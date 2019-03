Carrusel último tramo: El análisis y los protagonistas del Clásico de LaLiga (02/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 1991 00:03 son las once de la noche a las diez y media en Canarias señor Yago de Vega qué tal muy buena es Daniel Garrido qué tal muy buenas las diosas la Liga

Voz 0458 00:08 el Madrid es el peor momento de la temporada el Madrid

Voz 1991 00:12 si el Barça ganó la Liga

Voz 0458 00:14 mira no te pilla no porque está al Atlético de Madrid

Voz 1991 00:17 claro evidentemente mañana se puede poner otra vez a siete puntos ahora hasta diez Si mañana el Atlético Madrid pierde te puedo decir que el Barça tiene ganada la

Voz 0458 00:23 más bien de reflejos si verdad he vamos

Voz 1991 00:26 es con este partido con este clásico empieza a aparecer el día de la marmota porque ha ganado el Barcelona cero uno al Real Madrid con gol de Iván Rakitic que se pongan a temblar los empleados del club que igual se cargan a otro sin motivo para desviar la atención en no afrontar los problemas reales que tiene este equipo que evidentemente está en el peor momento de la temporada antes de afrontar el encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones el partido de vuelta ya sabéis con ese uno dos en el Johan Cruyff Arena lo tiene todo de cara pero viendo el momento del Real Madrid ojito porque como Real Madrid Le Depor fallar el próximo martes Se encuentra e iniciado el mes de marzo sin opciones en nada eh que yo creo que sería un momento histórico en en desde hace muchísimos muchísimos años el Barça se mantiene como líder de Primera División sesenta puntos ahora mismo diez de ventaja sobre el Atlético de Madrid eh que segundo doce de ventaja sobre Real Madrid que es tercero todo esto justo antes del partido de Champions del próximo martes el resto de partidos del día ha caído el Villarreal en casa frente al Alavés uno dos con gol de Cazorla de penalti para los locales idea Mari Paz ni e inútil para los visitantes el descenso veintitrés puntos a dos de la salvación y ojitos que tan sólo quedan doce jornadas por dónde que lo venimos diciendo durante todas estas últimas semanas que parece mucho que parece mucho pero al final cuando te quieres dar cuenta hay que me quedan tres cuatro partidos por delante sigo en descenso y al final no salgo de de la parte de abajo el Villarreal que es lo va a tener que currar mucho para salir de las zonas el descenso de este esta temporada el el Alavés se pone cuarto la temporada es históricas fantástica en puestos Champions a la espera eso sí de lo que hagan mañana el Getafe en el Alcoraz la ganado el Huesca es uno al Sevilla con protagonismo del bar en todos los goles del partido parece que acertaron en en todos ellos se adelantaron los locales con gol de Juanpi empató Benger de penalti en el ochenta y cinco en el descuento Schumi Ávila con la tensión del bar lograba el gol de la victoria el Huesca sigue colista pero se engancha vuelva a tener vida porque ahora mismo se pone con veintidós puntos a dos de la permanencia y el Sevilla se queda sexto en puestos de Europa League con treinta y seis puntos de hecho mañana incluso se podría quedar el Sevilla fuera de los puestos europeos volvemos a esa zona mixta del Santiago Bernabéu Adriá Albets con protagoniza

Voz 2 02:42 hola ya como muy buena muy buena acaba de comparecer aquí Gerard Piqué vamos a escucharle

Voz 1758 02:46 creo han sido resultados muy buenos venir a que el Bernabéu no encajar ganado los partidos pues la verdad es que te llena de orgullo y bueno pues nada disfrutar tengo una semana ahora libre para descansar y luego pues un calendario eh muy duro y cuyos más importante dentro y lo que no es más importante es el siguiente que se del Rayo en casa no valdrá de nada la victoria si lo perdemos en casa y hacemos el tonto así que queda mucha Liga es verdad que hemos dado un golpe pero no es definitivo esto continúa hoy a celebrarlo a estar contentos que la afición esté feliz pero pero esto no ha acabado

Voz 2 03:24 Gerrard te hemos visto hacer un gesto a la grada de hablar así con lo que ha pasado hablar mucho ayuda ayudan esto es como todo entonces es verdad que lo he hecho a mí

Voz 1758 03:34 es lo de Ramos no aparecía expulsión pero bueno eso que hay tanto al árbitro como el bar que que era mi amigo Mateo y tampoco lo apreciado pero yo creo que arroja Leo estaba sangrando en el labio terreno entonces ahí no me arrepiento son cosas que pasan en un terreno juego hoy y ya está es la sensación que tenía en ese momento

Voz 3 03:57 Gerar crees que hay demasiada per Messi permisividad arbitral constancia Ramón

Voz 1758 04:02 sí yo esto no lo tengo que valorar esto es cosa de los árbitros y el Comité

Voz 2 04:07 el te hemos visto ahora con las teles hablando mucho de política que que ha pasado incluso te hemos visto emocionando

Voz 1758 04:13 no no no emocionarme no estaba expresando mi opinión al respecto hoy nada simplemente diciendo que así como respeto a las opiniones de todos me gustaría que se respetara la mía que no se escuchemos un poco más claro un valor simbólico a tiene un valor simbólico haber ganado dos veces en el Bernabéu siempre te un valor simbólico para arriba

Voz 2 04:34 espero que será a Piqué porque se ha caído el capricho de uno de los micros de unos compañeros

Voz 1758 04:45 para Rivero te quedan tras club que Banic y será complicado como nuestra historia de última Mendonça concede una costumbre eso no Goldie oliendo a aquí

Voz 2 04:56 modifica tuvo mujer quién no hay que quitarle méritos haber ganado aquí le preguntan por un tuit de Shakira que ha dicho hoy mi marido un espectáculo

Voz 1758 05:08 nada nada que comentar los partidos a esa faceta no la conocía a ella pero pues nada muy muy feliz porque es porque le guste como juego se que tengo un afán en casa porque es que es Ana crack reunida celebración al final es por la importancia saber que Ollanta prácticamente que ha sentenciado la Liga con el eterno rival no es sentenciada no lo he dicho quedan muchos partidos estar Atlético Madrid tiene que jugar mañana no está así ciudadana pues está ahí es verdad que los puntos son son considerables pero bueno hemos visto cosas mucho peor así que vamos a tener los cinco sentidos en alerta para ganar para ganar doscientos partidos

Voz 3 05:49 pero bueno después de tres días dos victorias aquí en el Bernabéu eliminar al Madrid en Copa del Rey dejarlos hacer puntos en Liga vamos eso

Voz 1758 05:58 a una semana inmejorable totalmente ganar en Sevilla después los dos partidos en el Bernabéu obviamente pues no esperábamos nada mejor que esto por eso te digo hoy a disfrutarlo y que la gente pues este feliz en casa

Voz 2 06:11 pues así se va Gerard Piqué que la gente lo disfrute y esté feliz en casa

Voz 1991 06:14 pues mira nos quedamos con las ganas de saber que ha hablado con el propio Sergio Ramos en el terreno de juego porque les hemos sido los hemos visto conversando en en el campo sobre esa acción e incluso Ramos decía no le pegó con el codo ha sido sin querer y tenía una charla la verdad es que es muy educada bastante amistoso se veía a los dos D con mucho respeto y a las palabras de Gerard que que que si estoy de acuerdo con Shakira ha estado espectacular hoy en el Santiago Bernabéu nivel fantástico y no sólo él sino la inglés que desde luego aprovechado y mucho la lesión de un ahora mismo diría que Umtiti es suplente de inglés porque está a un nivel extraordinario me da que que de aquí a final de temporada el francés va a tener muchísimo protagonismo a la espera de que no nos pidan pásalo con protagonistas cuentos resto de noticias que nos ha dejado el día como en el partido de la una de la tarde que nos faltaba por repasar el Espanyol ha derrotado tres uno al Valladolid goles para los locales de Borja Iglesias María hermoso ley para los instantes tanto de Rubén Alcaraz el Espanyol undécimo XXXIII puntos de momento tranquilo mitad de la tabla el Valladolid queda decimosexto con veintiséis tres por encima del descenso para mañana el resto de la jornada excepto el Leganés Levante que queda para el lunes partidazo para el lunes a las doce de la mañana Éibar Celta de Vigo a las cuatro y cuarto Betis Getafe a las seis y media Real Sociedad Atlético de Madrid para las nueve menos cuarto que al partido más atractivo el domingo el partido de Mestalla es un clásico entre el Valencia y el Athletic de Bilbao en Segunda División resultados definitivos Cádiz uno Albacete cero Córdoba uno Málaga uno Osasuna uno Nástic cero en atletismo Europeos de pista cubierta en Glasgow lo más destacado la medalla de plata para Óscar ellos en los cuatrocientos en fútbol sala ya conocemos qué equipos van a jugar la final de la Copa de la Liga va a ser mañana a las cinco de la tarde entre Pozo Murcia y el Barcelona y en baloncesto en la Copa de la Reina que se está celebrando en Vitoria también conocemos a los equipos que van a disputar la gran final que será mañana a la una de la tarde entre Perfumerías Avenida El Girona contado todo volvemos al Santiago Bernabéu Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 4 08:13 qué tal Yago muy buenas a todos qué te ha parecido el partido te parece

Voz 1991 08:16 a la victoria del Barça sí ganó

Voz 4 08:18 bueno creo que el partido me deja la sensación de que el Barça nada no han necesitado meterme ya en la cuarta velocidad para hacerle daño al Real Madrid un Real Madrid en el que me imagino que la autocrítica de vestuario para dentro será muy diferente a la que hemos escuchado fundamentalmente del entrenador y echándole toda la culpa a la falta de gol yo creo que el otro día en la primera parte esa excusa podía valer porque el Real Madrid se presentó en bastantes ocasiones cara a Ter Stegen yo haciendo memoria veo muy pocas ocasiones claras la gestionada por el Real Madrid o las ocasionadas por el Real Madrid en el partido de hoy imagino que esa será la pose del entrenador de cara a los medios de comunicación y que dentro repito la autocrítica tiene que ser bastante diferente pero lo más preocupante para el Real Madrid con todo el respeto para regaló ni con todo el respeto para Vinicius es que se vuelve a dar la situación idéntica a la del pasado miércoles que con reggae Lon ICOM Vinicius siendo los mejores bueno pues se te hace cuesta arriba que le puedas hacer daño al Fútbol Club Barcelona con Messi con Luis Suárez con Rakitic con Piqué con la inglés etcétera etcétera yo creo que el Real Madrid ha querido pero no ha podido el Barcelona en Tercera se ha vuelto a llevar

Voz 1296 09:25 yo estoy aquí hay qué tal muy buenas olas Yago buenas noches

Voz 1991 09:27 es injusto sí creo que sí estoy bastante

Voz 1296 09:30 acuerdo Juan Romero que el Barça sin necesidad de apretar el acelerador para buscar su mejor versión hoy sí que es verdad casi un Barça diferente al del miércoles el miércoles sale un poco a esperar para matar a la contra para exhibir pegada hoy con Artur en el campo ha sido más reconocible del juego

Voz 5 09:44 sí aunque el Madrid puede haber tenido muchas

Voz 1296 09:47 cerca mientras al área ocasiones tampoco contado tantas como abundó Solari

Voz 1647 09:50 ejercicio del Barça defensivo espectacular con unos

Voz 1296 09:52 fin que Il en Let sublimes y con un Semel hoy anulando y si a Vinicius y a partir de medio campo para adelante pues las apariciones de DVD y las apariciones de de Messi y sobre todo el gol de Rakitic parece gusto el el triunfo del Barça es el décimo en el barrio de los últimos once partidos parece que me equivoco lo cual en los últimos Nos imagínate la la trayectoria que lleva un equipo que pues mira el subidón que se lleva de este doble clásico eliminó del Madrid de la Copa prácticamente elimina de la Liga hizo todo para ellos le da un espaldarazo tanto Valverde como grupo de que se están haciendo las cosas bien

Voz 1991 10:23 Solari vive en los mundos de yuppies directamente porque para él todo es fantástico todo es maravilloso siempre hace todo bien le preguntan por vez primero la preguntado Ricardo Sierra la fallado Ebay de lo que esperaba que que estuviese en el campo dice hay que recordar todo lo que Bale ha hecho por este equipo a uno de fastidies a tener que poner a recordado lo que ha dicho voy para este equipo que habría que hablar de lo que ha hecho hoy y luego la preguntado Romero Jay dicho lo único que ha hecho Bale hoy o lo que ha destacado es lo ha intentado joder pues si lo más destacado de veinte dio malo

Voz 4 10:53 yo creo que bueno ya lo he dicho muchas donaciones solares un tipo de ver vio de verbo fluido pero sí de pero pero de frases vacías y el resto no somos gilipollas con perdón efectivamente es decir el resumen de lo que ha pasado con Bale no sé en qué minuto hola sacado del terreno de juego pero el resumen de lo que ha pasado con Bale diga lo que diga Solari a la pregunta de la Cadena SER diga lo que diga Solaria la pregunta de nuestro compañero siempre atinadas Ricardo Sierra el resumen es lo que ha hecho el Bernabéu cuando has acabado Bale el campo ya que ha tenido que tirar de pulmones el speaker del estadio Santiago Bernabéu porque la pitada sido monumental yo creo que ese es el resumen nada ante se les puede engañar de vez en cuando pero no siempre el partido hoy de Bale es verdad que ha habido muchos jugadores alejados de su nivel pero cuando tú le das la oportunidad de ser titular a un futbolista como Bale después de los desplantes de las últimas horas después de quejarse de poner mala cara de no celebrar un gol de dejar de calentar cuando tú le das este partido grande para que reaccione como grande y ha algún futbolista pues de medio pelo en el minuto sesenta y uno Romero

Voz 1991 11:46 le ha quitado a Solaria en el vídeo

Voz 4 11:50 lo que ha dicho el Bernabéu y tener la respuesta a dos preguntas

Voz 0458 11:52 porque no olvidemos eh perdona Yago que no es verdad no es verdad que el Madrid haya chutado entre palos más veces que el Barça sigue sido verdad tres en Madrid cuatro el Barça es lo que decía Pla que acercamientos muy dispar nació diecisiete pero que la definición te la da la calidad no la mala fortuna yo soy matado jugando a fútbol entonces a mí me pones delante de la portería de tiro veinte veces no es una por qué porque asume malo entonces la definición delante de la portería te lo da la calidad ni más ni menos Ronaldo Nazario cuanta fallaba Juan Tafalla Leo Messi cuando fallaba delante del portero Txiki Begiristain cuanto haya abogó Sánchez no eso es calidad delante de la portería

Voz 1991 12:29 eso es lo que vale pastan en esta evidentemente

Voz 0458 12:31 primero Flagey que han dicho los dos entrenadores

Voz 1296 12:34 la prensa pues empezamos si te parece

Voz 1991 12:36 por dónde aparición de un Balmain

Voz 1296 12:39 de satisfechos en sacar pecho que hablaba de de la posibilidad de que el Madrid queda ya descartado para la Liga el dice que que no que para nada se ha hecho en elogios hacia el partido de de Ivan Rakitic dice que es un jugador que siempre eh rinde a un nivel absolutamente regular como te digo no descarta el Real Madrid en Liga y hablaba del partido de Messi le preguntan si está una versión de nuevo floja dice que Messi siempre están versión extraterrestre

Voz 6 13:02 Messi es un extraterrestre de cualquier manera de una manera o de otra porque cada vez que coge el balón pasa algo

Voz 0588 13:08 extraordinario no no absoluto mi único rival no es baladí también está ahí todavía quedan jornadas ahí nosotros tenemos que prever que se recupere Hay que intentar recortar los puntos sobre el sombrero que no está claro el Atlético ahora mismo llevamos menos puntos siempre siempre miras al segundo clasificado porque además el Atlético es un equipo muy muy seguro que consigue ganar muchos partidos bueno ya lo veremos pero de todas maneras queda mucha liga por delante

Voz 1296 13:38 prudencia de Valverde a pesar de que el Madrid no tira ahora mismo a doce puntos más el golaverage y Solari lo que preguntabais de de Gareth Bale de de defender que lo ha intentado y que el público es soberano pues se le preguntaba también sin el Madrid ha dicho adiós a la Liga dice que no defendía que la diferencia entre el Barça y el Madrid no sólo es el miércoles pero también hoy ha estado en la en la definición y aquellos han tenido más ocasiones que no el equipo de Valverde

Voz 7 14:01 siempre es importante la liga se disputan hasta la última fecha te importa la distancia no importa se disputan siempre todos los partir

Voz 6 14:11 Nos ha faltado concretar alguna de las lo mucho remate quisimos que lo hemos buscado de toda la madera la verdad y hemos jugado como equipo es así un partido peleado disputado en todas en todas las áreas la posesión en los duelos muy igualado

Voz 1991 14:30 Solaria es como un libro malo de poesía es todo muy bonito pero luego el contenido bastante malo no suele decir nada del argentino la verdad cosas complicado que que diga algo todo lo envuelve todo lo lleva un poco a a su terreno y al final pues te sale por donde él quiero por en dónde le conviene que hace muy bien Él hace su trabajo pero pero bueno que aquí aquí hace mucho tiempo que sabemos de de de qué va esto Jordi Martí Marcos López qué tal buenas noches

Voz 0653 14:55 hola buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1991 14:57 el partido de Jordi pues me ha parecido un gran partido

Voz 0985 14:59 el Barcelona desde el punto de vista de que jugaban en el Bernabéu eh y que ha sido superior que ha generado más oportunidades que ha sido un Barça reconocible por ejemplo yo les reconocido instalándose en muchas fases del partido en campo contrario y he visto a un Barça compacto atrás un Barça solidario con una zaga muy segura con la inglés imperiales pero estoy también no quién lo comentabas Luis Suárez o alguno de los compañeros con Sergio Roberto también magnífico tanto en labores defensivas como arriba creo que Valverde este partido la trabajado este partido lo ha estudiado ha sido capaz de cerrar a Vinicius y creo que el Barcelona como decía Piqué no es definitivo pero da un golpe muy importante la Liga

Voz 1424 15:45 a mi me parece que el Barça ha dejado un mensaje tan potente aquí tan potente que que puede tener esta incidencia en la Champions no sé lo qué va a pasar el martes no sé lo que puede ocurrir contra el Ajax pero los dos últimos partir perdón los tres últimos partidos en el Bernabéu el Madrid ha perdido todos lo perdió contra el Girona perdió contra el Barça cero tres y lo perdió curiosamente hoy jugando mucho mejor el Barça con cero uno me parece que el Barcelona sabido corregir de una manera extraordinaria en la victoria es decir el Barça ganó cero tres pero no se dejó engañar Valverde entendía que había cometido errores especialmente en la primera parte entendía que el equipo había jugado bien y eso dice mucho del entrenador del equipo sólo un cambio en realidad porque Dior Oberto ya estaba en el equipo titular sólo un cambio de posición ha puesto Sergi Roberto de lateral ya colocado Artur en el once inicial del Barcelona pero la actitud la mentalidad la legalidad de un equipo para mí deja deja desnudo al Madrid porque después de ciento ochenta minutos el Madrid se va sin meterle un gol al Barça sin meterle un gol al Barça se ampliase el foco se ampliase el foco en los cuatro partidos del Barcelona contra el Madrid los dos de Liga los dos de la Copa del Rey el Barça la metido un parcial de diez a dos Fu diez Ad2 sin tener a Messi Messi no jugó en la ida en la Liga Messi jugó veintiséis veintisiete minutos en la Copa Messi jugó noventa minutos y Messi jugó noventa minutos aquí pero no no ha sido el Messi extraterrestre como bien comentaba antes freática acaba de decir Valverde y eso dice mucho del trabajo de un equipo al que siempre se le decía bueno el Barça es Messi pues es ha demostrado que el Barça es mucho más que sólo Messi

Voz 1991 17:18 quedan ahora mismo doce jornadas para el final el Barça les saca doce puntos al Real Madrid es decir que que que les saca un tercio de los puntos que quedan en juego Romero el Real Madrid descartado para el título

Voz 4 17:31 bueno yo he visto cosas muy raras en el fútbol pero si yo creo que que el Real Madrid está absolutamente descartado para intentar velar por el título de aquí a final de temporada entre otras cosas ya más que por el puntajes que diría por las sensaciones correcto

Voz 1992 17:43 han de que de que de que no Tera con lo que tienes no te da

Voz 1296 17:47 eh Flagey si por las sensaciones que transmite el Madrid por la regularidad que está teniendo el Barça que incluso los malos momentos es incapaz de perder partidos leímos sufrir en Sevilla y acabó ganando decirme me da que el Barça en Liga ha tomado ya velocidad de crucero veremos el Atlético eres capaz de aguantar la o no pero el Real Madrid transmite sensaciones de que se va a acabar soltando después del varapalo de esta semana Jordi

Voz 0985 18:08 la la Liga al Barça la tiene encarrilada eh

Voz 1991 18:10 no no te este preguntando vuelvas diciendo es el Real Madrid está descartado para el título

Voz 0985 18:14 yo creo que sí pero no sólo eso creo que está descartado para o título de Liga y creo que este esto no lo podemos asumir con naturalidad e no se puede asumir con naturalidad que el Real Madrid se despida una vez más de la Liga cuando estamos a día dos de marzo estamos a primeros de marzo

Voz 1991 18:30 es que yo te voy a poner os voy a poner una situación imaginaros que el martes Dios no lo quiera evidentemente porque me gustan los equipos españoles

Voz 4 18:36 pero creo momento bloques asumirlo con naturalidad qué hacemos cortamos la vena asumirlo con naturalidad bonos críticas de están ahí los palos

Voz 1991 18:44 bueno pues están ahí L L

Voz 4 18:47 equipo el equipo lo intenta ahí no le dábamos no

Voz 1296 18:49 la romería en reserva yo creo que va no no tanto poner entorno incluso por la gente vuelve Ramot luego desde el partido el cierre la gente perdió en la Copa el otro día se fue claro que estar en Angola de lo que es lo que creo que quería decir es que

Voz 1991 19:00 es un tema actitud que nueve Sao indolencia es lo más correcto pero la reasignación del que se siente

Voz 0985 19:08 ojo pero ojo Yago es que si el Barça gana esta Liga lo que sabemos es que el Madrid no la va a ganar probablemente probablemente pero es que de las últimas once el Madrid tomará Varane a todos

Voz 1991 19:18 sí de las últimas once temporadas

Voz 0985 19:21 el Madrid sino remonta los trece puntos habrá dos es que el Barça

Voz 1991 19:26 teniendo Cristiano uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia del Madrid

Voz 1424 19:30 o te dejas a alguien más barcos teniendo Florentino

Voz 0985 19:33 eh que tampoco es poca broma porque un presidente como ha demostrado una gran capacidad de giro esto es lo que quiero decir aquí es son dos derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu son dos derrotas en los que no marca un gol son derrotas en las que Messi está en un perfil como decíais antes más bien no en su mejor versión por lo tanto todo esto todo esto no se puede insisto asumir con natural

Voz 1296 19:55 desde giró la tortilla si el Barça esta semana perdió en casa diciendo adiós a la Coca a la Copa ir despidiéndose de la Liga ante el eterno rival cero cuatro de parcial sin marcar un gol cantado había un incendio bastante tremendo y aquí no si la naturalidad resignación pero es como que no pasa nada

Voz 0985 20:12 bueno esto es lo que yo quería poner sobre la mesa tampoco lo quiero llevar más eh pero me parece que es una cosa que hay que razonar yo voy a decir que

Voz 1991 20:19 después de lo de hoy el Real Madrid es un poco más favorito para ganar la Champions porque es el la competición en la que se va a centrar porque es el auténtico dominador de esta competición como ha demostrado en los últimos dos años y es cierto que el martes tiene una prueba por delante que vamos a ver cómo estaba harán que llegaba tocado ya al partido de hoy que va a jugar Nacho que no va a estar Sergio Ramos en los próximos dos partidos es decir que tiene dificultades por delante pero es que sólo le queda la Champions y quiero decir que se da va a tener que agarrar a un clavo ardiendo

Voz 0458 20:48 otra vez por eso un clavo ardiendo que lo suyo

Voz 1991 20:50 dimos año no le ha quemado

Voz 1424 20:52 con lo cual no tiene Cristiano e sí sí no no hemos escuchado Sergio Ramos de cinco además el gol eso es una evidencia de enorme goza Cristiano es una evidencia no no no

Voz 1991 21:01 el que mejor compite en Europa ser Real Madrid lo tiene clarísimo

Voz 1424 21:04 sí sí evidentemente evidentemente pero el Barça le ha ganado en su casa al campeón de Europa dos veces en tres días

Voz 4 21:09 la marco pero tiene que ver tiene que ver con con ese halo de resignación que tiene el Bernabéu que la barriga está llena tenerte aquí yo soy que para nosotros es más importante no

Voz 1296 21:22 antes es porque entiendo que la gente también temprano

Voz 4 21:24 el dependerá el equipo que sea capaz de trabajar currar claro pero quiero el Madrid sólo seis partidos en el Madrid viene de hacer dos lamentables tras la gana pero el Real Madrid viene de ganar tres Copas de Europa y por eso yo creo que el Bernabéu todavía no ha explotado ahora a mí es verdad lo disfruto de lo digo hoy me sorprende que el Bernabéu no haya explotado todavía pero hay que reconocerle también al Real Madrid que viene de donde viene que viene de ganar tres Ligas de Campeones y que eso cierto crédito al equipo para hacer una temporada como está haciendo mediocre no nos están diciendo Yago que a las doce tenemos que cerrar inalámbrico tienes que llamar al teléfono crecieron aquí en la parte daba problema pero no no no no querría yo que tácticamente saliera de rositas porque a Solaria hay un montón de preguntas para hacerle como el verbo fluido parece que que saca el capote que nadie nadie es capaz de los titular pero hasta luego pero no querría yo también que dejar de hacer hincapié en el lamentable cambio que ha hecho Solari no por Valverde que desde que salió al campo

Voz 1991 22:23 esta Cross MT Vaclav no no no pero no quitará

Voz 4 22:25 esta multa horrible es que es es que tú estás perdiendo te estás dejando tu pocas oportunidades

Voz 1992 22:31 de seguir agarrado a la Liga en él

Voz 4 22:33 Estadio Santiago Bernabéu estás perdiendo contra el eterno rival cero uno tu primer cambio teniendo en el banquillo a futbolistas como Ceballos Isco o Marco Asensio repito calmando cero uno tu cambios quitar a Cross que sólo ha ganado a pulso metes a Valverde yo creo que es un mensaje absolutamente equivocado de un entrenador de equipo grande sos un cambio de equipo pequeño es un cambio

Voz 0985 22:56 no pero entonces pero revela también en el campo te tienes razón que es lo que dices pero una vez te ponen en el campo léase Marco Asensio ha son dos

Voz 4 23:04 diferentes debate de José diferir

Voz 0985 23:07 en pon no pero sí estoy contigo pero te digo también hay una segunda parte siempre George

Voz 1991 23:11 es así un poco tú el derecho

Voz 0985 23:13 Ibar la puerta Jordi es imposible que Asensio

Voz 1991 23:16 disco tengan ritmo de competición imposible es imposible sea ninguno de los dos puede estar al nivel competitivo para estar como el resto que juega habitualmente tiene esta nueva elevadas

Voz 4 23:26 la plantilla que Valverde es un un futbolista un centrocampista más defensivo que ofensivo con una para que elabore tú vas calmando repito cero uno contra el Barça tu primer cameo Valverde tú mensajes horroroso de entrenador pequeño

Voz 1991 23:38 ando de uno de ellos de Isco creo que el público ha sido muy claro

Voz 4 23:41 hombre porque ha sido ovación cerrada

Voz 1991 23:44 a Isco bueno tampoco voy a decir cerrada pero bueno ovación importante a a Isco el mensaje era claro a directo a a Solari Romero eso es así

Voz 4 23:52 sí bueno también es verdad que el público tiene acordarse del que no está sí pero es es una situación Bono no ha hecho nada lo único que ha hecho una pared un aparece creo que era con Karim Benzema que dejaba en posición fantástico para encontrar un hueco donde no lo estaban encontrando porque hoy les dedique para mí los cuatro de atrás han está imperiales pero el en gratitud que han hecho un partidazo de matrícula de honor la gente

Voz 1991 24:12 ha jugado catorce minutos a la gente la gente

Voz 4 24:15 de lo que vemos todos que que a este equipo le falta talento tu talento lo tiene en el banquillo que no ha sido capaz de hacer por ejemplo lo que Valverde hizo condenable desvele sea dormido jugó a la Play tomaba coca colas comerlo bollos de cinco en cinco no iba a entrenar Valverde ha dicho chico voy a verse este tio madura porque lo necesito de aquí al final de temporada y lo ha recuperado que sea jugaba el bigote porque se les sale mal las críticas a Valverde por eh aguantar esas actitudes de niño malcriado hubiera sido muy gordas y Solaria ha venido desde que ha venido es verdad que Sagarra Quilón que por cierto sólo es verdad que ha puesto a Vinicius pero ha finiquitado Asensio ha reventado a Isco ha desaparecido en combate Ceballos es decir yo creo que un entrenador del máximo nivel tiene que estar también para sacarle rendimiento a los recursos que el que que que

Voz 0458 24:59 el club te pone para para utilizar útil

Voz 4 25:02 ni uno ya puede decir lo de Isco Bale pero donde está Asensio dónde está

Voz 1991 25:05 la eh ninguno no recupera a ninguno y como bien apunta ahora Dani es lo que os en el banquillo como Odriozola que es muy raro lo de la guía no forzar en la grada quiero decir en la grada es que el mayor a la convocatoria Odriozola que más o juega titular se queda fuera de la lista que es cosa rarísima

Voz 0458 25:22 dime es otra historia porque

Voz 1991 25:24 se sabe que es un jugador que ha fichado de futuro y que este año a lo mejor si va a contar menos pero este año no cuenta nada es decir que yo sola Romero no lo entiendo muy bien Odriozola Mariano es que aquí hay muchos Mariano era en teoría muy fácil

Voz 1992 25:38 que que para hoy hay que tener

Voz 4 25:40 la personalidad suficiente como para dejar fuera de la convocatoria futbolistas que a lo mejor no te atreves a bajarlo eh yo creo que es una cosa muy muy claras

Voz 1991 25:49 a galones vamos claro son políticos como

Voz 0985 25:52 los básicos tienen esta doble cara Valverde hoy sale muy reforzado de nuevos ALE Valverde reforzado Isabella es Solari sale muy tocado porque cuántos clásicos llevamos cuántas victorias tiene Solari en los clásicos que se han disputado tres o cuatro la verdad es que ninguno los ultimos sin goles esta es la clásica deja heridas en el adversario deja muy reforzado en este caso al Barça que eso equino

Voz 0458 26:15 yo siempre les va a ser muy dura asistir en la línea de Romero con la que coincido es verdad que el que el Madrid no ha hecho una inversión mastodóntica pero el Madrid ha gastado ochenta kilos en dos jugadores que son Odriozola Mariano ochenta kilos que no juegan es decir que no es ni un recurso un momento puntual no lo sabemos de sobra después yo sinceramente pensaba que la regeneración de la selección española de fútbol iba a pasar y me he equivocado por lo menos de momento no lo iba demasiado bien entre jugadores que eran Asensio

Voz 8 26:42 los buenos años de disco realmente

Voz 0458 26:44 Ceballos y muchos otros jugadores que no es aquel otro de la moto coño es que lo de inicio está fantástico muy bueno para el Madrid y muy bueno para jugadores pero es que aunque tengan toda la culpa de esta situación estos tres jugadores un buen maestro tienen que meter al uno a uno en vereda Isidro prueba en junio será en septiembre sino le tiene tal es el Madrid tiene un riesgo muy importante con estos tres jugadores lo lo lo lo de Bell ya lo ha amortizado no es verdad en fotos que son importantes no se quede con la Champions la guerra de a Bartra lo sí a salían bastantes gol de chilena no sé qué está bien eso pasó hace mucho

Voz 1991 27:21 daños

Voz 0458 27:24 sí sí pero que lo puedo dar Marco si quieres por amortizado porque es un hecho no sé cuántas cosas pero algunas cosas los ha hecho bien pero qué pasa con Asensio con Isco

Voz 4 27:32 ha sido una cosa Garrido que el aparato propagan

Voz 1296 27:35 digo del club

Voz 1992 27:36 Nos ha querido vender desde siempre

Voz 4 27:39 sólo en la racha de algunos resultados de Solari que es evidente que asentados del Real Madrid ganar muchos partidos y y lo achacaba con todo lo querían achacar todo la falta de preparación física del Real Madrid echando con perdón mierda al cuerpo técnico anterior que seguramente había futbolistas que están fundidos por otras circunstancias porque veníamos de un Mundial jugadores cerca de la treintena jugadores que la superan donde está ahora Pintos con todos los respetos para que es un preparador físico de primer nivel que ha ganado a la que ha ganado a la plantilla pero lo que quiero decir es que era evidente que el déficit que tiene el Real Madrid no en general un problema de Estado físico no es un problema de cambiar el preparador no es un problema de que Lopetegui tenía un Mangusta de preparador físico y que Pinto se iba a descubrir el el oro de Moscú no es un problema de planificación de plantilla que deja escapar ochenta ochenta goles en dos temporadas ya extraído a Mariano ya desaparecido Bale buscándolos yo diecinueve tute

Voz 0458 28:31 qué destaparlo todo con buenas actuaciones de Benzema

Voz 4 28:33 los dos últimos partidos quieres tapar todo diciendo que era un problema de preparación física bueno pues se demuestra que es evidente que no es un problema de preparación física al menos de manera general que puntualmente futbolistas que no están en su mejor nivel seguro que no era un problema de que el preparador físico de Lopetegui tenía treinta años era un un advenedizo pues también claro

Voz 1991 28:52 pues nada vamos a aprovechar Romero que tenéis que salir ya de Santiago Bernabéu así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino te llamamos vía telefónica Díaz Lucky no

Voz 4 29:01 estamos ahí

Voz 1991 29:03 nada que hacemos lo dicho a mí sí me permite que sigo en el Bernabéu tras puestas en el Bernabéu no atina a los tres os llamamos al Telephone abrazos lo dicho a las doce

Voz 1 29:16 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 2 29:22 me ponen un capuchino entonces Pekín vale yo quiero un maquilla esto vale

Voz 9 29:27 pues para mí un respeto pero con una no Becilla de leche

Voz 1758 29:30 vale pero descafeinado e seis y sin sin sin marchando cuatro cortados

Voz 10 29:36 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Wolkswagen micros y Ross King Wang igual no el Space actuaré en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 1991 29:47 sí

Voz 11 29:49 buenas noches en el sorteo del Euro Jack podía ayer

Voz 12 29:52 la combinación ganadora ha sido siete dieciséis dieciocho diecinueve y veinticuatro soles unos seis tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados buen juego son once punto es cuerda los viernes hay botes millonarios Ayna once Mueve tu ilusión

Voz 13 30:12 sí sí

Voz 1991 30:20 seguimos analizando esta victoria del Barça en el Santiago Bernabéu cero uno el según la segunda en setenta y dos horas en tres días después de la victoria cero tres en Copa hoy ha ganado cero uno en Liga y se pone a doce puntos el Barça del Real Madrid de ventaja en la lucha por el título quedan doce jornadas por delante parece complicado que el Real Madrid se pueda meter en en la pelea Jordi serias por ahí verdad

Voz 0985 30:44 sí señor en no hemos visto Messi

Voz 1991 30:46 la verdad muy activo en estos dos partidos no ha sido el mejor mes sino ha sido ese ese Messi que que marcaba las diferencias eh y lo bueno para el Barça es o no pues no lo hemos necesitado no

Voz 0985 30:57 bueno es que estas la gran noticia no que ni siquiera ha hecho falta la mejor versión de Messi para tumbar en la lona al Real Madrid por dos partidos consecutivos si bien es cierto que hoy la primera parte de Messi ha sido buena eh Messi en la primera parte

Voz 1991 31:10 ha ha metido tres balones maravillosos

Voz 0985 31:13 por lo tanto sí que osea a veces decimos lo vas a cuasi mes sino en la primera parte Messi ha hecho muy buen partido luego una segunda parte incluso cuando Dani Garrido ha comentado en el carrusel que es estaba de cómo tocando la zona de incluso me ha parecido que en algún momento no estaba lo más fino y es verdad que en el partido de Primera en en en la vuelta de la Copa Messi practicamente en muchos momentos jugón dando bueno es una gran noticia para Barcelona el Barça es algo más que Messi la Messi dependencia es una gran virtud pero a veces tiene también sus defectos lo que hace el conjunto de sus compañeros es dar un paso al frente e IU nuevos socios van apareciendo como es el caso de de otro jugador del que no hemos dicho lo que merece que es el partidazo que ha hecho Sergio Roberto no sólo en tareas defensivas secando al propio Vinicio sino que arriba como tú sabes Yago facilitando la asistencia para el gol de Rakitic

Voz 1991 32:00 es que me parece que el Barça en un partido muy serio usando hecho eh ha hecho un un partido de brillo quiero decir de esos de llegó pero sí ha hecho un trabajo un partido de de de de de mucho curro de mucho trabajo de saber lo que tenían que hacer de no hacer filigranas porque no correspondía idea saber mantener una línea que le ha llevado a ganar el segundo partido de forma consecutiva de Santiago Bernabéu que evidentemente esto nos hace todos los años y el Barça lo ha hecho esta temporada Marcos yo he visto a mi me está encantando el nivel de la inglés yo no esperaba tantos cierto Sevilla dio un grandísimo nivel pero bueno digan os queremos traerlo aquí empezó empezó la tempura Ada como suplente porque Umtiti estaba por delante la lesión de Umtiti le dio opción de jugar es que ha estado al nivel no es que para mí ha estado por encima aunque

Voz 1424 32:48 por supuesto yo yo tengo clarísimo bueno no tengo yo clarísimo lo tiene también Valverde

Voz 1991 32:52 que Piqué está nivelón también es exactamente es decir

Voz 1424 32:54 para mí ha habido dos colosos en la estructura defensiva al Barcelona que han sido Piqué y Piqué no es fácil para un chico de veintitrés años recién llegado un club como éste que exige muchísimo que ha visto devorar a centrales de altísima categoría porque no tienen personalidad no tienen la autoridad futbolística hecho vetó en la autoridad de de personalidad para resistir a mí ha hecho un partido maravilloso no podemos olvidar insisto que ahora mismo un Tití es el suplente del inglés osea o hace muy bien las cosas o de aquí a final de temporada va va a tener que seguir estando donde estaba en el banquillo porque este chico el grado de conexión el grado de compromiso defensivo creo que han sido tres acciones con la costillas a costilla que baila al Museo del Camp Nou y pobre sí pero eso demuestra cómo estaba de metido defensivamente tiene a su lado un profesor sea de Piqué podemos decir muchísimas cosas muchísimas de Piqué podemos decir que es capaz de inventar una Copa Davis que es capaz de crear o comprar un equipo de fútbol como hecho en Andorra que es capaz de posicionarse políticamente pero no podemos olvidar una cosa juega de maravilla fútbol correcto

Voz 1991 33:57 la nadie tiene duda de si sí que lo lleva haciendo de oro

Voz 1424 34:00 en una década crear esa es la clave y haciéndolo en partidos de este nivel de esta exigencia creo que ha gobernado emocionalmente el clásico ha sido el dueño el gestor de las emociones del Barcelona al punto que ha sido como diría si me permites la expresión Guardiola el paro

Voz 0985 34:16 en el partido hasta Vince hablando de juntos vamos a ETA insisto en lo que decía antes Yago de Valverde a Valverde la renovación le ha sentado la mar de bien y yo lo veo muy está consiguiendo que el Barça evolucione en el Barça no sólo no ha perdido su estilo porque ella ha sido reconocible sino que le dota de más oficio de un equipo más solidario de un equipo más compacto más fiable más fiable más más sólido atrás y lo que destacaba Antonio Romero la recupera don de jugadores que algunos les parecían perdidos como de desveló a veces el acusa a Valverde de hacer una mera gestión en base a la jerarquía que establece el Vestuario pero no cuando el Vestuario pedía a gritos su renovación es porque sabía del buen hacer de Valverde de pensar no sólo en el presente sino también

Voz 1991 35:00 el futuro de cómo va integrando y recuperando

Voz 0985 35:02 jugadores e insisto dándole estos matices a este su Barcelona que tan necesarios son yo quiero recordar que cuando empezamos el carrusel Aspiazu decía oiga qué deberes quedan pendientes en relación al primer partido decía instalarse en campo contrario Sermas dominador y creo que los dos deberes de los que adolecía al Barcelona en el partido de la Bota de Copa hoy hago los sí sí creo que los hemos podido ver ya hacerse evidentes

Voz 1991 35:25 eh Romero qué partido o qué Real Madrid mejor dicho esperas para ese partido de vuelta de octavos contra el Ajax el próximo martes porque el Real Madrid creo que llega con dudas

Voz 1662 35:35 hombre y a unos resultados muy bueno sea llegan con dudas pero no hay que olvidar que lo hizo todo muy bien durante setenta y cinco minutos en el partido de hace dos semanas sólo les falta un pequeño detalle es el gol y eso desde ayer en la Liga de Campeones pues es evidente que la como les está pasando al Real Madrid que penaliza muchísimo no yo me imagino un partido en el que en el que la fuerza física de los chavales de La Haya así lo ven que tocan la pelota hagan que el Real Madrid pues seguramente tenga alguna duda en determinados momentos del partido pero si fuera ahora mismo me dices mira el resultado heridas un cero cero oí la película tal y como llegó al Real Madrid como ha reconocido Carvajal Yago una de las semana

Voz 0653 36:10 más baja el peso pesado en el Vestuario

Voz 1662 36:13 desde que jugador de la primera plantilla pero el resultado amigo te da derecho a paro mi decisiva que el Real Madrid no se puede dormir es evidente que para mí la baja de Ramos que ya está muy mal es absolutamente fundamental porque no hay nadie en el campo que integra la voz o lo intentaron Sergio Ramos y lo ha intentado hasta aquí le ha durado la fuerza Luka Modric el resto sean he dormido o no han podido o no han sabido intentar tirar del equipo el para mí es una baja fundamental pero repito jugamos con el resultado del partido de ida en ese partido con esa situación de partido tendría que meter mínimo dos o tres para pasar yo realmente no lo ves

Voz 1991 36:50 por cierto que Carvajal en zona mixta ha dicho esto está claro que el calendario no han sido lo lo mejor posible no de fondo por las semanas jugando levante por la noche miércoles sábado martes tres días partido partidos de de intensidad pero bueno es lo que es lo que hay es lo que como sea está implantado el calendario y nosotros ahora descansar comer bien eh hacer lo máximo posible para para el martes tener la máxima frescura ha germinado la queja de Solari Herrero

Voz 1662 37:20 pero ha sido yo estaba ahí cara a cara con él y ha sido la hemos pasado a una realidad yo creo que es evidente que todo esto coincidimos en que fue barbaridad con el partido de del Levante el otro día el domingo teniendo la posibilidad haberlo puesto el sábado hubiera jugamos Fútbol Club Barcelona pero no me ha parecido no me ha parecido una queja tan pelota con los intereses del club como se me pareció lo de Solari no me apareció ni siquiera una excusa simplemente constatar una realidad ya que llevaron una paliza siga bastante mejor

Voz 0985 37:48 a mí todos esto a mí perdona perdona Jordi que se sepa el Barça tenido hoy en mismo descanso que tuvo el Madrid en miércoles es que yo a eso y a mi me parece que comentarios como éste del calendario pero bueno no creo

Voz 0458 37:59 no no Torra todo

Voz 1662 38:02 sino que hablamos

Voz 1264 38:05 sí sí sí te entiendo lo que quiero es decir Antonio López

Voz 1662 38:08 ah mira yo como excusa me parece lamentable que la ponga el Real Madrid

Voz 4 38:11 sobre todo el Madrid o el Barça

Voz 1662 38:13 pero pero pero hay que constatar una realidad la realidad es que no no tenía ningún sentido que el mimo

Voz 0985 38:19 el retiro que la semana pasada el Real Madrid

Voz 0653 38:22 yo creo el que tú pero todo esto qué es

Voz 0985 38:24 es decir todo esto son tics de mal perdedor ahora al calendario antes el barco lo de Vinicius y es más cualquier crítica que asome obra Un jugador incluso fíjate las consecuencias que te puede llegar a comportar me parece

Voz 1662 38:40 bueno yo creo que Antonio son tics

Voz 0985 38:43 da hazme caso son tics de mal perdedor es el mal perder de Florentino perdona yenes llevadas veranean en esa

Voz 0458 38:50 quién perdió su momento eh el mejor

Voz 0985 38:52 pero hasta ahí en ese mal perder

Voz 1991 38:56 por ese mal perder de Florentino a ras

Voz 0985 38:59 tras su propio Solari y arrastra a propio Carvajal con estas lamentables y cosas de El calendario Romero que yo quiero yo quiero