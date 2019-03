Voz 1150

00:06

la brecha salarial entre hombres y mujeres es una de las injusticias más flagrantes y al mismo tiempo más fáciles de reparar Zisis legisla adecuadamente lo que implica imponer por ley el principio igual trabajo igual salario el Gobierno en su último Consejo de Ministros antes la convocatoria de electoral ha puesto en marcha los procedimientos para afrontar esta discriminación la pena es que lo haga cuando ya está en la puerta de salida hay sin tiempo para implementar los realmente si el PSOE no renueva será la derecha capaz de echar la iniciativa para atrás decreto de vivienda y alquileres permisos de paternidad al Gobierno acelera en el último minuto un muestrario para que el electorado series perece si tú no vas todo estos avances pueden quedar en aguas de borrajas dicen personas que frecuentaban que Rajoy tenía obsesión en evitar que las portadas de la prensa internacional abrieran con policías retirando urnas y cargando contra las personas y el famoso uno de octubre bajo su mandato esto ocurrió ahora hemos quedado estupefactos al huir que tanto el presidente como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como el mismísimo mixto el interior declaraban bajo juramento que nada tenían que ver con el dispositivo policial de aquel día quién mandaba entonces en España en una jornada que se dijo que era el momento más delicado desde la Transición la policía iba por libre de Bárcenas al uno de octubre eludir responsabilidades parece ser la esencia del Rajoy ismos por eso Cayo es difícil ser indiferente ante una personalidad adusta peleona como Javier Arzallus granítico en lo ideológico nacionalista del viejo estilo corrió solo político hay algo que no se le puede negar el armó al Partido Nacionalista Vasco para el nuevo régimen dotándolo de dos instrumentos para que fuera la pieza articular de las sociedades las instituciones vascas mantuvo siempre a soy PP raya y lo hizo con una doble legitimidad la del partido que representaba él la de liderazgo electoral que el nombraba hay sustituía a conveniencia hasta aquí cambiaron los tiempos y el viejo PNV y la decadencia de ETA fue dando paso al nuevo estilo pragmático discreto y poco amigo de las