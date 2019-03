Lewis Capaldi es la nueva promesa de la música británica

Voz 0874 00:00 en este programa ya saben que cuidamos mucho la música por eso queríamos guardar hoy unos minutos para que escuchen a alguien que está conmigo ahora en el estudio esta canción que va a cantar en directo tienen más de ochenta millones de descargas en Spotify es desde ayer número uno de ventas en las listas británicas así que en un día tranquilo como hoy disfruten de esta voz porque merece la pena

Voz 0874 03:29 Luis Capala cuando cantas en inglés por no tienes acento escocés eh

Voz 6 03:33 has te has espías ya no se hubiese una desaparece no huir donde el acento pero se va a algún sitio Pía pero de todos modos gafas entender el acento escocés es muy complicada de la NBA sigue

Voz 0874 03:44 complicados pocas

Voz 6 03:46 por eso casi me alegro de que desaparezca el acento para que la gente entienda lo que digo cuando canto

Voz 0874 03:53 quizá tiene que ver esto con la música que escuchabas de pequeño que no era escocesa

Voz 6 03:58 el equipo Dyke no hay pop Tabacalera en supongo que sí crecí escuchando mucho a Bob Dylan grupos como los Arctic Monkeys queda en ninguno de ellos escocesas aunque también hay un cantante escocés que se llama Paolo no soy muy fan de él cuando canta tampoco va a que difícil grupos que cantan con acento Fermí pero para mí sería como cantar con otra voz

Voz 0874 04:29 en este nuevo escenario de la música en el que con cualquier ordenador o con cualquier hay Pat ruso con un iPhone puedes hacer cosas complejísima es es casi está reconfortante no que triunfe alguien como tú que es un cantante con una guitarra

Voz 6 04:46 te agradezco que lo digas ah bueno supongo que la gente que llegó a la músicas de más de veinte años hizo saber que tiene que ser ahora el Internet ICO la facilidad de distribuíamos tu producto a la gente a usó bueno lo que no cuenta en enero es que ahora hay millones y millones de cantante que ponen su música tanto donde elegir que la gente te que escuchar ni a que que en mi caso he tenido un buen manager bueno bueno bueno cuando te acabo de cantar allí que hace falta es tener mucha suerte puede ser músico con más talento del mundo y no llegar a ningún sitio si no tienes mucha suerte

Voz 0874 05:32 yo la he tenido las entradas para tu gira actual se agotaron en dos minutos ahora has venida a España con pastillas y en octubre regresa para conciertos en solitario es curioso cómo han cambiado las normas en la industria no ya ya no se editan albunes se publican canciones sueltas y es común un goteo constante que no sé si es para vosotros es mejor es peor

Voz 6 05:51 H hace en mi vida examen tipicidad Anabel yo no sé es si habría que pensar in péctore tienes que en mí se quemó mil si hay grupos o cantantes que está constantemente sacando más seis en lugar de decir yo voy a sacar las canciones a mi ritmo allí vais a tener que esperar ocho paz fría y Mons yo creo que cuando sacan tantas canciones no puede ser buena pero pero hace que la gente piense que la música es como de usar y tirar

Voz 0874 06:24 y eso crea un hábito en los consumidores en una especie de adicción casi

Voz 6 06:28 oye pone tipo os más exactas la gente automáticamente piensa llevas dos meses sin sacar nada que es dónde están tus canciones nuevas no iba a hacer a noble y yo creo que si pudiera decirle a la gente no voy a sacar nada durante unos cuantos meses Hamás disfruta con lo que no voy a sacar nada hasta que no esté listo el placer de Time Abbot lo viví vieran eso sería mejor pero yo mismo al principio estaba obsesionado con sacar una canción a la semana ya si quieren que no sé supongo que tendré que acostumbrarme eso una vez que salga próximo álbum hace

Voz 0874 07:09 Diez años tú tenías bueno yo qué sé tendrías como cuatro años porque eres muy joven fue hace diez años tenía doce pero dentro de diez años tendrás treinta y dos a esa edad que te gustaría

Voz 6 07:19 en la y me gustaría no estar muerto hace casi cuarenta

Voz 0874 07:23 por eso nos gustaría todos hacen éxito

Voz 6 07:25 desde luego para empezar me gustó potente años

Voz 0874 07:29 pero si ahora ya agotadas las entradas de tus conciertos en en un par de minutos es duro que te diga esto prohibía casi sólo puedes ir a peor

Voz 6 07:36 yo inmenso hacen hacen Ana critique es que eso ha sido brutal andar no la verdad es que nunca pensé llegar estoy ahora a Beethoven siempre querido ganarme la vida pero no imaginaba que sería Saba que estaría tocando en un grupo en la boda bautizo o como profesor de música dance eso lo que no querían trabaja en una oficina en trabaja o que no haría bien de así que las cosas de momento me han salido muy bien pero si dentro de diez años acabó tocando en bodas de este diez años en música es tanto tiempo como la sea evidente es decir esto pero es muy difícil que hoy en él de alguien dure más de diez años cuando llega alguien nuevo el que era nuevo antes de él desaparece pero es muy difícil de Garzón es increíble que gente como Python se pueda seguir ahí tanto tiempo ya veremos si se hubiera diez años a lo mejor dentro de diez años estoy en esa oficina en un trabajo que

Voz 0874 08:41 o al menos asegurate como decías de que eres capaz de estar vivo dentro de diez años gracias por venir en mucha suerte gracias a ti en nuevo en directo Lewis capaz di

