Cuando la niñez y la vejez se dan la mano

Voz 0300 01:22 los Rovira buenos días buenos días Javier

Voz 5 01:25 estás en Figueres no gozando de dos al menos

Voz 0300 01:28 pues en Florida totales adelantan sí

Voz 5 01:31 ya no esperan a la primavera en primavera

Voz 6 01:33 oye es verdad pero la última

Voz 5 01:35 excursión que habéis hecho Valentine detuvo ofreciste tu roto como quieras llamarle a tu camioneta y ella se negó sola contado algo contando por ahí no no ella quiere ir con su coche pero no no tiene porque está perfectamente habilitada tu tu furgoneta no pero Sleng la lenta lenta como que tú tienes prisa las cosas cuando se apretar

Voz 7 01:57 sí sí

Voz 8 02:07 eh

Voz 7 02:11 eh

Voz 5 02:16 Nino con nosotros lo llamamos carreteras secundarias oye esas carreteras han llevado hacia el sur

Voz 0300 02:21 sí sí estuvimos en Albolote que es un pueblo que está junto a Granada estuvimos visitando una guardería y un centro de día para ancianos que comparten actividades un proyecto educativo intergeneracional

Voz 5 02:33 yo fíjate que mezcla una guardería y un centro de día para ancianos una iniciativa de la cooperativa macro Sat que tiene distintos centros en Andalucía la idea es que los ancianos ayudan a la educación de los niños y los niños ayudan a su vez que los ancianos se sientan mejor más activos más integrados más útiles seguramente menos solos sacarles de la marginación a la que a veces la sociedad moderna les acostumbran a condenar no

Voz 0300 02:58 sí sí así es la guardería se llama Chaco Lines y todo está pensado para esta convivencia que decíamos no empezando por la arquitectura a un lado está construir la guardería con unos grandes ventanales al otro lado hay un centro de día para personas mayores que también tiene unos pisos asistidos arriba entre los dos edificios hay un gran patio que conecta la guardería el centro de día no es el mundo de los niños y el mundo de los abuelos

Voz 5 03:22 aquí no solamente comparten espacio pequeños y mayores también hay actividades que hacía juntos

Voz 0300 03:27 se hace musicoterapia pintura cálculos simples bailan se cuentan cuentos el día que estuvimos se habían disfrazado precisamente porque era carnaval como hoy de los niños iban de abuelos y los abuelos en la niños

Voz 5 03:39 discreto hecho cuando empezasteis a mandar fotos con estabais todavía trabajando en esto nos entendía muy bien hasta que no explica este insecto cada uno hubo iba disfrazado de lo contrario porque había los duelos con el chupete en dos a ver si los chavales algunos con peluca blanca no Valentina Rojo y tú ha visitado el centro como digo hace hace unos pocos días sí sí contaba precisa

Voz 0300 03:58 ante este es el momento emocionante no cuando fuimos con los niños que se reunieron se fueron cantando a buscar a los mayores a centro de día no al vernos entrar todo se pusieron de pie contentos emocionados cogieron de la mano y fueron juntos hasta la guardería a medio camino y un señor con un canarios sentada jugando con el canario separaron toda charlar con él y luego entramos en la guardería

Voz 5 04:24 pero claro dirigir un centro de día una guardería obviamente no es lo mismo como se Corner entre ellos

Voz 0300 04:29 si te parece dejamos que nos lo cuenten Maribel Gómez que es la directora del centro de día y María Jesús González que la escuela infantil

Voz 9 04:39 los pasillos son más anchos no es lo primero que se ve al entrar

Voz 10 04:43 este centro es particular porque está adaptado tanto a la necesidad de un centro un centro infantil cómo es esto una escuela infantil como a a las características que tienes que tener un centro de día con personas mayores por ejemplo lo que está viviendo de los pasillos los pasillos son más ancho

Voz 9 05:04 el habitual barandilla para

Voz 11 05:07 que los mayores puedan venir pueden entrar

Voz 10 05:10 en silla de ruedas y ellos se van a agarrando lo que les hace falta a la a la barandilla lo más visible son eslovaco en la lavabo llama la atención porque hay bate grande y a pequeñito

Voz 9 05:25 litros mínimas de Uruguay

Voz 10 05:29 es un centro que está pensado desde el inicio para ser un centro intergeneracional a nivel incluso de instalación

Voz 12 05:35 no hay emo los sillones y sí

Voz 10 05:39 ya preparada para cuando vienen

Voz 13 05:42 nuestro amiguito mayores crea decimos para que se

Voz 9 05:44 esperanza

Voz 12 05:47 yo estuve en principio porque los

Voz 10 05:50 porque el tema de llamarlo abuelos tendremos siempre cuando son niños decir viene lo abuelo ven a la huelga porque son personas mayores pero algunos no son abuelos pero es que además no son los abuelos de los niños entonces decidimos y a ello les parece bien que son nuestro amiguito mayores de hecho como nos vemos todos los días son un somos amigos que somos amigos lo lo amigo puedan ser de distintas generaciones siempre tendemos a juzgar a convivir todas las interrelaciones en nuestra sociedad si os dais cuenta es casi siempre con la misma corte de edad susto yo al principio y al final de la vida no cine

Voz 14 06:25 dicha aprender mucho los unos de los otros

Voz 10 06:28 porque a nosotros no nos PETA ese pues él vivía en los últimos años de la vida y que en ocasión aunque sea avanza mucho y ellos aprenden pero quieras que no cada vez vamos poquito no en cierto aspecto hacia atrás los niños casi siempre puede ser una premisa Evan evolucionan hacia adelante pero sin embargo desde que estamos trabajando como centro Nacional lo hemos dado cuenta verdad que que los mayores al final lo que van hacia atrás sí entonces para ello no

Voz 15 06:58 vuelven hacen niño porque lo que van perdiendo son capacidades pero sí es verdad que que hace que esto último años de de su vida pues sea un poquito más feliz no el está interna relación con lo más pequeño hace que sea un poquito más Feli que se sienta menos solo que sienta menos apatía porque a veces no tienen la familia cerca ahí la selva no eres de cuando estaba en un día habitual de centro a cuando está con los niños es totalmente diferente a la vitalidad la cara de felicidad que pone jugando los niños se les sientan en sus piernas cuando juegan con eh es totalmente vamos diferente a un día normal cuando puede también deben mejorar disoluto entonces claro si si sus constantes su obtención bueno además de que claro a nivel farmacológico ello mejoramos y la medicación dicen porque sobre todas las personas que tienen antidepresivos que hay muchísimas personas que acuden a los centros de presión avanzada porque han perdido familia cercano ha perdido su pareja claro cuando empiezan a trabajar cuando cognitiva ambientes empiezan a estabilizar su felicidad aumenta esa medicación severas me luciendo incluso hay personas que han entrado en Ciudad de la moneda por diferentes motivos porque estaban apático porque no querían vivir Jan y han estado caminando han acabado caminando y entonces claro esto no aportan pues

Voz 9 08:12 la verdad que también mucha gana de debe a los mayores como en su último año de vida en su calidad de vida ha mejorado tanto

Voz 17 08:23 hago examen ah

Voz 5 08:47 yo me imagino Brooke ese forman inmediatamente relaciones no son abuelo nieto porque no lo es en realidad porque son muy parecidas digo una amistad muy cariñosa

Voz 0300 08:56 sí sí bueno muy divertida que es cuando los niños llegan a al cole no con sus padres y al mismo tiempo ves que llegan los ancianos con las sillas de ruedas el bastón ideal hice empiezan como si fuera un encuentro de tremenda no oí Se saludan la y tal y luego van a hacer actividades juntos no hay toda una transmisión es una cosa que no había visto nunca hay realmente me quedé impresionado

Voz 5 09:20 nosotros la estés en una de esas clases conjuntas no

Voz 2 09:29 la encauzado como un alma tomarte la pues viene te vivir empatada a las clases la afinidad dejemos atrás amor de rutina normal

Voz 10 09:46 hiló miércoles nosotros vamos allí no desde malo el cole de los mayores por ejemplo beige de carnaval hoy vamos de ganaba como un centro intergeneracional los niños van de abuelito de mayores los mayores

Voz 2 09:58 van de niño niño travieso Manuel Manuel García chiquillos una locura

Voz 18 10:30 a mí me vais ahora con ellos

Voz 2 10:40 de qué país vestidos que bueno pues ahora ella está duplicando poquito este ahí a ver a los amigos mayores vamos a ir a recogerlo

Voz 19 10:58 si los vamos a traer aquí a nuestro cole para actividades con ellos como hacemos normalmente y ahora pues hacemos un trenecito íbamos cantando la canción de Tengo el corazón contento se bonito mayo tiramos a lo ilustra uno tiene el suyo como si

Voz 2 11:16 normal la verdad que hay varios que que sí que tiene el sueldo salido mayor como digamos

Voz 11 11:23 de los porque lo escogido al ha todo de forma totalmente natural

Voz 2 11:36 eh

Voz 5 12:10 estoy pensando pero que hay abuelos con capacidades físicas diferentes no con un grado de movilidad distinto

Voz 0300 12:16 el cómo se apañan buenos es también como los niños no hay que diferentes edades entonces se distribuyen hay algunos que cuentan cuentos otros que que les cantaba nanas a luego veremos no va a los bebés más pequeños que dormían etcétera se que se van dividiendo las actividades y los mayores más independientes imagino irán con los niños

Voz 5 12:35 es más grandes no exacto

Voz 0300 12:37 este esta mañana al día que estuviera los tocaba leer el cuento

Voz 2 12:40 no monstruo de color

Voz 16 12:49 sí

Voz 2 13:11 dicha que Duato el te quiero pero que guarda no supo vale vale miedo

Voz 20 13:49 usted hace mucho que está aquí en antes yo gustan tanto donde extrae bien

Voz 21 13:57 un siete a que que te acuerdas de tu nieto

Voz 20 14:00 todo tiene mucha vitalidad lucha vitalista muchas alergias normal es más a veces sale una Danko la garganta ya un poquito y ahora mismo hubo provocó están muy pequeño claro tú que si eran yo preguntaría en señal de más no estoy de que trabajamos yo era nueva esta de de soltera luego me cansé ya no es decir que yo me hubiera gustado estuve años pero no a los treinta y tres años me puse cese de la represión ya los posibles no pude te cuando dijo que desde mi hijo de pasado ya es todo mucho peor con los críos

Voz 22 14:48 eh tenido de que

Voz 20 14:52 acordarme de un poquito de Luis tiempo la recuperamos un poco no recuperado si al tener nada

Voz 23 15:05 qué tal muy bien y no me gusta el penalti cuando son los yo cuántos años tiene usted con ochenta y ocho años haya pero se conserva el movimiento se del pop pensante que todo ha bajado timos duro de que ha trabajado esta bajó dieciséis años en Twitter de construcción de cómo era la vida allí pues con la está dura Eneas Canal nueve horas desplomado el luego te lo todo lavar la rompa acepte la comida tenía la mujer harina setas de Akira contaba una ventaja detalla tenían para todo bastante bien vestía viene otra nada todo

Voz 10 15:59 cuando te lo doy

Voz 24 16:04 venga

Voz 25 16:14 quién llama

Voz 5 16:25 muchas de estas personas con las que habéis hablado los mayores una experiencia como ésta supongo les ayuda también a descubrir parte de una vida que en su momento no pudieran disfrutar fíjate lo que comentaba este hombre sí

Voz 0300 16:37 sí es un hombre que vivió en el extranjero no trabajando hay de todo en el centro porque hay ancianos que tienen su propia familia etc pero también hay gente que no no puede ver a sus nietos o gente que no tienen un poco de todo

Voz 5 16:50 hay gente que no tiene cariño en el día a día y lo encuentra los chavales buena cuenta de ello de hecho Salvadó nos han dado dos señoras con las que creo que estuvisteis conversando mientras hacían dormir a los a los bebés casi no

Voz 0300 17:01 les cantaba nanas no hablamos con Paca y con Carmen dos mujeres con vidas muy diferentes

Voz 12 17:10 la luz de Camacho que pues tiene este es sin comer cuántos años lleva usted que yo tengo ochenta y cinco menos cinco meses

Voz 14 17:28 yo no ya el le fluye como yo te mueves mano siete niños y dos niñas al padre gustaba mucho las niñas me tuvo a mí pero que ya niñas venía otro niño vamos por nuestra inicia otro niño ATP preguntaros siete niños y dos niñas sus espacios gratuitos vio su guardería como pueda a muchos no tenía cualidades si aquella Kiev

Voz 23 17:56 pero mi

Voz 21 17:59 aquí

Voz 12 18:03 Francia como fue por qué por qué chica a los siete años hice la comunión y a otro día de comunión no tuve que ir a trabajar a orillas de poner en una loca no donde hacen pues yo esto algo a paliar la madera Villa cáncer nos vendían la siete he ahí yo Ancic en julio no es más que trabaja en cada día a día Pangos rico todos los pobres entonces neumococo pero no como donde vivía pues lleva Albaicín pero yo

Voz 26 18:53 pues bien hacía hacían no tienen faltas de Nayo les va que tenía Candice veía

Voz 12 19:00 yo no yo he hacia hacia un año más

Voz 26 19:02 de nada

Voz 12 19:03 dos vidas diferentes no las dos pues se tiene unos dos máximo no tienes el vamos

Voz 2 19:13 no pinta bien

Voz 12 19:18 porque el matrimonio noventa son novio está todo encantado pero se casan ya es cambia ya porque sí porque ya no tienen buen tomando hoy ya no dejan aún noni respira hacen que llevo mucho años si fuera como las que grité ella me dice se divorciado no aguantan ya a mí es normal tirado en la casa nunca jamás además le tengo yo que mover adaptado acción caen el Fignon anunciado toma el juego Azpiri siquiera

Voz 9 19:57 afortunadamente Carme la vida está en eso sí que estamos cambiando

Voz 2 20:01 mucho hágase suerte

Voz 12 20:12 su marido es sabido hacer huevos

Voz 2 20:16 la Khedira era tratado bien

Voz 12 20:19 si Iker pudiera que les da más hace

Voz 2 20:26 que yo en la labor gusto de que no aguante

Voz 27 20:35 es una venden eh

Voz 26 20:49 eh herida ni a alguien le vota

Voz 28 21:00 y un día no está no adaptada duende mientras la cocina balance ya

Voz 29 21:12 mi niño a día en el sueño

Voz 12 21:14 de Goody todos

Voz 10 21:17 eh

Voz 30 21:18 en eh

Voz 16 21:26 nada

Voz 10 21:28 eh

Voz 31 21:32 sí

Voz 33 21:40 no no

Voz 34 21:43 no eh

Voz 5 21:49 no está pensando Brooke los siete años a trabajar a los ocho empezó la guerra fuerte puesto que ya si algunas de las cosas que cuentan por cierto no no cambian tan rápido como ellas creen que cambien pero bueno es mejor no decírselo

Voz 0300 22:02 bueno de hecho en el fondo había las monitoras no cuando hablábamos de la Mori se produjo este debate sobre la libertad en personal fue muy interesante en unas chicas jóvenes las que todavía no tenían hijos no cómo discutían entre ellas

Voz 5 22:15 claro Aíto no había muchos prejuicios lógicamente a la tercera edad cuestan mucho acabar con ellos no debe de ser fácil convencer a los padres a los padres de los chavales digo de los toros ves de los niños de que este tipo de proyecto funciona

Voz 0300 22:28 bueno en realidad casi todos los que se acercan a ya están convencido y luego los otros los convencen al conocer la filosofía de trabajo y parece que están encantados con los resultados precisamente a las dos de la tarde después de la hora de la comida estuvimos conversando con Lola la madre Lucía

Voz 2 22:44 ella estos cazas Myrie me ha interesado por el proyecto hoy

Voz 35 22:52 es verdad que en un principio como era totalmente novedoso es un poco reticente hacia ver la personas mayores aquí en el centro no sabíamos pero es verdad que desde el minuto uno que empieza Javier Bardem el desarrollo y cómo evolucionan tanto los niños como la próxima mayor sea exactamente encantada porque ella es verdad que al principio con las personas mayores tenía un poco de recelo sin embargo yo he visto pienso a cambio de hecho incluso con vecina que está acostumbrada a ver desde muy muy pequeña teníamos reticencias sin embargo desde que está aquí es mucho más abiertas acercar ella la edad eso está más acostumbrada hasta con persona

Voz 10 23:26 de una era mayor el tema el pelo blanco alumnos mucho la atención ido gritaban pijo qué le pasa

Voz 35 23:34 hasta ese detalle se ha normalizado en entonces fantástico aparte de ella toda la actividad que hace estupendo que estoy súper contento

Voz 10 23:42 la pena que este año ya termina porque ya pasado el cole de mayo

Voz 35 23:45 esa es la pena ya te

Voz 7 23:53 hay que de

Voz 0300 23:54 tres amiguitos mayores Mengual esas seis años que

Voz 5 23:58 no te voy a preguntar esta vez por la comida digas que te has comido no sé eso Potito negros

Voz 0300 24:03 bueno últimamente no acertamos mucho pero no hasta el punto de no de comer Potito se sabe sabes que en el sur hay unas bares que funcionan siempre bien su terraza así que nos comimos unos boquerones y unas gambas con Granada además de poco

Voz 5 24:18 pero muchas gracias Main

Voz 36 24:29 el eh

