Las vacaciones y nuevas aperturas de Martín Berasategui (1/3/19)

Voz 1520 00:00 sí

Voz 1 00:02 los Luismi en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló historia algo que suena tanto tengo que tú

Voz 2 00:23 somos

Voz 3 00:29 tú húngaro

Voz 0194 00:32 con esta marcha tramos hoy a nuestra cocina estos ritmos caribeños tienen mucho que ver con lo que nos va a contar Martín Berasategui nuestro chef de referencia que vuelve con nosotros después bueno una iba a decir de unas merecidas vacaciones después de unas vacaciones que ha aprovechado al máximo viajando y abriendo nuevos espacios en los que se puede disfrutar de nuestra cocina antes de ir con él para que nos cuente todo saludo a Carlos Cano responsable de la sección de gasto en la Cadena SER Carlos buenas noches lo decía Carlos que Martín ha estado de vacaciones pero él no ha parado de generar noticias no se ha trabajado no Armero a él pero de generar noticias no para

Voz 0335 01:05 no él está de vacaciones de Hora veinticinco

Voz 0194 01:07 hasta los bien otras cosas ya me engañó me engaña con otro

Voz 0335 01:11 bueno mira por ejemplo este pasado lunes se presentó la Guía Repsol en San Sebastián Martín volvió a ser protagonista porque ya tiene

Voz 1520 01:18 nueve soles Repsol más que nadie

Voz 0335 01:21 tras el restaurante de Lasarte tres más cruel de Barcelona dos pues del Tenerife y uno el MD Garrote

Voz 0194 01:26 sí de sus últimas novedades pero sin

Voz 0335 01:29 Martín despidió dos mil dieciocho inaugurando un restaurante en Lisboa del que ya se ha estrenado en el dos mil diecinueve con más novedades en Bilbao y Madrid que ahora hablaremos de ellas eso por no hablar de que por ejemplo la Nochebuena estuvo cocinando con el padre Ángel Le vimos también en Madrid Fusión bueno no parados no ha parado

Voz 1520 01:47 Martín buenas noches

Voz 0194 01:51 bienvenido a tu casa otra vez que gusto recuperar de digo me has engañado con mucha gente qué tal las vacaciones si te ha visto por Miami por La Habana que has hecho

Voz 1520 02:00 pues la verdad es que tenía muchas ganas de hacer ese viaje aprovecho siempre el mismo día de cierre cuando cierro para navidades pues pues para hacer una escapada con Jorge y su mujer Elin y la verdad es que tanto en Miami como en La Habana pues pues si echamos mucho más risas y además hemos disfrutado de temperaturas veraniegas para pasear en manga corta y alpargatas con el con lo que con lo que le gusta hacerse doble algún año pues hemos viajado al frío polar de Nueva York a la unidad a la humedad y el bochorno de Home Con este año queríamos pasar a cada agradablemente sin morir de frío

Voz 0194 02:38 ha sido el calorcito se come bien en Miami

Voz 1520 02:40 pues muy bien porque aquello es un paraíso en el que conviven muchas culturas y distintas nacionalidades en la comunidad hispana es es enorme y la ciudad tiene un distrito financiero en el que trabajan diariamente gentes de todo el mundo así que la ciudad es una especie de restaurante Torre de Babel en la que gozan es como una cena no me llamó la atención que Miami es un conjunto de barrios muy diferentes entre sí a algunos llenos de rascacielos si otros residenciales otros de casitas a orillas de playa hay y que te voy a decir de esos callos islotes y peninsulares que están llenas de villas y embarcaderos espectacular

Voz 0194 03:16 es muy muy agradable me dicen que en suma te has encontrado algún discípulo

Voz 1520 03:20 por ahí repartido sí sí es un orgullo que en Zumaia en todos los restaurantes que visito por el mundo hay alumnos míos en las cocinas porque eso me hace pensar que hacemos las cosas bien me gustan todos los temas en los que comido por el mundo porque son restaurantes con muy buen ambiente servicio impecable y un cuidado extraordinario por ofrecer a la verdadera comida que aúna producto técnica sabor Brassaï sobre toda naturalidad

Voz 0194 03:49 y en La Habana qué tal me han dicho que han encontrado buenos aguacate y muchas otras cosas espero

Voz 1520 03:56 de qué me traigo de Cuba es la amistad de la gente con la que nos hemos encontrado no la he alucinado con la generosidad el talento y las ganas de agradar de todo el mundo desde tengo que decir que desde los directores de hotel hasta los taxistas la gente de los mercados los operarios de la fábrica Coco y va de la grito por supuesto nuestros anfitriones allí que fueron Denise ideales que nos abrieron las puertas de su casa tengo que decir que en la despedida en su casa con un montón de decenas de gente a Sara un puerto en una fiesta familiar que no se me olvidará en la vida casi

Voz 0194 04:33 con un conteo pero pero no sabes

Voz 1520 04:36 qué rico estaba y además casi me desmayo cuando vi aparecer al atleta Javier Sotomayor el que ganó en la Olimpiada de Barcelona algún increíble atleta y estuve hablando un buen buen rato y fue un honor increíble escucharlo oí que no coronadas con unos valores y una calidad humana impresionante

Voz 0194 04:56 Ron habrás bebido también pues

Voz 1520 04:58 de verdad que me encanta el ron cubano ya allí en unos ronda ese cosas que están concienciados de lo mejor Hay no te imaginas que prohibiría Tarso darle una cala edita un buen habano Javi tengo David igualmente a con lo que te está contando pero eso me lo cuenta pero se pasó todo el viaje es fumando un puro riquísimos eh no sabes cómo disfrutábamos los todos Cayo todos oliendo ese humo tan distinto y perfumado yo tengo que decir que me pareció Cuba maravilla

Voz 0194 05:29 ya da muchas ganas de de devolver no veis no devolver es súper Un país maravilloso

Voz 5 05:50 los

Voz 0194 05:51 quieres saber algo más de este viaje y además para que entre ganas de ir a visitar Cuba hemos llamado Álex Sáez Carlos

Voz 0335 05:57 bueno pues ha sido el anfitrión de sede Martin como nos decía es un amigo en común de Martini de David que lleva unos cuantos años instalado en Cuba porque dice que es el paraíso yo lo suscribo me ha dado mucha envidia este rato de marineros una canciones de Martín quiero que nos cuente cómo es el lujo de tener un chef con diez estrellas Michelin en tu casa que imagino pues no sé qué hacen unos desayunos

Voz 0194 06:20 exacto bien cocina desayunos maravillosos

Voz 0335 06:22 cocineras se dedica a las inversiones inmobiliarias pero sí que les chifla la gastronomía hecho acaba de aterrizar en Madrid por eso nos atiende

Voz 0194 06:29 teléfono Alex muy buenas noches hola buenas noches tú tienes a Martín en casa y que le pones en el plato

Voz 6 06:36 bueno la verdad es cierto evolucionaba esa evolución no porque estaba todo el mundo pendiente del eh como comenté el otro día se se hizo más de mil doscientas fotos dos días conocía todo el mundo por la calle se mostraba cariño a todo el mundo la verdad es que hizo no ser dos muchos amigos y no de una imagen espectacular de la cocina española de España

Voz 0194 06:58 le conoce muchísima gente entonces a Martín por la calle en Cuba

Voz 6 07:01 sí porque viven los programas de televisión nuestros muy conocía todo el mundo y además según es el que enseguida separan seguidas ofrece a una foto ya he dado que la gente quiera el cariño que muestra pues pues bueno estaba todo el mundo te han dado ejemplo en casa tuve un problema la invitación de todo el mundo andaban acribilló de hacerlo a conocerlo y tuvimos que limitar el aforo con éxito no había forma de hacerlo pero la verdad es que actúe con gusto tenerlo allí porque es un segundo lo estupendo

Voz 0194 07:33 tú has por las calles de La Habana la gente va diciendo Garrote entiendo

Voz 6 07:37 si todo el mundo encima tuvimos la suerte un mercadillo de que encontró unos con otros para comprar unos puños muy parecidos a como lo ponen estaba emocionado servido para exponen llegó con la maleta

Voz 0194 07:53 nos estaba costando Martín que te está escuchando Alex no estaba contando Martín lo del pasado allí en en Cuba es una religión no es todo el pasado

Voz 6 08:01 yo creo en el plato estrella de la cocina cubana se tiran las veces hasta dos días haciéndolo porque hemos mundo hacen hacían cargo Ny Illes decirles las vueltas durante muchas horas de cochinillo para entendernos nosotros qué hacen allí esa espectacular hacen con yuca con frijoles con distintos acompañamientos perderse el plato estrella de cualquier fiesta social tanto de cumpleaños navidades etc tuvimos la suerte de bueno pues de tener una allí donde más que la comida porque como preguntabas antes de comer a Martín es muy difícil y con genio como él pero más que la comida compartida ahí con amigos y leerlo no lo acertada que es la gente que lo pasa muy bien

Voz 0194 08:46 yo estuve en La Habana hará un par o tres de años en la última vez tuve la sensación de que se podía encontrar muy buena cocina es decir que al margen de lo básico como el pasado empieza a despuntar la cocina elaborada no

Voz 6 09:00 sí allí son desarrollando los paladares los paladares restaurantes dado mi mejor ellos tienen cocina tradicional que que mucha tiene que ver con con el con la española lógicamente porque en todos son muy parecidos a nosotros hay en La Habana a mucha gente dice españoles y negros porque tiene una comunidad de color mayor que la nuestra es no querer son muy diversa audiencia notas es la última colonia que es un país muy muy extraño en la cocina no podía ser de otra manera en la cocina tienen distintos suministros ellos juegan más con la estacionalidad

Voz 1520 09:37 es decir siempre consumen las verduras

Voz 6 09:39 dos de las frutas y todo lo que su temporada no nunca nada congelado y nada que traigan de fuera por lo tanto pues varía mucho en una temporada a otra pero no verse parecen mucho nuestra cocina y cada día que había más sitios donde pues eh disfrutar de la cocina cubana compañera no no o mojito de aquí y la verdad es que había que están mejor

Voz 0194 10:04 tres que Martín podría abrir un restaurante en La Habana

Voz 6 10:08 María yo creo yo creo que Martínez está saliendo se dentro de de la cocina española está haciéndolo muy bien a dónde va

Voz 1520 10:18 qué tipo de cocina

Voz 6 10:20 yo creo que encajan en cualquier lugar porque porque la verdad es que es una maravilla lo que hace como has dicho es la banda se encontró también muchos alumnos encontró gente que ha trabajado en Lasarte en otros sitios con él sí sería un placer para o para Cuba para La Habana aquel abrir un restaurante entiendo que además esos allí donde antes los pues decidiera abrir allí pues yo creo la dársena dormía cubana cambiará porque es una referencia para el turismo

Voz 0194 10:49 pues Alex Martín no sé si quieres decir algo Alex que te estás ahí tan calladito

Voz 1520 10:54 voy a meter en medio queda alíe que tales

Voz 6 11:00 vive echando de menos a ver si vuelve pronto

Voz 1520 11:03 no te prometo porque tengo un recuerdo imborrable que majos de que que que increíble no habéis tocado la fibra más sensible que tenemos

Voz 7 11:11 Nos al ex muchísimas siete eres tu casa mira si soy más como muchísimas gracias por habernos atendido lujo un beso y un abrazo de tamaño XXL

Voz 0194 11:28 sí con esta música de Valdez la verdad es que ambientó haría bien un posible restaurante de Martín en La Habana de momento Martín has aprovechado estas vacaciones para abrir dos restaurantes en Bilbao de donde viene el nombre de hola

Voz 1520 11:47 pues bueno mi segundo apellido es Olazábal Mi madre metías a pidan Olazábal ya así que no podíamos darle mejor homenaje que poniéndole las dos primeras sílabas de su apellido al restaurante gastronómico del hotel Tyco estamos estamos súper ilusionados tanto yo como mi equipo tenemos muchas ganas de demostrar la raza y el garrote en la capital vizcaina que siempre se han portado conmigo superior

Voz 0194 12:11 hola y también está de estreno en Madrid has abierto en checo que supone para Haití estar volver a Madrid

Voz 1520 12:17 pues volver a Madrid es volver a cocinar en casa reencontrarme con aquellos recuerdos clientes y proveedores de mi anterior y gloriosa etapa en el amparo que fue el primer sitio donde fui fuera de mi casa y luego pues el acceso a las mejores materias primas Si la suerte de cocinar para una ciudad tan luminosa y divertida es un verdadero sueño y encima está en plena plena calle Velázquez ya allí pues voy a hacer una cocina sport elegante desenfadada ir recuperando el espíritu de mis raíces y luego tengo la suerte de que está pilotando el proyecto Mi amigo Esteban que los brazos del hecho izquierdos de él son Ismael Jaime y Cristina que son alumnos míos de Lasarte y que son una maravilla de gente joven que se superan día a día hay detrás de todo lo que vais a ver hay

Voz 0194 13:04 mucha profesionalidad mucho saber hacer y mucha nobleza dices una cosa Martínez es la primera vez que salí de casa de San Sebastián fue para el amparo tenías el Aragó con el chico tienes el mismo miedo o ha tenido los mismos nervios que aquella vez cuando cuando fuiste al amparo

Voz 1520 13:19 sí sí sí los lo mismo al final es un problema de responsabilidad de ir de darlo todo y yo siempre he dicho que la actitud es la clave tenemos voluntad de superación Hay el carácter innovador que tenía también hace hace veintiséis años cuando fui al amparo hay yo no sé tengo mi cocina ido en estos últimos veintiséis años mi está llena de proyectos y me hace muchísima ilusión todos los proyectos y todos me hacen la misma ilusión válida me da igual ir a México que ir a Nueva York que que en Bilbao que en Madrid

Voz 0194 13:54 que a la que a la esquina de casa sí sí sin duda ninguna Carlos Trías probado checo qué tal

Voz 0335 13:59 sí fui ayer a cenar ir árabes que me

Voz 0194 14:02 costó mucho antes estaba haciendo era veinticinco

Voz 0335 14:04 mientras tortillas Hora veinticinco palabras son pinganillo

Voz 0194 14:07 la estaba trabajo

Voz 0335 14:09 no para en el restaurante checo exacto tardes que me gustó Montón es un sitio además precioso la decoración es muy chula es de esos sitios que yo creo que alguien que que llega de fuera de Madrid tendrá dice UAW como está Madrid no que que cosas tan chulas están haciendo me me sorprendió la decoración tienen yo creo que es un toro enorme en medio del comedor en una jaula de cristal me recuerda un poco a lo de atún tiene Dani García El Vigo pues aquí tienen creo que es un toro porque bueno se se veía regular desde donde yo estaba no pero luego en la cocina pues lo clásico de Martín todo perfectos a todo no era muy difícil sacarle un fallo a a cualquier cosa yo por ejemplo provee una lasaña fría de anchoa Marina conga Pacho vasco gazpacho vasco es muy gazpacho pero con pimientos una yema de juego de Corral con cargo en aras de hierbas que también estaba Buffon tubos a esas volcados y un salmonete con el típico salmonete de Martín

Voz 0194 15:09 hola es es K

Voz 0335 15:11 el aceite hirviendo tenía un su que Thai te con ello quiero que me den esas recita eso qué maravilla

Voz 0194 15:18 bueno hay quienes Esteban González que ya lo ha nombrado que está sentado aquí a mí

Voz 0335 15:21 echan pues es el chef el checo un cocinero madrileño que estuvo trabajando con Martín ya hace años luego ha estado unos cuantos cubriéndose en grandes hoteles de la capital y bueno yo le conocía ayer Levi serio y concentrado porque el restaurante abrió hace poco más de un mes todavía se están rodando yo creo que ellos quieren ir poco a poco pero hay mucha demanda porque todo el mundo quiere probar la cocina de Martín en la capital de nombrado Varias platos pero mención especial también para los callos madrileños al estilo de Martín Berasategui no Esteban muy buenas

Voz 9 15:52 las noches buenas noches es muy nervioso también tú con el arranque nervioso y ganó la la presión y la responsabilidad que tenemos ahora mismo es inmensa pero felices muy felices cómo llegaste a Martín Berasategui yo llego Martín Berasategui bueno pues a través de Dima antiguo jefe de cocina que me propone ya cabo un proyecto en un hotel de Madrid me propone subir porque tenía confianza con Martín alguna temporada con Martín y lo ya a Madrid y me dedico a sin quererlo a la hotelería impartís acuérdate de mí que sabe que le está eternamente agradecido inhalar yo marcado

Voz 0194 16:27 pese al nombre de Martín porque la responsabilidad es habían tenido cuando te pones al frente de una cocina te llames como te llame sí tenga sabe quién tengas detrás es responsable a pero es que encima en la chepa llevase el nombre de Martín Berasategui que me lo imagino a él sentado en tu chepa así literalmente

Voz 9 16:40 en la chepa ahí la chaquetilla de la chaquetilla también sí sí pesa ahí si digo que no miento pero bueno pero estamos rodeados con con un gran equipo como comentaba más de al final los veintidós de las veintiocho personas que que completamos la plantilla de de checo hoy de les Madrid han pasado por la casa madre entonces bueno trabajo trabajo ganas sí

Voz 0194 17:02 cómo cómo es una pregunta que dispensado a lo mejor es muy tonta debería saberlo pero no lo sé cómo se hace cuando Martín es el alma de ese de ese restaurante tú estás son la cocina cómo se hace el menú lo diseña Martín lo diseñamos entre los dos tú te tienes que sentir cómodo con el menú qué vas a hacer

Voz 9 17:17 claro bueno al final el el recetario de Martínez inmenso entonces se decide que recetario es exacto para Madrid nosotros hacemos las pruebas que la mayoría de las veces llega Martín siempre

Voz 10 17:30 va poniendo la última gotita o el último

Voz 9 17:32 cambio y ahí es cuando el plato el plato ya resultaron ha cuál es la estrella dirías tú él decía lo del salmonete con el su que este cual esas bueno es comentado antes lo del toro creo que les damos muy les vamos a dar mucha importancia al final es un toro lo que hay ahí es un toro es el líder porque le vais a dar importancia mayor natural de todo porque bueno vamos a hacer bueno estamos haciendo un guiso de rabo de toro de lidia entonces creo que bueno que es un producto que no está muy muy utilizado bueno pues ese guiso de rabo de toro y bueno estamos dejando la materia prima del toro de lidia dirías que tiene un acento madrileño en Merano él también lo de los Cayos caro los callos con el toro de lidia bueno tenemos intentamos también completar esa oferta de castiza el público de Madrid al cliente de Madrid es que es un cliente diferente la gente que va allí va a disfrutar de la cocina no la gente que va allí a disfrutar de la cocina y lo que queremos que se sientan como en casa sobre todo para que da como en casa que disfruten y bueno se nuestro objetivo

Voz 0194 18:31 Martín cómo son esos callos al estilo de Martín Berasategui

Voz 1520 18:34 pues que le pones tú que no me pongan nosotros no lo que pasa es que el que lo escaños que es el plato más difícil que hay en el país porque en La Rioja a cómo de alguna manera en Vizcaya de otra en en el País Vasco de otra en Madrid de otra en Canarias dota al final yo yo creo que hay que vivirlo ponerte allí en el lugar donde los cocinas de los callos madrileños pues tienen tienen un montón de pequeños detalles que hacen la diferencia por ejemplo de los cayos de Lasarte Pais Vasco o los vizcainos que llevan salsa vizcaína y yo creo que que que cada parte de España cada rinconcito de España tiene su propia receta de callos ya a mí me hace mucha ilusión la de Madrid porque es una receta mía hace veinticinco años si le tengo muchísimo cariño tal

Voz 0335 19:24 Esteban que tiene manita de cerdo picada el chorizo está cortado en láminas muy finas finita está frito así que está crujiente tiene menos verdura el Caldas menos denso pero tiene el punto de picante exacto luego también es muy importante la carta de vinos que maneja muy bien asumir Cristina de la calle está llena está plagada de referencias de vinos madrileños tintos blancos

Voz 0194 19:45 a qué bueno que esas valenciano además muy buenos vinos muy buenos pero Madrid Esteban diréis que habéis alcanzado ya la velocidad de crucero o estáis ahí todavía arrancando en en la pista de de rodadura

Voz 9 19:55 no bueno ya estamos empezando a dar pasos un poquito más más grandes pero todavía la velocidad de crucero todavía le falta todavía vamos a esperar un mes todavía un mes todavía pero vamos felices

Voz 0194 20:08 estás estás contento estamos encantados martinis estás contando con Esteban porque sino lo aprovecho que está aquí le digo que uno siga

Voz 1520 20:14 cómo no voy a estar contento si si es un fenómeno increíble tiene todo contagia transmite ilusión a todo el equipazo oí es un cocinero llamaba conquistar el mundo él tiene enorme vocación una formación impresionante y gran deseo de triunfar que es lo que hay que tener

Voz 0194 20:31 venga Martín vuelves con la receta pero antes de darme la

Voz 1520 20:33 eh es Navas no en Lasarte en abrimos el trece de marzo nada no queda nada ya alguna cosita así nueve

Voz 0194 20:40 para que puedas adelantar una exclusiva

Voz 1520 20:43 pues mira por ejemplo si quieres te doy cinco hacemos un link Un licuados de Jun Quillo de sobre Taaramae cigalas y un Montaditos diría Sancho y sardina la salido increíble otro que es una Royale de hinojo con virutas de Vieira acompañado un jugo de trigo y regaliz que es increíble también una merluza que que va con unas láminas muy muy muy finas de tocino ibérico que va con un tartar de cara Ammari hierba de nuez tostada con matices luego pichón al carbón con granos de mostaza y que Goyo en escabeche Éstas son cuatro de las muchísimas recetas guión postre también muy bueno que es unas piedras de cacao y te de flores helado que es increíble

Voz 0194 21:26 que sepas que no está dando la vuelta a la cabeza todos ahora mismo estamos como la de la niña del exorcista ahora mismo estamos aquí en la cabeza nos está dando vueltas Martín la receta para para los oyentes de la Cadena SER que te estaban esperando la receta del viernes ya saben que encontrar los ingredientes en la página web vamos a utilizar leche que eso perejil osea que es una receta yo creo que de ingredientes fáciles en qué consiste

Voz 1520 21:47 pues es súper fácil quitamos la corteza al que eso lo calentamos el medio litro de leche en un cazo una vez de que Gerber los retiramos retiramos el cazó al hecha añadimos los doscientos gramos de queso limpio de corteza tapamos con papel film dejamos sin fusionar durante unos cinco siete minutos luego metemos los cinco gramos de hojas de perejil los cinco gramos de hojas de yo los cinco gramos de Cebolledo tritura vamos a máxima potencia que esté todo bien bien triturado luego lo colamos por un fino lo probamos lo ponemos a punto de salir de pimienta nada si hice puede tomar o frío o caliente pero sí lo vais a tomar caliente en justo antes de y a comer esta sopa de que soy hierbas que es súper fácil pero supe rica

Voz 0194 22:36 receta de fin de semana de Carnaval Esteban muchísimas gracias complacer vendremos a verte beso venga de Martín contenta de que estés aquí está la semana que viene

Voz 1520 22:46 es es volvemos a la normalidad Anger Carlos Esteban eso pasarlo súper súper bien este fin de semana Rotten triple asesinato

Voz 1 22:58 algo que yo entendí muy bien que suena tanto tengo que tú no eres aquel

Voz 3 23:18 tuvo al tundra