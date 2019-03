¿Dónde acaba el 80% de la basura electrónica que no se recicla?

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 2 00:02 ah no

Voz 1667 00:06 hola a todos muy buenos días bienvenidos a punto de fuga Barcelona ha sido un año más escaparate de la tecnología punta que muestra el Mobile World Congress la feria mundial de la telefonía móvil todas sus aplicaciones es una industria que con razón deslumbra por innovadora por lo lejos que es capaz de llevarnos

Voz 3 00:27 en Barcelona se ha producido otro hito de la medicina la tecnología la primera operación hecha en el Hospital Clínic dirigida desde el congreso de telefonía móvil en el Congreso de los móviles el jefe médico iba dirigiendo con el láser mientras daba instrucciones lo vamos a escuchar la intervención sin embargo iba sucediendo siguiendo sus instrucciones en el hospital

Voz 4 00:48 no es que deslumbra por cosas como estas pero

Voz 1667 00:51 bien por sus cifras es una industria es una tecnología que ya utiliza más del setenta por ciento de la población mundial con unos datos de negocio absolutamente deslumbrantes pero tiene una cruz una cruz que sigue estando en la colosal huella humana y medioambiental que provoca esta tecnología tanto en su producción

Voz 5 01:10 básicamente hay cuatro minerales que vienen del Congo y que están en todos los aparatos electrónicos los grupos armados ganan al año millones de dólares con el comercio de estos minerales

Voz 1667 01:21 adivinar que compran tanto en su producción decíamos como en su reciclaje bueno del ochenta por ciento de la basura electrónica que no se recicla y acaba en sitios como éste

Voz 5 01:32 no de una dosis o Hawley

Voz 1882 01:36 los metales pesados que encontramos en algunos de estos dispositivos son altamente tóxicos incluso en pequeñas dosis son sustancias que tienen efectos en el sistema nervioso y en otros órganos vitales nosotros estamos especialmente preocupados por los efectos del mercurio los niños hay productos químicos que son inflamables cuando se queman liberan sustancias que se pueden depositar en nuestro cuerpo y hay personas que sufren las consecuencias de una larga exposición a estas nubes tóxicas efectos por ejemplo en el desarrollo de su cerebro o el sistema clásico motriz

Voz 1667 02:09 Pepe Larios buenos días haber cuéntanos lo bien porque es de lo más ingenioso que he leído últimamente habéis colocado dispositivos GPS en basura electrónica para comprobar si se reciclan bien es así

Voz 6 02:23 efectivamente sean colocado en trescientos sin catorce aparato en todo en los diez países de la Unión Europea que acumulan el setenta por ciento de los más de diez millones de toneladas de basura electrónica que se producen

Voz 7 02:42 en en la Unión y en concreto en el Estado español la Fundación Equo hemos colaborado colocando luego en cuarenta y cinco en cuarenta y cinco punto cuarenta y cinco para todos depositado en cuarenta y cinco punto

Voz 8 02:56 lo limpio de todo el Estado abarcando en Madrid Barcelona Sevilla Valencia Ibiza

Voz 1667 03:06 me da miedo a preguntarte por los resultados

Voz 8 03:09 bueno resultado y diez que tener en cuenta para para ver la consecuencia de los remontado si es que

Voz 6 03:19 la Unión Europea tiene

Voz 8 03:21 una directiva de de residuos para todas eléctrico y electrónico ya ha firmado el convenio de Basilea que tiene como objetivo básico el que no salgan del país donde se producen los residuo a esos residuos para para reciclar hablo o para gestionarlo y aún menos que vayan con destino a países empobrecidos lo que no hemos encontrado en de Europa esto español es que parte de esos resido han terminado en en Nigeria en Ghana Pakistán en en concreto dentro del Estado español en Nigeria

Voz 1667 04:03 PP Larios es presidente de la Fundación Equo ha participado en este estudio internacional sobre los agujeros del sistema de reciclaje de basura electrónica en Europa porque Europa

Voz 7 04:15 hemos estado colaborando con con

Voz 6 04:17 narra e internacional de de

Voz 8 04:20 vientos del del convenios de Basilea van vacíos del accionar Word Easy inconcreto ellos ya habían hecho un toro

Voz 7 04:30 bajo previo en Estados Unidos

Voz 8 04:33 lo habían hecho también en Canadá y lo habían hecho en Australia entonces tocaba tocaba hacerlo en Europa sobre todo teniendo en cuenta que Europa ya era interesante ver qué era lo que estaba ocurriendo porque Europa en Europa donde hay una legislación más restrictiva e ir más positiva ambientalmente para la gestión de este tipo de residuos de ahí que que lo hiciéramos allí no hayamos encontrado con con esta desagradable sorpresa

Voz 1667 05:01 claro porque si ya es importante el volumen de basura electrónica que produce Europa diez toneladas Nos decía PP

Voz 8 05:08 diez millones diez millones perdona diez de todo

Voz 1667 05:11 Heladas exacto el volumen internacional de basura electrónica provoca escalofríos vamos a repasar Pepe si te parece las cifras con una compañera que nos acompaña Irene Dorta muy buenos días

Voz 9 05:20 buenos días los últimos datos fiables a nivel global que hemos localizado corresponden al informe global igual que elaboró hace dos años la Universidad de Naciones Unidas este trabajo asegura que la humanidad generó cuarenta y cinco millones de toneladas de basura electrónica en dos mil dieciséis el propio informe apunta que esta cantidad de desechos equivale al P eso de cuatro mil quinientas torres Eiffel Naciones Unidas estima que hasta ritmo de producción y consumo esta cifra de basuras superará los cincuenta millones de toneladas en el año dos mil veintiuno hay un contraste muy marcado entre las áreas de nuestro planeta que más hora generan el ranking está liderado por Estados Unidos y Canadá con veinte kilos de basura por habitante al año le sigue de cerca China con diecinueve kilos y la Unión Europea con algo más de diecisiete kilos y medio por el contrario los africanos tan sólo producen de media dos kilos de residuos al año según Naciones Unidas casi un ochenta por ciento de esta basura electrónica producía en dos mil dieciséis quedó en paradero desconocido o no reforzado

Voz 1667 06:23 bueno Pepe hemos recurrido a esta fuente oficial de Naciones Unidas pero vuestro propio estudio yo creo que puede demostrar que quizás esas cifras sean menores por el por el descontrol que habéis encontrado no esa cantidad de basura que llega Nigeria Ghana

Voz 7 06:38 efectivamente los dato sí

Voz 8 06:41 el informe de la ONU preveía que para el año dos mil veintiuno estaríamos rondando los cincuenta millones de tonelada lo informes más recientes dicen que ya estamos en esas cifras se ha año antes ya estamos en los cincuenta millones de toneladas de residuos eléctrico y electrónico en el mundo

Voz 10 07:01 el con

Voz 7 07:03 con el seguimiento que hemos hecho podríamos decir que el seis por ciento el seis por ciento de los residuo cómo se portan N a otros países y en concreto

Voz 6 07:20 te importante de Dessel

Voz 7 07:23 seis por ciento termina en paz

Voz 6 07:25 y ser empobrecido entre los que estarían como has comentado en África Nigeria en Ghana también en no lo vamos

Voz 8 07:37 entrar en Pakistán en Tailandia y en otro sitio él no si hiciera eso con uno

Voz 6 07:45 lo que nosotros hemos hecho lo pusiéramos extrapolamos a la a la producción de residuos que que se producen en la en la Unión Europea no podíamos encontrar que entorno a trescientos cincuenta y dos mil toneladas son más de trescientos cincuenta y dos mil toneladas eh para que en el oyente se haga una idea a más de dieciséis mil container que llevado en camiones de dieciocho ruedas serían de de Córdoba aparcados para golpe contra paragolpes sería desde aquí desde Córdoba hasta Madrid N eso sólo la fuga que que se produce que se produce cada año extrapolando los datos que tenemos

Voz 7 08:31 los datos no ha

Voz 8 08:34 podríamos decir que con trescientos catorce aparato

Voz 7 08:37 cuarenta y cinco en el Estado español

Voz 6 08:39 en nos dan una idea no sabemos si Si el problema puede ser aún mayor entre otras cosas porque

Voz 7 08:47 a parte de ello parte de eso

Voz 8 08:51 del seguimiento que hemos hecho ha sido durante un periodo

Voz 6 08:55 y de seis meses entre que se le coloca el GPS al día

Voz 8 09:01 el aparato en concreto la aparatos utilizado han sido

Voz 6 09:04 la pantalla LCD pantallas CRT impresora equipos de sobremesa ordenador el de sobremesa que si hubiéramos esperado algún tiempo más pues pueda

Voz 8 09:17 quizá no hubiéramos encontrado con mayor sorpresa aunque en el caso concreto del Estado español

Voz 6 09:23 una una pantalla LCD terminó en en los suburbio de Lago en Nigeria y luego otra hemos visto alguna otra que ha terminado dentro de lo que se podía llamarla el circuito informal de de

Voz 8 09:42 son de los residuos en concreto en

Voz 6 09:44 ya no de Carmona en un sitio donde Akin se dedica a desguazar aparatos sacarle el cobre el sacarle a otros componentes para venderlos luego al ocho Terrero ir un par de ellos

Voz 7 09:58 han encontrado abandonado en alza en eh

Voz 8 10:02 aquí en un partido

Voz 1667 10:04 en concreto tengo tengo delante el ejemplo que que nos ponías PP de de esa pantalla LCD que acabó en ingería está la estéis en un punto limpio de Picassent Franco

Voz 6 10:16 solamente en Valencia

Voz 1667 10:18 qué qué pasó con con con esa pantalla como como acaba en Nigeria lo sabe sabemos el el trazado que dibuja ese esa baliza de de GPS que vosotros coloca Castells

Voz 8 10:27 en concreto non si las compañeros de banjo él no se me me da la impresión de que no han hecho el seguimiento permanente sino que sólo

Voz 6 10:34 T en o sea no no la ruta concreta pero sí el punto de que de dejada y punto de observación al final de una final del proceso pero lamentablemente habitual porque hay poco control y suficiente en cualquier container que saldrá de cualquier puerto de después

Voz 8 10:57 caña nos podemos encontrar materia

Voz 6 11:00 la de este tipo residuos tóxico y peligroso que que terminan en país eh en países empobrecidos de todo el mundo

Voz 1667 11:08 es antes llegarán en Jerez así que consta en el informe que esa pantalla parte del punto limpio de Picassent llega a una carrera llega a un chatarrero que aparece en en el informe a un punto cercano a un chatarrero hemos llamado a los responsables de esa empresa para que nos

Voz 11 11:26 llegan Nos en información de cómo

Voz 1667 11:29 se debe reciclar esta basura electrónica

Voz 11 11:31 vamos a escucharlo sí sí

Voz 1667 11:40 hola buenos días bueno mira soy periodista estoy haciendo un reportaje sobre el reciclaje de basura tecnológica y quería saber si podía hablar con el responsable de de vuestra

Voz 12 11:53 no es que estamos muy lejos sino no tenemos tiempo para nada

Voz 1667 11:56 vale es que mira tenemos un informe en el que su empresa aparece como uno de los últimos puntos donde fue a parar bueno pues al menos una pantalla LCD que formaba parte de un de una prueba para ver si se esas esa basura se recicla va bien o no

Voz 12 12:17 ya pues eso eso en este momento si es así por teléfono se pueden dar datos Ny tal a Massa hay hay una memoria de Medio Ambiente y ahí todos todo lo que usted quiera esta en medio ambiente todo las memorias nuestra éxitos están medio ambiente vale

Voz 1667 12:31 claro pero insisto es que en este informe aparece como porque fue directamente a Nigeria no siguió esa ese

Voz 12 12:39 no no imposible porque nosotros no vendemos para fuera imposible

Voz 13 12:43 sólo sé que si nosotros no vendemos nada para fuera imposible pero ustedes siguen los procedimientos

Voz 1667 12:49 dos no ya lo estoy diciendo señor

Voz 12 12:51 mio que vaya usted de Medio Ambiente y su informe de todo ahí están todas las memoria y todo vale

Voz 13 12:57 claro basta mayoría de Medio Ambiente vale muchas gracias buenos días pero insisto porque

Voz 1667 13:03 y ahí se quedó no estoy conversación cada de los responsables de la chatarra no vamos a decir el nombre PP porque en realidad donde se donde el aparato salí dí circuito legal digamos es en el punto limpio

Voz 6 13:12 claro así eh que sigue seguimos teniendo problemas serios con información ambiental en nuestro país

Voz 7 13:24 eh a un recodo

Voz 6 13:26 siendo caemos do do

Voz 7 13:29 muchos paso en este camino

Voz 6 13:31 no todavía como como se puede observar hay dificultades serias dificultades serias para que la empresa den información ambiental de lo que están haciendo muchas veces la empresa solamente son ella directamente sin sin auditor externo tiene informando la administración y claro si si hay información de parte difícilmente se puede hacer N una auditoría de realmente lo que está ocurriendo eh

Voz 1667 13:59 esta pantalla fue a parar a Nigeria de nos decíais así consta en el en el estudio allí qué controles hay Pepe

Voz 6 14:07 pues en principio es ilegal por el convenio de Basilea luego lo controle y además Nigeria un punto negro uno de los puntos negros donde en residuo van residuos de todo el mundo eh los controles en la formalidad por la desplazamientos las formas de gestión de eso residuo evidentemente no sé

Voz 7 14:29 con lo adecuado como como recoge el convoy

Voz 6 14:33 el de Basilea eh ni el China

Voz 7 14:36 yo tampoco era el adecuado la

Voz 6 14:39 si los residuos se producen aquí hay que gestionarlos aquí ya es lo básico

Voz 1667 14:44 el saque hemos hablado en alguna ocasión en este programa en Punto de Fuga de esos grandes vertederos de basura electrónica que vámonos encuentran en en algunos puntos de África

Voz 1882 14:56 los metales pesados que encontramos en algunos de estos dispositivos son altamente tóxicos incluso en pequeñas dosis son sustancias que tienen efectos en el sistema nervioso y en otros órganos vitales nosotros estamos especialmente preocupados por los efectos del mercurio los ni hay productos químicos que son inflamables y cuando se queman liberan sustancias que se pueden depositar nuestro cuerpo y hay personas que sufren las consecuencias de una larga exposición a estas nubes tóxicas efectos por ejemplo en el desarrollo de su cerebro o el sistemas

Voz 5 15:29 le seis

Voz 1667 15:33 por estos efectos no sólo en el media mente sino en la propia salud humana no en la en la propia salud personal está el convenio de Basilea no para que estos productos PP sean tratados y sean reciclados con un procedimiento con todas las de la ley

Voz 6 15:50 demente y además es así podemos verla imágenes de se pueden ver en tanto en la red hay poniendo basura electrónica

Voz 7 16:02 vamos a encontrarnos con muchos de estos trabajo es hechos por Roma por niño

Voz 6 16:08 no pequeño niños y niñas caño o mujeres o también personas maduras pero con sin ningún tipo sin ningún tipo de N de garantías de que lo están haciendo preservando su propia salud no eh lo cual es una auténtica vergüenza tenemos estamos en un sistema económico que produce

Voz 14 16:30 a la barbaridad de

Voz 6 16:33 de uno Si unas cincuenta toneladas de residuos de todo tipo por habitante y año una parte pequeña pero muy peligrosas son estos residuo electrónico que que cada vez están incrementando más de en nuestro en nuestras sociedades en las sociedades avanzadas que ante esto hay que poner en veto

Voz 7 16:57 no pero lo

Voz 16 17:00 sí

Voz 6 17:03 la directiva tiene que cumplirse a raja tabla porque además también no hay estamos encontrando que lo bien lo de de la industria electrónica no quieren buscar a agrandar el hueco para que es agrandar el hueco pues muy sencillo The Circle se pueden exportar abrir que se pueden exportar para rehusar es aparato en nuestro sitio entonces de esa manera y cuando no hay control

Voz 17 17:31 ahora mismo no eso sería un riesgo todavía mayor

Voz 6 17:34 no sí si con una con una directiva que que pasó de la más avanzada del mundo ya no encontramos esto escapa esta fuga

Voz 7 17:44 Si como truco

Voz 6 17:48 de definición de de lo que eh de concepto con esos trucos de concepto lo que se abre la espita para que salgan sin responsabilidad sin responsabilidad mayor cantidad siguen sin responsables

Voz 7 18:04 era penal o administrativa

Voz 8 18:08 es que la fuga se incremente de manera importante y tenemos ahí por ejemplo países como Estados Unidos que no ha firmado el convenio de Basilea más del cuarenta por ciento de sus residuos terminen en países en vías de desarrollo países empobrecidos es que con

Voz 1667 18:27 eso sí claro insoportable con eso quería acabar porque nos hemos centrado mucho en el caso de España

Voz 10 18:32 y en Europa que es

Voz 1667 18:35 ámbito o no de de desarrollo de este estudio que habían realizado en diez países europeos pero el propio estudio dice que si Europa tiene heridas en este sentido en la en el descontrol no de esta basura electrónica Estados Unidos sangra a borbotones allí no hay ningún tipo de control así

Voz 8 18:52 así es en la ley del mercado pura y dura sin ningún tipo de restricción para eso están lo ha estado a lo ha estado estampado salvaguardar la salud de las personas para salvaguardar el bienestar de las personas Si esto no lo están haciendo nuestro estado o lo están haciendo débilmente de hecho mal mal andamos yo algunas veces digo que cuando hay fenómenos de contaminación la democracia te puesta de rodillas estos de importante también creo tengamos en cuenta si por intereses económicos de apreciamos la cesiones para la vida humana para el ecosistema mal favor estamos haciendo a nuestra propia moralidad ahí en nuestros propios sistemas o posibilistas

Voz 6 19:39 yo no pues yo creo que no voy a nadie nada más decía

Voz 1667 19:41 Nos al comienzo que esta tecnología es con razón una industria que nos deslumbra por innovadora porque nos lleva al futuro porque nos hace la vida mejor pero que desde luego tiene una deuda importantísima por todas estas razones que nos has puesto PP Nos expone este informe este estudio del que vais a tener más información en nuestra web y también por supuesto en la Fundación Equo Pepe Larios es su presidente llenos acompañada este sábado por la mañana Pepe un saludo muchísimas gracias por acompañarnos