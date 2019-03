"Si iba a la mara 13 tenía que ser violada por 13 chicos"

Voz 2 00:00 pues mi hija la queríamos obligar a meterse a esto de todos de la pandilla así era la trece MS trece tenían que meterse y violarla trece miembro de la pandilla siguiera de la dieciocho eran dieciocho ni nada tuve que mandarla la mandé a España cuando mi hija Alan

Voz 3 00:29 también cumplió once años hubo un chico de unas pandillas que me dan molestaba también que quería que fuera la novia cuando son novia o han pertenecido a la pandilla descartan los les cortamos pecho le tiran una piedra en la cabeza ahí eso es lo que define que ha sido algo de las Tandilia pues mi hija se ha negado y llegaron a disparar es por la noche diciendo que si no era de El chico este que no que toda la familia no iba sobrevivían que sin no era de nadie ya han llegado a las casas primo a lo mejor no es lo mismo no hemos vivido como lo que teníamos que haber vivido

Voz 2 01:17 aunque a lo mejor me que ella dice que cuando armenios aceptaba

Voz 3 01:28 pero la tengo a lo que ya no lo hubiera tenido

Voz 4 01:36 Patricia Simón buenos días días estamos

Voz 1667 01:38 por se llama Milagros cuéntanos algo de ella porque el texto

Voz 4 01:41 bueno es desgarrador

Voz 5 01:43 Milagros es una madre coraje una mujer que tuvo que enviar a su hija cuando está a punto de cumplir los once años como hemos escuchado para ponerla a salvo de de las maras para evitar que fuese violada pero también reclutadas forzosamente convertido en madera

Voz 1667 01:59 que no lo iba a hacer no en esas circunstancias que no iba a mandar a su hija a sus hijas fuera ante esa tesitura

Voz 5 02:05 efectivamente después tuvo que venir se porque también quería reclutar a su otra hija cuando cumplió los once años llegó a España cuando solicitó asilo para para hacer una refugiada porque la violencia de las maras merece que se les considere refugiado lo que se encontró fue una nueva frontera la frontera de la legalidad

Voz 1667 02:26 Milagros es una de las trece víctimas de estas pandillas de estas Maras que has entrevistado para el libro buscamos refugio nuestra guerra son las maras alguna vez había tenido la oportunidad de hablar con alguno de estos chicos tan cerca

Voz 5 02:39 yo había viajado hace doce años por Centroamérica de El Salvador fui a Guatemala después a a Honduras y después a Nicaragua ya entonces viajar a Centroamérica en coche era bueno muy desaconsejado no porque ya empezaban a controlar casi todos los barrios y ciudades las maras pero lo que ha venido después ha sido muchísimo peor en aquel momento lo que no decían es que solamente se podía para los centros comerciales o la gasolinera que no paras hemos a la policía cuando los pararse en la carretera Joy directamente son muy pocos los periodistas que pueden trabajar allí por eso siempre menciono al equipo de reporteros del Faro que están haciendo un trabajo estupendo así que allí fue muy difícil trabajar este asunto además no era el tema que lleva a trabajar pero poder dentro evitables aquí yo creo que tiene un plus porque ahora sí que pueden hablar

Voz 1667 03:26 el humo a al saludo de los compañeros del Faro que alguna vez han estado también con nosotros bueno esto que nos está contando lo acreditan los datos que aporta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que impulsado este este proyecto de de las maras en el que participas decía que CEAR acredita que las solicitudes de protección internacional en España procedentes de El Salvador de Honduras de Guatemala han pasado de sólo ciento quince en dos mil catorce a casi cinco mil el año pasado con lo cual nos da una idea de de esa violencia desbocada no que es esta sufriendo nuestros países por parte de estos grupos

Voz 5 03:59 es que no se puede vivir allí y lo estamos viendo no solamente conecta cifras que que menciona sino con la caravana centroamericana que está oyendo a los Estados Unidos el control de las maras es absoluto controlan desde cómo te vistes a quién puede visitar para ir al barrio de enfrente porque ya está controlado por otro Amara por tanto no puede decir hasta cómo te relaciones con tus amigos Si con tu pareja las personas que sea lesbianas gays transexuales bisexuales cualquier persona que realice cualquier actividad económica va a tener que pagar la extorsión cualquiera que ose llevar una camiseta con un número trece por dieciocho puede ser asesinado es una forma de control social absoluto y por eso están llegando a tantísima gente aquí para para vivir simplemente

Voz 1667 04:44 en la y la dieciocho que son las las los dos grupos

Voz 5 04:47 efectivamente la la tomará que surgieron de de un proceso de deportación que cometió que ejecutó Estados Unido de sus hijos de los migrantes salvadoreños que huyeron durante la Guerra Civil

Voz 1667 04:59 estaban en Los Ángeles en los años H

Voz 5 05:02 cuenta que cuando empezaron a buscar un sentimiento de pertenencia al verse rechazada rechazados por la población estadounidense pues crearon esta pandilla ellos fueron deportados cuando empezaron a cometer delitos y lo que hicieron Estados lo que hizo Estados Unido fue exportar un tipo de criminalidad no

Voz 1667 05:19 hay hay algo importante que me gustaría saber y es como habéis conseguido romper la barrera del silencio no de de estas personas porque es muy complicado es complicadísimo de hecho bueno el proyecto se llama Maras ver oír y callar que es lo que tienen que hacer muchas de las personas que habéis entrevistado y que tienen que compartir su vida diaria con estas pandillas es ver hoy sin más

Voz 5 05:40 efectivamente yo creo que han hablado con tanta franqueza porque es la primera vez que lo podían hacer no una vez que han salido de ese país de sus países donde no pueden hablar ni ni manifestar nada lo que está ocurriendo pensaron que llegaban a un lugar seguro que en España iban a encontrar ese refugio y lo que se encontraron fue que está temeroso de ser deportados en cualquier momento con lo cual muchas de estas personas necesitaban contar porque estaban aquí que era lo que habían vivido una vez que empezaron a contarlo qué sintieron mucho alivio como me han dicho muchas de estas personas porque era la primera vez que podían contar todo lo que han vivido que han sido cosa espantoso el testimonio y el poder hablar y a ser escuchado eso está muy estudiado por estudios de psicología sana no el testimonio en primera persona sana al poder contar lo vivido por eso hablan como hablan en este libro

Voz 1667 06:31 el problema Patricia es que ellos están en esta situación que contábamos justo hace dos semanas con Estrella Galán la directora general de CEAR y es el bloqueo absoluto en España de estas de estas peticiones de asilo de estas tramitaciones que se están acumulando por decenas de miles en las mesas de la administración y que muchas son rechazadas tanto que España está admitiendo menos solicitudes de asilo que Italia la Italia de Salvini estas personas también están sufriendo ese esa ese bloqueo no

Voz 5 07:00 absolutamente hasta el dos mil diecisiete La Oficina de Atención al Refugiado de la Audiencia Nacional consideraban que las maras no era merecedor a la violencia de las maras no no justificaba dar asilo a personas en el dos mil diecisiete si que hubo dos sentencias de la Audiencia Nacional explicaba que el amadas es una forma de violencia que lo abarca todo y que los estados de Centroamérica no tienen capacidad para proteger a su población por lo tanto tienen derecho a la protección internacional a ser refugiado en nuestro país pero no les están concediendo no sea traspasado esa nueva jurisprudencia ha al Ministerio del Interior con lo cual lo que tenemos que pedir al Gobierno es que cumpla con la normativa haga caso a la Audiencia Nacional ya las directivas que ha dictado el ACNUR no las Naciones Unidas

Voz 1667 07:45 bueno lo que habéis hecho es coger estas estas historias estas diferentes historias y presentarlas casi como si fuera una serie no hay un libro pero también una serie online que todos nuestros oyentes pueden ver Patricia si no

Voz 5 07:57 ha complementado de CEAR Madrid que ha sido que no han impulsado este libro que además tengo que decir que sí es posible también es porque tienen un equipo psicológico irá abogados y abogadas que también ha facilitado que se

Voz 1667 08:08 es impresionante porque si no nace beige

Voz 5 08:11 en abierto así ni yo hubiese abierto ese melón no de de hacerle esta entrevista también CEAR a nivel estatal que lleva esta campaña que recomiendo a todo el mundo sobre lo que supuestamente son las maras que aparentemente es una serie luego vemos que que es la realidad

Voz 1667 08:27 qué es lo que más te ha llamado la atención para de hablar con estas con estas personas si hay algo que hayas aprendido nos contabas hace unos años recorrí esas esas zonas de El Salvador Guatemala Honduras pero no sé si ahora quizás con ese incremento que nos decías de la violencia de la actividad de estas pandillas te ha llamado algo la atención has aprendido algo nuevo

Voz 5 08:46 pues he aprendido que las personas que llegan aquí buscando refugio son exactamente por las que también estamos luchando en España son el colectivo LGTB Miku son las mujeres lesbianas y gays que son enemigos a batir si tú matas héroes Matas aunque hay una lesbiana a una persona transexual puntúa el doble si matas a alguien que tiene un pequeño negocio puntúa el doble porque sino pagan la extorsión que su aquí serían los emprendedores no si eres una madre coraje que te traes a tu hija para que no sea violada o convertida en madera también se supone no que qué es lo que se puntúa ser madre coraje coloca con lo cual creo que hay muchas cosas con las que nos podemos identificar con esta persona

Voz 1667 09:27 tienen ustedes el libro buscando refugio en nuestra guerra son las maras también online en la serie Maras oír ver y callar es este interesantísimo proyecto que nos acerca como pocos a la realidad de las maras con sus voces con sus historias que ha recopilado la periodista Patricia Simón Patricia muchísimas gracias por acercarte a la radio

Voz 5 09:47 a vosotros mucho tiempo lo que queríamos