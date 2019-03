Juanjo Millás en una clínica de cirugía plástica (que no estética)

Voz 1 00:00 sí somos

Voz 7 01:46 Juanjo Millás buenos días bueno hacía Javier del Pino

Voz 0874 01:50 me gustó mucho esto qué haces en El País Semanal de poner Historia alguna fotografía como como lo haces te te dan la que se que tú sepas lo que eso descongestión

Voz 7 01:57 no normalmente cuando yo leo el periódico Si una fotografía me llama atención aunque no sepa porque generalmente no sé por qué pero me llamó la atención a corto me la guardo en una carpeta que tengo y entonces el día que me toca escribir su artículo abre la carpeta repaso y escojo en principio lo bueno es que me enfrento a ella sí intentando averiguar qué es lo que me ha llamado la atención es decir intentando leer nada

Voz 0874 02:26 pero sí saber el contexto muchas veces porque tú imaginas la historia que hay detrás o de algún detalle de esa fotografía

Voz 7 02:32 claro generalmente yo voy a los detalles periféricos que es donde está en significados un significado generalmente no está nunca en en centro no entonces como yo creo que la la fotografía generalmente se utiliza como ilustración del texto pero yo creo que la fotografía es autónoma

Voz 0874 02:52 hablábamos antes de cómo la realidad te ofrece grandes historias en pequeños detalles tú ahora hablando de política me comentaba un pequeño detalle de una conversación que tuviste con Zapatero como ese pequeño detalle lo ver reflejado en un montón de fotografías de la realidad actual

Voz 7 03:07 sí bueno es esta semana es que ha sido muy espectacular no porque yo hace años hice un reportaje a Zapatero en un momento determinado del reportaje me dijo que todas las noches cuando se metía en la cama me decía a su mujer Sonsoles no te puedes imaginar lo fácil que es presidir España entonces esa esa frase yo no sé si era un ejercicio de modestia o de chulería pero esa frase circuló mucho generalmente para ironizar sobre ella se ha repetido muchas veces ironizando sobre ella no yo esta semana me he dado cuenta de que era verdad porque claro viendo las comparecencias como testigos de Rajoy de Zoido en el juicio a los independentistas catalanes te das cuenta que Rajoy no no no no sabía nada no sabía qué pasaba no sé ni siquiera ese acuerdo así hablo con Urkullu bien pues es posible pero no hablo con la gente que él debía de estar aquí

Voz 0874 04:04 ya dio golpes por los que se antes

Voz 7 04:06 voy a estar haciendo leyendo marque en cuando me decían está es bueno que siga no pero ya digo que es absolutamente espectacular es es lo de Zoido bendito en el interior decía no pues no sé yo es que no dirigía aquello no ya es muy bueno Tito cuando ya el fiscal presiona dice oiga pero usted es ministro del interior quién mandaba dice os operativos en todos los operativos es fantástico porque es como es como decir el destino o no en los operativos es una cosa que es significa tampoco que digamos porque entonces realmente viendo esto esta semana dije pues está chupado ser desde luego ser ministro de interior no tiene ninguna absoluta pero ser presidente del Gobierno tampoco

Voz 0874 04:50 yo no sé si preocuparme con esto o considerar que entonces da igual quién gane es es que gana alguien que pueda ser peligroso oye me me gusta que cada vez que te propongo algo por lo menos hasta ahora nunca me dices que no y de algunas de las cosas que te propuestos

Voz 8 05:06 poco peliaguda esta esta idea

Voz 0874 05:10 esto que has hecho esta semana y era vamos a descubrir con la primera grabación adonde fuiste yo creo que al principio sí que provocó un poco de reticencia no

Voz 7 05:17 de de porque estoy haciendo esto sí sí por qué porque me parecía que era un asunto muy frívolo no era muy muy frívolo por la mirada con la que nosotros no se ha ahora ver veremos qué ocurrió esto que tantas veces te ocurre por fortuna en los reportajes Si vas dispuesto a a que la realidad cambia tu mirada nos encontramos con lo que la cosa completamente distinta no hicimos el reportaje que iba a un placer hicimos otro

Voz 0874 05:46 no es curioso que acabas de decir porque es una de las esencias del buen periodismo es no ir con una idea preconcebida aquello de lo que más allá de lo que vas a hablar claro que va a cubrir un conflicto y te cuenta lo que ya lleva aprendido de casa no

Voz 7 05:57 claro ahí hay gente que ve lo que espera ver es decir yo esto lo digo mucho va a cuando tengo oportunidad con estudiantes de periodismo o incluso a fin a alumnos escritura creativa yo creo que era no sé si era Truman Capote en que decía que tú tienes que aterrorizar a los sitios como si viniera de Marte no cuando vas a hacer un reportaje como eso es imposible porque tú alguna idea previa de aquello aunque te vas a enfrentar tienes que si tienes que tener la capacidad de poner todos esos juicios previos que son prejuicios a un lado sea porque hay gente que cuando va a hacer un reportaje sobre cualquier cosa ya sabes lo que va a escribir porque ve lo que espera ver no ve lo que está ocurriendo allí sino que esperaba ver entonces esto está está divinidad para que te estropeen reportaje entre comillas porque es lo que está sucediendo algo distinto a aquello que tú veías es fantástico no que por cierto la culpa de esa mirada previa de ese juicio previo con el que Paquillo llegamos a hacer este reportaje fue tuya sea no era no es atribuible a Paqui a mí sino a

Voz 0874 07:12 vamos a ver es hacer esto

Voz 7 07:15 nosotros fuimos accede esto es decimos es que esto es como y no dices ir a cazar leones nosotros vivimos que en el sitio a que no es ahora no había es decir esperaba algo pero había tigres entonces qué vamos a hacer pues vamos a hacer tildes

Voz 9 07:32 esto esto este barrio no conoces tú no el visto bueno sí lo conozco pero no lo frecuentó mucho la verdad

Voz 10 07:39 te suena el teléfono

Voz 11 07:41 y no sé yo podría incluso pensar que esto es un restaurante si de verdad te acercas

Voz 12 07:47 es hay unas especialidades que trabajan no ocurre que es una pena

Voz 11 07:52 sí porque aquí trata ser pacientes de Reumatología Traumatología Medicina Regenerativa ondas de choque

Voz 7 08:00 si te pasa algo

Voz 11 08:02 Nos hacemos un chequeo repaso

Voz 12 08:05 musulmana colonoscopia que estamos no

Voz 9 08:08 moño se me ocurren cosas más un poco más agradables no porque te se dan de aquellas como muerto

Voz 13 08:16 vamos para dentro no

Voz 0874 08:22 que no teman los oyentes no te envíe hacerte una colonoscopia en cuenta este en su día ya ya lo conté días íbamos a dejar al margen primera idea preconcebida tú creías que ibas a una clínica de cirugía estética esto es osea claro

Voz 7 08:40 porque el trabajo era yo creo que partía de un reportaje que había leído todo en Estados Unidos no en donde eran cada vez más frecuente que gente joven pidiera por su cumpleaños a sus padres de regalos pues un retoque que me que retoque en la nariz que me pongan la nariz de Brad Pitt

Voz 0874 09:00 el reportaje lo que desvelaba es que la gente pedía cada vez menos parecerse a Chris Hemsworth o con quién sea impedía cada vez más que la aplicaran un filtro de Instagram digamos esto es que que le tocaran para no tener que poner en marcha un filtro y que filtro lo llevara puesto de fábrica

Voz 7 09:17 esto esto esta esta demanda porque ahí hay un en fin un cierto grado de diríamos no y además frivolidad ya en edades en fin porque esto son adolescentes no el encajaba perfectamente con la idea que hay en en el imaginario colectivo de la cirugía

Voz 8 09:39 practica como una cosa

Voz 7 09:43 de gente rica y famosa que no quiere envejecer osea esta tenemos una idea muy figurada hasta el punto que fíjate lo que no ocurrió en el cartel ese que habían entrado de la clínica ponía todas las especialidades que trataban ponía cirugía plástica pero nosotros leímos cirugía estética pero cuando luego abogando con el doctor dijimos bueno dijo bueno es la nomenclatura no es correcta la nomenclatura corre esta cirugía estética dijo no es correcto habría que hablar de de Cirugía Plástica tú decías pero en la calle de cirugía este pero nunca entendí cirugía estética dice no no pone cirugía plástica yo habría puesto la mano el fuego hipócrita esto es de ver o qué esperas ver lo que decíamos antes yo había leído cirugía estética porque no era lo que quería el encargo

Voz 0874 10:37 a ir a esa sala de espera sentarte charlar con los pacientes y lo primero que te sorprendidos que los pacientes hablaban con total naturalidad de lo que de lo que querían hacerse

Voz 7 10:45 sí eso fue una sorpresa a lo largo de la tarde porque abogaban con una naturalidad enorme de su propio cuerpo no de sus de sus pechos de su vientre incluso una paciente que llevaba todavía una faja que hay que llevar después de la operación es pantalones y decir yo decía está desinhibición tiene que venir naturalmente de la experiencia por la que han pasó dado porque yo no me pongo a con dos desconocidos de mi propio cuerpo con esa desinhibición no con esa naturalidad que por un lado estaba muy bien pero pero que por otro lado a mi ya vivía un poco no que que naturalidad porque además bueno ya ahora veremos había casos muy espectaculares no muy espectacular

Voz 0874 11:37 es verdad que había un un espejo en la sala de espera en que tú te miras tener

Voz 7 11:40 pues no en la sala de espera no nada más sentarnos en la sala espera también había había muchos espejos

Voz 0874 11:47 demasiado pero

Voz 7 11:49 darnos en la mesa frente al doctor No en la consulta del doctor allí nada más a tu izquierda había un espejito como de cuarto de baño no que inevitablemente te te veías además es de esos espejos que le das la vuelta y te ves todos los efectos aumentados no

Voz 0874 12:09 no sé si también es claro es negocio al fin y al cabo no aumentar los defectos para luego corregirlos vamos a entrar en la consulta

Voz 11 12:18 bueno en los nos hemos metido aquí en en una consulta adyacente

Voz 12 12:23 pero mira ahí una camilla osea que que

Voz 14 12:26 de

Voz 9 12:27 de hacer retoques yo no salgo sin mi crema de cincuenta en Mírame que todo todo todo el año cuidas tú sesenta y si yo podría ser tu abuela cómo te llamo yo soy Irene superado ya no sé si me operé hace unas semanas mío el martes pasado toda su

Voz 1431 12:54 o bien estoy encantada e perdí peso la mama me descendió mucho era muy incómodas las hacer ejercicio a la hora de comprarme ropa la espalda al final te molesta ya es una cuestión más de salud que

Voz 11 13:11 en mi caso que ve estética cuántos años tienes veinticinco nunca tuve viste así alguna duda porque al fin y al cabo es una cirugía hay siempre piensas hay

Voz 1431 13:20 si el miedo las dudas más así pues eh qué tipo de cicatrices se me va a quedar voy a estar luego realmente cómoda no

Voz 12 13:28 si tenías algún prejuicio entorno a la cirugía plástica o o por qué por ejemplo no has pensado habías pensado en acertemos lo antes no has ido retrasando por mí yo qué sé por porque hay más

Voz 7 13:43 hay mucho prejuicio entorno a la cirugía plástica

Voz 1431 13:46 en mi caso no es cirugía plástica e denominada cirugía reparadora mi caso no es plástica ir hace unos años yo creo que a lo mejor sí era un tema más tabú o que estaban digamos mal visto por la sociedad o algo así pero estoy rodeada de gente que estaba operada de pecho prótesis mamarias reducción o el mismo tipo de cirugía que la mía hay eso también te hace verlo de otra manera

Voz 12 14:11 cuando dices que estés rodeada es que conoces ya mucha gente mucha

Voz 1431 14:16 entre amigas tuyas hija de tu edad en las sedes de mi edad incluso más más pequeñas que yo que les cuento mi experiencia y lo primero que me dicen es hay que envidia hay ojalá yo ahí a ver jugando puedo eso es así

Voz 15 14:31 sí

Voz 8 14:34 las explosiones que no te esperabas escuchas no

Voz 0874 14:38 que las que las a mí que has dijeran que envidia

Voz 7 14:41 no sé si bueno si estos esto sí fue una sorpresa no quede casi todas decían pues porque hay una especie de una especie de ambivalencia frente a este tipo de cirugías

Voz 0874 14:53 venimos de un periodo yo diría que de ocultación de la cirugía plástica sin embargo estamos en periodo de

Voz 7 14:58 bueno pero sin embargo nosotros vemos una televisión y decir pues mira esta actriz se ha vuelto a dar un retoque o la reina la han puesto a dar un toque de votos que sea Yeste este actor y eso que es una cultura digamos de revista de la consulta del dentista es lo que se nos va quedando justamente lo que no que aquí nos encontramos es que ninguno de los casos que vimos a tarde era una cirugía de capricho por eso es un médico el doctor nos nos rompió absolutamente a los esquemas no porque no buenos que esté Cirugía Plástica Reparadora como bien indica estas chicas entonces mayor porcentaje de este tipo de esta práctica médica no va dirigida a digamos a lo más frívolo que es lo que tenemos nosotros en la cabeza sino acaso realmente graves esta chica tenía problemas de espalda es deporte fisioterapeuta tenía que en fin que tenía pudo todos los casos que vimos fueron de esto por eso te digo que nos encontramos con que íbamos a cazar leones es decir que íbamos a ver una cosa frívola pues si vienen aquí a la gente a que retoques en las orejas la nariz a no sé qué que además en el primer momento se confirmó porque nos tropezamos

Voz 16 16:18 con con un médico que certifica que que ahora con el

Voz 7 16:23 hemos que que que era el arquetipo de serie norteamericana de cirujano plástico es decir si tú tienes que he imaginas unas una serie norteamericana donde protagonizó un cirujano plástico era este hombre

Voz 8 16:39 guapísimo joven de ojos azules

Voz 7 16:42 que sentaba de cine

Voz 0874 16:45 cuestionando tu heterosexualidad decimos esto era esto era esto de ser actores José María Franco Góngora cómo estás José María buenos días pero en en la sería americana esta necesidad supongo que tú habrás visto la pantalla es uno de ellos era capaz de cualquier cosa con tal de vender negocio eh

Voz 17 17:05 sí sí bueno es que es que en esa serie precisamente yo no creo que lo que se hace es magnificar esa idea que Juanjo traía preconcebida

Voz 0874 17:14 la compañía también el doctor Pedro Barquero que es miembro de la A S P Asociación Española de cirugía estética y plástica cómo estás Pedro buenos días buenos días de estos casos de cirugía de capricho como los ha definido Juanjo los hay vosotros aquí me ha contado que uno de cada diez casos de gente que quiere hacerse algo lo hace motivado por las redes sociales por los selfies que hace supongo que vuestra profesión ahí se enfrenta a un dilema que es decirle

Voz 8 17:40 no lo hagas o decirle que yo te lo cobro

Voz 17 17:45 bueno sí y yo creo que los dos estaremos de acuerdo en que cada vez hay más influencia de las redes sociales y de hecho yo creo que ahora mismo es como primera línea de de de publicidad para todo este ámbito de la cirugía plástica de la cirugía estética pero yo creo que el verdadero filtro de el cirujano plástico tiene que ser saber indicar bien es decir no todo vale no todo paciente que presenta tu consulta con un determinado problema puede que sea realista respecto a ese problema y lo que te está pidiendo sea algo que quirúrgicamente se pueda mejorar esa es nuestra función es cierto

Voz 0874 18:23 a modo de la medicina en Estados Unidos está más vinculada al negocio que en España hay que decirlo es más Moviment esas cantidades de dinero cualquier operación de estas esto es que allí cuesta como veinte veces más de lo que cuesta aquí pero por lo que cuenta entonces vosotros muchas veces a alguien es decís no no no no te hago esto no te hagas esto

Voz 17 18:42 indudablemente yo creo que

Voz 18 18:44 lo importante el cirujano es que es médico entonces un médico lo que tiene que hacer es diagnosticar tiene que saber diferenciar muy bien cuándo está indicado una cirugía el cuando no soy un paciente te viene pidiendo algo que no es objetivo que es anómalo entonces lo que tienes que hacer es evitarlo porque además ese junta en nuestra profesión tiene mucho de psicólogos tenemos que hacer una diferenciación de la gente que es sana y entonces que iba a buscar mejorar o que va a buscar resolver a la gente que no lo es entonces eso esa capacidad es como hacer de de de conseguir consejero Herreros

Voz 17 19:21 la palabra buena habéis notado que puesto

Voz 0874 19:24 los clientes sean cada vez de menor edad

Voz 18 19:27 yo antes lo comentábamos en la edad es lo de la de los pacientes abarca todas en la cirugía plástica abarca de los bebés que tiene por ejemplo fisuras palestinas que no puede mamar a la gente muy mayor que hace un un rejuvenecimiento o que este éxito la piel de los párpados porque le pesan tanto que les moleste molestias no entonces y que hay una tendencia ahora de la gente más joven porque tiene más información los medios de comunicación a ir a buscar soluciones también el cirujano ahí es el que tiene que saber diferenciar cuando algo es es adecuado o cuando no es adecuado cuando piden una una nariz por ejemplo que que puede estar de formando una clara de una gente joven a veces yo creo que es aconsejable incluso operar a gente joven

Voz 0874 20:16 esa es aconsejable es desaconsejable sí

Voz 18 20:19 sí sí está indicado si la persona sufre nosotros estamos para la mejora de la calidad de vida de la gente

Voz 7 20:24 pero lo bueno doctor Franco nos decía un caso que por ejemplo que a nosotros nos parece que hay me parece muy sensato que es el caso de de pacientes que llevan que tiene las orejas de Sotillo por ejemplo no pues es verdad que eso puede producir complejos y en fin es una operación sencilla no

Voz 17 20:47 los sin duda alguna yo creo que es la patología que más vemos en la infancia y yo creo que es la que más acomete vamos en un quirófano en los niños sobre todo a partir de una determinada edad a partir de los cinco seis siete años cuando ya empiezan a quedar estigmatizado socialmente en el colegio y empiezan las burlas etcétera pues en ese sentido nosotros también tenemos que tomar parte muy activa en ello hay solucionarlo es el problema obviamente la mayoría de las ocasiones que en consulta sobre los padres entrenar al niño sí yo creo que esta es una patología que indudablemente tiene que ser planteada en la primera infancia antes de que ese problema pueda marcara a ese niño pues eso normalmente en el colegio con los amigos

Voz 0874 21:30 etc si un paciente o un posible paciente con dieciséis años por ejemplo pide algo vosotros tenéis que exigir un permiso paterno

Voz 18 21:40 es fundamental es el precisamente hasta la mayoría de edad no se puede operar a un paciente teóricamente si no hay autorización de los padres incluso habiendo autorización en ocasiones hay que discernir cuando el problemas de los padres sino de lo de de los jóvenes

Voz 0874 21:56 pero explícame esto porque a veces un padre

Voz 18 21:59 una madre tiene el la ley hijo o la hija aún pequeñita herida o unas orejas mínimamente separadas al al paciente al niño no le importa entonces realmente quién a quién se les importa es a los padres ya que ya desde que era niño ahí

Voz 0874 22:15 en opción que vamos a escuchar a otra de las dos mujeres que se sentaron a hablar con Juanjo y luego comentaremos el hecho de que la proporción de hombres frente mujeres es está muy desequilibrada

Voz 19 22:27 hola hola qué tal tu casa ha sido una liposucción así una liposucción de tres zonas eh yo tenía muchas cosas en una persona estéticamente delgada pero es cierto que tenía mucha sido acumulada en esta zona eh aquí los muslos iraquí si los muslos tanto la cara interna como la externa ir detrás

Voz 12 22:47 de la cintura que es lo que llaman los los flancos y a los nuevos a parte de fuera las cartucho era

Voz 19 22:52 que bueno pues la verdad que al final cuando uno no es entendido de estos menesteres pues lo que hace es es un poco un trabajo de investigación miras bueno intermedio no lo recomendaría tanto de recomendarías visitar profesionales yo me he hecho un recorrido de bastantes profesionales y al final cuántos habrás visitar pues he podido visitar uno seis eh dolor duele el que digan que no duele miente eh y ahora mismo siendo el quinto día ya desde ayer eh lo definiría como molestias

Voz 12 23:27 en cuanto grasas decretaron en cantidad

Voz 9 23:30 pues unos tres litros y ocurrió gracias se saca como hemos visto veces documentada

Voz 19 23:39 es una especie de Cano eh no no te voy a mentir porque claro si lo veo yo no he visto vídeos no ha querido tampoco que me explicaran mucho eh esto da cierto te asusta lazo y al final esto es una carnicería entonces eh yo les he dicho mira hacer lo que queráis pero no me explique es el proceso porque si hubiera estar dormida lo que hagas en el quirófano mira que se quede con el quirófano yo yo voy a parar aquí creo que es muy joven cuántos años tienes yo tengo treinta y uno yo estoy yo no yo confío no esto puede engancharse hombre yo lo entiendo porque además es un ejemplo uno de los doctores que visité me propuso extraer hay con la grasa extraída colocarme en el pecho entonces claro yo pensé pero vamos a ver si yo no tengo ningún problema en el pecho y me voy a despertar y no me voy a reconocer decir dónde estoy yo

Voz 9 24:32 planchar una grasa

Voz 12 24:35 el resultado de una liposucción dura quiero decir sí

Voz 20 24:40 sí sí Duran en el tiempo a ver es como todo hay que mantenerlo el pecho si de repente de opera a este pone es una buena lo las ignoto vuelos a poner el sujetador en tu vida ya estás todo el día haciendo dobles de tal pues en la ley de la gravedad siga actuando ese te puede volver a caer o si tienen cuatro hijos después de ponerte las prótesis pues evidentemente y das el pecho puede cambiar el resultado pues en la ley igual si se cuida Se mantiene tú sigue una dieta normal equilibrada si te comes dos paquetes

Voz 9 25:11 días

Voz 14 25:14 es decir que si eres eh que si eres

Voz 12 25:17 comilón en no rectifica no esa cultura gastronómica te tienes que hacer una liposucción cada poco ojo esa de Juan mató

Voz 0874 25:38 no me a los dos la la adicción a la cirugía plástica

Voz 9 25:42 este es un problema

Voz 17 25:45 bueno yo no lo definiría realmente como una dicción particularmente yo he podido ver algunos pacientes que se han sometido a varias intervenciones pues que al final realmente después de haber tiene una experiencia agradable muy positiva con la cirugía empiezan a plantearse quizá corregir aspectos de su cuerpo que no se habían planteado anteriormente la seguridad que tenemos hoy en dieron quirófano con un post operatorio razonablemente llevadero pues muchas veces anima a la gente practicamente a a corregir todo aquello con lo que están disconformes yo no lo llamaría adicción porque en algunos pacientes simplemente corrigen esa ese pequeño defecto esa esa anomalía que les ha estado marcando en sus vidas y otras personas pues Broto

Voz 8 26:33 me han como como algo natural para terminar de ayudarles a A

Voz 17 26:38 a sentirse absolutamente

Voz 8 26:40 encantados con su cuerpo

Voz 0874 26:42 mencionaba de esta mujer que otro cirujano la había ofrecido la perla grasa que sacaba de la liposucción introducir en los pechos yo supongo que con el auge yo creo que con el abaratamiento también de los precios de la cirugía plástica qué habrán mucho pirata de la cirugía habrá gente que prometerá

Voz 17 27:00 la estás tocando un tema que yo creo que Pedro yo no os vamos a venir arriba

Voz 0874 27:06 porque el intrusismo aunque realmente si es otro médico no no se puede considerar intrusismo

Voz 18 27:11 pero si el el de meterse en áreas estéticas es un muy tentador antes por ejemplo a los cirujanos plásticos los celebró únicamente lo hacíamos pero ahora ya tienes maxilofacial es otorrino dermatólogos y la medicina estética es otro mundo también es muy importante con respecto al once es la adicción donde más mecanismos adictivos hay es en los rellenos en los rellenos nos el votos votos es una cosa que se dice mucho ahora casi todo dicen votos el voto sólo paraliza los músculos pero sin embargo los rellenos de ácido hialurónico donde vemos a estas señores de la sociedad saliendo todas con con con lo Topogigio sino una cosa es eso es adictivo porque como se van viendo un poquito la visión por la edad pero suenan viendo más lisas entonces se quiere máximas eso

Voz 7 28:03 pero eso eso alguien que empiece yo qué sé los cincuenta hacerse eso está condenado a acabar con una máscara

Voz 18 28:14 no no no es el error es el error hay que discernir muy bien lo que es la medicina y la cirugía estética a medicina estética no no no traspasa no corta no hace cirugía es utilizan rellenos utiliza regeneración de la piel en cosas pero no no hacen cirugía y cuando la piel plácida caída en tienes dos mecanismos el sensato que es estirar y cortar o el insensato que rellenar como un balón de fútbol

Voz 17 28:43 eso te acuerdas comentábamos Juanjo cuando venía estáis el otro día la clínica que yo utilizaba muchas veces un símil con pacientes de determinada edad que lo primero que hacían nada más sentarse en la consulta decir oiga dotada arreglarme la cara pero yo no quiero cirugía de bueno vamos a ver esto es como el que el sastre porque ha adelgazado un traje que le queda grande hice rellena lo con algodón porque quiero quedar bien no mires el lo tengo que estallar se lo tengo que ajustar y eso es lo que dice Pedro no es estirar cortar y adaptar tu cara no de nuevo a tu edad no todo es con los rellenos no todo es cirugías el equilibrio entre ambas cosas pero indudablemente la indicación es lo que prima

Voz 0874 29:21 esta es interesante que diga que es adaptar tu cara a tu edad no adaptarla a tu edad de hace veinticinco años no pero claro cómo compite un cirujano como tú o como tú que que vendéis realidad digamos que explica es al paciente pues que que puede pasar las reglas proporciones de su cara cómo va a quedar frente a uno que le que le vende la belleza perfecta y ahí viví promesas milagrosas

Voz 7 29:42 no lo que dice ya que sacamos estas aquí ponemos alcanza aquí

Voz 17 29:46 no bueno pero es que lo del tema de la grasa realmente eso está muy en boga y muy particularmente nosotros los cirujanos plásticos lo utilizamos mucho yo creo que no debe ser una herramienta de venta no es decir oye con tu grasa porque el paciente también cuando se somete a unas liposucción dependiendo poquito de lo que te pueda comentar a consulta a lo mejor le puedes ofrecer oye te has planteado que con la grasa que podemos obtener de tu liposucción podemos hacer por ejemplo un aumento de un aumento mamario un rejuvenecimiento facial etcétera impacientes a veces lo desconocen y a hoy pues informarme al respecto no no es una herramienta realmente de marketing pero sí que sí que se hace realmente de lo que ocurre es que nuestra función es nuestra labor desde la clínica su propio lugar de la consulta es luchar contra ese intrusiva

Voz 7 30:37 contra todos aquellos profesión

Voz 17 30:39 Mar es médico sí a veces no médicos que que parece mentira pero hoy en día todavía eso existe que que indica mal y que realmente artefacto tanto

Voz 7 30:50 toda la indicación de la cirugía con tal de de de adaptar al paciente no vender

Voz 17 30:56 esa esa intervención escucharlo

Voz 0874 30:58 el último de los pacientes

Voz 7 31:01 tengo treinta y cinco años decía

Voz 12 31:03 así que en poco original fue una obesidad mórbida que que dio origen a que

Voz 22 31:10 sí pues era una persona

Voz 23 31:12 muy muy gordita ahí después

Voz 9 31:15 bueno

Voz 22 31:16 pesaba casi ciento treinta kilos claro entonces después de adelgazar unos setenta kilos más o menos di el paso de pues es un poco esculpir exactamente esculpir la la

Voz 17 31:27 figura además me había costado tanto

Voz 22 31:30 el trabajo y dedicación a mí me han reparado los brazos después me han reparado el abdomen que también había quedado o pieles así como colgadas y me han hecho una reconstrucción de pecho con implante

Voz 12 31:44 ciento treinta kilos a cuantos pesos ahora

Voz 22 31:47 peso uno cincuenta y cinco cincuenta y siete

Voz 12 31:50 en esa obesidad era antigua desde pequeña o

Voz 22 31:54 sino de toda la vida he sido muy gordita desde los cinco seis años ya me acuerdo de estar haciendo dieta así tal

Voz 12 32:02 claro es que no tuyos espectacular no porque es como si fueras Sotoca así es como si fueras otra completamente distinta no

Voz 22 32:09 sí la verdad es que escucho mucha gente vivo en un pueblito al al sur de Madrid escuchado hasta a gente que conozco de toda la vida que no me reconoce cuando me ve

Voz 12 32:20 no te has tenido que dar de baja por ese espeso tan excesivo podrías

Voz 22 32:25 no siempre pude hacer vida

Voz 23 32:27 lo normal siempre fue un aborto

Voz 22 32:29 ETA dentro de que era muy gordita era una bonita activa y sana Hay tal pero necesitaba mejorar para pensaba sí tengo ahora treinta y tengo dificultad en Átame los cordones creo que dentro de diez años más eh

Voz 12 32:44 más dificultad tiene que tienes tienes que haber hecho también un reajuste mental no cuando te ves en el espejo cuando cuando pasas delante un escaparate y te ves te reconoces no es un reajuste mental para bien pero un reajuste tremendo no

Voz 22 33:01 es un reajuste tremendo además

Voz 9 33:03 mucho tiempo me me buscado entre

Voz 22 33:06 las fotos cuando sacaba fotos con mis amigas pasaba dos tres veces la mirada para hasta en hasta encontrarme hasta encontrar mi nueva imagen el cambio de no reconocer quién eres tú quien había sido durante treinta años es bastante curioso la verdad

Voz 7 33:23 digo yo que al descubierto por Acebes

Voz 12 33:25 así lo tontos de en la vida cotidiana a los que antes no teníamos acceso no

Voz 22 33:30 efectivamente placeres pues pasear de dar una vuelta de pasar muchas horas de pie cosa que casi no

Voz 9 33:38 no aguantaba ya ha salido muy caro

Voz 17 33:43 sí bueno

Voz 9 33:46 claro es relativo no yo que soy una pues Rita normal y tal y la verdad es que sí pero era un esfuerzo por cuanto no ha salido quince mil euros sueños contigo sueña como es bastante su como es ahora

Voz 22 34:03 que ambas cosas pero desde hace algunos meses ha empezado a asumir más mi imagen entonces sí que he soñado muchas más veces comunicó como soy ahora más recoge edita

Voz 13 34:14 ah

Voz 9 34:15 más delgada

Voz 7 34:18 buena pregunta este este caso es espectacular porque claro esta mujer cuando decide que va a dejar de ser un una obesa no ella no no no tenía en la cabeza que ha del azar porque tiene en cuenta que pierde casi dos tercios de eso eso sea es como de ir conduciendo un camión de siete toneladas a unos seiscientos no

Voz 0874 34:43 sí

Voz 7 34:44 entonces no preveía que la iba a pie por todas partes y esto no se nos ocurre a Ana pero claro usted de repente adelgaza ya consigue un objetivo pero claro eran metros cuadrados de es la única solución a la cirugía plástica no por eso te digo que todos los casos que vimos eran casos que no tenía nada que ver con la realidad con la cosa frívola de hemos sino casos acaso de Estado ella todavía estaba pendiente de una operación de músicos porque claro que toda tú imagínate lo que hay que reajustar el traje exacto

Voz 0874 35:23 déjame por ciento agradecer a todas estas mujeres que hablarán con tanta naturalidad además contigo obviamente les pedimos permiso de antemano y el doctor unos ayudó con ello los pacientes después de estas operaciones los los vuestros son por lo general pacientes satisfechos o hay un porcentaje que una vez acabado procedimiento se lamenta de haberlo hecho

Voz 17 35:43 hombre lamentarse la verdad es que no tengo experiencia en ese en ese sentido yo la verdad es que podido constatar una satisfacción bastante elevada por no es decir casi plena la mayoría de los pacientes particularmente en estos los pacientes de secuelas de obesidad son pacientes con con una alegría y con gusto de haber pasado por quirófano porque como comentaba Juanjo al final a muchos de ellos no les informan de sea necesitas perder peso porque es salud porque que en esa situación a medida que te vayas haciendo mayor va saca tener más

Voz 0874 36:21 problemas

Voz 17 36:22 tensión diabetes etc pero muchos de ellos no les explican cuando van a perder todo ese peso después de someterse a cirugía varía traca cómo van a seguir cómo van a ser sus cuerpos y ahí es donde entramos nosotros entonces son pacientes que de verse completamente deformados delante de un espejo pasan a ver un cuerpo normal cuerpo esculpido un cuerpo adaptado un cuerpo más acorde a a como ellos se sienten

Voz 0874 36:46 ellos Herráez con mucho la conversación yo supongo además que cada país tiene su idiosincrasia bien en el tipo de de cirugía que se demanda en la naturalidad con la que se habla de ello no sé cómo estamos en comparación con nuestro entorno yo sé que en en Corea del Sur por ejemplo creo que tiene una relación muy especial con la cirugía plástica en muchos países de Latinoamérica también que los españoles hemos particulares en en alguna cuestión

Voz 18 37:09 yo creo que somos bastante normales gracias a Dios hay países se que son muy exagerados por ejemplo Rus sea la media de los pechos que se pone pues debe ser alrededor seiscientos ochocientos centímetros cúbicos en España estábamos entre sí

Voz 0874 37:22 entonces más de cien metros cúbicos porque estoy imagínate

Voz 9 37:25 tan sólo más moderado moderados

Voz 18 37:28 los americanos del Norte les gusta que se noten en las cirugías aquí somos muy discretos nos gusta la la elegancia que no se note sea yo creo que somos particularmente a España es un país de artistas

Voz 17 37:39 somos normales que pueden decir no izar normalizado además la cirugía que es lo que decíamos no al final la gente cada vez habla de ello más abiertamente y cada vez se ve más en los círculos la gente comentando una cena pues como comentaba esta chica no lo habla con sus amigas sí como algo normal hay algo por lo que la gente está muy dispuesta a pasar hoy en día

Voz 18 38:02 la verdad es que quiero eso es muy importante esta normalización porque lo que hace es que la gente se comunica cosas entonces es igual que las mujeres que van a tener un hijo se comunican todas unas a otras todas las características si situaciones que se van a encontrar en la cirugía plástica estética sobre todo es muy importante porque ya saben ya sabe el proceso ya saben dónde se meten ya saben las posibilidades que hay

Voz 0874 38:24 no hablamos de ellas porque nueve de cada diez pacientes son mujeres os agradezco mucho la conversación doctor José María Franco Góngora jefe de Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Virgen del Mar de Madrid director de la clínica de CECA el doctor Pedro arquero que es miembro de la AECC P que es la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica gracias a los dos por venir un abrazo suerte muchas gracias a vosotros yo no sé si a partir de ahora Juanjo eres un poco más consciente te miras al espejo

Voz 8 38:47 jo o no yo ya hace tiempo que hoy Vito o tienes nuevas ideas con las que no contra bastantes no bueno pues se te agradezco también el reportaje Juanjo a los dos próximos con los hemos conversado

Voz 16 38:59 ahora también promete prometen un abrazo un abrazo luego

bueno pues nos vamos y nos vamos si nada no no jugamos muy enriquecidos pero en nuestra sigue siendo la misma si bueno pero por nuestras cartucho era estar bien yo no estoy para para nuestra edad tú que no que me acabo de enterar de que tienes ochenta gracias al vérsela digas a nadie

