Entre Tiempos: #EntreTiemposYearsChallenge II (03/03/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos hace unas semanas en eso ocurrió comprobar cómo habían cambiado con el paso del tiempo las es que habitualmente ustedes escuchan en la Cadena SER prometimos una segunda parte de aquel entre tiempos días Challenge hoy por aclamación popular vamos a repetir el reto pero centrándonos en la redacción de deportes además junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martín

Voz 1 00:33 el consejo

Voz 2 00:49 síguenos en facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser IN Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 0142 01:07 son quienes nos transmite la emoción del deporte habrán cambiado mucho con el paso de los años porque son voces especialmente castigadas por el esfuerzo en las retransmisiones por qué no decirlo porque a veces gritan

Voz 3 01:24 bien

Voz 0142 01:28 Francisco José Delgado Pacojó llegó a la SER en mil novecientos ochenta y nueve lo hemos escuchado en SER Deportivos el larguero Carrusel deportivo como enviado especial a varios juegos olímpicos es para nosotros el mejor narrador de basket que hay actualmente en dos mil dos vivimos con él el Mundial de Baloncesto de Indianápolis en El Larguero el cinco de septiembre de aquel año entraba puntual en la previa del partido de la selección española contra

Voz 0699 01:52 Lehman estamos a diecinueve minutos y medio para ser exactos según el el reloj del concepto fiel Hall porque hoy hemos dejado el pabellón Miquel aunque tú decías donde hemos estado jugando hasta ahora nos hemos venido a la cancha en donde juega Indiana Pacers que es una cancha más pequeñita pero es más coqueta con unos asientos de color madera en los palcos de color verde a ras de cancha en donde desde luego vamos a tener la oportunidad seguro de vivir un buen partido de baloncesto entre las selecciones de España y Alemania si ganamos igualaría hemos la mejor clasificación histórica en un Mundial puesto que nos meteríamos ya en las semifinales de esta competición y además si ganamos evitaríamos a Estados Unidos porque jugaremos contra el vencedor de Argentina Brasil pero bueno todo esto si ganamos todo esto es a partir de las doce y media de la noche es decir en dieciocho minutos más o menos para dar comienzo este partido en donde veremos a dos de las estrellas del campeonato una la española que ya lo conocemos todos Pau Gasol y el otro el que de momento está siendo el mejor jugador del torneo el alemán tienes novia

Voz 0142 02:53 sigamos por carrusel su actual director Dani Garrido recorrió la banda de los terrenos de juego siendo el inalámbrico del Athletic de Bilbao lo cierto es que de aquellos tiempos no ha llegado demasiado sonido a la Fonseca de La Ser pero sí tenemos una pequeña muestra de aquella etapa

Voz 1704 03:09 ellos gane y luego ha demostrado el uruguayo que me tiene la pierna precisamente de palos sorpresa en la expedición rojilla con las manos en la cabeza prácticamente yo ojo aunque el gol ha sido percibido que muchos a San Mamés incluso Dios te golazo del uruguayo

Voz 0142 03:24 en Bilbao tenemos también a Íñigo Marquínez al que además de asociar con los leones de San Mamés vinculamos con el ciclismo imposible dormir la siesta con Marquínez al otro lado del receptor o de la edad de la SER buenos llaman anticuados cuando hablamos de transistores y receptores dieciocho años han pasado desde que nos contara al final de esta etapa del Tour de Francia

Voz 1610 03:46 va ganar iba a ganar porque atención e todavía no ha pasado por el la pancarta en los kilómetros El grupo El trío en el que está Tron en el que estaba Ullrich ya en el que está Roberto Heras sesenta sobre su bicicleta repetimos está en la zona vaya adelanta en alguno trece el tiempo

Voz 4 04:01 ya se puede cantar y creo que está la la victoria más importantes de la carrera deportiva Eliza porque ya ha ganado además a lo campeón no lo ha ganado de un de una forma impresionante atacar donde se debe atacar con un poderío muy fuerte y su equipo también le ha hecho su trabajo porque cuando ha habido que colaborar para que la escapada y no se fuera con diez o doce o quince minutos creo que ese fue el objetivo de Euskatel lo hemos dicho ya en la conexión de las tres que la y se que iba a atacar y así ha sido no

Voz 5 04:27 uno diecisiete de la ventaja nuestro Rich

Voz 1610 04:30 K has sacan

Voz 0142 04:33 Jesús Gallego fue el inalámbrico del Real Madrid y de la selección española pero como a Pacojo también la hemos escuchado como enviado especial a los Juegos Olímpicos no todo iba a ser fútbol por eso recuperamos su voz narrando o una competición de natación en Atenas dos mil cuatro

Voz 0919 04:49 en unos instantes dos españoles van a nadar en la piscina central de este complejo acuático van a ser Jorge Sánchez bien mil De Boer en los doscientos espalda vamos a ver si suerte y algunos se mete en semifinales vamos a recordar que cuando avance la mañana se disputa la clasificación del relevo cuatro por doscientos femenino ya Díez llega Villaécija Tatiana Road va Melissa Caballero y Laura rota que son campeonas de Europa y que si nada bien esta mañana para meterse en la final y nos harán soñar con la medalla Ebro

Voz 0142 05:16 yo fui la que la aquí nuestro narrador del Barça en dos mil nueve vibraba con el gol de Messi en la final de la Champions que sonó así en Ona Catalana

Voz 6 05:24 no a los pilotos Ryan Giggs la pelota la te Xavi Xabi aguantaba piratas centro Carmen una rara

Voz 7 05:54 llega el empleo

Voz 0142 06:23 Antonio Romero se hace cargo ahora de los partidos del Real Madrid de la selección española de fútbol ya hace doce años era el inalámbrico del equipo blanco Cody

Voz 8 06:36 atrás Diarra para sus torero el centro el campo a su tierra Baptista la derechos Lauder el trío de lujo Robinho Raúl

Voz 0684 06:43 la celebración de un equipo que huele a campeón se han quedado absolutamente todos abrazándose en el círculo central Diarra de rodillas besando ahora el césped del Camp Nou dándole gracias al cielo le da ahora un beso a Miguel Torres y se iban todos y por eso la bronca de la gente que queda en el Can Nou que ya no es mucha hacia la parte donde están los

Voz 0699 07:05 seguidores del Real Madrid una enorme bandera de la Peña Zin

Voz 0684 07:07 estrellas sigo diciendo va Ramos absolutamente tieso Cojo Se retira Baptista el aplauso de Pepe enorme Pepe tremendo partido de Cannavaro la celebración del Real Madrid digna de un equipo que huele a campeón

Voz 0142 07:22 quién ahora es la jefa de deportes de la Ser Laura Martínez en dos mil siete inalámbrico en mano cubría la información del Barça

Voz 9 07:29 en el once inicial formado por partes en portería el defensa Puyol Milito Márquez y Abidal el centro del campo con Toure Gudjohnsen y Xavi llena de la delantera Messi Etoo y Andres Iniesta y aunque todavía

Voz 0142 07:42 a pocas cada vez son más habituales las voces femeninas en la radio deportiva así que además de Laura Martínez vamos a escuchar cómo eran hace años las voces de Sonia Lus Marta Casas para ello me he traído al estudio a nuestra documentalista de deportes Sara zamorano otra voz de mujer pues

Voz 1280 07:59 si te traigo a dos mujeres todoterreno de la redacción de deportes de la Ser Sonia Lus que en dos mil cuatro nos contaba así el pase a cuartos de la Champions del Real Madrid

Voz 10 08:10 hoy por hoy siete doce en efecto en Madrid apeló al coraje supo sufrir en el Bernabéu ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones hoy Luis buenos días

Voz 1914 08:16 buenos días uno a cero para el Real Madrid y el gol de Zidane en la primera parte que le ha dado la victoria al conjunto blanco ante el Bayern de Munich y la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones unos cuartos de final en los que no va a estar el Celta de Vigo ha perdido dos cero contra el Arsenal los dos goles del francés Thierry Henry terminan los octavos de final de la Champions y empiezan los de la UEFA partidos de ida con cuatro equipos españoles en la competición a las siete y media de la tarde y Valencia a las nueve menos cuarto Newcastle Mallorca a las nueve Celtic de Glasgow Barcelona a las nueve y media Villarreal Roma en la Copa ULEB de baloncesto el Real Madrid ha eliminado al Baresis enfrentará estudiantes en las semifinales de la competición europea en la Euroliga victorias de Tau y Pamesa derrota

Voz 11 08:57 la del Barcelona y esta madrugada la NBA de nuevo gran actuación de Raúl López en la victoria de Utah Jazz noventa y uno setenta y siete ante Golden State

Voz 1280 09:04 el y Marta Casas que en una especia al ser deportivos de fin de año en dos mil diez hacía un recorrido

Voz 0142 09:11 a los halagos y flores a la figura de Fernando

Voz 1280 09:13 Alonso durante la temporada

Voz 1509 09:19 no ha ganado nada pero ha peleado hasta el final por el título y es que como todos sabemos a Fernando Alonso el Mundial se le escapaba en la última carrera en Abu Dabi pero no debemos quedarnos ahí porque esta temporada para Fernando ha sido mucho más premios miró por si Palace les bonitas a lo largo del año el último reconocimiento ha llegado hace unos días cuando los directores de los equipos lían elegido como el mejor piloto de la temporada dos mil diez incluso por delante del campeón Sebastian Vettel pero vamos a ir por partes primero qué es lo que se dice de Fernando en su propia escudería pues el director deportivo Stefano Domenicali asegura que le recuerda mucho al siete veces campeón del mundo Michael Schumacher palabras mayores y el presidente de Ferrari Luca di Montezemolo tampoco se queda corto califica de excepcional la primera tempore la del asturiano y le pone un nueve y medio casi rozando la perfección Fernando facto unas

Voz 12 10:10 John extraordinaria Fernando ha hecho una temporada extraordinaria ha estado genial determinado cercano al equipo hemos sido protagonistas de una gran remontada de un Ferrari que no sea rendido nunca estoy orgulloso de este Ferrari

Voz 13 10:25 eso dispuestas Ferrari

Voz 1509 10:28 abrimos ahora el apartado de los históricos un grande un bicampeón Emerson Fittipaldi que sentencia Vettel es el campeón pero Fernando es el mejor dentro y fuera del coche toma la palabra David Car decía el escocés que para él y para la mayoría de los pilotos Fernando es la referencia en la era pos su Maker sin duda unas declaraciones al nivel de las de Gerard Berger que colocó al asturiano a la altura de Ayrton Senna y Michael Schumacher turno para los otros dos españoles que han competido este año Jaime Alguersuari que insiste en una realidad Alonso es campeón del mundo y eso ya habla por sí solo y otro que se pronunciaba José Ramón Carabante presidente de hispalense gente quiere yo también que lo porque es el mejor piloto que existe sin ningún

Voz 13 11:12 además

Voz 1509 11:13 el asturiano ha respondido a lo que se esperaba de él y se ha convertido en el nuevo líder de Ferrari el hombre con el que todo el mundo se siente identificado Yee en el que todos creen a pies juntillas para el futuro la ilusión ha vuelto a Maranello y el responsable tiene un nombre

Voz 0142 11:28 Fernando Alonso hay que viene a completar esta lista con tanta voz femenina pues sí porque aunque son pocas tenemos a las mejores efectivamente mira mira qué sonrisa trae Gina contenta viene tras hoy pues aquí Ana desmintiendo

Voz 2 11:43 síguenos en redes el facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 14 11:59 pues antes de entrar en materia con la boca Teka quería saludar a todos los oyentes del mundo que nos escuchan también a través del pop casi la web

Voz 15 12:08 sí

Voz 0142 12:16 anda pues es que Arango Nos ha escrito un correo sólo para decirnos que nos escucha desde Colombia que me ha hecho mucha ilusión vaya también muchas gracias Daisy eso por cierto me recuerda llena el tuit que pusimos hace tiempo contando de donde eran la mayoría de nuestros oyentes porque tenemos oyentes no sólo en España también nos escuchan desde Irlanda México Argentina Bélgica

Voz 16 12:42 vamos a ir allí a recordarle que la republicanos

Voz 17 12:45 seis deja poco nada para muchos sitios pues muchas gracias Inma bienvenidos como diría el personaje de Jim Carrey en el Show de Truman estemos luego cuando nos escuchan buenos días buenas tardes buenas noches bueno ahora tengo otro correo por aquí en la que Fernando Muñiz nos escribe la siguiente petición para evocar me gustaría recordar la sintonía del informativo de las catorce treinta que dirigía y presentaba Pilar Qasem a principios de los años ochenta

Voz 0142 13:14 lo primero gracias Fernando por la petición sí vamos a recuperar un informativo de las catorce treinta el año ochenta y siete es como el abuelo de Hora catorce ahora a los informa el el informativo de mediodía lo llamamos Hora catorce y entonces era el informativo de las catorce treinta y en el año ochenta y siete como decía lo presentaba Fernando González

Voz 19 13:44 cadena SER informativo de las catorce treinta saludos señores oyentes les habla Fernando González la noticia más llamativa de la mañana es sin duda alguna la detención en Francia de Santi Potros el hombre que según fuentes oficiales ha organizado y dirigido la campaña de atentados y muertes protagonizada por ETA en los últimos tiempos Santi Potros repartía según parece el trabajo también las armas y los explosivos daba las órdenes oportunas a potros Se le ha intervenido abundante documentación una documentación de suma importancia según fuentes oficiales y una pistola en estos momentos se encuentra en Bayona siesta es como decimos la noticia más importante de la mañana el dato más espectacular más llamativo de la jornada hay que buscarlo en el Palacio de Justicia

Voz 20 14:26 donde mientras se juzgaba a los presuntos miembros del comando Madrid explosionaron dos bombas láser daba la noticia en portada

Voz 17 14:35 nuestro oyente citaba Ávila y es verdad que siendo parte de la redacción de informativos de la SER entonces también fue una de las voces de matinal

Voz 21 14:43 las últimas informaciones sobre la guerra entre Irán Irak confirman la impresión de que los iraníes no están dispuestos a ceder si al lanzar una gran contraofensiva contra sus vecinos esta madrugada a las cuatro y cinco hora española los Phantom iraníes han bombardeado nuevamente Bagdad la capital iraquí todo parece indicar que este conflicto va a prolongarse indefinidamente convirtiéndose en una guerra de de a gaste sin claros vencedores de uno u otro lado y mientras esto ocurre en Oriente Medio Latinoamérica sigue convulsionada por los conflictos locales y ahora también bilaterales entre algunos países del área en el Salvador cada hora que pasa suma nuevas víctimas a las escalofriantes cifras de la crisis política desencadenada por la oposición de grupos de izquierda junta cívico militar que gobierna el país en las últimas doce horas han sido asesinadas un total de veinte personas en cuanto a los conflictos bilaterales a qué nos referimos tenemos que hablar lógicamente del que ese acaba de plantear entre Cuba y Venezuela a raíz de que la corte militar venezolana decidiera absolver a los cuatro implicados en la voladura de un avión cubano en mil novecientos setenta y seis a la amenaza cubana de ruptura de relaciones el presidente venezolano ha contestado defendiendo la independencia del poder judicial y por último una noticia fechada en Roma la dimisión del secretario general del partido socialista Bettino Craxi

Voz 22 15:59 sí ya saben que seguimos atentas a peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis XXV

Voz 0142 16:07 cero a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida nos ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos compondrá Gina nuestra evocar década entre tiempos

Voz 23 16:32 tú tira

Voz 25 16:43 hasta que te cansa cambiemos hasta que María Romero la adelante bienvenidos pasar

Voz 23 16:59 esto qué demonios es pues esto es viva la fiesta además Lakovic el mejor de Mazo que podía elegir hoy para empezar la sección que va a estar en toda regla pensemos el ritmo

Voz 0142 17:10 pero tú has decidido convertir tu sección de entre tiempos en una discoteca de la programación nocturna o qué pretendes vamos a ver más bien sería la after porque a estas horas y ya punto

Voz 23 17:19 de arrancar el lunes Huelva para vivir lo que pasa que te viene mal un poco de jolgorio para hacer de programa acelgas

Voz 26 17:25 estas diciendo no no no lo que pasa es que yo no ha dicho una que yo vengo quisiera que alguien

Voz 0142 17:32 en pensara que aquí somos de mucha fiesta y poco trabajo esto ya te tranquiliza mucho ojito

Voz 27 17:39 pero a mí me lleva muchísimo tiempo hacer estas elecciones lo que pasa es que las disfruto esa alegría traspasa los límites y esto se convierte en una fiesta sin que ya casi lo que quiera pero que

Voz 28 17:49 más dura tiene además nadie va a poder poner una pega hoy no va a poder decir ni esta boca es mía porque van a estar cantando los temas nuevos que traigo hoy buen

Voz 23 18:11 yo estoy como tú has hecho la segunda parte del antes y el ahora de nuestros locutores pues yo también he vuelto la vista atrás otra vez para saber qué música sonaba hace unos cuantos años concretamente en los años noventa y claro vuelta la burra al trigo vuelta yo a las canciones discotequero

Voz 0142 18:25 Jovin Igueste que me pierde el a bueno bueno bueno casi nuevas convenciendo entonces

Voz 23 18:37 puede cambiar en Mar de amor es bueno

Voz 0142 18:39 ya más convenciendo más ya me has comprado con esta versión hecha por el grupo

Voz 14 18:44 cercano Magneto de boya de las de la cantante francesa abisales

Voz 23 18:48 anda ya que ésta si te gusta más que la de Paco no era demasiado dura para ti eres más de costes blandito así tiernas como los temas de oveja oye que no me río señaló la evidencia vamos que te brillaban los ojitos de escuchando historias de amor que ha sido un traspiés momentáneo que no te lo crees ni tú ahora me vas a decir que no te emociona este te mazo de viceversa

Voz 0142 19:52 si es que ya me conoces hoy una princesa nada qué bonito me gustan las canciones que hablan

Voz 23 19:59 te gusta las señorías si ya lo sé yo andando y no me parece mal pero es que yo no me identifico tanto con esos temas tengo menos sentimientos que tu aun perdiendo por lo menos a flor de piel espera espera si tengo la canción

Voz 15 20:12 son perfecta para definir te miro mira durante ni vergüenza

Voz 23 20:48 pues mira no te hago ascos a Beckham que por cierto artista a la que no valoramos todo lo que debiéramos eh ahí queda mi recadito mundo cruel yo esto aquí tampoco me duele que me considere es dura de pelar

Voz 0142 20:58 anda ya pero tú que vas a ser dura de pelar si te hacen carantoñas así pierdes la fuerza

Voz 23 21:05 ya vale de tocar no al contacto físico meloso que además yo no he venido aquí a recibir minutos yo he venido a bailar

Voz 29 21:24 sí

Voz 0142 21:47 no así tuyos la fiesta en las venas pero al final terminas bailando con los temas con los que todos menear las caderas

Voz 23 21:53 hasta que te cansas sus claros y es que a mí me vuelve loca la música de los ochenta ese sonido discotequero ha dejado su impronta imborrable en todos aquellos que hemos estado en contacto con ella hicieran terribles es que mira yo no te jugador salgo del estudio y me voy dejarán

Voz 0142 22:06 tú no te vas a ningún lado te reconozco que la fiesta destacando fantástica y fenomenal verdad Marcos pero también la puedes

Voz 14 22:13 terminar aquí a mi vera y con todos los oyentes Verda no me marcho

Voz 23 22:24 de cualquier forma yo voy a seguir dándolo todo que emotivos y canciones tengo de sobra tu tira

Voz 0142 23:00 para dejarte los pies bailando muy bien pero esto de adiós al silencio lo que canta paradisiaco mucho sentido no tienen mira perdona pero no puedes pedir

Voz 23 23:09 Leo un exitazo eterno que sean rompe vistas recordado por todos por los siglos de los siglos y encima tenga buena letra que es que lo quiere todo bueno bueno no pido no pido nada no pido nada

Voz 0142 23:20 sí es que vale que es imposible resistirse a este músico pero no me puedes negar que es que son de lo más simple

Voz 23 23:28 puede pero Jolín son muy sentirás conectan con su público porque vamos a ver tú te crees que es fácil hablar del dolor y del desamor a la vez que consigues que nadie se quede parado reconozco si valen que no debe ser algo fácil pero pero nada pero nada porque hubo alguien que lo consiguió alarde penurias al ritmo de la música máquina si lo que hizo un Minerva no es una obra culmen llorando en el estudio eso sí bailando llorando toda vez llora

Voz 32 23:58 con comenzar ya que tanto de les no

Voz 14 24:07 que que predominaba

Voz 31 24:37 eh Tate gente pues hasta aquí

Voz 26 25:41 nuevo programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a ti y a los oyentes gracias Sara vosotras siempre gracias Marcos

Voz 14 25:51 hasta la semana que viene aquí hablo a todo tu cuando que

Voz 15 25:57 bueno