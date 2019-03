Ana Peleteiro: "Sabía que si no pensaba en el pie podría hacer lo que quisiese"

Voz 1291

00:07

pues sí que somos con Ana Peleteiro vamos a ver vamos a ver si se puede acercar Un besito es Lively Ana Ana felicidades como has costado después de esos dos primeros nulos cambiar escalonamiento el ajuste para hacer un tercer salto fantástico este increíble y hacerse con la medalla de oro a ver los nuevos es una cosa que entrenamos cada día sabía lo que tenía hacer sabía que el segundo salto había sido igual no entonces ya más fuerza confía en competiciones tan rapidez hay que aprovechar muy bien los altos porque está nosotros de sofocadas llegué no tenían y saliva hay también que hacer armamento mejor eliges ahora iré ha hecho lo impedir que la repetición se veía salió a lo que teníamos que salir así que soy muy feliz que siempre es el caso ACS entre interés justo cuanto hace risas en la arena ves que es larguísimo verdad me he quedado muy buen todos pero no sabía que era setenta y pico la verdad me sorprendió bastante pero como ya te digo eso porque es mala persona pero sé que estaba bien yo aunque viñeta coleccionaba decía sabía que podía hacer lo que dice en Moscú una pregunta más no se están dejando Álvaro