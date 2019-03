Borja Iglesias y David Broncano hablan de su promesa: "No estaba ni viendo el partido de Borja, estaba durmiendo"

Voz 0458 00:00 los la resistencia de una Broncano venga que te que te pillo como Roma Manolito a Broncano que brotaron listillo listillo el este este es el mayor eso eso impidió brillante sido Delgado importantes van las manos hombre eso da igual no suministro subrayó Doménech pero sí saber da demasiado bastante más importante Borja Iglesias cuanto mejor Iglesias que el delantero español que Broncano y me dice es que es una mi hija he leído nada en el caso es que Borja Iglesias to va bien pasa por la resistencia el dieciocho febrero dijo voy a echar un rato tan no sé qué que me pasa por la resistencia y ahí Broncano que Márquez gol celebra tan calentó el morro calentó el hocico y ya pasó esto la resistencia

Voz 1 00:46 tres o cuatro obtenga una es que es un gol llagas así en plan un coche para Pons ha indicación para Jorge pero incluso sentado en el suelo igual a hombre claro si te has de juntarse no tu compañero si te montas

Voz 2 01:00 en el coche es la primera adelante abrir el maletero meter mis

Voz 3 01:07 es una compran esa

Voz 0360 01:10 no se compromete a hacer el gesto del cochecito o la bolsa Iglesias gotas muy buenas de español está algo bueno pues anda que no tenían ganas que han marcado en el segundo dieciocho chico voy a esperar un poco más eh segundo dieciocho

Voz 4 01:22 entonces él me porque no estaba preparado nunca se soy volumen tras acordar no tenías presente pues me lo ha hecho de la celebración yo entonces

Voz 0360 01:36 yo tengo que decir que no me hola Broncano pata ganaron a saber es comprar el coche a Ponce claro

Voz 5 01:43 no no no no no es tu cosas una de Borja con bueno con Jorge pero eso agradezco mucho he visto lo he visto a alguien de haciéndolo estos el volante

Voz 6 01:52 bueno sabes que no estaba y no estaba viendo el partido español nuestros ahí pero no a la una de la tarde con la tele puesta a de tu colega acaba de todo pero bueno

Voz 0360 02:03 pero es que osea

Voz 5 02:06 es un tío muy liado entendimiento vamos a ver quiero todavía Borja el otro día lo hablamos contaré el otro día jugaron con Huesca

Voz 0360 02:15 está verte levantada hace diez minutos ante lo digo eh

Voz 5 02:17 pues sí hace unos días que tienen Gijón hemos estado actuando y entonces estoy aquí en el puerto siempre me lo veía venir pero el otro día jugó jugaban contra el Huesca que hombre en Huesca pero siempre son últimos digo hombre igualado el partido no marco y que no es lo más bonito que he visto es que que ahora después de lo que estudiar como becerros cortas

Voz 7 02:42 lo que no te dices oye tal vez ahí tendría que bueno aquí es voy a la primera ya pero poco así lo cómo ha sido buena

Voz 5 02:54 cómo ha sido el gol es que eso lo he visto

Voz 8 02:56 todo viene tendió ahora te miro al revés gente

Voz 0360 03:03 el envía la crónica no encima quieres que te diga ahí la crónica entera no

Voz 5 03:06 bueno hombre joder hombre me imagino Borja es que es un rematador Borja es pasado así porque habrá sido parte ahí de derecha cruzado Borges el mejor Karadzic tiene Borja que te revienta

Voz 0360 03:18 es el Exeo bajase a partido gordo el de hoy en un partido muy importante

Voz 7 03:23 partido duro porque veníamos hoy con con la sensación desde el otro día ergo es que hay que creer que es muy bueno para nosotros no ha pero encima

Voz 8 03:33 a ver

Voz 0360 03:37 casi treinta y tres punto lo diga sí sí sí sí sí sí ha marcado Borja no ha marcado más famoso y luego ha marcado el chino ley han marcado para el español

Voz 5 03:46 vale

Voz 0360 03:47 negras e la celebración del gol de disco va a ser más difícil es David

Voz 5 03:52 el disco está jugando pero que sí claro como tiene mucha calidad un ratillo alguno me vais pues ya

Voz 0360 04:02 claro que cada jornada Borja volver a la resistencia o por la mala experiencia de no no no tienen no

Voz 9 04:09 no no yo cuando quiera ahí ahí no planta osea que

Voz 5 04:12 porque cuando cuando quieras hacemos ahí un rondo sí sí una esperamos porque no se es muy buena

Voz 0360 04:20 sí porque cuando llego a casa cuando llevan Mendieta Mendieta le hizo a él le hizo ahí contigo se portó mejor le puse al fondo el teatro con un balón de mis oye digo sea portado bien así que yo creo que ahora me

Voz 7 04:33 como co tiene más dinero de más bien hombre que me entretengo mantiene ya comentamos que eso tiene más

Voz 8 04:40 pero por ahora pero claro yo me alegro cada gol que es es más fácil ser multimillonario pues claro en que voy a dar

Voz 0360 04:52 Mendieta se marchó David se marchó a Italia e mucho dinero ahí la parte bueno claro

Voz 5 05:00 por lo que pasa es que si viene para hacer el punto transformación en el escenario que he visto ya me dijo que él es poco regate Borja es poco empalmar para porque claro hay que poner desocupada miró tu unos hallazgos

Voz 8 05:15 quería haber devuelto el panda desde algo no está claro en la cabeza bueno

Voz 0458 05:23 Vimos el ocho de febrero vayan hacéis aquí en Carrusel deportivo y que nos alegramos mucho a Borja de del del triunfo y de sobre todo el Añaza casos haciendo gracias a la próxima gracias

Voz 8 05:33 un abrazo a Borja aquí nada vidas de gran

Voz 3 05:36 bueno no

Voz 5 05:39 sí sí sí hace un día muy bueno esa esto está precioso verdad te quiero saber quiero soy yo que íbamos esta noche y mañana también sí sí sí sí te van bien las tres noches consecutivas estrés diez heridos seis soldados en total no está todo vendido siempre como pocas

Voz 0360 05:57 no no le cuento que sea eso lo hizo motos sobre con dos ganan más está forrados oye buena una más entre que que Ignatius tiene más pasta que tú

Voz 7 06:08 dicen que sí hombre pero que que nadie más contactos

Voz 0360 06:14 sí porque mayor mayor mayor llama a ser quitas arme esa etiqueta que ahorra verdad que que hay guarda todos los tiques verdad se que soy Ignatius en en ropa no gasta mucho tampoco chaval

Voz 5 06:25 sí que que se pueden se mete todas las facturas de todos a la meta de como gastos de autónomos lo luego luego desgravar no caros cerraba mucho