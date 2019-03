Marta Higueras: "Estaré donde la alcaldesa crea que soy más útil"

Voz 1 00:00 hola buenas tardes la lista para la Junta

Voz 2 00:02 esto lleva al frente tres mujeres Manuela Carmena usted misma irrita Maestre después también hay hombres Pablo Soto José Manuel Calvo pero no habido lista cremallera alternando mujeres y hombres tiene una intención de dejar ver la puesta feminista del equipo de gobierno

Voz 1 00:16 bueno yo creo que está clara no está puesta esa puesta feministas realmente respetamos lo que dice la ley ya sabes la ley dicen que cada grupo es cinco se tienen que respetar un porcentaje de sesenta cuarenta y eso es lo que respetamos pero también respetamos nuestro reglamento interno que apunta algo más que es que cada no puede haber más de tres hombres seguidos entonces bueno pues hacemos esa hacemos esa lista no es cremallera exactamente pero sí respeta absolutamente lo dice lo que dice la ley y esa apuesta feminista que queremos que queremos dar

Voz 2 00:48 entre los hombres de la lista decíamos está Soto esta Calvo también en Nacho Murgui Jorge García Castaño caras conocidas para todos también está Javier Barbero pero en este caso en puestos bajos esta decisión tiene que ver con la reciente reprobación del concejal por parte del Pleno y su polémica con los bomberos

Voz 1 01:06 pues no la verdad es que la verdad es que no tiene que ver con eso no sé si un puesto bajo no sé exactamente qué número va pero desde luego están antes del diez no seguro yo creo que son los de un puesto ningún puesto bajo lo que pasa es que hacer una lista ahí en una lista bueno pues compensa colocar nombres quien tiene que que ir el uno y alguien tiene que ir el diez que alguien tiene tienes veinte

Voz 2 01:27 y en caso de llegar a alcanzar el Gobierno de nuevo confía en repetir área del área de equidad si ganan las elecciones

Voz 1 01:33 bueno yo lo que confío es que en caso de ganar el Gobierno estar donde donde la alcaldesa crea que yo voy a ser más útil y realmente me gustaría el área de de equidad pero bueno no está decidido de realmente creo que que en ese momento de conformar gobiernos eran bueno pues cuando hay que ponerse a pensar estas estas cosas de las áreas de responsabilidades primero que ganar las elecciones y a lo mejor tenemos que sumar candidaturas entonces ese gobierno es distinto a uno que se pueda conformar sino hay que sumar candidaturas

Voz 2 02:02 y en caso de una baja o de que la alcaldesa no acabase el mandato por la razón que fuera se ve usted en el papel de alcaldesa bueno

Voz 1 02:09 es una grandísima responsabilidad pero realmente espero que era alcaldesa en ella bueno se ha comprometido y espero que la calesa si ganamos las elecciones este estos cuatro años al frente

Voz 2 02:19 y en caso de que fuese imprescindible se ve usted insisto en el

Voz 1 02:24 un hombre en caso de que pues imprescindible está claro el número dos y por lo tanto en caso de que pues imprescindible está claro que bueno pues que que yo quería ser alcaldesa pero yo repito creo que Manuel esa mejora alcaldesa que podemos tener y por lo tanto espero que esté los próximos cuatro años

Voz 2 02:40 son varias encuestas las que dan por ganadora Begoña Villacís como valoran este estos sondeos desde ahora Madrid

Voz 1 02:47 yo la verdad espero que no que no ganen Aziz creo que es realmente lo digo lo digo como lo siento creo que no sería una buena alguien que no tiene criterio criterio concreto sobre nada hay que depende cómoda al aire pues mira para otro ya todo el mundo que dice que que va a ser lo que bueno pues lo que están pidiendo no importa lo sea una cosa su contraria yo realmente bueno espero que no hubieran Begoña Villacís

Voz 2 03:12 pues Marta Higueras número dos ya en la campaña además Madrid y a sus primarias gracias por atender la llamada de la Ser buenas tardes