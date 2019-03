Carrusel Madrid: Rayo Vallecano 0-2 Girona (01/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 2 00:04 hola soy Michel entrenador del Cano oí quería mandar un saludo a todo Carrusel Deportivo Madrid y espero que escuche y por esta emisora el Rayo Vallecano Girona

Voz 1269 00:17 yo me vaya que ha sido una todos los oyentes de Radio Madrid desde ahora y hasta las nueve esto es Carrusel Madrid

Voz 3 00:25 durante las próximas

Voz 1269 00:29 vamos a vivir una final por el descenso final para el Rayo para Girona eh vamos a vivir una posible revancha del Real Madrid y el Barcelona porque blancos y azulgranas se ven las caras por primera vez desde el polémico final de la Copa del Rey de baloncesto hoy desde las nueve se enfrentan en la Euroliga los dos partidos han comenzado ya a los dos partidos tienen noticia fuera del encuentro así que por ahí empezamos en Vallecas hay protesta durante los primeros minutos del Rayo Girona qué aspectos presenta la grada de Vallecas y dónde están los aficionados José Antonio Duro Voy fuera

Voz 0684 01:02 hola qué tal saludos oyentes seca Russell Madrid bienvenidos al estadio de Vallecas que hoy tiene una pinta un poquito más rara veo muchos asientos vacíos y es que hay protesta de gran parte de la grada en Vallecas por esto de jugar bien esto de jugar lunes así que no vamos a ir hasta fuera del estadio donde todavía hay mucha gente a pesar de que se ha colgado el cartel de no hay entradas ahí está el micrófono inalámbrico de la Cadena Ser el micrófono inalámbrico de Carrusel Madrid José Antonio emuló qué tal muy buenas

Voz 1269 01:32 hola a Palacio Ejido lo comentábamos un rato antes del partido la noticia está en el césped y en estos cinco primeros minutos también en la calle los vomitorios en las entrañas de este estadio de Vallecas porque lo hablaba con Palacio antes del partido antes de que comenzara pues un cuarto de hora diez minutos antes cinco minutos antes el ambiente es menor que en otros partidos aquí en el estadio de Vallecas Easy que hay gente esperando que quizá ha venido un poco más tarde a la previa de este Rayo Vallecano Girona y que de esa forma protestó

Voz 4 02:02 a pesar de que hoy no hay entradas pues

Voz 1269 02:04 si no está sentada en su localidad en su asiento para ver este Rayo Vallecano duro

Voz 5 02:09 ahora parece desangelado el campo ídem

Voz 1269 02:12 cierto casi totalmente el fondo de este estadio de Vallecas la gente protesta por los horarios Easy hay mucha gente viendo el partido en los en las entrañas de este estadio a pesar de que todavía

Voz 4 02:25 o mejor dicho a pesar de que ya ha comenzado el choque

Voz 1269 02:28 el tiro de la Cámara Baja en Vallecas para que no se vea que la grada está semi vacía o casi vacía desde que ha comenzado el encuentro estipendio empate a cero entre Rayo Girona ahí en el Palau Sant Jordi ya ha comenzado el Barcelona Real Madrid lo han hecho después de homenajear a Juan Carlos la bomba Navarro cuéntanos rozar

Voz 5 02:45 muy buena muy buena salud

Voz 0684 02:47 pues Carrusel Madrid dos por los mismos aquí en el Palau Blaugrana empezó a lo mejor el Madrid de Pablo Laso que domina por cero a cinco gracias a un triple de Ramos vio dos tiros libres de Gabriel de un partidos como decías marcado por el homenaje a Juan Carlos Navarro ya luce el once de la mítica bomba en el techo del Palau Blaugrana yo ya espera aquí el Barça darle una alegría a su afición y el Madrid lo contrario grabar con Stanford se queda aquí en Barcelona después de ganar la Copa siete cuarenta y cuatro para el final del primer cuarto Barça cero Real Madrid cinco

Voz 5 03:19 no tengo empieza ganando el Real Madrid en el Palau situados los dos partidos saludamos a nuestro comentarista para la noche de Roberto Trashorras hola muy buenas

Voz 6 03:27 hola muy buenas Carrusel qué tal partido de

Voz 5 03:30 sigo para el Rayo Vallecano una final además contra un rival directo mal final para el Rayo que para el Girona

Voz 6 03:35 sí para mí es el partido más importante de la temporada hasta ahora eh eh sobre todo por por la racha mala que lleva que lleva el Rayo cuatro derrotas seguidas porque se enfrenta a un rival directo en casa porque luego tiene que ir a Barcelona a Villarreal seguidamente entonces es fundamental fundamental ganar hoy aquí salir del descenso romper esa racha y sobre todo con un rival directo no no puntúe

Voz 5 03:58 con qué es sale el Rayo hoy Girona Palacio duro

Voz 0684 04:01 lo intentaba ahora al Rayo Vallecano el pase filtrado de Adrián Embarba quería buscará una de las sorpresas de la alineación Álvaro García que han entrado en el once duro donde hay cambio de esquema adiós a los cinco defensas vuelve a la al esquema de cuatro defensas cuatro dos tres uno el equipo de Míchel

Voz 4 04:19 eso eso once sorprendente por parte del conjunto del Rayo Vallecano veremos cayó al palacio sí que es verdad que la defensa es de cuatro con vínculo en una les Moreno en la otros en la línea de centrales con Val no tengo perdóname

Voz 0684 04:35 ese Abdoulaye lleva Jordi Amat de la pareja de centrales por delante Santi Comesaña hay Mario Suárez Embarba una banda la otra Álvaro García engancha Trejo y arriba Raúl de tomase Adrián Embarba ha tenido la primera el partido y es el primer córner para el Rayo Vallecano

Voz 7 04:48 Olga remate de cabeza de Mario se marcha arriba buena intentona del Rayo Vallecano primer remate

Voz 0684 04:54 arteria de Adrià Embarba base tuvo que zafarse trabajarlo bien Gorka Iraizoz que es el portero hoy titular del Girona está lesionado Bono el que fue canterano del Atlético de Madrid

Voz 8 05:06 así que parte Eusebio hoy con Iraizoz

Voz 0684 05:08 en portería Raúl Carrero en la banda izquierda

Voz 8 05:12 yo eso quiere decir que Pedro porrón no juega hoy

Voz 0684 05:14 en Vallecas el canterano rayista que juega en el Girona con Bernardo y a cada pareja de centrales pera por por delante línea cuatro para Portu Douglas Granell Borja García ya arriba Christian Stuani partido presentado ya cuatro y veinte de la primera parte

Voz 8 05:29 ha salido con más brío al Rayo Vallecano has salido con más intensidad la primera en va cabezazo de Mario Suárez a la salida al correr

Voz 0684 05:36 se ha marchado arriba así nos gusta el Rayo una final hoy por la permanencia en Vallecas

Voz 5 05:41 es una final en la que empieza mandando el Rayo Vallecano con las dos primeras ocasiones en el Palau Sant Jordi Hereu el cero cinco del Real Madrid lo ha igualado ahora mismo el Fútbol Club Barcelona no son los primeros minutos

Voz 0684 05:51 empate a siete siete puntos consecutivos de Thomas Mann permitió al Barcelona igualara siete ahora recuperar la pelota el Real Madrid que ha empezado muy bien con ese cinco cero pero vamos atascado en ataque y ahora ya son los blancos los que vuelven a Juárez Sergio Noone que cruza de además divisoria presionado por Thomas Heurtel dieciséis segundos en el reloj de posesión recibió el bloqueo de Walter Tavares en la cabeza de la botella sigue votando cerquita al corte cambiante pero no finalmente hay falta en ataque de Tabárez recupera la pelota al Barça protesta El pívot africano le ha pitado la falta en ataque el principal mate Cooper al Barça siete siete aquí en el Palau cuando quedan seis minutos para el final del primer cuarto y seny

Voz 5 06:33 dos de la noche Rayo cero Girona cero Barcelona siete Real Madrid siete desde las nueve hasta las once de la noche Éste es el menú para la cena del viernes si te gusta queda te hasta el postre con Canarias en la técnica con Iván Álvarez en la producción desde ahora hasta las once vamos con todo

Voz 5 07:25 pues lo que vais a comprarnos coche hay falta en Vallecas hace ojo alta

Voz 7 07:28 colgada por el Girona salido bien de puños esto le dimitir estilo jugó a la contra porque es muy buenas cartas

Voz 0684 07:33 la banda izquierda para Alex Moreno centrales

Voz 7 07:35 a la zaga del Girona segundo a correr para el Rayo Vallecano que ella ha visto la primera cartulina amarilla del partido

Voz 4 07:43 así es para Mario Suárez la primera tarjeta amarilla del choque para el Rayo Vallecano Label medio centro que vuelve al alineación de Míchel

Voz 0684 07:51 ahí está el que para lanzar correr es como siempre Adrián lo hacen cortito con Álvaro García en ese costado zurdo el ataque del Rayo Vallecano otra vez la bola para Embarba Embarba centro chut esta vez

Voz 8 08:00 pedían un penalti posible penalti pero es falta falta de Santi Comesaña intentando llegar al remate

Voz 0684 08:07 mundo palo esto es diferente al

Voz 8 08:10 leímos el pasado sábado en el Coliseum Rover está

Voz 1038 08:13 mucho mejor el Rayo inició si aparte yo creo que es lo que

Voz 6 08:16 lo que necesita eh un partido como hoy necesitan enganchar a la gente o no a la poca gente calla hasta ahora pero pero enganchar sobretodo apretar arriba la que las primeras ocasiones sean de sede del Rayo que tenga más intensidad que el otro día en Getafe no no me gustó creo que el Getafe fue claramente superior y yo hay necesita esos necios a enganchar a la gente en necesita hacer un buen partido lógicamente gas

Voz 4 08:39 Nahr pero pero ya desde el primer minuto

Voz 6 08:42 Cayo Valiente un rayo que aprieta arriba que intenta tener el balón y creo que así va a tener más posibilidades de ganar

Voz 8 08:47 bueno minutos siete y medio de partido duro qué aspecto tiene la red de Vallecas porque ya el cinco sea cumplir

Voz 4 08:52 pues habrían entrar con eso es lo comentábamos al principio el fondo está prácticamente desierto sí que es verdad que la gente está asomada a los vomitorios también está parte de Tribuna la gente que estaba viendo el partido desde atrás que estaba esperando para entrar en su asiento en su sector y ahora mismo pues yo creo que más o menos la gente va a empezar entrar pero lo dicho sobre todo se nota más en el fondo porque ahí sí que si los asientos están totalmente vacía

Voz 1038 09:17 no tiene una capacidad Vallecas Oscar de catorce mil setecientos ocho espectadores la Gap capacidad oficial del estadio del Rayo veremos cómo se llenará y ojo que

Voz 0684 09:26 intenta otra vez el balón en la frontal del área Óscar Trejo quería meter la pierna derecha pedía falta pero recuperó viene el mediocentro catalán ahora largo directa buscando la cabeza de Christian Stuani

Voz 8 09:37 ha estado muy bien rectificando Jordi Amat

Voz 0684 09:40 hola para Alex Moreno que quiere hoy empieza jugando

Voz 8 09:43 desde atrás el Rayo Vallecano mira a entrenar

Voz 4 09:46 en ahora gran parte de los aficionados de la peña bucaneros a ese fondo Se nota la la animación en el micrófono ambiente la Cadena Ser anima a Vallecas y se va a empezar a llenar el fondo de este estadio estamos

Voz 5 09:58 aquí Palacio López reconociendo a Reyes tales decías antes tonic dice es fácil que se llene Vallecas o que no haya entradas a la venta porque casi todo lo ocupan los ojos al Rayo

Voz 1293 10:12 se me haya mejor aquí el tema es que hay muchos abonados entonces claro es difícil detrás de además Palacio había también a entrar acompañando a que era fácil que hoy se llenara no que se llenara sino que se vendiera todo

Voz 4 10:24 una otra cosa que los abonados Anido si un país

Voz 1038 10:26 de promoción de quinientas entradas a once con noventa y cinco que se vendieron es verdad volcadas en apenas dos días lo que también se quería asegurar así el club es que esos abonados que mucha veces falta punta bien estuvieran con su acompañante aquí en el estadio

Voz 5 10:40 nueve minutos en medio de la I vuelve

Voz 8 10:43 mira mira duro que se están en cada año perdona Óscar Raúl de Tomás y Dublín

Voz 4 10:47 eso es Raúl de Tomás y de una suite que como dos carneros han juntado Dajla frente se ha enfadado el jugador brasileño con el delantero del Rayo Vallecano que todavía de lejos a lo dice alguna cosa aparece por allí el aragonés Jaime Latre para poner paz iba a ser Falta a favor del Girona que va a sacar prácticamente desde su campo ahora vamos a ver

Voz 9 11:04 pero Rubén ha empezado a Raúl de Tomás

Voz 5 11:07 más no sé si a una velocidad por encima del resto antes se ha llevado a Pere Pons en el área ahora se encara con una Luiz tiene ganas si tiene hambre excelente

Voz 6 11:16 sí normal al final es el delantero quiere quieren seguir metiendo goles está haciendo una muy buena temporada eh bueno es una forma también de enchufar a a la gente de enchufar a a los compañeros no que que vea que él es el primero en apretar que es el primero en en hacer faltas pues para que los compañeros de aunque sí pues nuestro delantero es capaz de hacer eso es en teoría el mejor jugador que tenemos pues todos tenemos que acompañar

Voz 5 11:39 Diez y media de la primera parte en Vallecas empate a cero y manda el Madrid en el Palau Raúl

Voz 0684 11:44 el Real Madrid por delante a canasta ahora de Pau Ribas diez Barça once Real Madrid abusando del triple en el conjunto de palos lanzó en este inicio de partido algunas buenas posiciones en las vieran un pelín forzadas a había intento de ganas de Anthony Randolph hay tapón de Kevin Seraphin y para el contraataque Sergio Llull comete la segunda falta del base balear que se dirigen al banquillo no ha empezado nada en Sergio Llull va a entrar Facundo Campazzo sustituyendo al base menorquín y también hay cambio en el pívot entra Gustavo Ayón se sienta Eddie Tabares va a tener malos tiros libres el Barça para recuperar la ventaja había empezado bien el Madrid ha tenido buenas posiciones quitando algún tirón pelín forzado pero de momento no llega al acierto en el triple de los hombres de Pablo Laso es ahora el Barça el que tiene todos los cielos libres para ponerse por delante

Voz 5 12:34 atacar el Girona Palacio la compra del Giro

Voz 0684 12:36 la bien comandada por ahí y que estaba rozando el fuera de juego pero sí anticipo Bienal acerca del Rayo el centro era de Borja García buscando otra vez al delantero charrúa tiene tantos le contemplan a Stuani

Voz 8 12:49 esta vez ha defendido bien el Rayo porque le había cogido demasiado rápido la contra lo que me está

Voz 0684 12:53 estando sí Oscar Roberto sol

Voz 8 12:55 la movilidad que tienen Álvaro y Embarba eh

Voz 1038 12:59 aún moviendo muy bien entre líneas hombre

Voz 6 13:01 yo creo que es lo que lo que intentaba Michel sobre todo con este con este once que el Rayo fuera más más ofensivos más intenso que tuviera más profundidad bueno tanto Álvaro como como sus jugadores muy explosivos entonces eso pues también te da la sensación de que de que estás creando peligro no sobre todo con desmarques a la espalda son jugadores muy chismoso es muy rápidos y bueno yo creo que es lo que quería también eh Míchel incluyendo los no sobre todo Álvaro García

Voz 8 13:25 casi la Ali ahora vincula que se ha marchado el control ha tenido Keira a corregirlo Abdulá llevar la otra vez para el Rayo Vallecano para Mario Suárez que tiene amarilla pero vuelve al once lo hizo muy bien ante el Atlético de Madrid incomprensible que se quedara fuera en el Coliseum en ese medio centro de hecho hoy directamente se ha cargado de la convocatoria ha eran el impulso y el que está duro es Caputo

Voz 0684 13:46 espera ahora Belloch cuenta Álex Moreno el centro chut

Voz 7 13:48 de Scary a buscar a Raúl de Tomás aplauden

Voz 0684 13:51 Platero cedido por el Real madrid aplaude también la grúa de Vallecas la tenido otro acercamiento bueno por ese costado

Voz 8 13:57 zurdo del ataque del Rayo decíamos que caquita vuelve a una convocatoria eh

Voz 4 14:02 pues de cuatro meses el francés que vuelve a la convocatoria del Rayo Vallecano el que se ha quedado fuera como comentado Palacio era impulsa después de la actuación de el pasado fin de semana en Getafe el Rayo que salí de intenso en este inicio de partido lo decía Míchel en la previa ayer necesitaban revertir las sensaciones y de momento el Rayo que has salido bastante bien en este comienzo de partido

Voz 5 14:20 bien Roberto vuelve a confiar Michel en el lateral derecho en al vincula en vez de en Tito quizá Tito defiende mejor ya te vincula ataca mejor que defiende

Voz 6 14:27 sí a ver yo creo que con cuando cuando el Rayo y Michel ponía línea de cinco yo creo que el lateral derecho es esa agrícola porque creo que es el que más proyección tiene sobre todo porque cuando juegas con línea cinco tus laterales no tienen que estar tan preocupados de defender bueno pues este sistema de cuatro eh bueno títulos un poquito más defensivo vínculo a un poquito bueno pues es más ofensivo yo creo que sobre todo jugando en casa con contra el Girona sabiendo que tienes que ganar sabiendo los dos rivales que te vienen las dos próximas semanas me parece un poco lógico que saque estos laterales tan profundos y tan ofensivos porque el Rayo necesita ganar

Voz 8 15:04 no para en la banda Michel estaba dando indicaciones ahora Raúl de tomar porque ha perdido el balón el Rayo Vallecano lo tiene Alice Granell y que quiere abrir hacia la izquierda Raúl García Carnero que por cierto Óscar Soto lo controlar mejor antes era Raúl García en el Leganés pero creo que desde el fallecimiento se quedó con Carrau Carnero no

Voz 5 15:20 sí apostó el apellido de su abuelo en la camiseta porque estaban muy unidos de hecho al fútbol Raúl empezó con su abuelo es muy pequeño

Voz 1038 15:27 pues un detallado del lateral zurdo hoy

Voz 8 15:29 del Girona o no lo podemos desear toda la suerte del mundo porque necesitamos y queremos que el Rayo gane que se engancha a la salvación

Voz 0684 15:36 el equipo de Míchel ahora no tiene la bola

Voz 8 15:38 estoy medio de esta primera mitad mejor el Rayo por intensidad y ocasiones Rayo cero Girona cero

Voz 5 15:43 son las nueve y cuarto casi quince minutos de la primera parte en Vallecas empate ante la cena de parados buscamos el primer gol del Rayo Vallecano en Vallecas

Voz 1 15:50 Roussel Madrid

Voz 10 15:53 se más Madrid

Voz 5 16:25 la ha tenido el Girona para CEO de GM

Voz 7 16:27 la que ha detenido Portu la que ha desperdiciado Girona que la jugada por banda derecha aquí hay algo claro

Voz 8 16:34 el Eix bajaba hasta esa posición

Voz 7 16:36 ya se pase prácticamente de la muerte lo tenía todo para rematar de Portu pero atinó arriba no llegó ni a contactar con dimitir es que ahora que disparo al larguero Paul Larguero Girona otra vez el disparo de Allen la del tremendo que zapatazo con la diestra ahora son los momentos de mí

Voz 0684 16:53 sufrimiento y es duda para el Rayo Vallecano

Voz 7 16:55 el centro desde la derecha de llorar de Jonás Ramalho saque de banda para él

Voz 0684 16:59 hiló Napa ya dos susto para la de Vallecas tu legado

Voz 4 17:02 dos ocasiones la gente que nos ha llevado las manos a la cabeza en el PRI en la primera ocasión incluso se ha escuchado gol porque era muy clara la primera oportunidad que ha tenido

Voz 0684 17:10 no Portu y que no ha acertado el delantero a marcar delante de la por

Voz 4 17:15 quería de Dimitris chaval pero esa no la falla

Voz 5 17:17 en una ligamentos

Voz 6 17:19 pobres fondo buena una buena ocasión la verdad es que bueno entró muy bien Pere Pons por por banda

Voz 8 17:26 echa balones a a Portu que habían cogido

Voz 6 17:28 poquito despistada a la a la zaga del Rayo con a continuación buen disparo darles Granell que que va larguero estaba mejor el Rayo pero las dos ocasiones más claras

Voz 5 17:38 dieron supongo que Michel no tiene que estar contento en el banquillo duro

Voz 4 17:41 ni mucho menos ni mucho menos haciendo aspavientos y es que ha sido grave la verdad como decía

Voz 1293 17:45 eso ha saboreado y ahora tras el acceso al Rayo Vallecano

Voz 8 17:48 ahora intente Rayo Vallecano es Óscar Trejo Balda

Voz 0684 17:51 echa abre todavía más Adrián Embarba al centro base va a quedar corto pero sale va a ser saque de esquina para el Rayo Vallecano el tercero del partido para el equipo de Míchel a ver si reacciona después de esos dos susto que han dado Portugal es que la del tremendo el disparo al larguero del centrocampista catalán y ahí va otra vez Adrián Embarba poner la desde ese costado diestro desde

Voz 8 18:11 ella puesto que unas cuantas de Trashorras ahí

Voz 0684 18:14 ver con la pierna derecha también Adrián Embarba levanta la mano derecha el brazo derecho al aire en centro Adrián Embarba al corazón del área a quería llega Raúl de Tomás despeja de cabeza el remates viene que despejar otra vez azar el hielo de ojo a la contra ojo a la contra porque quiere salir Pòrtulas cierran muy bien Álex Moreno pide falta Lazaga del Rayo para ser saque de banda

Voz 1038 18:34 pero el quedan los aplausos de parte del

Voz 13 18:36 nada de Vallecas impresionante también la intensidad con la que juega Christian portugués Portu el dorsal nueve de este Girona que también está intenso en este comienzo el partido

Voz 8 18:44 además la tenido clarísima es seguro que se quieres quitar ojo que ahora sigue le cogen otra vez la espalda en ese saque de banda es Christian Stuani el más listo de la clase para ello tiene que tocar atrás hacia Borja García Borja que toca todavía más atrás posición de centrales para Alcalá media ahí está Douglas Luiz abriendo compra Ponç Pons otra vez alabada yendo aparece rock dime qué bien se ha tirado ad vincula con todo abajo ahora quiere salir a la contra Dios Embarba que el relato uno dos Embarba llega a Carrero para sacar para acortar esa acción saque de banda para el Rayo Vallecano ya el territorio

Voz 4 19:15 ahora bien el peruano en el costado diestro a vínculo hacía ayer una jugada de mérito Ia así responde Vallecas animando a su equipo desde el principio

Voz 0684 19:24 apretar la grada lo necesita al estadio de Vallecas la necesita el club logren felicita al equipo porque los tres puntos de hoy sonoro además son trece final en lo que le queda al

Voz 8 19:32 conjunto del Rayo Vallecano y hoy lo que

Voz 0684 19:35 decía Roberto hoy es el partido clave porque luego es Barcelona Villarreal Betis tremendo

Voz 6 19:41 tremendos que además sobre todo los dos siguientes Betis en casa pues bueno puede ser más más factible a priori porque luego vas al al Nou Camp puedes ganar pero pero bueno a priori son dos rivales muy fuertes los las dos próximas salidas fuera de casa y necesita sobre todo cortar la mala racha y las malas sensaciones son cuatro derrotas Seguí las te viene el Girona una desde el partido hoy tienes que ganar si quieres tener seguir teniendo opciones de salvarse hoy es fundamental ganar

Voz 5 20:08 diecinueve minutos de la primera parte en Vallecas cero cero final del primer cuarto en el Palau Sant Jordi Roch

Voz 0684 20:12 acaba el primer cuarto con victoria por un punto el Real Madrid dieciséis a diecisiete cuatro puntos consecutivos de Jaycee Carroll saliendo desde el banquillo le dan la ventaja al equipo de Pablo Laso tras los primeros diez minutos muy igualados empezó mejor el Madrid con ese cero cinco de salida pero luego reaccionó el Barcelona gracias a un fantástico tomado hace derrota del pero ahora el Madrid vuelve a liderar el partido acaba este primer cuarto Barça dieciséis Real Madrid diecisiete

Voz 5 20:38 en Vallecas Palacio al intenta recuperarse de los dos sustos consecutivo buscando la portería de Girona

Voz 8 20:43 pero no buenas noticias íbamos a Raúl de Tomás prácticamente haciendo

Voz 0684 20:45 el mediocentro pero que valona puesto ahora Óscar Trejo quería entrar Álex Moreno sí ha quedado sin campo el lateral zurdo el Rayo el pase era maravilloso duro de Óscar Trejo eh

Voz 4 20:55 sí desesperado Allen Moreno será la vuelta

Voz 13 20:58 vuelve a su posición diciendo que no con la cabeza

Voz 4 21:00 el que también se daba la vuelta hacia el banquillo lamentando esa oportunidad del Rayo Vallecano más tranquilo está Eusebio en el otro banquillo

Voz 13 21:07 ahora hace falta Óscar Trejo les esa

Voz 8 21:09 Don en banda izquierda ante un instante Borja García es dice el que comanda ahora la nave gerundense abre hacía banda derecha donde aparece Ramalho Ramallo que está defendido por Álvaro García que tiene que ayudar mucho ahí en defensa hoy las bandas tanto Adrián Embarba como Álvaro García ahí recupera muy bien balón que hace un esfuerzo defensivo enorme Raúl de Tomás al que tiene que dar un respiro toca tras a Santi Comesaña que quiere poner un poquito de formol tocar el balón atrás empezando por la pareja centra el ex ahí está Jordi Amat

Voz 1038 21:38 por cierto Robert te has sorprendido que el que se caiga de los centrales sea Emiliano Velázquez

Voz 6 21:43 sí me ha sorprendido porque me parece que era el que más en forma estaba pero pero también eh bueno prestar de forma sorprendido pero por la forma de jugar es un poco lógico porque los que mejor salía tienen eh son Abdoulaye muy Amat Velázquez es muy contundente es fuerte físicamente defiende muy bien pero si quieres tener balón quieres eh eh bueno pues tener posesión iguanas salía balón quizás los dos mejores centrales con Gálvez lógicamente

Voz 8 22:10 en su muy pocos bueno Gálvez se quedó en la grada por cierto otra

Voz 1038 22:14 la jornada más está entre los no convocó

Voz 8 22:17 dos También sorprende el central andaluz del Rayo Vallecano Yeray una falta que puede poner en largo Jordi Amat que la va a pegar ya ha pedido a Mario Suárez que subiera a rematar esa jugada y eso que está practicamente en el centro del campo en esa media luna de centro del campo de de de Girona ahí están los dos centrales que no sé qué están haciendo duro

Voz 1293 22:35 la verdad es que ha sacado al final va sellada Amaya de esto

Voz 8 22:39 ensayo saca acortó Abdoulaye Ba para Jordi Amat a Mata abre hace la banda has been

Voz 1038 22:44 ah bueno le saque de banda para Girona

Voz 5 22:47 sí sí de colocar el balón al área intentar ojalá el remate la la tontería que han hecho es lo que nos ha aprovechado ya prácticamente alguno

Voz 13 22:53 en el Rayo Vallecano el Girona estaba completamente metido en el área eh no ya

Voz 6 22:56 partes que la faltas esa lo lógico es que la saque algún mediocentro mediapunta Mann esa centrales que son en teoría la gente que mejor va por arriba

Voz 1038 23:06 a a rematar no no no saquen ellos la falta era una cosa súper extraña estaba naciendo de mediocentros los dos centrales de rematadores también embargo ahí Álvaro García que son como yo uno setenta rajó ya no pegaba nada la la jugada al sí

Voz 8 23:20 era estrategia el sábado

Voz 5 23:22 oye ya no sacado Mario Suárez la falta rápido delante de Jaime Latre amarillas estaba jugando la segunda

Voz 8 23:30 bien otra falta horriblemente sacada porque recupera Girona ahora tiene que espabilar el Rayo veintidós de la primera cero cero había comenzado perfecto el Rayo Vallecano con dos ocasiones sobre todo una muy clara de Adrián en un centro chut ahora que la recuperación de Alba

Voz 0684 23:43 a la basura Hinault pita nada el árbitro no pita nada menos mal que recupera en la media luna del área en base a la banda izquierda en Banes amigo ahí lo tiene en Álvaro García Álvaro Tabaré tocado

Voz 8 23:55 no viene el aparece Raúl de Tomás que se había llevado una tarascada tremenda no había pitado nada Jaime Latre es que no es que hubiera dado la ley de la ventaja duro

Voz 13 24:03 en el peto se ha restablecido rápido Raúl le tomada pero yo creo en la falta era bastante curiosa debería haberse planteado

Voz 5 24:10 si pita la falta Robert que naranja más o menos claro claro sí sí sin balón

Voz 6 24:15 also bueno al final el árbitro estaba más más cerquita hay a mejor pues bueno tampoco también balón pero yo creo que también arrastró el pie para mí

Voz 8 24:23 falta claro ahí está lo intentado sale de la cueva Jordi Amat quería tocar con ad vincula que esta práctica

Voz 0684 24:28 la posición de medio centro y la desesperación de

Voz 1038 24:31 Míchel en el banquillo duro e quédese

Voz 8 24:33 esperado con su equipo sí que es verdad que el equipo sobre todo deben

Voz 13 24:36 el primer tramo de partido intenso pero no le están gustando estos minutos que llevamos ahora al entrenador del Rayo Vallecano que no

Voz 4 24:42 ahora que está de pie delante de su banquillo

Voz 13 24:45 sí que no deje de hacer indicaciones a los como arrancado

Voz 5 24:47 el segundo cuarto en el Palau Raúl

Voz 0684 24:50 el triple de Jaycee Carroll el Real Madrid por delante nuestra cazó dieciocho veinte son siete puntos ya Vara el escolta norteamericano está siendo sin duda el mejor del Madrid

Voz 4 24:59 bueno participación ahora de punto com

Voz 0684 25:02 Parsons recuperando pelotas Baser al equipo de Pablo Laso Biel que juegue cuando quedan ocho XXXVI al descanso se caldea el ambiente sigue ganando el Real Madrid dieciocho veinte en el lado

Voz 1269 25:13 el Real Madrid F en Barcelona queremos que le vaya bien al Rayo contra el Girona

Voz 0684 25:17 buena jugada de Adrián Embarba solitarios ha marchado hasta de dos hombres aunque ha tenido que echar de freno de mano tocarla con Óscar Trejo esa opción a la contra se marchaba pero se ha ido muy bien en bata de dos hombres Adrián Embarba que necesita también mejorar un poco estaba siendo el hombre más utilizado por Michel pero también el más sustituido prácticamente era el primer cambio en todos los encuentros también lo fue en el Coliseum al bueno el pase Jordi Amat que buscaba Óscar Trejo tres

Voz 8 25:41 hombre hace la banda otra vez buscando Adrián Embarba llega antes la defensa es Girona se la quita de encima ahora parece que sí

Voz 0684 25:49 tiene más el balón el Rayo Vallecano duro se queja

Voz 4 25:51 a Míchel de que no hay cierta profundidad en el equipo así que es verdad que están intensos y que lo intentan pero que falta profundidad sobre todo en bandas

Voz 8 25:58 cerrado ahora Álex Moreno el estaba apretando Christian portugués Portu pero se rehizo mueven el lateral zurdo el Rayo sale con la bola jugada es Salt y Comesaña al gallego tocando al medio hacia Raúl de Tomás en campo propio que cambia de banda quería pero demasiado hacia día de barba así que saque de banda para Girona

Voz 5 26:17 veinticinco minutos de la primera parte en Vallecas se recupera a Robben el Rayo eso sustos pero le falta crear peligro que el Girona llegando mucho menos la has tenido más claras

Voz 6 26:27 sí yo creo que esa es la clave el que el partido no quizás el radio sí que sí que ha salido bien ha salido teniendo un poquito más de presencia pero pero las ocasiones más claras la las tienen en Girona y sobre todo la sensación de que bueno es capaz de crear mucho peligro yo creo que una de las claves es que Álex Moreno a trabajar mucho más a Portu yo creo que Portu tiene que preocuparse más de defender que de atacar entonces sí sí eso pasa eso es que el Rayo está están campo eh

Voz 8 26:53 varios cientos de que pase lo que pase que llega por la banda derecha con a Ramalho el centro de jornadas los salvo no fue saque de portería lo tiene que despejar ahora Álex Moreno pero otra vez le habían cogido la espada en ese costado zurdo de la defensa del Rayo

Voz 0684 27:08 pero ahora lo intenta Óscar Trejo que le pone un balón en largo hacia Raúl de Tomás a ver si llega vecinos Se van algo que penas se marchó por banda no pudo llegar el delantero del Rayo Vallecano el Pichichi con diez tantos hoy queda el número once el doce quién

Voz 8 27:21 sabes y un hattrick para sacar al puesto de

Voz 0684 27:24 descenso al Rayo Vallecano ahora mismo veintiséis de la primera cero cero duro pero está apretando la grada de Vallecas

Voz 4 27:30 la haya de Vallecas y Raúl de Tomás que se llevaba la ovación en ese pase pero sí que es verdad que a lo mejor lo que decía Michel pues eso tiene razón le falta profundidad al equipo y sobre todo que Raúl de Tomás está solo arriba pues eso en solitario en una isla él en el

Voz 5 27:42 Arau dos años de Raúl el tiempo muerto del Barça porque se le escapa el Madrid en el marcador

Voz 0684 27:47 no ha tenido que parar el partido b6 porque con un triple de Rudy Fernández del Real Madrid vuelve a ponerse cinco arriba Andorra va a ser el bálsamo que va pagar domingo para el más siete una bandeja Jaycee Carroll ha salido al escolta Ciutadella Saura el Barça que tiene la concesión Pérez Rivas buena mano de Felipe Reyes recuperar la pelota el Real Madrid Rudy Fernández contra contra ataque el tapón ilegal de Adam Hanga canasta del capitán más siete para los blancos máxima diferencia para el equipo de Pablo Laso siete veintisiete al descanso Barça dieciocho Real Madrid XXV

Voz 5 28:18 con la casta que cada vez que sale la palabra

Voz 1269 28:20 es un Barça Madrid si alguno tiembla el sudor frío se despeja el marcador gana de siete ahora buscamos también que eso es el ratio hoy

Voz 0684 28:31 esta falta de Mario Suárez sobre tu Black Luiz falta en tres cuartos de campo muy protestada por Mario y muy protestada por Vallecas duro

Voz 13 28:39 si se quejan varios jugadores del Rayo Vallecano Mario Suárez que así vaya con el balón porque tiene la primera amarilla del partido y ahí está listo

Voz 8 28:47 el más listo de todos iba a protestar al árbitro a decirle la segunda

Voz 13 28:50 sí así es también algún jugador del Girona también que se acerca por ahí la falta peligrosa para el Girona con un costado diestro para el conjunto

Voz 4 28:57 catalán ojo con esta falta en Torre unos tres

Voz 8 29:00 da la colocado Alex Granell con la pierna izquierda puede disparar está también Douglas con la derecha veremos cuántos hombres pone barreras Dimitri el que dispara a portería que pude el perfectamente disparo a portería aunque está un poquito lejos si no puede estar entorno a los treinta metros no de la de la meta ahí está colocando hasta tres hombres en barrera al Rayo Vallecano son Mario Suárez Santi Comesaña los dos y también está Álex Moreno pero hay hasta cuatro o cinco jugadores el Girona para rematar defiende todo el Rayo Vallecano prácticamente metido en su área salvo los tres hombres que están formando la barrera ahí está Jaime Latre viendo que nadie Sagarra advirtiendo como hacen siempre luego no pitan nada está cerrado de los árbitros pero ahí va Douglas Luiz él que amagaba con disparar sale

Voz 7 29:43 ya el disparo de Granell que para boom de Dimitri queda dejáis líder remate de Borja García se marcha fuera saque de esquina para el Girona otra más del conjunto

Voz 4 29:54 la dimitiría esquí era dificilísimo hacerse con ese valía va ha estado a punto el macedonio la parada en muy buena eso sí al final se les escapó un poco al portero del Rayo Vallecano balón desde el córner para el conjunto catalán ya no sé si la pelota iba fuera en España

Voz 6 30:08 pues yo creo que da la sensación de que de que si iba fuera sí

Voz 8 30:11 hay que asegurar nuevo por si acaso no no pero asegura

Voz 5 30:13 te coge la pelota al escapársele al lado de una segunda oportunidad al Girona va a veces

Voz 8 30:19 nada nos está dando dolores de cabeza esta tarde noche aquí en Vallecas por esa pierna izquierda primero al larguero luego está falta en la que sí ha tenido

Voz 0684 30:27 lo que la hay que trabajar la Viena de dimitir es que el centro dote Granell al remate no puedo llegar a José D

Voz 14 30:34 Juan Ribó el gol del Girona gol

Voz 7 30:38 de Christian Stuani que error otra vez defensivo de la zaga de Vallecas le ha dejado rematar hasta en dos ocasiones al delantero

Voz 0684 30:46 el uruguayo lo celebra por todo lo alto el décimo cuarto tanto del delantero charrúa se complica mucho pero eso sí duro está Jaime Latre diciendo es verdad

Voz 8 30:57 qué me están diciendo algo desde la sala del Barça porque además estampó

Voz 4 30:59 de esta no todos los jugadores del Rayo Vallecano en la grada se pide bar Jaime Latre que está pidiendo tranquilidad a desvincula Javad que han sido los dos primeros que se han acercado a protestar en la jugada el córner bueno pues eh yo creo que embarullada tras un par de intentos de remate ha llegado el de Christian Stuani

Voz 5 31:17 siendo posible falta de Stuani sobres Santi Comesaña se lleva Stuani por delante al mediocentro del Rayo Vallecano Legarra luego ya consigue quitarse le decimos rematar eso es lo que está mirando Jaime Latre

Voz 6 31:27 yo género llevármelo López si yo creo que que es lo que lo que reclama el el rayos mano de usuarios

Voz 4 31:34 con la izquierda Santi

Voz 6 31:36 agarrando la camiseta de Stuani Bassi ibas a Carlos

Voz 1293 31:40 tal vez era el que estaba en el bar en la jugó del todo que José Luis saqué

Voz 4 31:44 sí porque queremos bonita dice que todo lo que haces

Voz 8 31:46 a mí me así que va a sacar de centro al Rayo Vallecano mazazo para la grada de Vallecas Hall de Christian Stuani se adelanta el Girona Rayo Vallecano cero Girona uno

Voz 5 31:56 media hora de juego en Vallecas nuestra crecemos un poco y hacemos rondan que el

Voz 1269 32:10 Vallecas malas noticias para el Rayo Palacio XXXI de la primera cada

Voz 0684 32:14 marcar Christian Stuani después de un córner muy mal defendido por la zaga del Rayo toca remontar buscamos dos en el partido Rayo Vallecano cero Girona uno

Voz 1269 32:24 nos va mal en Vallecas nos va muy bien en el Palau Sant Jordi Roura

Voz 0684 32:28 fe en unos ojos para el descanso sigan ganando al Real Madrid con un Jaycee Carroll puntos ya para norteamericano Barck uno Real Madrid veintisiete

Voz 1269 32:47 puntos en Vallecas y tenemos una cosa clara si el Rayo Vallecano quiere remontar este partido tiene que marcar las ocasiones no desperdiciar ni una si buscas coche no desperdicie es tampoco el descuento que te presenta North Gate ocasión veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados turismos y vehículos industriales con kilometraje certificado y con la tranquilidad que otorga la garantía de un año recuerda Noor directo ocasión en Getafe polígono de Los Olivos ven con tu vehículo en marcha

Voz 15 33:14 si eres de los que no quieren perder tiempo o si eres de los que siempre buscan el camino más largo en triunfo Madrid tenemos tu moto pone en marcha una Tiger ochocientos por doce mil setecientos euros o ciento veinticinco euros al mes con sus maletas metálicas de regalo triunfo Madrid concesionario oficial José Abascal dos fíen triunfo motos Madrid punto com triunfó de right

Voz 0684 33:36 a la tercera fue la vencida a la tercera llegó el gol

Voz 5 33:39 el Girona que busca segundo buscaba el segundos

Voz 0684 33:41 pues de un centro de tu Ruiz pero pitó fuera de juego creo que ha pitado el árbitro duro N

Voz 8 33:47 ese intento de remate del Girona pero mazazo todavía el Rayo no se ha levantado ese gol de su

Voz 4 33:52 mazazos parte del estadio de Vallecas que intenta animar y levantar a los suyos también hay parte que está un poco resignada porque claro dejas rematar a Stuani prácticamente hasta en tres ocasiones dentro del área este tío lleva catorce goles y además una curiosidad es el futbolista que más faltas comete en toda la Primera División

Voz 0684 34:08 ojo que lo intentaba el pase filtrado de Óscar Trejo el esa posición de mediapunta quería llegar Santi Comesaña lo cortó bien Lázaro que den sé que ella se ha adelantado en el marcador cero uno gana

Voz 13 34:19 por ahora lo más difícil Robert supongo que no

Voz 5 34:21 cabeza no menos de cuatro derrotas consecutivas sale bien el partido te encuentras con tres ocasiones del Girona y en la mediana va perdiendo ahora hay que mantener la calma la tranquilidad darte cuenta que queda todavía una horita de partido

Voz 6 34:32 eso eso es es difícil porque viernes de cuatro derrotas quizás por eso hablábamos al principio que era muy importante eh bueno pues meter a la gente que que la gente estuvieron chufa que se pudiera bueno pues empezar bien meter un gol hacer ocasiones pues para ir recuperando esa confianza y que bueno pues que pareciera que la cosa iba bien no si te mete un gol sobre todas las dos tres ocasiones yo creo que lo hicieron dudar más Ello bueno acción mal defendida bueno ahora hay que tener tranquilidad al partido dura mucho hay que seguir hay que seguir intentando tener el balón que no te metan el segundo muy importante y bueno intentar meter un gol Iggy meterte en el partido

Voz 1293 35:08 pero además de mal defendida es que qué hacía Santi con Stoner sea teniéndolo central del Rayo como Stuani le defienden ante Comesaña que es muy bueno pero defendiendo por arriba no es potente en estando a de Abdoulaye Nowitzki

Voz 1038 35:20 es que Tony Toni Robert el el gran talón de Aquiles de esta temporada el Rayo sobre Slow balones defendidos balones de de banda en balón parado siempre ha tenido problemas el Rayo Vallecano en ese tipo Halonen sin

Voz 4 35:32 también Palacio increíble que durante toda la temporada

Voz 1038 35:34 que no se haya podido corregir Cassini con la defensa de tres

Voz 6 35:38 poquito totalmente realmente más eso eso te da y te quita puntos es obvio hoy con lo comentaba el tipo de Santi con con con con Stuani bueno Michel la mejor bueno creo que bastaba no estaba marcando a nadie porque estaban zona para ir a por el balón bueno también Bernardo es es poderoso sean los ataban

Voz 1038 35:57 los dos centrales Ronaldo estando exactamente entonces bueno

Voz 6 35:59 eh Comesaña pues también va bien por arriba bueno nunca se sabe lo mejor con esa central remata pero sí que le falta intensidad en estas acciones el Rayo durante toda la temporada

Voz 5 36:09 Dani tercer máximo goleador de la Liga había marcado solamente menos que los Veinticinco de Messi los dieciséis de Suárez se pone story con catorce goles como el tercer pichichi de la competición

Voz 13 36:19 la verdad es que es impresionante el rendimiento del delantero uruguayo de el Girona catorce goles en esta temporada y lo he dicho es que no lo puedes dejar un balón dentro del área porque lo eh

Voz 5 36:26 ya ahora falta en ataque como si fuera baloncesto Palace de cielo yo

Voz 8 36:29 un balón colgado otra vez balón colgado por Jordi Amat que tampoco entendemos mucho y el remate de cabeza de Abdoulaye en vez de ser al balón ha sido un defensa del Girona que está todavía tendido en el suelo duro y que también va a aprovechar para perder el máximo minuto

Voz 1038 36:43 posible claro que llega para hay Raúl de Tomás paralelas

Voz 4 36:45 ahora el portero al jugador del que también Iraizoz

Voz 8 36:49 Yoani está ahí también en medio Pedro Alcalá un

Voz 4 36:51 desde el las categorías inferiores el Getafe que sigue ahora tendido en el terreno de juego por levantarse lo hace ahora el central del Girona Club de fútbol Raúl que más que se ha llevado Unnim un mudo

Voz 1038 37:02 en un empujón importante en favor del Girona si es tu Ari que todavía sigue ahí en posición defensiva practicamente central de Gerona cuando es el delantero simplemente por protestar y quejarse de lo que estaba requirió

Voz 8 37:12 dando Raúl de Tomás pero bueno esto está a Qatar

Voz 5 37:15 están desquiciando a todo esto le viene muy bien al Girona el está sacando el partido

Voz 8 37:20 vas sacando el partido el Rayo necesiten encendí intensidad tener el balón otra vez volver atacar es que no lo está teniendo desde el tanto os yo diría desde lo quince minutos desde ese chutazo al larguero de a desgranará ahora lo intenta consta vikingo Raúl de Tomás baja hasta esa posición para poner el cuerpo Cd maravilla el delantero cedido por el Real Madrid ahora a cambio de Balda lo intenta por la derecha en San luchas vincula al que toca hacia Adrián Embarba que estaba siendo de los más finos en el comienzo de la de la primera mitad mucho menos Álvaro García el hombre que le gusta que tienes ahí sentado a Toni López fe ahí está Santi Comesaña al que lo intenta tocando al medio otra vez Raúl de Tomás prácticamente teniendo que salir de la el delantero imponiéndose de medio de media apunta el balón para Georgia Mata Makos orden Santi Comesaña lo va a aprovechar al desgranan él es un tres para uno dos tres defensas el Rayo parados atacante de Girona graneles

Voz 0684 38:08 disparo al palo All

Voz 7 38:10 palo un disparo de Al Qaeda del esta vetó con la

Voz 0684 38:13 piernas de azul lleva despistó a dimitir esquí otro palo

Voz 4 38:17 los del Girona segundo palo un gol ya ha encajado el Rayo Vallecano es que comete un error esa unos errores atrás este equipo es que estaba intentando sacar el balón de ahí nace una jugada que acabó en el palo es que esto no pues eh ahora

Voz 8 38:28 centro desde la izquierda de Raúl Carnero tiene que despejar ahora bien de cabeza Santi Comesaña pero no tiene el balón así parece que lo recupera Adrià del sube a la moto quiere salir

Voz 0684 38:38 a veces el costado diestro no lo puede parar nadie ahí

Voz 8 38:41 doblando da corta pero es saque de banda para el Rayo Vallecano seis Salva Adrián Embarba Trashorras un poquito más