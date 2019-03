Flash Deportes SER de las 15:00 (02/03/2019)

el Real Madrid y el Barcelona se vuelven a ver las caras esta noche a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabeu tres días después de la semifinal de Copa la derrota de los de Solari sería un golpe de moral muy duro en vísperas de la vuelta de Champions del próximo martes y una victoria del conjunto cule supondría dejar tras en la carrera por el título a uno de sus rivales en el Barcelona habrá alguna modificación en el once de Valverde podría entrar en el eje de la defensa un Tití en los blancos ya están concentrados en balde y mirando de reojo este partido está el Atlético de Madrid que jugará mañana ante la Real Sociedad le han preguntado sólo que resultado prefiere en el clásico y esto es lo que ha contestado

Voz 0501

00:41

todo puede ser bueno pues hermano de lo importante que ganemos nosotros si no está claro de que en realidad no creo que el aficionado fíjate llevo Madrid suponga pensar porqué no dice el Atlético de Madrid y quiere que gane su equipo el pueblo de Mario case nosotros problema nosotros