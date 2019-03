Antonio Romero: "A Benzema hay que decirle que el '9' del Madrid tiene que dar un golpe sobre la mesa en los partidos grandes"

Voz 0458 00:00 Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas a todos estar ahí Jesús Gallego hola Gallego Juana buenas noches don Julio Pulido qué tal buenas noches Mario Torrejón que está por aquí aquí estamos vamos

Voz 1560 00:09 siento que está aquí hola Miguel Martín Talavera

Voz 0458 00:11 ahí

Voz 1560 00:12 aquí estoy en Barcelona están yo

Voz 1 00:14 Flaqué o la FLA aquí hola buenas noches está Jordi Martí qué tal Jordi estado muy buenas Marcos López hola

Voz 0458 00:20 muy buenas noches a todos faltas nuestro más

Voz 1 00:22 Nuestro que nunca Álvaro Benito que enseguida se incorpora como siempre los domingos

Voz 1560 00:26 Iturralde González eh nos vamos a hablar de que el clásico que os parecido el clásico de ayer la distancia de puntos pero o Itu no sé si no saque de alguna jugada de hoy que el domingo qué tal ha estado tampoco da mucho

Voz 0514 00:37 qué razón no cada vez que la gente yo creo que va entendiendo Un poco más lo que es la dinámica ya la gente está resignada a que no va a entrar en todas las jugadas que veamos penalti no penal Tito

Voz 1 00:46 la gente se ha rendido a tirar dar

Voz 2 00:48 los Heat que muestra Quique

Voz 0514 00:52 eso es una vez más pero bueno oye de aquí a final de temporada habrá sorpresas

Voz 1560 00:56 el ejemplo ahora te preguntaré cuando entremos ya en materia porque no avisó a nadie a Undiano Mallenco ayer en lo de Ramos a Messi por ejemplo más

Voz 1 01:06 bueno ahora explicaremos también a Mateu fíjate no no él tampoco no no

Voz 0514 01:14 sigue el protocolo del último minuto que se llama en el sentido de que en una jugada de esas tú no puedes pitar el final para que no se marchen los jugadores tú no puedes pitar Un final mientras está revisando una jugada pero bueno Si llega a ser roja según Mateu hubiese avisado al árbitro que le tendría que haber sacado a Sergio

Voz 0985 01:32 sí he visto sí lo hizo involuntario hombres selección voluntaria ponerle quiso

Voz 1 01:36 una pregunta todos ahora os voy a preguntar a todos ahora era roja o no para de Iturralde a mí es roja ya lo dije ayer ya

Voz 0239 01:42 el de hoy algo que

Voz 1560 01:45 han pedido hoy han pedido penalti a Raúl García en el Valencia Athletic Bilbao pero es que había venía de fuera juego no

Voz 0514 01:51 no no no no no ese era otro es era un penalti que pedía Cheryshev

Voz 1 01:55 de de De Marcos pero han pillado primero fuera de juego Raúl García en la primera parte con cero te decía que había barre a Raúl García vino primero viene de fuera de juego a juego anterior no no no no no no

Voz 0514 02:06 no te digo yo asegura además ya te explicaré por qué ir luego otra cosa no pitan penalti porque

Voz 1560 02:12 que no se habían dicho que no vale va

Voz 1 02:15 luego luego lo explicamos porque no pitan penalti

Voz 0514 02:17 y por qué consistirán en el bar que es está cayendo ya

Voz 1501 02:21 si no porque fuera juego es no porque entiende que

Voz 1560 02:24 quién no es penalti entienden que la acción ya están ahí

Voz 0514 02:26 no no toca el balón Raúl leer el defensa soy le pega a Raúl García en la pierna como vaya penalti ya que considera en en desde el barrio de que es Raúl García ya está tirando días está cayendo por eso no pitan pena

Voz 3 02:40 vale si tú cuando tú dices que luego le contarás a de luego

Voz 1 02:45 ahora en cuentas tú le ha dicho que aunque no tu tu más una una antena de otro hoy hay cosas que no sé lo que no se puede si no no sé lo que no se puede lo que voy a que me lo van a hacer lo que yo

Voz 1501 03:04 pero lo que no se puede descontar cosas

Voz 4 03:06 gente que cuando estás en tu casa en vez de unidad que el estudio

Voz 5 03:09 ya está bien

Voz 6 03:11 yo no te he visto hoy vives aquí al

Voz 1501 03:14 si al lado no Sheehan al lado

Voz 6 03:18 es tampoco es bueno

Voz 1560 03:22 penalti a favor del Eibar está en el Éibar uno Celta cero que fallo Charles

Voz 0514 03:27 sí por un pisotón porque el árbitro cree que se de por una Orellana sin todas esas jugadas el árbitro lo que siguen es una dinámica de el árbitro Le cuenta al al árbitro Bar lo que él ha visto en el campo si no coincide con lo que suele pasar pues entonces entre el arbitro

Voz 1576 03:41 el árbitro cree el atleta interpreta el árbitro tal

Voz 8 03:44 la edad la ventanita para que escapen Dural

Voz 1 03:46 pero que se rinda fácilmente que barbaridad sólo por acabar que ya he visto que hoy no ha habido demasiado

Voz 1560 03:52 ya

Voz 1 03:52 la movida bueno ayer en el Huesca Sevilla uno los tres goles entró el bar pero ya esto acertó nuestro

Voz 1560 03:57 en un estuvieron cinco minutos si hoy dos treinta

Voz 0514 04:00 dos también en un fuera de juego en eso lo decíamos del penalti de Cheryshev y en esos son lo que tienen que mejorar ellos saben que tienen que mejorar pero tienen el miedo de equivocarse cuando ponen las líneas porque ponen dolido es una azul otra rock y tienen miedo a equivocarse y quieren ser vuelven a mirar la imagen vuelven a mirar la imagen y vuelven a mirar más caro y el tiempo va pasando el tiempo va pasando en cambio yo creo que para el próximo año años siguientes ya tendrán más valentía a la hora de decir mira tiramos la línea ya la hemos visto una vez no hace falta haber diecisiete veces

Voz 7 04:30 tendrán más valentía me quedo con esa fase

Voz 1501 04:33 ayer se celebró las hablando de estos mismos ahora no la cambia

Voz 1 04:36 el año que ver menos Undiano pasara porque no se lo contó luego la temporada de homenaje sacaba afortunadamente no bueno la son el próximo año Le tenéis en el bar o sea que sí

Voz 0458 04:49 no no no no que les den lecciones Mateu de cómo se utiliza el Barça si les verán la final de Copa también a Undiano no bastante Landau ya hombre no no sé nada no en Manuel casi casi hubo una final de Copa ya hay

Voz 1 04:59 en cambio con Hernández Hernández que le tocaba estáis a lesionado el clásico aquella final de temporada

Voz 0985 05:07 digo que Undiano ya tuvo la final de Copa creo que fue en dos mil once con una actuación tanto norias

Voz 1 05:11 la gira de despedida y hay normas nuevas para

Voz 1560 05:15 la temporada que viene no si hay unas cuantas normas nuevas que él

Voz 1 05:17 la gente está hablando mucho pero todavía no hay un cuando comenta oficial y bueno es más que nada la verdad es que hemos venido con todo

Voz 0514 05:21 no aquí no hay no hay no hay gran cosa

Voz 1560 05:25 los goles con la mano todos voluntaria o involuntaria

Voz 0514 05:28 aquí el que se lo prepare como el que se lo prepare es decir eh que te pega involuntariamente el balón en la mano y le vaya a un compañero tuyo y meta gol viene cómodo has visto pero no si como aunque tú no quieras han puesto el caso han puesto el ejemplo sangrante por Valencia porque es el famoso el Manchester Joan Boix que acaba metiendo en el Fellaini gol en el minuto noventa y tres esa jugada puesto que la controla que no quería controlarla pero controlar acaba en gol y eso hay que anular luego el portero en los penaltis qué puede pisar con un pie en la en la línea y el otro tenerlo fuera ya no tiene que tener los dos pies en la línea luego lo que huido de que no haber rebotes ni nada eso no es cierto tira eso no es cierto y que se le va a poder amonestar a los entrenadores y a los otra vez

Voz 1 06:18 ella hay cartulina roja la barrera los Bogart ex jugador no

Voz 0514 06:22 te tiene que salir por el el sitio más cerca de la línea

Voz 1560 06:25 no hace falta que salga por el centro campo eso es

Voz 1501 06:28 va lo de la mano no está por lo menos que haya un criterio el que es

Voz 2 06:31 cada vez que toca pero bueno luego repasaremos otra cosa haremos todo en el tramo final

Voz 1560 06:34 lo de Segunda división también que el Mallorca y el Chen empataba uno Numancia uno Sporting dos Rayo Majadahonda cero Granada tres Oviedo uno Lugo uno Las Palmas uno Extremadura uno y Zaragoza uno Almería dos mañana al Depor Alcorcón ahora mismo están en ascenso directo el Osasuna Granada primero y segundo y por abajo en descenso a Segunda B Extremadura Córdoba Nástic Reus Deportivo mañana juega el Depor Alcorcón a las nueve luego unos contra unos fútbol internacional que el Liverpool ha perdido el liderato empatando ante el Ewerthon en el derbi ahora el City de Guardiola primero a ganar el Chelsea uno dos al Fulham con Kepa titular y además ha sido el hombre el partido y en Italia la Juve ha sentenciado la sillería ganando uno dos al Nápoles con uno dos ha fallado un penalti insigne que ha mandado al palo el equipo de antes la otra noticia las otras dos noticias del día en la Copa de España de fútbol sala el Barça ha ganado al imponerse dos uno al Pozo de Murcia y en atletismo luego nos lo contra el profesor López y estaremos con un brota su

Voz 1 07:30 seis medallas que barbaridad David Garrido

Voz 0458 07:33 el atletismo es muy pista cubierta con Ana Peleteiro sí que es muy jovencita tiene veintitrés años y que ya el año pasado coincidiendo en este día se cumple el aniversario de la medalla de bronce en Birmingham en campeonato del mundo y bueno después hacía espectáculo haremos cerrado con el cuatro por cuatrocientos la medalla de plata bueno Álvaro estaba fantástico dos metros yo creo que fíjate que parecía mano que la salud del laicismo español venían poquito para abajo y resulta que viene con María vigente y bueno mucha otra gente una generación buenísima de todo

Voz 7 07:56 los militantes estoy señor seis medallas se te hemos quedado terceros en el medallero es tremendo

Voz 1560 08:02 bueno ahora vamos con el partido de ayer que os quiero pero quiero los oyentes quieran hoy los a todos pero por empezar por el principio o el final

Voz 1 08:10 Romero roja para Ramos

Voz 1560 08:13 Messi

Voz 0239 08:14 lo hizo y luego las mira para mí no para

Voz 1 08:16 no era roja Gallego

Voz 7 08:18 para mí roja clarísima eh

Voz 1560 08:21 Julio para mí rojo sin ninguna duda

Voz 7 08:24 Mario si para mí roja Dani roja no se lo digo a Pablo no para mí nos Palatino Talavera una muesca más en el revólver roja

Voz 0985 08:39 sí Jordi roja como una casa de payés

Voz 1 08:42 cuántos dos que si ya sí pero si puedo

Voz 0985 08:45 muchas gracias segundos árbitro alto habían

Voz 1 08:47 sí ahora Marcos es para mí Rojas pero

Voz 0458 08:50 como como yo discutimos perdón debatimos en Carrusel creo que antes hubo una amarilla y no la pitó luego no la pitó por lo tanto el el el arbitraje fue horrible de Undiano

Voz 7 09:03 de Flagey

Voz 1157 09:05 roja pero en el libreto de Undiano eso es una caricia

Voz 1560 09:09 pues quitando a Pablo Pinto y a Romero los demás todos rojos

Voz 0239 09:12 a un poquito al juego es correcto no sabe qué tal

Voz 1 09:15 los que hemos repartido sí pero que está ahí para que Álvaro Benito hola Álvaro muy buenas qué tal buenas noches para roja

Voz 0097 09:22 tengo muchas dudas yo creo que cuando la vi a cámara lenta así me parece roja pero pero también se puede solventar como amarilla yo creo que que las dos decisiones tienen se pueden argumentar perfectamente

Voz 1 09:34 yo creo que Álvaro Benito que ya lo hemos Leo con Dani Garrido y que no hay más que decir

Voz 1501 09:39 aquí estamos y que no lo iremos de que sigas aquí con nosotros así que

Voz 0097 09:42 estas son las bien tranquilo abrumador un mensaje mucha demanda bueno la verdad que como dije ha sido sorprender sorprendente las todo lo que ha montado Holder

Voz 1560 09:52 que me quiere la gente

Voz 0097 09:54 sí yo sinceramente no me lo esperaba pero bueno agradezco que que la gente se haya volcado pues dándome ánimos hoy ha sido un día duro porque haya visto por la tele el partido chicos y la verdad que bueno pues obviamente uno es humano oí el vínculo afectivo que se crea con con un grupo de chavales es pues es es grande y bueno pues pero bueno al final la vida tiene que ser

Voz 7 10:15 de ir muy seguirá

Voz 0097 10:18 pues soy optimista y feliz por naturaleza se que lo sigue siendo

Voz 1 10:22 hay que tiene pues nada más hasta habíamos hablado en privado pero había que saludar Álvaro Benito después acaba de árbitro ya te lo digo yo que acaba de lo que quién pedía la palabra si yo digo una cosa yo no

Voz 0985 10:36 en esa rueda de prensa yo educando fíjate prácticamente todos vemos roja ya hay indicios razonables de que puede haber habido una agresión el protocolo por más que la interpretación sea la del jefe del bar pero el protocolo ante tanto indicio razonable obliga a llamar al árbitro para que él pueda tener la última palabra

Voz 0514 10:59 no te yo te obliga a llamar al árbitro cuando realmente es un arrojo aclara que no hay discusión estamos hablando aquí y que Pablo Pinto no Romero no Álvaro casi futbolista profesional no ya te crea una pequeña duda que entonces por eso no Jaume Mateu cree a la pequeña duda de que ese que es como una disputa que es una agresión porque sería una lesión haber pero es que sólo ha cuanto antes lo entendamos

Voz 7 11:22 sí sí

Voz 0514 11:23 menos vamos a hablar del bar para Jaramillo roja pero entiendo la decisión de Mateu

Voz 1 11:29 para mí arroja que eso lo he dicho a arrebatarle más que una agresión creo

Voz 1501 11:34 sinceramente creo que que lo que quieres protegerse elevar la mano quiero decir que la temeraria de salvar a mano por el

Voz 1 11:40 yo creo la mano ni por el daño que produce

Voz 1501 11:43 el año que produce para mí esa expulsión yo te iba añadir que además está arbitrado ahí está sacando tarjeta amarilla eh el codazo que da el en Greta a Ramos disputando el balón arriba están excesivo de tanto daño que para mí es más que amarilla que roja también sinceramente lo creo así porque es igual

Voz 2 11:58 el juego por supuesto la jugada saca el Barça tuvo que acabar la jugada de en la tarjeta amarilla no no no yo la verdad es que hay ganado pero pero huelga en absoluta luego

Voz 1501 12:10 es falta que hace a Messi que le acechan caía también es amarilla no tengo ninguna duda de que Iker Ramos

Voz 2 12:15 tenía claro el partido aunque por roja directa a su marido acaba yo digo

Voz 1501 12:19 veinticinco minutos sin ninguna amarilla pero yo digo que sin ninguna para mí por el que me llamó la atención fue la reacción de tampoco no creo que Jorge ver a Messi así yo creo que es la primera vez que le yo digo que no creo que sea verdad modos agresión de Ramos no creo que sea agresión del Anglet sencillamente creo que hacen el año suficiente

Voz 0458 12:34 sí sí y luego Ramos hace el paripé y monta un espectáculo con Messi como siempre

Voz 1576 12:40 pero fue la reacción la reacción de Messi es que a diferencia porque Messi pero que también ha jugado algo al fútbol como Pinto y como y como Romero tú cuando estás ahí sabes perfectamente cuando Jorge sobre protege y te saca el codo para para marcar diez para darte

Voz 1 12:53 pues que para empezar no es con el codo

Voz 2 12:56 es verdad que el brazo

Voz 1576 13:00 acción de Messi que que que ese calor da porque Le Havre el Le Havre la Depor dentro de lo que le da el género protegerse de que

Voz 9 13:08 si la pelota ya le había robado y la tenía delante

Voz 1501 13:10 no pero bueno es verdad que Messi viene a disputar el balón y que se eh

Voz 2 13:14 me viene a ser falta de Messi que se echó una cosa de Mission Marie Le Bron con toda la fuerza que sirvió de deprisa

Voz 9 13:28 Dios deja ver que que que protegerse de que se decisivo el tío arroba al balón y tiene el balón delante

Voz 1560 13:33 esa es una pregunta recordaremos lo que sea no ejecuta

Voz 9 13:36 sí me has interrumpido a mí ignoramos lanza el brazo

Voz 1 13:39 hacia atrás con toda esa fuerza protegerse

Voz 2 13:42 yo pero ha jugado corrida creo que protegerse de choque que va a tener con Messi creo que tenemos a mano Le dan toda la cara con lo cual el daño que vale

Voz 1 13:47 es ni más ni menos no creo que sea una agresión pero es igual que creo que lo que Ramos no bueno si quieres hablamos del inglés pero siempre Ramos explote

Voz 0458 13:55 es decir no hay

Voz 2 13:57 un con una posibilidad de que el delantero Marcos Antonio Ramos

Voz 0239 14:03 ya no Ramos se protege como se protegen todos los no no

Voz 2 14:05 no pero aquí estamos hablando de Ramos una cosa en gallego

Voz 1576 14:11 digáis que siempre siempre se ha vuelto loco

Voz 0239 14:13 no tengo nada que para mí Ramos no tenía que haber acabado el partido porque eran dos amarillas clara la primera en un auto pase no

Voz 0458 14:19 tú le pones la tangas quisieron Vega

Voz 0239 14:21 y la segunda si ves a jugada yo creo que es cartulina amarilla para mí como lo es una agresión creo que no es un agresiones lo creo honestamente creo que Ramos no tendría que haber acabado el partido por doble cartulina amarilla pero la pregunta de Manu es ese roja para mí para mi no es roja directa el luego a partir de ahí podemos podemos hacer si queréis el entierro de la sardina con Sergio Ramos y yo creo que Sergio Ramos es un central que se protege como todos los centrales del mundo como es cómo se protegió la jugada que te dice Mario que por cierto para mí está muy alejada de ser cartulina roja pero el central salta para no

Voz 2 14:55 espero que nos perdone pero

Voz 1 14:59 que se perdonaron deje de que de la boca promesas

Voz 0458 15:02 sí exacto que por favor no podemos X

Voz 1 15:04 cerramos para protegerse de que de la boca de Messi que que le va a dar un bocado Messi que por favor no podemos decir eso no siempre

Voz 2 15:12 esto lo suponemos y modelo yo yo yo digo yo no se ajustan la que aunque no pero

Voz 0239 15:20 qué le hace a Messi que es un golpe de fútbol

Voz 0985 15:23 de fútbol para que la gente para que la gente lo entienda

Voz 0239 15:25 sí porque no han visto las imágenes que Messi tiene todos los dientes que labios lo tiene entero

Voz 2 15:30 pero bueno me te miro pasaba por haber nacido aquí

Voz 1560 15:35 entiendo lo que dice que no es una agresión porque es que no me parece un coche

Voz 2 15:38 que no la seguramente seguramente sí señor

Voz 1560 15:41 de Ramos en lugar de impactar en la boca de Messi en la cara le impacta en el abdomen seguramente nos parecería bien

Voz 1 15:48 seguramente éramos las cosas

Voz 2 15:49 te lo dicho

Voz 1 15:52 pero dicho lo dicho pero dicho lo dicho es un gesto

Voz 1560 15:55 que es obra por qué

Voz 1 15:58 plazo va a apartarse a Messi evidentemente verdad que tiene la mala suerte da en la boca cosas que el gesto sobre de otra que sea roja para mí para mi invita traerse a sus caprichos a ver si tu padre pide la palabra ir para aclarar para unos cuantas concepto

Voz 0514 16:12 el primer concepto que ha dado que es el clave es lo ha dado gallego que es el movimiento del brazo hay movimiento de brazo que es antinatural Debejar de protegerlos y dejaros de historias es decir

Voz 0097 16:21 el árbitro juzga a acciones no no juzga

Voz 0514 16:24 así tiene sangre no tiene sangre si juzga la acción como una conducta violenta o como juego brusco

Voz 1 16:29 cierto no Mallenco delante que es una decisión está mirando a ver lo que luego decir no

Voz 0514 16:37 es que a proteger porque los centrales usan para proteger pues tiene un central que es campeón del mundo como él yo no lo he visto pegar nunca con el codo ni con el brazo he visto de cuarenta centrales de veinticinco centrales que hay en España no hay centrales en España que se protejan lance en el codo es decir que hay jugadores lo mismo que hay jugadores que van a protestar al árbitro que te van a comer la cabeza como hay muchas cosas

Voz 1501 17:00 ayer unos cuantos ahí no no pero no que sea en Madrid

Voz 0514 17:03 hace ayer vimos una imagen que no puede ser

Voz 4 17:05 que no se puede ver en el colectivo arbitral no se puede permitir el señor Ricardo de Burgos que vengan once jugadores del Huesca a comer la cabeza o del sevillana me acuerdo de qué equipo es del Huesca no puede ser no puede ser que les rodean once jugadores pues de yeso eso no se puede permitir

Voz 1 17:24 qué no es lo que más no se puede hacer

Voz 4 17:26 emitir no se puede permitir que haya jugadores que jueguen más con los brazos que sin los brazos

Voz 0985 17:32 hoy uno se puede permitir un pequeño paso atrás cuando dices que es roja técnicamente porque concepto sería roja

Voz 4 17:38 por el Moviment gallego claro es decir tú vas a disputar

Voz 0985 17:41 los reglamentos supones tú pones tú vas a disputar un mal

Voz 4 17:43 con con el codo arriba no hay movimiento hay sí que va a protege

Voz 0514 17:47 arte perfecto te vas a proteger ibas con el codo arriba

Voz 4 17:50 protege es te protege es por miedo por lo que sea pero cuando hay un movimiento de codo teniendo el balón por delante jugador que te viene por un lado por detrás no te estás protegiendo lo que estás marcando su territorio y está escogiendo está escogiendo un riesgo que si el árbitro vela acción no importa si tienes

Voz 2 18:06 sí sí sí caso si esto es un buen momento

Voz 1576 18:11 por el Viktoria Pilsen cuando le rompió la nariz a un jugador llueve sobre mojado es un jugador que es durísimo que es al borde al filo del del reglamento

Voz 1560 18:19 no que y que hay veces que que

Voz 1576 18:22 qué es el jugador más expulsado de la historia del fútbol español y hay muchas otras que no le cazan y fíjate no la han cazado

Voz 1560 18:27 yo nunca he pensado que Ramos es un jugador durísimo y lo sigo pensando no me lo parece que por mucho que lo hayan expresado que sido que no sé cuál es el que va a mí Ramos no me un jugador durísimo ha habido otros que siendo expulsado menos veces sí me lo han parecido Ramos se llevó le han sacado roja y merecida no pero no me parece jugador durísimo no me lo parece en un campo

Voz 1 18:44 fútbol jugador que va con fuerza que entra como como pero como Kato jugadores editado lo es

Voz 3 18:52 que utiliza excesivamente a los Bragado yo creo que ese es un defecto que sí pero no se puede decir que son juristas

Voz 1 18:59 qué queréis con el robo de turnos y preguntas alguna jugada polémica más que ayer os apetezca a destacar si nos vamos al partido

Voz 1501 19:07 bueno lo primero para que no se me echó encima en Barcelona que Air Madrid no hubiera ganado ese partido en y con dieciocho penaltis esa sensación me parece a mí he dicho eso pasó desapercibido también en la readmisión de Carrusel estuve con la o el teléfono en la mano para mandar un mensaje a Garrido pero no lo hice una salida de Ter Stegen que no da balón queda directamente no recuerdo quién estaba atacando quién iba a rematar y que la directamente qué pasa desapercibido por completo

Voz 1 19:28 ahora vamos legal Ramos que yo creo que toca balón pero lo

Voz 10 19:31 poco mordió el balón con el brazo le da hasta luego

Voz 2 19:34 la supuesta que yo creo que no llega a tocar el balón pasa eso no pasa jugada en el campo

Voz 0514 19:39 sí sí es una de las típicas jugadas que el portero a despejar con el uno al final no despeja Le Pera en la cabeza no sé a qué jugador del desarrollo pero que Ramos aquí si le arrastre es decisión de las jugadas hay de los penaltis que no lo sé no se pitan nunca lo mismo que cuando chuletas iberos jugador por detrás de derriba que como ya chutado los tablón

Voz 7 19:57 coge reglamento y esperate acabamos dicho eso

Voz 1 20:02 bueno yo creo que lo haya dicho eso Álvaro Benito Se acabó la Liga para el Madrid no

Voz 0097 20:07 sí sobre todo porque para para remontar esta cantidad de puntos que es que sin pues muy importante pues necesitas de una fe de un amoral y casi indestructible no que muchas otras veces en esta situación el Real Madrid la tenido esa fe yo por las declaraciones sobre todo ayer de los futbolistas no la vi no la vi por ningún lado no hay más desencanto y bueno intentar recuperarse para la para la Champions donde si dependes de optimismo porque para para conseguir una remontar esta esta distancia puntos prácticamente tienes que ganarlo todo lo que queda no para eso se necesita

Voz 1 20:40 ha ganado todo y que el Barça pincha en como el Atlético de Madrid Athletic claro no digo grande no

Voz 0097 20:45 sí claro pero claro que que el el Real Madrid muchas veces ha tenido esa fortaleza indestructible y sobre todo cuando vienes de atrás hacia adelante en este caso el Real Madrid ha tenido su oportunidad de engancharse en estas semanas atrás y sobre todo pues esta última intentona que era así ganadas al Barça por lo menos una metías en en alguna cierto aprieto por por también la distancia el Atlético de Madrid pero yo creo que ya está prácticamente imposible no tendrían que suceder cosas que en fútbol todo es posible pero yo lo veo muy improbable

Voz 1560 21:14 tomó carrerilla Romero Gallego el equipo pero pero otras veces no la Copa los dos últimos partidos de Liga y las derrotas del Barça esto sí que hace daño y vamos a ver si esto puede afectar al partido de Champions o no aunque la Champions al equipo no pero que te hayas ganado dos veces seguidas el Barça en casa de la Liga ya definitivamente eliminado de la Copa el martes en el Ajax soy bueno

Voz 0239 21:35 es un poco lo que ha hecho con lo que estoy absolutamente de acuerdo creo que a lo mejor soy optimista lo lo dejó digamos a mi me parece que la eliminatoria el martes no está en peligro sinceramente lo creo porque había ya ex hace tres semanas pegar un recital de fútbol pero era incapaz de detener mordiente de tener pimienta arriba tú no tienes gol está pasando al Madrid la Liga si tú no tiene gol lo tiene muy complicado de el hayas hay que recordar que tiene que hacer mínimo dos para tener alguna opción en el Santiago Bernabéu de poder pasar a los cuartos de final dicho esto me parece que con lo que tiene ahora mismo el Madrid no edad milagro al margen no le da para llegar mucho más allá en la Liga de Campeones y lo más preocupante Manu de lo que pasó ayer para mí es la sensación del Real Madrid de querer y no poder lo dijo Pedja durante la dimisión de Carrusel y a mi me parece que es es una frase que resume perfectamente lo que pasa en el partido yo no creo que fuera una un problema de de actitud no fue un problema de brazos caídos no es un problema de no de no querer de no intentarlo un problema de falta de fútbol no se inventaron el rollo de que habían creado muchas oportunidades Solari algún futbolista de parece que la percepción del partido que tuvieron fue diferente no tuvo nada que ver con el del miércoles yo creo que no generaron tantas oportunidades y creo que lo más lo más preocupante para el Real Madrid es que un Barcelona en tercera con un Messi en Primera y media que ha metido dos bofetones ayer yo creo que como dice María aunque hubiera jugado tres partidos no hubieran empatado

Voz 9 22:58 bueno yo lo dije lo dijo la semana pasada y lo repito hoy no veo cerrada la eliminatoria con el Ajax como en la segunda parte la última media hora ese partido esté abierto

Voz 0458 23:07 los chavales de veinticuatro años holandeses van a correr como

Voz 9 23:09 todo y el Madrid no está para correr como motos así que cuidado ahí sobre lo de ayer evidentemente fue un un Madrid mucho más bajo que el del el partido de Copa creo que hay una desconfianza en el equipo que ayer hizo mella y creo que la decisión de Solari de meter a Gareth Bale de titular afecto al equipo afectó al juego hizo que el centro del campo fuera más débil porque si Luca no es Maradona pero Lucas todos sabemos lo que le da el equipo ahí está la prueba de la primera parte tres días antes siendo muy superior el equipo al Barcelona y creo que que afectó a

Voz 1 23:47 el resto de compañeros porque es una decisión

Voz 9 23:50 con injusta gusta perdona Jordi una decisión injusta sino crees que lo metió para dar descanso a Lucas no creo que lo hará el partido que lo metió por qué este chaval se llama Gareth Bale

Voz 0458 24:02 costó cien millones

Voz 11 24:05 se metió un gol en la final de Champions y dijo que si no

Voz 9 24:07 jugaba tal hacía tres días se había negado a calentar en Valencia porque no le había gustado el día del Barça salió a jugar veinte minutos no hizo nada bien que el partido ya estaba roto se sintió en la obligación de tomar esa decisión que iba contra su criterio ir contra el los méritos de otros compañeros y creo que esa decisión bueno lo del partido de Bale ya vimos lo fue creo que eso afectó al resto del equipo

Voz 0985 24:33 pedido Jesús te iba a decir que creo que cuando mete a Bale en el once inicial es porque cuando tú tienes tampoco un poco tu obligación es tratar de recuperar aquellos sea dolares tú crees que te pueden llamar la papeleta por su pegada pero GB lleva eso

Voz 9 24:45 siete goles en la Liga

Voz 1 24:47 yo de verdad que aparentemente se dice perdona se vino es que es que es un gran goleador mirarse los números de Benzema en el mejor de pero que ha actuado es verdad que tiene gol pero no tienen números que Benzema en estos últimos tiempos no no no bueno pero Benzema no le podemos poner un pero no come los dos fuera con los partidos

Voz 1501 25:09 además es el sexto goleador histórico de la Champions League séptimo del mejor club de la historia

Voz 2 25:12 bueno aquí me parece que hemos yo respondo

Voz 1 25:17 no no creo que la temporada a ti te parece que bien

Voz 0458 25:20 Gemma contra el Barça

Voz 2 25:21 ha jugado bien a mí parece que no parece que el partido de ayer sobre todo el partido de ayer no jugó nada bien Benzema al foco como por ejemplo hay gente que Benzema es el mejor de la temporada el Real Madrid de largo así al Madrid en la Liga

Voz 0458 25:32 así están ellos

Voz 2 25:35 a suele poner ni un pero si a vosotros os vale que el máximo goleador del Madrid este año lleva menos goles que él del Eibar por ejemplo eso que lleve los mismos que Jaime que Yago Aspas que lleva tres meses lesionado sí

Voz 1 25:52 no me si os parece que con eso vale a mi me parece que la temporada Benzema es buena porque no es pero que Benzema que estamos haciendo estamos nosotros porque no lo hace nunca lo dije de agosto pero pienso que voy a alguien que que Benzema Better cincuenta goles este año

Voz 2 26:07 no

Voz 1 26:09 Ana Romero darle podría ser compatible

Voz 0239 26:12 Benzema está siendo muy buena decir que los dos partidos contra

Voz 2 26:16 exactamente el Madrid

Voz 0239 26:19 pero centro del Real Madrid el primero esquirla yo que en este tipo de partidos sea cuando pegue un puñetazo encima de la mesa quienes por ejemplo vamos a volver a acordar el mismo cuando lo pegaba Cristiano Ronaldo yo creo que es absolutamente compatible decir que Benzema juega al fútbol de narices que esta temporada está fino que está implicado que Un paso adelante pero lo que no le puedes pedir a Benzema es algo que va contra su naturaleza lo que acabe la temporada con cuarenta goles

Voz 1501 26:41 es una temporada muy buena aparte el tema goleador entiendo otra cosa entiendo que por ejemplo en el último mes ha desaparecido hace un mes le pones

Voz 0239 26:47 pero Pablo esos Pablo pero que eso no le ponéis pone

Voz 2 26:51 bueno a lo mejor nueve cuando murió ahora a eso eso no es verdad que sí

Voz 1 26:57 por favor no no es verdad

Voz 0239 27:00 el problema precisamente el problema precisamente es que en el Real Madrid están demasiado contiguo a nivel institucional están demasiado acostumbrados a vender ese tipo de de de cosas que luego la puede comprar el que lo quiera comprar pero a Benzema no se le hace ningún bien al con esa frase de Lucas baje o de que sale de la T4 también del Santiago Bernabéu para que vamos a firmar al de si tenemos a lo mejor nueve del mundo no tienes un gran delantero que juega al fútbol con perdón de pelotas pero que a la hora de meterles un futbolista normal normal y que está haciendo una buena temporada de Un paso adelante pero es un jurista sitio

Voz 1560 27:30 Bale si queremos matar a Benzema otra vez lo podemos hacer

Voz 12 27:33 no no desde luego otros ojalá Gareth Bale

Voz 1560 27:35 hubiera hecho la mitad de lo que ha hecho este año Benzema láminas

Voz 1 27:38 ya o Toni Camps casi la mitad del Cholo pero yo creo que además el Bernabéu lo tiene claro

Voz 1560 27:43 escucháis cuando se iba a Gareth Bale del campo que ayer fue titular nos lo va a poner Pablo nuestro técnico el sonido de la grada del Bernabéu cuando Se marcha Gareth Bale el campo

Voz 14 28:00 bueno esto no son unos poquitos eh

Voz 1560 28:03 es practicamente todo el estadio pitando a Gareth Bale ayer pero no porque no porque sin trascendentes invisibles transparente y la gente se cansa hasta de la transparencia sí

Voz 1576 28:13 Manu pero detrás de nombres individuales yo creo que hay un problema colectivo yo creo que al final el Real Madrid Marcelo que en los últimos partidos y el rama de sigue perdiendo por lo tanto toda la culpa no podía ser de Marcelo o todo agrupa no puede ser de Gareth Bale al final el Real Madrid es verdad que de un tramo con Solari que ha estado algo mejor que es algo más de chispa pero al final la realidad es que en el último mes te pintó la cara al Barça dos veces al merecido perder Amsterdan aunque has ganado el partido dado un meneo has merecido sino perder no al menos no ganar en el Ciudad de Valencia cuando Levante tiró dos a los y tal y el penalti de Casemiro además ha perdido con el Girona en casa del Bernabéu Girona que había perdido once jornadas que al final no es un problema si queremos no matar a Benzema pero si queremos matar a Bailey que toda la culpa ha sido de Bale porque ayer fue titular o de Marcelo que estas obra de peso o lo que queramos perfecto

Voz 1 29:06 pero la verdad ha excusado eh

Voz 1576 29:09 a la compra hay un problema ahí falso estructural en el Real Madrid que te hace que llegues a marzo incluso antes en febrero para mí ya la Liga había tirado antes pero que estaba sin Liga está sin Copa

Voz 1560 29:20 la bala de la Champions que evidentemente otros años te ha salido bien

Voz 1576 29:23 no tienes ninguna fiabilidad porque no tenemos un problema de nombres individuales yo si tuviera

Voz 3 29:27 que definirlo que vio ayer en el Bernabéu utilizaría la palabra impotencia posiblemente es una de las palabras más duras para definir una situación de de un equipo no sea que al Madrid se le califique de impotente sea que sea incapaz de de de superar al Barça de no saber cómo hacerlo creo que es lo más duro que se puede decir de de un equipo y luego hay una cosa que me desconcierta de del Real Madrid este año no es que eh había hecho lo más difícil no querían volver a conectarse no sabía de conectado pensamos que ya era imposible que ganara esta ley de repente se conecta no y cuando lo lo hace de repente vuelve a desconectarse osea no sé qué ha podido pasar ahí

Voz 1 30:08 en las últimas semanas ha pasado otros no había paso a otros años

Voz 3 30:11 esa hablábamos de no ya en febrero ese activa ese botón Caín El vestuario se ponen en modo Champions eh

Voz 1 30:18 llega el día veinte se pone a punto

Voz 3 30:24 todo el equipo está en su mejor momento los futbolistas que estaba en una mala posición física etcétera La adquieren esa todo perfecto y de repente cuando todo está perfecto y se acercan al Barça en la Liga el Barça también muestra debilidad de repente vuelve otra vez a desconectarse es algo increíble que no había sucedido años anteriores

Voz 0985 30:44 como es increíble que el Madrid dio madridismo se vean obligados a agarrarse a renglón de Vinicius para tirar del carro es que con esto acabamos más pronto bueno ellos Solari sí exactamente pero los que mostraron una sociedad Gora pero no aquello

Voz 1 30:57 claro que son los mejores y te estoy diciendo esto que los

Voz 0985 31:00 qué más vigor y más empuje demostraron sonríe irónicamente lo ha hecho justamente pero sacan de pero no les corresponde a ellos Manu a tirar del carro cuando tienes esta constelación de estrellas el Madrid el Madrid se ha ido distraer

Voz 1157 31:13 siendo con problemas individuales que si ve él que silence Maxi Marcelo pero me parecen hay un problema colectivo tremendo tiene Si algo tiene que servir este doble clásico para el Madrid para darse cuenta primero que a día de hoy el Barça es mucho mejor equipo que el Madrid porque el Barça tiene más calidad está más trabajador tiene más entrenador tiene mejor actitud tienen mayor ambición es decir al final el Madrid queda retratado como colectivo más sea de los problemas individuales que pueda tener por el Madrid dice es que hace un tiempo se conectó pero en que se tradujo

Voz 0985 31:40 la conexión jope

Voz 1 31:44 la hablo de pertenencia que tiene por ningún lado y más Álvaro te voy a parar

Voz 1560 31:50 qué tengo que tirar la disco ya mismo y vuelve al varón

Voz 1157 31:53 bueno

Voz 15 31:53 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 16 31:56 el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 17 32:09 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 19 32:26 ser más Madrid ciento cuatro punto tres método

Voz 20 32:30 así un plus para vender tu coche uno

Voz 21 32:32 no lo traes a la pieza cines una tasación que no esperas recuerda nadie paga más el opaca poseen el H quieres un plus por su coche acude al líder de tu coche en treinta minutos

Voz 15 32:46 nació en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa en ocasión plus punto com

Voz 22 32:54 este señor está practicando el tranquila del servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen leer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte

Voz 23 33:17 veinte once aquí tranquilo está

Voz 24 33:22 son músicos que tocan sus canciones en las calles de Madrid en las plazas en el metro te suenan

Voz 25 33:27 llega la segunda edición de su en Madrid si eres músico callejero y quieres tocar tus canciones en la radio entre en Radio Madrid punto este informativo suena Madrid todos los martes a partir de la una de la tarde en Hoy por Hoy Madrid

Voz 19 33:40 suena patrocinado por Isla Azul escapa a un nuevo mundo

Voz 20 33:44 cuando algo te gusta mucho quieres que te lo repitan varias veces por ejemplo Jaguar X F de ocasiona Proof por veintiocho mil quinientos euros con un equipamiento especial y tres años de garantía

Voz 0785 33:55 otra vez ahí va Jaguar X F de ocasiona Proof por veintiocho mil quinientos euros con tres años de garantía unidades limitadas más información Ence de Salamanca guión Madrid punto Jaguar punto es de Salamanca calle metalurgia uno Alcobendas madre

Voz 26 34:17 cuenta con las eh

Voz 15 34:19 pase lo que pase

Voz 27 34:22 sí

Voz 28 34:27 en el todo

Voz 15 34:28 la radio de La Ventana Nos visita este lunes la modelo y presentadora Nieves Alvarez que los hablará que nos presentará que nuestra eh

Voz 29 34:35 Olga porque vine Nieves Álvarez este lunes al programa por el tele algún desfile presenta un libro una gala especial de algo los viene porque si Pepe por qué sí porque nos apetece hablar con ella tanto cuesta entender que alguien venga una entrevista porque le da la gana

Voz 19 34:51 sí porque nos da la gana este lunes porque si Nieves Álvarez en La Ventana con Carles Francino La Ser

Voz 5 35:17 el Deportivo

Voz 31 35:21 ahora hablamos del Barça pero por terminar el Real más

Voz 1 35:24 sí se queda a doce puntos del Barça y algún detalle

Voz 31 35:27 más que queremos hablar del equipo de Solari pedía la a Álvaro Benito Álvarez

Voz 0097 35:30 sí digo que yo no yo estaba escuchando yo sinceramente no veo esa distancia sideral del Real Madrid con el Barcelona que ahora es un momento difícil de de argumentar esto por la distancia que hay entre los dos en Liga pero creo que el Real Madrid ha hecho una muy buena eliminatoria en Copa hizo una grandísima primera parte en el en el Camp Nou creo que en el en el partido de vuelta tuvo serias opciones y claras opciones de haberle dado de haber pasado a la final creo que el equipo trabajo sin balón muy bien que generó las suficientes ocasiones como para como para haberse llevado el partido Hinault acertó el Barcelona pues haciendo un partido pobre pues pues tuvo esa contundencia las áreas que que le llegó la final y luego el partido de ida es otro contexto anímico totalmente diferente yo sí vi al Barça con mucho miedo a a no alcanzar la final bueno miedo futbolístico para que me entendáis no que no se malinterprete esto cuando tienes algo grande que perder pues eh los dos equipos juega pues más atenazados eh cómo pasa el Barça vino con nueve puntos de ventaja al partido de Liga se veía el Real Madrid más atenazado más trabado por todo lo que viene detrás después de perder como perdiste la el pase a la final de la Copa del Rey y al Barça serbio Jolie al Barça completamente relajado en el en el partido de Liga no que es lo que te da el colchón de los nueve puntos yo tampoco va a todo ya cabo digo vamos a ver si si se encuentran en en Champions lo que pasa es yo yo yo acabo diciendo nada más al no ya diciendo que yo creo que que el el Madrid tiene obviamente carencia de gol hasta a veces de generar situaciones pero sí le veo un equipo cohesionado un equipo implicado que trabaja sin balón eh por lo menos Xantia conseguido eso sabes yo creo que va a ser difícil el el martes porque por el desgaste que Hans que han supuesto estos dos partidos contra el bar perdona que no son partidos normales que en la tensión extra de jugar contra el máximo rival y el pase a una final te vas a gastar y tengo dudas en la condición física que va a llegar el equipo en la condición moral pero pero yo no veo al Real Madrid tan tan mal como yo

Voz 1501 37:29 pero creo que estoy completamente de acuerdo con lo que yo no veo tanta diferencia aunque es evidente la diferencia que hay de puntos eso es que no hay más que decir pero yo sinceramente estoy de acuerdo en que podía haber pasado en la eliminatoria de de Copa que bueno ayer quizás seguramente ayer unas opciones es verdad menos opciones me parece partido muy igualado pero me parece que en todo momento el Barça no sufrió me parece que que el pasar apuros evidentemente pero yo creo que exceptuando Girona que son

Voz 2 37:59 no te lo puedes permitir ganando como iba ganando controlando el partido

Voz 1501 38:01 en ese ese tropiezo no se puede permitir exceptuando Girona en ese recuperación a la que hablabais ante

Voz 1560 38:06 es que que te elimine el Barça en una eliminatoria

Voz 1501 38:08 qué te gana un partido de Liga el Barça que es el mejor equipo con el que te enfrentas al año está dentro de lo presupuestado otra cosa que pero el Levante no dejan de mira pero te voy a joder al checo a ver estoy diciendo hombre que que cuando cuando tú pierdes con el Fútbol Club Barcelona estás fastidiado estaba moralmente muy tocado hundido lo que tú quieras pero que te gane el Fútbol Club Barcelona puede pasar Mario te puede pasar lo que no te puede pasar es que el Girona

Voz 1 38:33 a la vez me lo pasó muy bien

Voz 2 38:35 sí ha quedado claro dio que no hay tanta diferencia

Voz 1501 38:38 visto lo que ha hecho algo que no hay tanta diferencia futbolística otro que tiene un segundo Jordi dice el paréntesis de Benzema y no hablar que te dan el Barça puede pasar si tiras tres palos dos penaltis

Voz 0514 38:48 y es que el Madrid no ha estado ni cerca de poderle hacer

Voz 1501 38:50 año ir con Messi en el cuarenta por ciento pero la eliminatoria como dicho como ha dicho Álvaro pero si es que lo ha desalentado

Voz 2 38:56 para André una eliminatoria con la compitió pudo haber pasado con el Barça volcado de de aprobado alto

Voz 1 39:02 un Barça aprobado alto y con Messi prácticamente

Voz 1501 39:04 desaparecido si es que ese es el problema que el Madrid como decía antes de que los que no se gana siempre debutar Fútbol Club Barcelona puede pasar lo que quiero decir todo puede pasar la sensación es que el Madrid no da para más son dos dicen sólo seguidas la sensación de que de muy mala pero eso eso son lógico

Voz 1560 39:18 está bien que se interrumpa todos cuando habláis unos días

Voz 0985 39:20 a los que yo Álvaro te preguntaría yo mi conclusión después de estos dos mazazos es que tú me dices en el Barça yo veo que hay entrenador y que hay equipo yo te pregunto a ti Álvaro tú al margen de que haya o no entrenador tú ves equipo en el Real Madrid es un equipo conjuntado sí porque yo creo que una de las grandes noticias que deja este doble mazazo es que sin Messi también hay vida lea será léase Rakitic pero la pregunta que te hago es una de las conclusiones es en el Barça hay equipo tú me ves equipo en el Real Madrid

Voz 0097 39:52 la respuesta la respuesta la dio Valverde el sábado que reaccionó a los problemas que había planteado Solari en el partido de Copa reaccionó bien claro albergues un entrenador excelente

Voz 1560 40:04 en el ente claro está empezar

Voz 0097 40:07 dos su carrera profesional y toreando un Miura que es que es muy difícil pero yo creo que el partido del miércoles Solari lo planteó muy bien con muchos problemas en la zona de inicio a al Barcelona regalándole mucho balones que fue lo que corre haciéndole daño con Vinicius qué fue lo que corrigió Valverde claramente metiendo jugadores con mucho más pie is solventando la presión alta el Real Madrid para mí esa fue la clave del partido más allá de luego las ayudas a Sergi Roberto en en en en la banda derecha con rara evitar a la a la velocidad de de Vinicius pero sobre todo eh desde la presión del Real Madrid que fue lo que mina fue lo que lo que lo que acabó minando moralmente al Real Madrid que no robaba que iba a presionar y no roba cada vez con menos fue cada vez más desorganizado gracias al pie de Sergi Roberto y Artur que estaban estaban en la ecuación que el otro el el miércoles no estuvieron oye

Voz 0985 40:54 es digamos una cosa en quince segundos que no la hemos tocado es importantísima el impacto psicológico de esta nueva derrota del Real Madrid

Voz 1 41:02 el Barça ya no es una anómala

Voz 0985 41:05 día ya no es un hecho insólito es que la secuencia de los últimos años nos habla de una mayoría de victorias del Barça en el Bernabéu unos plásticos ojo con este dato Yeste datos complot SEC se complementa con un dato devastador para el Real Madrid que es que las últimas once temporadas sólo habrá ganado dos niñas si es que no consigue remontar los trece puntos ojo porque estamos asumiendo con una cierta naturalidad datos que son asombrosos sobre todo para los periodistas que ya somos un poco veteranos preguntan Jesús Dati hace una serie de años que verías dos Ligas del Madrid de once te llevan las manos a la cabeza porque no te lo crees