La fantasía de las 'startups' y los emprendedores digitales

Voz 2 00:12 no sí esta semana toca tira cómica

Voz 3 01:13 la actualidad con Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días alucinado al saber que mi amigo José María hasta eh

Voz 1109 01:21 hecho de Drácula

Voz 3 01:23 es que no estaba contando una historia ahora ahora ahora vamos a contar José María Pérez Peridis cómo estás José María totalmente descubierto porque es que hay asestó de Franco has hecho Le Drácula lo peor lo peor de estos papeles de malvado sabía todo

Voz 1109 01:37 elegida

Voz 3 01:38 bueno pero Gila es bueno no Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días buenos días en Barcelona Aleix Saló dobla la es haber hablábamos

Voz 0874 01:45 es penoso porque ha salido en la conversación no lo recuerdo Carlos de Carlos Pomares una vieja gloria de la radio nos contaba que estuvo el otro día con Broncano y que me reía mucho contaba la historia pon Ignatius que es muy divertida

Voz 3 01:58 de repente te dice eso es que yo actuado para fumar eso cómo cómo cómo se

Voz 1109 02:01 yo creo que a través de González-Sinde sabes el padre la ministra quiso varias películas conocía mucha gente nieve pues estaba por allí en casa visto oye tú harías diese hacer un papel que estoy haciendo el fin de carrera de bueno

Voz 0874 02:16 de esto hace cuánto tiempo

Voz 1109 02:18 está años bien no cuarenta y cinco años y si yo era muy niño

Voz 3 02:25 obstante para un vampiro

Voz 1109 02:30 entonces años yo no sé ni cómo lo consiguió convertirme vampiro pero sí sí entonces puso una moza en la cama

Voz 3 02:37 cómo estás José María déjame par aquí has dicho una sabes que estamos en dos mil diecinueve El que esto no es una película pero esa tertulia de cuando era niño había mozas y señoritas pero voy a dejar pasar bueno sí nada

Voz 1109 03:01 duró la escena diez segundos tenía colmillos digo con yo creo que algo me puso si no lo que pasa es que el pelo me lo me lo la de hoy me ha tocado pelo el pelo pelo de la dehesa habiendo dicho moza ya te imaginas nada tenía que acercarme a hacer como que la mordía retirarme

Voz 3 03:20 el director era lo hacía todo

Voz 0874 03:23 Mahrez también tendríamos treinta años suponen entonces no

Voz 1109 03:26 tú no eres tendría que tiene ahora porque si no

Voz 3 03:28 sí siempre porque infinito menos cuarenta infinito salió la película no lo voy a nunca las visitas que recuperarlo tú que como nos pongamos esto acaba en Youtube ya te lo dije

Voz 1109 03:48 es duro tiene conseguibles y hacemos un llamamiento a los oyentes las películas y no te digo nada de lo que si hay un Drácula con Pelo Maria de falta vacía faltaba pero por los lados y me sacó todo el pelo por los lados así como la brujos pues que ha sido esta Conde es increíble sabes uno yo Jonde como Mario

Voz 3 04:17 bueno qué tal la semana cómo ha ido todo bien

Voz 4 04:21 creo que tiene saque una una tira de sobre ARCO le hace años que no voy a Arco pero vi un Twitter el otro día de Rosa Díez que decía no voy a ir a ARCO

Voz 1109 04:31 dije hoy me apetece mirar para otra explicación te motivó no a la explicación no a la izquierda roto todos los años les hace un homenaje tremendo

Voz 5 04:42 bien es divertido

Voz 3 04:44 de ahí es decir que la tira que tengo la estaba usando como posavasos y un dibujo de de Ricardo me vivo en el acto pero la verdad es decir de Ricardo III que que queríais decir

Voz 1109 05:02 con esto

Voz 1252 05:05 no no porque no lo entendías no es una colaboración que un juez sus suplementos nuevo que hay en el periódico que es la esfera las letras Ike su director Antonio Lucas Nos ha encargado una viñeta semanal sobre arte entonces el tema esta semana era dar con otro almirante bueno se me ocurrió que

Voz 5 05:28 que si es un arco pues tiene claro

Voz 1252 05:31 fecha que se dispara yo pienso en fechas pienso en San Sebastián porque ella

Voz 1109 05:38 y ahí les puesto un poquito

Voz 1252 05:40 tú harto de que decían que la banda flechas pepera tenéis una opinión de elitista sobre lo que es

Voz 0874 05:47 Arco debería haber una feria de arte que fueron poco más

Voz 1109 05:49 que hable al público medio

Voz 0062 05:52 bueno lo por una peseta hace falta lo que pasa es que no estará en esas galerías lo que a mí me hace gracia no deja de ser cada vez más cercano es nuestro trabajo el humor gráfico con el arte que tienen más repercusión muchas veces la obra más polémicas siempre siempre siempre acaba tirando de humor este año estamos viendo esta obra que es una producción de el Rey Felipe que es la única obligación al comprarlo es que tú tienes que quemar dentro de un año

Voz 4 06:24 Azón por la que no iba a ir Rosa Díez no entonces

Voz 0062 06:27 pues mira fíjate claro ella está muy defensora de la Guardia Civil y del Rey ahora que dice sí probablemente y luego pero no deja de eso de maravilla arme como los últimos años parece que el único de arte contemporáneo que trasciende es el que de alguna manera otra utiliza el humor

Voz 4 06:42 pero sólo en el arte contemporáneo si os fijáis el humor ha llegado a espacios en los que no era habitual como por ejemplo la publicidad que el noventa por ciento de los anuncios tienen humor o la política que antes soltaba un chiste Guerra de vez en cuando pero ahora todos están haciendo humor aunque a veces involuntarios

Voz 1109 06:58 porque yo no malo de todas formas Aleix perdón hablar de arte

Voz 1252 07:03 yo creo que que había que diferenciar entre arte mercadotecnia que mucho me temo que todo lo que tiene no hay que llamar la atención lo ha conseguido que por cierto sólo alrededor están que trinan sí porque bueno frente al contrario porque porque a que

Voz 1109 07:25 todo el foco sobre el ninot de hoy entonces yo mucho me temo que que ha conseguido llama la atención que en él

Voz 1252 07:36 cuando en el arte contemporáneo es simple

Voz 1109 07:39 Cindy obra no sólo en el contar

Voz 4 07:41 el año sea llamar la atención es siempre una

Voz 1109 07:44 él el arte siempre ha sido otra siempre ha sido otra ha habido pintores transgresores Karabaj era un transgresor extraordinaria además de otras cosas si además ir luego a la pintura

Voz 6 07:57 ya

Voz 1109 07:58 impresionista fue una transgresión enorme rompió totalmente con la Academia provenía de viene de después del neoclasicismo claro el choque fue brutal no pero claro no estaba la publicidad y la mercadotecnia detrás entonces ahora se trata de llamar la atención para hacerte un hueco porque es muy difícil hacerse hueco y bueno el humor más más de lo que haya de transgresión de publicidad provocación Ryan Crocker el buen humor lo envuelve todo es que eso es el humor la ironía y la libertad de expresión entonces bueno el arte ha estado para eso siempre rompiendo es está en vanguardia Sí pero no podemos seguir hablando de otras cosas si podemos seguir llamando al poco la teoría de Brody

Voz 4 08:49 bueno desde el momento en que hay gente que le molestas

Voz 0874 08:52 sí sí pero arte como dices me José María si te fijas en los dibujos de roto esa es la cuestión es harto nosotros yo recuerdo

Voz 1109 08:59 sí se bueno no vamos a hablar

Voz 4 09:01 de lo que es lo que nos arte que

Voz 0874 09:04 así pero recuerdo hace hace unos años cuando empezamos a envié David Broncano a a arte hacer lo mismo que hace ahora pero hacerlo grabado allí hablando con la gente recuerdo que en la trastienda de una de las exposiciones estaba el cuarto donde la gente empieza guardaban poco David cogió un cubo de fregar los sacó de esa trastienda lo puso en medio de una sala es ya la gente pasaba por ello observaba al cubrición

Voz 3 09:31 interesante esta pieza de arte no contexto siempre claros

Voz 1109 09:35 es el efectivamente es el famoso inodoro pues ya has as in así inicial mucha de la pintura de de Antonio López cuando veías el primer Antonio

Voz 1252 09:48 pero si hablamos de mercadotecnia no

Voz 1109 09:51 no yo hablo de de cómo el arte lo que trae siempre es otra mirada las cosas debería traer no te quiero decir que el debate por eso es a lo ha puesto Broncano con la escoba tiene mucha importancia pero ese cubo lo pone Picasso actor

Voz 4 10:14 sacarlo de su contexto ya es un acto artístico

Voz 3 10:17 claro que depende de dónde estén los objetos contexto siempre está en la mirada

Voz 1109 10:26 qué pasa que el arte contemporáneo probablemente ha sido el más transgresor de toda la historia porque es que se ha quedado casi sin objeto Santiago decía delante de Las Meninas bueno después de esto se sigue pintando porque algo hay que hacer no entonces a los artistas tienen un verdadero problema en hacerse un sitio en hacerse tío en una mirada nueva porque es que la publicidad también a pesar de contar

Voz 3 10:57 pues cuenta no es bueno no no yo no digo en la las

Voz 1109 11:07 hay carteles pues un cartel varios carteles por ejemplo Campa en campaña electoral ese pintan se ponen varios carteles de Suárez Felipe González Carrillo están rotos y aparece en la letras ya han pasado quince años en un solar donde estaban los carteles llega alguien arranca eso le pone un cuadro proponen una exposición tiene tiene un significado lo efímero del tiempo cubo que decidió Mauro como como ha pasado como envejecido que todas esas antigualla armas que no es así tuvimos a José Ramón con toda la campaña el ochenta y dos todos esos carteles aparte que eran todos artísticamente muy interesantes sean cubierto todavía de más valor por el tiempo que ha pasado

Voz 3 11:59 claro claro os llama la atención por cierto como han

Voz 0874 12:01 se han hecho un poco los logotipos de los grandes partidos ahora todo es incorporan o los colores de la bandera de España porque España es España o también en corazón Ximo que para generar la Aix en

Voz 4 12:14 bueno hay para que no den miedo es es como yo

Voz 0062 12:17 Toño no tampoco poco no estoy de mirarles me recuerda cuando llegó cuando cuando llegó la crisis todos los bancos fíjate cuando empezaron a renovar sus logotipos ya fusionarse entonces empezaron a poner sus tipografías en minúscula somos menos amenazantes sardo en esto cuando gritaba gritaba

Voz 4 12:37 las cuadradas que había antes

Voz 0062 12:39 era muy sutil pero sí te picaba se era muy curioso todos de golpe hicieron no ya no eres hispanoamericano no queda con mayúsculas no era la caja la caja de tu lado

Voz 1109 12:54 tres sabían lo que querían eh pasaban de la solidez son las mayúsculas el logo potente a la cercanía la humildad que yo me acuerdo por ejemplo

Voz 4 13:05 corbatas salían niños en el colegio

Voz 0062 13:08 había había Report Bancaja por ejemplo trío muñequito diseñado por Mariscal no se me ocurren muchos ejemplos no y ahora mismo pues parece que los partidos el Partido Popular no parece que es como el que va como como de la cabeza no

Voz 4 13:25 el popular que repasará Dios logotipo continuamente que no se encuentra en ACB enterar rojo ya bueno pasaron azul para hacerlo como más europeo y ahora de repente dicen ahí lo vamos al rojo no a mi lo que sí primero surrealistas de la gaviota

Voz 3 13:40 en aplicación ahí si hay alguna explicación

Voz 4 13:43 José María tú tienes alguna

Voz 3 13:46 no aquí tienes el contra Fraga cuando había playa y le cayó Fraga lo mejor de sí

Voz 1109 13:56 hablando de campañas electorales a mí me dio mucho juego porque era un cabezón tremenda sabía uno

Voz 3 14:03 claro me en la parte de arriba de sí que como nunca

Voz 1109 14:05 como Frankenstein pero como no cabía en el cartel le cortaron la cabeza entonces salía del al frente un poco para arriba y todo lo demás era cara no pero yo les saca que cañón agachado la cabeza era un cañón tenía el que han es verdad que tenía el agujero para las Baleares sí sí pero porque son muy significativa las campañas porque cuentan lo que quieren decir pero al final dicen lo que dicen es decir no se llama hay hay dos lecturas y es la primera vez que bueno me están vendiendo una moto pero la segunda lectura te das cuenta de lo que son

Voz 0874 14:41 Arzallus como lo dibujadas yo con una piedra

Voz 1109 14:44 llevaba siempre un pedrusco es verdad levantado piedra no se piedras

Voz 0874 14:49 púlpito también las dibujada alguna vez sí confesional

Voz 1109 14:51 Mario también es curioso

Voz 0874 14:54 antes cuando salió la noticia de que había fallecido ya hay mucha gente de menos de treinta trenes

Voz 1109 14:59 bueno no sé si no sabe quién es decir una frase tremenda la del tal Blázquez no hay una más gorda unos sacuden el árbol y otros recogen las

Voz 0874 15:09 te has es suya si esa frase

Voz 1109 15:13 perdón a quién se refería a ETA saber quién sacudía el árbol y recogían las nueces

Voz 0062 15:20 a ver según el punto de vista asumo que la derecha española

Voz 1109 15:23 no no bueno ver no

Voz 3 15:27 venga si su partido el PNV

Voz 0062 15:33 qué te pasa con el reconocía que estaba aprovechando

Voz 1109 15:36 bueno él decía que había una división del trabajo ay ay señores del opio

Voz 0874 15:42 es controvertida sobre esto porque mucha gente que habla elogiado en muchas necrológicas por lo que supuso en su día y es verdad que era un personaje que a veces sentaba las bases de la actividad política en este país porque era llave para muchas cosas y no hablemos su papel de

Voz 1109 15:56 pero pero es pero

Voz 0874 15:58 me tenía un lado oscuro una dos en poco

Voz 3 16:01 sí hombre

Voz 1252 16:05 a mí es su partido por una tira nuestra no está está

Voz 1109 16:09 ha puesto el grito en el cielo porque lo hemos puesto en el purgatorio así

Voz 0874 16:14 el purgatorio persona

Voz 1109 16:16 Ángel era esto que estábamos relatando era era ambivalente era ambivalente era demócrata pero cristianodemócrata también sí también Cristiano porque había sido jesuita no renegó de la eligió nunca y además tú en Alemania Hay yo conocía gente que conocía ya hablaba entonces de la H entonces hablar del RH y las nueces y tuvo una gran ambigüedad nombre y además capitalizó ambigüedad a ir entonces recogió no pudo verlo en el hombre imponía eh

Voz 0874 16:52 entreviste sólo estaba así

Voz 1109 16:55 pero tiene en cuenta que la formación Jesús era extraordinaria y una de las cosas que aprendían era oratoria en los seminarios de jesuitas había un una sala donde se reunión todos había uno que tenía que hacer un discurso otro o Catí a la vez en otro momento te tocaba hacer de abogado del diablo he de forma que tenía es que razonar pero razonar para los aplausos para los abucheos más no era raro ser claro

Voz 4 17:28 su cita en la política de aquellos años y menos en la vasca no

Voz 1252 17:30 ni menos en el PNV bueno

Voz 1109 17:33 yo más que es jesuita diría es sacerdote no la verdad es que después de la guerra se llenaron los seminarios se llena

Voz 0874 17:40 que me me recuerda Lourdes Julio que es que vosotros en la viñeta la habéis puesto como lazo la serpiente ETA

Voz 1252 17:45 si esa ambigüedad a la que nos estamos refiriendo

Voz 1109 17:48 Annan cabreado más la gente por eso que le pues son

Voz 1252 17:50 con lo que por el género es algo que no por lo del purgatorio que es más pero es que bueno yo comprendo que ellos hayan elevado a las alturas a su Dady pero pero mi obligación es hacer un análisis y más tanto José María como yo trabajamos muchísimo panel con ese personal

Voz 4 18:09 también no creéis que con lo de las redes sociales con con lo rápido que va la comunicación ahora hay como menos tiempo de respeto por alguien que se acaba de morir se él mismo

Voz 1252 18:20 oye es de no no pero vamos a ver es que yo no yo no pero yo no lo he perdido el respeto te quiere decir que la tenías nunca no no no no no bueno yo respeto a todo el mundo al contrario me exijo mi multe no es lo yo respeto a la gente y a las personas yo lo que hago es analizó ayer sus actitudes políticas lo que analizado en última tira pero lo mismo hice con Fraga cuando falleció

Voz 1109 18:46 el mismo día que ahora acababa de morir si eres

Voz 1252 18:49 dir que hombre lo que me parece hipócrita después de haber sido crítico con su gestión ahora porque ha muerto es que yo no

Voz 0874 18:57 el orgullosos claro yo no entiendo la cosa

Voz 1252 19:00 menos nuestro oficio porque si hablamos de transgresión algo que es qué tiene que ser obligatoriamente transgresor es el humor gráfico

Voz 1109 19:08 sí lo que pasa es que cada uno actuamos en función

Voz 3 19:12 sí hombre que me estoy llamando amigo te digo

Voz 1109 19:25 yo la cara y que en mi caso la caricatura es la única herramienta que tengo casi vosotros hacéis con caricaturas sin caricatura pero no los tenéis como personajes de historieta exactamente en mi caso son personajes de historieta igual que Snoopy y Carlitos eran de Charlie

Voz 0874 19:45 te conviertes en personaje si mi trabajo

Voz 1109 19:48 os convertirlos los la actualidad del personal eso espero en mi caso el personaje de historietas entonces eso te da un matiz afectivo lo quiera eso no lo quieras era en mi caso en mi caso se y eso en qué medida te limita o en qué medida te acerca el sentido de conocerle mejor etcétera y en qué medida te puede dar una autoridad moral puesto que no hay nada personal yo creo que te da Si no hay nada personal que en tu caso tampoco lo hay evidentemente

Voz 1252 20:19 a mí luego la verdad es que también hay que recordar que ahora afortunadamente ya no lo tenemos presente pero estamos hablando de un contexto de uno que hay entre una política en donde

Voz 1109 20:29 el sábado a ser noticia por su relación con los nueve milímetros parabellum esa es que ETA mataba había que no lo hará mente no mí esa enviar a Valencia es ambigüedad tendría bueno que se podía interpretar como cómplice vale el PNV estuvo mucho tiempo

Voz 3 20:56 en el filo de la navaja hombre en las dos orillas que diría que sí

Voz 1109 21:00 Ignacio de Loyola

Voz 3 21:01 adiós pero eso es lo que plantea dos orillas es uno de los

Voz 1109 21:10 nones fundamentales en los ejercicios espirituales de San Ignacio

Voz 0874 21:15 es interesante lo que plantea Julio porque es mantener la coherencia con el personaje y una vez que ese personaje ha fallecido lo normal en los funerales todo el mundo es bueno el difunto siempre es una bellísima persona entonces queda poca gente y vosotras seguramente sois a algunos de los pocos que puede recordar a a la opinión pública un poco la vida completa de ese personaje

Voz 4 21:35 es lo que decía y repito de las opciones que recuerdan a los cinco minutos que ha muerto alguien todo lo malo

Voz 1109 21:42 en los treinta segundos

Voz 3 21:45 pero hay gente que no se informa por las redes sociales

Voz 1109 21:47 había él fue fundamental en la en la transición pero más que fue a Ajuria guerra Ajuria guerra que nadie recuerda ya era un viejo peneuvista de los del Gobierno de Aguirre que puso su granito de arena en el consenso constitucional que donde más difícil era era con el País Vasco con Cataluña y hay roca jugó un papel fundamental con Tarradellas Roca era el ponente en la ponencia constitucional Tarradellas traía las esencias de la generalidad

Voz 0874 22:26 a Roca como lo dibujadas

Voz 1109 22:27 bueno lo dibuja todavía si alguna vez a ello no le no tengo ese anillo

Voz 3 22:33 como mozo no no Roca es un personaje

Voz 1109 22:38 oye sucede con algunos que se te van envejeciendo y les cambia la cara no cambia poco curioso cuando una caricatura es buena es buena para todos

Voz 1252 22:47 de hecho lo que dicen es que los personajes se van pareciendo su caricatura esa es la religión Felipe González es un hecho no ahí

Voz 0062 22:56 yo me Enciso ha hablando del pasado el tiempo hubo una aparición estelar esta semana Mariano Rajoy

Voz 1109 23:04 a juicio del proceso

Voz 0062 23:07 me fue grato ver en las redes sociales muchas declaraciones de amor hacia Rajoy de cómo te echamos de menos hombre sobre todo los conmigo

Voz 3 23:15 pues eh pero la gente

Voz 0062 23:17 la de golpe fue como ostras es que es muy gracioso

Voz 1109 23:20 es verdad estaba en el juicio tan delirante delirante es auténtico o es decir entonces ha sido bueno es auténtico

Voz 7 23:33 a decir lo que he puesto el auténtico terreno un ex volverán

Voz 4 23:39 hay que mentir en el Supremo el delito claro pero como no mienten todo no dice la verdad

Voz 8 23:45 ha habido un ejercicio de cinismo portar podrán aquí de golpe resulta que las cargas policiales nadie

Voz 3 23:52 no lo bueno lo mejor de las carreras

Voz 1109 23:54 bueno según Zoido

Voz 0874 23:57 no las mandó nadie

Voz 8 23:59 estaba en su casa viéndolo por la tele pero rutas hacíamos creamos

Voz 4 24:02 bueno para detenerles a todos porque que tengan una policía que siempre cuando memorable

Voz 1109 24:08 eh porque dijo que le habían dolido esas fotografías no lo que ocurrió tras fotografías lo que le dolían las fotografías

Voz 7 24:18 a lo mejor os habéis permitido que separan tu foto oye

Voz 0062 24:22 es tu trabajas y dibuja es con el juicio puesto de fondo no veo los resúmenes a última hora del día

Voz 7 24:30 sí ha perdiendo fuerza allí o no no no no no sé si que se sigue en los bares está puesto a ver algunos sí

Voz 0062 24:37 eso a ver duele mucho este tema aquella duele mucho se se ve como todos los que son más del grupo independentista lo ven como una humillación digamos dentro de una contexto muy ridículo o no porque en el fondo tampoco no está siendo un juicio en el que parece que vayan a ninguna dirección las preguntas es todo como muy mucha farsa desde el punto de vista de muchas gracias

Voz 1109 25:03 lo estuve escuchando a Sol día de Kuchar mientras

Voz 4 25:06 Jabal tuve que quitarlo porque me apena me parecía es una puta vergüenza osea que que que que era ridículo las preguntas que sí ha escogido un bocadillo las actitudes

Voz 0874 25:16 yo soy la haya un punto de chulería en la Fundación algunas preguntas sí pero por qué

Voz 1109 25:21 de de quién de los a mi me parece que es la de los abogados fiscales

Voz 0874 25:26 bueno oye yo quería hablar de política con vosotros pero de una cosa muy concreta porque además lo estamos escuchando y nos vamos aproximando las elecciones y poco a poco tenemos que ir desgranando los programas sí tratando de saber lo que dicen unos lo que dicen otros si hay una cosa que nos venden mucho los líderes de la derecha que es que es esto

Voz 1109 25:42 si alguna gobernamos España y los españoles no

Voz 9 25:44 en fin el Gobierno futuro a este país vamos a dar un cambio de rumbo para que las startups en España no vean obstáculos vean una oportunidad yo creo que España puede ser esa California de Europa

Voz 1109 25:55 que se adapte a estos cambios ya está nueva industria una industria que lo va a cambiar todo claro

Voz 10 26:01 es lo que queremos es precisamente incentivar fiscalmente la los viernes en la fórmula de financiación de la California de Europa o del mundo si hace falta

Voz 0874 26:11 que queríamos preguntarnos si emprender en el marco de esta revolución digital es tan bonito como lo pintan los Rivera casado y compañía en Radio Cartagena nos escucha Javier López Menacho que es escritor y especialista en comunicación y reputación digital como usted Javier buenos días

Voz 6 26:27 bueno hacía general reputación digital esto

Voz 0874 26:29 no cobras por mejorarla Un poco sí

Voz 3 26:32 bueno depende depende del proyecto

Voz 6 26:35 bueno hoy en día es como muy importante lo estaba hablando ante no en relación a los bancos y los partidos políticos pues cuidar un poco la la imagen pública que tiene

Voz 0874 26:45 ya te has publicado un libro que es la farsa de las startups la cara oculta del mito emprendedor en tú dices que más que en este país más que emprendedores hay

Voz 0062 26:53 como es emprendedores emprende Euro

Voz 6 26:55 por ejemplo verdad sí bueno en el ensayo lo que intento un poco es montar este relato de éxito que se está generando entre todos los actores que gravitan en torno a la startup están haciendo

Voz 0062 27:08 poco de la excepción una regla

Voz 6 27:11 la idea que tenemos lo que tiene en mente que hay mucho mar Zuckerberg por el mundo y realmente muy difícil en un mundo en el que nueve de cada diez tarta no tiene más de no dura tres años de vida

Voz 0874 27:25 es que esa es la clave la mayor parte de ellas fracasan pero claro cuando escuchamos este mensaje sobre todo a Albert Rivera es al que más le gusta no

Voz 1109 27:32 en su vena liberal hablar de

Voz 0874 27:34 el futuro económico de este país apoyado en una creación de startups no están vendiendo humo

Voz 6 27:40 sí claro el tema es que hay mucho a actores que están alrededor de las startups bueno se ven beneficiados de este día

Voz 0062 27:49 curso no a los bancos le hace a la entidad

Voz 6 27:51 bancaria la hace una campaña de branding enorme a las grandes tecnológica les sirve de cantera que existan tanta estar desarrollando proyectos a los político pues digamos que le hace también una buena campaña de imagen da la sensación de que hay una gran movilidad económica cuando realmente la startup digamos no en la base económica de este país ni muchísimo menos y a los Brines Angelo inversores bueno pues le hace el juego porque ellos funcionan digamos por porcentaje siempre tienen un porcentaje que eh

Voz 0062 28:29 cubre los gastos de todos los demás

Voz 6 28:31 que con este relato en el camino estamos dejando pues muchas personas que se dejan su ahorro con con este nuevos relato un poco al modo

Voz 0062 28:41 de de Hollywood o al modo del del

Voz 6 28:45 fiebre del oro eh que copia en este relato oí de alguna manera está perjudicando a mucha gente beneficiar

Voz 0062 28:54 dado a muy pocas personas lo que estás diciendo es que se está creando una burbuja otra burbuja

Voz 1252 28:59 clarísimamente no esté un poco de

Voz 6 29:02 es hora pues de la de la burbuja inmobiliaria y también un poco de la burbuja de las punto com yo lo que digo

Voz 1109 29:10 hago en el ensayo

Voz 6 29:13 digamos una retrospectiva histórica desde Solchaga que decía que éste era el país donde más fácil se podía hacer dinero de manera rápida hasta bueno pues Rato induciendo a a que

Voz 1252 29:27 hombre sí mereció no Xarla Rato tenía razón seguro sabía hacer dinero de forma rápida pero vamos

Voz 0874 29:34 el roto aplicó la teoría de Solchaga para sí mismo viéndole el noventa por ciento de las startups Lemos en tu libro son hombres entre treinta y cinco y cincuenta años heterosexuales y blancos

Voz 6 29:44 si lo que digo es que hay un mito de la financiación que dicen la financiación llega a mucha gente y digamos que que esto es una cuestión mérito crítica no el que más resiste el que más hora le echa si le echas catorce dieciséis horas al final tu proyecto sale al adelante triunfan etc y y realmente no es así la financiación es difícil de encontrar y aparte tiene un perfil y bastante claro una persona un hombre entre treinta y cinco y cincuenta años el que recibe la financiación en en el noventa por ciento de la ocasiones quiero decir que si tú eres

Voz 0062 30:23 mujer

Voz 6 30:24 eh tú eres gay transexual o tienen una minoría étnica está relegado al diez por ciento de la financiación por lo tanto no llega a tanta gente pero es que además de de todo el dinero que está circulando este año como entorno a los mil y pico millones de euro de financiación que ha ido modulando pues sólo llega a unas cuantas empresa entre diez doce empresa han tenido el ochenta por ciento de la financiación quiero decir que no hay nada democrático ni llega a muchísima gente y hay que hablarlo hay que hablarlo porque si no generamos un relato en el que todo el mundo cree que es fácil hacer un negocio de base tecnológica

Voz 3 31:06 montar un negocio en en tu garaje no encontré no tiene

Voz 4 31:09 es una una cosa te quería preguntar yo veo con este mito de los emprendedores Si tal que hay mucha gente que tiene un negocio de venta de camisetas con su hermano se llama

Voz 1109 31:20 CEO un feo en realidad a partir de cuando te pues

Voz 4 31:26 Marcelo cualquiera que tiene una empresa es feo yo soy un feo de mis cómics sobre cómo es esto

Voz 6 31:31 sí bueno pues básicamente así pero hay que más que el CEO a lo del CEO la verdad no me importa pero sí me importa el neo lenguaje que hemos generado en torno al al trabajo no por ejemplo tú llano das un hace era una empresa sino presta un servicio

Voz 0062 31:50 eso es colaborador

Voz 7 31:52 no eres un trabajador esto está creado

Voz 6 31:55 una suerte de precariedades

Voz 4 31:57 sí es decir vendedor

Voz 1109 31:59 muy interés claro exacto entonces

Voz 6 32:02 qué retos cimiento del del lenguaje está consiguiendo que haya más precario y además el el tema tecnológico lo que hace es que individualista mucho las luchas laborales entonces y en el tejido asociativo de los trabajadores es pequeño y además va lento porque no hay un marco legal adaptado a este tipo de trabajadores bueno lo que estamos es creando muchos precario porque todos los Ryder todas las personas que trabajan pueden empresa grande pues rollo Amazon que trabajan en en temas de administración y demás son gente que que con la idea de colaborador de la economía geek eh pues realmente son precarios

Voz 0062 32:47 ahí hay que llamarlo como precario hay además yo creo

Voz 0874 32:50 de todo lo que cuentas cuentas un perfecto caldo de cultivo para los estafadores no tú tú recuerdas en el en el libro de esta historia que no sé si os acordáis este estos estos individuos que le vendieron a la Junta de Extremadura idea de crear un teléfono perfectamente extremeño

Voz 0062 33:06 el nuevo Gobierno ningún hostelero

Voz 0874 33:09 los que habían comprado en Francia la habían pues una etiqueta con la banda

Voz 0062 33:12 Extremadura con una avellana la bellota no

Voz 6 33:18 los como es el tema que ellos pusieron básicamente una pegatina AMS es de la carcasa en todos los actores fueron a ello a a vender ese relato de éxito no y bueno el móvil extremeño que compite con el iPhone son el Iphone enseguida pues tuvo a los partidos políticos haciéndose fotos con Ello enseguida había bueno grandes estoy de la Junta también yo estudiar presidente recuerdo también reportajes en los que vendían y parecía que que eran el nuevo estoy yo claro yo digo que realmente no hay una persona tóxica que diga voy a hacer es esto mal no pero enteré todo de monte arbolado un relato que se aleja de la realidad porque al final por ejemplo cuando se reparte financiación hilo las entidades de crédito avalan diez proyecto luego a los tres cuatro años esos proyecto no existen Yvette tú los cadáveres digitales la huella digital pues que a lo mejor pues ya la buen no funciona o que esa persona se han ido a a otros project eso y al final ni es tan fácil y bueno ni ni no va amó tanto como decimos bueno yo creo que lo que a pelo y lo que intento hace con el libro es enarbolar un relato realista a mí no me muchas noches ni mucho menos en contra de la tarta me encantan me encanta la empresa de base tecnológica innoven pero creo que tenemos que hacer un marco real para que la gente sepa cómo va a invertir donde va a invertir si realmente esto va va a ser un bien común porque lo que no pueden ser también es que el Gobierno debe dinero a la está harta no tengan ningún beneficio

Voz 0062 35:12 el seguimiento claro claro es que es muy importante no se vive de expectativas de futuro no Kicker que es muy importante hacer un seguimiento no vemos estos casos como la gran estafa de Gowex cómo acabó Zinkia como por ejemplo también acabó fatal entonces falta un poco de decir vale cuáles eran las expectativas dónde llegamos y hacer nunca libre no

Voz 6 35:39 pero si luego llegan a la financiación tuve una foto de tal empresa levantado cuarenta millones de euros no por ejemplo todo lo aplauden se hacen la foto y tal pero bueno esta empresa tiene cuarenta millones de euros tiene una hucha no iba a partir de ahí desarrolla pues su base de datos etc etcétera Pero es rentable está dando un beneficio a sus trabajadores o todos sus trabajadores Don mileurista o precario entonces bueno yo creo que que va siendo hora de que de que el mundo está harta se mire al espejo y diga bueno estos son nuestros modelos de éxito está bien pero vamos a intentar hacerlo de manera

Voz 1109 36:21 hace poco más sostenible y más realista en la en la sociedad moderna evidentemente hace falta innovar y eso ha acogido se ha pasado un paradigma que es emprendimiento entonces sea Junta innovación emprendimiento riesgos y ahí hay una cosa que es el mercado la solvencia el producto y el aguantar y entonces evidentemente ética haber muchísima mortandad por qué porque innovar innovar yo creo que la gran innovación está en la empresa en la que existe que tiene que competir evidentemente haber productos nuevos y cuando surge en líneas como están surgiendo de lo de Amazon Zuckerberg Microsoft todo esto que ha reventado el mundo porque si miras el el Wall Street ves las que estaban las primeras la está

Voz 7 37:14 era otra otra

Voz 1109 37:16 y ahora son las tecnológicas que duda cabe que eso produce espejismos el problema como bien decís es el espejismo y dónde está la criba la criba de esta que tiene que ser una criba pues de decir criatura que ahí no hay mercado y

Voz 0874 37:34 le diga a ese emprendedor a lo mejor no es una buena idea no no no es tan buena idea como tú sí pero yo no sé cómo se puede

Voz 1252 37:41 o eso es estuviese escuchando pero como regulas todos

Voz 1109 37:46 es decir como regula la nueve a un marco legal claro no pero no tanto marco legal SCO los límites del humor

Voz 6 37:54 esto es como el revuelo Javier como los regula primero creo que deba básico a escuchar a las asociaciones de esta hasta que está diciendo dónde están sus debe y puede hacer hace poco Pedro Sánchez fue un gran evento de startup lo que decía el presidente del Gobierno eh no se correspondía con con digamos la la exigencia hiló anhelo que tienen en los dueños de la esta asociación creo que es básico escucharlo a ello porque ello fijan digamos que él lo que le hace falta le hace falta internacionalización le hace falta formación en temas financieros y ellos tienen una serie de anhelo y eso

Voz 1109 38:43 que no que me diga el mar

Voz 1252 38:46 qué pasó un manual de resistencia

Voz 0874 38:48 eso es lo que era bueno esto quién lo para ello fundamental lo que importa es que la gente cuando escucha esas declaraciones políticas como las que hemos oído antes para Casado o a Rivera que que sepa construir un relato y sepa distinguir cuando determinados mensajes pues contienen palabras muy interesantes como estos Business Saint y tal pero luego

Voz 1109 39:05 la acción cuántica un partido

Voz 3 39:07 Javier López que ha publicado la farsa de las startups en la editorial antes Javier un abrazo

Voz 6 39:13 un abrazo a todos hasta luego