A vivir Madrid | Entrevista y actuación de VOLVER

Voz 2

05:52

ya bueno por eso se los catorce años te has dejado arrastrar median eh no no no te has dejado cantado mal no con todo el choque él se lo puso y luego yo y no fue así yo ya tenía las puntas Rosa estás yo no he tenido rosa morado verde de todos los colores vale es que yo ya no tiene remedio sea tú eres la que manda si esto se me queda muy claro realmente el me dijo desde los catorce años he querido ponerme pelo rosa yo lo dije pues luego yo creo que fue la primera persona que le dijo