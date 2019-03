Los consejos de Burque para cuidar la próstata

Voz 0874 00:00 Burque al curro

Voz 1 00:09 Juan Manuel Burque bueno pues te quedan como yo que sé ocho minutos más o menos qué quieres leer los tuits no es nada

Voz 2 00:16 no no no porque ahora que ya sé que perdido

Voz 1 00:19 no vamos a por cierto mira hay un me vas a sacar algo malo no Navas ha mandado llamando algo más

Voz 0874 00:27 pero esta semana si es más o menos bueno a ver es un poquito así que

Voz 1378 00:32 comentarios hostil hacia mí o no es una foto

Voz 0874 00:34 hámster mira que hámster a ver dice esto si quieres ver buena este acervo ex mujer mujer es un tipo de hámster no es nuestro querido Burke le llamamos así hace tres años cuando nació porque es pelirrojo un poco histérico muy nervioso gracioso y algo inoportuno haciendo ruidito pero adorable y tierno cuando quiere como Manuel un beso para todos Brick Diana de Alcobendas

Voz 1378 01:01 Yuri Jan habéis hecho una definición que podría haber hecho mi madre mi madre podía decir eso de mí yo nervioso haciendo ruidito simpático a veces gracioso horror les Burque nos ya que se vaya a la Cope pues yo apagado la radio porque Broncano que me mareando escúchame una cosa creen que yo encajó más en la Cope no voy a hablar mal de Burke a ver sólo pido que sí

Voz 0874 01:26 es sin interrumpir en el espacio de lo bueno

Voz 1378 01:29 en fin bueno sí sí que sí que se quiere sabes igual otro día otro sabes que hay gente que esto no es tanto yo no te Cité

Voz 1 01:38 yo solamente soy fiel a la realidad periodista

Voz 1378 01:40 claro tú solo sacan la información que te interesa tú querías hablar en esta yo quería así por fin voy a hacer mi micro sección si te acuerdas que te conté que es una sección de salud que te hubiera gustado Xavier a los treinta para llegar bien a los sesenta primero no tienes treinta pero esa es otra historia tengo Tre estoy en la treintena a tiempo de atajar ciertas cosas que me pueden pasar cuando tenga setenta a la gente que te llame

Voz 0874 02:04 seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que dejen mensajes que dejen comentarios sobre cosas que te pueden pasar y que a lo mejor si ahora pones un poco el remedio eso evitas

Voz 1378 02:14 él es el saber vivir personalizados es decir cómo atajar también digo como nos escuchan adolescentes los adolescentes también pueden escribir demostraba que le no duda éste sí que tú hiciste una exhibición de adolescencia de fuerza también pueden decir oye me preocupa que cuando tenga treinta me pasa esto yo les puedo dar también consejos y bueno total que vamos a hablar de próstata estoy

Voz 1 02:38 será el primer has sí sí el prime por favor por fin por fin reveló echaba de menos es si hoy en Burque al cubo Saber vivir antes de que te pillen la moto hablaremos de la próstata Bashir nuestra estalla la invitado sí

Voz 1378 02:57 bien tenemos invitados Javier vuelva también se unió madre ahora mismo está muy feliz bueno total que yo quiero cumplir setenta y Kimi próstata parezca una pieza de fruta de la sección Gourmet de El Corte

Voz 0874 03:09 single hay un hay un ensayista habría David dejar que la cumpliendo años también ya que tiene un artículo sobre la uno seis sobre la próstata dice que la próstata soledad tienen unos sesenta años más o menos es como que te falta un un una candela antes un Oscar la tuerca entonces que abundan razones como que como que te gotee algo

Voz 3 03:32 no todo lo describe no yo no sé si es

Voz 1378 03:35 yo que me imagino que se hincha lo que yo me imagino es que se te va hinchando Peter obstaculiza otros lo órganos preguntemos como un airbag es como para estallase el airbag Juárez

Voz 0874 03:45 Soto que es coordinador del grupo de Urología Oncológica en Asociación Española de Urología como está doctor Juárez Soto buenos días

Voz 1378 03:52 hola buenos días qué tal puede explicar a Manuel con cierto adelanto en el tiempo que es la próstata y sobre todo que puede hacer para que no para que esté sana para que esté que parezca una Manzanita recién caída de un árbol bueno lo que voy a hacer es

Voz 4 04:10 claro otra otra otra Simi negritud a lo que habéis comentado donde no que es la próstata que sí le faltó una candela o no yo lo asemeja otra cosa os acordáis cuando éramos pequeños que los grifos tenían Zapata Armero

Voz 1378 04:29 eso eso analogía que en doce cuando las

Voz 4 04:32 lo hacían besas te han Tele formaban el informado empiezan pelotear no se podía cerrar lo único que en aquella época se deban deban las atrás pero ahora hay grupos nuevos

Voz 1378 04:44 no me está doliendo la próstata vale lo que pasa es que claro no se puede cambiar una próstata

Voz 4 04:50 no no se puede cambiar buena próstata pero para que alguien que no vamos tienda del tema no cuesta un poco entender con algo similar es la próstata con lo con los años con la edad es como si se fuese deformando de hecho se de forma se hace obstructiva constructiva

Voz 5 05:11 impide que el

Voz 4 05:13 la orina que hay almacenado en la mejilla que almacena tenga ciertas dificultades para hace evacuar Malek lo que te llama la hipertrofia de próstata

Voz 0874 05:25 vale yo creo que has explicado perfectamente entonces ahora lo que lo que nos interesa es cómo evitar que sea Trophy antes de tiempo o en esto

Voz 1378 05:34 cómo se puede hacer que se puede hacer para entrenar porque a tener ya

Voz 0874 05:38 te digo pero ya les digo doctor que en esta sección de Manuel solamente le interesa una cosa que es el claro mi salud

Voz 1378 05:43 qué puedo hacer cosas por qué ejercicios me recomiendan haré lo que me digas

Voz 4 05:49 bueno pues vamos es como algo

Voz 1378 05:52 andamos algo Javier y yo si lo quieres ir a lo vas contando y Javier me lo hace a mí

Voz 4 05:59 tras la la verdad es que algo atractivo para usted no no no existe que publicaban una cosa quiero hacerle una forma preventiva es a partir de cierta edad a partir de los cuarenta y cinco cincuenta años pues empezar con los programas de desear para que canas salen eso Saleh en el médico de atención primaria vale vale entendido vale

Voz 1378 06:28 básicamente que hay que hay que hay que hay que palpar pero

Voz 4 06:33 pantano bueno sí que hace falta lo inicialmente inicialmente vamos Paco una balística que sea que son las siglas de antígenos prostáticos prostáticos específico

Voz 5 06:46 sí bueno sí

Voz 4 06:50 dentro de las cifras normales pues las probabilidades de tener un cáncer de próstata son muy escasas insistan elevados aunque es que pueden llevar por muchas razones pero una de ellas es muy claro que lo que prosas entonces si éste de reír al al duró algo que es el médicos especialistas el yerno estudiar enfermedades que están relacionadas con con la prosa

Voz 1378 07:12 la dieta calor en mi dieta y ejercicio claro masajes dieta ejército esto esto claro de apretar el esprinter diez veces estando

Voz 4 07:22 sentado cuando trabajaba para algo la gran bueno aquello que yo sepa no cada uno individualmente de porque lo haga como todo en la vida que yo sepa no lo que sí se ha visto lo visto es que eh tabaquismo por ejemplo que los de la sociedad actual también tienen una influencia en el claustro de próstata no en la disidencia decir no en el en el número de nuevos casos sino que en los cánceres de próstata de próstata que aparecen él no fumadores parece ser que son de peor pronóstico si de mayor viejo que los que aparecen en los no fumadores y a pesar de que el tabaco puede tener un

Voz 5 08:05 puede tener un un

Voz 4 08:08 Pastor puede ser un factor que tenga algún

Voz 0874 08:10 potencial agresividad buena no fue eso lo tengo

Voz 1378 08:13 que no me recomiendas ningún masaje así que no tengo mucho que hacer

Voz 4 08:16 es verdad que acabó eso eso es como todo si te sientes a gusto pues adelante

Voz 2 08:24 pero para nada más allá de mi propio placer bueno creo que lo oye que nos iba a decir no no está muy bien poquito cada día después de lo que dice el doctor haya tú has Juanes

Voz 6 08:43 dato que coordina el grupo de Urología en la Asociación Española de Urología gracias Alba

Voz 1378 08:46 es un abrazo

Voz 4 08:47 en este gracias a ustedes hasta luego adiós sólido

Voz 0874 08:51 que obviamente tratamos este tema como humor dentro de la gravedad de lo que supone no pero para anticipar pero eso sí salud pero no está claro si queremos aprender también es verdad que el humor

Voz 6 09:00 eh bueno esto sigue masajes voluntarios porque nadie te obliga a ello pues yo pensé que me

Voz 1378 09:04 si dar algo me iba a dar una clave yo ahora que me paso el hilo dental que me pongo crema me pongo contar calvos después de cepillar los dientes masajito y a dormir pero no no sirve de nada más allá de Khaled así que nada recuerda la gente que no se escriba que nos diga sus problemas para que yo pueda solucionar en mí mismo mal despide si verdad

Voz 0874 09:30 tengo que aprender

Voz 7 09:32 on

Voz 8 09:35 no

Voz 9 09:49 sí