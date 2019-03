El Larguero: La previa del Clásico y nos visita Joana Pastrana (01/03/2019)

Voz 1991 00:00 y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este uno de marzo

Voz 0596 00:43 iniciamos mes con

Voz 1991 00:46 partido de Liga porque ha arrancado la vigésimo sexta jornada de Liga en Primera División con el partido que ha disputado en Vallecas era un partido capital para los dos equipos que se medían hoy fundamentalmente para el local para el Rayo Vallecano que si ganaba hoy salía de la zona de descenso pero no

Voz 1982 01:03 sí

Voz 1991 01:03 ha caído cero dos contra el Girona con un gol de perdón en este caso doblete de Stuani que ya lleva quince esta temporada desde luego es fantástica la temporada que está haciendo Bayo que entre otras cosas está manteniendo a su equipo ahora mismo en una posición cómoda porque están y con ocho puntos de ventaja sobre la segunda división con treinta y un puntos así que el Girona que además lleva tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota dos empates y dos victorias y un empate mejor dicho pues se pone en zona cómoda como digo de la clasificación de su décimo segunda posición esos ocho puntos de colchón el Rayo eh

Voz 0744 01:40 perdido esa oportunidad de por lo menos dormir en la

Voz 1991 01:43 jornada de hoy fuera el descenso se queda penúltimo con veintitrés puntos a dos de la permanencia a la espera de lo que haga el resto de rivales este fin de semana además malas noticias para Míchel no son la derrota sino que además fue expulsado va con roja directa a treinta minutos de el final para mañana otros cuatro partidos donde de nuevo la atención se la lleva el clásico entre Real Madrid y del Barcelona a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu sólo tan sólo tres días después de la eliminatoria de semifinales de la Copa de Rey ya sabéis ganó el Barça cero tres que se meten en la final dejó tocado creo que de alguna forma al Real Madrid que es cierto que en tuvo un buen primer tiempo sin ser excelso pero un buen primer tiempo tuvo ocasiones eh falló la puntería y al final lo pagó porque el Barça lo que tiene eh esperada y eso que no apareció Messi así que no oportunidad para vivir este partido en este caso para seguir vivos en la competición liguera porque creo que todos tenemos claro que si el Real Madrid vuelve a perder en casa contra el Barça creo que quedará prácticamente descartado en la lucha por el título en el conjunto blanco ha dado Solari la lista de convocados veintiuno es decir tiene que haber tres descartes entre los que no están por decisión técnica Brahim y Odriozola innato Nacho por sanción en la lista siesta Isco está de forma eh podemos decir temporal a la espera de conocer los tres descartes uno seguro va a ser el tercer portero Luca veremos cuáles son los otros dos en el Barcelona Valverde también ha dado la lista de convocados sin grandes novedades van diecinueve Se tiene que caer que caer uno donde tiene pinta que va a ser Murillo y además no está convocado Boateng Kenny viaja Imelda mi que esto no va a ser noticia hasta final de temporada es decir que Boateng Se va a quedar fuera de la convocatoria en más de una ocasión antes a la una de la tarde en Cornellà El Prat Espanyol Valladolid a las cuatro y cuarto en el estadio la cerámica Villarreal árabes a las seis y media en el Alcoraz Huesca Sevilla además nuevo cruce de mensajes en las redes sociales entre Javier Tebas presidente de la Liga ir Rubiales el presidente de EE de la federación son como Zipi Zape cuando le tiene uno la cinta se la devuelve el otro o Barbarroja barba negra más o menos son del mismo del mismo estilo el primero en escribir ha sido Rubiales que ha puesto no habrá más fútbol los lunes a partir de la próxima temporada en la Liga habrá fútbol sábados domingos veremos qué ocurre con los viernes y llegamos a un acuerdo bueno para todos el negocio es importante pero más los aficionados Tebas no ha contestado directamente a Rubiales pero sí se ha hecho eco de un tuit del Rayo Vallecano el que decía lleno hoy en Vallecas sobre ese tuit y ha puesto hoy viernes Vallecas se llena todo es compatible haya aficionados en los en los campos haya aficionados en las casas y bares de toda España haya aficionados en los hogares de todo el mundo trabajemos por una Liga de todos para todos y en todo el mundo ir Rubiales sí que ha contestado directamente a este tuit de Tebas y los domingos a las dos es la siguiente idea brillante luego dices que yo tengo ocurrencias uno Miami dos lunes tres censura medios cuatro querer apropiarse de la Copa de la Liga Iberdrola etcétera déjalo Javier dialoga con la Federación nos irá mejor a todos irá mejor al fútbol así que así estamos un nuevo capítulo que hemos vivido en este caso puedes sociales entre Javier Tebas presidente de la Liga eh Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol que tiene pinta que mientras estén en los dos ex sus actuales cargos no van a llegar a ningún acuerdo va a ser prácticamente imposible el verles coincidir en algo veremos veremos que que es lo que pasa con esos partidos los lunes veremos qué es lo que pasa con esos partidos los viernes en un ratos cuenta Pedro Morata que ha estado en contacto con gente de la Liga eh en que va a exponer cuál es la postura ante digamos esta afirmación no de Luis Rubiales en el que decía no habrá más fútbol los lunes eh luego escuchamos qué es lo que dice la Liga con respecto a todo lo que ha dicho hoy Rubiales en el Levante dice Antonio García que después de estar veintiuno días en prisión preventiva por un supuesto delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal ha quedado libre sin fianza el jugador eh duerme ya esta noche en su casa no se incorporará al trabajo con el resto de sus compañeros hasta el próximo martes en la Euroliga de baloncesto partidos correspondientes a la vigésimo cuarta jornada hemos tenido clásico el día que esa retirada además de forma oficial el número once de Juan Carlos Navarro que ya luce en lo alto de el del pabellón esa camiseta en lo deportivo Victoria del Barça que parece que le tiene cogida la medida al Real Madrid Victoria siete siete siete pero que les sirve para mantenerse quinto pero eso sí empatar a victorias con el Anadolu Efes que ha perdido en esta jornada en la lucha por la cuarta posición así que me da a mí que van a estar Anadolu Efes y Barça peleando por esta cuarta posición hasta final de de de este de esta Liga Regular gracias Marta la soplado por dentro porque no me salía por cierto noticia que llega desde Estados Unidos tiene que ver con el futuro de Pau Gasol según comenta un periodista de la es bien Adrian Borowski que creo que es un tío que sabe bastante de esto eh ha acortado San Antonio a Pau Gasol con lo cual queda libre ya se habla de su futuro Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas hola buenas noches yo creo que este compañero en Estados Unidos es suele manejar una información no

Voz 1 07:13 no es el mejor es el que más información maneja la NBA es como el Antoni Daimiel de EEUU bueno la primera noticia ha sido que le cortaba San Antonio es decir que ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato con su actual equipo

Voz 2 07:29 en dónde hay que decir que en los últimos doce partidos ha jugado

Voz 1 07:32 siete minutos que no contaba en absoluto para Gregg Popovich pero el cambio no es que sea mejor es a lo mejor posible no es oficial pero prácticamente está hecho que Paul Gasol va a firmar por los Bucks que es el equipo Dante tocó que es el líder de la Conferencia Este es el equipo que ahora mismo mejor récord de toda la NBA es candidato al anillo ahí va a coincidir con la de documentos va a coincidir con Niko Mirotic firmaría por un año quedaría como agente libre al año siguiente la posibilidad de que se le ofrezca un contrato de cara a la próxima temporada también pero bueno lo importante es que la NBA con los movimientos de agentes libres de cine de traspasos hasta final de bocina podemos decir se nos ha puesto muy divertida para los españoles porque Marc Gasol ha llegado a Toronto por qué Pau Gasol y Niko Mirotic han llegado a los Bucks de esos dos equipos son los dos mejores de la Conferencia Este podrían enfrentar los dos hermanos en la final podríamos tener un candidato al anillo seguro español con lo cual bueno pues la verdad es que no puede ser una noticia mejor la verdad es que es un bombazo porque que Pau Gasol llegue a los Bucks significa que Pau Gasol puede llegar a aspirar a un tercer anillo de campeón de la NBA

Voz 3 08:43 pues sí notición gracias Pacojó un abrazo hasta mañana

Voz 1991 08:46 Paul Gasol se va de San Antón Ello tiene pinta que va a recalar en Milwaukee Bucks donde sería desde luego candidato a conseguir el anillo obedecía Pacojó sería su tercer anillo en fútbol sala se han disputado los dos partidos de cuartos de final que no os quedaban de la Copa de España Osasuna Magna derrotado en los penaltis a Peñíscola Barcelona le ha ganado a Jaén tres cero así que ya tenemos configurado en las semifinales de mañana a las cinco de la tarde Movistar Inter y El Pozo Murcia para las siete y cuarto Osasuna Barcelona en la Copa de la Reina de baloncesto Se han completado también los cuartos de final Perfumerías Avenida ha ganado a Nissan al Cáceres la verdad es que es histórico este partido porque es la primera vez en la que un equipo de más de cien puntos en la fase final y de la Copa de la Reina de de baloncesto Perfumerías Avenida ciento dos Nissan al Cáceres sesenta y tres hilo Inter Guernica ochenta y tres iré Gipuzkoa setenta así que mañana en las semifinales a las tres Girona Cadí La Seu y después el Perfumerías Avenida lo integran Guernica para el tramo final del programa vamos a tener visita de lujo en los estudios de la SER porque el actual campeona mundial del peso mínimo de boxeo Joana Pastrana que ya ha defendido además en dos ocasiones con éxito este cinturón eh Se va a pasar por estos en estudios antes de defender por tercera vez el próximo viernes este título de campeona de del mundo lo hará contra mexicana a razón hola así que lo dicho en un ratito estamos con Ana Pastrana para ver cómo está a una semana defender por tercera vez ese título del peso mínimo las once y cuarenta contado todo empezamos

Voz 1824 10:25 también me podría poner un capuchino en pequeña vale y yo quiero un mandato vale

Voz 4 10:30 pues para mí un respeto pero con una no Becilla de leche

Voz 5 10:33 vale no cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 6 10:39 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen Cross Tirreno igual igual el Space actuaré en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 5 11:07 les

Voz 0717 11:43 la primera conexión la buscamos en Vallecas para hablar del primer partido de esta jornada en primera división donde ha caído el rayo cero dos con el Girona y la verdad es que pierde una oportunidad enorme de salir de la zona del descenso y el Girona todo lo contrario se quedan

Voz 1991 11:57 situación bastante cómoda en la clasificación con ocho puntitos de de ventaja sobre el descenso José Palacio qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Yago creo que Victoria más que merecida

Voz 1038 12:06 sí Vitoria muy merecida de Girona que ha sido más equipo que ha sabido cuando golpear es verdad que comenzaba con ímpetu el Rayo con ganas además con un cambio de sistema estábamos habituados a ver al equipo de Míchel con cinco defensas contra centrales y dos carrileros hoy ha cambiado es verdad que la mala racha del Rayo obligaba los cambios eran cuatro partidos sin ganar hoy al sido cinco pero luego ha habido golpear en los momentos oportunos sobre todo a partir del minuto quince de la primera parte ha estado muy bien a granel con dos disparos olvidó uno tremendo al larguero que ella podía haber sido el primero pero este Girona tiene gol y tiene un nombre que es una bestia es Christian Stuani el delantero uruguayo hoy Poblete y se pone con quince goles Yago sólo ha metido más goles que el Luis Suárez y Leo Messi no están a no está nada mal los los números del delantero charrúa y luego también para colmo pues el Rayo ha perdido un hombre Abdoulaye va en uno de los errores del zaguero senegalés ha tenido que agarrar yo cuando encaraba la portería Christian Stuani todavía con el cero uno en el marcador ver Rojas

Voz 7 13:03 pulsión es verdad que en ese momento parecía

Voz 1038 13:06 el Rayo jugaba mejor ha tenido algún acercamiento no todo ocasiones claras pero bueno lo que queda claro es que el Rayo a tener muy complicado salvarse hoy era una jornada clave básicamente por el calendario que tiene ahora continuaciones Rayo Vallecano en los siguientes visita el Camp Nou después la cerámica para medirse al Villarreal fútbol si el Betis es que es que el calendario era terrible aquí

Voz 1991 13:27 pero yo te digo una cosa a Palacio llegado a este punto prefiero pelearme con los de abajo e lo del Barcelona es un partido que normalmente tiene que Palmar el Rayo Vallecano las cosas como son va a pelear lo yo es así suena la flauta fenomenal puntúa o lo que sea algo que no está dentro en los planes pero es que siguiente contra el Villarreal es que es otro partido capital

Voz 1038 13:45 sí fíjate el Villarreal justo ahora empatado a puntos con el Rayo

Voz 7 13:47 yo les confieso que jugar esta jornada

Voz 1038 13:50 y es que el Rayo todavía pues a lo sumo se va a quedar a cinco puntos si puntúa el Celta de Vigo y saca saca los tres puntos el conjunto vigués

Voz 1991 13:58 oye que te gane el Villarreal y el gana vengan jornada si gana el Villarreal este fin de semana que juega contra la ves si te gana en el siguiente partido es que te te mete ocho puntos por eso lo digo que el que el Rayo Vallecano está en en un mes yo creo que el AVE para su futuro en esta competición eh

Voz 1038 14:13 hoy se veía como como una final no se ha conseguido ganar ni siquiera puntuar que también es un poco el pecado ese rayo que si no puedo ganar los tres puntos al menos asegurar uno pero no ha podido ser así hay mucho más

Voz 7 14:25 siete Se marchaba al cuadro de de Eusebio Yago

Voz 1038 14:28 ahora sí que mete bastante distancia con el descenso venía con más cinco ahora un más ocho con una dinámica buenísimas de que ha cambiado el sistema el el técnico del Girona abraza actuando con ese cuatro uno cuatro uno ganó en el Bernabéu empató en casa ante la Real Sociedad y hoy victoria en Vallecas así que siete de nueve

Voz 0744 14:47 no estará mal he dicho ocho pero no serían seis la distancia

Voz 1991 14:50 Villarreal al Rayo Vallecano sigan a su partido de mañana ilegal en el en el siguiente partido que es enfrentamiento directo José Antonio Duro qué tal muy buenas olas han dicho los entrenadores en rueda de prensa

Voz 1038 15:00 bueno pues hemos visto a Michel fastidiado en el revela decano pero eso sí ha dicho que está con fuerzas para sacar la situación adelante a pesar de las cinco derrotas consecutivas que lleva este Rayo Vallecano sí que verdad que durante las semanas habían planteado que era un partido clave que había que buscar la reacción y sobre todo más después del choque de la pasada semana ante el Getafe pero Michel que dice que todavía se ve con fuerzas y en cuanto a Eusebio pues claro encantado de la vida con esa racha que lleva despegando Se ahora cogiendo aire con respecto a los puestos de descenso y ha destacado a dos hombres uno a Stuani que estamos esperando para escucharle y también a Pedro Alcalá que ha cuajado un buen partido en el centro de la zaga

Voz 0596 15:34 pues estamos queremos eso es determinante es una gran facilidad para para el remate pero que además de eso sobre todo lo que hay que valorar es todo lo demás ya que es mucho no todo lo callo en el equipo en la fase de construcción en en en aguantar el balón en en dar asistencias a sus compañeros en el trabajo que hace el compromiso en el trabajo alguien sigo es enorme y es un jugador como él de su prestigio de su entidad pues es muy positivo para nosotros porque es un ejemplo para los demás tener un jugador como él tan determinante de Caracol pues es un lujo que tenemos que seguir adoptando

Voz 0588 16:16 hablamos de competir porque para para ganar necesitamos competir mejor y la salvación desde luego que sigue estando en nuestra mano quedan doce jornadas por delante ahora lo vemos todo muy negro pero hay que levantarse pensando que tienen que tiene solución yo estoy convencido de que tiene solución cuando uno ha perdido a día de hoy en las circunstancias en las que estamos pues las sensaciones no pueden ser buenas pero bueno a partir de mañana hay que saber en qué hemos fallado Isabel que que que hemos hecho bien cabido cosas que que claro que se han hecho bien y que hay que seguir por ese camino para para conseguir la salvación pero lo primero es ganar un partido lo más rápido posible

Voz 1991 16:55 es que quedan doce jornadas para el final sólo doce jornadas para el final que siempre estamos con lo de verano todavía queda mucha Liga no pues queda menos de un tercio ya eh para el final de la temporada y es que los de abajo que quieran eh no no perder la categoría o no sufrir tienen que empezar a sumar ya porque cuando te quieras dar cuenta esto se ha terminado no te ha dado tiempo a a reaccionar el dirigido en zona mixta como no te entendido

Voz 8 17:20 por qué Iraizoz el portero a Mista la escuchamos escuchamos venga al portero el Girona

Voz 9 17:24 Sevilla importante bueno estamos muy feliz porque el trabajo que hemos hecho no ha sido muy muy importante y yo hemos tenido la recompensa de los tres puntos y gran estocada pues diría sí es importante siempre no soy portero no nosotros porteros no amigo abono José no que esté no la oportunidad de jugar pues siempre nos gustan a mantener la portería a cero porque sobre importante con lo personal es muy muy importante para el equipo porque te da opciones a ganar repartió cualquier momento oí y eso pues pues lógicamente habiéndolo hecho dos jornadas consecutivas pues pues pues es algo que no podemos estaba orgullosa seguir trabajando seguir mejorando aún en todos los aspectos que podamos para para seguir obteniendo victorias que que es lo que nos va a dar posibilidades de sacar

Voz 1038 18:20 juntos Cate pregunto por Stuani ha dicho sabio que es un lujo para el equipo

Voz 0596 18:24 puede haber final

Voz 9 18:26 Chris habla en el campo pues y sólo entonces ese no es sólo los goles que hace que que son muy muy importante sino eh el control del juego como es capaz de jugar en cualquier situación está siempre disposición del equipo para para ayudarlo desde esas posiciones altas de del sistema hay lógicamente pues pues estamos muy felices tanto de su su trabajo de todo lo que el agua cosa no los planes en plano personal porque es beneficioso para el equipo y eso también nos ayuda a todos a es mejoramos subir el nivel y que todos eh no olvidemos que que que lo sacaremos así no el el aportando desde desde ahí cada unos de suposiciones y todos juntos pues de dando el máximo son pues por mor importadas pero muy claro

Voz 1991 19:18 por hizo de el ex portero del Athletic ahora en el Girona hablando de lo importante que es sacar los tres puntos y evidentemente como portero si es con con la portería a cero a cero pues muchísimo mejor lógicamente el palacio para terminar está reunido ahora mismo la junta directiva del Rayo para hablar del futuro de mí

Voz 1038 19:34 él sí están reunidos el presidente Raúl Martín Presa y el director general Luis Yáñez también se ha metido en esa reunión el director deportivo David Cobeño toda la directiva del Rayo está reunida aquí en en la sede del club todavía en las oficinas del club así que veremos

Voz 10 19:52 me extrañaría eh

Voz 1038 19:55 contar un cese de Michel después del partido de hoy pero es verdad que si quiere mejorar árbol rayó a lo mejor tiene que tomar medidas de este tipo no lo tomaron hace tiempo cuando parecía que sí que estaba en entredicho

Voz 10 20:06 el puesto de Michel pero pero

Voz 1038 20:10 no podemos dejar que ahora puedan cargarse a Mister porque están reunidos

Voz 1991 20:13 bueno pues estaremos atentos a las próximas horas hay novedades hablaremos con duro con Palacio para saber si hay algún tipo de novedad con respecto al futuro de Michel como cuenta ahora mismo eh reunida la Junta Directiva del conjunto vallecano eh esperaremos a ver si hay noticias en las ul las próximas horas sobre el futuro del técnico del conjunto madrileño parece Stuani en la amistad venga pues lo escuchamos escuchamos al uruguayo

Voz 10 20:37 soy gravitaria estamos muy orgullosos de lo que hizo el equipo muy contentos

Voz 1991 20:42 por todo lo logrado hoy sabíamos que era un partido clave

Voz 10 20:45 B para para bueno para lejano del descenso y creo que

Voz 1038 20:48 el equipo mereció ganar realmente mucho la situación no

Voz 10 20:53 sí bueno la verdad que el equipo siempre ha estado compitiendo es verdad que pasan a Mika negativa que que bueno con en el campo del Madrid a partir de ahí creo que lo hemos hecho siete puntos de nueve que eso para nosotros es fundamental hemos vuelto a conseguir una dinámica positiva y y bueno creo que ese ven reflejado en la tabla no creo que el equipo en una buena posición o no

Voz 7 21:20 por suerte tenemos todo el fin de semana para para

Voz 10 21:23 está la victoria de hoy que lo mejor está por llegar

Voz 11 21:26 Eusebio ha dicho a la prensa que que es un lujo tenerte no sé quién puede opinar de de del técnico ha dicho hoy de eso de que lo mejor está pues parece que sí

Voz 10 21:35 evidentemente me da mucha mucha alegría y entrenador de diga eso sobre mira verdad que bueno ese es un orgullo y yo intento siempre da lo mejor el equipo es siempre el objetivo primario siempre es el equipo ir a verdad que eso eso se nota en un vestuario que estoy muy contento muy feliz igual yo lo que quiero es seguir dando todo de mí para que el equipo sea deben

Voz 7 22:01 fichado hoy pedimos escuelas

Voz 10 22:04 la palabra del mister bueno también tengo que darlo porque creo que también ha hecho un gran partido para Canarias

Voz 5 22:13 es nuestro

Voz 1038 22:15 sí sí es una victoria pero baja muy poco porque no

Voz 10 22:19 ahora sí que suena Victoria de seis puntos de ella sí porque nosotros ganamos por haber aquí y es un rival directo que sumamos nosotros y eso no no suman ir evidentemente para nosotros y era un partido

Voz 5 22:32 por tanto capaz supera

Voz 10 22:39 bueno la verdad que estoy a buen ritmo y ojalá que pueda superar quita el año pasado no te quepa duda que pero voy a intentar

Voz 1991 22:48 los quince goles del uruguayo en el autobús que les tallado en la orquesta

Voz 1824 22:52 qué debe llevar primicia el Girona el conductor

Voz 1991 22:56 Ferrando se en Vallecas le ganó el Girona cero dos al Rayo el Rayo queda ahora mismo como penúltimo clasificado veintitrés puntos a dos de la permanencia Girona se va hasta la décimo segunda posición XXXI ahora mismo con ocho de ventaja sobre el descenso Palacio duro un abrazo a los dos hasta mañana

Voz 12 23:15 Sao Yago charlas once y cincuenta y tres

Voz 1991 23:17 es vamos con lo de mañana vamos con el clásico

Voz 14 23:25 Ikea en Lardero el Instagram arropa El Larguero facebook punto com

Voz 15 23:30 Israel Larguero hizo escribe Te al canal de Youtube

Voz 16 23:38 en mil seiscientos

Voz 15 23:39 dieciocho lo Jesute y misionero español

Voz 16 23:42 Pedro Jaramillo se convierte en el primer europeo que llega a las fuentes del

Voz 15 23:46 en lo azul TI Hilda su aventura tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti is síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 5 24:05 a su cierre van a ser

Voz 17 24:17 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 5 24:26 muy buenas críticas Andreu Berto sois vosotros

Voz 4 24:30 venga cambiamos de tema a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos el Nadie sabe nada de del programa en el que puede pasar de todo de Nasser

Voz 18 24:45 si buscas respuestas disolverá

Voz 19 24:47 elecciones generales dando a votar a favor o en contra para dimitir ministra

Voz 15 24:52 procura encontrar una buena pregunta de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista de Pepa Hoy por hoy no Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es GA mosqueados Cadena SER

Voz 21 25:12 cuenta con las eh

Voz 22 25:31 que hablar palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender

Voz 15 25:40 hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo Juntos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixabank escuchar hablar

Voz 0717 26:03 ya es oficial la marcha de Pau Gasol de San Antonio ha puesto Marta no confirmando la marcha dando las gracias dando las gracias a San Antonio de momento no se sabe nada más el futuro ya sabéis que os contamos anuncio programa te puedes tan ligado a Milwaukee pero de momento no es oficial lo que ya es oficial oficiales que Pau Gasol dejasen Antonio y lo que es oficiales lo que tenemos nosotros con Alexa y lo que podía tener vosotros que es muy bonito ya sabéis que estamos haciendo el quid de carrusel en el que os preguntamos sobre el clásico sobre ese Real Madrid Barcelona que vivimos el miércoles

Voz 1991 26:39 Copa Quique mañana vamos a reeditar

Voz 0717 26:42 en en jornada de de Liga en el que vosotros habéis Alexa quiero participar en el kit de Carrusel ya pues te va el haciendo una serie de preguntas tú bastante están acertando vas avanzando al final incluso puedes ganar premios importantes como los altavoces eco y unos el codo con con Alexa y nada que que lo tiene muy fácil habléis con Alexa Charlize un ratito le decís que quería participar en el quite de Carrusel son diez preguntas unas más complicadas otras más sencillas pero luego se les fútbol en estás al día con el clásico no vas a tener ningún problema

Voz 1991 27:26 así que vamos con la última hora de los dos equipos empezando por los locales Javier Herráez qué tal buenas noches hola qué tal Yago muy buenas noches veintiún convocados para Solari

Voz 7 27:35 sí bueno luego Descartes el tercer portero Luca Zidane dos más recordemos que está sancionado Nacho que está lesionado

Voz 0744 27:44 Marcos Llorente Ike

Voz 7 27:46 que de otra que hace único de Descartes está Isco pero no le garantiza que esté en el banquillo lo de jugar ya pues lo tiene más complicado porque no sé qué dirá Alex habrá que preguntarle a ver qué nos puedes decir pero creo que habrá tres cambios Courtois por Keylor Navas meter a Marcelo por raíl on de momento tenemos más información que la que pueda dar mañana la reunión Solari con sus jugadores por la mañana en la concentración previa y luego para

Voz 1038 28:11 tarde pero hombre parece que Marcelo

Voz 7 28:14 jugará aunque chaval lo ha hecho de lujo y merecería jugar pero todos los partidos no los puedes dar toda vez que el martes tal partido de playas y hombre yo que Bale también tendrá sus opciones de jugar junto con Vinicius y con Benzema el resto no veo ningún cambio el centro del campo Casemiro Modric Kroos y atrás Varane Sergio Ramos Nacho está como digo sancionado por la derecha Carvajal toda vez que hasta además nuestra tocado el propio Odriozola eso es lo que creemos que va a pasar mañana veremos porque es un partido muy muy importante padre de Marie mucha gente puede pensar que la Liga está perdida es verdad que está muy complicada creo que pérdida no está evidentemente pero sí muy muy muy difícil pero la dinámica Yago piénsalo chavales los jugador del Real Madrid que es impone tantísimas decir que Mary ha perdido en Copa la primera parte fue muy buena pero no consigue hacer diana y al final lo pagó con un resultado abultado y ahora tienen que conseguir levantarse hacer un buen partido mañana conseguir un buen resultado y pensar en el Ajax pero si te deja así en la Liga luego en la Champions lo puedes pagar

Voz 1991 29:14 he hablado Solari primero de Madrid el oso ha hablado sobre la importancia de los diferentes jugadores en la plantilla el dice que todos tienen su protagonismo pero evidentemente si miramos los números y la participación no es cierto

Voz 7 29:27 pues no es cierto yo creo que no todos los casos son bueno no creo no sé que todo caso no son iguales a aislada o pues muchas opciones de jugar muchos partidos y no lo ha hecho bien el galés a que es suplente porque eso lo ha ganado a pulso Marcelo estaba fuera de forme refilón Le adelantado por arriba por abajo se ha sido mejor refilón que que Marcelo Asensio comenzó mal luego Aído espabilado tuvo la mala suerte de la lesión y ahora creo que está un poquito mejor y que merece más minutos lo de Isco es un paso que sabe perfectamente Solari que no está siendo justo con el malagueño que no dan ni una sola opción extra que ocurrió la sala de prensa preguntes respuesta sobre estos jugadores que estar jugando poco pero que evidentemente a todos tenemos sacó aunque sean casos diferentes

Voz 23 30:10 cuál es el plan que tienes en este momento tan importante para jugadores fuera de foco Isco Marcelo David Asensio

Voz 24 30:18 ha recuperado cuál es siempre lo siguen siendo ideas no estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo Gareth Bale desde que volvió de lesión ha jugado todos los partidos Marcelo todos sabemos lo que significa para este equipo que hace más Merval Asensio estuvo lesionado un tiempo largo quiero decir todos los jugadores de la plantilla son importantes no solamente aquellos que inician los partidos porque Juan tampoco con usted en el Real Madrid estuvo dieciocho días lesionados hace hace cuatro o cinco días que está entrando con el grupo y lo está haciendo bien

Voz 23 30:49 así está disponible también eso es importante

Voz 1991 30:53 eh solares el arte disfrazar respuestas bonita sin decir nada eh porque por mucho que se le pregunte el tiene su discurso en no contesta June todavía no lo he visto desde que llegó al Real Madrid no lo he visto contestar de forma directa ninguna pregunta para él preguntes por quién le pregunte son todos importantes exactamente igual lo disco Isco dado lesionado en las últimas semanas pero desde que llegó Isco lo ha contado para Solari por los motivos que tenga él desde el primer momento ha dicho que con Isco no pasada nada evidentemente no nos lo podemos creer cuando Isco era un tío importante en el Real Madrid con un peso específico Icon eh un protagonismo futurible que tenía que demostrar lógicamente pero si no juega no puede mostrar nada las cosas como son eh con lo cual yo creo que el Solari no sé yo echo de menos Herráez que que hablé algún día claro no

Voz 7 31:45 creo que no quiere equivocarse e claro no puede ser el jugador número veintidós de la plantilla con Solari es el mejor que decimonoveno en minutos de de comenzó la temporada pero claro con con Lopetegui jugaba todo hasta después de la operación de apendicitis jugó tres partidos noventa minutos bueno pues el futbolista está para trabajar y hacerlo lo mejor posible pero después de una operación jugarte tres encuentros entre ellos uno del Barça

Voz 1991 32:10 fue doloroso porque Madrid perdió por cinco

Voz 7 32:12 es aún sino recuerdo mal en Liga y bueno pues seis conjugó hasta noventa minutos llegó Solari desapareció del mapa pasar no pasó nada simplemente que Isco pues no les dio la importancia Solari que el técnico argentino creía que merecía por parte de de Isco pero no hubo nada o sea no no hubo ni una ni una mala intención por parte de Isco simplemente que es Tio no bien mirado por por el malagueño podíamos decir eso simplemente ocurrió que después de tres cero En Ibar lo puso a jugar era su frentismo lo puso a jugar en el minuto setenta el partido estaba acabado Solari vino a decirle al arisco a bueno a comentar hago Isco pues nueve de mucha bola Ésa fue la historia a partir de ahí a la grada de Roma le dijo cómo tenía que jugar y eso no

Voz 1991 32:59 prueba que fuera jugar de de inicio

Voz 7 33:02 el Real Madrid bueno da una formalizó la y Isco no está jugando así que esa es la realidad el resto de futbolistas por ejemplo con Vinicius acertado cien por cien con Red Quilón también aunque lo puso ya Lopetegui pero él lo ha reafirmado en su puesto en el caso por ejemplo de otros futbolistas Marcos Llorente que en diciembre fue el mejor recordemos que en ese encuentro precisamente de Eibar al que puso

Voz 1991 33:26 de pivote fue Ceballos no lo hizo bien

Voz 7 33:29 tampoco suposición ha del futbolista Dani Ceballos y a partir de ahí sí que puso Llorente pero esa apuesta vino a posteriori recordemos que Cross ya dijo en su día que él no quería jugar de cinco lo dijo como siempre en la prensa alemana aprovechando un parón de selecciones como no tenía Casemiro no tenía Cross no tenía Ceballos Pusa Llorente no quedaba otra así que a cada uno lo que lo que me

Voz 1991 33:52 EFE la culpa no es de Solari culpa

Voz 7 33:54 área de todo sería pues para mí injusto pero ahora que el Madrid tampoco esta malos así

Voz 0744 33:59 mañana el partido lo saca ante el Barça sigue pero

Voz 7 34:02 cuando en la Liga sigue vivo en Champions chico le queda una buena Ballack que es la Copa de Europa

Voz 0744 34:06 eso sí es una única bala

Voz 1991 34:09 bueno bueno es su bala quiero decir que si hay algún favorito para esta competición es el Real evidentemente lleva cuatro en las últimas cinco y tres de forma consecutiva es la competición del Real Madrid juegue a día de hoy eh cuando la juegue con que con tranquila juegue es favorito Real Madrid esos

Voz 7 34:26 algún cable algo más Herráez pues que un partidazo aunque mañana el Mary ese juega para mí mucho aunque piensa la gente que no del martes evidentemente es la Champions y es todo esta temporada pero creo que mañana se hace un buen partido y consigue ganar al Barcelona le va a dar muchísima moral le va a dar muchísima Sans también en en la Copa de Europa y a partir de a partir de ahí las cosas pueden cambiar la Copa del Rey ya es historia hizo una buena primera parte pero le faltó pegada es una plantilla yo insisto lo dije el mes de agosto para mí le falta gol y eso es así ojalá que los juristas que están consigan marcar más tantos pero animó al Madrid le faltaba

Voz 1991 35:01 gracias Herráez un abrazo esta mañana hasta mañana es que desde luego el que pensase que no se va a echar de menos a Cristiano Ronaldo bueno es que no tiene ni puñetera idea de fútbol directamente sabes que no se puede explicar de otra manera el Barça cómo llega el equipo de Valverde Santi Ovalle qué tal muy buenas

Voz 0744 35:15 qué tal Yago muy buenas pues mira llega el Barça con muchísima moral ese después del partido en el Bernabéu en el vestuario del Barça una frase que es esto no se acaba aquí esto sigue y tienen entre ceja y ceja al partido quiere

Voz 1991 35:31 pues no

Voz 0744 35:32 sí sí sí creen que esto es una oportunidad para hundir al Madrid definitivamente creen que si mañana ganan hunden al eterno rival que acaba la temporada y por lo tanto lo quiere aprovechar el Barça

Voz 1991 35:46 lo que llega con diecinueve futbolistas va a viajar

Voz 0744 35:49 mañana tendrá que descartar a uno antes del del partido Ernesto Valverde de momento ya se ha quedado en Barcelona Boateng que lleva cuatro partidos sin entrar en la lista de convocados

Voz 1991 35:59 me da a mí que van a ser unos cuantos más la que al final de temporada

Voz 0744 36:03 a ver tendríamos que contar esos que va a entrar en la convocatoria que no acabamos antes que no que sea muchos va a haber cambios respecto al partido de la Copa es probable que Umtiti entre Leti la gran duda es si jugará Arthur entraría en sitio de de Sergi Roberto pero hay que esperar para ver cómo está físicamente porque no está recuperado de del todo al menos eso ha dicho Valverde en rueda de prensa y ahí le hemos preguntado a Valverde sobre eso sobre la sensación del del vestuario de si es darle un golpe definitivo

Voz 9 36:36 yo al al Madrid ganar mañana en el Bernabeu Valverde no

Voz 0744 36:40 dice que sea un golpe definitivo pero sí cree que es un golpe moral escuchan

Voz 0588 36:44 ya comenté el otro día que es muy difícil dos partidos consecutivos con un consumismo a repetir resultado queremos ir a por a por la victoria porque bueno me supondría un golpe de moral importante de cara a los partidos que quedan porque sería pues bueno restarle también puntos al al Madrid que es un rival directo para nosotros

Voz 1991 37:06 demente ganara en el Santiago Bernabéu mañana sería eh pues dejara al conjunto blanco prácticamente descartado la lucha por el título que daría el Atlético de Madrid en en la pelea pero bueno con la liga encarrilada e con la final de la Copa del Rey en el horizonte y todavía vivos muy vivos en la Liga de campeones Ovalle se piensa en el triplete

Voz 0744 37:27 se piensa en el triple de las sensaciones del equipo a pesar de que va ganando futbolísticamente no son las mejores pero le hemos preguntado le hemos preguntado a Valverde si vea su plantilla con opciones de ganar ese triplete Valverde da la sensación que no quieren escuchar hablar

Voz 17 37:45 pero pero

Voz 0588 37:48 ya veremos de momento no hemos ganado ningún título estamos una final que ganar uno y luego en la Liga vamos los primeros pero queda muchísimo contra grandes rivales sea no puede pensar en el ganar un doblete cuando tiene un título un triple cuando tiene dos pero de momento lo tenemos ninguno saber si el primero

Voz 1991 38:03 no Mesic para ganar el para ganar tres primer grabar un ganar uno luego el segundo y luego el tercer eso es de cajón algo más Ovalle

Voz 0744 38:11 si bien a la clave del partido ha dicho Valverde que va a estar encontrar a Messi el otro día a Messi no jugó bien Valverde ha dicho que el equipo tiene que jugar mejor que el partido de Copa para encontrar a Messi que entonces Messi brille que ahí va a estar la clave para

Voz 1991 38:26 el gracias un abrazo hasta mañana

Voz 0744 38:28 un abrazo abrimos tiempo de análisis

Voz 1991 38:30 Andy Cañizares qué tal buenas noches hola buenas noches Jordi Martí muy buenas tardes a Álvaro Benito qué tal buenas noches

Voz 12 38:38 buenas noches Yago Cañete que qué partido exprés

Voz 1991 38:41 las para mañana

Voz 3 38:43 bueno pues un partido muy parecido al de Copa del Rey donde al final pues pasar exactamente lo mismo en el sentido de que el que acierte en las áreas pues es el que puede ganar ninguno de los dos equipos yo creo que está para dominar el partido claramente no el otro día vimos Un partido donde bueno pues iniciativa al Real Madrid de inicio pero con unas definiciones horrorosas un Barcelona que evidentemente ya tendrá ya y tratará de aprovechar sus oportunidades que tiene jugadores perfectamente capacitados para hacerlo mucha igualdad y clave una vez más pues lo que suceda en las áreas

Voz 0985 39:19 Torre si tiene razón Santi no en este fútbol actual nadie somete a nadie pero esta información que no está Ovalle es interesante Yago esto no para no se acaba aquí esto es lo que retumban en el vestuario azulgrana el vestuario sabe que tras el primer mazazo un segundo mazazo sitúa a Madrid en una situación crítica el otro día escuché a Romero no sé si Álvaro Issam tiró comparten que el Real Madrid incluso puede plantearse Yago algún tipo de rotaciones bien si esto lo hace el Real Madrid que ya veremos lo que sí sabe el Barcelona es que este zarpazo el doble mazazo va a dañar mucho a su adversario y la pregunta es ese habrá recuperado el Real Madrid tres días después cómo encajará el Madrid este partido cuando sabe que el martes le viene el Ajax creo que todas las sensaciones apuntan a que el Barcelona a priori está en mejores condiciones Álvaro

Voz 8 40:20 bueno yo creo que el otro día vimos a dos equipos que se sentía más cómodo seguramente cuando no tenían la pelota que cuando la tenían ya hicieron sus mejores jugadas de peligro otras fue aprovechar errores del rival a ninguno de los dos yo creo que atraviesa un gran momento de de forma bueno el Real Madrid lo que tiene que hacer es yo yo agarrarse al buen juego del otro día

Voz 1991 40:44 eh

Voz 8 40:45 que una cosa es tener como te levantas el partido del otro día pues agarrándose a las cosas que hiciste que hiciste bien que que fueron bastantes no todas las cosas que te pasen por encima te den un repaso no vas por dónde empezar no a la hora de de de plantarle cara al rival el Real Madrid necesita seguir los pasos que realizó el otro día hay obviamente incorporar gente de cara a gol no que para mí el único que que tiene que está con ganas de hacerlos Vinicius a pesar de que de que no lo está consiguiendo pero pero sí si lo persigue constantemente yo creo que el Real Madrid tiene que agarrarse a todo lo que hizo bien el otro día que fueron bastantes cosas

Voz 1991 41:21 es que no se me da la sensación que el Real Madrid tiene todos los handicaps de cara este partido y me explico viene del rejonazo de de la Copa del Rey viene con problemas en defensa Nacho no está por sanción Ramos Varane tocados si alguno de los doce fastidia no va a estar en Liga de Campeones donde Ramos está sancionado Nacho va a estar seguro porque está sancionado para el partido de de mañana pero como Varane ser resienta o agitó el problemón que tiene el Madrid para la Liga de Campeones es decir qué haces rutas corruptas piensas el hachazo

Voz 0985 41:55 es que es es es una película importante

Voz 1991 41:57 de

Voz 3 41:58 yo creo que las rotaciones vamos a derrotar a jugadores que estoy pensando en su mejor pero hay determinados jugadores que tiene que jugar porque está jugando muy bien el caso por ejemplo de Vinicius de reggae no no de jugadores importantes como Modric en el centro del campo son jugadores que que jugar ese partido no les queda otra no hay absolutamente ninguna posibilidad de rotación ahí y las rotaciones vienen a partir pues de otros jugadores que no estar en su mejor forma por ejemplo caserío por ejemplo Cross bueno ahí pues rotar pero es que tampoco te preocupa mucho hay cuando los que habitualmente juegan pues no es tan durante todo el año además en el nivel que se desespera no creo que baje el nivel del equipo en ese sentido sí sobre especulaciones en la Champions yo creo que el el el peor equipo siempre sea el que especula el que piensa en el partido del día siguiente el partido es el inmediato eso es que es de sacar adelante una vez que sacas de pues vendrá el siguiente y así de forma continua y más en un equipo como es el Real Madrid tú puedes hacer alguna matemática cuánto te sobran puntos cuando te sobran educó cuando te sobra un resultado no me harté que este partido de la fase de grupos del equipo ya está prácticamente clasificado o clasificado ahí sí puedes hacer muchas más matemáticas pero la exigencia que tiene el Real Madrid te obliga a sacar siempre un buen equipo un equipo competitivo yo creo que invita más a las rotaciones El hecho de que hay muchos jugadores que no están al al cien por cien y que por lo tanto derecho derrotarlos no es una gravedad tenía el equipo de chicos al final van a salir otros que que si estás fuera del equipo obviamente han creo que están jugando pero no tiene por qué notaron equipo desde el momento en que no tiene ahora mismo más que dos o tres juristas básicos que no se tengan que tocar denuncia porque son los que están marcando alguna diferencia

Voz 1991 43:49 Álvaro te preocupa perdona Jordi te preocupa Álvaro el el tema de la defensa sobre todo en el Madrid con con la situación que ha explicado yo que me desde luego no es cómoda

Voz 8 43:59 sobre todo por lo de Ramos que está a un nivel excepcional usa el otro día vimos leímos tocado o bajo mermó un poco su rendimiento desde aquel choque golpe que tuvo con Casemiro no sé si fue Casemiro o harán eh que si bajó este y se veía más parado y durante el partido pero últimamente tenía unas actuaciones muy buenas y estaba incluso haciendo que el equipo defendiera menos metros yo creo que el Real Madrid había mejorado mucho en el aspecto defensivo aparte por la actitud que yo creo que que están teniendo todo sigue se están comportando como como un auténtico equipo en cuanto a la solidaridad del trabajo defensivo era la porque Ramos están empujando de esa defensa hacia adelante no cuando uno cuando una cuando defensor se encuentran de forma le gusta defender en pocos metros porque está rápido porque está está con con con el físico necesario para poder hacer esos esfuerzos no cuando un defensor se siente más tímido Leo se siente en peor estado de forma pues se recula tiende a recular para protegerse no entonces es una es una baja sensible pero bueno pero necesaria no también eh necesitamos recuperar al mejor Nacho

Voz 9 45:03 de cara a la eliminatoria ha

Voz 8 45:05 solo en la eliminatoria el Ajax y al primer partido de la heridos actualidad claros y es que si es que superamos la eliminatoria que esperemos que sí le necesitamos al mejor Nacho también en en en esos partidos por supuesto y Jordi perdona que te habías

Voz 0717 45:19 al avalado

Voz 1991 45:19 cuando arrancaba nuevos que la última fotos Luck es