país de caminos, país sin casa

parece mentira pero es verdad España está llena de republicano basta con levantar una piedra en una cuneta y allí habrá un montón enterrados sin nombre por eso el de Antonio Machado es también el nombre de todos los que no lo tienen hasta que sólo devuelvan su tumba en el cementerio de otro país es la tumba que este país les ha negado a todos los suyos el otro día se cumplieron ochenta años de la muerte de Machado hay que ser muy poeta para llevar ochenta años muriendo cada día hizo fracasar quiero decir no desaparecer a veces de alguien que ha muerto decimos que sí ha ido se acuerdan de cómo se fue Antonio Machado partió al exilio cruzando la frontera con su madre Ana Ruiz ella era anciana como no podía más la llevaba en brazos otro escritor Corpus Varga pasando los Pirineos la mujer preguntó si llegarían pronto a Sevilla entraron en Francia hay muy enfermo Antonio Machado murió antes que su madre cero Ana Ruiz apenas iba a sobrevivir le tres días a lo mejor la madre de Machado era también la república lo que les pasó los dos era una representación de lo que estaba ocurriendo en España a lo mejor la República se fue con sus hijos y con la gente que la llevo en brazos cuando ella ya no podía más y luego vivió un poco más que toda aquella gente pero ahora está enterrada con ello Antonio Machado que escribió de caminantes y de caminos sin hacer murió caminando en el destierro por un camino que nunca iba a acabar somos un país de caminos de gente que anda dando vueltas por ahí quizá porque nunca hay a dónde ir acuerden sede Don Quijote del Lazarillo de cómo iban todo el rato de un sitio a otro pisando el polvo no olviden la expulsión de los judíos ni la de los moriscos la novela más conocida de Delibes Se titulaba el camino España es un país de caminos en casa