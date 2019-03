Christiana Figueres: "El cambio climático es ya una realidad"

Voz 2 00:00 no

Voz 5 02:37 el trece de diciembre de dos mil quince en una fecha histórica el anuncio del acuerdo que acabamos de oír marcar comienzo de una lucha que sigue muy viva

Voz 0874 02:47 usted fue una de las promotoras de aquel Acuerdo de París firmado por ciento noventa y cinco países que estableció el primer plan de acción mundial contra el cambio climático de aquel día tiene recuerdos especiales al margen de lo protocolario digamos

Voz 6 03:00 sí claro que sí es un acuerdo por el cual yo había trabajado seis años directamente al frente de la convención y del proceso internacional de negociación de cambio climático pero la verdad es que hacia ese acuerdo había trabajado ya décadas toda la vida que había trabajado en el tema de cambio climático porque todos los que estábamos en ese tema seguimos en este tema sabíamos que necesitamos un mar có una estructura marco para poder todos juntos pudiera hacer frente al cambio climático habiendo entendido perfectamente que ese marco estructural au esa ruta críticas que firmamos o que adoptamos en el Acuerdo de París es necesaria pero no es suficiente porque es un una buena digamos un plan de acción pero un plan de acción que no se implementa sirve para ponerlo en la Biblioteca pero no no tienen ningún

Voz 0874 04:04 la que fue más difícil lidiar con los intereses de cada país o con los egos de cada mandatario

Voz 6 04:14 bueno la verdad es que lo bueno del Acuerdo de París es que al final después de muchísimo trabajo lo gramos alinear los intereses nacionales con la necesidad del planeta y y que cada uno de los jefes de Estado que cada uno de los equipos de negociación hizo sobre todo también que cada uno de las empresas privadas que estaban trabajando con nosotros se dieran cuenta que aquí no hay una competencia entre lo que necesite el planeta y los intereses nacionales o corporativos que la verdad es que podemos alinear todos esos intereses y necesidades en la misma dirección que él la dirección de descarga humanizar nuestra economía global

Voz 0874 05:04 Nos próxima Antiqua descargó en Izar me encanta verbo estamos charlando con cristiana Figueres que es antropóloga y ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático está en algún hotel de Madrid supongo que de paso porque la vida que usted llevará será siempre de paso no

Voz 6 05:20 desafortunadamente ese es

Voz 0874 05:22 estamos haciendo las cosas al ritmo que nos pide la ciencia

Voz 6 05:26 no eso eso no hay bueno me me CAP Chas y el verbo descartó que la verdad es que tristemente es el verbo que estamos usando yo han anoche estaba pensando deberíamos de buscar otra palabra porque eso es carbonizada palabra tan rara y además tiene como una connotación negativa hablar de carbonizada y eso no es así osea no hay una connotación negativa la verdad es que la con con pasión es una con notas muy positiva porque lo que nos pide la ciencia lo que estamos empezando a hacer en España y en Costa Rica que es mi país natal y a empezar a modernizar la economía pero muchísimo más rápido de lo que estamos haciendo ahora entonces los países que están apuntando hacia una de armonización total Ocean llegar a una economía nacional que para el año veinte cincuenta esté en ser Oneto emisiones quiere decir que no vamos a emitir más gases de efecto invernadero de lo que la naturaleza naturalmente puede absorber esa la ruta

Voz 7 06:39 que tenemos que tomar todos todo digo yo todos los países

Voz 6 06:43 del mundo claro porque esto es cosa de todos

Voz 0874 06:45 barco hay grandes potencias grandes actores que en este caso también los grandes contaminantes como como China como Estados Unidos tenemos a líderes como Trump que tienen no solamente escepticismo sino ignorancia por completo de la ciencia de la sensación de sonaron ahora es imposible avanzar entonces con gente como esta

Voz 6 07:04 sí bueno para ellos es imposible avanzar porque ellos han decidido bueno por lo menos en el caso de Estados Unidos la Casa Blanca ha decidido que ellos no quieren entenderlo

Voz 8 07:17 no es no es que no puedan porque

Voz 6 07:20 las que es relativamente fácil entenderlo ellos simplemente decidieron que ellos no les conviene entender entender esto y actuará de es eso a mí lo que me provoca sinceramente es tristeza me provoca tristeza porque los Estados Unidos tiene todo el potencial tiene la capacidad técnica tiene la capacidad económica tienen la capacidad de innovación tiene Totta la capacidad para poder ser líder en esta modernización y si ellos siguen en la actitud en que están pues ellos son quedar atrás es como es como que si ellos dijera no no nosotros vamos a seguir con la telefonía de línea porque no nos gusta la telefonía celular pero yo me pregunto qué ventajas tiene eso yo espero que todos que la Casa Blanca pronto bueno vamos a ver qué sucede en las elecciones

Voz 0874 08:16 el que den pronto pronto

Voz 6 08:19 se sabe que es pronto hablemos

Voz 0874 08:22 poco de las consecuencias del cambio climático en unos estratificación todavía más los ricos serán los únicos que podrán protegerse frente a los efectos de ese cambio climático

Voz 6 08:31 bueno eso es uno de los de los aspectos que mi más me entusiasman y que más me apasiona sobre esta modernización de la economía es el hecho de que como son las energías renovables las que son la solución esas energías renovables por sus características son energías energías que van a democratizar la economía que van a ayudar a a solucionar los problemas de pobreza extrema te doy un ejemplo en este momento tenemos todavía mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad en el mundo no tienen acceso mayormente porque viven en lugares que están demasiado remotos como para que pudiéramos tirar la red eléctrica la línea y desde el punto de Ginés nación hasta donde viven esas personas demasiado lejos demasiado caro esas líneas eléctricas en el pasado a obras están por supuesto nutriendo de energías renovables en la red pero en el pasado esas líneas eléctricas sean nutrir una más de los combustibles fósiles tienen un gran precio por supuesto eso es lo que se llama el transporte y la distribución de la electricidad es muy costoso además de la generación dicho solamente las energías renovables no necesariamente necesitan de esas líneas ni de distribución porque perfectamente puedes poner un panel solar en cualquier test sito en cualquier lado del monto Illa hemos visto que tenemos casi trescientos millones de personas que se están en que se están beneficiando por primera vez por primera vez en su vida de electricidad que es generada por algún tipo de de panel en su en su techo una micro micro redes y eso por supuesto que alivie la pobreza por el momento en que tener energía ya en energía eléctrica pues ya hay sube el nivel de tu vida puedes hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer

Voz 0874 10:51 por ejemplo conservarla comidas que yo creo que sí

Voz 6 10:54 me entiende lo que significa tener un plus en la noche para que los niños puedan estudiar puedan tener mejor desempeño académico la la electricidad cambia completamente la calidad de vida especialmente de las personas que no han tenido derecho eso aquí eso eso entonces a mí esos unas cosas que más me apasiona así como te estoy dando la buena noticia de que las energías renovables ayudan a levantar la calidad de vida especialmente las personas en extrema pobreza te puedo decir que lo contrario también es cierto o sea si no la hacemos frente al cambio climático quiénes van a sufrir el impacto mayor porque no tienen la capacidad de hacerle frente son precisamente los más vulnerables las personas que tienen menos recursos que viven más lejos y que se enfrentan estos impactos en muchísimo más violentos de la naturaleza y que no se pueden recuperar de eso y eso lo estamos viendo en cada país además hemos

Voz 0874 11:55 he escuchado Christian en alguna charla que has dado que ese impacto del calentamiento del planeta tiene diferentes efectos en las mujeres que en los hombres y que las mujeres constituyen el ochenta por ciento de los refugiados climáticos Ibi son las más perjudicadas también por los desastres naturales qué papel tienen ellas en enero

Voz 6 12:14 sí bueno eso es así por por varias realidades que tenemos el ochenta por ciento de la comida que se produce en los países en desarrollo es producidos por mujeres porque tenemos un fenómeno de que los hombres tienden a migrar a las ciudades dejan las mujeres y a los niños en su hogar Isona mujeres las que tienen que salir a producir la comida a ir a traer agua muchas veces dos tres horas a un punto que les provea agua que tiene que saliera sus huertas versus fincas a sembrar ya has cosechado la comida de que tienen que regresar luego a cocinar en muchas veces en un fogón abierto estas mujeres con el impacto del cambio climático que muchas veces está la el calentamiento lo que está haciendo es variando el ciclo hidrológico sean no tienen la lluvia que antes tenían pues a fueran muchas veces estas mujeres están teniendo con cosechas muchísimo menor es más dificultad de conseguir tanto la comida como el agua que ellas que ellas necesitan por eso es que para ellas el impacto es muchísimo más grande para ellos y para sus hijos además pensemos que en un evento de momento climático que digamos un incendio en una inundación cualquier tipo de San desastre las mujeres tienen que salir huyendo con sus hijos porque no lo van a atrás y pensemos también qué típicamente otra adicionalmente en el caso de una inundación las mujeres no han no han aprendido a nadar de sobre eso hay muchísima literatura que son los hombres por alguna razón que los que aprenden a la mujeres no entonces en el caso de inducción son ellas las que sufren más junto con sunís pensemos también en que muchos países en desarrollo las mujeres usan vestimentas que son complicadas para sí

Voz 7 14:28 al ir en carrera o para salir a nadar o para o para

Voz 6 14:32 a recoger a los niños y a hacer una una salida rápida entonces por todas esas razones por todas las mujeres son las que son las más impactantes ahora veamos Lero trocar la otra cara de la moneda las compañías que están metidas especialmente en África y algunos países del Asia que están ayudando a penetrar la energía renovable a esos recónditos y de dos puntos de esos países donde no hay electricidad por el momento se han dado cuenta que son precisamente las mujeres las más aptas para aprender a darle el mantenimiento al panel solar que son las mujeres más aptas incluso para tornarse en pequeñas empresarias ser ellas las que representan la la venta de esos paneles solares esos en esos pueblecitos por qué bueno porque ellas sondas que están ahí los hombres yace bueno resulta que la mujer es tradicionalmente ellas

Voz 9 15:41 hemos somos mucho mejor paga que los hombre

Voz 6 15:43 pues entonces todos estos tipos de de electricidad que son descentralizados requieren de una estructura de pago a largo plazo las mujeres siempre hemos sido mejor pagas

Voz 0874 15:56 más cumplidora eso no me mucho

Voz 6 15:58 Ximo más complicado cumplió ahora más responsables porque sabemos que de eso depende el bienestar de nuestros hijos ves por ejemplo los los primero bancos que salieron con microcréditos

Voz 0874 16:12 sí a quiénes les dieron Nicole

Voz 6 16:14 era una las mujeres himno a los hombres porque los hombres tienden a usar el crédito que le da ese van directamente al

Voz 10 16:21 sí

Voz 6 16:22 en cambio una mujer semana de altamente a su hogar

Voz 0874 16:25 sí

Voz 7 16:25 típicamente verdad Tip no todos dichos amén te noto

Voz 6 16:29 se algunos hombres extraordinarios pero típicamente eso es lo que dice la literatura en la estadística entonces las mujeres tienen muchísimo mejor de tradición de de cumplir con esos con esos pagos y por supuesto siempre están al frente de su familia entonces tenemos las las dos historias verdad tenemos la historia de que son las más vulnerables pero por otro lado son las mujeres precisamente las a las que se les puede responsabilizar de hacerle frente a las necesidades de su hogar y ende del cambio climático

Voz 0874 17:07 es que yo creo que lo que algunos líderes parecen incapaces de entender es que si no se lucha contra el cambio climático cada vez habrá más desastres naturales y que ese desastre natural pues cada uno de los que ocurre en Estados Unidos por ejemplo cuesta mil millones de dólares al contribuyente digo la recuperación después de uno de esos desastres da la sensación de que es una ecuación sencilla de entender

Voz 6 17:28 verdad que sí o sea es que es tan sencillo y a mi a mi Javier sabes que me hace mucha gracia la gente que me dice bueno pero dicho no creo en el cambio climático y a mí lo que me produce risa porque es que el cambio climático no es un

Voz 8 17:46 la religión no es una creencia no es un dogma no es un

Voz 6 17:52 Benito osea simplemente es una realidad física entonces para mí alguien que no es que yo no creo en el cambio climático para miedo tiene la misma validez que me diga yo no creo en la gravedad bueno sinceramente me parece que

Voz 0874 18:08 sí pero pero me espero que les dices a alguien que te dice eso no creo en el cambio climático es como te dan ganas de decirle pues Paul Auster algo así me gusta

Voz 6 18:16 sí se pero es que yo pienso que las personas que han llegado a esa conclusión es simplemente porque no quieren porque como dijiste antes es que no es difícil entenderlo yo creo que en algunos países desafortunadamente como en Estados Unidos se ha politizado esto de una manera muy eh muy muy tonta verdad decir que estos de un partido político el otro es que contenía antes es que es como decir bueno entonces el efecto de la gravedad es o de un partido político dolor no perdón es que eso no tiene nada que ver con partidos políticos verdad pero yo pienso que sinceramente ahí lo que es lo que está pasando y es que se están escondiendo intereses detrás de de esa guisa en en en Comillas no creencia en cambio climático la verdad es que ahí estamos hablando de intereses que hay ahí que no que no quieren soltar

Voz 0874 19:13 asestado estado hace poco en la Antártida creo ahí ahí sí que se ven los efectos no cambio climático

Voz 6 19:18 sí tuve que tuve la gran la gran alegría el gran honor de estar quince días en la Antártida Mi primer viaje a la Antártida haya ido varias veces pero el número uno es un gran es un gran privilegio sinceramente una bendición el tener la oportunidad en la vida de detener la experiencia de estar en la Antártida y esta vez fue todavía una oportunidad más linda porque tuve el gran lujo de poder tomarme veinte días para estar en la Antártida normalmente uno entra son dos días de viaje do día a día de salida no entre unos tres o cuatro días para poderlo hacer todo en común ocho o diez días en esta vez fui por veinte días con noventa otras mujeres o mejor dicho con ochenta y nueve otras mujeres bueno Javier yo te voy a decir nunca en mi vida he estado en un grupo de noventa mujeres bajo ninguna circunstancia nunca en un bajo un solo techo con sólo mujeres y que fueran si estado con sólo mujeres pero que fueran los cinco diez treinta pero se ochenta

Voz 8 20:26 me conmigo noventa mil años el hombre ni uno

Voz 6 20:30 bueno el capitán

Voz 8 20:32 a lo Amer el háblame del cristiano como lo pasó el bueno lo pasado divinamente imagínate imagínate con con esa noventa noventa mujeres

Voz 6 20:46 me sentí muy muy en la escuela Taberna muy relevante porque todas las mujeres que iban tenían por lo menos un doctorado en algún tema científico y entonces para nosotros las de la ciencia social pues por supuesto las personas de las ciencias naturales son así como misteriosamente inteligentísimo y nos tocó o por ejemplo una la astrofísica que no estaba explicando lo que son las o las gravitacionales que es el ruido que se produce por allá fuera de nuestra galaxia cuando hay eventos intergaláctico social

Voz 10 21:30 ah

Voz 6 21:31 cosas que que la verdad es muy pocas veces que uno puede escuchar eso me tocó también estar con otra costarricense experta en los llamados de las ballenas y que nos hizo escuchar todos los diferentes llamados que tienen las diferentes especies de

Voz 0874 21:50 maravilla de viajes

Voz 6 21:52 Villa de viaje además de que por supuesto es esa ese escenario en que uno está en que uno pasa veinte días Javier sólo viendo dos Colón

Voz 9 22:03 eres sólo Blanco hizo el vaso

Voz 6 22:06 te empezando dar cuenta que hay una infinidad de tonalidades de blanco y una infinidad de tonalidades de azul pasado veinte días sólo viendo esos colores y afinando el ojo Abel las diferencias entre los azules y los blancos y luego cuando regresaba al otro continente saber verde y rojo hitos diciendo no no no no saquen me todos los eres colores que me estorban que yo quiero seguir viendo este blanco así blancos y azules también lo que lo que es un gran un gran contraste es regresar al continente suramericano que pues lo que hicimos nosotros rezando ocho haya otra vez con los sonidos que tenemos Pétain los sonidos del urbanismo los con los sonidos de la urbanización yo dice grabaciones en Antártida de los unido de la Antártida voy a sacar un podcast pronto con los sonidos de Antártida un mal

Voz 8 23:07 pero sí exacto

Voz 6 23:10 tanto es que el silencio tienen muchas tonalidades también que no sólo no nos damos cuenta porque como vimos vivimos en un en un ambiente de tanta polución no solo del aire sino también de los sonidos entonces no nos damos cuenta que el silencio también tiene muchas tonalidades así es que tengo muchas ganas de recoger el material que tengo grabado y sacar un podcast sobre los los sonidos de las

Voz 0874 23:39 parte qué pena que ese grupo de noventa mujeres esos de una especie de poder supranacional que sea

Voz 8 23:45 por eso decía

Voz 0874 23:48 Christian nace quieres es antropóloga ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático agradezco muchísimo la conversación Christian

Voz 6 23:57 muchas de David Heras

Voz 0874 23:59 beso