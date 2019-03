Punto de Fuga: "El fraude de la basura electrónica" (01/03/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:06 hola a todos muy buenos días bienvenidos a punto de fuga Barcelona ha sido un año más escaparate de la tecnología punta que muestra el Mobile World Congress la feria mundial de la telefonía móvil todas sus aplicaciones es una industria que con razón deslumbra por innovadora por lo lejos

Voz 1071 00:25 es que es capaz de llevarnos también en Barcelona se ha producido otro hito de la medicina la tecnología la primera operación hecha en el Hospital Clínic dirigida desde el congreso de telefonía móvil en el Congreso de los móviles el jefe médico iba dirigiendo con el láser mientras daba instrucciones lo vamos a escuchar la intervención sin embargo iba sucediendo siguiendo sus instrucciones en el hospital

ay si don subió lo bueno es que

Voz 1667 00:49 deslumbra por cosas como estas pero también por sus cifras es una industria es una tecnología que ya utiliza más del setenta por ciento de la población mundial con unos datos de negocio absolutamente deslumbrantes pero tiene una cruz una cruz que sigue estando en la colosal huella humana y medioambiental que provoca esta tecnología tanto en su producción

Voz 4 01:10 básicamente hay cuatro minerales que vienen del Congo y que están en todos los aparatos electrónicos los grupos armados ganan al año millones de dólares con el comercio de estos minerales

adivina divinas que compran su

Voz 1667 01:24 Ficción decíamos como en su reciclaje bueno del ochenta por ciento de la basura electrónica que no se recicla y acaba en sitios como éste

Voz 4 01:33 son dosis o Howard Hawks

Voz 1882 01:36 los metales pesados que encontramos en algunos de estos dispositivos son altamente tóxicos incluso en pequeñas dosis son sustancias que tienen efectos en el sistema nervioso y en otros órganos vitales nosotros estamos especialmente preocupados por los efectos del mercurio los niños hay productos químicos que son inflamables y cuando se queman liberan sustancias que se pueden depositar en nuestro cuerpo y hay personas que sufren las consecuencias de una larga exposición a estas nubes tóxicas efectos por ejemplo en el desarrollo de su cerebro o el sistema físico motriz

Voz 1667 02:42 así que el ochenta por ciento de la basura electrónica no se recicla hizo además un trabajo de investigación internacional desvela agujeros en el sistema legal de reciclaje en Europa estos investigadores colocaron decenas de dispositivos GPS en basura electrónica algunos llegaron África bajo legalidad desconocida también llegaron desde España

ya lo estoy diciendo señor mío que vaya usted medio día

Voz 8 03:07 te su informe de todo hay es tanto la memoria

te su informe de todo hay es tanto la memoria

Voz 1667 03:17 a una empresa que señala este estudio como uno de los puntos de partida de esta basura electrónica desde España a África sin ningún control enseguida vais a poder escuchar esa llamada íbamos a hablar con uno de los autores uno de los personas que han participado en este estudio también llamaremos a Sonia Moreno para que nos explique el origen de las protestas en Argelia

Voz 9 03:38 a fines de jóvenes cómo estáis escuchando se han echado a las calles contra la renovación del mandato del presidente Buteflika una figura

Voz 1667 03:50 ausente en los últimos siete años por su edad por su estado de salud y sin respuestas ante una nueva generación de argelinos cuyo único futuro es el exilio vamos a saber algo más de lo que está pasando allí de esta nueva crisis a las puertas de nuestro país la periodista Patricia Simón nos trae las voces de las maras

Voz 10 04:08 fue mi hija la querían obligar a meterse a esto de la pandilla todo lo de la pandilla así era la trece MS trece tenían que meterse y violarla trece miembro de la pandilla siguiera de la XVIII era dieciocho nada tuve que mandarla la mandaría son aquí a España

Voz 1667 04:30 Maras oír ver y callar con testimonios tan desgarradores como el que acabas de escuchar no es un proyecto audiovisual impulsado por CEAR Madrid con historias reales de víctimas de estas pandillas violentas de Centroamérica son víctimas que han pedido asilo en España que actualmente recordemos concede menos permisos que Italia Ike han hablado con la periodista Patricia Simón va a estar con nosotros va a sentar en el estudio del mundo expresos daremos las claves del choque entre dos potencias nucleares archienemigo más como India y Pakistán escucharemos la voz de Jean Willis

todo se espera somos todos que Sons crítico esto de esquí empezábamos

Voz 1667 05:11 es el diputado homosexual que ha huido de Brasil tras la llegada de Hair bolso negro a la presidencia Jean cree que haberse quedado allí

Voz 1 05:18 era lo mismo que resignarse a morir pues todo esto y más desde Jean porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 1 06:41 PP Larios buenos días hola buenos días a ver cuéntanos lo bien por

Voz 1667 06:45 que es de lo más ingenioso que he leído últimamente habéis colocado dispositivos GPS en basura electrónica para comprobar si se retiraban bien es así

Voz 14 06:55 efectivamente se han colocado en trescientos catorce aparato en todo en los diez países de la Unión Europea que acumulan el setenta por ciento de los más de diez millones de toneladas de basura electrónica que se producen en en la Unión

Voz 1114 07:16 en concreto en el Estado español la Fundación hemos colaborado colocándolos en cuarenta y cinco en cuarenta y cinco punto cuarenta y cinco para todos depositado en cuarenta y cinco puntos

Voz 14 07:28 yo limpio de todo el Estado abarcando en Madrid Barcelona Sevilla Valencia e Ibiza

no me da miedo a preguntarte por los resultados

Voz 1114 07:41 bueno resultado y diez que tener en cuenta para para verla la consecuencias de los reventado si es que en la Unión Europa

Voz 14 07:51 pero tiene una directiva de

Voz 1114 07:54 el de residuos para toda eléctrico y electrónico ya ha firmado el convenio de Basilea que tiene como objetivo

Voz 14 08:04 yo un básico

Voz 1114 08:06 el que no salgan del país donde se producen los residuo a esos residuos para para reciclar Lolo o para gestionarlo y aún menos

Voz 14 08:16 que vayan con destino a países

Voz 1114 08:18 eh empobrecidos lo que no hemos encontrado en toda Europa esto español es que parte de esos resido han terminado en en Nigeria en Ghana Pakistán en concreto dentro del Estado español en Nigeria

Voz 1667 08:35 PP Larios es presidente de la Fundación Equo ha participado en este estudio internacional sobre los agujeros del sistema de reciclaje de basura electrónica en Europa porque Europa Pepe

Voz 1114 08:46 en el estado colaborando con con narra e internacional de de seguir

Voz 14 08:52 vientos del del convenio de Basilea

Voz 1114 08:56 van vacías el accionar cuerpo Easy inconcreto ellos ya bien hecho

Voz 15 09:02 bajo previo en Estados Unidos

Voz 1114 09:05 lo habían hecho también en Canadá y lo habían hecho en Australia entonces tocaba tocaba serlo en Europa sobre todo teniendo en cuenta que Europa Llera interesante ver qué era lo que estaba ocurriendo porque Europa Europa es donde hay una legislación más restrictiva e ir más positiva ambientalmente para la gestión de este tipo de residuos de ahí que que lo hiciéramos allí no hayamos encontrado con con esta desagradable sorpresa

Voz 1667 09:33 claro porque si ya es importante el volumen de basura electrónica que produce Europa diez toneladas en los nos decía PP

Voz 14 09:40 diez millones diez millones perdona diez yenes de

Voz 1667 09:43 exacto el volumen internacional de basura electrónica provoca escalofríos vamos a repasar Pepe si te parece las cifras con una compañera que nos acompaña Irene Dorta muy buenos días

Voz 16 09:52 buenos días los últimos datos fiables a nivel global que hemos localizado corresponden al informe global igual que elaboró hace dos años la Universidad de Naciones Unidas este trabajo asegura que la humanidad generó cuarenta y cinco millones de toneladas de basura electrónica en dos mil dieciséis el propio informe apunta que esta cantidad de desechos equivale al P eso de cuatro mil quinientas Torre Eiffel Naciones Unidas estima que hasta ritmo de producción y consumo esta cifra de basuras superará los cincuenta millones de toneladas en el año dos mil veintiuno hay un contraste muy marcado entre las áreas de nuestro planeta que más basura generan el ranking está liderado por Estados Unidos y Canadá con veinte kilos de basura por habitante al año les sigue de cerca China con diecinueve kilos y la Unión Europea con algo más de diecisiete kilos y medio por el contrario los africanos tan sólo producen de media dos kilos de residuos al año según Naciones Unidas casi un ochenta por ciento de esta basura electrónica producida en dos mil seis quedó en paradero desconocido o unos reportado

Voz 3 10:55 bueno Pepe que hemos recurrido a esta fuente oficial de de no

Voz 1667 10:58 Naciones Unidas pero vuestro propio estudio yo creo que puede demostrar que quizás esas cifras sean menores por el por el descontrol que habéis encontrado no esa cantidad de basura que llega Nigeria Ghana

Voz 15 11:10 efectivamente los dato sí

Voz 1114 11:13 el informe de la ONU preveía que para el año dos mil veintiuno estaríamos rondando los cincuenta millones de tonelada los informes más recientes dicen que ya estamos en esa cifra oxidado año ante ya estamos en los cincuenta millones de toneladas de residuos eléctrico y electrónico en el

Voz 1 11:33 eh con con el seguimiento que hemos hecho podríamos decir que el seis por ciento el seis por ciento

Voz 15 11:42 desde los resido no

Voz 1 11:45 se portan eh

Voz 14 11:47 otros países en concreto

Voz 1 11:50 eso es una parte

Voz 14 11:52 importante de ese seis por ciento termina en países empobrecidos entre los que estarían como has comentado en África Nigeria en Ghana queda también en no lo vamos a encontrar en Pakistán en Tailandia y en otro sitio no sí si eso con un hablamos con el muestreo que nosotros hemos hecho lo pusiéramos lo extrapolamos a la a la producción de residuos que que se producen en la en la Unión Europea no podíamos encontrar que entorno a trescientos cincuenta y dos mil toneladas más de trescientos cincuenta y dos mil toneladas e para que en el oyente se haga una idea más de dieciséis mil container eh llevado en camiones de dieciocho ruedas serían desde Córdoba aparcados para contra paragolpes sería desde aquí desde Córdoba hasta Madrid N eso sólo lo la fuga que que se produce que se produce cada año extrapolando los datos que tenemos

Voz 15 13:03 los datos no eh

Voz 14 13:06 podríamos decir que con un trescientos catorce aparato y cuarenta y cinco de mayo en el Estado español en nos dan una idea no sabemos si Si el problema puede ser aún mayor entre otras cosas porque parte de ello parte de eso de seguimiento que hemos hecho ha sido durante un periodo y de seis meses entre que se coloca el GPS al aparato en concreto los aparatos utilizados han sido pantalla LCD pantallas CRT impresora equipos de sobremesa ordenador el de sobremesa si hubiéramos esperado algún tiempo más eh pues quizá no hubiéramos encontrado con mayor sorpresa que aunque en el caso concreto del Estado español una una pantalla LCD terminó en en los suburbio de Lago en Geria luego otra hemos visto alguna otra que ha terminado dentro de lo que se podía llamarla el circuito informal de Getxo

Voz 1114 14:14 de los resido en concreto en un día

Voz 14 14:16 mano de Carmona en un sitio donde Akin se dedica a desguazar aparatos sacarle el cobre el sacarle otros componentes para venderlos luego al ocho Terrero ir un par de John Mann no lo hemos encontrado

Voz 15 14:31 lo ha abandonado en alza en eh

Voz 14 14:34 así en un parking

Voz 1667 14:36 en concreto tengo tengo delante el ejemplo que que nos ponías PP de de esa pantalla LCD que acabó en Nigeria está la dejas en un punto limpio de Picassent

Voz 14 14:48 demente en Valencia

Voz 1667 14:49 qué qué pasó con con con esa pantalla como como acaba en Nigeria lo sabe y sabemos el el trazado que dibuja ese esa baliza de GPS que vosotros coloca Castells

Voz 14 14:59 Prieto non si las compañero de banjo yo no se me me da la impresión de que no han hecho el seguimiento permanente sino que solamente en o sea no no la ruta concreta pero sí el punto de que de dejada hay punto de observación al final de una final del proceso pero lamentablemente habitual porque hay poco control

Voz 15 15:23 no no lo suficiente en cualquier

Voz 14 15:26 se container que saldrá de cualquier puerto de de España nos podemos encontrar material de este tipo residuos tóxico y peligroso que que terminan en país eh en países empobrecidos de todo el mundo

Voz 1667 15:40 antes antes de en Jerez así que consta en el informe que esa pantalla parte del Punto Limpio de Picassent llega a una carrera llega a una chatarrero que aparece en en el informe a un punto cercano a un chatarrero hemos llamado a los responsables de de esa empresa para que nos diga

Voz 17 15:59 Nos en información de cómo se debe reciclar esta basura electrónica vamos a escucharlo sí

Voz 1667 16:12 hola buenos días bueno mira soy periodista estoy haciendo un reportaje sobre el reciclaje de basura tecnológica y quería saber si podía hablar con el responsable de vuestra

Voz 8 16:25 no es que estamos muy lejos y no no tenemos tiempo para nada vale es que mira tenemos

Voz 1667 16:30 es un informe en el que su empresa aparece como uno de los últimos puntos donde fue a parar bueno pues al menos una pantalla LCD que formaba parte de un de una prueba para ver si se esas esa basura se recicla va bien o no

Voz 8 16:48 ya pues eso eso en este momento si ella así por teléfono se pueden dar datos Ny tal además hay hay una memoria de Medio Ambiente y hay todo todo lo que usted quiera en medio ambiente todo las memorias nuestro medio ambiente vale

Voz 1667 17:03 claro pero insisto es que en este informe aparece como porque fue directamente a Nigeria no siguió esa ese

Voz 8 17:11 no no es imposible porque nosotros no vendemos para fuera imposible sólo creo que si nosotros no vendemos nada para fuera imposible pero ustedes siguen nuestro

Voz 1667 17:20 procedimientos no

Voz 8 17:22 diciendo señor mío que vaya usted de Medio Ambiente y su informe de todo ahí están todas las memoria el todo vale claro yo de Medio Ambiente vale muchas gracias buenos días

Voz 17 17:32 pero insisto porque ya

Voz 1667 17:35 se quedó nuestra conversación cada de los responsables de la chatarra no vamos a decir el nombre PP porque en realidad donde se donde el aparato salí del circuito legal digamos en el punto limpio

Voz 14 17:44 claro así eh ya es una lástima que sigue seguimos teniendo problemas serios con información ambiental en nuestro país aún reconociendo que hemos dado a muchos paso en este camino día como como se puede observar hay dificultades serias dificultades serias para que la empresa den información ambiental de lo que están haciendo muchas veces además la empresa solamente son ella directamente sin sin auditor externo tiene informado la administración muy claro si si hay información de parte difícilmente se puede hacer una auditoría de realmente lo que está ocurriendo eh

Voz 1667 18:31 en esta pantalla fue a parar a Nigeria de os decía Isco así consta en el en el estudio allí qué controles hay Pepe

Voz 14 18:39 pueden en principio es ilegal porque el convenio de Basilea luego lo controle y además Nigeria un punto negro uno de los puntos negros donde en bar residuo van residuos de todo el mundo eh y los controles en la formal da por la desplazamientos la formas de Getxo son de eso residuo evidentemente no sé

Voz 15 19:01 con lo adecuado como como recoge el convenio

Voz 14 19:05 desde Basilea eh

Voz 15 19:08 sino tampoco a el adecuado a la

Voz 14 19:11 si los residuos se producen aquí hay que gestionarlo aquí ya se lo básico

Voz 1667 19:16 exacto ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa en Punto de Fuga de esos grandes vertederos de basura electrónica que vamos no se encuentran en en algunos puntos de África

Voz 14 19:26 pocas veces

Voz 1882 19:28 los metales pesados que encontramos en algunos de estos dispositivos son altamente tóxicos incluso en pequeñas dosis son sustancias que tienen efectos en el sistema nervioso y en otros órganos vitales nosotros estamos especialmente preocupados por los efectos del mercurio los ni ni hay productos químicos que son inflamables y cuando se quema en liberan sustancial que se pueden depositar nuestro cuerpo y hay personas que sufren las consecuencias de una larga exposición a estas nubes tóxicas efectos por ejemplo en el desarrollo de su cerebro o el sistemas

Voz 4 20:01 le gustó

Voz 1667 20:05 por estos efectos no sólo en el medio ambiente sino en la propia salud

Voz 14 20:09 eh humana no

Voz 1667 20:12 ya sabe el personal está el convenio de Basilea no para que estos productos PP sean tratados y sean reciclados con un procedimiento con todas las de la ley

Voz 14 20:22 de mente y además si podemos verla imágenes de ver entrando en ahí poniendo basura electrónica

Voz 15 20:34 vamos a encontrarnos con muchos de estos trabajo estan hecho porrón por niño

Voz 14 20:40 no pequeños niños y niñas pequeño o mujeres

Voz 15 20:43 eh o también personas adulta pero con sin ningún tipo sin ningún tipo de

Voz 14 20:50 n de garantías de que lo están haciendo me preservando su propio salvo no eh lo cual es una auténtica vergüenza el tenemos estamos en un sistema económico que produce

Voz 18 21:02 si la barbaridad de

Voz 14 21:05 de uno si unas cincuenta toneladas de residuos de todo tipo por habitante y año una parte pequeña pero muy peligrosos son estos residuo electrónico que que cada vez están incrementando madre en nuestro en nuestras sociedades en las sociedades avanzadas que ante esto hay que poner en veto uno pero lo

Voz 19 21:31 en el da

Voz 14 21:34 la directiva tiene que cumplirse a raja tabla porque además también no hay estamos encontrando que lo bien lo de de la industria electrónica no quieren buscar a agrandar el hueco para que es agrandar el hueco

Voz 1667 21:50 bueno pues muy sencillo

Voz 14 21:52 Circle se pueden exportar abrir que se pueden exportar para rehusar es todo aparato en nuestro sitio entonces de esa manera y cuando no hay control ahora mismo no eso sería un riesgo todavía mayor aún si si y con una con una directiva que pasa por ser la más avanzado del mundo ya no encontramos es toda escapa esta fuga

Voz 15 22:15 Si va a ser como truco

Voz 14 22:20 de definición de de lo que el de concepto con esos trucos de concepto lo que se abre la espita para que salgan sin responsabilidad sin responsabilidad en mayor cantidad siguen sin responsabilidad penal o administrativa que la fuga se incremente de manera importante

Voz 1114 22:44 aquí tenemos ahí por ejemplo

Voz 14 22:46 en países como Estados Unidos que no ha firmado el convenio de Basilea

Voz 1114 22:51 ya más del cuarenta por ciento de su red

Voz 14 22:53 sí todos terminan en países en vías

Voz 1 22:56 de desarrollo países empobrecidos es que con eso claro insoportable con eso quería acabar pues

Voz 1667 23:01 que nos hemos centrado mucho en el caso de España

Voz 1 23:04 en Europa que es el ámbito o no de de

Voz 1667 23:08 desarrollo de este estudio que había realizado en diez países europeos pero el propio estudio dice que si Europa tiene heridas en este sentido en la en el descontrol no de esta basura electrónica Estados Unidos sangra a borbotones allí no hay ningún tipo de control así

Voz 1114 23:24 así en la ley del mercado pura y dura sin ningún tipo de restricción y para eso están lo ha estado a lo ha estado es tan para salvaguardar la salud de las personas para Saura salvaguardar el bienestar de las personas Si esto no lo están haciendo nuestro estado a lo están haciendo débilmente

Voz 14 23:43 sí eh

Voz 1114 23:45 no yo algunas veces digo que cuando

Voz 14 23:48 hay fenómenos de

Voz 1114 23:51 contaminación la democracia te puesta de rodillas y esto es importante también creo tengamos en cuenta si por intereses económicos despreciar la cesiones para la vida humana para el ecosistema mal favor estamos haciendo a nuestra propia moralidad ahí en nuestros propios sistemas o civilización no

Voz 1667 24:11 pues yo creo que no voy a añadir nada más decíamos al comienzo que esta tecnología es con razón una industria que nos deslumbra por innovadora porque nos lleva al futuro porque nos hace la vida mejor pero que desde luego tiene una deuda importantísima por todas estas razones que nos has puesto PP Nos expone este informe este estudio del que vais a tener más información en nuestra web y también por supuesto en la Fundación Equo Pepe Larios es su presidente Nos acompañada este sábado por la mañana Pepe un saludo muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 14 24:42 encantado y bien hallado

Voz 3 24:47 Punto de Fuga a los jóvenes de Argelia se han levantado

Voz 1667 25:05 y no son pocos porque representan casi la mitad de la población argelina allí no ven nada claro su futuro llevan años de una fortísima recesión económica están en manos de Abdelaziz Buteflika que con ochenta y dos años quiere revalidar su puesto de presidente corresponsal Sonia Moreno buenos días

Voz 1 25:26 bueno cuéntanos algo más de esta

Voz 1667 25:28 de esta de de los argelinos que que nos ha sorprendido en los últimos días

Voz 20 25:33 pues sí que vivió una rebelión ayer en Argelia contra la candidatura de Abdelaziz Buteflika que se presenta a un quinto mandato en las elecciones presidenciales que se celebrarán ahora el dieciocho abril en Argelia desde que el presidente argelino prestaron su indignación en las redes sociales a través de la campaña a lo a que luego de miles de personas salieron a protestar en diferentes partes del país para condenar lo que ellos denominan el mandato de la vergüenza las manifestaciones no que quedaron en la capital Argel sino que se extendió a otras ciudades como Now Constantina e incluso también fecundadas hora de Argelia nombrado París también hubo protestas de ciudadanos argelinos los jóvenes la ambición ya está bien perspectivas económicas viables del paro y gobiernos desde que quiero que le puedo tener en cuenta que en Argelia pues sin país Hong en el cinco por ciento de la población tienen menos el veinticinco años y que las marcas más sentido de febrero han tenido como consecuencia pues el veintidós de febrero que ha sabido burlar la prohibición existente desde dos mil uno de manifestarse en Argel su lema es la oposición al quinto mandato mandato presidencial desde pedía seguidos perdiendo estudiantes abogados periodistas el uno de marzo la víspera del aniversario número de mandatarios de nuevo llega algo inédito en un país en el que las manifestaciones están prohibidas que que suelen ser reprimidas por las fuerzas de seguridad de hecho en aquel domingo dado una policía utilizó gases lacrimógenos y más de cuarenta personas fueron detenidas entre manifestantes políticos una posición periodistas

Voz 1 27:07 claro que soy tonto popular se sumó además

Voz 20 27:09 tienen Movimiento Social por la paz que es el principal grupo es la amistad autorizado en el país que todo al Gobierno a retirar la candidatura de Buteflika

Voz 1667 27:16 son protestas contra Buteflika que es una figura que lo ha sido todo no en la Argelia moderna pero que está ausente de la vida pública en parte en buena parte por su delicado estado de salud lleva ausente pues más de un lustro no Sonia

Voz 20 27:31 si es que tiene ochenta y un años antes de poder desde mil novecientos noventa pero en dos mil trece sufrió un accidente cardiovascular que impidió hacen incluso campañas para las presidenciales del año siguiente algo así fue reelegido presidente en dos mil catorce que fue cuarta victoria consecutiva a pesar de que no quiere una campaña personal de hecho hubo denuncias de fraude masivo como en las elecciones anteriores desde entonces prácticamente no habla en público este trasladas ya de ruedas quiénes son poco habituales permaneció en el poder a capacidad porque la élite de la sociedad como la como puede ser el poder

Voz 1 28:04 Bjarne para enlazar dos tendré como la fuerza

Voz 20 28:06 estabilidad en una región de caos vivido todos los momentos históricos en Argelia recordemos que se convirtió en mil novecientos veintidós no doscientos exteriores con el primer Gobierno de la independencia felina su partido frente de liberación nacional ha ganado todas la que les creaciones desde entonces les lleva ya veinte años como presidente del país chica reformó la Constitución en dos mil ocho y eliminó el límite de los dos periodos de mandato presidencial así que él y sus partidarios tengan la opción de mantenerse como jefe de Estado indefinidamente una situación jurídica es también sólida porque es un informe médico en salud impide que presente otros potenciales candidatos cuando realmente enfermo explica además concentró todo el poder hasta caer enfermo y después delegó en su hermano Said dentales más joven que él pero alrededor de que hermano Nozar sólo el Ejército es toda una estructura son de negocios de un plan que por cierto es hermano también es Argelia en EEUU también únicos eso el momento del día que cerebelo clama contra Abdelaziz también contra Esait están contra esta situación hoy en día no hay una alternativa creíble por eso la comunidad internacional aceptable te física sin protestar porque creen que por un lado agrava una crisis debida y por otra parte lo ven como un antagonismo al islam político además desde que su Gobierno ha siempre dispuestos a cooperar en la lucha contra el terrorismo desde luego tiene el último representante no había otro nombre para sucederle en esta línea me parecía que iba a morir como presidente no quiero organizaron el funeral internacional y encerrarse en un cementerio en Argel que hay al borde del mar

Voz 1667 29:36 ah pero está muy bien que quiera morir en el puesto pero que hay que hay de la sucesión que hay del futuro de Argelia no se está planificando de alguna manera está dando respuesta a las personas a esos jóvenes Sonia que que han salido a la calle en los últimos días que no ven nada claro su futuro obviamente en esas circunstancias

Voz 20 29:55 desde luego creo que la ciudad Arena las y los que han no va a retroceder a pesar de los riesgos dependencia el cambio principales que la gente ya no tiene dinero lo que comúnmente se llama el muro reñidos ha roto porque la gran mayoría de los argelinos no se quedaron atrás y que no veremos ya es Argelia rendida ante el inmovilismo del poder pero por otro lado el resignado tiene una vía de escape no hay un plan ven de momento y la tentación de la violencia está ahí para que realizara los alpinistas inmovilizar los con chantaje de K sobre la Guerra Civil que ya vivieron de hecho como comenté antes el primer ministro Yahya advirtió el jueves contra un escenario similar al de Siria un país en guerra es mil once el régimen hará todo lo posible para calmar el descontento pero los que están cansados tampoco tienen de las disipó cruzar el Mediterráneo en pateras y morir hay quienes dicen que el poder no caerá que controla totalmente el país que tiene todos los medios y la posibilidad para disparar contra los que se acerquen a la que ya rojas pero bueno cabe preguntarse si sube sube la presión cambiarán los cálculos de o o encontrará los datos de consenso el problema de la decisión presidencial deja por ahora una verdadera reforma es la falta de un cambio real en el plano político pues es porque él está también las reformas económicas necesarias una búsqueda de mantener un crecimiento hay que recordar que aunque Argelia sexto exportador mundial de gas y la economía que ha ido desacelerando desde dos mil catorce con a él porque el petróleo y que es un país que una dependencia del sector energético para surgimiento cuanto mayor sea la crisis económica más difícil será que el Gobierno resista al cambio y lo que parece evidente es que con gas hizo pública ya no se va a poder paliar el desempleo juvenil en un país que tiene una edad media veintiocho años el reto actual que enfrenta el Gobierno es atraer más inversión internacional pero es la única forma sostenible de armas empleadas argelinos pero tiene que ofrecer a cambio una estabilidad

Voz 1667 31:43 Sonia Moreno muchísimas gracias por ayudarnos a entender las claves de esa crisis en Argelia un saludo

Voz 21 31:51 pues mi hija

Voz 22 31:53 la querían obligar a meterse acto de todo lo de la pandilla así era la trece MS trece tenían que meterse y violarla trece miembro de la pandilla siguiera de la dieciocho eran dieciocho ni nada tuve que mandarla la mandé a España cuando mi hija Alan del medio

Voz 10 32:16 también cumplió once años hubo un chico de unas pandillas que me molestaba también que quería que fuera la novia cuando son novia o han pertenecido a la pandilla de cortan los les cortamos el pecho tiran una piedra en la cabeza ahí eso es lo que define que ha sido algo de las Tandilia pues mi hija se ha negado y llegaron a disparar no por la noche diciendo que si no era de El chico este que no que toda la familia no iba sobrevivan que no era de nadie ya han llegado a las casas primo a lo mejor no hemos vivido como los Oscar

Voz 22 33:01 pero aunque a lo mejor me Kun ella dice que cuando dormía necesitaba

Voz 10 33:16 pero la tengo a lo mejor lo hubiera tenido

Voz 3 33:23 Patricia Simón buenos días buenos días está mujer se llama Milagros cuéntanos algo de ella porque el testimonio es desgarrador

Voz 23 33:31 Milagros es una madre coraje una mujer que tuvo que enviar a su hija cuando estaba a punto de cumplir los once años como hemos escuchado para ponerla a salvo de de las maras para evitar que fuese violada pero también reclutadas forzosamente convertido en madera

Voz 1667 33:47 quién no lo iba a hacer en esas circunstancias que no iba a mandar a su hija a sus hijas fuera ante esa tesitura

Voz 23 33:53 efectivamente después tuvo que venir se porque también quería reclutar a su otra hija cuando cumplió los once años llegó a España cuando solicitó asilo para para hacer una refugiada porque la violencia de las maras merece que se les considere refugiado lo que se encontró fue una nueva frontera la frontera de la legalidad

Voz 1667 34:14 las dos es una de las trece víctimas de estas pandillas de estas Maras que has entrevistado para el libro buscamos refugio en nuestra guerra son las maras alguna vez había tenido la oportunidad de hablar con alguno de estos chicos tan cerca

Voz 23 34:27 yo había viajado hace doce años por Centroamérica de El Salvador fui a Guatemala hay después ha

Voz 1667 34:33 a Honduras y después a Nicaragua

Voz 23 34:35 ya entonces viajar a Centroamérica en coche era bueno muy desaconsejado no porque ya empezaban a controlar casi todos los barrios y ciudades las maras pero lo que ha venido después ha sido muchísimo peor en aquel momento lo que no es que solamente se podía para los centros comerciales la gasolinera que no parase más a la policía cuando lo parase en la carretera hoy directamente son muy pocos los periodistas que pueden trabajar allí por eso siempre menciono al equipo de reporteros del Faro que están haciendo un trabajo estupendo así que allí fue muy difícil trabajar este asunto además no era el tema que lleva a trabajar pero poder entrevistar les aquí yo creo que tiene E Plus porque ahora sí que pueden hablar su

Voz 1667 35:14 va al saludo de los compañeros del Alfaro que alguna vez han estado también con nosotros bueno esto que no estás contando lo acreditan los datos que aporta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ha impulsado este este proyecto de de las maras en el que participas decía que CEAR acredita que las solicitudes de protección internacional en España procedentes del

Voz 1 35:32 Salvador de Honduras de Guatemala han pasado de sólo ciento quince en dos mil catorce a casi cinco mil El

Voz 1667 35:41 año pasado con lo cual nos da una idea de de esa violencia desbocada no que está sufriendo nuestros países por parte de estos grupos

Voz 23 35:47 es que no se puede vivir allí y lo estamos viendo no solamente conecta cifras que que menciona sino con la caravana centroamericana que está oyendo a los Estados Unidos el control de las maras es absoluto controlan desde cómo te vistes a quién puede visitar para ir al barrio de enfrente porque ya está controlado por otro Amara por tanto no puede decir hasta cómo te relaciones con tus amigos Si con tu pareja las personas que sea lesbianas gays transexuales bisexuales

Voz 1667 36:15 el cualquier persona que realice cualquier acto

Voz 23 36:17 mirad económica va a tener que pagar la extorsión cualquiera que ose llevar una camiseta con un número trece mil dieciocho puede ser asesinado es una forma de control social absoluto y por eso están llegando a tantísima gente aquí para para vivir simplemente

Voz 1667 36:32 en la y la dieciocho que son las las los dos grupos

Voz 23 36:35 efectivamente la tomará que surgieron de de un proceso de deportación que cometió que ejecutó Estados Unido de sus hijos de los migrantes salvadoreños cubrieron durante la Guerra Civil

Voz 1667 36:47 daban en Los Ángeles en los años ochenta

Voz 23 36:50 cuenta que cuando empezaron a buscar un sentimiento de pertenencia al verse rechazada rechazados por la población estadounidense pues crearon esta pandilla Ellos fueron deportados cuando empezaron a cometer delitos y lo que hicieron lo que hizo Estados Unido fue exportar un tipo de criminalidad no

Voz 1667 37:07 hay hay algo importante que me gustaría saber y es como habéis conseguido romper la barrera del silencio no de de estas personas porque es muy complicado es complicadísimo de hecho bueno el proyecto se llama más ver oír y callar que es lo que tienen que hacer muchas de las personas que avisa entrevistado y que tienen que compartir su vida diaria con estas pandillas es ver oír y callar más

Voz 23 37:28 efectivamente yo creo que han hablado con tanta franqueza porque es la primera vez que lo podían hacer no una vez que han salido de ese país de sus países donde no pueden hablar ni ni manifestar nada lo que estaba ocurriendo pensaron que llegaban a un lugar seguro que en España iban a encontrar ese refugio y lo que encontraron fue que está temeroso de ser deportados en cualquier momento con lo cual muchas de estas personas necesitaban contar porque estaban aquí que era lo que habían vivido una vez que empezaron a contarlo qué sintieron mucho alivio como me han dicho muchas de estas personas porque era la primera vez que podían contar todo lo que han vivido que han sido cosa espantosa el testimonio y el poder hablar y hacer escuchado eso está muy estudiado por estudios de psicología sana no el testimonio en primera persona sana al poder contar lo que has vivido por eso hablan como hablan en este libro

Voz 1667 38:19 el problema es que ellos están en esta situación que contábamos justo hace dos semanas con Estrella Galán la directora general de CEAR y es el bloqueo absoluto en España de estas de estas peticiones de asilo de estas tramitaciones que se están acumulando por decenas de miles en las mesas de la administración y que muchas son rechazadas tanto que España está admitiendo menos solicitudes de asilo que Italia la Italia de Salvini estas personas también están sufriendo ese esa ese bloqueo no

Voz 23 38:48 absolutamente hasta el dos mil diecisiete La Oficina de Atención al Refugiado de la Audiencia Nacional consideraban que las maras no era merecedor a la violencia de las maras no no justificaba dar asilo a esta persona en el dos mil diecisiete si que hubo dos sentencias de la Audiencia Nacional explicaba que las malas es una forma de violencia que lo abarca todo y que los estados de Centroamérica no tienen capacidad para proteger a su población por lo tanto tienen derecho a la protección internacional a ser refugiado en nuestro país pero no les están concediendo no sea traspasado esa nueva jurisprudencia ha al Ministerio del Interior con lo cual lo que tenemos que pedir al Gobierno que cumpla con la normativa haga caso a la Audiencia Nacional ya las directivas que ha dictado el ACNUR no las Naciones Unidas

Voz 1667 39:33 bueno a lo que habéis hecho es coger estas estas historias estas diferentes historias presentarlas casi como si fuera una serie no hay un libro pero también una serie online que todos nuestros oyentes pueden ver Patricio si

Voz 23 39:44 ha complementado de CEAR Madrid que ha sido que no han impulsado este libro que además tengo que decir que sí es posible también es porque tienen un equipo psicológico iré abogados y abogadas que también ha facilitado que se

Voz 1667 39:56 no no por impresionante porque sin asevera

Voz 23 39:59 en abierto así ni yo hubiese abierto ese melón no de de hacerle estas entrevista también CEAR a nivel estatal que lleva esta campaña que recomiendo a todo el mundo sobre lo que supuestamente son las maras que aparentemente es una serie luego vemos que que es la realidad

Voz 1667 40:14 qué es lo que más te ha llamado la atención para de hablar con estas con estas personas si hay algo que hayas aprendido nos contabas hace unos años recorrí esas esas zonas de El Salvador Guatemala Honduras pero no sé si ahora quizás con ese incremento que nos decías de la violencia de la actividad de estas pandillas te ha llamado algo la atención has aprendido algo nuevo

Voz 23 40:33 sí sí pues he aprendido que las personas que llegan aquí buscando refugio son exactamente por las que también estamos luchando en España son el colectivo LGTB Miku son las mujeres lesbianas y gays que son enemigos a batir si tú matas héroes Matas aunque hay una lesbiana una persona transexual puntual doble si matas a alguien que tiene un pequeño negocio puntúa el doble porque sino pagan la extorsión que su aquí serían los emprendedores no si eres una madre coraje que te traes a tu hija para que no sea violada o convertida era también se supone no que a qué es lo que se puntúa ser madre coraje coloca con lo cual creo que hay muchas cosas con las que nos podemos identificar con esta persona

Voz 1667 41:15 tienen ustedes el libro buscando refugio en nuestra guerra son las maras también online las serie Maras oír ver y callar es este interesantísimo proyecto que nos acerca como pocos a la realidad de las maras con sus voces con sus historias que ha recopilado la periodista Patricia Simón Patricia muchísimas gracias por acercarte a la radio mucho tiempo hacía que queríamos tenerte aquí así que muchísimas para

Voz 23 41:39 muchas gracias

Voz 0861 41:44 hoy nuestro primer protagonista se llama Jean Willis

Voz 11 41:49 entonces seis eh todos estamos a componían resultan mientras

Voz 0861 41:54 el nombre de Jean Willis ha recorrido todo el mundo porque este brasileño se ha convertido en el primer diputado gay que ha tenido que renunciar a su escaño en Brasil tras la llegada de evolucionaron este diputado ha tenido que exiliarse en Portugal por la cantidad amenazas de muerte que ha recibido de hecho desde el asesinato de su compañera de partido María Franco Willis vivía con escolta policial ahora este diputado vive en Portugal allí en el exilio ha hablado con nuestro corresponsal Aitor Hernández

Voz 1010 42:26 tras pasar el último mes en paradero desconocido esta semana el ex diputado brasileño Jean bilis ha reaparecido en Portugal

Voz 0861 42:34 donde ha ofrecido una serie de conferencias

Voz 1010 42:36 explicando porqué decidió exiliarse del país gobernado por el ultraderechista haya ir bolso en Haro bilis el único diputado abiertamente gay del Congreso Nacional de Brasil renunció a su mandato y huyó del Estado sudamericano en enero tras recibir numerosas amenazas de muerte ante centenares de apoya antes en Lisboa el político afirmó que su salida fue forzada por el presidente Paulson Haro que utilizó noticias falsas para desprestigiar su figura a lo largo de la campaña electoral de dos mil dieciocho

Voz 24 43:06 el pueblo fue manipulado de la manera más solida posible la gente lo votó no porque sean fascistas sino porque fueron engañadas

Voz 1010 43:12 el político también señaló que la escalada de violencia contra las personas LGTB ahí había hecho imposible su permanencia en Brasil

Voz 25 43:22 supe que se vacía nada iba a morir

Voz 1010 43:25 la causa que yo defiendo no requiere más Martínez requiere activistas vivo bilis reveló que escapó en un vuelo a España y que nuestra embajada en Brasil le ofreció apoyo cuando decidió huir ahora de este la seguridad del continente europeo el político promete liderar la oposición al Gobierno de bolso en Haro desde el extranjero

Voz 24 43:46 ninguna noche dura para siempre pero esta noche va a ser muy dura va ir a peor iba a ser violentas pero acabará porque habrán

Voz 0861 43:50 el asistente el miedo de este diputado brasileño obligado a exiliarse no es casual lo dicho su compañera de partido María él fue acribillada a tiros a la salida de un acto por los derechos de las mujeres negras hace muy pocas semanas precisamente aquí en Punto de Fuga hablamos con su madre hablamos con Mariela el se simbolizada tout Gerona aseo

Voz 26 44:13 me Mariel le simbolizaba todo no Madrid ELA nacido en las favelas de mandaré a quienes simbolizaba Marie L luchaba contra la desigualdad contra todo tipo de injusticias Maria L era una activista una mujer una mujer negra que siempre se ha puesto a servicio de las otras personas a bloque hizo Mary L fue siempre dar voz a las personas que no tenían voz

Voz 0861 44:45 en Mundo Express recogemos también la voz de otra mujer en este caso el testimonio de la vicesecretaria general de la ONU la nigeriana Amina Mohammad que ha sido entrevistada por nuestro compañero Álvaro Zamarreño bueno esta mujer que ocupa el cargo de número dos de la ONU ha analizado aquí en la SER el uso político que se está haciendo de la ayuda humanitaria en Venezuela también ha hablado sobre el papel que están jugando las mujeres en las instituciones

Voz 0116 45:14 la nigeriana Amina Mohamed es una mujer muy poderosa en unas Naciones Unidas en que por primera vez en la historia las mujeres tienen un gran peso le preocupan los temas de igualdad en el acceso a la riqueza la lucha contra la destrucción del planeta y que las mujeres dejen de tener vetado el acceso a lo que les corresponde por derecho con sentido del humor responde al Papa su frase del feminismo como un machismo con

Voz 4 45:36 los bebo y no me copla bueno hay fin

Voz 27 45:41 que es su manera de verlo hay que tolerar la manera de ver las cosas de otros pero claramente no son lo mismo hay hombres y hay mujeres y ambos tienen que tener igual acceso a la sociedad

Voz 0116 45:55 cree que los discursos del odio proliferan cuando la gente se siente abandonada y en ese momento lo que hay que hacer es hablarles más directamente que nunca como los hombres que dicen sentirse amenazados por el feminismo

Voz 27 46:05 es decir que si es decir ingresó creo que es una reacción al sentimiento que tienen de que todo va de mujeres cuando podamos alzar la voz hablamos de cómo se nos ha dejado atrás y queremos

Voz 16 46:19 nuestro lugar

Voz 27 46:20 no podemos pedir perdón por eso y tenemos que seguir luchando pero la vez entender que también hay hombres a los que se les priva de oportunidades tendremos que hablar a esos hombres porque no podemos cometer el mismo fallo que ellos han cometido con nosotros

Voz 0116 46:36 ese error sea corregido en parte en su organización en la ONU donde da por roto el techo de cristal pero advierte de que hay otro techo Ny roto ahí ni en general en la sociedad el que se encuentra la gente joven para sentir que tienen un futuro con oportunidades

Voz 29 46:57 en marcha el retorno en Gaza recordaréis fueron reducidos

Voz 3 47:01 el ejercito israelí de una forma

Voz 0861 47:03 contundente y sangrienta cerca de doscientos palestinos murieron en aquellas protestas una reacción completamente desproporcionada según las Naciones Unidas la uno ha presentado las conclusiones del informe sobre la comisión de investigación que abrió la conclusión es que la respuesta del ejército de Israel podría ser considerada como crímenes contra la humanidad principalmente por haber violado los derechos humanos por haber incumplido también la ley humanitaria internacional vamos a conocer algo más con nuestra corresponsal Beatriz la cumbre

Voz 30 47:37 el informe estudia lo ocurrido en las manifestaciones de Gaza de marzo a diciembre del año pasado sus conclusiones basadas en más de trescientas entrevistas ocho mil pruebas recolectadas son demoledoras para Israel según esta comisión independiente de la ONU el ejército israelí ha violado la ley humanitaria internacional y sus actos pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad el director de la Comisión Santiago Cantón ha insistido en que no puede haber justificación posible para disparar intencionalmente contra periodistas personal médico personas que no representa ningún peligro comenzando por los niños la Comisión ha exigido a Israel una investigación inmediata pero el país ya ha respondido por boca de su ministro de Exteriores

Voz 0861 48:19 diciendo que el informe es parcial mentiroso

Voz 30 48:22 y hostil hacia Israel

Voz 31 48:26 Maurice

Voz 0861 48:27 también cuestiona a España por las devoluciones en caliente de los menores extranjeros no acompañados esa no es la única advertencia porque esta agencia de la ONU también advierte que la mitad de estos jóvenes que llegan a nuestro país acaban abandonando los centros porque el sistema no les protege vamos a conocer algo más de esta advertencia de Unicef con la ayuda de Nicolás Castellano

Voz 1620 48:49 no se garantiza sus derechos porque no se tiene en cuenta el interés superior del Niño Unicef constata las carencias del sistema español de tutela y acogida de menores que llegan solos a la frontera sur centro saturados fallos en la determinación de la edad aumento en la estigmatización son algunas de las conclusiones de este informe de Unicef que demanda el Estado un mecanismo nacional de derivación sobre todo desde Ceuta Melilla Andalucía al resto de España o registro único que hoy cifra en trece mil los menores tutelados Sara Collantes

Voz 32 49:16 se trata en muchas ocasiones como una amenaza hay un problema de orden público a nivel de política no decía los responsables autonómicos que hay municipios que se han negado que se sigue negando abrir centros nuevo

Voz 1620 49:28 Unicef alerta de situaciones de riego en algunos centros

Voz 3 49:31 al triple su cabeza

Voz 0861 49:34 pero cerramos se con otra crisis que se reactiva entre dos enemigos históricos India Pakistán además de enemigos estamos hablando de dos potencias nucleares que tiene en una prolongada disputa por la región de Cachemira el último brote serio de tensión entre estos dos países comenzó el pasado catorce de febrero con un atentado en la parte india de ese territorio ataque en el que murieron cuarenta y dos policías y me respondió con un bombardeo en la parte paquistaní y ambos países han enzarzado desde entonces en una guerra de propaganda en la que se discute cuántos aviones de combate han conseguido derribar hasta el momento Naciones Unidas y la Unión Europea han llamado ya a rebajar la calma entre estos dos vecinos enemigos aquí en la Ser hemos pedido ayuda para realizar esta crisis con uno de los mejores expertos en la zona Jesús Núñez Villaverde codirector del Instituto de conflictos y acción humanitaria

Voz 33 50:31 en primer lugar el ataque producido con el coche bomba dentro del territorio controlado por India de la Cachemira en disputa es el más importante en los últimos treinta años con más de cuarenta soldados indios muertos en la entrada de cazas y indios en territorio soberano paquistaní no en la Cachemira controlada por están sino en dentro del Estado paquistaní es la primera que se produce desde la guerra del año setenta y uno si eso se le añade que estamos en vísperas electorales y que Narendra Modi necesita ahora mismo sacar pecho ante unas expectativas de voto que no son muy favorables para el Partido Congreso podemos encontrar que quizá la tentación de sobreactuar en la respuesta por parte de India pueda llevar a alimentar un fuego que en un momento determinado puede controlarse porque evidentemente el sustrato de inestabilidad que define esa competencia por la Cachemira entre India y Pakistán ya ha tenido como resultado del

Voz 1667 51:24 dos de las tres guerras que ha habido entre los dos países

Voz 33 51:32 por lo dejamos aquí para este sábado recordad

Voz 3 51:34 si seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter arroba Punto de fuga y también en el podcast de la web escucháis el programa donde y cuando queráis nos escuchamos en siete días el próximo sábado feliz semana adiós

