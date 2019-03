Joe Hardy, el estadounidense con más presencia en el rock español

Voz 1 00:00 muy

Voz 2 00:14 la viuda anónimos en cuadro

Voz 0874 01:06 pues hay quien está en la cama con la radio puesta es hora de levantarse en este tema España aseguró que una de las canciones de Policlínico miserable es un algún de mil novecientos noventa y cinco de la banda de rock viguesa Siniestro Total una figura fundamental de ese trabajo fue Joe Hardy músico productor de Kentucky mantuvo una relación muy larga y muy estrecha con Siniestro Total Joe Hardy ha muerto a los sesenta y seis años en Houston en Estados Unidos esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que no está Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 3 01:34 hola buenos días Javier yo soy muy de Siniestro Total

Voz 0874 01:37 yo soy de Usera me tiene que gustar no SETI

Voz 1326 01:39 sí yo soy del lechazo y también soy de Siniestro Total a tope

Voz 0874 01:43 bueno puede que Joe Hardy haya sido el productor musical extranjero con mayor presencia en el rock español

Voz 1326 01:48 pues estoy casi seguro de que así es su relación con Siniestro Total abarcó casi veintiséis años desde mil novecientos noventa y tres y en ese tiempo intervino en diferentes tareas en ciento treinta y cinco canciones de Siniestro Total un grupo legendario del punk rock del rock duro en España

Voz 0874 02:06 me decía Theo ahora ahí tiene razón letra que estamos escuchando seguramente sería impensable escucharla en un un grupo actual echarían de políticamente incorrecto no

Voz 1326 02:15 por eso la estamos poniendo a trabajar

Voz 0874 02:17 esto total Joe Hardy ya era alguien importante en el mundo de la música

Voz 1326 02:20 sí sí él había tenido su propia banda en los años setenta y luego en las letras los arreglos y la producción había trabajado con gente como Alice Cooper o sobretodo con el grupo de rock Z Z topa

Voz 0874 02:57 si echamos la vista atrás Luis antes de encontrarse con Joe Hardy Siniestro Total ya tenía un gran recorrido

Voz 1326 03:03 claro a esas alturas de mil novecientos noventa y tres Siniestro Total había grabado ya siete discos de estudio algunos tan memorables como Menos mal que nos queda Portugal varias de sus canciones figuraban entre lo más sobresaliente del rock irreverente español

Voz 0874 03:51 estoy viendo saltando en condiciones

Voz 3 03:55 te hable en dos primeros años ochenta Se hablábamos

Voz 0874 03:57 mucho de la movida madrileña pero en Galicia también vivieron siempre tengo vida eh sí en otros muchos

Voz 1326 04:02 lugares pero es verdad que lo de Galicia especialmente lo de Vigo fue algo muy singular llamó mucho la atención que allí surgiera con ese brío Un fenómeno lúdico cultural y musical de tanto calado grupos como resentidos de Antón Freixa Aerolíneas Federales Radio Océano Golpes Bajos o Siniestro Total fueron auténticas estrellas de aquel fenómeno por cierto que nuestro compañero Antón Losada escribió varias letras para Os resentidos para Siniestro Total

Voz 0874 04:30 es verdad pero oye en los inicios Siniestro Total sabes que se llamaba una manera bien distinta

Voz 1326 04:35 tenían un nombre muy curioso y casi surrealista Mari Cruz Soriano los que afinan su piano

Voz 3 04:42 Iban hay gente que me recuerda quién era María

Voz 1326 04:44 bueno pues a finales de los setenta primeros ochenta Marruecos Soriano era una figura de la tele salía muy a menudo tocando el piano

Voz 0874 04:51 porque en el nombre en la manera tan radical pues

Voz 1326 04:54 porque los integrantes del grupo sufrieron un accidente de coche bastante aparatoso iban seis en el coche y por fortuna todo salieron con vida pero la compañía de seguros declaró el coche siniestro total ya los del grupo les hizo tanta gracia hay se sintieron tan identificados que decidieron rebautizar se de esa manera

Voz 0874 05:13 dieron tan vivos supongo como como hace la relación de Siniestro Total con John Hardy

Voz 1326 05:17 fue iniciativa de Siniestro Total en mil novecientos noventa y tres el grupo le propuso colaborar con ellos el aceptó y fueron a Memphis a grabar en los estudios arden un álbum excelente Made in Japan del que escuchamos cuenca minera el último álbum en el que Joe Hardy colaboró con Siniestro Total fue country western hace ahora unos ocho años

Voz 0874 06:49 pero el siniestro total que ha conocido diversas formaciones a lo largo de su carrera

Voz 1326 06:53 si la formación más remota del grupo en mil novecientos ochenta y uno estaba integrada por Julián Hernández Miguel Costas y Alberto Torrado aunque enseguida se incorporó Germán y que después abandonó el grupo para fundar golpes bajos durante sus casi treinta y ocho años de vida Siniestro Total ha conocido diversas formaciones y ahora del grupo original sólo queda Julián Hernández alma corazón y vida de Siniestro Total y toda una personalidad de la música de las últimas décadas

Voz 3 07:21 Julián Hernández me se escucha en Radio Coruña cómo estás Julian buenos días hola buenos días Mondays por ahí pues muy bien un Zaragoza sumó estas Luis otro en Madrid así que no también como tú que estás en Coruña bueno depende a veces si estas cosas que son una cosa que es verdad que les dejan hay cosas que no queréis en las playas no oye es muy posible que sea es el español que mejor conocía yo Hardy

Voz 7 07:45 hombre la verdad es que Hardy es una relación muy longeva cosa que que que que bueno que no quedó más remedio que el roce hace el cariño y al final pues bueno el era de origen irlandés

Voz 3 07:58 es el fin y al cabo estamos muy cerca aquí no echamos a nadar hacia el norte nos damos con Irlanda es lo bueno de alguna manera era muy parecido nosotros bueno era muy parecida pero es curioso no para los que crecimos escuchando

Voz 0874 08:13 esas canciones que de repente buscarles ayuda por decirlo de alguna forma en que

Voz 3 08:16 el es que es como que no pega mucho Siniestro Total no

Voz 7 08:20 en realidad no era en Kentucky que yo una acción en Kentucky pero donde nos encontramos fue en Memphis porque yo emigró a Memphis que era una especie de meca a principios de los setenta que venía de lo el soul de Stax al fin y al cabo Elvis está vivo aún y entonces Memphis era una ciudad legendaria está al blues hay muchísima música Hardy mantenía que era imposible que hubiera una escena musical en EEUU sino había una un tanto por ciento considerable de población negra por eso decía que en Seattle Nirvana y todo eso no iba a ningún lado espejo la nuestra es un chiste sobre todo porque lo decía su amigo del alma que era Alex Shelton me decía no te vayas de gira a Seattle que es que no hay negros Il a y el hombre en la historia en Memphis fue idea de de Hardy dijo que en vez de venirse a España grabar que que no fuéramos nosotros allí cosa que que bueno pues aceptamos inmediatamente Nos fuimos para allá pues no está mal Memphis tiene sus bares también hombre muy muy buenos por y además está muy cerca de varios sitios puedes bajar a Nueva Orleans en unas horas

Voz 3 09:38 coche hay música por todas las calles eh pues sí sí nosotros llegamos en primavera que son las fiestas del pueblo ya aquello era la gran hall del pueblo en Memphis oye qué cara puso yo desconocía o cuando vuestros éxitos que qué cara puso no bueno lo que hicimos fue mandarle una página

Voz 7 09:56 sí Obelix bueno Asterix el galo y hay una un un una aventura que se llama La Gran travesía entonces van los dos llegan América antes que que los vikingos y que y que Colón y que nadie en el barco s no me da la tormenta si llegan en una especie de de cáscara de nuez pero llegan América entonces intentan explicarse hablar con los indios ya entonces es elijan que son galos pero por gestos entonces escoge esa páginas la SER la fotocopia bien lo de regalos por gallegos y entonces entendió perfectamente cómo éramos la bueno pues a partir de ahí entendió todo bueno luego había que traducirlo las letra

Voz 3 10:42 te iba a decir porque no los españoles eh no no sé muy bien cómo entendía vuestros mensajes bueno esto de la paz mundial que habéis decantar bueno bueno

Voz 9 10:50 no fue la primera vez que estuvimos vino con nosotros Omar que es

Voz 7 10:57 un chico que porque todo el grupo estaba acojonado con eso el inglés y todo eso pero pero bueno al final al final Omar se dedicó a traducirlo en las letras que eso fue un favor increíble in it Hardy que impensable en cualquier otro lado del mundo y que ya lo entendía todo dije bueno que seríamos amigos para siempre es como sean Freddy Mercury y Montserrat Caballé que en paz descansen también

Voz 1326 11:21 pero vosotros que que admiraba desde el que esperábais de él

Voz 7 11:24 bueno nosotros llegamos a Hardy por una por un por un fax gigantesco que nos llegó porque la primera era una época en la que las casas de discos decía bueno agravar fuera o gravar con un productor extranjero porque era lo que quedaba bien entonces acabábamos de citar si era por

Voz 3 11:42 en los créditos del disco si si les parecía

Voz 7 11:45 como muy rimbombante que aparecieron productor yanqui por ejemplo no sobre todo inglés era todo muy británico pero la la historia fue nosotros consultamos inmediatamente después de que BMG dijera eso pues gracias a Miguel Jiménez hermana ayer de seguridad social porque acababan de grabar un disco que se llamaba entró glicerina con Andy Wallace técnico y productor yanqui que hizo un trabajo increíble con Seguridad Social nos puso en contacto con Wallace Miguel resulta que vuelos estaba ocupado pero además entre el intruso glicerina y que nosotros llamábamos Wallace curiosamente había mezclado el Never Mind the Mi hermana con lo cual su caché se había disparado hasta hasta las pues no hay y entonces nos pasaron una lista de productores técnicos hirviendo toda la gente que estaba allí Hardy encajaba en el en el en el perfil

Voz 3 12:43 en el en esta especie de cásting que hicimos encajaba perfectamente

Voz 7 12:47 de vivimos en el clavo

Voz 3 12:50 lo lo lo que pasa estoy pensando que esto esto Julian Costello

Voz 0874 12:52 el dinero de la poca también eh todos allí a grabar al estudio pagar

Voz 3 12:56 hombre vamos en una semana cosa que que lo que grabamos en un mes en Madrid y entonces bueno pues es que en Madrid también nos costaba dinero porque ser gallegos llegar a Madrid y era un poco complicado si vamos con la bolsa llena de chorizos pero si el tópico bueno bueno no no eso puede llegar con chorizos porque te quitan en aduanas Il ha pero sí con vino y eso lo llevamos

Voz 7 13:22 aquí pero bueno era un dinero también el dólar estaba muy bajo eso es verdad también las cervezas era muy baratas la la gasolinera pues por lo suelos galón que son cuatro litros costaba lo mismo que aquí

Voz 3 13:35 toro no entonces pues bueno las cosas Herat se pudieron hacer bueno

Voz 1326 13:39 por lo que cuentas da da la impresión de que entre Joe Hardy vosotros hubo un flechazo total personal profesional

Voz 7 13:46 hombre es sí la verdad es que lo del flechazo igual es la palabra porque estuvimos grabando una semana luego luego venían unos cuantos días de de mezclas si no se bueno había que teníamos que que mezclar allí o lo que fuera había que entonces cogió en medio euro teníamos un fin de semana libre entonces dijo bueno mañana veniros a comer a casa como que a comer a casa sí hombre sí ya los ponemos hay comida comida bebida pues bueno pues vamos claro madre si hay madre entonces llegamos llegamos a su casa antes le ha acompañado a coger comida que habían cargado no sé dónde porque lo de cocinar tampoco suena muy allá al llegar pues bueno pues estaba su mujer tris tal que le digo es tu mujer dice no no estás mi novia mi mujer no están bueno ya se empezó entonces claro le dije a yo pero cada vez que acabas una grabación haces esto es la primera vez entonces Z Z Top dice no tampoco Billy Gibbons es su amigo personal no entonces pues pues ahí nos quedamos no si llegamos a mezclar algún disco en Memphis nos quedábamos en su casa

Voz 0874 15:00 que en ese porque yo no sé si era una buena idea llevar a Siniestro Total eh

Voz 3 15:04 no no lo él

Voz 10 15:06 ya lo sabía pero luego a cambio Nos lo trajimos

Voz 7 15:09 aquí a que viera la catedral de Santiago que alucinante

Voz 3 15:13 es que he comido todos los percebes Memphis me tenéis de esto lo dijiste

Voz 7 15:18 no claro esas cosas tan viejas no lo sabía y los percebes tampoco

Voz 1326 15:21 no conocía España

Voz 7 15:23 no que él conocía a Francia bastante además habla Frank hablaba francés Louis bueno pues había trabajado en Francia va bastante pero no había bajado aquí más allá de los Pirineos claro de Galicia le fascinó lleve seguir trabajando mucho tiempo

Voz 3 15:41 el conflicto

Voz 7 15:43 pues realmente no era el americano impasible de había veces en que en que en el mayor de los conflictos que no cuando él preguntaba si una en medio de unas mezclas decía bueno está guitarra que grabamos aquí va ir o no ir

Voz 11 16:01 y entonces nos poníamos hablar otro todos bananas bueno va o no va bueno pues que vayan pero no muy alta no bueno pero no estamos aquí volvemos a mano

Voz 7 16:09 Sabas de españoles eso solo no sume a gente de Bilbao con gente de Tenerife directamente que es que hablamos todos árabe entonces a él le parecía fascinante entonces cuando no Nos escuchabas y hablar él impasible y al acabar dice que hay alguna conclusión bueno no sé quizá entonces dice no vamos a ver una cosa esto es un ordenador funciona con unos y ceros sea si Hinault cuando se invente un ordenador gallego lo podremos decir quizá mientras tanto no hay quiero decir si va a la guitarra

Voz 0874 16:41 es un tipo tú has escrito de hecho una necrológica sobre él es un tipo que ha vivido y ha crecido

Voz 3 16:47 música eso alrededor siempre verdad sí porque bueno la verdad es que el sur de los Estados Unidos que fue cuna de eso

Voz 7 16:53 y pues hombre Memphis fue una de las ciudades y faro de de de de

Voz 3 17:01 el occidente americano vamos el suramericano y entonces éste es que trabajo con gente bueno era amigo personal de Donald Duck dan el bajista de los mensajes estéis CRO Pedrito a esta gente bueno ya concertada acetato pues ya fue ya de tal manera que se fue a Houston a vivir porque no paraba de trabajar manada Gibbons oyentes cantábamos lo que pasó con vuestro nombre antiguo a mí me gusta más Soriano la verdad sí pero imagínate tú para ocupaba toda la portada del además hay que explicarlo con un asterisco en la portada no también usaría no tocaba el piano también y además imagínate el el el paso al CD ya sería chungo pero me imagínate El paso Spotify que ponen las portadas muy pequeñitas tú conduces el coche no el del siniestro total se sí señor sí

Voz 10 17:46 algún problema no fue claro no preocupa de los toros de velar por viene luego bien

Voz 3 17:53 una piedra a toda velocidad contra nosotros dice no pero en serio una piedra por debajo en el cristal no había una había

Voz 12 18:01 la nueva vía una había una valla en medio de de

Voz 7 18:04 la avenida de Beira Mar en Vigo que es donde están todos los astilleros había una valla en medio de la niebla sin señalizar pero directamente medio la niebla y cruzando la calle ibamos a no íbamos muy rápido si no nos hubiéramos matado Nos comimos lava

Voz 0874 18:19 ya hay antes es que se habían roto la valla a decir me comí la valla eh que nos comimos una valla quiere decir me comí la valla

Voz 3 18:27 sí sí sí sí

Voz 7 18:31 seamos sinceros coronel asunto bueno pues nada nos pegamos un bofetón de cuidado pero sobrevivimos os si llegamos es más rápido pues al oye dónde estáis ahora qué momento pues hombre ahora mismo asimilando lo que Hardy no te lo pierdas es un es un buen hachazo es miembro del grupo más entonces de alguna manera es una es un planteamiento el el último disco con jardín no es exactamente después estuvimos haciendo hasta ahora canciones que es recopilaron hacer poco en en el mundo da vueltas que son diez pulgadas con ocho temas entonces pues bueno hemos seguido trabajando y seguimos en contacto y contándonos todo entonces pues bueno sí sí ahora no está Hardy tenemos que replantearnos algunas cosas tenemos muy buenos amigos que hace muy buen trabajo como segundo grandioso que fue alumno de Hardy cuando tocaba el bajo en en en en siniestro total y además más allá porque mantuvo la amistad constantemente de forma muy interesada para preguntarle cosas del estudio pero nada

Voz 3 19:35 no eso lo segundo era siempre tipo muy honrado

Voz 0874 19:39 oye que que había en Galicia yo que se mete en el agua que debía hizo algo así en aquella época para que surgiera de todo esto

Voz 3 19:45 eso sí Piti Sanz de que las chicas de las chicas de de yo qué sé de Bahamonde que son que son muy guapas por el agua que que hay bueno pues pues no sé no sé las cosas se ABC ese sí

Voz 7 20:01 eso de Vigo bueno pues se juntaron varias cosas a la vez la había una un pues un montón de pintores exponiendo el el grupo atlántica y eso también escritores gente bueno pues la prensa se fijó en lo que pasaba Hay más vale llegar a tiempo que rondar un año eso sí que es publicasteis

Voz 0874 20:22 en dos mil dieciséis creo que el último disco que ha salido que es el mundo da vuelta

Voz 3 20:27 lo decía antes comentábamos al principio sí

Voz 0874 20:29 tú escuchabas letras como las de España ser droga yo no sé si alguien se atrevería a hacer las hoy en día lo que la gente tiene tanto miedo de que luego le demanden y tener que emigrar

Voz 7 20:38 Bruselas no no creo que España como entidad pueda pueda darnos en todo caso si no sé si no

Voz 3 20:46 tenemos ya pero tenemos ojo con Vox bueno no se aplica tengo yo en casa

Voz 7 20:54 eh

Voz 9 20:55 es el uno hace treinta por cierto el yen

Voz 3 20:59 pero qué pasa que si nos atenemos a las cifras que da el Ministerio de Sanidad probablemente podemos a afirmar que España se drogas sin lugar a dudas eh oye encantado hablar contigo Julián Hernández igualmente miembro fundador

Voz 0874 21:13 de Siniestro Total nada más y nada menos que agradezco mucho la conversación y a seguir en la carretera pero con un poquito más de cuidado que aquel día

Voz 3 21:21 sí vamos con más cuidado eso lo tenemos muy presente siempre y además llevamos un San Cristóbal ahí colgado y una vez Pino Pino oloroso también recuerdo que saca de cualquier problema creencias Juliano verdad pero venga salud hasta luego por la muerte de Joe Hardy este productor musical americano Luis Alegre un abrazo también está luego un abrazo Javier