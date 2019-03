Clara Serra: "Mi hermana sería la mejor opción para encabezar la candidatura de Podemos"

sí pues creo que es una lista a la que se incorpora gente nueva que aportan conocimientos de sus respectivos ámbitos no pues para huir de la profesionalización de la política no que tienes estamos un tiempo en las instituciones y hacemos un servicio público pues tengamos profesiones tengamos trayectorias y sobre todo aparte de saber de política pues sepamos de cosas no tenemos nuestro saber profesional en estas experiencias como activistas íbamos a las instituciones y en la lista pues se incorporen personas que vienen de la medicina del ecologismo del sindicalismo que creo que enriquecen mucho la lista

Voz 1

03:08

bueno no haber Mi hermano es una persona imprescindible yo creo para el espacio del cambio madrileño hay y además también que ha demostrado un excelente trabajo como diputadas estos es la candidata de Podemos pues yo creo que Podemos tiene mucha suerte es decir no sé si acabaremos construyendo ya digo en una única candidatura o iremos a dos candidaturas si entendemos antes de las elecciones pues tendremos que entrenarnos después pero desde luego estos días yo creo que se ha vendido mucha telenovela Yo sé que se vende más la telenovela el drama pero mi hermana y yo siempre hemos tenido diferencias políticas en realidad siempre nos hemos admirado apoyado respetado con esas diferencias siempre hemos sido capaces de construir cosas colectivas porque además creo que las nos entendemos que cualquier espacio político que tenga futuro tiene que integrar en su interior diferencias no entonces pues tanto a nivel personal como político me alegra mucho alegraría mucho que mi hermana liderará Podemos en Madrid y creo que vamos a hacer que prime el acuerdo y el entendimiento que por cierto son cosas que muy a menudo a falta de política