazo ellos

Voz 1025 31:35 tiene narices que tenga que vinieron inglesa contarnos que tú alías para efectivamente cuando me vio con la Javi

Voz 0069 31:40 no cámara eh yo estaba grabando en el Camp Nou todo lo que se nos venía encima un equipo de Segunda B un equipo de Primera todo el potencial del Dream Team que vivía Johan y todo lo que grabé pues yo lo hice a mi manera pues yo a divertirme Michael Robinson fue el que dijo quiero Fito a este pago en esas palabras además así fichado este en fichar este pavo y entonces me llamaron el y por por por birlibirloque pues le dije pero quería hacer yo claro yo no estudiaba periodismo en nuestro esto nos dimos cuenta todo claro entonces yo soy delineante técnico especialista en edificios y obras

Voz 4 32:16 hay pues mira no tendría futuro del contacto con el alcalde y arreglar un par de canciones

Voz 0069 32:21 desde entonces me dijo no no tú coge la videocámara

Voz 1025 32:24 no así no te lo dijo bueno Chuck en la escucha

Voz 0069 32:27 quemar a que estemos sucede y creaba lo que tú quieras lo que tú has vivido en el fútbol porque has vivido el fútbol de verdad todo has vivido el fútbol deberías saberlo parece estar sin cobrar en un equipo sabes todas lo todos

Voz 1025 32:39 es lo que te ha pasado dije pues es verdad

Voz 0069 32:42 oye y y empecé así gracias a eso he podido viajar muchísimo por por el con el fútbol por mi reportajes que uso el fútbol como excusa porque habló de otras cosas osea todo el fulgor porque yo creo que el el mundo es un balón a cualquier punto que vayas del mundo hay un niño con un balón no y eso es lo grande gracias a eso pues yo creo que ha forjado mi personalidad todo lo que he vivido

Voz 0548 33:06 y eso que usted Sudamérica en África en en en muchos países que

Voz 4 33:10 el cierre estaba asustado muy entonces ahora

Voz 0548 33:13 ahí sí que se aprende digo ahí hay sí que aprende Si ves la realidad de lo que es lo que es el mundo ahí sí que ves lo que es y las necesidades Yves la suerte que tenemos etcétera etcétera que tuvo que te voy a cortarse lo sabes

Voz 4 33:27 en África dos está otros lo tienes con calculamos no

Voz 0069 33:29 no sé pero el primer país en el que estuve fue en Camerún que recuerdo que además perdí el avión yo tenía que ir haya Yaundé y tuve que a aterrizar en dual a luego tuvo que atravesar toda la selva eh hasta haya ondee porque jugaba un Camerún Egipto que se jugaban la fase de clasificación yo contraté hay un taxista lo primero que veo con un taxista hay que coge chocolate Iborra Un número que tenía en el taxi

Voz 14 34:00 con chocolate chocolate lo lo lo tapa

Voz 1025 34:03 empezamos mal ya ocho kikos

Voz 0069 34:05 es amarrar hasta al entonces eh había un chico que sabía español porque hablaban francés está logística hace hice no conozco como tú vas a a de él no puede pasar con el taxi hasta allí entonces para que no le vean que setas y no puede llegar hasta allí borra el número y entonces ya empezaba una trans saber la selva digo que conllevan haber aquí se que no se ve nada claro sea no saber absolutamente nada no les con con con militares metiéndote el la metralleta por el TAS llego al hotel después de muchísimas y me dice Eto'o que estaba Samuel Etoo jugando en el en Camerún inicio pero que has hecho de digo no he venido Vicente tú estás loco es uno Lagunilla eso es imposible hacer eso te podían haber matado sea ese fue el primer país que que recorrió luego Ruanda Guinea Ecuatorial estaba varias veces en Mali contigo estuve en Senegal

Voz 1025 34:58 en Bali lo pasó mal pasó muchas cosas pero hubo una muy divertida eh llegamos a Mali con Ángel que tú también venía es en este viaje llegamos

Voz 5 35:08 a Malí en pleno brote de ébola

Voz 4 35:11 desde el comienzo de bueno ya está

Voz 7 35:14 la revuelto con el tema terrorista y seguir por sí

Voz 4 35:16 teníamos ya hasta me venía la moda de obstáculos recuerda que nos habían dicho que a lo mejor dos valía

Voz 1025 35:22 esa pero bueno nosotros lo con cinco

Voz 4 35:24 tú tienes los metemos

Voz 14 35:26 así llegamos al aeropuerto a Mali no sé si es verdad una cámara para ver si teníamos fiebre yo a lo digo pero olvidó esta tecnología ahí en todos los oídos tapados nosotros de ahí cómodos pollito

Voz 1025 35:43 delante de una cama hirviendo que no salga ni un gramo de temperatura porque aquí igual me rematan y tal bueno de Noor volvieron locos en la entradilla

Voz 14 35:51 yo era ese esas circunstancias que que no te las crees era tal la preocupación de Mali que nos hiciera un control exhaustivo entramos ideal cuando todos fuimos regresamos Mali vía Portugal llegamos a Portugal y el tío de Amy

Voz 1025 36:09 Hacienda decimos oye macho aquí no hacéis control

Voz 14 36:12 o de ébola fue que venimos

Voz 4 36:14 de Mali macho que nos hemos pasado hay un montón de semana de niños miraron osea toda la preocupación que Portugal entrenador mirón Porto y De aquí tiran para dentro todo di digo nada así traemos émulo aquí ahora mismo

Voz 0069 36:30 a mí lo la lo que que recordarás que tú estabas presentando el días pues entonces que estábamos juntos boya a Senegal hacer unos reportajes de los miles tal y me entero de que Messi va ir allí una tarde un recorrido que hizo Messi iba con un jet privado vital a inaugurar un tema sobre la malaria una mosquiteras etcétera etcétera que lo patrocinaba los árabes entonces yo digo voy a grabar para ya se montó un pollo no podían imaginar entonces dices que morir Messi ahora ponen con una una acuerdo Dita así por donde tenía que pasar Messi para inaugurarlo de la mosquitera digo locos

Voz 7 37:08 sí

Voz 0069 37:08 digo esto no sabe lo que se les ha venido encima efectivamente apareció Messi un furgón empezó a saltar gente a robar carteras tal anti va de hecho a mí me robaron el pasaporte y entonces cuando me roban el pasaporte yo digo estoy ahora como salgo aquí voy a la policía llegó al persa el pasaporte dicen

Voz 14 37:29 no robarnos aquí no robamos perdure lo has perdido gran romance hace yo no no pero no hay perdido

Voz 0069 37:37 así el índice de delincuencia no existe no yo entonces digo quién para salir de aquí tal la embajada estaba cerrada es total digo Ponseti el el rally pueden ser el París Dakar te abaratar aquí mil veces Ponseti Ponseti tío qué mal roba el pasaporte tú que has estaba aquí dice yo yo no he estado nunca allí yo

Voz 23 37:58 tú eres un fraude tío tú hablar del estado aquí cenó

Voz 0069 38:02 no espérate que yo llamo a Guillot el otro arreglo y tal y entonces me llama

Voz 1025 38:08 vaya que tiene que da dio la casualidad de que tampoco lo voy a contar ahora sí Antena Tania vosotros pero que conozco a muchas digamos personas relacionadas con la seguridad del punto

Voz 0069 38:19 sí ya entonces esa esa

Voz 8 38:22 gente como la mili saben estas cosas que es cambiante di bueno total que el capo de los espías españoles en Senegal amiguete

Voz 0069 38:32 y entonces me dice vete que te va tal llamo este a este hombre me aparece uno como las películas dio camisa de manga corta hablan

Voz 1025 38:39 todo bien pues bueno

Voz 0069 38:42 el canario no tan claro lo que tenía detrás me dices vete tal cosa que ya lo arreglo y me dice la chica de la de la embajada pero no citar dos fotos de Agustí donde sacan fotos yo buscando por Dakar un fotomatón era imposible ver un indio que tenía una máquina así gigante

Voz 1025 38:58 de como las de Ángel tú que te ex pero bueno bueno tres

Voz 0069 39:01 lo que tenías que meter la cabeza a través de una cortina entonces tú metías la cabeza a la luz de día meter la cabeza hacía una foto y luego salían por ahí digo esto es esto es magia

Voz 23 39:12 el hongo pam pim pam estoy en el aeropuerto ya

Voz 0069 39:17 Begoña yo estoy con él salvo con era un salvo conducto ya con el salvoconducto miro el salvoconducto

Voz 23 39:22 en las fotos está desapareciendo hasta se está rodando te yo digo has a la que me quedaba yoga guardando las y que en una tira al aire libre

Voz 0069 39:33 os digo aquí no salgo no salgo yo aguantando la foto hay tengo el salvoconducto con la foto así arrugada arrugada

Voz 8 39:42 las cosas de de pero insisto no sólo eso

Voz 1025 39:45 porque también como decía Ángel eh

Voz 8 39:48 no es que me estaba acordando de anécdotas de

Voz 7 39:50 de de esto que estás contando yo recuerdo cuando cuando fui a Ruanda pues estaba pasando la de bandas daría Burundi Ruanda entonces me tuve que sacar un visado que costó cincuenta dólares me pusieron el visado en Holanda no entra pero

Voz 4 40:04 pues me podéis imaginar el país imaginar es viajar con esto dota ahora mismo no llegó a la frontera para pasara

Voz 8 40:11 ah bueno era de digamos que era de

Voz 7 40:14 de Burundi había que pasar a la República Democrática del Congo ahí tiene la frontera iba yo iba con un misionero que la única manera de moverse porque sino te limpiado por el camino lo que te matarán pero te robaban todo no hay los que roban lo pierdes bueno y entonces pues muy gracioso porque el tío mira el pasaporte ético ya está este se queda cuando en cuanto tarda más de diez segundos en mi pasaporte no se queda así dice este quiere pasta yo tenéis tertulia que ya estás cabreado porque siempre todo este están pidiendo y tal no le doy nada aunque me meten prisiones te digo que me da igual Vedder nada dice que cántabro dice no está bien esto como que no está bien dice no no porque el visado no no no digo como el visado Si acabo de sacar divisado me ha costado cincuenta dólares

Voz 0069 40:55 dice no pero es que está aquí y tenía que estar en otra página

Voz 7 40:58 Alicia hizo de yo ya

Voz 14 41:02 sí

Voz 7 41:02 digo mira lo vamos a llevar doble no le dije digo mira si crees que te voy a dar no te voy a dar nada la ingesta tipo como hablaba claro y se lo dije digo mira yo te voy a dar nada osea habla con tu colega de Burundi y le preguntas es porqué ha puesto al el visado economías visado esta aquí en este sitio así que no finish dice bueno él me hizo esperar allí media hora sentado en una silla lo dejó pasar y esa fue la otra la del fútbol que has tenido alguna de esas es pasando la frontera de yendo a Bosnia al pasa en un control de serbio llevan con una compañera en plena guerra si yo trabajo en la revista Panorama que recordemos que estamos aquí guerra que se están pegando tiros y entonces eh eh estaba yo iba con mi compañera ya digo en un coche y en el otro coche iban Un dos franceses que iban delante que conoció en el camino porque ellos ya habían hecho ese viaje no y entonces llegamos a un control ir estos empiezan allí a despotricar un poco habla como menos más nosotros no entendía muy bien hablar mal de los serbios porque los serbios tal porque eran los malos ese supone la película tal

Voz 14 42:10 de repente desvío así miro hacia arriba Idris la cantera serbio se crían tienen croatas con lo que estaba ya no serbios

Voz 4 42:19 abrimos yo digo está arrojando contra el serbio cuando teme que lo que te va a pasar cuando crucé nadie que a estar ahí del control que habían bebí de enseñándolos cuchillos en Cantora madre dice Boris

Voz 14 42:32 el informe dice nosotros sino Dutra friends

Voz 7 42:38 no Bruch Riyad mire yo yo espaldas digo presiones

Voz 4 42:41 a pero sin esquí venga

Voz 7 42:45 qué tal dar porque Pesquera croata pero había jugado con ellos en el Estrella Roja hace bueno del fútbol es que te saca de apuros caddie de cantidad de veces en el en el

Voz 4 42:53 ya en el Dakar también lo pasó que no queda una cosa clara para Raúl verás una cosa remata que te por un montañero ahí

Voz 9 42:59 si no la aplastaron volvió no no no sea lo que sea así que no se queda allí porque esto no se no se quedó

Voz 0069 43:05 durmió en Senegal según Diego

Voz 9 43:08 a las horas se volvía a ir It Up dejado que qué

Voz 4 43:13 quisiéramos hija yo decía quiénes deben y además conozco a

Voz 14 43:17 a que jugó conmigo uno de los que llevas

Voz 0069 43:20 Pepe Costa decía PP aquí

Voz 14 43:23 sí lo Baixas de difíciles lo vais a tener complicada ya dijeron sí sí es verdad Delhi ese volvieron a ir

Voz 13 43:30 es que ves era una una locura yo tengo una pregunta para Raúl Pons venga remata muy rápida está el alcalde muy preocupado porque además que a ver si no no responde Raúl será por la pista ayer el Huesca no

Voz 0069 43:42 en Huesca se concentró aquí siempre es verdad

Voz 13 43:45 ahora es cierto y entonces el alcalde no sabe ya el año que viene va a venir en Primera o en Segunda

Voz 0069 43:51 a mí me gustaría que viniesen primera porque porque a mí agustín agustín las a Ossa jugó conmigo y es un gran amigo mío las ahora Raúl es de Logroño yo soy de Logroño y jugó en el Logroñés yo era juvenil el jugaban el logroñeses es amiguete mío yo yo ojalá le deseo lo mejor al Huesca pero es verdad que la reacción quizá haya llegado tarde ojalá me equivoque y aquí vuelva eh la pretemporada en Primera

Voz 14 44:15 división bueno

Voz 4 44:18 claro pero pero igual tiene problemas por la carretera no ya para entonces la tenemos arreglaba oye

Voz 15 44:24 yo creo que nuestra he arreglado la carretera que yo todos los vale el año que viene no está mal pero el Huesca subí verá en primero de Calonge

Voz 1025 44:32 qué quieres que hagamos ojalá cada el Tigre a

Voz 15 44:35 ha coincidido con Alfonso en el tema de Messi

Voz 4 44:39 no comprendo no buscar Laure

Voz 9 44:41 al poco de aplastamiento tan querido y sobre todo

Voz 1025 44:45 porque esta semana que hemos tenido algún al cliente está pero

Voz 4 44:48 cuando sobró aguarle hablaba de hablaba de bosnios en cuidado cuidado que de medir todo viene a ver dónde vas a llevar

Voz 9 44:56 ya antes cuando estamos haciendo pistas Blancas yo también estuve en la guerra como tú recuerdo eh la primera vez que entre en Sarajevo a través del aeropuerto de Deraa Chievo que estaba tomado por las tropas francesas claro Sage había sido sede de los Juegos Olímpicos de mil novecientos ochenta y cuatro cuando llegabas en plena guerra se veían todos los recordatorios todas las estatuas todas eh bueno toman exacto de los Juegos Olímpicos del ochenta y cuatro

Voz 14 45:23 aquí no se contó su afición

Voz 9 45:25 demente que en efecto como está diciendo Ángel las pistas deja orina que Fornas que se utilizaron para Aragón para la competición despediría alpino fueron la que se utilizó por parte de los serbios para bombardear la ciudad diera realmente tremendo años después cuando ya nuestro

Voz 0069 45:40 las europeas a la ahí Ford

Voz 9 45:42 entró y lo pacífico aquello como pudo las tropas e internacionales volvieron

Voz 0069 45:47 a esquiar en esa misma pista de descenso que habían

Voz 9 45:50 en la orina que se ve Age bueno realmente era tremendo el ver si te gustan los Juegos Olímpicos y el invierno contraste el contraste de haber visto seguir entonces cuando el ochenta y cuatro focos olímpicos estaba en la facultad y luego volví años después era un escenario de guerra donde aparecían los símbolos de los Juegos Olímpicos tremendamente chocante dantesco

Voz 1025 46:08 me parece Barrabés que voy a publicidad los abuelo batallitas algo también de Yugoslavia

Voz 8 46:14 a tenemos unos

Voz 1025 46:18 mínima pausa ahí seguimos que Jordi está calentando está calentando no porque te vas a hacer subir te al micrófono no sabes en qué posturas aún seguimos ser aventurero

Voz 24 46:31 que el cine

Voz 1034 46:37 cuánto otro ajeno el discurso de hoy meditar tiene está déficit ordena a los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto al río eso dicho pero hacia donde nos dirigimos al sur del Rubicón a Romo que es no Roma sur del

Voz 25 46:55 en SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 26 47:05 será mejor que te diga la verdad a medias verdades todo menos la verdad

Voz 20 47:19 en Twitter arroba Ser aventureros

Voz 8 47:26 venga recta final ante el panorama de Ser aventureros pues voy a decir algo que para los oyentes no quitando lo terminen de entender pero yo lo voy a decir a caballo Ciria que no había no lo había visto antes ahí gafas estrellado sea pillamos fijos este año