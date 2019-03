A vivir Madrid | Bobsultorio literario (03/03/2019)

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el consultorio Elite

Voz 1751 00:03 erario público no

Voz 2 00:07 no

Voz 3 00:09 sí con mi le no ha es la yo creo que cuando suena esa música yo tendría que entrar en el estudio sí

Voz 4 00:17 e irme quitando la ropa y hacer el box

Voz 5 00:20 pues no yo creo que no es útil la gente no te está viendo yo creo que podíamos prescindir del aparato y a lo mejor es guay y luego hay rozando los pedófilos con la mesa así las boas de plumas vamos a prueba con la semana que viene a la semana que estás en Barcelona lo que seguro que al al técnico de Barcelona dar mucha ilusión bueno recordamos el número de teléfono en el que puedes dejarlo

Voz 1751 00:40 los vuestras notas de voz ese seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y puedes descargar vuestros problemas y luego pop los escucha los analiza se desnuda les asigna una lectura el consultorio estará listo para escuchar en arroba A Vivir Madrid en la cuenta de Twitter antes de que empecemos acaba de entrar no desnudando Se Manuel Velasco Manuel qué tal buenos días buenos días hace calor pero no tanto Manuel Peinado con secador

Voz 6 01:08 no no es secador es que he salido muy rápida ducha porque no llegaba el año que llegar tarde

Voz 5 01:12 es verdad esa onda que eso agua estatura estaba bueno naturales Embid y agua mineral

Voz 6 01:17 Japón es un pelotazo si las once Manuel estás preparado para presenciar el consultorio de si es que te has necesitado mucha preparación psicológica para todas las semanas vamos allá

Voz 7 01:28 testigo de un juicio mira yo si eran poesía venir a Madrid porque vengo de testigo de un juicio y me he puesto muy nerviosa entonces yo quisiera que me recuperara su libro pues si me vuelve a pasar pues está más tranquilo dárselo a otra gente pues para poder testifical con mucha más tranquilidad no sudando en muy nerviosa como me he puesto muchas gracias

Voz 4 01:48 ay pobre precisamente es testigo bueno pero está nerviosa y otras estaría nervioso eh testigo en un juicio vez testigo testigo no es acusado que decir que testigos tú estás ahí colaboró testigos de otro día Mariano en el juicio del plus es pues eso tranquilo y les salió fatal no estaba tranquilo para que ya te dice lo voy a hacer como mariano que me que me enredo las Grigor no habló claro que hablaba no como mujer normal que este tensa pero yo quería ayudar mira yo estaba pensando en libros para ella he dicho a ver matar a un ruiseñor de Harper Lee no estrenar viene bien porque hay mucha tensión en ese libro ibas a juicio lo pasaba fatal testigo de cargo de Agatha Christie que yo cuento maravilloso que en el que se va una película aún más maravillosa de Billy Wilder con Charles la auto echarles la auto Marlene Dietrich que estaba impresionante pero el cuente cito de Agatha Christie es también muy recomendable pero tampoco le va a venir bien a ella porque hay mucho giro imprevisto entonces esto último galletas tuvo los nervios que he pensado amiga que vas al juicio desde Aranjuez y que estoy nerviosa te voy a recomendar una novela que es pura paz si no tiene ni una traza de angustia es pura despreocupación optimismo diversión maravillosa es una de mis libros favoritos que recomendó siempre que alguien me dice que puedo leer como para sentirme bien evadir meter muchos problema digo el ETI a mami la idea de Patrick Dennis que es el autor que lo ha publicado acantilado con la reducción de Miguel Temprano García es delicioso de la historia de un muchacho que empieza a convivir con su tía Súria es una señora poquito bebedor a Fabra bebedor además otra cosa bastante fuertes para la época dorada en azul tan lo más de una hora en bebe ahora un poco más cosas ya el muchacho está desconcertado pero maravillado porque claro nunca ha vivido una libertad y una osadía y unas amistades tan divinas como tiene tía Mamen que es una señora que de verdad es un ejemplo para toda su favor que dices tú un poquito angustiada veo la José un poco negras tía Mamen de Patrick Dennis es que es más

Voz 6 03:57 David Llosa yo le voy a recomendar tres películas en los que las testigos lo pasan fatal para meterle miedo en el cuerpo a esta señora hace de buena está Único testigo coacción jurado presunto inocente en las tres en dos sale Harrison Ford sí y en la tercera en la tercera sale Alec Baldwin sólo hacen pasar fatal en los test

Voz 1751 04:14 esta mujer es por tu culpa era Full Time bebida hubiera Dame de Patrick tenis acantilado acantilado Miguel Temprano Bob te propongo que imagine ahí a ver que son ya las doce de la noche vale que estás intentando dormir a ver mañana tienes que madrugar empiezas a escuchar esto

Voz 8 04:42 en el vagón de silencio con gente hablan pero es eso

Voz 9 04:49 desde que supe que era lamentó Vega

Voz 5 04:55 se comercializa legalmente sobre el mercado negro o sea que tiene la gente puede comprar esto no te decía

Voz 3 05:01 en lo petate imagínate que estás en la cama como se llama el Señor que haces tú Daddy Yankee y esto se llama con cal

Voz 8 05:09 sí

Voz 3 05:13 pensando qué haces aguantas o vas a hablar con los vecinos

Voz 4 05:17 y larga eh es que yo no yo no quiero hablar con los vecinos que tengan esto puesto

Voz 1751 05:23 este que tú no puedes dormir como aguantas eh

Voz 4 05:25 según con qué cara a la gente que pone esto por voluntad propia escucha esto

Voz 10 05:31 hola Bob pues mira yo tengo un problema con una vecina que pone la música a esta de reggaeton la música electro latina y la pone a las doce de la noche y hasta las tres de la mañana no me deja dormir yo me levanto muy temprano y bueno pues quería saber Bob que me recomendarías qué libro podría ayudarme a conciliar el sueño que no tenga

Voz 8 05:49 en va

Voz 5 05:55 llevo a saber que el reggaeton te paraliza lo pongo más de una vez en el programa oye que viene ha pronunciado pop este lector me ha gustado mucho pop muchas gracias pues amigo he traído la recomendación de lectura para ti pero no es un libro no no mira te has recomendar que acudan a la sentencia el Tribunal Supremo del cinco de marzo de dos mil doce el Código Penal guión eres J dos mil doce barra

Voz 11 06:20 tres seis ocho ocho se sin donde se acude a la tutela del derecho a no soportar el ruido por la vía de la tutela de los derechos fundamentales y no sólo eso sino que el Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentado doctrina incluyendo la protección de los derechos fundamentales una

Voz 5 06:39 ya sobre el derecho a la paz que exige que no te violente en con ruidos como estos a las doce de la noche hasta las tres de la mañana ya esto lo va a entender si te lo explicas así la en los libretos eso abogados y yo no quiero

Voz 8 06:54 qué es más lectura parado

Voz 5 06:56 avecine iba a decir que la lectura es más recomendable pero yo creo que es lectura para el abogado de nuestra oyente porque así tiene jurisprudencia para lo oye

Voz 6 07:05 o sea que la gente estas cosas la agente hace estas cosas la gente escucha estas canciones la gente pero a esa hora hombre real no te ha pasado nunca ambiciosa si eso sí en casa de finos señor de arriba a dormita y luego de llaman carca sedes mira este las nuestro serás joven antes pero ya no es como una ola cantaba por Rocío Jurado yo lo hago todos los días por la noche a qué hora a las doce a la una de la mañana como una ola llegaste mi vida bueno

Voz 1751 07:28 pues yo es que vivo cerca de un teatro no voy a decir de cuál secuela la representación en el en mi casa te sí sí

Voz 4 07:37 oye algunas cosas yo sólo tengo botellón gay yo tengo botellón gay debajo de mi casa hizo encantado de los muchachos entonces yo bajo les digo la miras que voy a dormir porque mañana velando las seis de la mañana para coger el AVE que voy a ver a Puri Beltrán que también consultorio literario yo estoy me excusa para todos ellos son encantado desde en perdona perdona ya está tienes un porro digo no básicamente desde luego y vamos a hablar de dependencia emocional e interés hola qué tal

Voz 12 08:06 hace poco he roto con mi pareja

Voz 13 08:09 eh después de darle muchas vueltas siendo sincero conmigo mismo creo que tengo un problema como de dependencia emocional lo de apego afectivo hacia las personas y entonces me muero de ganas de preguntarte tú que has leído tanto en libros que libro crees que habla acerca de una buena novela así de aventuras intensa muy bonita sobre la libertad personal y cómo romper esos apegos y ser uno libre e independiente para siempre

Voz 1751 08:40 gracias a este mira fíjate Puri voy y Manuel

Voz 4 08:46 voy a ser un poco contra corriente es que a mí la interdependencia emocional me parece bonita pues es que no estamos de acuerdo es que yo creo que han pesada es decir te dejan pues reprimida todos estamos conectados emocionalmente con todos y eso es lo bonito es tajos a De Se libro no dependa de nadie a ver todos inevitablemente lo que pasa es que tenemos que depender de gente que merezca la pena pero yo dependo emocionalmente de mis amigos de mi marido yo claro que tal la llamaron ahora bueno pues dolores que superar es la dependencia emocional de esa persona pero Amira dependencia emocional eso que está tan mal visto dos salen como los Coutts estos que padecen todos directamente Picota la plaza pública desde aquí lo digo que los acerque ningún coche favor haciendo amigos y una vez más avezado nombre se da gracias al señor eh

Voz 14 09:36 no no no no no he dado nombres propios se podría darlo no no no no no

Voz 4 09:39 lo que voy es que dejemos de darle tan mala prensa la dependencia emocional y a los vínculos entre nosotros ya los cariños es que no somos completamente libres vivos en sociedad vivimos una sociedad afectos ya está bien eso de que hoy la consulta

Voz 14 09:53 oye que lo hago mío de te dejan hasta que me está quieto no no no a ver

Voz 1751 09:58 te lo estoy siendo vehemente vale dime demente Beltrame pero lo traigo no te parece que esta gente que es un poco pesada que dice no me han dejado paso melones veloz

Voz 4 10:13 hombre también hay que darle cariño es que fíjate que él para asumir él el ahora mismo con esta consulta está estableciendo una Txiki dependencia emocional del Consejo que yo le no es mala porque yo lo voy a hacer con buena intención y liberador un abrazo es decir no pasa nada establecía una dependencia emocional con una persona no ha salido bien pero eso nos diría que tengas e independiente emocional todo el rato

Voz 6 10:36 puedo citar al maestro Spielberg que tiene una película maravillosa en la que Holly Hunter pronuncia la siguiente frase No puedo vivir sin él no puede vivirse en él llorando en un mar de lágrimas la película se llama Always yo recomiendo que vea este oyente Always porque trata de cómo no como curarse de la dependencia emocional sino cómo adaptarse a la nueva situación de la ausencia de la pareja claro Always de Steven Spielberg

Voz 4 10:58 pero yo además de esta de Satur ha agregado al al oyente que bajo que es duro a esta mejor ven aquí que te abrazo escúchame las te abrazo mira para manifestar mi disconformidad con la mala prensa de dependencia emocional una novela que me ha gustado mucho cosa que tú Kiss Kentucky esa escrita por Samanta se Berlín pero veo pronunciado bien Argentina está publicada por literatura Random House es un libro una novela apasionante sobre los afectos distantes tres punto cero es una historia sobre el miedo a la soledad el contacto lejano a través de redes y los Kentucky que son los que han al libro su vis con whatsapp es una mezcla de animalito doméstico robótico pero que tiene alguien al otro lado ido de tú puedes elegir entre ser quién mira os quién es mirado pero sin establecer relación hasta que establece si puede ir bien mal regular Kentucky de Samanta se bling descubre que en realidad es mejor la dependencia emocional que esa falsa libertad la que creemos gozar y que al final lo que nos convierte en personas más huecas que un botijo retire todo lo que dicho antes ves molinos reteniendo no me gusta mucho

Voz 1751 12:15 esto p'alante con esto íbamos a acabar con la protagonista de la semana ha elegido a quién a Cristina Cifuentes porque pues porque entregado el Carla del PP

Voz 15 12:27 abierto era él EB ha sacado la tarjeta en la que da bregó vetó el PP lo ha entregado en la taquilla en Génova

Voz 4 12:38 porque ya ya no es militante del PP entonces pero este es temporal no sé si es temporal lo pregunto yo mira Cristina Cifuentes tiene pinta de hacer las cosas de forma definitiva fíjate si así lo dijo Iker y qué lectura les recomienda un libro que me ha gustado mucho que se llama pretérito imperfecto que es nuestra amiga y admirada Nieves Concostrina publicado por La Esfera de los Libros son lo primero para que lo lea porque es muy divertido y además le da una visión de la historia muy interesante y segundo para consolar la porque mira algún día a lo mejor en el futuro hay alguien no puede haber nadie tan buena como Nieves Concostrina pero puede haber alguien que se asemeja Nieves Concostrina y convierta la historia de Cristina Cifuentes en Historia con mayúsculas la cuente con la misma gracia que la cuenta Concostrina en pretérito imperfecto eso sí yo creo que es muy difícil contar de manera más graciosa la historia de Cristina Cifuentes que como la ha protagonizado ella

Voz 16 13:39 ya

Voz 2 13:58 las

Voz 17 14:01 sí

Voz 1751 14:07 estamos pensando dónde estabas tú sí que es el último Single que salió el viernes de Vega que me ven a su disco Reina P Ike es un tema que canta junto a Iván Ferreiro no estará el domingo nueve de marzo en Madrid en un concierto acústico en el Café Berlín y ahí estaré siempre que venga hizo una cosa ayer impresionantes sabía que íbamos a hacer el programa especial feminismo ocho m se enteró de atrás de redes sociales a todos sus seguidores lo vi lo anunció dijo no

Voz 4 14:42 es que Vega es muy bonito es que es una persona que merecen mucho la pena además de cantar muy bien hace unas canciones preciosas y esta canción que estamos oyendo ahora ha sido mi banda sonora esta semana

Voz 1751 14:53 estoy Living muy fuerte con esta canción y en el en el vagón del silencio con los cascos poniendo test