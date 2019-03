Despedidas de soltero muy locas

Voz 2 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 4 00:16 y en algún lugar de la Gran Vía intentando

Voz 2 00:18 lo que en directo trabajar iba letrina

Voz 4 00:21 rápido arriba no

Voz 2 00:23 seamos claros Corre corre corre que te hablando por la radio que te loca porque poco récord en Canarias Javier a mantener un intervalo por lo menos el arranque ya ni el arranque perdona si no esto es una esta sección se llama las fotos has dicho sí saber con quién Javi es que sabes que es lo que nos decía que siempre intentó guardar aquí un pequeño Un pequeño o ínterin no de tiempo sin fotos pero declaraciones a nosotros ya te recomendaría que el arranque

Voz 5 00:55 la sección por lo menos lo hiciera de cara a la pared

Voz 2 00:57 sí pero sé que lo hago si es que todo prácticamente un contenedor celosamente localizados mete cuenta a partir de ahora oye tienes que comentar una cosa te yo por cierto aquí cosa has visto lo que ha pasado en la embajada de Corea del Norte en Madrid oye pero pero

Voz 0102 01:10 el partido se parece mucho a lo que me pasó

Voz 2 01:13 quién lo pájaros de Corea del Norte acordes La Habana esto no se lo hemos contado alguna vez que nuestra también no salió un tipo en el PIN de Quindio Moon cuando estuvimos en Cuba que debemos que pasamos muy buen semana allí una semana hacen bien ganamos visitamos yo creo que de las únicas Embajadas oficiales de Corea del Norte en el resto del mundo porque sólo tiene otros a4 correcto eso creo que en otros se consulados y tal pero embajada sólo en Cuba y en Rusia y entonces eso salió un señor por un un un bicho mintió gigante con una con una insignia del líder una escopeta con mete para dentro

Voz 5 01:45 le si te podía regalar esa insignia que se define a que no suelen está está yo creo que está está pegada a la piel nuestra pegada

Voz 2 01:53 pero claro eso es como como un sello de ganaderías ponen directamente con calor hubo un momento en el que no sabíamos y nos iban a meter para adentro o cerrar la puerta en las narices que para nosotros teníamos a tres de allí de la embajada armados a la puerta abierta claro esto es un tema diplomático muy curioso que ya creo que como en su momento que si pisas dentro de la embajada es territorio norcoreano total de los cuales como cuando el Mario se caía por la tubería verdes apasionado pudo

Voz 6 02:20 pues haciendo bromas con el individuo y con una grabadora en la mano

Voz 2 02:23 hay veces que me hace que no está bueno estar fueran comunistas

Voz 5 02:26 es decir bueno pues eso ha pasado en Madrid hace unos días

Voz 2 02:29 sí en la parada del norte yo no sé si tú cómo exporta

Voz 5 02:32 de la embajada tienes algo que decir es que no puedo hablar

Voz 2 02:34 esto sin salvo que me digas que hay algún nuevo tipo de acuerdo entre PRISA Radio y bueno la fuerza del clima internacional en Primera no pudo hablar en esta cadena de eso temas los héroes una llevas Tuenti negociar aparte no si sólo puedo hablar que en ese despacho Broncano ahí asociados efectivamente que viene a mi bufete es lo poco por lo tanto no os y me llaman del diario en el diario también al diario oyes a veces que hablamos hoy no

Voz 4 02:55 sí

Voz 2 02:56 vale me ha comunicado pregunta en la Gemma que está Gemma se me ha comunicado cuando se me comunica hace dos minutos vale pues se comunicar me está viendo voto Gemma que que esperar entre Fotis voto mientras el tema de qué tipo de producciones del Tajo

Voz 5 03:11 hay que decir que se ha comentado mucho como tú echase la culpa Gemma de que no se escuchara a tu conexión hace un par de semanas de la semana pasada

Voz 2 03:18 bueno vamos a ver no es que el hechas polvo que te incumbe me teniendo Javier que te eche la culpa cuando no escuchábamos auriculares no era tu culpa dice Gema que ya lo sabía yo también pero yo no leche no le eche la culpa de Mis auriculares pero luego los que medió ella eran más malos demonios tampoco porque claro

Voz 5 03:33 la gente ha malinterpretado tú le eche la culpa prisa por Rochester el bricolaje de mala calidad es distinto

Voz 2 03:38 la culpa de este estamento glorioso pero que tiene peores que los de la Renfe entonces qué espero yo así hoy mala unos un poco mejores me hacen me hacen herida en el pabellón auditivo pero a nivel de sonido también bueno recuerdas lo que te ha dicho a Gemma Montull una eh Gemma que te Kamen por mímica lo el tema como era el tema para que no se escuche aquí para que parezca como era por mímica no hombre no hagas eso Gemma Gemma está haciendo como que se pone una niña uno no porque lo diga que no haga este ah vale vale vale por al de soltera porque antes ese gesto Hole es decir gesto un gesto has entendido becaria

Voz 5 04:11 todo ese sí pero yo como como si te pones una

Voz 2 04:13 John

Voz 4 04:14 además Gemma sabes que vive en Getafe ganador que ver nada con esto pero en fin

Voz 2 04:18 sí sí bueno caballo o me hayan proliferado mucho la despedida de soltero es claro claro claro escucha perdona Javier otro hoy otro inciso previo más he tenido mucha introducción hoy pero hoy cuando yo estaba esperando para empezar no sé porque ha dejado abierto tú micro mientras habla con el invitado que no sé si escuchó que le has dicho lo voy a contar has dicho el señor por si no les escuchaba a ver estos así como de comedia pero no sé si con John engaño como que es un poco dicen que he hecho

Voz 5 04:43 esta ha sido mi introducción es verdad pero he acabado estoy diciendo pero luego hablamos en serio es mejor dicho pero luego hablamos en serio

Voz 2 04:51 por eso no es verdad vale vale

Voz 5 04:54 que ya no puede ser otra vez en Vic Leteo gracias bueno pues estamos muy cerca de que empiece la temporada de bodas yo creo que el tema o creemos todos que el tema de espía de solteros en los ha ido de las manos y entonces queríamos ver si tu encontrabas a alguien que haya tenido despedida de solteros loca local loca vale vale pero no no es un tema que yo creo que te pega mucho desliz tiempo

Voz 2 05:12 cuénteme no me quiero mover por quién contra un sitio muy bueno que estoy al lado de paso de cebra parece que cruzar entonces la gente te atacan no porque piensan que estoy en algún tipo de misión periodística grave e Hinault entonces que me muevo

Voz 5 05:23 hombre yo diría un perfil treinta años entre treinta treinta y pocos hola

Voz 2 05:28 cuarenta y pocos saben que se había casado o que tenga

Voz 5 05:31 en la recientemente espías solteras que pertenezcan supondrá no

Voz 2 05:37 ustedes porque porque has porque has hecho uf móvil al al al verme no no por el por el día de hoy generar llega que yo estoy sumando más agobio al día que ya lleváis así que porque ponerle demuestro agobio madrugar vale pero pero un día es un día normal tampoco David tenía que trabajar

Voz 7 05:58 tras nueve y promoción de eventos

Voz 2 06:02 promoción de visas a ver si verdad porque igual coincide con el tema estamos dando de despedidas de solteros deciden otro tema en qué tipo de viento sólo estudios de música bueno suele haber música también para tú yo maestros y también trajo con con música al empezar hablando de de soltero cuando sale una perdida cuando alguien contrata un servicio que luego no sale bien has visto alguna despedida recientemente puesto o de amigos ya no todavía no estoy por ir pero no ya cuando tienes la primera la primera tengo en octubre de este año es el primer amigo que se te casa y con qué ánimo va sabes a la fiesta si la hubiere a tope a tope a tope propia Torres ella tenéis un grupo de Whatsapp de despedida Antonio sí sí lo ha hecho a sí lo ha hecho sin poniendo cosas en ese grupo digamos imputables por la Fiscalía no no no llegamos a a nada no digamos o menos pero que no he dicho eso pero pero es lo que ha dicho tu novio riego casualidad sí pero porque ya te ese comentario se pregunta e insisto qué tipo de Tchité se ser portador de la tele y Twitter esas cosas pero hombre que existe es ese joder que yo estoy aquí un reportaje periodístico a sacar un humor negro pésimo aquí periodismo pero esto que hago ahora como compara gana como comparaba como dices que es un momento para cortarle sumen para cortar el chiste inapropiado que ha hecho tu novia

Voz 4 07:20 sí además además que queda para siempre esto eh

Voz 2 07:22 qué queda registrado en la SER el chiste que has hecho sobre la sede no bueno es decir de desgracia responde al deseo deseo lo mejor a lo mejor una pelín ahí ahí digamos previsto casarse en esta pareja luego no ahora desde luego esto sí casarse vale pues ya lo mejor mucha suerte bueno p'alante como como dices mira me voy a casar chavales que estaban en han escuchado mira a ver si iba a ser mentira e muy cierto esto tú con firmas sí confirmo cuando la bola

Voz 8 08:02 bueno estamos pensando en la fecha para eh

Voz 9 08:05 qué grado de hacerle la la despedida

Voz 2 08:08 esto es increíble cosas que a mí me acojo no poco rabiosa ese no sé qué me me segundo Javier no me digas que no es la hostia lo que el tema vengan nosotros en beneficiosos al tema no no no no no es el el el paso la cuarta ola del periodismo que te llueve que los temas pincha pincha como trasposición ha visto no yo vengo yo no ser un reflejo de que era entonces hay hay grupos de whatsapp de cómo se va también

Voz 7 08:33 el vio el vio hay ya despedida Elvis eh no no existe todavía

Voz 2 08:37 hay una cosa aquí me está dando hay una cosa que os aconsejo yo he ido poco a poco también en casa sólo uno dos pero uno de ellos cometió el gravísimo error de hacer el mismo un grupo de Whatsapp para su despedida en la que no metió a nosotros todo el pueblo todos los locos con su familia la familia Cover tienes lo que sucedió a continuación primera eh gente que será peleado siempre Familia que ya no se habla ante lo que se dijo no lo hagas se llegó a celebrar la boda se celebró la boda pero había caras largas por lo que éste había dicho en ese grupo obviamente están el hubo discurso ni nada no hubo discursos porque claro la gente había igual una tía abuela del novio que sabía lo que había dicho el padrino del novio en lenguas no lo hagáis no me que les

Voz 9 09:16 no no él a mí lo la única Sevilla así cercana que tiene como recientemente con una boda es que el padre de la novia estaba un poco perjudicado vistió una hora hablando y dándole

Voz 2 09:26 qué dices hombre yo tampoco como los primeros cinco minutos pero el nivel

Voz 9 09:28 Dios le aplaudía vamos y tal pero ya la primera cuando pasado día treinta minutos ya año entrever

Voz 2 09:35 ya tienes tu en la boda de la hija de Ortega Cano

Voz 9 09:39 Alicia Alicia en septiembre luego llega tu DOT aquí si un amigo de Madrid que se casó en Galicia y yo fui desde Bilbao a todo como muy por cierto venimos de Bilbao

Voz 2 09:50 el padre de tu novia tu suegro o tu padre le empieza así juegos y yo te pones un poco mecedora hilar un discurso largo si se atisba ese peligro mi padres un chapas yo ser padres un tour argentino de pura cepa vendrá con un año preparándose

Voz 5 10:06 pregunta bueno ahí

Voz 8 10:09 más hay más en la familia en más de un susto

Voz 2 10:11 con lo vota venga a la ciudad da bien la Torrassa Jiménez algo Javier pregunta en el que se va a casar

Voz 5 10:18 que cómo les gustaría que fuera su despedida de soltero o qué es lo que nunca querrían esa despedida

Voz 2 10:23 vale en el pronto Javier muy bien preguntado en el periodístico si tú tienes algo aunque no depende de ti porque hacer los colegas que preferencia tendría tú para tu propia vida de soltero algo que no quisieras bajo ningún concepto

Voz 8 10:34 bajo ningún concepto es que me a usted esos jamás

Voz 2 10:37 ser un póster sí el ataque gol me ha dicho qué tipo de salidas medievales como te mandaron por lo visto aquí miro hacen cosas muy raras darle a un poste por ejemplo por cuánto tiempo bueno vamos a veinticuatro horas nada bueno estoy viendo pájaros darle romperle los nudillos con un martillo bueno pues bueno de moda también en Bilbao yo sí que quiero es Karaoke japonés japonés se diferente en el karaoke Mediterráneo sushi en muchos sushi Hay canciones es un cargo que hay mucho escrito hasta exactamente igual que un karaoke Murcia pero con sus correr me ha dicho que Roque japonés como se puede darle la cara

Voz 9 11:15 aunque en en símbolos extraños

Voz 2 11:18 estoy hay luz pues las tenéis algún mini cosa que ya tengáis previsto para la despedida que quieras contar aquí no puedo contar no puedo decir nada pero me palabras clave

Voz 9 11:30 que hemos venido este fin de semana a Madrid y a que iba a empezar todo

Voz 8 11:33 a puedo del matrimonio mi mujer por televisión mañana

Voz 2 11:37 previsión no esto la radio al partido que quiero ir a un crossover sí sí yo me quiero casar ya veis ya veis planificado la boda no a ver estoy en ello soltado un poquito la historia pero quiero hacerlo pasivo yo en principio preferiría que no la verdad el qué pero pero seguro que la ruta de la fortuna o Susana Griso palabra palabras de Copito en lo que va a pasar además es decir eso te van a poner los huevos en la cara tiempo de no no hay desde creme como consejo no lo vale vale bueno igual no se celebrará bueno vale luego oye perfecto así que vamos a Jorge Ponce os deseo lo mejor día mucha suerte enhorabuena que adiós oye ahí pero he pasado cinco veces contigo en Varsovia que pasa que pasaba cinco me perdone Javier una muchacha he pasarlo contigo cinco meses en Varsovia que te refieres pueden Varsovia son las de Erasmus sí cuando estaba te bajón Jonan pueden ponía residencia me lo he pasado muy bella pero hombre eso pero sólo Dios allí otros amigos europeo es bueno sí es la primera persona que va estar sola en casa así de hecho se como se pretende el Ministerio te te quitan la beca dice no pero mi amigo porque tienen convergente no te J a corriendo sin duda graciosa ya que estamos en directo hablando de otro tema este que se complique pero bueno me alegro de verdad me alegra ver alivió señala el tema como dices el tema el tema de bien le pregunto esta muchacha o es que ya se más que se nos echa el tiempo encima no podemos cuál es el tema Dime que cuál es el tema te falla te soltero y tiene que comprar ya que con toda la gente que veo dice los sorteos con fotos de una bien pero no me vale vale vale seguir yo menos soltero pero

Voz 9 13:22 lo algo guay que bueno correcto

Voz 2 13:25 es la mejor manera que bueno pero soltero es una muerte de alguien sube por favor sube también vale Javier me voy decíamos ante las despedidas de eso

Voz 5 13:49 pero han cambiado mucho en los últimos años yo diría que Amal es habitual que ahora típica cena y fiesta con amigos el añadan ahora planes alternativos que incluyen desde viajes al extranjero hasta fiestas temáticas o incluso autobuses discoteca si a alguien viene a menudo a Madrid es posible que haya visto un autobús muy grande lleno de gente que recorre las calles del centro es un espacio que sirve de discoteca móvil digamos que está de moda hablará de despedir la soltería hoy tenemos en el estudio a César Gutiérrez que es socio fundador de Party vas la de esas empresas que organiza despedidas en estos vehículos como está César buenos días

Voz 0102 14:22 buenos días Javier esto es tal y como yo lo he descrito es una

Voz 5 14:25 tú buses más o menos diáfanos por dentro entenderse celebró una fiesta que puede durar horas correcto

Voz 0102 14:30 sí tenemos autobuses además son los cogemos grandes dieciocho metros articulados con capacidad para noventa personas noventa personas noventa personas se como dices tú pues se ha dejado de se llevará de protección para que la gente de pie y agarrándose fundamentalmente lo que hacemos pues es fiesta dentro de autobús con gente que la despedida cumpleaños todo tipo de gente que inmobiliario lleva dentro el autobús lleva asientos también si lleva una serie de asientos podemos decir que por normativa te llevan una serie de asientos pero sí que hemos intentado pues que haya una serie de lugares plazoleta para que la gente pues para ir más tranquilo pues cuando te han no hay hay ahí

Voz 5 15:05 en este sentido se aplique la legislación convencional supongo que para entonces la gente tendrá que llevar cinturón de seguridad

Voz 0102 15:11 yo no porque cuando estás haciendo un transporte urbano como hacemos nosotros no tiene necesidad de llevar cinturón de seguridad con lo vasco no a lo mejor un autobús de la mete en la tuve en la mente llevas dentro en ningún momento yo entiendo que el autobús está movimiento sí sí es verdad que como vamos es decir de estábamos muy despacito lo lo más importante no es llegar rápido al pensar que durante durante el recorrido con lo cual no tenemos problemas llevamos dieciséis años hemos tenido ningún ningún sin Nuestro todavía a la cabeza fíjate que es complicado que las empresas de transporte vas y te vas cualquier día la mete siempre hay alguno que le ha pasado algo pues otro llevamos dieciséis años siete que no hemos tenido ningún imprevisto está bien porque nosotros vamos con mucho cuidado como te he dicho no tenemos prisa por llegar a ningún sitio lo que queremos es que el propio recorría la experiencia

Voz 5 15:53 a la gente os pide que el autobús digamos circule por lugares determinados au la hacéis un tour por Madrid y fuera o por dónde estés

Voz 0102 16:00 nosotros siempre intentamos hacer un tour pues por cierto que sean conocidas sobre todo porque cuando llevamos público femenino es el que más les gusta a también les gusta que les vayan vayan viendo la gente como bailando vale entonces el autobús fue lo que más llama la atención a ver a ver un momento ha bastado o tal

Voz 4 16:16 porque estamos en penumbra porque estamos no se han apagado la luz al salir pero me había terminado pero esto es un ambiente demasiado íntimo para para esta ahorita este tema está tratando es que tenía una entrevista incómodos y una entrevista muy mayor

Voz 0102 16:29 ahí ha creado ambiente hecho

Voz 4 16:31 pero a a mi me gusta de esta parte esta sección que sea

Voz 0102 16:34 todo lo más con focos de estadio de fútbol para que no quede nada a la imaginación César Gutiérrez Solana

Voz 4 16:39 no no lo atractivas David Broncano David Broncano Party van a partir

Voz 0102 16:43 las partidas de autobús o de o de o de o del pez tus

Voz 4 16:48 a eso autobús sabes lo que has sabes que hay un pez también el plan más caro Black de fiesta hay un videojuego incluso en escucha son autobuses en donde caben hasta noventa personas hay que van despacito por Madrid donde la gente dentro está de fiesta

Voz 0102 17:04 no serán los de los pedales no no quiso hablar de la

Voz 4 17:07 es una discoteca con con ruedas básicamente pero escucha no ha pasado nunca nada en mira que en la MTV cero incidentes

Voz 0102 17:13 pero incidentes hombre algún alguien que haya algo que haya bueno vamos a veces de Nepal no ha gustado un embarazo también bueno estábamos hablando algunas veces habrá pillado en ese autobús Baena vamos sabe estamos hablando diferente de frenazos que alguno se cae otro tipo de tráfico claro está preguntado detrás pero pero yo me refiero eh pero sí tiene claro sí sí claro dentro tampoco divorcio bueno eso sí eso ya no te puedo contar mucho pero sí que ha habido haber has dicho

Voz 5 17:36 lo que me interesa mucho en tu última respuesta uno que esté

Voz 0102 17:39 pues de fiestas le gusta más a las mujeres que lo son en general hablemos de setenta por ciento mujeres treinta en el autobús de fiesta aturde

Voz 5 17:46 que es de cristales transparentes claro la gente que va por la calle

Voz 0102 17:49 además además no lo decían en principio que no tintas los cristales decimos no nos es que a la gente que va dentro lo que les gusta es clave también

Voz 5 17:55 vale pero entonces ha dicho también que que vais por Madrid y que la gente que muchas mujeres que van dentro sobre todo les gusta mucho lo de bailar y que se les vea pero fueron rojo y el momento es un poquito ves que yo no no no no para que también verlo pasar pero se te queda ahí delante y tal

Voz 0102 18:09 bueno pues me estás prácticamente con tus hijos tu eres tú tú pienso en ese en ese señor que va tranquilamente a misa señor del Opus parece al lado un partido

Voz 4 18:16 tras a la una de la mañana

Voz 0102 18:22 tiene que confesar pecadores ahora es muy hombre por favor respeto a esa gente joder esa gente de Hazte Oír mitad de pronto al contrataque con otro autobús peor hay divertido porque es que la chica incluso vamos haciendo juego dentro de autobús y cuando vamos la basura al policía tal cual como digo vamos vamos viendo para que saluden como la policía saludar pues a los policías a Bale pensaba que me que el clásico de que viene la policía Ferràs esas son cosas que han pasado justo por ahí pero pero en general ha salido ese Taser dice clásico de policías stripper

Voz 5 18:55 es total

Voz 0874 18:56 el TAS para la audiencia que no lo sabe la eléctrica sí exacto sí que era policía suele llevar colgando en de si efectivamente que

Voz 0102 19:03 vale el chiste cuando

Voz 0874 19:07 cuánto pero explicado porque entiendo que hay una parte lo sí

Voz 0102 19:10 no puede ser si te buenísimo en cuanto voltios que les

Voz 0874 19:12 pero espera claro si son cristales transparentes no puede haber estado

Voz 5 19:16 pero entrando porque

Voz 0102 19:17 también eso también eso estamos en general antes como estábamos hablando como antes se la gente lo celebraba pues si no de cuando hablamos antes que es quince años ha cambiado mucho las cosas y cambiar han cambiado así ha cambiado y creo es que ha cambiado porque antes era relativamente normal pues que te pido es un espectáculo privado se ubica el tasa Santa ser bastón sabes entonces pues en un momento dado pues se ha hecho es espectáculo que algunas ha hecho impartís pretendemos preparar

Voz 6 19:41 no porque habla de que supere porque habla de se que yo no lo he visto en condicional espejo retrovisor cuando se ha hecho si se hubiere hecho alternativo que llega

Voz 0102 19:51 se empezando pues cuando se gaste señores cuando se ha hecho pues lo preparamos para no

Voz 4 19:55 si fuera vale

Voz 0102 19:56 más vale vale tener un botón de repente aún a los cristales y fuera eso es más más o menos un poco más rudimentario llamamos teníamos Cortina cortinillas va y es difícil delimitar los cristales que sea

Voz 5 20:09 eso en ese autobús que personalmente no te gusta

Voz 0102 20:12 qué ha hecho fuera de la Convención de Ginebra que haya haya prescrito pues bueno vamos a ver una fue puesto nervioso eh fue buena porque nosotras dentro de autobús siempre decimos que queremos no somos somos animadores quieras vamos con un grupo que la gente se lo pase bien pero hay veces que hay algún grupo pues oye que por mucho que lo

Voz 4 20:29 sí sí que iba a cruzar

Voz 0102 20:32 una muñeca hinchable llaman todo el rato dando el coñazo con la muñeca hinchable expresión sí sí pero luego después también una una ventana de emergencia que no que no hay que tocarlas sabes porque claro esa gente sólo para emergencias pero bueno algunos les gusta pues cuando un poquillo dejar a asomarse por la ventanilla como un perrillo por la sabes más que ellos asomaron la la muñeca gesto pero claro cuál fue el momento donde la suma no justamente justamente pasando por un cuarto colaboración en Madrid sí justamente cuando decir que te guardia no no no les no le sentó bien que hubiese gente pues a mí me está haciendo que a mí me acontecía bueno pues es ahí directamente a mí me parece una falta de respeto a la Benemérita que llevaba velando por eso te España bien todos años creo que es al igual que tú yo creo que es al menos lo mal pero son gente de bien para verlo fuera y qué tipo de delito están cometiendo lo sé porque nosotros no fuimos nosotros no podemos estar ausente bueno para la gente que

Voz 5 21:25 de hecho lo de la muñeca vosotros seguís recurso puesto nosotros no

Voz 0102 21:28 hemos imagínate que ahí en Cuatro Vientos los deja estoy pero aunque eso no es bueno pero qué tipo de servicio se que cuando se sea tú de prisioneros por supuesto vamos a él él tú vas con cincuenta sesenta personas que iban pasándose lo bien que baile débil se queda atrás llega que te está dando todas las noches se empieza a pasa mira aquí están llevamos va hacéis contáis cuánta gente entra pero no cuánta gente sale básicamente por Bryce al contar siempre con una pulsera nosotros siempre hacemos al principio es cuántos son pero luego los que al final pues ya que cada vez que veía gente con una pulsera pensando la en Madrid ya puedo pensar que mira no van a coger el bus sí sí un ciclo si hay gente que no dice que no es un control pero bueno como son hombres y es esto tú lo has dicho es visto como van vale pues ya se un poco quién desarme

Voz 5 22:12 déjame que hago una pregunta más y es claro esto es un autobús

Voz 4 22:15 sí sí

Voz 5 22:15 yo entiendo que hay alcohol dentro todo

Voz 0102 22:17 el posible no no no no sean otros lo que hacemos es complicado exigir que la gente vaya con el puesto vamos a ver justo si mete en un autobús ochenta sesenta personas si es complicado que todo el mundo vaya ahí con sus habituales sábado hoy viene veros como hacen otros embudos el servicio que hacemos fundamentalmente el paro esto es lo que hace es que te lleva también a discotecas donde no esperas colas no pagas entraba las copas son más baratas que te va bien te mato no no es acumulando va acumulan directamente la hipoteca se queda la puerta directamente al porque este es un poquito también no tienes todas esas razones y poco Imserso no si cuestan meterlos no voy estar medio de todo el mundo a ver

Voz 5 22:58 entonces la gente va entrando pero al final de la noche ya van ya van

Voz 0102 23:01 no sé si por eso vamos varios animadores varios guías animadores que es lo que hará falta que les animen eh pero que yo creo que se ha bajado

Voz 5 23:12 la ventanilla hay como en el sentido de lo en Barcelona que

Voz 0102 23:14 también del alcoholímetro se dispara de faltan los quiero decir curvas gente que va bebiendo toda la noche

Voz 5 23:22 José limpias madre dio el ex que hasta hace poco una pregunta

Voz 0102 23:25 de padre esto esto como lo limpia y lo voy vamos a ver no lo vais a creer pero tal y como lo hemos tenido vemos la base sí pero también sí porque él yo creo que la gente se va controlando también sabes que las discotecas cuando tú entras un poco pasado pues una paliza hay que se te quita esto que exalto empató fuera que te dé el aire que no mientras cantaba es eso también lo saben cómo vamos a a discotecas pues tampoco pueden desfasada la primera porque saben que la segunda ya entre sí sí pero siempre

Voz 5 23:48 el noches autobús ha visto de todo ya ha pasado de todos a los líquidos Can seguramente caído sobre su pero bueno nosotros sí que me lo habían helados

Voz 0102 23:54 Bush pocas cosas a pasar poca cosa no podemos perder algún diputado algo muy diputado que vaya ligado mucho yo voy al gallinero no la verdad que hay gente conocida no hemos tenido mucha no

Voz 5 24:05 algunos sí

Voz 0102 24:06 alguno pero no no pero lo cogió un exclusivo además dijeron queremos y sólo nosotros bueno pues me me me me apunto a un poco Theo que te ahí dentro que creo que buena pregunta que qué tipo de conductor es conductores a prueba de todo tipo de situaciones a todo tipo de distracciones es un conductor para Siria llevando sí sí sí además se bueno está en los oídos que ellos no saben lo que está pasando eso lo sí pero Lete le tendieron llevan llevan un espejo también le tendríais cristales blindados y movida porque lo más que pueden caer ese es que teníamos una broma que te de Mortadelo que les pueden caer al al conductor que

Voz 4 24:39 pero ya digo el de Taser vamos arrimando que que me va

Voz 0102 24:45 aquí

Voz 4 24:48 muy buena que a ver si se viene arriba a verla bromas durante la cena pues estaba

Voz 0102 24:53 estaba un grupo de está el grupo entonces de repente un borracho cenando contigo que está dando el coñazo que empezaba con vosotros cuando suben al autobús pues resulta que el conductor de autobús

Voz 4 25:03 bueno bueno bueno claro esto es arrimar el sector esto es una broma interna gremial

Voz 0102 25:09 sí pero bueno lo bueno no pasa bien la gente

Voz 5 25:13 a César Gutiérrez socio fundador de Party vas es una de esas empresas que organizan despedidas en estos vehículos lo dicho si alguien ya a partir de ahora una gran ciudad ve alguien estaba cerca de un cuartel de la Guardia Civil

Voz 0102 25:24 vos ya saben porque autobús haciendo trompos en Cibeles también no es de la EMT

Voz 5 25:29 la verdad es que en la nueva Gran Via es alto gusten largo recorrido que podrían eso tengo ahí cruzándose encallado gracias a vosotros gracias que ha pensado olvidado ahí hay un par de paquetes para que que que peso son no es de la Fundación Francisco Franco vale si es que pueden enviar un pequeño que una muestra al laboratorio de Leroy Merlin creo más si es así largo

Voz 0102 25:49 esto no es para saber dónde hay que hay que yo no quiero no la idea es que lo que me ha encomendado Pedro es que no sacar al que no es

Voz 4 25:56 bueno ya le pasó igual podías resbalar saquear no no bueno ahí

Voz 0874 27:17 bueno pues bronca no tenía que marcharse está siempre como al acecho a ver si me marcha David de siempre que yo soy el que le llama desde el otro sitio y le pone obligaciones para que me deje sitio mi hija a tu lectura de estas cosas que eso es bueno para poder para hacer olvidar lo es tu madre la que lo hace muy mal una playa paradisiaca en su como en Canarias y mientras se pone morena bueno seguramente se ponen fiera comiendo palmera de chocolate con palmera de chocolate todo lo que haya Canarias cuidado Canarias que está Ángela Quintas cómo estás hacerla buenos días

Voz 0187 27:47 buenos días

Voz 0874 27:49 por ejemplo que malpensados hay

Voz 0187 27:52 me arrepienta de haber hecho el el programa de lotería

Voz 0874 27:54 las palmeras si te han echado mucho la bronca aunque no

Voz 0187 27:57 mira subí en el ascensor con un vecino que con el que no había cruzado más de cuatro palabra sobre el tiempo según estábamos los dos solos en el ascensor me dice croquetas empanadillas Se puede no Pantera se pueden verdad sí me quedé mirándole como diciendo que este señor quién es algo que me mira que me saca ahora sea que ya es mucho

Voz 5 28:18 siente con retintín habrá estando en tu consulta no estaremos siempre

Voz 0874 28:20 ella es mejor también también para ella las palmeras de chocolate te dan dinero

Voz 0187 28:26 sí bueno pero a ver que yo yo siempre digo un dulce de calidad de vez en cuando no pasa nada Gemma es estimando

Voz 0874 28:33 vez en cuando en una vez a la semana pasada semana tres cuadros aún no tenemos una brutalidad no la comida en esta semana de hecho lo hemos escogido además porque es esa actualidad mira esta noticia que tengo aquí en Madrid el primer concurso de comer que invade Estados Unidos hay un concurso

Voz 5 28:49 comer perritos calientes que siempre ganan asiáticos por cierto asiáticos que entrenan mucho no sé muy bien por qué pues en España lo hemos españolizar dos un concurso de comer croquetas el veinte de marzo en Lavapiés se concursa por parejas y quién antes se coma veinticinco croquetas gana el premio son diez euros y cerveza yo creo que también podían haber sido

Voz 0874 29:09 ya no sé no sé beticismo creo que te sanciona depende del tamaño va un poco mejor ya las he visto que no debería llevar con carretilla casi vamos a hablar de creo que trabajar si es que no me gustan mucho las creo que a mí me encuentro en serio pero por qué porque me parece como comida vulgar a todo el mundo se de cumpleaños Angus

Voz 5 29:28 es Roquetas pero también como que yo suponga jardín hasta me me lo sé pero en el origen de la croqueta seguro que está la Guerra civil algo así entonces época de escasez y con los restos

Voz 0874 29:38 claro hay que aprovechar pero yo no tenía una buena experiencia con las croquetas me parece u croquetas la gente se vuelve loca

Voz 5 29:44 yo digo mal en croquetas una tontería las

Voz 0874 29:47 me he estado viendo ahora mismo es la primera persona a la que como con la que no les gustan las creo que tiene que haber más pide a los oyentes que se manifiesten antes voy a hacer

Voz 5 29:56 pregunta otra manera Ángela cuántos de tus pacientes están en tu consulta por culpa de la oficina

Voz 0187 30:02 me imagino que muchos que muy peligrosas son peligrosas si peligra si cabe más

Voz 0874 30:08 son menos que lo que se ha estropeado el domingo Ángela

Voz 0187 30:12 qué quieres que os diga las calorías que tiene en fin

Voz 0874 30:14 quiero que me digan la verdad

Voz 0187 30:16 mira por cada cien gramos aproximadamente unas ciento cincuenta y cuatro kilocalorías del problema

Voz 5 30:21 cien gramos

Voz 0187 30:22 sí que en gramos en muy poquito es que tienen mucha grasa mucho hidratos de carbono poca proteína ya están fritas con aceite

Voz 0874 30:30 insisto este subrayaron un agarrada podías podríamos concluir que es un agarrada a una croqueta

Voz 0187 30:36 no haber una guardada no pero que me refiero que es algo que hay que tomar eso sí que hay que Tomás vio como las palmeras del otro día

Voz 5 30:42 en serio tú me estás diciendo que solamente pudo comer una croqueta de vez en cuando

Voz 0187 30:46 un sano pero de vez en cuando sí

Voz 0874 30:48 sabes Khadija que él siempre se piensa que se dedica esto es sí claro pero como hoy estoy lejos

Voz 0187 30:54 os puedo decir que ahora el reto es de comer croquetas lo tiene un vasco que se llama Patxi bollos vaya paraíso para eso que en mil novecientos treinta y seis se comió doscientas XXXVI croquetas

Voz 0874 31:08 pero espero que cientos con como estás

Voz 0187 31:10 treinta y seis en mil novecientos treinta y seis desde ese momento no se ha superado el récord el galardón

Voz 0874 31:15 el año

Voz 0187 31:16 no no es la comido de una sentada y no pueden

Voz 0874 31:19 sí puede ser que muriese en el treinta y siete mujeres vino de en marzo

Voz 0187 31:28 pero sobre las croquetas podemos encontrar muchas cosas por ejemplo Ramón Gómez de la Serna dijo que sí a las croquetas el expusieran grueso hueso la gente comería menos porque sería es consciente de las que te has comido

Voz 5 31:39 aclara que no nos iba poniendo al Cristo oye puesto es una buena cosa que tipo de recetar tus pacientes no come croquetas pero con hueso

Voz 0874 31:46 con hueso que dentro peor por ejemplo cuatro croquetas una palmera de chocolate a sabes qué preguntas sólo a tu vecino del ascensor

Voz 0187 31:55 no voy a escuchar las el asesor que yo no tenía ni idea de que él sabía quién era yo pero ahora ya lo sé

Voz 5 31:59 las croquetas son son muy españolas y mucho españolas

Voz 0187 32:03 pues no no son francesas cree que el origen es francés si en el siglo XIX llegó a España pero Luis fecha Mel que ya hablamos con de él cuando estábamos hablando no recuerdo que era para hacer la saña creo que fue se que se cree que fue como el cómo inventó la Baixa Mel pues un poco fue el que le fue dando la forma la croqueta luego

Voz 0874 32:22 me acabas de de de de ilusionar mogollón porque pensé que era lo más español que existía la croqueta

Voz 0187 32:28 no no no no no no y luego también hay gente que se lo atribuya e Italia que fueron un poco a los que ya le dieron un poco como la capa dura que lleva fuera no el rebozado a esa Bésame el que habían inventado los franceses

Voz 0874 32:40 hicimos nada nosotros no no más ellos y nosotros les llamamos concretas eso es nuestra aportación pero que todavía no se puede decir por la RAE concreta no no se puede decir ya lo dijimos sí hay hay algún

Voz 5 32:57 por qué comentamos especialmente los españoles cuando hacemos croquetas Ángela

Voz 0187 33:00 pues es muy importante que el aceite este muy caliente que el aceite muy caliente para que así la croqueta no yo no sé si dos sedes Moroni y que no se quede muy como muy como empapada en aceite no

Voz 5 33:13 a esto sí se hacen croquetas con harinas sin gluten cuesta todavía más que en lo que no se hay una especie

Voz 0874 33:19 enlaces con harina integral se podría se podría hacer una croquetas sana a verse podría ser una una croqueta con harina integral bueno hay gente que al horno en vez de la adscritas esto es lo que iba a preguntar se pueden hacer al horno

Voz 0187 33:32 sí qué tal

Voz 0874 33:33 buen fatal me está diciendo el invitado que es muy mayor invitados están igual que además era muy cumplirá ha declinado hablar mientras que no se representado que ya viene con los deberes hechos que la primera que bien

Voz 5 33:46 ese Chema Soler que es propietario y chef de la Castro coquetería la gasto pero que tenía de Chema de hecho en la calle Barco número siete tengo que decir que está detrás de la radio y es un restaurante al tú vas mucho no mucho pero pero voy siempre que puedo porque es que está muy bien para ti las croquetas son las palmeras de chocolate para Angela

Voz 4 34:02 en el entorno en el radio de digamos

Voz 5 34:04 los cien metros de la radio se si no eso sí que es el sistema cómo estás buenos días hola qué tal buenos días me siento muy bien cuántas barbaridades has escuchado en estos cinco minutos

Voz 13 34:11 pues bueno no muy no muchas a la verdad que todo todo tenía mucha razón de todo es muy coherente como hay que matizar matizar noto todo es verdad la la croqueta es sabemos demasiado lo que es el que ha muerto por eso nada más Aziza sí es verdad que comerla con control de hecho mi especialidad son las croquetas pero yo en el restaurante somos los primeros que no fomentamos que no tenga una persona croquetas de hecho nuestro restaurante la especialidad unas tapas claro y usamos la cruz de tampoco como punta de lanza no pocos nuestra especialidad pero tampoco a mí no me gusta cuando un cliente me dice que lo todo croqueta

Voz 0874 34:48 lo que ha participado en la convivencia porque le frena la dicen Antonio no puedes comer tantas creo que lo intentamos frenarlo si yo cada uno su el tienen prohibida la entrada a alguien en el restaurante a pero tal

Voz 13 35:02 hasta ahí no no no se ha o el caso porque al final la gente no nos hacen poco caso no al final se desconozco si te aconseja es es la más dura que otra pero pero

Voz 0874 35:11 es verdad que el menú es un montón de

Voz 5 35:14 es pequeñitos y croquetas creo que hay una o dos

Voz 13 35:16 pues antes llegamos a tener hasta quince variedades juegos pero al desde hace un tiempo incluso aportamos un poco el nombre ahora sólo lo llamamos la Gastro a secas pero queréis

Voz 0874 35:26 separarnos de las creo que no lo que pasa es que hemos pedido

Voz 13 35:29 sí hemos reducido a cinco cinco verdades porque las hacemos todas a mano de forma muy artesanal llevaba tanto trabajo tanto trabajo o me compro maquinaria y hago una industria aquí o paso a mi forma artesanal que es lo que siempre hemos querido hacer ir reducimos variedades y así fue reducir sólo a cinco variedad

Voz 0874 35:48 y te has encontrado con más haters de las croquetas como yo os hoy único soy

Voz 13 35:53 pues sí anotan también los hay de eso claro mucha gente dice no es que no voy a tu restaurante es que no me gustan las croquetas pises no tengo cinco tengo después treinta platos más que no son croquetas

Voz 0874 36:05 pero me imagino las de bolsa

Voz 13 36:07 parece que no pero sí te voy a confesar una cosa la pregunta del millón de millón siempre es por qué haces esto te encanta las croquetas la respuesta es yo tampoco no me gustaba mucho las te ves te apoye y te te entiendo me entiendes no sé sepa cómo con vulgaridad yo yo empecé Sarkozy no hay todo yo lo asociaba a como tú has dicho bueno algo vulgar algo si había probado hasta entonces no me gustaban vas a cualquier restaurante es un plato que se vende tanto

Voz 0874 36:37 posiblemente el proceso porque lo hace cualquiera dice vende más bueno o malo se ven Gemma gemas están faltando un control porque te amar las croquetas no no no no

Voz 5 36:46 no contesto de decir una cosa te estoy seguro de que Ángela va a ser mi cómplice en esto porque Ángela Le gusta todo

Voz 0874 36:51 croquetas congeladas están también porque es que hay Dios

Voz 0187 36:54 adiós adiós hasta en el corazón yo las hago las Hello de así a una vez y luego voy sacando

Voz 0874 37:03 no sea comes que te habitualmente pero Ángela estás dando el peor sistema croqueta desalojos

Voz 13 37:10 pues yo las echo estando en ello intentando hacer una croqueta más ligera y en que no las frías ya estás bajando un treinta por ciento el aporte calórico de las croquetas más o menos pero no queda igual no elude el amante de la croqueta no le dio una tableta

Voz 0874 37:24 a ver si tanga porque se la tira la cara no más

Voz 13 37:27 o sea que sí que no queda mal lo puede que resultó una pero no no hay nada

Voz 0874 37:31 no se pueden derrotado una croqueta con harina integral Mel ligero pavo y luego pavo vi un trozo de lechuga eso podría hacer al horno todo

Voz 13 37:42 podría pero que se lo comedias

Voz 0874 37:44 bueno gente sana como yo aunque no le gusta si se quiere ser triste que haber esto qué es lo tiene claro

Voz 13 37:50 bueno esto es ha extraído dos variedades no he traído tres tres variedades como nosotros hacemos croquetas pruebas quedas con toques creativos vale entonces tenemos la aquí sería de las más clásicas que aquí sería esta que es de sepia cocina con tinta de calamar y la gratitud vamos con con un violín vale por otro lado tenemos una de Carabineros está hecho con Khimki y lo acompañamos una salsa de Miso rojo y por el otro lado Cruz de Tyco chinitas vivir así hace

Voz 14 38:16 hola fusión

Voz 13 38:19 la fusión mexicana y me gusta esta primera

Voz 5 38:21 porque una croqueta de esas tú sabes los bocadillos de calamares tan típicos de la Plaza Mayor bueno pues una croqueta de esas seguramente como comerte cuatro de esos bocadillos

Voz 0874 38:28 que es lo mismo a nivel calórico cuál es la que más calorías

Voz 13 38:32 bien pues no lo sé la verdad es que todas bastante esto dijo oye puede esto puede ser puede ser que la las de sepia lo aparte es que estás que te has a verás que te vas a comer un asunto son como pequeñas bombas llevan tres horas al fuego por lo tanto han tenía un proceso de de mucho cocinado de evaporación se concentra mucho los sabores ahí también concentramos más las calorías pero claro las eso sí

Voz 0874 38:58 son pequeños acabo de coger una y esto va esto y tiene

Voz 13 39:04 tanta gracia que ya ese transparente yeso opaco e estoy aquí está lo que Laporta más grasa es que va

Voz 0874 39:10 no es puro aceite Ésta es la de calamares se entera entera pero bueno ver hoy yo creo que va a tardar un ratito vale hay música las manos a chorros ahora te pasito y ahí sustancia lo estoy viendo estas vais a volver gracias muchas luego hay la camiseta no no no había esto lo toca sino vuelves a alabar nunca nada no Ángela voy a tomar otra vez una consulta nueva en este caso está tomando la de Carabineros

Voz 5 39:52 con Kings cuánto cobras a Manuel por la consulta no

Voz 0874 39:55 mira más la tendría que comprar tanto por lo que lo que esto por lo que yo lo he visto la vara encima me da plantón muy rica voy aprobarla de cochino esté a gusto no me gustan nada las croquetas es esto queda todo dicho Chema Soler propietario y chef de La Gastro coquetería de Chema en la calle barcos número siete justo detrás de la radio de cerca de verdad de Chinitas muy bien si no también

Voz 13 40:22 el Guan costra también muy típico valenciano de mi tierra luego gracias por venir gracias

Voz 2 40:26 no