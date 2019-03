Yago de Vega: "Para Solari todo es fantástico, todo es maravilloso y siempre se hace todo bien"

Solari vive en los mundos de yuppies directamente porque para él todo es fantástico todo es maravilloso siempre hace todo bien le preguntan por Bay primero la pregunta o Ricardo Sierra la fallado y Bale de lo que esperaba que que estuviese en el campo dice hay que recordar todo lo que Bale ha hecho este equipo o no es fastidies sostiene que poner a recordar todo lo que ha dicho para este equipo que que hablar de lo que ha hecho hoy y luego la preguntado Romero ya he dicho lo único que ha hecho Bale hoy o lo que ha destacado es lo ha intentado joder pues si lo más destacado de veinte Mantero malo yo creo que

Voz 1

00:30

que bueno ya lo he hecho muchas ocasiones Solari es un tipo de verbo de verbo fluido pero si de pero pero de frases vacías y el resto no somos gilipollas con perdón efectivamente quiere decir el resumen de lo que ha pasado con Bale no sé en qué minuto le ha sacado del terreno de juego pero el resumen de lo que ha pasado con Bale diga lo que diga Solari a la pregunta de la Cadena SER diga lo que diga Solaria a la pregunta de nuestro compañero siempre atinadas Ricardo Sierra el resumen es lo que ha hecho el Bernabéu cuando a Bale del campo ya que ha tenido que tirar de pulmones el speaker del estadio Santiago Bernabéu porque la pitada ha sido monumental yo creo que ese es el resumen a la gente se le puede engañar de vez en cuando pero no siempre