Cachemira, 72 años de un conflicto sin solución

Voz 2 01:03 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal diciendo del hablamos dentro de un par de semanas siempre y cuando lleguen las demandas este exacto los baje la librería estabas escuchando ahora

Voz 0874 01:14 en resumen informativo yo creo que Donald Trump no sabes y lo que es el califato

Voz 1791 01:18 no parece que está luchando El bueno estamos viendo en los que están luchando a pie de tierra son las fuerzas sirias que va a dejar colgadas los sirios de de los kurdos de Siria que me diga

Voz 0874 01:28 lo escuchaste os existe la declaración de Michael Cohen en el Congreso

Voz 1791 01:32 sí sí interesante la las preguntas que le hizo nuestra amiga Alessandra ocasionó cortes que se había preparado muy bien los cinco minutos que tenía su ella y su equipo trabajaron muy duro sacaron algunas respuestas eh

Voz 0874 01:46 sí lo que pasa es que lo más interesante fue al final porque él escogió leer esa nota que llevaba escrita para cerrar su su testimonio no para abrirlo con lo cual no se le pudo preguntar por lo que decía entre lo que dijo había una cosa que es muy inquietante el él dijo algo así como en sí sí temen ustedes que lo peor de Trump ha llegado Experience a la transición de poder porque eso va a ser un desastre como diciendo como este hombre al final sea imputado o pierda las elecciones va a apretar los botones rojos que haya por encima de la mesa

Voz 1791 02:11 sí eh yo no tengo ninguna duda que lo que está diciendo es verdad pero no no olvidemos que este hombre es un mentiroso compulsivo y además ha trabajado para otro mentiroso compulsivo se está intentando defender hoy venía en el New York Times que están investigando y participó en algún intento de perdonarle por parte el presidente de que sería obstrucción de justicia por parte de la UNED Trump pero bueno hay que yo voy a hacer una pequeña memoria de Janis ver que que es un fotógrafo de Reuters que ha muerto ayer en Atenas la gente recordaréis imágenes maravillosas del año dos mil quince en el Mediterráneo con los migrantes su nombre era un hombre muy comprometido con la fotografía icono a importancia del fotoperiodismo estuvo en Sierra Leona en la emboscada en la que mataron a Miguel Gil ya ya ya Sor Él fue uno de los supervivientes y bueno me mucha pena sobre todo pensando en su hija Rebecca doce años que ese acuerdo sí sí que él tenía cincuenta y ocho cinco tenía cáncer si cáncer en diciembre murió a finales otro fotógrafo de mobile que que también como infarto esto llegar a los sesenta no que es que es tan fácil pero de mucho Juanjo Millás entre sí

Voz 0874 03:22 cincuenta de los sesenta hay que tener mucho cuidado si llegas a los sesenta y luego ya tienes mucho camino por delante pues esta trama

Voz 1791 03:29 qué sé yo estoy muy tranquilo empezamos

Voz 0874 03:46 queríamos hablar de dos países vecinos que mantienen un conflicto desde mil novecientos cuarenta y siete lejos de solucionarse se agudiza cada día más parece mentira que ya dos países tan enemistados una frontera común son India y Pakistán porque son noticia

Voz 1791 03:59 la Ramón qué ocurrirá bueno buen atentado suicida de un militante de un grupo que apoya a Pakistán que pide la independencia de Cachemira Cachemira murieron cuarenta y tres soldados indios de la India bombardeo territorio eh paquistaní de Pakistán Diego uno de los aviones Cachemira el problema es que antes de la de la independencia de Cachemira se decidieron el el decidió que quería ser parte iban a decidir si estaban con Pakistán y fue la primera guerra estos dos países ha vivido cuatro guerras son dos potencias nucleares

Voz 0874 04:36 claro son dos potencias nucleares son dos de los nueve países que pues en ese tipo de armas bueno nueve se contamos irreal que nunca reconocido tenerlas y por tanto no está sometido a ningún control internacional que estas otra historia no es es un legado está enemistad de la partición de Bingley Pakistán en el cuarenta y siete

Voz 1791 04:53 sí claro hay los que quieran ver la película de Gandhi de la famosa película que se ve no en el momento que se cree un país para los musulmanes en Pakistán cuando era todo parte del Imperio Británico de aquella zona igual que Bangladesh que después hay una guerra entre Pakistán iban separaban Prades en Yemen Cachemira hay está dividida ya una línea no reconocida por ambos hay una parte que ocupa China eso es un foco de conflicto permanente y no se ha conseguido solucionar ahora esta vez han estado bueno la escalada de cualquier escalada antes de los países que tienen armas nucleares cien ciento cuarenta cabezas cada uno eh pues no no es fácil si en Pakistán hay cambios destacan de de primer ministro que fue una de las grandes estrellas de críquet bueno hicieron fue devolver el piloto como buena voluntad vivo y bueno parece ser que ha bajado un poco la tensión pero hay todo el problema de fondo

Voz 0874 05:49 a enseñar las fotos del avión como una heroicidad es que el problema de hecho de toda la descolonización británica son es esa palabra que las líneas que son líneas dibujadas sobre los más sin ninguna racionalidad para aportar más datos contamos con la ayuda de Ana Ballesteros que es doctora en Estudios Árabes e Islámicos investigadora social ha sido cómo estás Ana buenos días

Voz 4 06:09 hola buenos y del cuarenta

Voz 0874 06:11 siete los ingleses dividieron India con un criterio religioso con una línea que ahora parece una línea equivocada fue una partición mal planteada

Voz 4 06:20 pues sí fue obviamente una partición mal planteadas y además que se hizo de forma bastante chapucera hay con prisas no soy todos lo último momento en el en los conceptos de del nacionalismo basado en en las religiones surgieron más por parte de de los líderes que abogaban poner a la independencia de la India que que de los británicos Arsenal aceptaron el concepto pero sí que es cierto que que el líder de la Liga a Gina fue quien más insistió en ese concepto no sobre todo porque había un liderazgo musulmán del norte de la India que te tenía que es el doce por ciento de musulmanes acabará bajo mandato lo poco con Gobierno de un ochenta y cinco ochenta y seis por ciento de hindúes y pensaron que perderían privilegio se que perderían derechos y entonces se abogó por una autonomía en un principio que el Partido del Congreso limitado porque lamer en negaba constantemente es decir Partido del Congreso decía que los únicos representantes de la India era niños y por lo tanto negaban al partido de la Liga Musulmana de representatividad y al final el mal entendimiento portazo de británicos de partido de Congreso de Liga Musulmana acabó en los galos

Voz 0874 07:45 no Malaka pero cuesta entender que dos países que antes de esa partición como parte en historia y cultura ahora se odien de de de esta manera hay que estar en guerra constante

Voz 4 07:56 si se odian desde desde inciden como desde el cuarenta y siete no sólo por la primera guerra que libran en torno a Cachemira sino que angosto infantil instruidos un subsidio entidades nacionales las me digas nacionales en un tirado también han construido en base a esa de bienestar no hoy se han construido mitos e que que qué diferencia mucho las las identidades por poco parte de Pakistán que somos musulmanes casi desde desde una época de enaltecimiento en el Islam por parte de la India se limita a los musulmanes como Adrien ajeno y extranjero no como alguien propio de recordar que en la India quedaron en torno a trece catorce por ciento musulmanes y estamos hablando de al menos ciento cuarenta hay ocho cuarenta millones de de de musulmanes y aún así se les sigue viendo como parte de otro país como parte de de la India

Voz 1791 08:50 por qué es tan importante Cachemira ahí es el único foco de conflicto crees que tiene a una solución

Voz 4 08:56 es complicado es lo de buscar una solución y está ahí porque en principio en un debería podría formar parte de Pakistán historia forma parte de la India según esas dos narrativas la India son y por tanto todos todo el mundo podría formar parte de la India y Pakistán campos porque eh Cachemira es el estados de mayoría musulmana en principio debería pertenecer a Pakistán y además como tiene frontera con ambos ese es el problema no es lo cuesta mucho hacer el valor desatascó fundamental ah es eh el de Najwa y el de los glaciares entonces en proveen agua tanto a la India como a Pakistán y sobre toda la India fascismos construir muchas en esa Belletti paz mientras que Pakistán depende el agua tiene llega eh para para la agricultura porque el noventa por ciento de de Agricultura quedé del río Indo que que tiene sus sus fuertes Sagnier Cachemira ahí es difícil pues por lo que provoca cabe mencionar porque las entradas de dos de los dos países eh reclama Cachemira y entonces en los tengo el conflicto es muy complicada porque ambos países se tendría que replantear sus narrativas nacionales y eso es algo complicado

Voz 0874 10:22 mencionábamos antes que son dos potencias nucleares y hombre supongo que hizo prácticamente no puede pensar que India debería estar tecnológicamente en una situación más avanzada que Pakistán pero allí hay un equilibrio militar entre ellos

Voz 4 10:35 el militar convencional en la India es pero si estamos hablando obviamente el tener el arma nuclear de alguna forma que equipara las fuerzas y problema aquí es que eh precisamente el arma nuclear es lo que frena que haya una escalada bélica convencional que sí que sería de alguna forma en mil novecientos noventa y nueve cuando hubo el el enfrentamiento en torno a cárcel pero obviamente la escalada se tiene que cenar pues precisamente por eso por las armas nucleares de alguna forma no evitan que haya estas escaladas prédicas y que se sigan cometiendo atentados en en India de que India de algunas formas tenga que responder pero pero las al final las armas nucleares son los que se Blázquez en aunque haya una escalada Pakistán lo que está intentando hacer es e internacionalizar el conflicto y volver a llama la atención sobre él no porque está olvidado en ninguno de los dos en Pakistán no cesa de de reclamar el territorio para así la India no que lo quieres que sea internacional porque considera que salgo un problema interno y por lo tanto que están en la comunidad internacional esas dos posturas son súper cuesta cambiar

Voz 0874 11:54 a Ballesteros es doctora en Estudios Árabes e Islámicos es investigadora asociada decidido que otro todo maravillosamente Ana un beso gracias muchísimas gracias

Voz 0874 12:07 no decía Ana de la constitución de narrativas nacionalistas en función del odio al otro me suena tiene mucho peligro no quería hablar de Yemen también uno de los países más pobres del mundo lleva tres años azotado por una guerra civil cruel con continuos combates que están llevando al país al borde de un abismo del que en realidad nunca ha salido no no estamos hablando

Voz 1791 12:27 la mayor crisis humanitaria son veintidós millones de habitantes un tercio necesita un veinticinco por ciento necesita ayuda humanitaria urgente y lo que es más curioso es que hay ciento noventa ONGs trabajando intentando trabajar ahí de ciento cincuenta países están con déficit de dos mil millones para poder ejercer su trabajo aparte de las dificultades por la guerra porque les bombardean hora uno nuestros invitados no lo va a contar pero lo más curioso es que los países que envían ayuda humanitaria a la Yemen son los mismos países que están vendiendo armas a los factores que están provocando la guerra de Yemen esto ya pasó en Ruanda en el ochenta y cuatro ochenta y seis que enviaba vamos ayuda a los campamentos hutus cuando esa ayuda era secuestrada por los intereses los asesinos que cometieron en el genocidio ir vendían compraba sábado mismo países que mandaba ayuda humanitaria

Voz 0874 13:15 con lo cual hacías negocio doblemente casi todo esto tiene mucho que ver también lo que está pasando o bueno la atención hacia lo que está pasando antes hablabas de un fotógrafo con una foto con unas imágenes

Voz 1791 13:25 pero sí de Jamal Hussein una niña de siete años que que murió de de hambre la foto es terrible se publicó en la portada del New York Times una niña que cada médica casi en su cuerpo por la cara está llena de vida la mirada está llena de vida

Voz 0874 13:40 a pie pues poco después murió vamos a poner la foto ahora mismo en la web para que la gente lo recuerde parece que los ochenta y cinco mil niños que han muerto desde el inicio de ese conflicto no son bastantes para hablar de esta crisis nos atiende desde Saná la capital de Yemen hay cierto retardo y estamos en directo así que les pido disculpas de antemano es es jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en ese país llama cómo estás buenos días

Voz 6 14:03 hola buenos días aquí estamos trabajando

Voz 0874 14:07 háblanos hablarnos de la situación médica ahora mismo idea el reparto de ayuda humanitaria es como debería ser

Voz 6 14:16 bueno pues como decía ya lo han pasado ya casi cuatro años de conflicto y la situación humanitaria él me diga un llenan pues es crítica con la población uniendo a falta de datos esta los servicios más básicos como pueden ser comida o agua con una exposición diaria a aduce voy a casa a violencia ni con un problema muy grande con con el sistema de salud que está completamente colapsado el dos veces en los discutir hablar de de una de una prioridad principal para la población judía la principal debería ser que que ha señalado al sufrimiento de la población en a través de Elche al conflicto pero es importante que resaltó vemos que es necesario que que cesen a los ataque a físicos en contra de la población a como punto fundamental segundo que que la población debe ni puede acceder libremente de forma segura la sección médica es necesario que la población pueda acceder también agua agua potable insuficiente con recordemos que este año en dos mil dieciocho hemos pasado una de las mayores epidemias de cólera y tenemos unos índices de malnutrición enorme y os contaba esta guerra los ataques a hospitales ya la misión médica médicas es que es lo que está protegida desde que empezamos a a desde que empezó el consultor cinco hospitales de Médicos sin Fronteras anterior bombardeados

Voz 0874 15:56 esto parece que es un denominador común en muchos lugares en los cubos estos ejercicios tu trabajo porque muchos otros compañeros denuncian siempre lo mismo que son los ataques a las misiones médicas te de Médicos Sin Fronteras son ataques que además son son impunes nadie responsable ellos

Voz 6 16:14 en pues ese es el problema primero tenemos que recordar que que con el derecho internacional humanitario y el objetivo es garantizar la seguridad de la población y también a de la de la asistencia humanitaria El yo la asistencia médica esto en Yemen y como dice de muchos otros países no está pasando que es necesidad fíjate haya medidas concretas para asegurar que la población sea respetada y que los demás que dedique los hospitales ha tenido este trabajo además contará incidente que pasa debería haber una investigación independiente internacional se tampoco hasta ahora está pasando ni los resultados que están que están trayendo

Voz 0874 16:55 sí sí

Voz 6 16:57 Carlos

Voz 1791 16:58 recordemos que uno de los países que más bombardeadas Arabia Saudí en los países que más armas reciben de España y otros países de la Unión Europea hablamos de vosotros que trabajáis ahí pero también el personal médico yemení eso sí que son verdaderos héroes no porque llevan años trabajando sin cobrar

Voz 6 17:16 es impresionante está tenemos un como decía sistema de salud público está completamente colapsado tenemos la infraestructura que ha sido destruidas Tolosa sin a el cincuenta por ciento de los de los de las estructuras médicas son funcionales alguna falta de voluntad juntos pero sobre todo en lo que decías desde agosto de dos mil diez dice él no se están recibiendo los salarios públicos imaginaros que en españoles del dos mil dieciséis años a los los los hospitales el personal de los hospitales públicos no retiramos salarios lo que pasaría dos veces una situación desastrosa que lo que está haciendo es comprometer completamente el acceso a la salud ya para la población

Voz 0874 18:06 yo amarrados jefe de misión de Médicos Sin Fronteras ha hablado desde Yemen llaman un abrazo cuida T

Voz 6 18:12 muchas gracias muchas gracias Araceli eh

Voz 1791 18:18 tú también no demasiados no me gusta me gusta porque esto venido que me dijera que te gusta hablarle Cooper bueno es guapo me hoy estaría creada parece que no sabía es que cantaba sin yo tampoco lo sabía pero no lo canta mal una recomendación por los Oscar no recibió el Oscar al Mejor película extranjera pero hay que verla aún que es una película libanesa cualquier persona incluso Pablo Casado Albert Rivera que no voy a mencionar no saben por qué vienen los migrantes vayan ustedes a ver aún no es un conflicto no es guerra simplemente desidia está como segundo como conflicto de fondo es la pobreza está bien que es esa película pues te

Voz 0874 19:02 banda de música te gusta Siniestro Total me gusta

