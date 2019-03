Voz 1 00:00 normalidad absoluta que es el cumplimiento de nuestras propias norma en el modelo constitucional nada más luego estaremos en funciones hasta el veintiocho de abril no estamos en funciones

Voz 1071 00:15 a pocas semanas de las elecciones cuando los carteles ya están en la imprenta y todo son quinielas por las listas el Consejo de Ministros ha aprobado hoy preparan nuevos decretos que deberá convalidar el Consejo el Congreso de los Diputados con las criticas de la oposición Sastre buenas noticias noches Barceló digamos que ha sido un ejemplo claro de cómo serán los viernes con dos decretos uno el primero sobre el alquiler y el otro el segundo sobre la igualdad se amplía progresivamente el permiso de paternidad y las empresas van a tener que elaborar un registro con los sueldos de las empleadas de los empleados marear al herido buenas noches

Voz 0259 00:45 qué tal Ángels buenas noches vamos a empezar por ese reto

Voz 0194 00:48 visto que hablaba que decía horas Sastre a partir de ahora aquí estarán obligadas las eh

Voz 0259 00:51 empresas las empresas que tengan más de cincuenta trabajadores estarán obligadas a publicar las tablas salariales con el objetivo de hacer visible de reducir la desigualdad de sueldos entre hombres y mujeres una brecha que según el Gobierno es del veintitrés por ciento el registro deberá incluir los valores medios de los salarios los complementos salariales y las percepciones extra salariales de su plantilla desagregados estos datos por sexos ir por categorías profesionales nunca serán datos con nombres y apellidos a esta información Se podrá acceder a través de los comités de empresa o de los del legado sindicales vamos a escuchar a Carmen Calvo hay muchas mujer

Voz 0376 01:28 es que no conoce ni siquiera cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar importando la reivindicación de la reposición de esa desigualdad injusta porque no conoce las retribuciones del resto de los trabajadores y trabajadoras de su empresa

Voz 0259 01:47 la creación de este registro no será inmediata primero hay que aprobar un reglamento tendrá que hacerlo el próximo Gobierno porque evidentemente no hay tiempo antes del veintiocho de abril además se extiende la obligatoriedad de que las empresas cuenten con planes de igualdad hasta ahora sólo se les exigía a las grandes a las más de doscientos cincuenta empleados y ahora también deberán tenerlos las medianas con un periodo transitorio se da este año las de ciento cincuenta el próximo las de cien islas de cincuenta en dos mil veintiuno estas medidas están pactadas con los sindicatos en toda la negociación antes la patronal se ha mostrado muy muy reticente a todo esto pero estaba Mariola el permiso de paternidad que va a llegar a ser de dieciséis semanas en dos mil veintiuno si va por fases en tres años el decreto se va a publicar el martes en el BOE iba a entrar en vigor al día siguiente así que todos los hombres que tengan un bebé a partir del miércoles ojo no el martes miércoles ya podrán disfrutar de las ocho semanas del permiso de paternidad la previstas para este año hasta ahora eran cinco se ampliarán a doce el año que viene y en dos mil veintiuno esa equiparación con el permiso de maternidad la Plataforma por los permisos igualitarios que lleva muchísimo tiempo con esta batalla vea algunas trampas María Pazos vemos que no es justo

Voz 1907 03:02 esto obligar a padres y madres a utilizar las primeras seis semanas simultáneamente perdiendo la posibilidad de alargar el tiempo al máximo además con la redacción que conocemos no está asegurado que los hombres puedan tomarse el permiso a tiempo completo sin acuerdo de la empresa

Voz 0259 03:18 vicepresidenta Calvo asegura que el decreto tiene memoria económica este año la ampliación costará trescientos millones de euros y otros trescientos costará además otra de las medidas que no tiene nada que ver con los permisos permite que permítame permíteme antes que el aceite pero que es importante para las cuidadoras de dependientes son ciento ochenta mil van a recuperar la cotización a la Seguridad Social las cuotas las va a volver a pagar el Estado Éste fue uno de los primeros recortes de Mariano Rajoy en torno a la dependencia cumple de esta manera las medidas que que has ido contando Mariola del Gobierno con las principales reivindicaciones de los colectivos feministas bueno digamos que empieza a trabajar en ello y lo hace un año después del histórico ocho OM ya a una semana de la nueva Huelva huelga feminista una de las reclamaciones es precisamente que los hombres se corre responsabilicen en los cuidados de los hijos en los cuidados familiares la desigualdad salarial y la discriminación laboral son otros problemas que siguen en el mismo sitio que el año pasado sin avances sin embargo el Gobierno ha dejado fuera del decreto otras medidas que el PSOE sí incluyó en su ley de igualdad laboral que ha quedado empantanada ahora en el Congreso con las elecciones anticipadas por ejemplo medidas como sanciones a las empresas que impidan la conciliación o la exigencia de paridad en las direcciones y en los consejos de administración de las empresas gracias Mariola

Voz 0194 04:42 bueno por un lado el decreto sobre igualdad por otro el decreto del alquiler

Voz 0376 04:46 vamos a proceder a tener una lista indicativa de precios de la vivienda hilos vamos a vincular todos a la subida del IPC vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI en las polillas cat tributarias locales pensando repito lo que consideramos que es un problema importante de la gente más joven

Voz 1071 05:11 esa que comenta la vicepresidenta es una de las mayores novedades de este decreto a partir de ahora los propietarios no podrán subir el alquiler más allá que el IPC mi eso durante cuánto tiempo va a ser así pues en los primeros cinco años porque esa es otra de las novedades los contratos de alquiler van a tener ahora un mínimo de cinco años serán siete Si quién los arriendo el piso la casa es una persona jurídica una vez pasan esos primeros años el presi ya podrá subir los lo podrán subir al margen de cómo lo haga el IPC la fianza

Voz 0194 05:39 pongan los propietarios no podrá superar los dos meses desde ahora el inquilino tendrá también dos meses y el arrendador tendrá cuatro para avisar de que no se renueva el contrato en cuanto a los Desahucios el

Voz 1071 05:50 juez deberá avisar a los servicios sociales antes de que vayan echará a alguien de su casa así se trata de una familia vulnerable no se podrá ejecutar ese desahucio en el plazo de uno a tres meses a todo esto hoy el Poder Judicial ha publicado datos de desahucios en España sigue el año pasado se produjeron menos de sesenta mil es el mínimo de la serie histórica aunque es verdad que la SER histórica pues llega poco tiempo empezaron a contar datos desde hace seis años pero el mínimo al fin y al cabo el techo fue en dos mil catorce Se produjeron sesenta y ocho mil lanzamientos bueno pues explicadas las novedades tenemos dos preguntas la primera son suficientes estas medidas lo que hemos preguntado La Hora catorce a Julio Rodríguez es experto en vivienda miembro de Economistas frente a la crisis Él cree que no son suficientes ante la dimensión del problema que viene nuestro país lo que si no quita para que sean beneficiosas

Voz 2 06:34 lo más importante es la prolongación del plazo máximo de las creer que se pasa de tres a cinco años incluso prorrogables de forma tácita hasta tres años yo creo que esto es lo más importante y también que la actualización anual de la cuota no superará el incremento del Indice de Precios de Consumo aunque no lo dice del todo muy claro pero sí queda claro que no podrá no deberá superar esto que ya estaba introducido en la normativa lo del Gobierno socialista del año noventa y cuatro ya estaba la cuestión esta de ligero

Voz 0194 07:06 en la otra pregunta la otra gran pregunta que tiene más de política que de economía podrá el Gobierno convalidar en el Congreso todo lo que ha aprobado

Voz 0376 07:17 vamos a convalidar con el reflejo exacto de la composición de la Cámara en el órgano Diputación permanente normalidad absoluta bueno hemos hablado con el grupo parlamentarios estamos hablando con ellos para que esta convalidación se ahora en en ambos reales decretos

Voz 1071 07:32 estamos por tanto que el Gobierno parecen al menos optimistas para el alquiler esta vez el cultivo sí que va a contar con el respaldo de Unidos Podemos en el decreto sigue sin regularse el precio de los alquileres que es lo que este partido exigió sí que el partido morado alega que la medida es insuficiente pero esta vez van a votar los sin embargo a favor destacan que se ha ampliado en un mes el plazo para que se produzca un desahucio

Voz 0911 07:54 bueno pues una buena noticia pero insuficiente y animar a todo el mundo aprovechando que estamos en periodo electoral a que ni tenga miedo ni se resigne a que vote con esperanza regular el precio de los alquileres y tener una propuesta de permisos iguales e intransferibles como la que nosotros proponemos Hinault insuficiente como la que propone el Partido Socialista

Voz 1071 08:10 periodo electoral remarca Irene Montero de eso se queja precisamente la oposición tanto PP como ciudadanos de que esto es para ellos la manera en la que el Ejecutivo está haciendo campaña desde el Consejo de Ministros es decir utilizando al Estado Pablo Casado Toni Roldán

Voz 1660 08:24 quiere a sus socios están de acuerdo con que hagan este tipo de viernes de gasto vive promesas electorales acostar la Diputación permanente creo que es muy grave y creo que todos los partidos políticos los medios de comunicación la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se puede usar las instituciones en beneficio de un partido es algo escandaloso que sólo se hace en las repúblicas bananera

Voz 3 08:47 eh que el rodillo que han venido haciendo el Partido Socialista porque tenía una mayoría imposible lo dijimos desde el primer día no ayudado nada a este país y a las reformas de este país por eso es imprescindible lo pedimos desde el primer día que haya elecciones hacerlo además en la Diputación permanente en un marco de ultra urgencia sin que se pueda debatir nada nos parece pues un insulto a la democracia

Voz 0194 09:07 no vamos a detenernos en esa reflexión que hacía Pablo Casado que dice que esto sólo pasa en las repúblicas maneras

Voz 1660 09:13 qué es lo que quieren es financiar su campaña electoral esto no ha pasado nunca para que nos hagamos una idea el Partido Popular después de convocar elecciones sólo aprobados aprobado dos reales decretos en las dos veces que hemos gobernado España exactamente en cuatro legislaturas el Partido Socialista lo ha hecho en veinte ocasiones pero lo que pretende ahora Pedro Sánchez supera incluso lo que hacía Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser que con un Gobierno en funciones se utilice el Parlamento la Diputación permanente para hacer uso electoralista de esa institución y mucho menos cuando no hace sino un reflejo en los presupuestos

Voz 0194 09:50 José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches vamos a poner en contexto estos datos quedaba casado cuántas veces han utilizado los gobiernos el recurso al decreto ley en esta época preelectoral y ha sido cuestiones urgentes

Voz 1108 10:02 a Rajoy ha utilizado el decreto ley en dos ocasiones uno el mismo día en que anunció las elecciones de dos mil quince para regular las comisiones por la retirada de efectivo de cajeros automáticos y otro para hacer frente a daños por temporales el veinte de noviembre es decir ya con las Cortes disueltas Sánchez ha aprobado hoy como hemos escuchado tres justo antes de la disolución no obstante al repasar las referencias de los consejos de ministros en el periodo preelectoral de la época Rajoy encontramos otra figura de decreto el decreto legislativo que Rajoy utilizó en al menos cinco ocasiones las dos primeras el veintitrés de octubre es decir en el Consejo de Ministros que como el de hoy era previo a la disolución de las Cortes consolidó la reforma laboral de dos mil doce con la refundición de dos leyes Leire el Estatuto de los Trabajadores y Ley de Empleo ya además otro que desarrolló la Ley del Mercado de Valores el siguiente viernes aprobó es decir ya con las Cortes disueltas aprobó otros tres decretos legislativos que a diferencia del decreto ley requiere la autorización previa del Parlamento para que el Gobierno legisle es decir es absolutamente legal y recogido en la Constitución en la legislatura que acabó en dos mil quince De todas formas hay que recordar que el Parlamento tenía mayoría absoluta del Partido Popular

Voz 0194 11:15 en esos decretos que aprobó Rajoy en vísperas de elecciones había asuntos que pudieran ser sensibles para la campaña

Voz 1108 11:21 el Gobierno de Rajoy utilizó con profusión ese tipo de decreto el decreto a secas vamos a decirlo de alguna manera porque vamos a ver qué hay tres tipos de decretos en cien veintiuna ocasiones nada menos en uno de ellos aprobó el nuevo sistema de financiación del cine también adoptó cuatrocientas dieciocho medidas por más de tres mil cuatrocientos millones de euros incluidas por ejemplo transferencias económicas a las comunidades autónomas y el mismo dieciocho de diciembre es decir el viernes antes o el Consejo de Ministros previo a la cita electoral anunció un paquete de ochocientos millones en inversiones en project

Voz 0194 11:53 pues de investigación Díaz Mari González recurrieron también este sistema

Voz 1108 11:57 Felipe González de hecho ha sido quién ha acudido más veces a los decretos ley en este periodo en mil novecientos ochenta y dos Se con validaron en la Diputación Permanente nueve ocho en mil novecientos noventa y tres siete en mil novecientos noventa y seis en la mayoría de los casos fueron para conceder créditos extraordinarios atender situaciones producidas por sequía roturas de presas o por daños de temporales Aznar sólo echó mano del decreto ley en una ocasión en dos mil para subsanar un error de otro decreto anterior Zapatero en cinco ocasiones la más significativa en dos mil once cuando elevó el Fondo de Garantía de Depósitos antes de bueno ya estaba ya de hecho la crisis final