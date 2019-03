Flash deportes SER de las 23:30 horas (02/03/2019)

Voz 1896

00:27

el otro día a pesar de dominar prácticamente la eliminatoria tanto me encantó cómo aquí al final fútbol es es goles eficacia ahí no la tuvimos ellos estuvieron mucho más eficaces se en esa faceta de definición y el fútbol al final lo marcan los goles no la eliminatoria pues obviamente pasar página en la Liga que teníamos nuevamente una oportunidad buenos para ganarle a cortarle la distancia ha sido así Carlos por por el partido sobre todo para resultado porque a pesar de de jugadas con mucha personalidad pura jugarle bien quitando prácticamente el balón y el dominio al final no no fue suficiente para conseguirlo no