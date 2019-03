cuidar a las cuidadoras

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Navy

Voz 4 00:44 Lourdes Lancho buenos días hola buenos días todo bien bueno estaba suena bien ordenador siguiendo la final de los dormido nada entonces yo lo hago por justicia poética muy programas me han hombre es que me han estado sino la redacción tanto Cataluña tanto Cataluña pues ahora toma Carnaval de Cádiz y el estado siguiendo ahí como su campaña para compensar un poco más

Voz 5 01:04 sí

Voz 0874 01:11 en el Gobierno

Voz 1312 01:15 no está en tiempo de descuento

Voz 0874 01:17 claro ahora mismo es aprobar una serie de medidas que formaban parte de los compromisos del Gobierno y que estaban a los presupuestos generales del Estado que le tumbaron en el Congrés

Voz 1312 01:25 sí por eso estamos como estamos con elecciones ya convocadas las cámaras a punto de disolverse la la semana que viene por tanto los decretos que se han aprobado no van a ser revisados vendados en el Congreso parece que Pedro Sánchez va a apurar hasta el último minuto esta semana previa a la disolución de las Cortes pues eso empieza con la primera tanda de los decretos secretos en temas sociales que pasan por la igualdad por los alquileres

Voz 0874 01:50 obviamente hay quién les reprocha que están haciendo electoralismo desde muy

Voz 6 01:53 prueba es un viernes electorales es decir lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar que no van a poder pactar que lo que quieren es financiar

Voz 0874 02:02 su campaña electoral hacerlo además

Voz 7 02:05 diputación permanente en un marco de ultra urgencias en que se pueda debatir nada Nos parece pues un insulto a la democracia

Voz 0874 02:11 son Pablo Casado y Toni Roldán de Ciudadanos evidentemente protestan por esta estrategia del Gobierno de aprobar básicamente medidas sociales

Voz 1312 02:18 era el último Consejo de Ministros como decíamos antes de de la disolución de las Cortes y claro pues eso no se van a poder debatir estas reformas legales en el Congreso tendrá que ser en la Diputación Permanente ayer en Hora Veinticinco hablaron con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Joan Vitro que aclara la situación ahora mismo de este asunto

Voz 0879 02:37 el Gobierno no está en plenitud de funciones de hecho está en plenitud de funciones hasta el día de las elecciones veintiocho de abril por lo tanto no hay ningún inconveniente para que apruebe el decreto un decreto ley en la medida en que el Parlamento será disuelto la semana que viene entonces por imperativo del reglamento del Congreso de los Diputados artículo ciento diecisiete uno a la competencia de control de convalidación de los decretos leyes corresponde a la Diputación permanente

Voz 0874 03:05 a nadie se le escapa Lourdes que el oportunismo poco pero para hablar la semana antes del ocho OM medidas sociales lo que están localizadas en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres

Voz 1312 03:15 sí recordemos que además en este último CIS salía reflejado precisamente eso no que la ciudadanía cree que el PSOE es el partido más comprometido con la igualdad de derechos en fin se aumentan las semanas de el permiso de paternidad de cuatro a ocho semanas este año en dos mil diecinueve

Voz 0874 03:32 la verdad es que este

Voz 1312 03:34 quedan cortas bueno pues ahora van a ser ocho doce semanas en dos mil veinte Illa la equiparación total con las de maternidad que son dieciséis semanas en dos mil veintiuno hay también dos medidas son dos medidas aprobadas ayer que suponen un coste para el Estado Ésta es una la de los permisos de paternidad y la otra es la recuperación de las cotizaciones para las cuidadoras de dependientes digo cuidadoras y lo digo bien pese a que se que hay hombres que asumen Pedro pero los hay de verdad que también les enviamos un abrazo muy fuerte pero la mayoría son mujeres IR hablando de este tema de dependencia paternidad son los dos temas que suponen un coste para para el Estado Éstos son los números según la vicepresidenta Carmen Cal

Voz 1113 04:17 sí

Voz 0376 04:18 este real decreto tiene memoria económica para las cuatro medida fundamentalmente para las dos que tiene en evidentemente coste presupuestario estamos entorno a los seiscientos diez aproximadamente millones de euros en relación a las dos medidas que tienen coste

Voz 1312 04:36 eso será los números y ahora vamos con las personas Palmira buenos días muy buenos días hola Palmira Castellano desde la plataforma en defensa de la ley de Dependencia de Valencia es la madre de Sara a la que cuida desde que nació porque padece el síndrome de Lennon y tiene reconocida una minusvalía del noventa y cinco por ciento para que nos hagamos todos una una idea Palmira que supone que se recuperen las cotizaciones de quiénes estáis cuidando a un dependiente

Voz 8 05:04 pues supone que podamos acceder a una jubilación cuando nos hagamos mayores porque normalmente si es en nuestro caso cuando tienes un hijo pues te pilla en plena edad laboral en mi caso casi estuve quince años sin poder trabajar ahora Sara está bastante mejor Iyad podido acceder algún pequeño puesto de trabajo pero claro los nos condenan a a no poder tener ninguna jubilación

Voz 0874 05:27 claro la la política Palmira siempre se entiende mucho mejor si le pones un nombre y un apellido y una historia como la tuya entonces cuéntanos cuánto tiempo tienes cotizado cuántos años más podido hacer otra cosa que cuidar a Sara

Voz 8 05:38 pues yo se lo reconocieron sobre los dos o tres años que yo ahí ya estaba sin trabajar porque es de la nación el ochenta y ocho que ella era una época difícil yo vivo en Valencia soy de una familia que viene de Madrid entonces aquí no tengo mucho mucho arraigo y me costaba mucho encontrar trabajo Sara pues se puso muy enferma tiene una epilepsia muy grande de una media de unos doce ataques semanales catorce aproximadamente en sus épocas así más fuertes sin contar las ausencias que tenía que eran a veces cien claro era imposible trabajar con ella aunque ella estaba escolarizada iba su centro pero cada dos por tres te llamaban que fueran a recogerla y luego hay que decir también que las familias cuando tenemos un enfermo pues te gastas todo lo que tienes y más porque lo que quiere es como es normal es que Secure o al menos que la enfermedad se mitiguen claro te recorre todos los médicos de España hay del extranjero para ver si pueden solucionar esto entonces ya te encuentras con que tienes que dejar de trabajar y encima gastarte los ahorros los tuyos y los de la familia

Voz 0874 06:43 a buscar una mejora total que no has cotizado lo suficiente como para que te queda una pensión

Voz 8 06:48 tengo unos nueve años cotizados pero parte de ellos es la primera vez en la seguridad que nos dieron de alta en el Gobierno de Zapatero que la verdad que es una júbilo una cotización muy mínima pero bueno que algo es yo ya tengo cincuenta y siete años entonces me queda muy poca vida laboral

Voz 1312 07:06 M contabas ayer cuando cuando te llame Palmira que tu situación ha mejorado no tan solo porque a Sara le han encontrado un tratamiento que le da mejor calidad de vida puede ir un centro de día como decías puedes aceptar algún algún trabajillo pero también por la atención que recibes que recibís las dos

Voz 8 07:20 sí sí sí en la Comunidad Valenciana ha habido un cambio excepcional fue cuando desapareció el Partido Popular que hay que recordar que fue lo primero que recortó los derechos dependencia y discapacidad y entonces aquí la el Gobierno del Botánico se ha esforzado muchísimo para pagar las todas las las prestaciones del entorno familiar tenemos un centro de día maravilloso que nos podemos quejar nada la verdad así que recibimos una atención mucho mejor estamos muy contentos en la Comunidad Valenciana yo animo a la gente a que no demos marcha atrás a que a que todo el mundo puede ser dependiente o discapacidad opte por ser cuidador sea esto no está estaremos todo el mundo expuestos esto es una lotería que te toca normalmente muchos boletos porque recordemos que las personas ahora viven mucho tiempo pero también a costa de tener mermadas sus capacidades sacro Banana cuidados en la última etapa de su vida

Voz 0874 08:14 no te acordarás Palmira pero pero te llamamos en dos mil doce cuando el Gobierno recortó esas cotizaciones es que nos alegra volver a llamarte cuando cuando ahora se recuperan

Voz 8 08:22 muchísimas gracias de verdad yo siempre con la ser muy contenta a la plataforma

Voz 9 08:26 he luchado mucho por recuperar los derechos

Voz 8 08:29 y sobre todo el Gobierno que la gente se anime a a seguir aquí con con el los gobiernos sociales los que apoyan a las personas que realmente lo necesitamos que somos muchas muchas en la Comunidad Valenciana y en toda España por supuesto

Voz 10 08:43 pero que se Palmira gracias por atendernos un descosido

Voz 1312 08:45 José María

Voz 10 08:52 hecho un poco

Voz 4 08:52 y al final estoy un poco mitin Palmira pero es que es muy importante

Voz 0874 08:56 anteriores no yo creo que se puede a las elecciones y habrá quien cuestione que el Estado cotice por estas mujeres que en esos años de cuidados coticen para la jubilación

Voz 1312 09:05 sí estaba estaba escuchando a Palmira hablando de de de quién cuida no de de las fuerzas políticas que cuidan de de esos temas sociales y también en quiénes siempre pero están cuando se amplía aún una partida presupuestaria pues para estos temas no para preocuparse de estas mujeres que están encerradas en casa no pues a mí toda esta gente que protesta me da por pensar en los millones que nos cuesta pues la corrupción no lo hacemos muchas veces aquí en el programa esa reflexión aquí Javier o la política esa neoliberal tan curiosa de que sea el mercado que regule que Price privaticen los servicios públicos pero yo cuando van mal las cosas los tenemos que rescatar o compensar con con dinero público me parece todo como muy muy loco ir recordemos que estamos hablando de unas ciento cuarenta y cinco mil personas de cuidadoras de las que el cuarenta por ciento no hacen o no pueden hacer más que eso cuidar a sus familiares a mí me parece de república bananera

Voz 0874 09:57 si alguien es como un iría alguno olvidar

Voz 1312 09:59 a esas personas que se queden encerradas en casa ahí en la cuneta no de de la sociedad

Voz 11 10:04 ah no

Voz 1312 10:09 bueno como estamos en ese bucle de precampaña de campaña electoral qué te parece si estas semanas vamos repasando e cosas que deberíamos mirar con mucha atención en los programas electorales

Voz 0874 10:19 sé si esto es lo que propone es me parece bien estaría bien que para las próximas citas electorales que tenemos a la vista la gente se preocupa ese de leer las propuestas de los partidos políticos en temas que les afectan de forma muy directa o casi luego se pueden exigir responsabilidades cuando no se cumplen no

Voz 1312 10:32 hoy propongo hablar del pilar fundamental de la sanidad pública universal que es la Atención Primaria

Voz 0874 10:37 hay muchos profesionales de centros de atención primaria que subiendo las redes el plan de visitas que tienen cada día para denunciar el poco tiempo que pueden dedicar a sus pacientes se tienen a ese horario laboral la verdad es que algunas fotografías te dan escalofríos hemos hablado en otras ocasiones de este tema porque además del riesgo para la salud de los pacientes están las agresiones que sufre a veces el personal sanitario que trabaja en estos centros porque la gente se siente mal atendida y bueno pues los nervios crecen en las salas de espera también también son ellos y ellas quiénes pagan el descontento de la mala atención que son son doblemente víctimas

Voz 1312 11:08 hay además muchos más puntos a a denunciar au reclamar en mejoras en atención primaria porque sino cada vez nos vamos a ir a vamos a ir a peor no por eso la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha emitido esta semana un comunicado para reclamar que se destine más dinero a esto Alfredo Avellaneda es su presidente además de ser médico en un centro de salud en Madrid doctor Avellaneda buenos días

Voz 9 11:31 buenos días un poco ya lo explicado no

Voz 1312 11:33 ha explicado la situación pero concretando un poco más que es lo que recoge lo que dice ese comunicado

Voz 9 11:39 realmente no dijimos nada nuevo llevamos muchos años diciendo que la atención primaria que está en peligro lo que se hace es nueve puntos instinto importantes hablamos de presupuestos hablamos de lo importante que es y lo rentable que es socialmente el invertir en la atención primaria aunque evidentemente siempre sale más bonita la foto cuando se pone cuando se que un hospital ayudando desde cuándo se debe de fidelizar a los médicos como se debe de mejorar sus condiciones laborales que evidentemente las plantillas son escasas en Atención Primaria no solamente son escasas sino que con la situación que vamos a tener en unos tiempos cada vez somos más mayores cada vez hay más patologías crónicas luego evidentemente cada cara a cara más y mejor gente como no tenemos tiempo para ver a los pacientes como no estamos suficientemente formados y como no tenemos tiempo para formar no están reclamando veintitantos treinta por ciento de de tiempo para formar y lo que evidentemente Dennis damos más Ney pues luego necesitaremos más plazas de MIR que han acudido embrionaria yo creo que además tenemos que tener en cuenta que en formar un médico de Atención Primaria o de cualquier otra especialidad Socar donde vieja once años no es algo que sea va hoy mañana mágicamente los tendremos Icomos además hay que intentar que los médicos que se forman en España ante los sueldos escasos ante las cargas de trabajo ante otros países

Voz 0874 13:15 pero porque también hemos hablado en alguna ocasión de como médicos y otros profesionales sanitarios se forman en España y ante la precariedad laboral que se les ofrece aquí pues si tienen que ir a otros países a trabajar para hacernos una idea de de esto como una jornada en la consulta de atención primaria cuántos pacientes tienen tiene que usted por ejemplo

Voz 9 13:33 pues vamos a ver dependiendo de las consultas porque no son todas iguales pero ver cincuenta sesenta pacientes no es nada extraño evidentemente se necesita una atención máxima en lo que están diciendo una atención máxima en exploración esto también no tienen coste es decir que uno no puede estar jo una atención a tope en abril la que desconectar un poco para un poco muchas veces no es muy habitual que la gente subir el cinco seis horas del tirón sin parar de beber un paciente de otro luego además está el tema de las visitas a domicilio de los ancianos que no se pueden mover la jornada no suele acabar cuando uno ve el último de la consulta

Voz 1312 14:18 allí otra cuestión que reclaman y que podría aliviar de alguna manera el problema de las listas de espera por ejemplo de algunas pruebas diagnósticas una buena medida sería autorizarle esa ustedes a prescribir directamente esas pruebas

Voz 9 14:31 evidentemente hay veces que bandas a alguien a lo segundo nivel simplemente porque tú no puedes pedir una problemas no porque no sepas que hay que pedir por supuesto que no sepas entregarla yo creo que esto es evidente

Voz 0874 14:47 pero la clave está en aumentar los presupuestos el dinero que se invierte en ese primer escalón de la sanidad pública por todo lo que estamos hablando además es urgente

Voz 9 14:55 tenemos que tener en cuenta otra cosa que no hemos hablado de ello cerca de treinta a treinta y tantos por siempre en el médico de atención primaria tienen una edad eso significa que se van a jugar que muy poquitos años que ocurrir que evidentemente insisto en el escándalo unos diez años para formar el médico de atención primaria siempre normalito y sin ninguna experiencia el aquí hay algo y hay algo grave que ha habido mala planificación evidentemente y hay que empezar a tomar decisiones y cambiar desde más plazas venir para atención primaria más dinero para que eso toda con total más gente más dinero para que cuando te tengas que ir a lo que sea me da igual que sea un problema familia grado de que es simplemente tus vacaciones o que te has puesto enfermo alguien cubra eso no que sea una carga más para los profesionales el que pueda descubrir nuevas pruebas el primero

Voz 1312 15:51 se deben estar ultimando los programas electorales doctor estamos a tiempo de que les escuchen

Voz 9 15:57 sí que nos escuchen si que no hagamos muchas promesas también que ya veremos

Voz 0874 16:02 llegaremos doctor Alfredo Avellaneda es médico de atención primaria el presidente de la sociedad española que los agrupa gracias por atender la llamada un abrazo

Voz 9 16:10 pues la verdad es que ustedes

Voz 13 16:25 no

Voz 14 16:31 un Santabaya realmente su nombre de una sólida formación

Voz 15 16:35 lo que nadie tiene nada tienen yo en Palencia

Voz 4 16:44 qué mal le sentó a fallos e intentaba empresario siempre hablar desde un púlpito llevaba la reverberación puesta siempre es verdad

Voz 1312 16:52 pero qué mal el centro de Xavier Arzalluz que nombrase como obispo de Bilbao al castellano Ricardo Blázquez en el año mil novecientos noventa y cinco esta semana ha muerto uno de los políticos más emblemáticos de los años ochenta los noventa ya trabajábamos

Voz 0874 17:05 he ahí la y lo más triste es que esto que comentaba pues no que cuando ha fallecido decías empieza el tandas hay mucha gente ya en la redacción incluso de informativos que prácticamente no saben ni quiénes yo recuerdo cuando estaba en Washington nombraron un nuevo corresponsal en en el periódico durante el primer año cada mañana cuando llegaba a la redacción en el Press building decía contadme qué ha dicho y Arzallus como su manera de estar en contacto con la política española no yo creo que por el peso que tuvo en esa época Arzallus merece una necrológica que la necrológica la firme José Martí

Voz 1113 17:37 hablaba de sí mismo Xavier Arzallus la tarde del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve en la que lo escuche un elogio de los visionarios y los radicales de los utópicos que nunca bien la tierra prometida de los ingenuos y los que viven y mueren bajo un ideal quizá así fue el dirigente vasco que junto a otros Pino a sustituir en el PNV a los supervivientes del largo exilio su frase más desacertada la de un tal Blázquez refiriéndose al nuevo disco de Bilbao su frase más acertada la que hubo momentos en los que el país se repartieron más hostias que en un Congreso Eucarístico Nos fuimos un par de veces de forma fugaz confieso que me intimidaba creo que también intimidaba a mucha gente de su partido

Voz 1312 18:34 la semana que viene en el viernes ocho de marzo hay unos días antes una semana antes justo quiero rendir un homenaje dar sobre todo poner poner luz a a esas mujeres que en otros lugares del mundo son son heroínas no porque están en medio de la miseria de los conflictos ahí luchando

Voz 0874 18:49 no es datos de la situación de la mujer en países del Tercer Mundo son dramas seis de cada diez personas que sufren hambre en el mundo son mujeres y a pesar de que ellas producen el setenta por ciento de los alimentos apenas poseen el veinte por ciento de las tierras pero recuerdo el dato que a menudo comentan trabajadores humanitarios Si quieres que la ayuda llegue a los que más lo necesitan reparte la a las mujeres

Voz 1312 19:09 ayuda en Acción puso en marcha el año pasado un programa de concienciación maravilloso envió móviles a diferentes lugares del mundo donde tienen diferentes proyectos para que personas que viven allí grabada en su día a día hay sus reflexiones ir regresaron los móviles cargados de realidad Lucha de gigantes Se llamaba el proyecto y el documental esta historia que que les les ofrecemos hoy no pudo entrar en la en la selección que se hizo pero vistas las fechas en las que estamos para rendir homenaje a todas esas mujeres del mundo que luchan por que se respete su dignidad pero sobre todo para sacar adelante eh y mejorar la vida de sus hijos les voy a presentar a María Josefina Rocket rockers tiene treinta y un años es Ortí vive en Guatemala tiene cuatro hijos que cría ella sola desde que se reveló hoy se separó de su marido maltratador su madre también fue en una mujer maltratada pero ella rompió con esa cadena se quedó con los niños aprendió a leer y se ha convertido en una de las mujeres líderes de la zona ha llegado incluso a ser secretario del Banco de Familia que me cuentan que es una institución absolutamente muy importante ella ha grabado su día a día con sus hijos con sus vecinas nos explica sus angustias que son las de tantas mujeres en él

Voz 17 20:17 a la ciudad y que sólo están al lado de mis hijos soy feliz el dinero es lo principalmente que no hace falta ir Nakano eso sí totalmente ahorita me tiene red preocupadísimo hasta la alimentación de Mis hijos me preocupa mucho porque la verdad no no tengo dinero no sé que lo que voy a hacer la verdad que hay momentos que me siento triste me dan hasta Usieto de llorar momento yo me siento al piano tengo un maltrato de nadie más solamente yo batallando luchando con y sin prole momentos que me siento hasta objeto de llorar de Vigo que voy a hacer

Voz 0419 21:05 yo hablo con mis compañeras que no nos dejemos llevar por el machismo porque si no se nos dejamos a humillarnos nosotros estamos siendo pisoteada as como una basura que no tiene un precio mujer ante mujeres fuerte nosotros podemos también sacar a nuestros hijos Adela

Voz 10 21:26 me sienta feliz cuando mi pequeño mi hijo el más grande me escribe INE dice que me ama está el propósito de tener a mis hijos es que yo poder darles lo que ellos fiera a lo mejor el estudio ni cueste lo que me cueste terráqueo voy a luchar

Voz 1312 21:47 déjame déjame decir que es Acción contra el Hambre que me equivocado al leerlo

Voz 0874 21:52 Acción contra el Hambre pero merece la pelean contra el hambre

Voz 1312 21:54 te enamoras completamente de de esta mujer claro