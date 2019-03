'Lluvia fina' de Luis Landero

Voz 2 00:00 te va yo lo en les venden a ver si luego abatido

Voz 1 00:44 sí

Voz 3 01:02 un

Voz 1344 01:12 veremos aquí la Biblioteca de A vivir recibimos a bibliotecario muy bibliotecario

Voz 0874 01:16 Mayor Óscar López buenos días

Voz 1648 01:19 qué tal Javier buenos días a pocas fechas de la celebración

Voz 0874 01:21 el día de la mujer trabajadora encontramos un montón de novedades

Voz 1648 01:25 acción y de no ficción relacionadas con esa no si lo cierto es que vamos por eso llevamos ya mucho tiempo he publicando Seaman publicando libros relacionados con el feminismo con el papel de la mujer en en diferentes ámbitos están en las programaciones de muchas editoriales pero es verdad que ahora que se acerca esta fecha bueno las editoriales se ponen las pilas pero yo recuerdo libros que hemos de los que hemos hablado aquí en el programa como libros de vivían cor ni de de de Cristina Morales a la que tuvimos no hace mucho Sara Mesa Marta Sanz pero bueno últimamente por ejemplo fíjate ahora se publica tierra de mujeres de María Sánchez que es una reivindicación del papel de las mujeres en el mundo rural

Voz 1344 01:58 eh

Voz 1648 01:59 esta también todos somos desplazadas de mala la ayuda Zhai fuimos nosotras una un ensayo en debate de María Iglesias que habla sobre las primeras mujeres parlamentarias que hubo en España hay un libro muy interesante también de Turner que es agudas de Michel que es una selección de mujeres que bueno que destacaron por sus aportaciones al pensamiento en el siglo XX ya te puedes imaginar pues que no se habla de ahí fuera

Voz 0874 02:21 de de Joan Didion de Dorothy Parker de Hannah Arendt

Voz 1648 02:25 pero es que hay más mujeres que pisan fuerte de Karin Sagnier ahí modernas y vanguardistas la guerra más larga de la historia en fin libros y libros que un poco nos permiten entre otras cosas desmontar ya un mantra que yo ya estoy un poco cansado aquello de que se publicaban pocos libros escritos por mujeres esto es arte había pocas escritoras es mentira es cuestión de buscar un acuerdo porque escritoras buenas hay muchas hay hay que encontrarlas y ya está

Voz 0874 02:48 vamos con el libro que nos ocupa esta semana es Luis Landero se llama lluvia fina publicado por Tusquets

Voz 6 03:00 concertó

Voz 7 03:01 que los relatos no son inocentes no del todo inocentes quizá tampoco lo sean las conversaciones este diario los descuidos y equívocos verbal eso el Hablar por hablar quizá ni siquiera lo que se habla en sueños sea del todo inocente en las palabras que ya de por sí entraña un riesgo una amenaza y no es verdad que el viento se las lleve tan fácilmente como dice no es verdad

Voz 0874 03:28 estará de acuerdo conmigo en una especie de advertencia preliminar y es que Luis Landero es uno de mis escritores favoritos una de mil personas favoritas con la que tengo un gran cariño lo has dicho siempre cómo estás Luis buenos días buenos días Mercedes por venir me ha encantado el libro aunque esta banda que habéis puesto por la parte de fuera dice puede hablarse de todo entre los seres queridos leyendo tu libro la respuesta es mejor que no

Voz 1344 03:57 bueno no no efectivamente además todos tenemos nuestro nuestros secretos si debemos tener nuestros secretos no solamente con la familia sino con los amigos y todo el mundo todos tenemos nuestra nuestro escaparate y luego tenemos nuestra trastienda y así tiene que ser no a mí cuando alguien me dice mira voy a ser sincero yo no no me lo creo desde luego que me parece que es alarde sinceridad es una forma impostura no leyendo la novela la pensando Ana mira reconozca este personaje en tal miembro de mi familia esta persona podía ser también de mi familia y cuando acabe la novela dices madre mía espero que este personaje no sé cómo estarán ahora en Gmail bueno todo todos yo creo que todas las todas las familias todos los colectivos todas las tribus todos los países también pero claro todas las familias tiene su memorial de agravios el que más el que menos los que a veces son cosas se significantes que que viene de la infancia porque tú me dijiste porque tú has de porque recuerda aquella vez que yo estaba llorando y tú no me hiciste caso acuérdate etcétera etcétera no yo entonces ahí ahí porque el pasado es en gran parte se inventa no se reinventa lo que lo que el digamos que lo que lo olvido va borrando la imaginación lo va lo relata uno de tus personajes sitúa crea en su casa

Voz 0874 05:21 todo realmente crees que es verdad ese pasado

Voz 1344 05:23 supuesto claro que por supuesto decía Oliver Sacks no que los que los que creen haber sido raptados por alienígenas no miente no no es que ellos que fuera realmente así yo lo recuerdan en ellos lo recuerdan están convencidos de que fue así sea son son mentiras creadas por la imaginación como los celos por ejemplo es una cosa que que todos todos hemos conocido que en fin lo tenemos muy es una cosa muy muy de diario no los celos a menudo es una invención pero es una invención las invenciones a veces son tan fuertes como los tópicos que que realmente pasa se convirtió en creencias no

Voz 0874 06:01 Óscar que nos cuenta llovía

Voz 1648 06:03 pues imaginemos una familia la madre viuda tiene tres hijos ya mayores Sonia Andrea el que es el pequeño Sonia es una mujer inteligente guapa a la que casaron con quince años con Horacio un oscuro personaje al que vamos a conocer a medida que avance la novela ya que la madre siempre ha visto con muy buenos ojos

Voz 8 06:22 tenemos también Andrea una mujer

Voz 1648 06:26 inestable frustrada por no haber logrado su sueño siempre culpa de esa frustración a su madre y luego está Gabriel que el profesor de Filosofía al niño mimado que pudo hacer lo que sus hermanas no pudieron por su contención vamos es decir de hombre

Voz 8 06:39 la casa y que además siempre busca pretextos para no hacer nada

Voz 1648 06:44 que además ha casado con Aurora que es una mujer paciente que es un poco el paño de lágrimas de todos ellos el típico ser humano aquí en todo el mundo suele contarle sus penas todos conocemos a una figura como como Aurora en este panorama pues Gabriel decidió organizar una fiesta por el ochenta cumpleaños de la madre con la intención de que la Familia bueno pues olvide un poco sus rencillas recomponga puentes y logren esa estabilidad pérdida no y mientras él intenta convencerlos a todos a lo largo de un sinfín de conversaciones vamos a ver un poco las miserias de esa familia no todo lo que ocurrió en la infancia en las terribles decisiones tomadas por la madre se van a desvelar oscuros secretos están los cielos están las envidias están las perversiones incluso de algunos personajes no porque esta novela que yo diría que sobrecoge de una manera brutal a medida que avanza la lectura va directa al núcleo familiar es decir un poco yo creo que nos atañe a todos porque aborda cuestiones que nos competen por ejemplo lo increíble que resulta que los miembros de una misma familia no sé por ejemplo los hermanos unos hermanos vean el mismo hecho vivido de una manera tan diferente por ejemplo también se reflexiona sobre la importancia de las palabras esas palabras que como se dice también en el libro nunca son inocentes plantea lo habéis comentado ya un poco Si las mentiras son o no necesarias para mantener la cohesión familiar y Gabriel es de los que dice que sí es una novela además también que los confirmados cosas que la infancia como hemos dicho en alguna ocasión en este programa es la auténtica patria del ser humano

Voz 1344 08:07 sí

Voz 1648 08:08 porque ahí está todo y que además en general es una infancia más soñada que real y esto ya lo estaba apuntando un poco un poco Luis no historia reflexiona también sobre cómo el deseo desmedido pues genera insatisfacción sobre otros que también interesa mucho sobre la diferencia que existe entre cómo somos realmente y cómo nos ven y como el paso del tiempo también nos ayuda a conocer mejor a nuestros seres queridos no se dice en el libro se dice la novela que les historias no son inocentes y es cierto y por eso lo que hemos hecho y dicho yo creo que marca mucho nuestra existencia aunque a menudo y eso también se ve en esta novela pesa más lo que no hemos contado lo que se esconde tras esos silencios familiares que mantuvimos vivos precisamente para no para no herir a nadie sino en definitiva yo creo que lluvia fina es una novela que aboga por la redención que da la oportunidad a los miembros de una familia pone a que expliquen sus culpas pero yo voy a confesar una cosa es que mientras la leía Luis yo tenía la la sea no podía evitar imaginarme en un escenario no sabes cómo esas obras de Chejov donde el autor ruso aprovecha precisamente la estructura familiar para analizar pues la la realidad que les rodea no yo creo que sin duda no sé si estarás de acuerdo es el libro más a real

Voz 1344 09:15 el extremo de Luis Landero Tanit que has dicho me me ha gustado mucho y que así podría seguir hablando no lo haces muy bien lo de Chéjov es es es cierto porque bueno yo estaba en la Escuela de Arte Dramático de profesor durante muchos años todos los años analizábamos por lo menos dos obras no de de Chéjov Chéjov es uno de mis autores favoritos y mientras escribía la novela El espíritu de Chéjov me ha me ha rondado aquí allá de manera que es verdad es está está está muy bien visto no si Chéjov es un verdadero maestro no quizá en eso eh en analizar en escudriñar los secretos y las relaciones sociales y familiares amorosas etcétera además de un modo muy muy muy sencillo muy leve casi sin que nos demos cuenta no se usa avanzan las obras de Chéjov aquello va creciendo y creciendo oí iba más allá de la familia mostrando la complejidad de la vida humana de las relaciones con los demás

Voz 0874 10:19 hay una cosa que llenaba Óscar que también está muy presente en en obras suyas recientes y es los mimbres con los que la infancia ah y no sepa hace crecer tu personalidad la madurez no los puede cambiar es curioso cómo esa influencia de los padres esos esos no esos argumentos de tu propia personalidad que ya están fijos a los doce años yendo a lo vas a cambiar a los treinta

Voz 1344 10:43 yo creo que efectivamente el carácter el carácter se forja la infancia el carácter como como muy bien decía de Heráclito y luego me Aristóteles quién lo el carácter es el destino no sea el carácter que nos fijamos te algún modo va no sé a nuestro destino depende del carácter que tengamos no yo ese ese carácter ese carácter puede ser pues más extravertido más introvertido muy introvertido más oscuro más claro más más complejo más sencillo en fin todo eso ahí tiene que ver con la genética pero en libro que te

Voz 0874 11:24 bien claro que también tiene que ver mucho con los padres lógicamente porque tú tú también mientras en una especie de esos grandes tabús de la humanidad como como que no se quiere igual a todos los hijos se les quiere de manera distinta

Voz 1344 11:36 sí claro evidentemente claro si es pero es es como las personas y como todo no lo que pasa que bueno en el amor a los hijos de algún modo hay un momento en que en que se puede decir no sin más que a todos los queremos igual no y de hecho en el lenguaje popular a quién quieres más uno otro pues a todos igual no

Voz 1648 12:00 pero fíjate tú que hay una cosa que que también llama la atención de este libro por eso comentaba yo que hoy parece uno de tus libros más arriesgados que que tiene que ver con la relación entre padres e hijos a veces tenemos esa relación como muy idealizada y sin embargo estoy pensando en cómo reacciona Gabriel ante la situación de su hija de Alicia una niña enferma en cómo se relaciona bueno la madre de de Sonia cuando decide que su hija se case con con con Horacio con ese personaje tan oscuro que hay en el libro no que decir que tú no idealizar nada ahí

Voz 1344 12:32 no que conste que soy un error no hay no soy un psicólogo no y entonces me cuesta muchísimo traducirlo narrador conceptos no Hinault no no no sabría hacer esa esa traducción no pero qué es lo que me el tema de la idealización entre las relaciones padres e hijos

Voz 1648 12:54 no no la hay de Alicia es que aquí muestra una reacciones como ven algunos hijos como voy a su madre por ejemplo au Sonia cómo sienten que su madre es la culpable de sus de sus auténticas desgracias o la reacción de Gabriel con su hija Alicia no que en principio como bueno

Voz 1344 13:07 quizás era la preferencia a veces de una más

Voz 9 13:09 a un padre por sus hijos es más bien percibir

Voz 1344 13:12 yo pues los hijos que los padres no son los padres los hijos perdón son los destinatarios de esos afectos de esos posibles desafectos no o de esa atenciones y entonces el problema lo tienen los hijos no tanto los padres pero en la infancia se marca muchísimo por ejemplo el más pequeño desaire o que elijo cree que es un desaire por parte de un paro o una madre es algo que puede marcar puede marcar a esa persona toda la vida sea por pequeñas cosas no pequeñas cosas que además el y Face quedan impresas en la memoria ya para siempre no lo Bojan a perdón perdón y luego la imaginación trabaja precisamente sobre eso sobre esos desaires sobre esos agravios que a veces son inventados Carriço tienen visos de verosimilitud muy lejanos no pero en el fondo es como el amor el amor es una invención en gran parte no en el y veinticinco por cien pero como decía Machado pero es que el pasado nuestro pasado a menudo eso tiene mucho de apócrifo nuestro pasado no sobre todo el pasado que se remonta a la infancia porque es un pasado de desde a veces desde desde la fantasía Desde rencores inventados es como los celos a veces son son pura invención pero es igual no importa porque porque porque me da igual que sea verdad o mentira el caso es que están ahí no determinan no el carácter de la persona hay un quiero avisar a los

Voz 1648 14:44 lectores a los que nos están escuchando cuando lean libros sino lo han hecho todavía que esta novela tiene momentos de auténtico Seat tiene visos de de de novela de terror yo ha habido ha habido instantes sobre todo en todo lo concerniente a la relación de Sonia con Horacio

Voz 0874 15:00 el agente de la que no voy a desvelar pero que

Voz 1648 15:03 casi entraban el género del terror clásico

Voz 0874 15:06 eh bueno del del terror doméstico habría doméstico y clase

Voz 1344 15:10 bueno sí hay quién quién dice que es dura es es es cierto no pero vamos nada del otro mundo vamos a que así es un cuento de hadas comparado con lo creímos todos los días es superior si todo un manual de historia o lo no digamos Edipo Rey La Celestina Hamlet rojinegro y tantos otros no la parte la vida tienes aparatos cura claro tiene esa parte oscura no no no no no no puede ser de otra manera pero vamos es dura pero yo creo que también es muy humana no

Voz 0874 15:46 el único personaje masculino que se salva es el que está muerto

Voz 1344 15:53 decir que se salvan su personalidad ay dijo por Bolín es decir que porque se marchó antes de que lo pervivir

Voz 0874 16:01 de esos personajes masculinos de la novela Madre mía

Voz 1344 16:05 sí sí es verdad y además siempre me habían dicho a salir pocas mujeres las mujeres tienen poco protagonismo no esta historia no sé de qué manera las mujeres son las verdaderas protagonistas no los hombre son personajes más o menos secundarios comparsas no pero si yo creo que es sin querer me ha salido una especie de homenaje

Voz 0874 16:27 a la mujer una conclusión que se puede sacar del libro es que casi es mejor que las familias vivan en un terreno cercano a la mentira no la mentira pero sí a a asumir entre todos ciertas falsedades para que no salte ninguna chispa esta esta novela es es la antesala de una mala cena de Nochebuena

Voz 1344 16:48 sí sí tal como lo pues se cuenten los chistes y todo esto si es hay unas convenciones que hay que guardar no hay ya ya hay ciertos límites que no se pueden traspasar no sepa para para es es es lo mismo que en el amor y es lo mismo que en la amistad no que tiene que haber no tiene que caber muchos silencios no muchas maneras no de decir las cosas sin hablar

Voz 0874 17:18 mucho perdón por supuesto

Voz 1344 17:21 mucho perdón y sobre todo relativizar también un poco las cosas no los filósofos nos nos explicaba encontrarnos unos si se dice así no me acuerdo

Voz 0874 17:32 es que no sé lo que quiere sí sí bueno sí que os alertan no

Voz 1344 17:34 los alertas y eso nos alertan contra los los espejismos de la del exceso de felicidad el exceso de desesperación no sé si debemos un poco también mirar con cierto sentido del humor nuestros pequeños dramas del pasado no y sobre todo a pensar que que probablemente sean sean invenciones sí no sé yo no tengo remedios para esto bueno psicólogo yo soy un contador de Historia no sé porque estoy hablando esta escasa es pues es muy fácil retratará gente a la que conoces sí pero eso pero una cosa es contarlo y otra cosa es intentar competir bien conceptos no todo esto a mí me ha encantado

Voz 1648 18:18 personaje de de Aurora que es claramente personaje favorito de Luis no es el personaje al que todo el mundo le cuenta sus problemas que además conocemos como decía yo al principio y la pobre Aurora no tiene una Aurora a quién contarle sus cosas pobre suerte que tiene la novela de delantero para manifestarse ahí pero pero es que le falta o una Aurora pero es verdad ese personaje es un paño de lágrimas

Voz 1344 18:42 sí porque además todos todos necesitamos contar las cosas a vivir no es solamente vivir es vivir más contarlo que hemos vivido no eso eso lo ponemos contará alguien no lo podemos contar a nosotros mismos a través del recuerdo a través del sueño también o lo podemos escribir no lo podemos escribir pero pero vivir es vivir más contarle parece que hasta que no contamos lo vivido parece que la experiencia vital como que no se ha cerrado del todo no ese ese esa es ese esa necesidad no de contar siempre lleva consigo que a la realidad objetiva la añadimos la realidad maquinaria no al contar nunca somos fieles a lo que hemos vivido siempre añadimos añadimos siempre Espantax seamos algo no es como si a un caballo le añades un cuerno ya mira pues ya antes un unicornio no algo así y esa necesidad de de contar en la novela pues todos encuentra en Aurora no como tú dices su paño de lágrimas la mujer que sabe escuchar en un mundo como el actual donde donde se habla mucho y se escucha poco no por eso Aurora para mí su pasado muy querido no como como decía Javier me porque es una persona que sabe escuchar y sabe comprender no lo cual me parece que es mucho ya

Voz 0874 20:00 da pena cuando empieza a abrir cajones

Voz 1344 20:02 sí efectivamente porque cae también cae también en la trampa de querer investigar de querer saber de querer saber más de lo que se debe saber no porque de los seres queridos no se debe saber todo es una pero yo yo yo dijera no es cierto no porque se ha aprendido de esta novela es eso es que no voy a preguntar alguna excusa obedecía reinventar en tu vas a abrir muchos cajones Luis

Voz 0874 20:26 ese momento de tu vida te ayuda a escribir te te te te gusta disfrutas

Voz 1344 20:31 bueno hace hace ya bastantes meses que lo que no escribo no lo único que he hecho ha sido corregir la novela tengo un proyecto entre manos con el que tengo miedo pero sobre todo Leo no pero yo espero que espera retomar la escritura en algún momento seguir seguir escribiendo no si para mí escribir es lo que da sentido a mi vida en condiciones normales no entonces escribo porque no no tengo otro lugar adónde ir más que a la mesa y al papel no

Voz 0874 21:03 pues aquí estaremos siempre esperando esas páginas para leerlas con devoción como hacemos siempre lo he dicho un abrazo muy fuerte Luis mucha suerte con todo lo que tienes por delante que es mucho y esperamos que sea mucho y enhorabuena por este lluvia fina ojalá ojalá venda decenas de miles ITEL lo paguen a pesar de la ley

Voz 1344 21:23 sí que es que se apruebe para los pensionistas un abrazo lo hiciera mucho orden y Javier hasta luego adiós un abrazo

Voz 0874 21:37 me recomendación más para terminar

Voz 1648 21:38 el Oscar pues corazón que ríe corazón que yo era de Maris Condés sumando me precisamente a dos aspectos que hemos todo el de feminismo oí de infancia os recomiendo estas memorias de la grandiosa Maris Conde que es la genial escritor antillana que por cierto hace unos meses recibió el Premio Nobel de Literatura alternativo y sabéis que no se dio el oficial se dio la alternativa pues bueno lo recibió ella es una activista feminista luchadora incansable por los derechos sociales aquí nos cuenta su infancia en Guadalupe que como sabéis es una colonia francesa como siendo hija además ellas hija de una familia burguesa de una familia rica descubre precisamente en París que a pesar de haber disfrutado de todas las comodidades privilegio seguido una magnífica educación bueno pues en Francia sólo es una chica negra como cualquier otra no eso más las lecturas de juventud más el paso por la universidad les llevan a un profundo trabajo de introspección en el que aborda bueno pues cuestiones familiares de raza religiosos sociales y como no políticos es un magnífico libro

Voz 0874 22:32 corazón que ríe corazón que llora publicado por impedimento gracias Oscar un abrazo un abrazo y saludo