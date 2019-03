Acento Robinson: 'Cirujano y linier, la transformación de César Noval' (03/03/2019)

Voz 1 00:00 la cabina se hizo ver mi acento Robinson son

Voz 1546 01:08 el doctor César no va al fondo tiene treinta y un años licenciado en Medicina y Cirugía con premio extraordinario de licenciatura es además especialista en Cirugía Plástica Estética y Reparadora por el Sistema Nacional de Especialidades muy con calificación de excelente César es una estrella de la medicina estética y además árbitro asistente en la primera visión con el árbitro Juan Martínez Munuera

Fresán Noval muchísimas gracias por estar con nosotros en acento Robinson esquí me me hace especial placer saludarte

Voz 0698 02:27 de verdad que es un motivo estéis facción que queráis pasar este rato conmigo oí digamos encantadísima bueno

Voz 1546 02:34 es curioso estaban leyendo mucho pero en uno es estabas haciendo cierto comparaciones y con el fútbol y lo que es bajo en los quirófanos del Hospital

Voz 0698 02:48 bueno pues sacar fuera de contexto conocido como hacemos el mismo saco texto dice hay muchas similitudes porque dice que hay que pensar muy rápido hay que piensa muy rápido César mañana me opera

Voz 1546 03:06 espero que doctor casa el que me de pena

Voz 0698 03:09 no lo hago con mucha prisa sabe espero que lo hace tiempo tiempo no hay que pensar rápido pero en quirófano la decisión la Tomás de forma pausada es diferente es es de forma rápida pero es muy pausado a la hora de decidir porque además puedes incluso rectificar alguna decisión durante la cirugía ya tú decides quitar un poquito del Losada nariz después puedes decidir quitar un poquito más en el campo tú decides levantar un fuera de juego ya los levantada ya no puede es decir si lo levantas a medias no así que es rápido en ambos sentidos en cuanto al velocidad de pensamiento pero la ejecución sí que es muy diferente en quirófano es es más importante la Pousa que la velocidad pues es bueno tú sabes perfectamente porque es trabajando

Voz 1546 03:53 no hay en Estados Unidos Si en inglés no sé cómo andan los nuestros amigos en el norte de América pero en Inglaterra llamamos el la el quirófano

Voz 0698 04:06 sí

Voz 1546 04:06 de hecho el teatro de corporaciones no y eso también yo tenía muchos compañeros en el fútbol que hablábamos que el campo de fútbol era nuestro teatro de operaciones no entonces tú ves ese equivalencias y Simi cuando sales del túnel Intras en un teatro de operaciones donde pues con víboras con la Liga

Voz 0698 04:31 más allá de la adrenalina yo diría que la cirugía tiene una parte artística de ahí lo de que sea un teatro de operaciones o un que también decimos a veces es un teatro de los sueños porque al final mi profesión yo tengo la suerte de conseguir cumplir los sueños las los deseos no de determinadas personas que quieren sentirse mejor entonces ese paralelismo yo lo vería artístico porque el deporte es una forma de arte el fútbol lo es en vamos de forma absoluta y en el caso de la cirugía plástica vamos el arte es esencial hecho la técnica sin Hatem no no tiene sentido no tiene Concepción

Voz 1546 05:09 y además has dicho hablando de símiles no de que no sirve de nada que tenga estén pacientes satisfechos si el ciento uno no está en un partido Aciertos quince y fueras de juego si fallas uno podría acaben Gao pues lo hemos fastidiado es adicto es desa

Voz 0698 05:27 no soy quizá demasiado perfeccionista pero creo que en el contexto de ambas profesiones eso es un elogio que me hago a mí mismo y que quizá debería decir yo pero sí que hay que buscar hacer las cosas lo mejor posible ya es cierto que vivimos en un contexto social muy resultadista el fútbol es muy resultadista tanto para los jugadores los entrenadores como para nosotros como para los árbitros en la cirugía plástica ocurre lo mismo al final tú tienes que poner tus medios intentar hacer las cosas lo mejor posible pero a veces creo a los pacientes a títeres igual que yo utilice ultrasonidos sonó en tu nariz lo que importa es el resultado de verdad que como en mi concepción artística Jin a que voy a llegar Si hago todo muy bien pero después el resultado no es óptimo da igual el proceso

Voz 1546 06:13 cambiando la vida par la gente positivamente supongo que tienes todo tipo de pacientes hablando de esos cien insatisfecho satisfecho todo tipo de pacientes desde la asignación de sexo hablaremos más profundamente en aquel quemaduras reconstrucción esas accidentes paciente de cáncer en hasta pacientes que busca una mejora estética no al margen tus habilidades médico supongo que lamento psicológico es fundamental porque realmente estás cambiando vidas tus intervenciones son realmente fervientemente importantes de no ser

Voz 0698 06:50 absolutamente vamos el componente social es fundamental primero porque tú necesitas que en todos los aspectos que has dicho pues es de un paciente de cáncer a un paciente puramente estético necesitas confíe en ti la cirugía no es perfecta y la medicina no lo es en sí entonces tienen que entender que es un proceso que llegaremos a un resultado final que será exitoso pero que pueden surgir complicaciones y tienen que estar muy preparados para confiar en ti y por otro lado tenemos la vertiente psicológica sobre todo en estética de hacerles entender qué es lo mejor para ellos Easy no están conformes quieren cosas excesivas au antinatural es hacerles entender que es mejor que no se operen desde luego con nosotros no se semana a operar es complejo tema muy complejo para mí es fundamental sentir que el paciente confía doscientos por cien en mí

Voz 1546 07:39 igualmente al margen tus habilidades a en el quirófano supongo que mucho de ese trabajo previo tus deberes digamos es precisamente en eso no lo de la psicología tú Cabrera conlleva la psicología ha como asignatura también

Voz 0698 07:58 pues la verdad es que sí bueno medicina tenemos una vertiente psicológica el paciente enfermo de de entender el rol de enfermo y en este caso el rol de someterse a una cirugía ya hay hay un aspecto que que cuando me hablan pues del posible éxito que estamos teniendo similares yo siempre destaco es conseguir que cada día cada operación sea especial sea única hay entender que para ese paciente mejor lo pasa una o dos veces en su vida por quirófano ese momento es es un factor muy estresantes una situación que es límite para ellos desconocida y estar cerca estar intentando hacerles sentir bien más allá de la cirugía es tanto más importante yo siempre les les intento decir antes de que les duerman que viajas pensado dónde te quieres ir Polinesia francesa Maldivas venga vamos eligiendo si hacemos la excursión de los tiburones si nos quedamos en la playa ese ratito esos cinco minutos les reportan mucho más a veces que una cirugía perfecta

Voz 1546 08:53 Sastre como te comentaba que mañana me operan tú en tu presentó o por la mañana INCIBE pacientes pero la tarde ya no sé a mí me iban a Oprah por la tarde César Casado yo no sé cuándo es mejor que te operan toque por un lado no quiero ser lo primero que viajó no esta calentado del todo Gaitano tampoco quiero y set de los últimos porque es posible que está cansado o meramente hasta el moño no cuando es en qué órdenes mejor ser paciente

Voz 0698 09:27 mira en tu casa el compañero que tenga operadas un cirujano magnífico así que yo creo que el orden no es del todo relevante sí que es verdad que más allá del momento a mí lo que sí que me gusta es no tener nada inmediatamente después de Opera yo siempre cierro mis partes quirúrgicos para que terminen sobre la una inmediata porque yo empiezo con sólo comenzarla a consulta sobre las cuatro y media cinco de modo que tengo un impasse que si tengo cualquier complicación no imprevisto por medio tenga tiempo de hacerlo dentro de eso dentro de un día siempre pero más fácil la más complejo no porque este mascan con más actividad como comentabas no que ya haya calentado sino para saber que detrás no tengo nada puedo explicar método que necesite

Voz 1546 10:11 es que mire yo creo que eso me pasaba a mí porque la una y media en el mejor Cesar va a tratar algunos teloneros antes no

Voz 0698 10:20 nuevo ya sí que sea así

Voz 1546 10:23 Nos espero que no le he pedido Pino Cansado espero que no hay nada dramático una intervención grande ante sí y luego ya la

Voz 0698 10:32 seguro que no y además piensa que para nosotros la duración a mí cuando los pacientes me preguntan cuánto va a durar Mi cirugía nariz muy cirugía de pecho pues habitualmente las dos están sobre la hora y media pero hay veces que con alguna nariz tardas cuarenta minutos y con otra tardas tres horas o cuatro tú lo que tienes que estar preparado para ello Jake yo cuando estoy operando no soy consciente de que pasa el tiempo te lo aseguro es que además no miró el reloj yo voy a mi ritmo no tengo ni hambre ni sed ni sueño además hasta me relaja opera parece increíble pero es así es mi momento de ensimismamiento de concentración de hecho mi enfermera anestesista suelen elegir la música exceptuando el lifting y no plástica que ahí sí que elijo yo porque no quiero temas demasiado movidos Guillaume no me entero a lo mejor han puesto dos seis veces reggaetón y no me he dado sí estás ensimismado absolutamente mi vida la he casado una vez y la última vez

Voz 1546 11:28 cuando cuando me voy al al quirófano había olvidado mi teléfono móvil lo tenía mi mujer se entonces el cero dos dice que les pasa hay que deja mi teléfono con mujer Isabel el código sí sí sí la contraseña buff madre mía no podemos volver cuando entramos a quirófano César dice qué pasa si no el señor Robinson ha dejado su teléfono con con una señora está Isabel código de rescate se Telephone inmediatamente orden del cirujano con carácter tranquilo

Voz 0698 12:05 que no quisiera dormirme cuando yo estoy con ansias de mi teléfono queda así no hay nada que esconder hombre no es cierto es cierto que tenía la conciencia tranquila pero risas ante los nervios el estrés del momento decidimos sin reír

Voz 1546 12:22 activamente te puedo decir que no tengo nada que desde mi teléfono si yo lo tengo

Voz 0698 12:28 peor que esto no no yo te porque a tienen misa enfermeras auxiliares porque mientras pero si algún paciente nos pregunta algo tienen mi teléfono iban respondiendo ellos así que yo sí que no puede esconder prácticamente nada ni tengo que hacerlo luego

Voz 1546 12:45 no no no no absolutamente pero esta tarde

Voz 0698 12:47 por si acaso tú te lo bajas cuando te vean operar

Voz 1546 12:52 luego cuando no hablamos de los precisamente enfermos sino has revolucionado el mundo en la designación de sexo que has de un paciente en que esos cuando ya eh me enteré de cesar de que la asignación de sexo cosa que en muchos casos en Sacyr sobre dos años ocho o diez años inclusive no Pertur completas tiene una asignación de sexo con un hombre Strands pues las hecho anticipó siete horas como como si fuese una hace unos días pasa al campo de Aibar la juez del partido Aibar

Voz 5 13:29 además si suerte a este hombre César Noval tienes pues es cirujano plástico ya hace más desde el juez de línea lleva estar en Ipurúa con él hemos estado el otro día en una operación que es historia dentro de la cirugía plástica te también también

Voz 1546 13:43 no puede marginar dos escenarios por mucho similitudes que queremos echar al asunto no puedo imaginar algo tan distinto

Voz 0698 13:51 sí es muy diferente la verdad es que sí es muy bonito poder disfrutar de ambas profesiones sí que es verdad que que en ambas sientes presión yo siento muchísima más presión en quirófano en el sentido de que son personas lo que decías esta cirugía lo más especial más allá del componente médico que es muy interesante hemos sido los primeros yo primero dijo que éramos pioneros a nivel de Valencia Comunidad Valenciana pero la verdad es que a nivel de Europa y Estados Unidos no hay publicaciones que que digan que alguien lo haya hecho antes lo esencial de esto es conseguir que que este paciente lo hemos hecho en dos ocasiones en mujer trans en nombre tras llevamos un caso de cada no tengan que parar su vida para cuatro cirugías la nave se somete a una intervención mucho mayor que no siempre puede realizarse y acaban con ese proceso de forma final y eso es fantástico para ellos

Voz 1546 14:41 pero antes que dentro en si quirófano a cesar si habría habido supongo muchos sesiones de de Psicología de excesivamente como estar paciente y moción y humanamente

Voz 0698 14:57 hemos tenido que ver para la mujer Trans dieciséis pacientes que querían hacer la cirugía en un solo tiempo para elegir una y en el caso del hombre Trans tuve que ver ocho para elegir uno por qué necesitas más allá del componente fisiológico que estén sanos que estén perfectos porque su intervención con un riesgo alto a la hacerlas todas juntas necesitas que entiendan las posibles complicaciones que sean capaces de asumir que el día que el pecho no vaya bien a lo mejor el día siguiente lo que no va bien es el pene y al día siguiente lo que no va bien es la nariz y eso es muy duro de llevar para ellos entonces el aspecto psicológico hay lo tragamos lo trabajamos desde tres vertientes la endocrino por una parte que es la que primero les ha contactado después el psicólogo y en mi caso les obliga a abrir mínimo cuatro veces a hablar de las complicaciones y de cómo será el proceso si no los veo convencidos es mejor no hacer la cirugía es difícil es muy complejo aunque yo intento explicar de una forma sencilla y pausada y conseguiré hacerle entender a alguien que hace un desembolso económico muy importante que se sometió a una cirugía tan larga que puede ser un fracaso es muy difícil ya ahí estos salvo

Voz 1546 16:08 cuando las vidas de las personas son bien un hombre que nace en el cuerpo de una mujer y viceversa gracias a tu brillantez jueves asignar su sexo que pueden decir bueno en plena felicidad esto es el trabajo de Dios

Voz 0698 16:27 hombre no el trabajo de Dios no digamos digamos que es intentar que lo que ha hecho Dios se adecue a esa persona como nadie es perfecto pues intentamos adecuar lo pero no no nos sentimos divinos ese sentido de hecho lo que nos sentimos escolar responsabilidad altísima porque son personas que depositan su vida sus ilusiones todo los depositan en tus manos cuando alguien te da tanta confianza tú tienes que ser consciente de la importancia que tiene para ellos

Voz 1546 16:57 acabas de cambiar la vida de una persona felizmente todo ido bien irme hago unos se basa al País Vasco a están a hacer de asistente para Aibar Real Madrid y seguramente algún juro te habría encara hoy habrá habrá pues hecho nada observación sobre tu árbol ginecológico

Voz 0698 17:19 a hombre en la entrada a no seguir pero que eso es casi un masoquismo no no aprendería es porque ese día precisamente la cirugía fue dos meses antes de ese país tiro concreto yo esperé dos meses para hacer la convocatoria de prensa y una vez que hicimos la convocatoria de prensa pues sí sí que teníamos un partido de forma casi inmediata lo que ocurrió es que vino gente del público gente del cuerpo técnico tanto el Eibar como del Real Madrid ya algún jugador a darnos la enhorabuena hay que oye que interesante a mí sobre todo de lo que me llegó al corazón año pasado en algún otro partido asestar calentando y que alguien del público es hacerte decirte oye César enhorabuena por la cirugía que has hecho hoy por tu trabajo me pareció espectacular el otro y del otro no me entero con pinganillo y no da de sí

Voz 1546 18:09 es mejor mejor mejor el eso de la antes de la cual el tú estás haciendo tu día a día y luego ya vas a Alcampo pues primero station en hotel con el el árbitro Italia todo lo hallado e ir estudia ahí supongo algo ETA lleguéis al estadio base chica chica las redes el césped están bien pintadas a supongo que hay algo de mariposas provocando en el vientre claro nervios entonces tú puedes llegar a sentir nervioso en el vestuario cuando sales del túnel la habiendo vivido las experiencias que en Fibes en tu trabajo

Voz 0698 18:55 mariposas en el estómago si nerviosismo a día de hoy no quita pues el primer año en primera división en los primeros partidos pero también es cierto que tanto Juan Martínez Munuera como Diego Barbero Sevilla que son mis compañeros habitualmente en los partidos tienen un nivel espectacular yo intento estar lo máximo posible a la altura con ellos y tenemos una confianza en lo que hacemos tremenda entonces las mariposas son por el hecho de que nos encanta el fútbol is it te paras un segundo a pensar que estás participando en un partido de Primera que formas parte de ello y que lo vas a disfrutar en el campo eso es maravilloso y hay que ponerle valor entonces nervios no yo te diría que nervios no tenemos ninguno e sobretodo una vez que empieza el partido es un partido es un partido de fútbol en el que tienes que decidir si estás nervioso te puede mermar quizá en el resultado final

Voz 6 19:45 pero el primer gol lo iba a marcar el Eibar amonestación de Yllana para Qurei cada marca Gonzalo Escalante verdad que en primera instancia el tanto había sido anulado pero el vídeo arbitraje demuestra aunque ella estaba en posición legal marcaba el Eibar así lo concedía Martínez Munuera al descanso uno cero esto

Voz 1546 20:06 bastante nuevas realidades no estamos ante una nueva realidad del bar yo supongo que esto sí vamos por apartados en tu caso como asistente ayuda o no porque he pensado cosa que algo rara vez pero he pensado de que si como abriles arbitrado como asistente antes del bar tú tienes que tome una decisión una cosa otra banderín abajo arriba en un en un momento no Thomas es decisión estoy viendo no obstante de que es casi innecesarios señalar precipitadamente y bueno siempre es malo hacerlo precipitadamente pero yo tendría la tendencia de no señala a los si hay género de duda porque claro si acaba siendo Coll vamos a revisar al gol Il Bedoya de estamos a tiempo para rectificarlo no

Voz 0698 21:01 no es una tentación que puede existir pero mira lo primero es que con el bar no tenemos que modificar nuestra forma de orbitar grosso modo al final solamente que modificarla en ocasiones que sean a Pau tu escoger es decir que estemos cerca de que se pueda conseguir un gol porque si no sí que desvirtúa Amos el fútbol siguió dejó seguir todas las acciones en las que hay un posible fuera de juego aunque piense que sí que lo hay estoy haciendo que se genere una jugada que los jugadores realicen un esfuerzo físico un esfuerzo mental un esfuerzo futbolístico que no va a llevara nada porque seguramente con con el nivel de cierto que deben siempre me división seguramente sí yo he visto fuera de juego en un noventa hay muchos por ciento va a ser fuera de juego entonces Lequi teníamos esencial fútbol porque habría que revisar más jugadas entonces lo que hay que hacer al finales jugadas en las que estamos en una zona que todavía no es trascendente de forma absoluta como siempre en caso de duda dejar seguir con la gran ventaja de que ahora tienes el soporte de que sí ha cerrado como puede ser porque el error es inherente al arbitraje te van a ayudar tus compañeros que están en el BOR y te van a decir oye César te has equivocado era fuera de juego una goleada maravilloso pero si tendemos a no levantar nunca la bandera entonces estaremos fracasando porque no estaremos dejando que el fútbol se desarrolle de la mejor manera posible

Voz 1546 22:20 pero él el otro día comentamos en Movistar Plus son partidos Levante Real Madrid

Voz 7 22:26 y eh

Voz 1546 22:28 yo he entendido lo que ha pasado yo entiendo lo que ha pasado pero permite que estoy ligeramente en desacuerdo con el protocolo de Alban correcto el árbitro no ve a penalti le dan la mano

Voz 8 22:43 de de un jugador del

Voz 1546 22:46 ante el árbitro no lo vio entonces desde Las Rozas dice voy Bellver esto efectivamente el mar pues ha dicho es penalti correcto el segundo penalti que el árbitro lo pita entonces habiendo lo ha pitado el protocolo sugiere de no deshacer esa decisión que ha pitado el árbitro menos el caso que muy flagrantemente se ve que se ha cometido una injusticia

Voz 0698 23:14 vivamente entonces entiendo si protocolo

Voz 1546 23:17 también entonces no he dicho sea de paso si el árbitro no pita el penalti

Voz 0698 23:25 la jugada

Voz 1546 23:27 dudo yo que el bar Ubisoft yo voy por cierto sino árbitro lo hemos cagado mira esto porque probablemente no en un penalti ponga tanto yo pienso que el protocolo del bar no el bar en si el protocolo del bar deja un un vacío decía te injusticia

Voz 0698 23:47 eh perfecta no es no es el arbitraje perfecto ni el barrio desperfecto tiene ciertos aspectos que que se pueden seguir implementando y que desde luego yo creo que pequeñas modificaciones surgirán en el futuro como llevan surgiendo el fútbol desde que nacían las reglas de juego lo que sí te puedo decir una que el bar sí

Voz 1546 24:07 ayudando en mi opinión pienso que está bien está bien pero yo al mejor a dar un soplo el protocolo para no para saciar no no por Dios sino porque si es una intentona de obtener mayor justicia adrede el protocolo permite que no hay mayor justicia pero como digo no es cosa mía es es simplemente una observación que tengo

Voz 0698 24:38 no me parece muy correcta tampoco me compete a mí es lo que te comentaba a los jueces yo entiendo que el que el juez puede sugerir modificaciones pues no es el que legisla en este caso a mí no me compete legislar tenía con mi opinión personal desde luego como de todas las cosas yo entiendo que que el bar para ser el primer año que se estén planteando en España está siendo un éxito rotundo creo que los árbitros nos sentimos muy cómodos con ese soporte con ese ángel de la guarda que sabemos que ahora tenemos en caso de un error claro y manifiesto más allá de eso como hablamos es que el fútbol ha cambiado tanto pues seguirá cambiando y seguirá mejorando dentro del fútbol pues el arbitraje y seguramente el VAR por cierto permite un pelín de de civil

Voz 1546 25:20 la verdad es que es como como cirujano Touré Messi ha ganado pero bueno pero si es que está muy bien tu modestia pero yo tengo tu Coloma aquí hemos mencionado en la introducción pero tú eres mese di esto pero fin de semana avisó Utah que pues de despistes a un poco no es Messi vas con tu banderín no es el jefe de la cuadrilla tampoco no irá regio que Ready seguro que existe mucho respeto pero no te mandan para coger la cual ni nada sí pero ese mes vistes por un momento dado Hypo más siempre es que habrá gente que se mete contigo por muchos pinganillo que tengas no sin embargo solar era un periodista de momento se luego se hacía de supo amanecen en los ratos libres no como Bruce Wayne quiérase o multimillonario y el de veces de Pac Man ellos van a más digamos no sin embargo tú te haces como pues me voy a hacerme de verano cualquiera es de primer visiones así que está arriba pero no es el jefe de cuadrilla es como un mes más foses no

Voz 0698 26:28 sí sí la razón lo llevó yo lo llevo mal de Juan Martínez Munuera siempre me dije aquí no eres hacerlo y lo que pasa es que es una persona magnífica Hay me tolera todo por qué tenemos muchísima amistad entre todo el equipo arbitral la verdad es que son son maravillosos pero sí que es cierto que que que gente que se sorprende pero si vivieran el fútbol desde dentro mira llegar a Primera División es un sueño absoluto yo cuando empecé a desarrollar me en la carrera de Medicina Yell la del arbitraje fueron creciendo de forma paralela hubo un momento que el arbitraje supone la medicina como ahora en mi opinión la medicina ha superado en cierto modo al arbitraje para mí es un sueño cumplido alcanzar las dos cuotas que cansada en cirugía plástica y el arbitraje yo quiero disfrutarlo Michael porque esto se va a acabar me puedo lesionar puede tener una temporada mala determinará la medicina por suerte seguiré disfrutando muchísimos años seguramente mientras que el arbitraje es efímero entonces hay que aprovechar este este momento

Voz 1546 27:31 cesa te digo a nivel personal es que te admiro muchísimo porque por un lado en tu trabajo debería eres un hombre que está cambiando las vidas positivamente a muchísimas personas ayudando a la sociedad y luego eso nombre que a fin de semanas ha lo que hace es como los mayores donantes del fondo los mayores amantes del fútbol sin no es amigos los árbitros con Suu afán de aportar aportar a cambio de tampoco tampoco lo haría es una oferta en varios aparece del fútbol no va les hombre que ayuda a la gente muchísimas gracias por este rato en acento Robinson es mi placer en honor a saludar entrevistar arte

Voz 0698 28:22 no de verdad el placer ha sido mío eres un referente si desde pequeñito yo recuerdo haber partidos narrado Sporting ya ha sido un auténtico placer de verdad muchísimas gracias

Voz 9 28:32 gracias chao

Voz 10 28:38 de Jason UEFA

Voz 9 28:47 a él en mí

Voz 1546 28:49 volvemos con más acento Robinson

Voz 3 28:52 pues

Voz 10 29:08 no no no va a Blair bares meando aquí no

Voz 3 29:26 pues eh

Voz 10 29:43 no

Voz 3 29:50 señala que tres de esta vez eh

Voz 12 30:59 una tinto y Robbins

Voz 1546 31:02 vale pues aquí estamos con más acento Robinson a mi vera tengo mi amigo compañero de cómo estamos Ángel encantado de estar aquí de bueno del placer esto todo nuestro aquí sobre los años hemos hecho unos reportajes que me gustaban mucho Ignasi enseñar en el otro lado un poco como siempre presumimos no el lado humano del deporte que difíciles hoy día en algo en un deporte tan globalizado como es el fútbol con los multimillonarios futbolistas hay uno día Ellos que bueno supongo que será multitudinario Juan Mata que un campeón del mundo campeón de Europa que ha jugado en grandes equipos en España en el Chelsea Manchester United pero hay

Voz 13 31:52 estamos en un futbolista diferente y por su conciencia social en cambia como personas desde luego yo nunca había tenido una futbolista como

Voz 0774 32:03 él es una persona que al minuto ya te gana desde luego cuando ves las cosas que hace gana todavía más no él

Voz 13 32:12 lanzó un proyecto que se Moha como en gol por el cual pedía a todos a todo el mundo del fútbol que en la media lo posible colaborara como mínimo con el uno por ciento de sus ingresos para causas sociales y eso es una pelota que ha ido moviéndose y muy bueno

Voz 0774 32:30 la de hecho hablé ayer con su representante para para actualizar un poco la información como este reportaje lo dice ya hace cosa de un año

Voz 14 32:37 y me dijo que que van como un tiro mira a ti qué te parece lo que cobra

Voz 15 32:45 no una burrada

Voz 16 32:49 estarías dispuesto a ganar menos dinero que el fútbol fuese menor negocio

Voz 15 32:54 sí

Voz 17 32:59 yo pensé bueno que ETA es una persona a un futbolista como Juan Mata ahora después de decir esto los convirtiera digamos

Voz 18 33:08 en su forma de ser futbolista entonces vino a Manchester hace ya un par de años

Voz 1221 33:20 sentí que no las personas adecuadas para pues para tratar de hacer algo diferente del mundo del fútbol que nunca se había hecho y además sentí que que era una buena mezcla no

Voz 10 33:30 ser miembro de cómo es muy sencillo donar

Voz 1221 33:36 el mínimo del uno por ciento del salario anual y a partir de ahí pues el equipo de cómo Gol te propone una u otra organización dependiendo cuales sean dos prioridades a las que va a tu nación

Voz 1546 33:50 más cosas que yo colaboro que es la Fundación no

Voz 1221 33:52 Oscar en Mumbai lo que están haciendo los slams te Mumbai están tratando de ayudar a muchos niños niñas con inglés informática clases describir escribí de de comunicarse incómodo de fútbol en el que pueden practicar fútbol esto les aleja de hacer cosas de más negativas para su futuro y yo lo vi puesto en primera persona ahí

Voz 1546 34:18 era como tú has comentado percusores de de esto y si la fiebre está siendo un poco contagiosa yo me acuerdo hablando con el que el estaba pensando en hacer una fundación pero no sabía Antic y for muy tal como es devolver a la sociedad porque también no son como en en la no eso no nosotros bien hemos de la sociedad tiene la televisión intentamos sin embargo son de estar ahora mismo en la radio quizás la cocina mientras la gente está comiendo coches van conduciendo a debimos de la gente pues Juan también es el vive pues su décima campo pero hay tanta gente que la siga tanta gente que compran su camiseta el mundo del fútbol sin el público es mucho menos cosas no es muy consciente de a qué

Voz 0774 35:05 sí desde luego y muy consciente de la herramienta que supone el fútbol no porque muchas veces es espectador en su casa pues sí disfruta del rato cuadrar el partido y bien pero no se da cuenta de que el fútbol hoy en día es la herramienta más efectiva que podemos utilizar para cambiar situaciones concretas y locales y solucionar problemas muy concretos en todo el planeta porque es que en cuanto sueltas un balón de fútbol no sé que tiene el ser humano cuando tú has llegado futbolista que que que somos como niños no que nos da por pegarle patadas al alba somos así

Voz 19 35:38 sí

Voz 0774 35:41 los han conseguido

Voz 13 35:43 cambiar muchas cosas en muchos sitios del mundo utilizando precisaban

Voz 0774 35:47 del fútbol en muchas ocasiones como gancho no para para sumará gente ir ahora en gracias al fútbol cambiar problemas

Voz 17 35:55 no mataron Andres como consecuencia de alguna manera es un autogol en durante el Mundial de Estados Unidos lo que me causó era una sensación de impotencia una sensación de tenía que hacer alguna cosa caminar por las calles vi un un una cancha de fútbol Ivy dos grupos armados llegar a esa cancha depositaban sus armas en la entrada en la cancha dices pues como si fuera lo más normal disfrutaré Rato ponerse de acuerdo con reglas

Voz 0698 36:34 entonces pensé pero cómo es posible que después salen cogen nuevamente sus armas hice siguen matando

Voz 17 36:41 Ignacio fue después te muy poco tiempo eran como diez mil jóvenes y nosotros lo que hacíamos era coordinar los para que se pudieran encontrar con otros a jugar el proyecto ya en Medina ha sido exitoso y después ha sido multiplicado en muchos lugares del mundo empecé a identificar a organizaciones que también habían identificado el fútbol como una herramienta de transformar sus comunidades y eso fue en la razón de crear Auden en el dos mil dos y y se ha convertido en unas ciento veinticinco organizaciones que trabajan en unos ochenta países con una población han te más o menos dos millones y medio de jóvenes en situación desfavorecida

Voz 20 37:27 por ejemplo en un simple mensaje de un futbolista al que yo admiro como niños en campo hoy día que me dice que tiene que hacer a veces para no encontrarse con una mina anti personal y lo escucha o que por qué voy a un torneo día todos nos hacen antes de HBOS

Voz 1546 37:49 ha

Voz 20 37:52 en esa Palestina la gente no se encuentra para hablar pero los niños se encuentran con los otros niños a jugar un partido de fútbol todas las semanas

Voz 0774 38:01 te puedo hablar por ejemplo de me contó que en Kenia organizaban torneos de fútbol pero para poder participar obligaban a la gente a que antes de de sida que jamás hubiera hecho sino organizan partidos entre judíos y palestinos imagínate lo que Israel no organizar un torneo así eh pues a dar información de problemas concretos si la gente acude a un torneo o no pues por ejemplo minas antipersona dónde ponerte donde no ponerte y así sucesivamente muchísimos ejemplos ellos tienen ochenta asociaciones en todo el planeta cambiando cosas y le ofrecen a la gente que quiere donar su dinero pues que colabore con una de esas ochenta asociaciones en concreto

Voz 1546 38:42 sí sí el póquer piensa va haciendo algo solo no podría aparcar tanto no pero en como un gol y hay varios en el cual pueden participar y lo importante es que participan no simplemente dan el Chequia tengan interés especial en cada una de las causas hizo un un por cien suena a nada pero si eso son multimillonarios Fukui son un por cien por cien es que es curioso que él no se sociedad en que vivimos hoy en España habrá multinacionales que no pagan una demasiado más que un por Ziani algo dos por cien sin embargo un poco cien de los sueldo de no futbolistas acabas siendo mucho de enero

Voz 17 39:31 a la idea inicial era qué tal si tuviéramos once para empezar no

Voz 1221 39:37 y no logramos pero el tiempo pasaba los nombres no llegaban y vi lo que recibimos fueron muchos

Voz 17 39:47 eso no va a funcionar y piensen en empezar lo hizo Juan tuvo el coraje de decir bueno entonces yo

Voz 1221 39:55 son comunique que era el primer jugador que pese unía este movimiento y que de alguna formación llamamiento a a mis compañeros y compañeras a entrenadores para que conocieran lo que suponía como Molly para que se unieran

Voz 17 40:13 es pues sí alaba la dinámica cambió mucho ir yo creo que lo más simbólico de la dinámica que cambio fue el el correo electrónico

Voz 1221 40:28 hace bien

Voz 22 40:30 leí en internet sobre la iniciativa de Juan Mata enseguida estuvo interesado entonces decidí escribir les directamente al principio no estaban muy seguros de que fuera yo pensaban al noventa y nueve por ciento que se trataba de una broma les dije creerme soy Giorgio Chiellini os lo demuestro cuando queráis con una videollamada cuando te mata

Voz 1221 40:50 a los dos días pues si se hiciera una llamada de Skype y aparece en la pantalla Giorgio Chiellini con la voluntad de unirse a partir de ese momento pues empezamos a recibir llamadas de jugadores a recibir llamadas de agentes empezara pues de alguna forma ficha

Voz 0774 41:12 bueno también hay muchos futbolistas modestos mucha gente que que tiene conciencia social y que tiene un sueldo normal dedicar un uno por ciento su sueldo a a este tipo ayuda no de hecho hay muchas mujeres que participan en como ahora mismo me contó que el cuarenta y cinco por ciento de los mismos de cómo mongol son mujeres un dato porque medio el el partido que jugó España contra Estados Unidos en ese templo del fútbol que es el Rico Pérez

Voz 7 41:38 a ellos curia

Voz 0774 41:41 en ese partido había cuatro jugadoras que pertenecían al comando dos de dos españolas y dos Stone y es curioso no porque las mujeres cobran muchísimo menos que los futbolistas las mejores futbolistas que los hombres futbolistas no sea que no sólo es para grandes para grandes fortunas así de de luminarias de folios

Voz 23 42:01 la es importante tener a mujeres en el proyecto estamos luchando por tener los mismos derechos que los hombres

Voz 24 42:08 ha hecho

Voz 25 42:11 en común gol a día de hoy somos un sesenta y cinco por ciento de futbolistas son antes treinta y cinco por ciento de futbolista a las

Voz 23 42:21 somos diferentes a los hombres en la forma de pensar en la forma de ver las cosas quizá estemos más concienciadas más en el mundo real porque los salarios del fútbol masculino han dejado de ser normales

Voz 24 42:36 Nos animo

Voz 0698 42:40 a esta empezado

Voz 23 42:42 curar con un proyecto en Alemania porque me resulta más fácil de visita

Voz 10 42:46 oyes

Voz 23 42:48 te ayudan a los refugiados reintegrarse en la comunidad y creo que es sencillo con el fútbol porque no necesitas conocer el idioma local

Voz 0698 42:57 muertos

Voz 17 43:00 todos lo llevamos dentro y puede

Voz 23 43:02 llegará a todo el mundo gracias al fútbol

Voz 1546 43:06 pues vas uno tus viajes y que desconozco habla con vista entorno de Juan

Voz 13 43:17 pues hombre Él es una persona que tiene la sonrisa permanente en la cara el está dispuesto siempre a hacer una foto bueno como data estuvimos una jornada entera con él yo grosso modo calcule como unas cien fotos de ese hizo siempre sonriendo siempre dispuesto con todo el mundo el aquí en España igual no nos damos cuenta de la importancia de Juan Mata en el en el fútbol internacional porque bueno es siempre así internacional pero tampoco tiene mucha relevancia en lo que ha sido la selección ganó el Mundial pero siendo suplente pero en la Premier League Juan Mata es es una estrella muchísimo más valorada quizá que

Voz 1546 43:54 no es cierto es que la gente es muy querido ir un poco por eso como tú dices no solamente su habilidad que ver un futbolista de sus características de interés muy gratificante al ojo por encima si son son tipo sonriente tuve lo la Open y la ocasión de comer con él después de tul el potaje Ángel ah yo no él porque él no lloraban en se quejaba yo decía tienes algo de mala suerte llevaba es que tuviste en el Chelsea jugador del año para la afición del Chelsea dos temporadas consecutivas el viene Mauriño hijo a poco entonces se fue fue al Manchester donde fue jugador la yo fue la afición del Manchester United ella otra vez como Simao vine no tiene otros equipos dónde acudir pero con tal que deja Juan respirar Ramón

Voz 0774 44:48 bueno afortunadamente parece que la situación ha mejorado un poco

Voz 7 44:51 en ese sentido sí sí sí sí iría

Voz 1546 44:55 por qué el hombre que que son unos lleva obtuvo con Juan significativa a un un hombre alemán que está mucho tiempo aquí en España y no en Málaga dando no

Voz 0774 45:08 sí bueno él de hecho tiene residencia en Málaga

Voz 13 45:11 sí bueno Jürgen fue un poco el el jefe

Voz 0774 45:13 en de todo esto un visionario no una persona que ese fue hacer un doctorado en Medellín en el Medellín de de de Pablo Escobar de los noventa cuando Medellín era porque luego vuelta y me sorprende muchísimo es una ciudad maravillosa vamos no no no tiene nada que ver con lo que fue

Voz 13 45:30 y él veía pues eso muchas mucha violencia muchas bandas se mataban unos autos bueno ya sabemos un poco la historia turbulenta de de Colombia noventa decidió organizar un torneo de fútbol para juntar a los chicos de las pandillas ignoto pues eso que los antes de entrar al partido dejaban sus armas en la el lo que es la banda jugaban se relajaba hacían amigos y luego cuando salían las volvió a coger desgraciadamente

Voz 19 45:58 y si tú te crees el veloz

Voz 1546 46:00 en no se al móvil deje la cual

Voz 0698 46:04 sí sí sí se dio cuenta del

Voz 13 46:06 joder que tenía el fútbol entonces me evidentemente eso no cambió la violencia en Medellín fueron otros factores pero eso sí que ayudó a tejer una red pues por ejemplo había miembros de bandas que no podían cruzar por ciertos barrios de Medellín gracias a este torneo si el hecho de llevarla camiseta del torneo te permitía subir a un autobús gratis los chicos empezaron a conocerse estas cosas

Voz 1546 46:31 poco a poco si son tú hablabas antes de un germen un algo en ningún caso a quita siempre es aportar mucho poco pero es una una aportación

Voz 1221 46:43 yo sí que creo que no sé si es idealismo no romántico igual

Voz 26 46:52 mucha gente me llama

Voz 17 46:53 da idealista o soñador ya lo Majones

Voz 0698 46:58 es verdad pero

Voz 22 47:01 pero no soy con todo el orgullo y la convicción el calcio en mayo fue el fútbol es mágicos Isabel el poder que tiene es un pecado no usarlo para hacer el bien los pequeños gestos pueden marcar muchísimo

Voz 27 47:15 no sé cómo lo tienen más difícil

Voz 1221 47:17 sabes y sino de se desarrolla como

Voz 27 47:20 cómo queremos cosa que no creo

Voz 1221 47:22 por lo menos lo hemos intentado yo creo que cuando alguien siente algo tiene tiene que hacerlo porque sino qué sentido tiene qué sentido tiene la vida

Voz 29 47:34 estamos iniciando algo que esperamos que ayude a hacer del mundo un lugar más justo esperamos que otros futbolistas se animen a ayudarnos en nuestro objetivo es una ocasión Mi abuelo me dijo tu fútbol y tu carrera me dan vida

Voz 1221 47:54 me siento tan orgulloso que cuando te veo jugar mi lleno de energía llevo más de diez años jugando al fútbol de manera profesional desde hace casi cinco años o en el Manchester United

Voz 30 48:08 no

Voz 1546 48:11 me en todo este tiempo

Voz 1221 48:14 me he dado cuenta de que en el fútbol formamos una gran familia universal y es que el fútbol tiene una capacidad única de unir a la gente una de las primeras lecciones que aprendí de es que necesitas un equipo para conseguir tus sueños

Voz 31 48:32 ah

Voz 1221 48:35 pero luego rara vez lo aplicamos en la esfera social me gustaría hacer una llamada mis compañeros y compañeras futbolistas para que se sigan uniendo a nuestra idea unámonos ayudemos a que los niños y niñas de cualquier lugar del planeta sientan la misma alegría que sentimos nosotros cada vez que marcamos un gol

Voz 31 48:54 no no puedo no puedo

Voz 1546 49:05 Juan Mata bueno yo creo que en España somos todos orgullosos diálisis definitiva por su brillantez como futbolista Ángel muchas gracias bueno pues un placer volver a estar ahí como si no vemos mal que mine

Voz 33 49:21 ah eh

Voz 1546 49:29 el Robinson bueno he disfrutado mucho charlando con el doctor César Nova un hombre que se transforma cada fin de semana no como Clar que sí transformó en sus ratos libres de supo mal o como Bruce Wayne que hizo las veces de paz no César asestar mejorando y transformando las vidas de la gente en su quirófano los fines de semana se transforma el árbitro asistente en Primera División César es Messi en el quirófano y su amor por el fútbol es tanto que desea aportar la fiesta de fútbol desde una de las posiciones del campo más vulnerables lo hace porque amaba el fútbol gracias César gracias a ustedes para está ahí al otro lado de la alcachofa a Mali ante la Cadena Ser

