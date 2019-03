La ciencia de la felicidad

Voz 3 00:00 no

Voz 4 00:25 ah sí

Voz 0874 00:51 lo tengo a mi lado al cincuenta por ciento de los científicos Javier Sampedro cómo estás buenos días cómo estoy dispuesto a comerse el mundo es la mitad de ETA

Voz 5 00:59 el escucho por ahí en algún lugar Dinamarca yo creo no pero Estupinyá como te espera buenos días muy bien que me ha oído reír en danés claro este estás estás estás allí porque estoy buscando la felicidad pero desde esa perspectiva te te has mudado entonces como como digo es si te has mudado

Voz 1730 01:18 la temporal yo creo que todo lo que aprenda de cómo esta sociedad construye felicidad que este es el el mesa el mensaje interesante como están haciendo intervenciones para intentar que la gente sea más feliz entonces

Voz 6 01:32 lo intentaré devolver a España a ver si

Voz 1730 01:35 o podemos aprender Kiss paradójico no que podamos intentar aprender algo sobre felicidad de los países nórdicos bueno después la hablamos

Voz 0874 01:44 hijita que hablar sobre en qué porcentaje entender mejor la felicidad nos hace vivir más años es otra cosa que ha hablado esta semana por cierto Javier Sampedro es doctor en Genética y en biología molecular y colabora con el país es químico es bioquímico es conductor en La dos de El Cazador de cerebros intuyo que por el cazador estás en Dinamarca en aprovechamos el viaje oye nuestra imaginación está plagada de de escenas como la de Arquímedes gritando heurística o Einstein sacándose de la manga la teoría de la relatividad mientras miraba por la ventana no fueron así lógicamente es es mucho más bonito en la ficción pero la realidad seguramente era mucho más mundana eso es lo que ha pasado tienen osarios la historia de ese meteorito que caía sobre ellos de repente en pocos años los elimina ahora se dice que está un poquito adornada

Voz 0902 02:30 bueno que nos hemos dado cuenta de que es sólo la mitad de la historia igual que estamos igual que que este equipo científico el programa no es que realmente la historia en el meteorito y la extinción de los dinosaurios si os fijáis es una correlación temporal realmente la la con las técnicas de datación de los años setenta pues lo más que se podía figurar era que coincidía la caída del famoso meteorito que cayó sobre en el Yucatán Le Mexicano si la extinción de los dinosaurios pues no había manera de distinguir un un hecho el otro tú es un estrato donde desaparece en los fósiles de dinosaurios ya hay una una pequeña capa de Iridium Se puede haber con los que pueden ver con sus técnicos habituales que marca un metal muy raro en la Tierra pero es muy abundante los objetos extraterrestres marca una caída de la enorme en aquel el impacto pues es una correlación temporal lo indica una relación causal hombre nadie cree en las casualidades a estas extremo oí hemos estado adjudicando al a la caída de este asteroide con la la extinción número setenta y cinco por ciento las especies terrestres una época

Voz 0874 03:44 si es que puede haber sido otra suma de factores

Voz 0902 03:47 porque que es que hay más relaciones temporales que son tan buenas como ésta y una es un actividad volcánica en India que que duró durante duro casi cien años decenas de miles de años exigen mil años así que tiene la sobre el papel tiene la capacidad necesaria para que para o Kluivert la atmósfera impedir llegar a los formalismos fotos sintéticos romper todas catastrófica parte de todos los venenos sulfuroso que salen de los volcanes esto durante decenas de miles de años pudo hacer realmente gran parte del trabajo que estábamos adjudicando al meteoritos

Voz 0874 04:31 la escabechina que imaginé entonces la la la tierra rodeada de una capa Meca

Voz 0902 04:35 era incluso no va a oscuras practicaban y bueno te detienen ahí para saltos de estas rocas que salen de los volcanes que se pueden datar con una expresión una prisa enorme en India y esto es lo que ha hecho en este caso no es no es una capa negra pero sí son basalto los típicos de las clásicas sí bueno y que además claro entonces qué pasa aquí es que esto parecía una conspiración cósmica contra los viven cuya no te toca el peor episodio

Voz 5 05:03 a mí como el peor lugar y en el peor momento hombres eh

Voz 0902 05:06 aunque hay alguna correlación interesantes por ejemplo los volcanes ya estaban en erupción mucho antes del impacto pero cuando cuando el impacto de un meteorito aceleraron su actividad Si si os fijáis la la India no está lejos de las antípodas de Méjico is bueno la posibilidad de que el impacto en en Méjico u se repercutirá en el otro extremo de la tierra sí pero asistamos a alguna aplicación porque no se las desgracias en ciencia el gracias no existen

Voz 0874 05:44 de esto es interesantísimo pero no te pones a investigar esto los casos

Voz 0902 05:48 en la máquina del tiempo yo estoy extrayendo

Voz 1730 05:52 no se sabe cuál de las dos hipótesis es más parece mayor número

Voz 0902 05:57 que el que el que lo sepa que llevará algún premio Nobel como mínimo no no siempre de que no hay pero en Teología Stephen Jay Gould eso no es lo hubiera podido el porque no lo hay para la para entrar

Voz 0874 06:11 te digo yo que si alguien descubre aguas seis es una nueva categoría

Voz 0902 06:14 no bueno esto eso te la Academia somos suyo no también los matemáticos quieren un Nobel aunque ellos tienen los suyos pero claro Premio Nobel de Medicina Física Química esos algún jugador subió la Academia esto provoca de eso aunque recordemos que viene del testamento del inventor de la dinamita lo ocurrido pero ocurrieran de esas disciplina como se

Voz 0874 06:34 podían haber Coulibaly o podía haber inventado a lo mejor otras cosas no recordemos que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica pero ella Javier su número de whatsapp si pueden también escribirnos a mandarnos una nota de voz Illes llevamos devueltas en números el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve si tenemos un rato al final de esta sección entorno a las once pues escuchamos alguna llamada o alguna pregunta seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve decía espera que está investigando la felicidad y te has ido al el tercer país más feliz del mundo según el ránking que elabora la ONU cada año supongo que además no sé cómo son felices tampoco les importara ser los terceros en los primeros

Voz 1730 07:24 bueno han sido los primeros durante muchos años el los terceros son del dos mil dieciocho pero en los últimos años se han ido alternando esas primeras posiciones con Noruega con Finlandia es esto es casi como la liga española al Barça Madrid Barça Madrid que al final se cuela algún equipo cada ciertas temporadas pero realmente hay algo en esta en esta sociedad que cuando miden científicamente los parámetros que consideran que es permiten medir la felicidad de las personas pues son los primeros de las listas claro tiene que ser algo no individual porque al final las personas tampoco somos tan diferentes los Europa creo entre sí a él los vemos a Rubio a ellos pero no son sociedad están a nivel de individuos tan diferentes que hay en estas sociedades que que las hace más feliz es importante porque alguno pensará pues más felices que en España o en Italia que somos más divertidos que tenemos mejor clima bueno pues a la mejor ser más divertidos obtener mi mejor clima no es un factor tan determinante para la felicidad como otros y aquí estoy con Alejandro que se dedican a analizar empíricamente qué es esto de la felicidad como se puede medir por qué unos países son más felices

Voz 0874 08:45 otros déjame preguntarte antes de saludar a Alejandro Si los daneses no sé cuando has llegado te reciben con abrazos sonrisas porque están muy grande es esto

Voz 1730 08:54 tuve estuve mirando ir bueno no lo sé

Voz 5 08:59 la verdad perica donde saber después una cosa que los tiene que contar Alejandro es que están

Voz 1730 09:07 porque ellos con todo lo que aprenden lo intentan aplicar y aplicar a por ejemplo una empresa es decir hay una empresa que se llama balcón que dice oye con todo que sabéis vosotros podéis hacer que mis trabajadores sean más felices para que rindan más pero tampoco

Voz 5 09:26 es decir para que ese más productivas lo primero sí

Voz 1730 09:29 más productivos pero pero también decir oye pues sin si no me afecta a mí a sea no son gastos extras lo que bueno pues voy a intentar no sólo guiarme por la intuición no les voy a dar más no no a ver qué podemos hacer para que un hospital una universidad una empresa

Voz 0902 09:47 la un dato un bar

Voz 1730 09:50 río sea más feliz a mi es todo me resulta interesante y es verdad que cuando fui a la empresa para grabar la gente es verdad que sonreía mucho eso sí que me fije

Voz 5 10:01 bueno no mucho más que en la Cadena SER espera no claro

Voz 0874 10:05 Alejandro es Alejandro encerrado que es físico y analista de datos en el Instituto de la felicidad está allí cooperan Dinamarca cómo estás Alejandro buenos días

Voz 6 10:13 bien buenos días en el sur de Europa tenemos

Voz 0874 10:16 eh idealizado nos esos países nórdicos estás tú en uno de ellos llevan ellos este título de ser los más felices

Voz 6 10:24 pues curiosamente no muy bien no acaban de creerse que sean lo más felices si hay un poco de pesimismo respecto a

Voz 5 10:31 la esta medida piensan si esto es la felicidad yo pensaba que era mucho mejor si si si algo si hay una definición

Voz 0874 10:38 científicos de la felicidad porque depende de cada sociedad de cara no ya de cada país de cada modo de vida

Voz 6 10:46 supongo que cada cual tiene la suya nosotros medimos en función de de de de tres medidas unas la la llamada Felicidad cognitiva en la que preguntamos a la gente cómo de contentos están con subida en general otra es la felicidad afectiva en la que les preguntamos cómo se sienten hoy y sienten estresados y se sienten tal y otras la deuda y Mónica donde les preguntamos si su vida Se tienen tienen sentido entonces son muy distintas una de otra por ejemplo si si yo pregunto a vosotros como pensáis que vuestra vida en general en una escala de cero al día donde X es la mejor vida posible hacerlo la peor probablemente hizo una nota probablemente alta entre el siete y el ocho sin embargo si os pregunto cómo ha ido vuestro día hoy probablemente penséis en el atasco o en cómo ha hablado este el otro y la nota será muy distinta

Voz 0902 11:40 pero pero en la tercera cómo era la duda Mónica es la que Udai Mónica así en la que preguntamos sobre sobre el sentido de tu vida si piensas que tuvieran

Voz 6 11:49 en sentido está está afectada pues por ejemplo cuando la gente tiene hijos normalmente su felicidad en los primeros años baja un poco luego supe pero eh pero sin embargo en la adolescencia

Voz 5 12:01 pero ya te lo digo

Voz 0874 12:05 de todas maneras para elaborar este ranking mundial de felicidad la ONU se mide del PIB se mide la esperanza de vida se mide la generosidad el soporte social también la corrupción la sensación de libertad hay cosas en cambio que nos hacen felices pero no están en esa lista el otro día leí en un periódico como por ejemplo hay un estudio científico que ahora demuestra que vivir cerca de la naturaleza cerca de cualquier cosa verde o crecer cerca de la naturaleza te hace ser menos angustioso en el resto de tu vida más a lo mejor tener menos ansiedades y por tanto seguramente vivir más años

Voz 6 12:38 sí de hecho es muy importante esto porque en el informe de las Naciones Unidas lo que se mide es la diferencia entre los países entonces los factores que has dicho los factores que explican el setenta y cinco por ciento de la diferencia en felicidad entre los países no son lo mismo que los factores que afectan al individuo en el sentido de que hay dos daneses viven bajo el el el mismo producto interior bruto podemos decir o el mismo la misma calidad de del país entonces ellos no los podemos diferenciar en función de cómo es el país en general cuando miras a a nivel individual pues como tú has dicho la naturaleza puede ser importante el sol puede ser importante lo que vemos sobre todo es que la salud mental

Voz 0874 13:27 depresión ansiedad son los más importantes

Voz 6 13:30 la conexión social claro

Voz 0874 13:31 lo que pasa es que estoy viendo que la generación de mis hijas por ejemplo vive en una comparación constante no a través de todas las redes sociales siempre está viendo a personas que viven en general mejor que ella estuviera redes consisten en demostrar que es mejor que todo el mundo no se detuvo unos años este test tendrá mucho que ver con esa idea de la comparación

Voz 5 13:51 sí

Voz 6 13:52 es es un punto muy importante ese además vemos que en general los adolescentes no son muy felices y cada vez lo son menos sobre todo aquí en Dinamarca cada vez están más estresados cada vez se comparan más si se fijan más

Voz 0902 14:06 en en en los errores

Voz 1730 14:09 la déjame aclara que has dicho lo de la comparación uno de los estudios que leí que estaban haciendo era las personas que embarcan a un avión iban a clase a segunda clase las que pasan por delante de los de de primera que vas a Viera hilos comparado con los que embarcan por detrás o embarcan por otra zona del avión que no pasan por primera clase innoven a las a las personas y tomando su copita de champán en esos momentos se sienten o mejor los que pasan por según los que no pasan por primera que los que pasan por primera que es útil pero pero pero es real

Voz 0874 14:49 Dirty tiene mucho sentido sabes qué pero me recuerdo una cosa me pasó una vez con mis hijas pequeñas entramos en un avión pasamos por delante de la gente de primera clase nos sentamos en segunda hija que era muy pequeñita me dijo va porque nosotros hemos nacido de segunda

Voz 5 15:03 se pensaba que te adjudicaban al nacer bueno no no te a poco

Voz 0902 15:07 sí de eso también es verdad

Voz 5 15:10 los países nórdicos entonces generan poca infelicidad pero un país como Dinamarca en el que en el que casi no hay paro Alejandro yo supongo que quedarse sin empleo tiene que ser un drama

Voz 6 15:23 efectivamente de hecho cuando comparamos la felicidad de la gente en función del dinero que tienen vemos claramente que hay una tendencia positiva llegado a cierto momento eh ya tener más sueldo no afecta demasiado la felicidad sin embargo cuando comparas y entre regiones dentro de Dinamarca puedes ver que las diferencia de sueldo con tus vecinos es más importante que el sueldo en sí

Voz 1730 15:49 y aquí yo voy a punto otra cosa que esto sí que es de titulares de lo de lo que más me ha sorprendido

Voz 6 15:55 uno de los secretos para crear felices

Voz 1730 15:57 that a ver

Voz 5 15:59 aumentar los impuestos a ver a ver explica esto porque no no va a caer muy bien esto no

Voz 1730 16:04 que lo explique Alejandro pero pues a mi me han convencido eh una sociedad con impuestos autos tiene individuos más felices Alejandro

Voz 0902 16:13 pero ya veo pueblos nuevas ahí más más impuestos es mejor sanidad educación así más generosidad individual claro

Voz 6 16:23 mejor distribución de la riqueza entonces este es uno de los factores más importantes en los países nórdicos y los que siempre hablamos por ejemplo en el último informe de las Naciones Unidas de la felicidad Estados Unidos que es mucho más rico que Finlandia e es menos infeliz menos feliz y la razón principal es que bueno en Finlandia redistribuye en la riqueza básicamente si tú tienes un país muy rico pero hay mucha gente que

Voz 1730 16:48 que no llega a fin de mes pues obviamente la felicidad no suele afecta teñido una cosa porque había otro estudio sobre esto es interesante te hace más feliz tener un hijo depende en Estados Unidos no en Estados Unidos tener un hijo por un momento te baja un poco la felicidad por la presión económica entre otras cosas que supone en cambio en un país con como España o como los países nórdicos donde hay mucha mejor distribución de la riqueza y tal pues ahí sí que se ve que tener un hijo aumenta la la felicidad

Voz 0874 17:22 hombre en Estados Unidos pero hay tú lo sabes sesenta mil dólares al año en la carrera universitaria es para que te dé un infarto caladas que nació mi hijo te lo puedes imaginar Alejandro como como en podría una empresa hacer que sus trabajadores fueran más felices la respuesta sencilla lógicamente sería aumentarles a todos a sueldo muchísimo y que trabajen en este tipo tiene que por lo que las once

Voz 6 17:42 dice claro cada cada empresa distinta no me atrevo realmente a decir cuál es el el cáliz podemos dar a todas las empresas para que sean más felices si fuera fácil creo que todos seríamos más felices básicamente lo que proponemos que lo que estamos haciendo en Val con esta empresa es primero medir preguntar a la gente cómo de feliz ese sienten a comparar a los felices a los que son más felices con los que no

Voz 1730 18:08 no

Voz 6 18:09 y luego empezar a desarrollar intervenciones pasados basados en esos datos no es nunca una buena opción preguntar a la gente que le hace feliz y que no porque normalmente no lo saben fallan mucho que pues sí

Voz 0874 18:21 también trabajáis para gobiernos que quieren saber si quieren conocer más sobre el nivel de felicidad de sus ciudadanos supongo en Corea del Sur que es un país con una tasa muy alta de suicidios Un país con mucha infelicidad por tanto de qué manera pueden

Voz 6 18:37 pues en Corea del Sur concretamente un ratio muy alto de suicidio sin embargo vemos que el consumo de antidepresivos es es muy bajo que normalmente se ve como algo bueno pero probablemente lo que significa es que hay mucha gente que necesita ayuda no la está recibiendo entonces el tema de que la salud mental sea un tabú allí es probablemente el principal problema que tienen que trabajar empezar a hablar sobre eso eh y que no sea un problema decir tengo depresión hablarlo tranquilamente porque es algo que si se recibe la correcta ayuda al cincuenta por ciento de las veces se puede curar

Voz 0874 19:14 sí pero los antidepresivos a veces la tapan las condenas

Voz 6 19:21 en qué sentido Vigo la las depresiones

Voz 0874 19:23 es por ejemplo encubre una felicidad que seguramente hay unas causas que quizá puedan ser corregidas de manera química pero que puede ser más profundas

Voz 6 19:31 sí claro ahí entran debate entre Psiquiatría Psicología medicación exactamente no nosotros no abogamos sólo por por antidepresivos pero creemos que que por lo menos es un indicativo de que la gente se lo toma en serio

Voz 0874 19:45 hay un denominador común de infelicidad también en el mundo

Voz 5 19:49 la soledad más que el dinero

Voz 1730 19:54 esa buena pregunta

Voz 6 19:54 no lo sé no tenemos datos de comparándolo todo pero en general la conexión social es más importante que el dinero

Voz 1730 20:03 bueno de hecho creo que en la empresa una de las cosas que había detectado es que la gente que viajaba mucho los momentos que se sentían solos era cuando peor se sentían incluso porque hay entrevistamos también al bolsillo de de la empresa Easy yo le pregunte sí habían si si el equipo de Alejandro le había dicho algo que no esperaba hice mi de me di cuenta porque en unos años en la empresa eran sólo personas danesas entre ellos pues se ayudaban entre sí pero ahora viene mucha gente de fuera somos de doce nacionalidades distintas vemos que las personas que llegan que se sienten solas por unos meses eso les va hay mucho el ánimo eso no es un resultado muy nuevo porque es de alguna forma se se ha dicho desde hace tiempo pero igual lo que decía Alejandro antes que cuando nosotros nos preguntamos qué nace hemos que no es la hace feliz no lo sabemos del todo no sé qué errores son los más habitual no lo sabemos no pues el que primero se me viene a la cabeza

Voz 6 21:05 es cuando buscamos trabajo

Voz 1730 21:08 mucha gente busca trabajo pensando en el sueldo

Voz 6 21:11 yo creo que cuando buscas trabajo lo primero que tienes que preguntar preguntarles cuál va a ser mi equipo para ver si cornetas con ellos creo que es algo importante

Voz 1730 21:18 otra otra

Voz 6 21:20 ejemplo que se me ocurre es yo tengo muchos compañeros aquí españoles que se fueron porque no soportaban el invierno y pensaban que iban a ser más felices con el sol allí y lo que vemos en en muchos estudios es que el sol te hace feliz cuando contrasta con un invierno difícil pero cuando vives en un sitio en el que todo el rato hace sol deja de importar empiezan importante otras cosas

Voz 0874 21:43 el todos comparación al final oye tienes algún estudio específico sobre el desarrollo de las tecnologías y el nivel de felicidad

Voz 6 21:51 hicimos un estudio sobre las redes sociales en la que en el que veíamos claramente que dividimos cogimos a un grupo de de daneses creo que eran dos mil a mil les dijimos que no usaran las redes sociales durante una o dos semanas los otros los que siguen usando las redes sociales y vimos una clara diferencia en los que dejaron de usar la red es por eso que decías tú antes sentían menos envidia incluso se sentían menos solos

Voz 0902 22:19 pues está muy bien pero sólo me

Voz 0874 22:22 no sólo no estando en las redes porque seguramente mucho

Voz 0902 22:25 porque tienes que utilice una persona te tienes que hablar

Voz 0874 22:28 con alguien que exacto exacto bueno ya has visto que te hemos mandado espera que es es todo sonrisas si es difícil pillarle enfadado y seguro que vuelve todavía mejor Alejandro cerrado es físico y analista de datos en el Instituto de la felicidad en Dinamarca desde allí no ha hablado veces Alejandro suerte con los estudios gracias a vamos a trabajar a un abrazo fuerte ya para la semana que viene pues lo que te digo repartiendo felicidad por aquí no

Voz 1730 22:51 sí sí me veis llegar así con una gran sonrisa ellos empiezo a decir tenéis que cambiar estas cosas para ser más felices

Voz 5 22:57 tal cual unos bombones también ayudó un abrazo pero eso es temporales esta mejor

Voz 9 24:23 no

Voz 6 24:28 a vivir que son dos días