Maneras de decir adiós... o no

Voz 0874 00:44 que me está gustando nombre José María Patiño de vuelta a fines de semana sin churros

Voz 1108 00:51 buenos días Javier yo también te quiero no se puede tener todo en esta vida así que te vas a tener que conformar sólo con la calidad musical los churros

Voz 0874 00:59 lo aporta de vez en cuando Rafa Panadero no de manera consistente pero de vez en cuando y pensaba que tú vendría de esta manera como un valor añadido no en forma de complemento alimenticio digamos que te echamos mucho de menos desde que te fuiste al Parlamento este este valor nutritivo que no

Voz 1108 01:13 es conductor como muy fan que llegas porque allí tiene su justificación es algo que admiro de Rafa que es capaz de hacer una sección entretenida como esta con música dedicada por ejemplo a los insectos como hasta entonces no yo lo

Voz 0874 01:25 esa es que Rafa cuando ponen música como esta fan

Voz 1108 01:28 se ponen hombreras las tiene siempre en el cajón para este tipo vacaciones las gafas que a George Clinton seguro seguro que esto lo conoces porque además ya lo estábamos diciendo no se llama parliament liderado por George Clinton

Voz 0874 01:40 yo escrito que se le considera uno de los impulsores del funk en Estados Unidos en los setenta no me digas que lo traes porque has cambiado el fin de semana por la información parlamentaria

Voz 1108 01:49 bueno en parte sí en parte no aquel chiste fácil explicar si él no bueno el si es que en efecto estoy ahora en el Congreso como decías que me pero de alguna manera abducido por la actualidad política española y él no se debe a que el título de esta canción gallega de funk renuncia al funk me viene de perlas para abordar la temática de de esta sección

Voz 0874 02:10 que como sabes porque supongo que todavía la escuches Arellano trabajes en fin de semana es parte de una noticia de actualidad no me digas que me vas a hablar del debate entre Sánchez casado y Ribera del miedo

Voz 1108 02:19 la verdad es que tuve la tentación pero para eso ya tiene esa Cristina Pardo y además yo no tengo esa risa tan contagiosa como lo tiene

Voz 0874 02:25 las noticia es que ha tenido lugar no

Voz 1108 02:27 otro Parlamento que seguramente tú has estado también muy atento al británico que me produce la verdad es que un poco

Voz 0874 02:33 sí a Javier hay muchos motivos no atisba cuál

Voz 1108 02:36 bueno obra agilidad esta que tienen a la hora de abordar los asuntos aparte el speaker que es súper divertido no pero por ejemplo del de aquí se bloquea la tramitación de leyes y los temas pues cuando llega lo vimos el miércoles pasado pues llegan ya que no tienen ningún interés y sólo sirven para para lo que es la pura confrontación personal

Voz 0874 02:54 la confrontación entonces cuál ha sido la noticia de la semana en Westminster

Voz 1108 02:57 bueno la amenaza de Theresa May de que va a pedir una prórroga a la Unión Europea en el Brexit pero sin quererla en realidad es como este tema de par de un grupo de funk pidiendo te que Renault Ciesa el funky una especie de paradoja política si pues eso quería ilustrar musicalmente esta mañana me voy pero no me marcho es más puede que me quede acabará poniendo a las clases de la verdad es que es un te Mazo pero he preferido remontar me ha la máquina del tiempo para escuchar al Bowling

Voz 1108 04:13 oye decir adiós en francés sin hacerlo en inglés

Voz 0874 04:17 favorita de Pedro Sánchez estaba cantado por al Poli ahora mismo al que se considere se considera el inventor del estilo Cruner pero luego Bing Crosby Frank Sinatra ahora quizá Michael Bublé algunos hablan de este completar Poli como la primera estrella del pop porque hasta que él llegó las bandas de música americanas conocían por el nombre del director de la orquesta no porque el nombre de los cantantes

Voz 1108 04:37 que además que tienen una vida fascinante que nació en Mozambique de padres de origen griego y libanés se crió en Suráfrica estuvo de cantante callejero en Singapur y luego en Estados Unidos durante la Gran Depresión bueno hasta que se hizo un nombre pero fíjate que incluso su muerte fue singular porque murió en mil novecientos cuarenta y uno entonces vivía Londres y esa tras actuar decidió volver a casa en tren este tren fue bombardeado por la Luftwaffe allí murió

Voz 0874 05:04 es una historia digna de figurar en el próximo el de Guillermo Altares

Voz 1108 05:07 eso amor por Europa de Guillermo no que es un continente que se quiere ese detesta que tiene de hecho esas contradicciones de las que hablábamos pero he mencionado la Gran Depresión y por volver al tema

Voz 0874 05:17 qué te estas alejándose es es decir ahí tu pasado en París y en Bruselas

Voz 1108 05:21 no te creas porque eso de decir una cosa para expresar otra distinta ha estado presente en una especie de canción política más sutil los cantautores que me estoy perdiendo Chema Jiménez no me suele pasar contra falleció ya es que yo soy un poquito más dialéctico para que perdemos bueno hablábamos de la Gran Depresión y al boli en aquel momento en Estados Unidos se hacían canciones que reflejaban una realidad optimista pero que nada tenía que ver con la realidad efectivamente que se vivía en la calle

Voz 8 06:38 ya dos casi un poco con AVE pisos con atacar por la claro

Voz 0874 07:01 todo esto es ironía estas le sazonado con la que está Glenn Miller declaramos el fin de semana pasado con Rafa por cierto no

Voz 1108 07:09 esta es la versión de fe Dwayne con letra tú que sabes inglés es una canción que describe una realidad ideal para una población que estaba realmente hundida

Voz 0874 07:20 Gran Depresión de ballet te dice algo así como a la vuelta de la esquina

Voz 1108 07:22 a brilla el arco iris así que tomar que tazas

Voz 0874 07:25 de café con un trocito de tarta como ya pie ya se ve luz al final del túnel relájate un poco y sin embargo la gente pasaba hambre

Voz 1108 07:31 sí claro lo que llama la atención de este tema es precisamente que envuelve un mensaje social en una canción que parece intrascendente ir repasando canciones para escuchar esta mañana me he encontrado con otro ejemplo una balada con una petición explícita a nada menos que a Mister president

Voz 7 07:56 sí

Voz 0874 08:33 muy rápidamente distinguir hable no de Randy Newman autor de bandas sonoras ahora de éxito para películas de animación de Pixar con este Mister president de Working el tema de setenta y cuatro que en realidad era un duro alegato contra Richard Nixon en una melodía así suave Katharina él él decía quizá nos has mentido quizá no has engañado o quizás sencillamente has perdido la cabeza

Voz 1108 08:54 en otra estrofa dice más sé que te puede sonar divertido pero por todas partes la gente se está quedando sin dinero mucha fina ironía como decías por parte de un autor que en aquel momento hay que reconocerlo era muy popular en Estados Unidos de moda porque yo

Voz 0874 09:09 su estilo al poner banda sonora para películas como Toy Story que pueden dar una imagen de blandito pero era casi un autor protesta no

Voz 1108 09:15 sí pero la duras a acabo digo en general no para Newman Se acabó unos años después cuando se impuso el punki los mensajes fueron más directo si descarnados podríamos decir en sus críticas al poder y a los políticos se perdió esa ironía de Newman que nos hace observar la realidad con distancia crítica pero sin renunciar a nuestra responsabilidad iba a decir como periodistas pues bueno vamos a dejar en ciudadano

Voz 0874 09:38 te has levantado en sábado por la mañana has venido hasta aquí te has preparado esto después de toda una semana en Parlamente una semana tan intensa con mensajes sobre la per ironía y un poco melancolía política en general estás son pocos sombrío entre tanto te deprime el Congreso

Voz 1108 09:53 no es una Javier de hechos no no no lo contamos mucho los medios porque nos gusta más hacer sangre con lo sabes pero estos días cuando se anunció la convocatoria de elecciones pues he visto muchas muestras de solidaridad y compañerismo entre diputados de distintos grupos ideologías porque bueno al fin y al cabo se tiran largas horas de trabajo metidos allí en en la Carrera de San Jerónimo conversando negociando

Voz 0874 10:15 sí pero que luego se tira papelera muy buena porque es lo que hace pues que se convoquen elecciones no nada que ver con sus líderes lógicamente que su agresividad la derrochan en la dialéctica confrontacional

Voz 1108 10:25 esa es otra de las paradojas de esta época podemos decir

Voz 0874 10:27 momentos de apariencias de falsedades entre tanto por los mensajes que se cometen en noticias

Voz 1108 10:31 por por esos quería dejar con la última joya de Van Morrison el León de Belfast parece estar cada vez más de vuelta pero ha compuesto una canción que da título a su último años

Voz 12 10:55 no acuden a on no es nada de nada voy a casa dice yo que

Voz 0874 11:35 usted es una canción contra Twitter chino en un disco que debe ser como el número tres

Voz 1108 11:39 está cuarenta de esta cuarenta cuarenta justo el cuarenta Además estos últimos tiempos está publicando Van Morrison incluso dos o tres discos por año no sé si para hacer caja o para aquí pero incluye temas propios versiones este último es de profes Speak el profeta habla no es decir de alguna manera con una trompeta lo May Davis muy sugerente iconos deja una especie de reflexión sobre esa pos verdad cuando habla el profeta ya nadie escucha

Voz 0874 12:06 que nadie escucha porque a nadie le interesan los detalles decía yo no sé si me parece que te has puesto muy trascendente para el sábado la mañana ya no les suele gustar unas haciendo un poquito más ligera más más lo primero si nosotros hemos remontado la Gran Depresión que no esta nada eso es verdad bueno pues hasta la próxima Chema no te olvides de los churros no te preocupes aquí están al ocho

