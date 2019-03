Voz 0867

00:00

esta noche comienza la jornada veintiséis de la Liga Rayo Vallecano Girona se enfrentan a las nueve en el estadio de Vallecas en un partido importantísimo por el descenso para los vallecanos es fundamental si quieren salir de esa posición complicada en la que se encuentran penúltimos en la tabla Michel llega con toda la plantilla disponible a excepción de Uche y enfrente un Girona que se encuentra también en puestos bajos sólo cinco puntos por encima del descenso por lo que los de Eusebio no pueden permitirse una derrota para no meterse de lleno en la lucha por no descender además mañana hay un nuevo clásico el Barcelona regresa al Bernabéu tras su victoria del miércoles en Copa por cero tres Solari ha querido hablar del encuentro de mañana dice que llegan con confianza y que están igual de concentrados que en el resto de jornadas