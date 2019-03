Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 2 00:08 ya llego buenas tardes día la bota no mañana otra vez Madrid Barça por verdad que pierden emoción ya estos partidos que gran qué gran película los vas ganando sin gran película El día de la marmota cuando a las seis de la mañana Bill Murray escuchaba en el despertador el nuevo el día antes de un clásico Madrid Barça si te gusta de oro de Bill Murray al final le cogió gusto a la vía de la todos los días siendo el día de la marmota va a gustar novedades en el Real Madrid

Voz 0919 00:51 boca teoría de Santiago Solari acaba de salir fresquita veintiún convocados si Isco está en esa convocatoria no sé cuánto tiempo después de haberse quedado fuera en la lista de veintiun noqueado Solari está ahí ya veremos si mañana está finalmente en el banquillo o quién sabe si en el once inicial hoy en la rueda de prensa antes del partido Solari ha dado su versión del partido a partido de Simeone claro él lo ven desde otra manera

Voz 0606 01:20 este partido también concentraría nuestra máxima tensión porque es el siguiente siempre el siguiente partido futuro es más importante es utópico pero es una realidad así es es obligado mirar al medio plazo mirar al largo pero lo que concentra toda tu energía toda la atención de los jugadores del equipo es el es el siguiente partido porque este es un deporte que se juega con el corazón se juega con con la cabeza dice Juanjo las piernas

Voz 0919 01:44 de ahí tiene que meter todo el partido a partido de Simeone pero con doscientas palabras más pero el mensaje es el mismo convocatoria de Ernesto Valverde para viajar mañana a Madrid de cara a ese clásico de Liga no hay novedades importantes en la convocatoria no está Kevin Prince Boateng pero viene Messi viene Suárez bienes Jordi Alba viene con todo Valverde en la rueda de prensa previa al partido Valverde un hombre no no no tira de ese mensaje de partido a partido porque el Barça está en otra

Voz 2 02:14 en otra película título a título me han preguntado por el triplete y ha dicho título

Voz 0588 02:20 título ya veremos el momento no hemos ganado ningún titulo estamos una final que tenemos de ganar uno y luego en Liga vamos los primeros pero queda muchísimo contra grandes rivales sea no puede pensar en el

Voz 0919 02:31 doblete cuando tiene un título Jan triplete cuando tiene dos planos

Voz 0588 02:33 no tenemos ningún vamos a ver si puedo sacar el primero

Voz 0919 02:36 bueno pues mañana clásico de nuevo Real Madrid Barça de Liga enseguida comentamos las novedades la jornada comienza dentro de nada en Vallecas con el partido que van a jugar el Rayo Vallecano y el Girona y hoy también tenemos baloncesto de altura porque doce días después de la final de Copa de aquella polémica final de Copa del Rey donde el Barça le ganó el Real Madrid hoy vuelven a enfrentarse a las nueve en el Palau Barça Real Madrid en este caso en la Euroliga de baloncesto a tenemos nueva serie para la pelea entre Tebas y Rubiales pero eso va a ser después primero vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 3 03:15 qué casualidad señor Gallego qué casualidad justo al día siguiente del cero tres causa baja al árbitro designado para ya está al padecido todas las uso ilícito que no hombre que no digo que no

Voz 0919 03:32 hasta luego Hernández Hernández se lesionó y lo va a pitar Undiano Mallenco que además es el último gran clásico que va a pitar Undiano que Se retira la próxima temporada no seáis malpensados dejado vuestros mensajes

Voz 4 03:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 03:59 veinticinco hola Jesús hoy hombre y bueno y mensajes para para garito a decirle que si efectivamente esto funciona así cuando dices cuando dice la verdad pues te quitan del medio pero que que somos muchos somos mucho más heriditas lo que pensamos eso seguramente que te apoya mucha gente el el alumbre ellos no pasa nada Jesús inicial invitará tú no te atrae

Voz 2 04:28 soy hombre claro un saludo el de alumbre Alvarito grande de Hora veinticinco Deportes

Voz 4 04:35 se ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:43 ya le invito yo Álvaro a unos botellines porque bueno Álvaro para la Cadena SER de comentarista le fiche yo en el primer año de Carrusel deportivo hoy con lo que ha crecido desde entonces lo bien que habla de fútbol lo bien que lo cuenta lo bien que se expresa lo bien que lo analiza pues bueno va a seguir haciéndolo mucho tiempo y más tarde más temprano no volverá al Real Madrid de eso no hay ninguna duda bueno atención hoy hemos asistido a un nuevo enfrentamiento entre Tebas ir Rubiales presidente de la Federación y el presidente de la liga en este caso se han peleado a través de las redes sociales estábamos en la reacción diciendo otra vez otra vez otro día que se pelean te sirve es que esto parece esto parece que hemos dicho

Voz 2 05:40 el gato y el ratón ayer el presidente de la Liga Javier Tebas

Voz 0919 05:44 dijo ante los medios de comunicación que la próxima temporada el partido de los lunes podría desaparecer y que ese partido se jugaría los domingos a las dos de la tarde esta mañana a primera hora en su Twitter Luis Rubiales mandó este mensaje al mundo no habrá más fútbol los lunes a partir de la próxima temporada en la Liga habrá

Voz 2 06:03 el fútbol sábados y domingos veremos qué ocurre con los viernes si llegamos a un acuerdo bueno para todos porque el negocio es importante pero más lo son los aficionados somos la Federació

Voz 0919 06:17 hoy le ha contestado en su Twitter después de ver que en el partido de Vallecas de hoy no hay entradas a la venta se llena Vallecas para el Rayo Girona ya dicho Tebas en su Twitter hoy viernes Vallecas se llena todo es compatible hay aficionados en los campos hay aficionados en las casas y bares de toda España hay aficionados en los hogares de todo el mundo trabajemos por una Liga de todos para todos y en todo el mundo que a los cinco minutos Luis Rubiales en su Twitter ha contestado ya ir los domingos a las dos es la siguiente idea brillante que tienes luego dices que yo tengo ocurrencias Miami los lunes la censura a los medios querer apropiarse de la Copa de la Liga Femenina Iberdrola déjalo Javier Diallo Gayá con la Federación bueno pues estos son

Voz 2 07:02 el presidente de la Liga y el presidente de la Federación como motor Guillén bueno aprovechamos y nos vamos a ver qué ambiente hay en los dos escenarios del día el primero baloncesto Barça Madrid Euroliga se juega a las nueve

Voz 0919 07:28 en un partido donde la previa iba a haber un homenaje especial para Juan Carlos Navarro y queremos estar allí para contarlo Raúl González

Voz 0684 07:36 peral gallego muy buenas concluye ahora justo el acto de homenaje a Juan Carlos Navarro la retirada de ese mítico once en la historia del Barça de básquet han sido sus hijas Lucía sabe quiénes han descolgado la la lona para que ya luzca el once de Navarra en el techo del Palau emocionado la bomba a punto de llorar todo el Palau Blaugrana cantando Navarro Navarro Navarro un acto lo precioso con la colaboración del Real Madrid Felipe Reyes se ha llevado una ovación del pasado cuando ha sabido abrazar a fue amigo Juan Carlos Navarro ya ahora concluye ya Aziz llorando Navarro este acto de homenaje este acto de retirada al once de Don Juan Carlos Navarro Feijóo

Voz 0919 08:15 fantástico momento hemos vivido en directo en el Palau el Real Madrid contribuyendo al homenaje a una figura del baloncesto español y una figura del eterno rival como el Fútbol Club Barcelona un diez para el Madrid un diez para el Barça y un abrazo para Juan Carlos Navarro bueno pues ese partido de Euroliga comienza a las nueve los dos están todavía en puestos de playoff el Barça es quinto el Madrid III vamos a ver hasta dónde llegan y el otro escenario en directo pero comienza a las nueve de la noche primer partido de la jornada de fútbol Rayo Vallecano Girona mucho en juego sobre todo para el Rayo y una gran entrada porque ya ha dicho Tebas que no está todo vendido José Palacio José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal

Voz 1038 08:57 muy buena gallegos a los oyentes de Hora veinticinco Deportes es una final por la permanencia en la que se va a dividir a partir de las nueve de la noche aquí en Vallecas sobretodo para el Rayo que es penúltimo veintitrés puntos Estados de la salvación una racha horrible cuatro derrotas consecutivas pero si gana hoy dormirá por lo menos este viernes fuera de los puestos de descenso a Segunda División y hay sorpresa en el once Michel porque estamos acostumbrados la defensa de cinco y vuelve defensa de cuatro además vuelve a Cingular al carril derecho y arriba actúa con Embarba Álvaro García Trejo Raúl de Tomás es que un once muy ofensivo en el equipo de Míchel en Girona que llega en buen momento sólo cuatro puntos de seis en juego ganando al Real Madrid el empate ante la Real Sociedad en Munich Vivi con cinco sobre el descenso así que si gana hoy se pondría con más ocho una ventaja que sería buenísima para el conjunto de Eusebio en esa lucha por la permanencia no está su portero titular Bono así que va a ser Iraizoz que defienda hoy la portería del Girona y es un partido que tienen morbo en la grada si Gallego se llena porque no hay billetes pero también hay protesta José Antonio Duro qué tal muy buenas

Voz 1269 09:59 Palacio gallego si tenemos protesta de las ambiciones que juegan este fin de semana en viernes y lunes la primera la de este partido en el que mucho público pretende no entrar hasta el minuto cinco de partido parece que es una protesta que se va a extender al resto de partidos en próximos fines de semana pero que hoy tenemos aquí en Vallecas donde se ha colgado el cartel de no hay billetes como decís donde tiene pinta que se anotar mucho esa ausencia de público en los primeros cinco minutos hay un comunicado del Rayo de más que has sentado un poco regular a los aficionados para que nos impida a parte de público entrar a este estadio aquellos que quieran entrar en definitiva a esta hora quizá menos ambiente que otras veces para en veinte minutos este Rayo Vallecano Girona en Vallecas lo pita Jaio

Voz 1038 10:40 Mela tren el bar bastar Melero López veremos qué ambiente tenemos a partir de las nueve de la noche gallego en este Rayo Girona

Voz 0919 10:46 veinte minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER enseguida si el clásico de mañana

Voz 0919 11:42 mañana en el Bernabéu Real Madrid Barça el Barça le saca nueve puntos al Real Madrid si mañana el Barça gana para el Real Madrid de la Liga estaría completamente finiquitada sigan en Madrid se pondría a seis puntos todavía lejos pero quedarían jornadas y habría muchas más opciones novedades en los dos equipos empezamos en el Madrid porque Javier Herráez la lista de convocados de Solari tiene una noticia hola

Voz 0016 12:06 sí parece mentira no pero Isco está la convocatoria no que la noticia deje de ser noticia pero que Isco ya que estar peleando hasta la convocatoria todavía no es fijo que se quede en esa lista definitiva son dieciocho mañana tres descartes uno el tercer portero Luca Zidane

Voz 3 12:20 otro puede ser te Isco

Voz 0016 12:23 Mariano el tercero vamos a ver si Vallejo José meta reggae de inicio o a Marcelo yo apuesto mañana que va a jugar Marcelo y que va a jugar Bale junto con Courtois serían las tres novedades del once inicial al resto los mismos que perdían en Copa veintiún convocados íbamos a escuchar lo que ha dicho Solari tiene un once tipo claro y evidente le gusta jugar con Lucas con Benzema y con Vinicius meta algún cambio con Bale con Ceballos y con Asensio pero hay futbolistas que están enganchados unos porque sólo han ganado otros porque Solari no cuenta con ellos esto sí lo que ha ocurrido este mediodía preguntas y respuestas de Solari por esa convocatoria que ya conocemos a esta hora

Voz 8 13:01 cuál es el plan que tienes en este momento tan importante para jugadores fuera de foco Isco Marcelo

Voz 0606 13:08 sí Asensi los resúmenes no estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo Gareth Bale desde que volvió de lesión ha jugado todos los partidos Marcelo todos sabemos lo que significa para este equipo que va Asensio tuvo lesionado un tiempo largo quiero decir todos los jugadores de la plantilla son importantes no solamente aquello que inician los partidos porque jugó tampoco con usted en el Real Madrid estuvo dieciocho días lesionado hace cuatro o cinco días que está entrenando con el grupo y lo está haciendo bien y está disponible también les vi ya sabes

Voz 0919 13:38 en la convocatoria pero mañana hay tres descartes ya veremos si se queda o no en el Barça convocatoria de Valverde después del entrenamiento de esta tarde de la rueda de prensa de Sheen Gurría Adriá Albets hola

Voz 0017 13:49 hola Gallego qué tal con diecinueve jugadores que viajarán mañana a Madrid tendrá que hacer por lo tanto un descarte mañana mismo Ernesto Valverde se queda en Barcelona como decías otra vez Boateng por cuarta vez consecutiva fuera de la lista de tampoco viajarán todo Samper y el lesionado Vermaelen ha dicho Valverde que mañana habrá algún cambio en el once porque son dos clásicos seguidos tiene que dosificar un poco a sus jugadores aunque como mucho esperamos un cambio por línea no habrá grandes rotaciones puede entrar Umtiti por la inglés en defensa y Artur por Sergi Roberto en el centro del campo reconoce Valverde que mañana es importante conseguir que aparezca más Leo Messi que es algo que les faltó el miércoles en este partido de Copa dice Valverde que volver a ganar en el Bernabéu sería un golpe de moral muy importante ya cometerlos

Voz 0588 14:34 lo día que es muy difícil dos partidos consecutivos con un mismo equipo repetir resultado queremos ir a por a por la victoria porque bueno me supondría un golpe de moral importante de cara a los partidos que quedan porque sería pues bueno restarle también puntos al al Madrid que es un rival directo para nosotros

Voz 0017 14:53 en el entrenamiento de esta tarde por cierto los jugadores han aplaudido a Jordi Alba por su renovación ha sido la última sesión antes de viajar mañana por la mañana a Madrid

Voz 0919 15:02 el Barça que está en la final de Copa donde ayer se metió el Valencia después de eliminar al Betis un gol a cero en Mestalla que es el día será de resaca dulce después de volver a una final después de tantos años y sobretodo Ximo hermano de lo mal que lo ha pasado el Valencia en el inicio de temporada buenas tardes

Voz 0017 15:24 sí muy buenas gallego porque lo ha pasado mal recuerda que el equipo había muchas dudas no le marcamos un gol al arco iris en Liga era uno de los equipos que menos goles hacía esto hacía que pues es muy lejos de los puestos de Liga de Campeones que cayesen las primeras de cambio en Liga de en la Champions participando en la Champions y que hubiese dudas entorno a la figura de Marcelino por Navidades a principios de año fue en el momento en el que Mateo Alemán dijo no quiero escuchar a nadie Marcelino nuestro entrenador Marcelino seguirá Marcelino es el que ha devuelto al Valencia a una final

Voz 0919 15:58 once años después lo de resaca

Voz 0017 16:00 yo creo que es en sentido figurado para muchos en sentido literal viendo cómo estaba ayer la avenida Suecia cómo corría al cava gallego yo creo que la resaca para alguno también ha sido esta mañana en el trabajo pero bueno bien vale esto para volver a jugar una final

Voz 0919 16:14 y este fin de semana volveré en la Liga donde el objetivo Valencia recordemos es meterse entre los cuatro primeros no está tan lejos de la cuarta plaza bien el Betis vaya semana el jueves pasado eliminado en la Europa League ayer eliminado en la Copa como sales Setién cómo sale el equipo de esta eliminatoria Manolo Aguilar Gallego

Voz 9 16:33 ha tocado el técnico Quique Setién de cara a sus aficionados en el crono tanto hay diferentes opiniones pero de cara a sus aficionados no sólo la eliminación de la Europa League partido de ida dos cero terminó dos a dos ayer le marcó el Valencia en el minuto cincuenta y cinco once minutos en hacer el cambio de Loren le hacían falta dos goles más de veinte en sacar a Tello al campo el fútbol de toque lo sustituyó por feudal como delantero centro Laine ni tan siquiera salió al campo con el partido perdido y Sergio León sin convocar muchos argumentos con la eliminación frente al Valencia IES ilusión un sueño que se disipó de jugar una gran final en el estadio Benito Villamarín todas las puntos todos los puntos de mira señalan al técnico Quique Setién

Voz 2 17:16 bueno ya veremos cómo le va la próxima jornada al Betis que se juega mucho

Voz 0919 17:19 otros partidos de mañana a última hora del Espanyol Valladolid decisivo sobre todo para el Valladolid que está sólo tres puntos por encima de la zona de descenso novedades Elena de Diego hola hola

Voz 0545 17:30 el gallego si ambos equipos necesitan ganar para alejarse del descenso por fin mirar hacia arriba Ruby ha dejado fuera de la lista Alfas remedo por decisión técnica y ha aprovechado para reivindicar su estilo a pesar del bache de resultados del equipo por su parte el Valladolid ya en Barcelona ha llegado con la baja de Calero por gripe y Toni Villa y Luismi por lesión y quieren ganar por primera vez en el RCD Stadium será un partido sin duda muy especial para su técnico para Sergio González que regresa a la que fue su casa

Voz 0919 17:56 novedades del Villarreal Alavés el Villarreal recuerdo en puesto de descenso el Alavés en puesto europeo quién iba a decir que a estas alturas de temporada el Alavés le iba a sacar ni más ni menos que catorce puntos al Villarreal Xavi Isidro buenas tardes

Voz 1031 18:11 Bargalló muy buenas pues no te falta razón eran prácticamente buscan ganar para asegurarse virtualmente la permanencia pensar en Europa y el Villarreal lo necesita para salir del descenso en el Alavés Abelardo pierdas Ximo Navarro por sanción si deja fuera Martín por precaución Garay va a ser titular en el lateral derecho y en el Villarreal Carlet Calleja no tiene a poner al central tiene muchos problemas en el centro del campo sin Bruno Trigueros Javi Fuego Cáceres la duda es quién va a jugar en el doble pivote junto a Iborra lo va a hacer Morlanes formal Santi Cazorla

Voz 0919 18:38 y también a última hora del Huesca Sevilla que se juega mañana Luis Abadía sola

Voz 1309 18:43 duelo de necesidad qué tal Gallego pues los dos necesitan ganar el Sevilla para recuperar la cuarta plaza Huesca para acercarse a la lucha por la permanencia semana movida en ambos Francisco ha perdido a Rivera Hernández y mientras que Machina Puyo incluirá al final en la convocatoria Webber mercado y Aleix Vidal

Voz 2 19:00 en Segunda División Gonzalo Conejo los partidos destacados de esta jornada cuáles son pues mañana Juan cuatro de los seis primero el Cádiz sexto Albacete Segundo el partido a partido vital para los locales sino quién desengancharse la luz de la lucha por el ascenso directo están a punto de un manchego que sigan se colocarían primeros provisionalmente a expensas de lo que haga el Osasuna a las seis de la tarde seguimos en Hora Veinticinco deporte en la SER

Voz 2 20:09 mucha emoción en nuestra liga por arriba por abajo en la primera en

Voz 0919 20:13 segunda pero seguro que también se empiezan a decir cosas en las otras ligas en la Premier en la Bundesliga en el calcio que destacamos de esta jornada en fútbol internacional Héctor González buenas tardes

Voz 13 20:24 muy buenas gallego pues empezamos si te parece por la Premier diez jornadas para el final el Liverpool sólo tiene un punto de ventaja sobre el City los dos juegan fuera este fin de semana y en teoría lo tienen más difícil los de Klopp juega en el derbi del Merseyside frente al Everton mientras que los de Guardiola visitan al Bournemouth en Alemania también esta interesante la lucha por el campeonato el Borussia Dortmund que aguantan el liderato está jugó dando desde las ocho y media en Augsburgo de momento cero cero en el regreso de Marco rompe con Alcácer suplente el Bayern visita mañana el tercero el Borussia Monchengladbach H en Italia el título lo tiene en la mano la Juve les saca trece puntos al Nápoles aunque el domingo se enfrentan en San Paolo además está jugando el Inter en la primera parte el partido va a cero cero y mañana tenemos derbi capitalino Lazio Roma allí en Francia el PSG también contando las semanas para ser campeón tiene diecisiete puntos sobre el Lille juega mañana en campo del Caen todavía sin Cavani Neymar y la noticia de la tarde y es que Messi vuelve con la selección argentina no lo hacía desde el Mundial ya Scaloni le ha convocado para jugar a finales de este mes dos partidos amistosos contra Venezuela y Marruecos en la lista no están ni Higuaín y Agüero yo ojo que van bala Giovanni Simeone el hijo del Cholo

Voz 2 21:29 Messi a la selección argentina para estar en la Copa América ya veremos y sólo afecta a su rendimiento en el Barcelona no creo que vaya a jugar

Voz 4 21:37 mucho fan hizo Hamilton con la Biceleste

Voz 0919 21:40 por fuera uno terminan los test de pretemporada la segunda tanda en Montmeló la noticia parece que Ferrari vuela Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 21:51 hola muy buenas tardes si ferrari vuelan Sebastian Vettel el mejor tiempo pero un Luis Hamilton campeón del mundo recorremos decía que estamos a medio segundo ya terminado es hasta tres milésimas solamente el británico del piloto alemán de Ferrari así que igual tan masiva en estos tres Por otra parte Carlos Sainz activos sexto a siete

Voz 1038 22:09 más joven Mclaren pero porque más vueltas

Voz 1385 22:12 sábado ciento treinta y cuatro giros al trazado no catalán ya se para los motores y el día diecisiete de marzo en Australia en Melbourne comienza el Mundial de Fórmula uno

Voz 2 22:22 tras cerquita cerquita y muy emocionante como emocional

Voz 0919 22:25 te voy a estar el Barça Madrid de baloncesto hemos estado antes en el Palau viviendo en directo el homenaje de los dos equipos de todo el baloncesto español a Juan Carlos Navarro eso está a punto

Voz 2 22:35 de comenzar y Raúl polémicas arbitrales de la Copa ya olvidadas todo transcurre con normalidad

Voz 14 22:43 sí sobre todo gallego porque es otra competición diferente y porque hay mucho en juego hoy el Barça Si gana se pondría cuarto tendría ese factor pista virtual en el cruce de playoff y el Real Madrid quiere ganar aquí en la pista del eterno rival como ya ha hecho siempre en la Euroliga moderna dos ediciones aquí en el Palau Blaugrana dos palizas del Madrid así que buscarán repetir resultado Smith es la baja en el Barça Creighton quince la del Real Madrid para este partido que arranca a las nueve

Voz 2 23:08 NBA Marta Casas muy buenas tardes Gallego me viene lo más destacado de la jornada de ayer

Voz 1509 23:13 pues yo te diría que la actuación de James Harden una más y eso ya ha dejado de ser noticia va de exhibición en exhibición atrás quedó ya su racha de treinta y dos partidos consecutivos anotando treinta o más puntos y anoche se volvió a elegir en el líder de los Rockets con cincuenta y ocho puntos para que su equipo terminará ganando a los Miami Heat los que no ganaron

Voz 0017 23:30 pese a la exhibición de Stephen Curry que terminó con treinta y tres

Voz 1509 23:33 juntos por los Warriors segunda derrota consecutiva para los de la bahía perdieron hace un par de noches contra Miami con ese triple imposible de Dwyane Wade anoche cayeron contra Orlando pero siguen como líderes sólidos en la Conferencia Oeste además de la pasada noche destacar la victoria de Utah contra Denver en un partido en el que no jugó Ricky Rubio y en el que Juancho Hernangómez sólo pudo haber tantos rebotes así que nos quedamos sin el duelo español y para esta madrugada juegan los Hornets de Willy Hernangómez contra Brooklyn a partir de la una y media de la mañana también los Raptors de Marc Gasol veremos si en el quinteto titular en el equipo de Sergio Scariolo y compañía juegan contra Portland y ojo al partidazo gallego que tenemos a partir de las cuatro y media de la mañana menudo duelo entre Lebron James Gianni es un duelo de bestias en el partido que van a jugar los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks a partir de las cuatro y media

Voz 2 24:19 tanto que tras noche con ante todo campo que está peleando por se negó VP y Le Bron que está a punto de quedarse fuera de los play off

Voz 1509 24:26 aquí además con un Lebron enrabietado porque ha estado criticando mucho en las últimas semanas su defensa en poco más que la faltado decir venga retirarme para para que veáis el mejor Lebron así que veremos ese partidazo también se vuelo entre dos auténticas gracias de la NBA

Voz 0919 24:38 Paul Le Bron es ahora mismo un duelo en la cumbre de la N

Voz 2 24:41 me gracias a la Copa de la Reina de baloncesto en la Copa de la Reina baloncesto siempre siempre es protagonista el Perfumerías Avenida Kevin Fernández Vitoria como esta que contábamos buenas tardes

Voz 1038 24:52 hola Gallego buenas tardes lo tienen la mano Guernica para ser el cuarto cuarto fin el cuarto semifinalista lo diré porque a ellos dominando todo el partido y a falta de seis minutos diez segundos para acabar vence por doce puntos al hídrica Guipúzcoa marca aborde setenta cincuenta y ocho con la canasta de Williams que está siendo la mejor con veintitrés puntos espera en semifinales el Perfumerías Avenida de Salamanca que se ha cargado de paliza al Nissan al Caser seres de Cáceres le ha ganado por treinta y nueve puntos con exhibición del hoy diecinueve puntos la ex jugadora de la NBA mañana arranca las semifinales el domingo en la final para la que por ahora no está confirmada la presencia de la Reina Letizia Copa de España de fútbol sala ayer se cerró

Voz 0919 25:34 la primera de las semifinales y hoy teníamos que estar pendientes de la segunda Adrián Rubio buenas tardes

Voz 15 25:39 hola Gallego buenas tardes pues ya conocemos uno de los dos semifinalistas que no ha conseguido su billete en el día de hoy es Osasuna Magna el clásico el mítico sota de Navarra que ha eliminado en los penaltis máxima igualdad empate a uno contra Peñíscola la tanda de penaltis decidió a favor de Osasuna Magna su rival charlar el partido que comenzará a las nueve y cuarto ya están calentando Barça Laza y Jaén Paraíso Interior te cuento que deja eran perdido más de mil aficionados colorido tremendo no dejan de animar a los suyos ya han ganado el partido en la grada alzaba tendrá que demostrarlo jugadores que defiende el título copero aquí contra el Barça a las nueve y cuarto partidazo para saber el último semifinalista

Voz 0919 26:15 yo ya he comenzado en Glasgow los Europeos en pista cubierta de atletismo con una gran representación española con opciones de medalla cómo ha ido el primer día José Luis López maestro buenas tardes

Voz 1179 26:26 buenas tardes pues estamos todavía en esa primera jornada así esta mañana las buenas noticias venían de la mano de Ana Peleteiro Eusebio Cáceres y que sus Gómez que se metía en la final es la mejor noticia de esta tarde es que Marta Pérez mete en la final de los mil quinientos ha sido primera semifinal pasa con la mejor marca de todos los participantes cuatro cero ocho cero cinco que es su marca

Voz 2 26:46 captar son al esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes

Voz 4 27:15 en fin de semana cárcel y nosotros volvemos el lunes en felices un saludo Gallego adiós