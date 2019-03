Carrusel último tramo: El análisis de la jornada liguera en el Sanedrín y hablamos con Jaime Mata y Rodrigo

Voz 1 00:00 es de noche a las leyes

Voz 2 00:14 Carrusel deportivo Cadena SER mal

Voz 3 00:19 Puel Carreño qué tal muy buenas Dani Garrido muy buena por mucho que Pablo Arévalo te ponga

Voz 0699 00:23 la música así que soliviantó Hay no te vas a librar de la impertinencia de las preguntas que te vamos a hacer es verdad que encierran M que era lo que es lo que sea pero Carreño no se libra de las preguntas de las once y media

Voz 1395 00:36 venga a pecho descubierto has preparado si será

Voz 0699 00:39 Solari el entrenador del Madrid la próxima temporada no

Voz 0458 00:43 era roja Sergio Ramos aquí pregunta es su pregunta si vale crees que son permisivos los estos de Jordi Mateu crees que son por encima de los árbitros con Sergio Ramos

Voz 1395 00:52 como si vale pero no sólo conserje vale vale vale quién será cuarto punto de vista te ha preguntado sólo por si ganamos y no por Luis Suárez por ejemplo no pero claro que ahora mandarlo luego ahora de saludo a Anglet perdón bien será cuarto el Geta que tiene cuarenta y dos el ala

Voz 0458 01:08 es que tiene cuarenta el Sevilla XXXVII Valencia hay Betis XXXVI alguno que se puedan echar igual viene como un tiro quién será el cuarto sí que es imposible saberlo

Voz 1375 01:16 veo también al Valencia le está pegando un remontado una increíble pero a la vez están aguantando toda la temporada no no lo sé imposible no serviría uno por decir la cuartas de Pablo Pinto es justo el Quique vete ya en el vial

Voz 1395 01:28 Marín no

Voz 4 01:30 y acaba de declarar Neymar que cualquier jugador

Voz 1395 01:35 quiere jugar en el Madrid después ha dicho que están ha dicho ha dicho pero reprender por la verdad pregunta jugar en el Madrid y más en algún momento

Voz 4 01:46 mi respuesta es no lo sé eso

Voz 1395 01:50 es un claro está claro uno no porque se alimente inteligentes pero apostaría por apostaría porque Florentino le gustaría mucho tener allí a animal en el Real Madrid eso sí que lo señor pero no lo que no te que no Iturralde

Voz 5 02:04 tú tira de árbitro pues está muy difícil sexo estaba bien estamos muy gris

Voz 3 02:08 irá en la línea el inventario decir no nos queda claro si eso no

Voz 1395 02:13 yo no quería Iturralde González no que luego te sacan en Twitter no va tú responde lo que quiera responde a mí me sacan en Twitter siempre bueno debe ser que te tampoco es que buenas noches bienvenidos a este tramo final de Carrusel hasta la una y media seguida Ángels enseguida sanedrín hasta la una y media con toda la banda para hablar de todo lo de hoy ID todos lo de ayer en el clásico que tenemos que analizar con Romero Gallego Pulido Mario Torrejón Antón Meana me ahora no vaya un abrazo al váter para su mujer para luchar por me ha vivido el gran Carlitos y Kaká nos dijo ayer Antón ya había venido como como

Voz 1375 02:50 cómo cómo tenía que venir como tiene que venir un Antón Meana cinco kilos cien vaya Meana Riaño Carlos mi Ana Riaño bienvenido al mundo un oyente más para la SER estamos en época en campo ajeno e pues nada que estaremos todos enseguida Jordi Martí Marcos López Lluís Flaqué Pinto Talavera Iturralde estamos todos con la polémica hay con el análisis del fin de semana

Voz 1395 03:09 pero lo primero acaba de determinar el domingo con el Valencia dos Athletic Club de Bilbao cero ha estado narrando Morata en Carrusel magníficamente esas dos goles siempre estoy has Tiko como siempre después de cuatro empates tocaba una victoria y lo han conseguido y ojo que se ponen a punto de Europa hola Pedro Morata en Mestalla muy bueno

Voz 0802 03:28 las qué tal mano buenas noches estáis en racha eh si además punto de hoy sirven pues yo creo que si no llega a conseguir Valencia probablemente se hubiese visto como que ya la cuarta plaza era imposible después de cuatro empates la victoria hoy además una victoria merecida con un Athletic muy romo en ataque el Valencia está a un punto ahora mismo de de posiciones europeas aunque la séptima plaza al Valencia le valdrá para ser un equipo europeo Si perdiera la final de la Copa del Rey pero la calidad es que el Valencia lo que quiere ser cuarto cuarto está a seis puntos en este instante como bien sabes aunque para el Valencia la referencia tiene que ser esa pero el Valencia mira más al Sevilla que tiene treinta y siete que al Getafe que tiene cuarenta los la verdad es que el Valencia lleva once partidos entre todas las competiciones que no pierde es verdad que empata mucho pero lleva once partidos que el Valencia no ha perdí

Voz 1375 04:22 bueno te oigo te hoy un dato si no me equivoco en Carrusel con Dani cuatro derrotas en los cuarenta y dos partidos oficiales

Voz 0802 04:28 sí es mucho sí pero cuatro Party

Voz 1375 04:30 dos perdidos en toda la temporada a pesar de lo mal que empezaron y editan

Voz 0802 04:33 si metes la Copa del Rey estaba ahora mirando los los los datos son exactamente ocho estaba mirando las las las derrotas porque ha contado una tres competiciones me refiero son cuarenta y dos partidos en en total ocho derrotas

Voz 1395 04:49 ocho derrotas y si entre contándole competir

Voz 0802 04:52 la Liga la Champions y la Copa del Rey es en este instante el Valencia es un equipo que si hubiese tenido más efectividad hubiese empatado mucho menos partidos estarían muchísimo más arriba porque desde luego defensivamente es un equipo muy muy muy muy incómodo muy seguro y por eso pierde tampoco es partidos Ci bueno es que ya te digo son once partido que el Valencia no pierde en Mestalla pues es que los los aficionado no le ven practicamente encajar gol desde hace cinco partidos

Voz 1395 05:19 los mal dato no es mal dato menos mala racha en la que lleva el Valencia de Marcelino finalista de Copa y ahora mismo a un punto de Europa Ximo más mano que han dicho los entrenadores muy buenas

Voz 0962 05:27 hola qué tal muy buenas mano pues acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de Marcelino que le ha servido para reivindicarse es decir que hoy sí hoy ha habido efectividad icono esto sigue con su discurso que el Valencia ha dicho textualmente es uno de los mejores equipos o de los equipos que mejor fútbol hace en toda la Liga pero qué le falla la efectividad hoy sí que ha habido efectividad y se ha visto un resultado distinto al del español lo de la Real Sociedad que han sido los dos últimos empates que había cosechado aquí el Valencia así que contento y feliz Marcelino que ha recalcado que es muy difícil ganar un partido en esta Liga y lo ha hecho extensible hasta los grandes también se ha acordado hasta el Huesca que parecía que estaba desahuciado y ahora mirad dónde dónde está ahí por lo que puede pelear pero bien eso sea Marcelino mientras que a Garitano pues el hombre que ha perdido su segundo partido en doce de doce que lleva hola entrenando al Athletic de Bilbao ha recordado que no siempre se va a ganar y que de vez en cuando se pueden perder partidos como éste

Voz 6 06:27 bueno cuando pierdes estás jodido no nuestras contento eh pierdas donde pierde así contra el rival que pierdas no pero el equipo está bien él está con la moral alta mañana volveremos a entrenar prepararemos el partido oí lo que les digo no un equipo que no gana nunca un equipo que que gane siempre es muy difícil hemos ganado mucho bien y ahora es un pequeño parón no hemos perdido hoy no estamos contentos pero estamos con optimismo para seguir ahí enseguida vino el partido de del viernes

Voz 1375 06:56 se abren ahora las puertas de los vestuarios empieza

Voz 0962 06:58 Ana a desfilar los futbolistas los del Athletic tienen prisas los del Valencia se lo toman con calma porque como hemos visto en el último tercio de partidos se les veía muy cansados lo del Betis les ha pasado factura ahora hay que jugar en Europa League también hay que llevar adelante la idea que es la Liga pero como digo los jugadores por lo menos salen con una sonrisa con cansancio pero con una sonrisa porque han vuelto a ganar en Liga así que a ver si podemos hablar con uno de los grandes protagonistas es

Voz 1395 07:23 pero una derrota de Gaizka Garitano si no es verdad que le voy a tener los seguidores del Athletic quizá bien

Voz 0458 07:30 de decepción pero es que el equipo está con Un más espinoso que estaba estaba acabado practicamente sumando la que tú contra el Sevilla con importa serían muy el dos cero de San Sebastián el dos cero de nueve

Voz 1395 07:41 el de hoy que ha estado peleando hasta el final ahí con el empate a uno pero al final una contra el Valencia lo ha rematado pero pero bien el equipo

Voz 0458 07:47 ver si el Athletic gana le gana el Espanyol incluso el bueno cualquiera de los dos podrían todavía posiciones hasta este año no

Voz 1395 07:53 está por ahí Javier Subirats que está comentando también el partido

Voz 1375 07:56 pero ejemplo la subirá muy buenas hola buenas noches bien el Valencia sobre todo nombres propios que que van pareciéndose a los nombres propios de de de el año pasado no parejo con dos vía Rodrigo las DO Gameiro bueno todo eso va haciendo que la que la maquinaria se vaya engrasando y que y que tengan buenas muy buenas sensaciones ahora mismo no

Voz 0905 08:18 efectivamente no la sensación ha sido el optimismo es lo que lo que reina en esto

Voz 0239 08:23 en este momento en el Valencia

Voz 0905 08:25 y Revilla sobre todo por lo que ha comentado no por el o en acero la buena forma en la que estaban algunos de los de los jugadores osea que se tenían buen entrenador yo creo que todo el mundo lo sabíamos porque porque a día ya lo había hecho la temporada anterior y lo que estaba faltando era que jugadores que que tenían que dar el paso adelante los jugadores que habían marcado un nivel muy alto la temporada anterior pues que que lo dieran no yo efectivamente por la mejora de de Parejo la la el poco a poco entrando con el buen hacer de de Chery se de Soler de torres de Gameiro que que era un jugador que que estaba costando encontrar el gol y sobre todo también el aporte que ha hecho Santi Mina Rodrigo osea que acalla al buen estado de allá también la mejora de Puccini Air

Voz 7 09:17 bueno bueno ser de neto sea el equipo en general

Voz 0905 09:19 tal va va mejorando a aquellos jugadores está en el año pasado y los que han venido este año también está mejorando el nivel ahí pues que lo optimismo Rainey y aquello que parecía tan lejano como como a la Champions ahora incluso incluso se de posible no la verdad es que estás a bastantes puntos pero pero no es descabellado pensar que

Voz 1375 09:39 no desde luego es lo que ha quedado

Voz 0905 09:42 eh Se puede llegar a ellos ahora mismo séptimo les

Voz 1375 09:44 con XXXVI sexto en Europa está el Sevilla con treinta y siete sólo uno más y luego está el Alavés quinto con cuarenta y el Getafe en Champions cuarto con cuarenta y dos lo que decía Morata dos a dos partidos a seis puntos

Voz 8 09:55 tiene que venir a mí me quiera Mestalla sí

Voz 1375 09:58 ah bueno y enseguida escuchamos a uno de los protagonistas de del partido está por ahí uno de los jugadores del del Getafe enseguida sintonía de Carrusel en sintonía de La Ser pero yo creo que ya pase lo que pase a Morata hay subirá ya la temporada sea endereza hoy porque tenía muy mala pinta esto cuando empezó y ahora ya finalista de Copa y en la pelea por no sé si acabará en Europa League en Champions o en ninguna de las dos pero las sensaciones ya son buenas y la temporada iba a ser buena

Voz 0802 10:26 si el el otro día el partido con el Betis era era un partido muy importante para el proyecto del del Valencia porque Manu no es lo mismo que el Valencia o nos incluso no clasificándose para Europa League si el Valencia no juega la final de la Copa del Rey lo eliminado día al Betis es un golpetazo tremendo para para el Valencia es un frenazo de la temporada pasada esto frenazo muy grande y ahora jugando la final de la Copa del de la Copa del Rey aunque el Valencia perdiera pero ese ese tren de ilusión que va a tener la gente hasta el veinticinco de mayoría no se lo quita nadie aunque el Valencia no entrará en competición europea

Voz 0514 10:59 jugar la final de la Copa del Rey aunque se perdiera

Voz 0802 11:02 que aquí está eso eso está todavía por ver yo creo que si no maquilla así que arregla bastante la la temporada pero es que el Valencia ahora mismo con la incorporación de la gente buena que el año pasado esta temporada al principio no estaba rindiendo bien que yo creo que contó vía Se está incorporando falta Guedes falta el Fillon llegué desde el que falta

Voz 1395 11:20 eso es que Parejo ya está Rodrigo

Voz 0802 11:22 está Gameiro está empezando a hacerlo ya habían con asistencia con goles es que en este instante el Valencia yo creo que va a afrontar la parte final del de de la Liga con posibilidades sobredosis incorpora Guedes a este rendimiento de poder no sólo estar en la Europa League sino que la séptima plaza le daría más opciones

Voz 1375 11:40 Europa League sino de luchar perfectamente todavía

Voz 0802 11:43 por la cuarta plaza lo que la cuarta plaza no es muy barata este año está siendo muy barata

Voz 1375 11:47 a Ximo ha habido Akon ha colgado el alto

Voz 9 11:49 lo de Bilbao un comunicado diciendo

Voz 1375 11:52 de una agresión a un hincha del Atleti que afortunadamente no reviste gravedad pero que continuaba bajo vigilancia médica pero sí sabemos que que ha pasado Ximo

Voz 0962 11:59 hemos ampliado información en Carrusel hemos leído en la denuncia que hacía el Athletic pública en su web en la que hablaba de la agresión a un aficionado que había tenido que ser hospitalizado si hemos ampliado información desde la Policía

Voz 0097 12:12 qué las han contado que ha sido en la boca de Metro de Aragón

Voz 0962 12:15 una estación muy cercana al estadio de Mestalla que ha sido asaltado allí y agredido por varias personas este aficionado hincha de reconocible de Belletti club me decían incluso que es valenciano son muchas las peñas

Voz 1395 12:27 el hincha del Atleti que vive en Valencia con seis

Voz 0962 12:29 sí sí que ha sido agredido que le han hecho una brecha en la cabeza me contaban desde la policía que la policía estaba insistiendo en que aunque tenía que ir al hospital y hacerse las pertinentes pruebas que denunciase para poder seguir con el caso y las personas pero que afortunadamente no reviste mayor gravedad pero desgraciadamente hemos aconteció ante Juan suceso y algo bastante desagradables

Voz 1375 12:51 eh aguanta por ahí el micrófono de Ximo que enseguida estaremos con un protagonista el Valencia Morata Subirats un abrazo a los dos

Voz 1395 12:56 un abrazo hasta luego enhorabuena Valencia esa victoria que le deja acariciando los puestos de Europa League

Voz 10 13:03 aquí el Atlético

Voz 1375 13:05 vacío después de como digo su segunda derrota en Liga desde que llegó Gaizka Garitano además el domingo se ha completado con la victoria del Atlético de Madrid a la comentaremos en el sanedrín con todos el triunfo del Atlético de Madrid qué primera parte más buena han hecho vinos del Cholo que bien

Voz 4 13:19 Morata ocho una primera parte espectacular

Voz 0458 13:22 bueno está jugando muy bien desde el principio yo yo creo que es verdad lo decía Pablo Pinto después hablaremos en en Carrusel que tuvo ese ese momento de encerrarse en sí mismo los problemas que tuvo con el bar los goles que no llegaron alguna permanente que incluso podría he sido justo bueno yo creo que que que que está está de vicio yo quiero ver en el momento la verdad que más el delantero titular porque es que mordaza Moratón si no merece en estos momento banquillo y llegó costaba un serio problema Bingley tal pero es que lo vio también

Voz 1395 13:46 lo voy a poner un punto confianza muy grande cero dos buena primera parte sobre todo Pablo Pinto hola está por ahí no me Torrejón Mariola Iturralde ya lo hemos oido pero qué buena primera parte del Athletic

Voz 1670 13:55 me tomo Morata muy buena con lo que lo comentábamos en la retransmisión va a ser el once de Turín con la única duda el mar o que quizá adelanta Giménez al medio campo para hacer ahí un un mediocampo un poquito más defensivo pero bueno prácticamente el mismo once que va a alinear porque tiene las ausencias de Tomás si Diego Costa y con Morata que se ha quitado una mochila piedras con ese primer gol porque los dos penaltis que no pitaron los dos goles del que no le subieron al marcador ya una vez Marco se ha aliviado hoy estamos viendo Morata

Voz 1375 14:21 en confianza que desde luego no tiene nada que ver con la otra versión antes de marcar incluso también lo decíais es bella se ve se eleve

Voz 1395 14:27 dinos el vecino está por ahí de Miguel Martín Talavera o la tal muy buenas qué tal buenas noches cómo estáis ahí está conectando el cabe cogiendo el auricular como debe ser que ahora comentamos el partido y lo que ha dicho Morata

Voz 1375 14:39 pero bien el Atleti no sobre todo la primera parte

Voz 1576 14:43 sí yo creo que un gran partido un partido muy serio donde ha listo es Atlético de Madrid que que defiende muy bien donde la primera parte apenas la han hecho ocasiones de gol y luego bueno SCO Koke desde la banda aportando mucho centro del campo muy activo y luego arriba Griezmann será ha sumado un Álvaro Morata que está en un punto de forma sensacional antes cuando no estaba Diego Costa pues se hacía de noche ya hay un delantero de garantías un delantero dotó de nivel europeo y ha marcado dos goles está a punto de hacer otro con un paradón de Jero Rulli pero sobre todo todo lo que ha generado no yo creo que el Atlético de Madrid yo no les recuerdo a Simeone que tenga una una delantera con tantos Landis de tanto nivel como tiene ahora con la llegada de mí

Voz 1375 15:25 sí pero hay Morata de lujo pues nada además de Valencia dos Athletic Club de Bilbao cero del Real Sociedad cero Atlético de Madrid dos Se ha jugado esta mañana el Eibar uno Celta cero que por cierto le ha costado el puesto a Miguel Cardoso ya es oficial ha destituido el Celta de Vigo Miguel Cardoso ya es oficial quién va a ocupar su puesto en el banquillo yo es Fran Escribá oficial repito será el técnico del Celta de aquí a final de temporada tercer entrenador vamos a ver si consigue enderezar el rumbo en una mala temporada del equipo gallego que esta mañana ha caído e como digo en Ipurúa y además el Betis ha perdido en casa ante el Getafe uno dos para un jeta que está cuarto en zona Champions eh

Voz 1395 16:06 y Jaime Mata delantero del Getafe hola Jaime muy

Voz 1375 16:09 tras pues no hay que ahí no

Voz 7 16:13 bueno ahí estamos peleando todo lo que podamos

Voz 1375 16:17 le han dicho a tu entrenador nacional de de hablábamos con él esta semana en El Larguero y hoy ha vuelto a preguntar en sala de prensa bueno

Voz 1395 16:23 el objetivo Europa tal nos confunde

Voz 1375 16:25 la clasificación no el hecho estar cuartos no nos no se equivoca de cuál es realmente vuestro objetivo no

Voz 7 16:31 no creo que es algo que motiva a todos el vernos ahí pero sobre todo de lo que está dando la motivación la confianza es el conseguir los puntos a tres jornadas

Voz 10 16:44 has definido viene en el en el gol tuyo ahí en el mano a mano eh

Voz 7 16:47 sí la verdad es que también en el pase que me ha jugado con Portillo sino bueno bueno

Voz 1375 16:51 joe qué bonita la que bonito el gol y qué bonita la ve la ovación a Jorge Molina en el que

Voz 7 16:56 también tendrán es que tampoco me ha parecido muy bonito oí eso sí se bonito que después de que vuelve a al llevar cocaína

Voz 1375 17:10 a vis a vis provocado eso ha provocado en la afición del Betis a salvación provocado también los gritos

Voz 10 17:15 de septiembre te has Quique vete ya Quique vete ya

Voz 7 17:19 bueno eso ya ella que en algunos a ella no no no a nosotros hemos ido hacer lo que lo que teníamos que hacer y con la ilusión que íbamos a pues los tres puntos Si lo que vamos

Voz 1375 17:32 me estaba leyendo estadísticas de las veces que se han enfrentado Setién y Bordalás en distintos equipos no enfrentamientos sólo uno le ha ganado Setién y hoy ha vuelto a tener más posesión el Betis y sin embargo saber llega el gato al agua otra vez

Voz 7 17:45 sí sí son son dos estilos muy diferentes desde el Betis en el Jetase hay economías no sabía esa estadística pero pero bien que cualquiera podía arrebeti evitaría de

Voz 1375 17:59 te acostaba hacerte con la titularidad hay mucha competencia y luego han trabaje también que tenido otra buena ocasión para marcar aunque la echó por encima al larguero pero al final te has hecho con el con el puesto no fíjate luchar de venir con el Valladolid de pelear por el ascenso y lograrlo a esta hora jugando en en zona Champions con el Getafe no

Voz 7 18:15 sí totalmente al final venía también sabiendo que el que por delante tenía dos jugadores muy contrastados y consolidados pero pero bueno con esa ilusión de de aportar y de ayudar al equipo y me ha financiado goles me están dando continuidad así que cuando el concepto de

Voz 1375 18:34 aprovecho al máximo goleador del Geta eh eh once goles

Voz 7 18:38 no está mal no sí sí sí la verdad es que es lo más en detalle

Voz 1375 18:43 cuántos firmas acabar

Voz 7 18:45 nada nada damos ni en los mejores sueños pensaba ya ha acabado con sé si ahora mismo no mira cada cualquier que Mercedes

Voz 0458 18:55 es verdad te tira una quizá diga simplemente un detalle Jaime que puede ser el máximo goleador nacional de la Liga es decir que

Voz 1395 19:01 con Borja Iglesias ahí pero verdad que estás tú visual

Voz 0458 19:04 de que estaba Messi tal pero que estás con once goles como el máximo goleador empatado con Borja ahora mismo eh

Voz 7 19:08 sí sí la verdad es que nada es que nunca que que podía estar ahí en pues estado peleando con los mejores así que pues eso muy muy contento y la verdad es que una buena motivación presentarse veinte no goles

Voz 1395 19:21 pues nada Jaime me alegra mucho que te vaya bien cómo ves a tu Pucela cómo lo estás viendo

Voz 7 19:25 pues bien bueno ahora viene esto

Voz 1395 19:28 hola pues no lo complicado

Voz 7 19:30 el año si está ya hay pelear pero pero bueno todavía queda queda mucho mucho hay que volver a coger confianza en casa es lo que va a lo que va a dar la permanencia

Voz 1395 19:42 un abrazo Jaime que siga la racha un abrazo gracias hasta luego hasta luego Jaime Mata en directo jugador del Getafe en ese uno

Voz 1375 19:48 todos que ha provocado que en el Villamarín seis cuchara esta mañana he esto

Voz 1395 20:16 es mayoritariamente la afición del Betis en el Villamarín con uno dos esta tarde gritando Quique vete ya Quique vete ya eso la victoria al Getafe voy enseguida con Santi Ortega Sevilla abre cómo están los ánimos pero me pide paso Ximo con protagonistas en Valencia Ximo

Voz 0962 20:29 con un protagonista no con el gran protagonista vaya golazo ahora ya le pegas cuando tienes confianza les metes hasta con la derecha desde fuera del área marcas golazos hablabas con Mata que puede ser un goleador de la selección ahí está el goleador de la selección ya auricular en la oreja derecha para tío mano Rodrigo o Rodrigo Gavela

Voz 1375 20:50 qué razón tiene Ximo es que cuando no entran no entran cuando viene todo de cara le pegas de tacón y entrar

Voz 13 20:56 sí la verdad es que bueno ha sido un gol un gol muy bonito y que bueno importante para encarrilar la victoria que para era muy necesaria para nosotros así que nada muy contento

Voz 1940 21:07 obviamente llegados a este punto hay que aspirar a todo no

Voz 13 21:11 bueno sí lo hemos tenido un príncipe tiempo irregular pero bueno es verdad que los demás también y eso pues bueno nos ha permitido pues a estas alturas pues estar ahí no estamos dentro de un nuestros objetivos de Liga pues está las cosas están Anfac son factibles hasta día de hoy bueno hemos logrado algo muy importante para el club que era volver a una final después de once temporadas en Copa bueno eliminatoria ahora ilusionante durante el Krasnodar también y así que bueno estamos ahí estamos estamos

Voz 1375 21:38 joder que si estáis aquí estáis allí cómo estáis estáis de maravilla comparado con cómo empezasteis pero pero el objetivo ahora que ya estáis aquí que parece que habéis pasado lo lo lo más duro y lo más dificil y lo peor el objetivo es

Voz 4 21:50 ir a por la cuarta plaza no

Voz 13 21:51 si el objetivo es seguir ganando eh evidentemente de estar lo más arriba posible sabemos que es algo muy complicado los demás equipos también está muy bien bueno los tres de arriba al Atlético y te digo pero el Getafe está muy bien a la vez está muy bien equipos muy sólidos que no concedió apenas apenas apenas nada

Voz 0097 22:11 sí están ganando los partidos con mucha solvencia la verdad

Voz 13 22:14 y bueno en la Liga está muy competitiva muy difícil ganar los partidos Si bueno Nos queda lo más complicado evidentemente

Voz 1940 22:21 fíjate el Getafe esta tarde ganando en en Sevilla al Betis

Voz 1395 22:25 en zona Champions eh el Alavés fíjate como está ahora sin esta durísima la pelea

Voz 13 22:28 sí está Adur está dura la verdad que hay que destacar temporal excepcional de Getafe y a la vez que bueno son equipos que en un primer momento pues parece que no a a puestos europeos pero bueno la verdad que eso lo están ganando con con con creces Si bueno lo dicho va a ser muy complicado poder acceder

Voz 1395 22:43 bueno pero llegas bien para la lista de Luis Enrique no

Voz 13 22:45 bueno sí estoy intentó hacer lo mejor posible para mí siempre es un orgullo pues estar en la selección estar entre los mejores de España y bueno ojalá pueda puede darse así

Voz 1395 22:56 un abrazo Rodrigo al enhorabuena por ese golazo por esa victoria Rodrigo en directo en el micrófono de Ximo más mano cerramos Ximo ahí en Mestalla que ya no queda nadie por ahí no

Voz 0962 23:04 le el último era Rodrigo que me hecho que querías desde el carrusel pues nada el hombre por el hombre feliz que viene de marcar un gol al Betis porque la final y hoy volver a marcar para darle una alegría

Voz 1395 23:18 Valencia darle una victoria de Ana Verdejo un abrazo

Voz 0962 23:20 hombre un poco Iturralde pero bueno

Voz 0458 23:23 no ya Edward y al padre de Ximo al padre el verdadero más mano el bueno

Voz 3 23:27 el bueno del Athletic Club me salió dijo Del un hombre de bueno de salir de la SER

Voz 1395 23:33 Alves ha vuelto de las Heras Eric paseo vamos a dejarlo

Voz 3 23:35 bueno queremos quisieron eleva pedido tras eso sería feos que que no

Voz 0458 23:41 ahora no os quejáis de Gaizka Garitano así vais a ganar ahora toda partida para nada enseña si bien aquí en Valladolid pero de Rafa Alkorta sí

Voz 1395 23:49 mira que hemos ido a la izquierda traidor como decíamos adalid de Jaime Mata

Voz 0514 23:54 sí no no no os ponéis a todos

Voz 1395 23:57 en fin todo tu presidente chino iba ahora mismo a vale vale pero el calor está por una foto y Neymar júnior y me me me acaba

Voz 1375 24:05 entran sudores no es abrazado

Voz 0458 24:08 va a Ronaldo porque ya ha recibido la visita de su gran amigo qué senda el presidente

Voz 1395 24:13 es muy muy buen amigo ya apuntaba Jesús Gallego en Twitter

Voz 1375 24:16 mucha razón si es para ficharle para el Valladolid es que ahora se pone una foto de Aimar abrazaba Ronaldo dice sorpresa buena que bueno

Voz 1940 24:23 yo te ídolo eh

Voz 1375 24:26 gracias por la visita claro dice Gallego

Voz 1940 24:28 el Valladolid claro yo me lo creo que sí que es porque no sé

Voz 0514 24:31 qué noche más larga

Voz 1395 24:34 de hecho en la larga casualmente han coincido en el carnaval no si cosas que

Voz 1375 24:40 dime cómo se defiende la falla es la primera

Voz 1395 24:43 viva ni en París ni en Valladolid no

Voz 0514 24:45 el Carnaval en Río vale vale tenía esa opción y la del cumpleaños de la hermana

Voz 1395 24:49 el once de marzo bueno pues todo esto esto es la primera de hoy falta

Voz 10 24:56 la mañana el Leganés Levante que cierra la jornada

Voz 1375 24:59 la número veintiséis y que deja ahora mismo al Barça líder con sesenta Atlético a siete con cincuenta y tres segundos Real Madrid con cuarenta y ocho tercero a doce del Barça y el Getafe que mantiene la cuarta plaza de la semana pasada después de ganar en Sevilla con cuarenta y dos Alavés quinto con cuarenta Sevilla sexto con treinta y siete estos en zona de Europa League luego Valencia hay Betis están con treinta y seis la Real con treinta

Voz 1395 25:23 a pesar de haber perdido hoy por abajo Huesca último pero ahí está de qué manera

Voz 1375 25:29 viviendo con ese gol que metieron en el ochenta y ocho con veintidós puntos está sólo a uno del Rayo con Veintitrés del Villarreal con Veintitrés los tres en zona de descenso y sólo dos por encima el Celta con veinticinco ir Valladolid con veintiséis Levante tiene treinta en Leganés tiene treinta a los dos les falta el partido de mañana estabais ante Ortega en Sevilla a cerrar porque así

Voz 1395 25:49 la jornada de domingo hola Santi muy buenas qué tal

Voz 1375 25:52 así que Quique vete ya Quique vete ya Kike que ha dicho en la sala de prensa bueno primero el partido

Voz 14 25:56 lo del Getafe hablabas con Mata ha sido sensacional yo no he visto el Betis minimizado de esta forma con Quique Setién desde que llegó sido un repaso en toda regla y ha asumido el entrenador después de las protestas del Betis lo que le ha dicho la gente la eliminación en la UEFA la eliminación en la Copa de la derrota esta forma han provocado eso grito que te has colocado y la respuesta de Quique que hubiera gente asumía la situación

Voz 1757 26:18 uno tiene que asumir esto hemos sido eliminados de dos competiciones recientemente la derrota de hoy pues ha hecho que que a la gente pues manifieste su frustración que es la misma que tenemos todos no pero evidentemente asumo totalmente la manifestación que ha tenido y nada más tratar de seguir trabajando y convertir esos esas críticas pues convertirlas en aplausos como hemos hecho otras veces

Voz 15 26:45 aquí que no se va a ir y aquí que no lo van a cesar otra cosa ya que lo que abren para el año que viene que hay un año de contrato

Voz 1395 26:50 planes de renovación vamos a hay que esperar esperar

Voz 15 26:52 yo la verdad lea el club la idea del club todo lo contó Florencio hace algunas semanas es que continuara

Voz 14 26:57 aparte de la temporada que tiene la próxima es decir proyecto

Voz 0962 27:01 se va cuajando vamos a esperar a final de temporada que la situación ha cambiado notablemente con esta semana no precisamente fantástica del Betis

Voz 1375 27:07 eh un abrazo ante esta mañana la mañana no ha sido la mejor semana desde luego ha sido una semana mala para el Betis aunque lo bueno a pesar de las dos eliminaciones es precisamente estará ahí en Europa para que terminen tienes que estar en Europa para que terminen de una semifinal de Copa que es malo tienes que jugarla te sienta mal que te eliminen pero para que te eliminen de una semifinal de Copa tienes que llegar a la semifinal de Copa para que eliminen de Europa tienes que llegar a jugar en Europa

Voz 1395 27:32 está por ahí Jacobo ahora hablaré hay muchas ganar y encima no está Antón Meana así que creo que hoy está por ahí Jacobo Iceta en Vigo hola Jacobo muy buenas qué tal muy bueno al que ya no va a poder defender nadie en Vigo esa al técnico Cardoso que lo han destituido llega Escribá

Voz 0841 27:48 sí el tercero de la temporada empezó el año con Mohamed El Celta tres victorias cinco empates cuatro derrotas se fue a la calle de la Miguel Cardoso el extécnico del Nantes esta temporada que llevaba dos fracasos el pobre intentó enderezar el rumbo

Voz 1395 28:02 pues vaya vaya temporada eh te echan del Atlante que enfrenta

Voz 0841 28:05 la verdad es que prometía mucho el había hecho muy bien con Riad de la pasada temporada tenía muy buena pinta llevó a mitad de temporada es cierta su descargo que jugar el ochenta por ciento de otros partidos sin ya las pase buen equipo que decidió no reforzar su delantera pues la pasará factura tres victorias dos empates y nueve derrotas a no hizo falta cantarlo de Nicky que Tajani Miguel vete ya

Voz 1395 28:28 no estaba cantado yo porque

Voz 0841 28:31 a la tarea que jugase el filial como el Atlético de Madrid B tomaba la decisión esta misma tarde todo consejo reunido destitución e inmediatamente anunció de Fran Escribá que era uno de los dos nombres que llevaban encima de la mesa te acuerdas Manu gol que salvó Miguel Cardoso después de la derrota dolorosa contra el Rayo

Voz 1395 28:50 en Vallecas tuvo otra oportunidad después de luz

Voz 0841 28:52 lo cuatro del Levante cuando ya prácticamente se daba por destituido pero a la tercera fue la vencida Ifrán Escribá será el encargado de hacer de Abel Resino que fue lo último que salvó al Celta una situación más o menos similar se busca el técnico con ellos

Voz 0239 29:06 experiencia en la Liga española después de traer

Voz 0841 29:08 Mohamed que no la conocía que cruzó el charco Miguel Cardoso con años de experiencia en la Liga como primer entrenador

Voz 8 29:16 Iker no tuvo demasiada suerte así que

Voz 0841 29:19 de intenta salir de un contexto muy difícil

Voz 8 29:21 sin Jaguar estás todavía a mano si es que

Voz 1375 29:24 no yo creo que no tiene tan vamos creo que no tiene tan mala plantea como para estar donde está pero es verdad que ver las sensaciones ves el partido de esta mañana dices Khimki que le llegan muy fácil concede mucho es un equipo sin confianza los resultados malos te van Un siendo la moral cada semana bueno yo creo que lo de Cardoso estaba cantado Le vi muy nervioso no es esta semana en esa rueda de prensa donde se encara con un periodista que le pregunta la semana pasada no

Voz 0841 29:46 si la semana pasada habían estado trabajando con cinco

Voz 1375 29:48 el lugar es una pregunta futbolística totalmente ya

Voz 1395 29:52 bueno bueno ya se veía que has perdido un poco el control los nervios sí y que nada bueno voy a pasar no no la verdad

Voz 0841 29:59 que es el momento de encararse cuando le preguntaban por los cinco hablar de el topo quien esto informador dentro de que me recordaba dijo Mourinho eso siendo Guardiola al portugués José Mourinho eso le toca yo creo que denotaba que sabía que no tenía la confianza del consejo de administración yo creo que de parte del vestuario tampoco ahora el Celta va a tener que buscar soluciones sin Yago Aspas también echando de menos pues fíjate a los Tucker Daniel Vázquez a vemos triunfando también en el Valencia jugadores como Johnny como Sergi Gómez que no están en el Celta Borja Iglesias también Iker fíjate lo que pudo haber sido y ahora el Celta

Voz 1395 30:37 bueno apostó por jóvenes

Voz 0841 30:39 y cuando la situación está complicada a los jóvenes a veces le cuesta un poco más

Voz 1395 30:42 pues suerte a Fran Escribá que a partir de mañana se hace cargo

Voz 1375 30:45 el Celta suerte para Cardoso que deja de ser entrenador del Celta

Voz 1395 30:50 esta mañana Jacobo hasta mañana bueno bueno repasar todo lo que ha dejado este domingo por cierto en apunta Javi Blanco acaba de hacerse oficial hace unos guiarnos hemos hecho un poco más de los Bucks de Milwaukee todos el mejor equipo de la NBA ahora mismo que tiene mejor

Voz 1375 31:02 el porcentaje de victorias unas semanas hace algunas

Voz 1395 31:04 semana Puerto ha llegado porque ha llegado a Mirotic

Voz 1375 31:07 hace unos días bueno vale

Voz 1395 31:09 en fin de semana el matiz desde que ha llegado Mirotic

Voz 1375 31:12 ahora somos un poco más porque acaban de hacer oficial que se va Pau Gasol fechas que ha con ante todo cupo está Mirotic el mejor equipo ahora mismo de la NBA sí sí

Voz 4 31:21 vamos a durante todo vamos a ver cómo perdona Javi va a llevar el diecisiete el número diecisiete bailar o ya está

Voz 10 31:29 y parece fichaje Iturralde

Voz 1395 31:32 no entiendo mucho pero decir mucho pero es que sí que va a fichar a Antonio Romero muy buenas

Voz 0239 31:37 qué tal muy buenas a todos está por ahí

Voz 1395 31:39 hola buenas noches don Julio Pulido han hecho Mario Torrejón que está aquí aquí estamos vamos

Voz 1375 31:44 siento que está por aquí hola no Miguel Martín Talavera que está fuera

Voz 1395 31:47 hay aquí estoy en Barcelona están Lluis Flaqué o la FLA aquí hola buenas noches está Jordi Martí qué tal Jordi estado muy buenas Marcos López hola muy buenas noches a todos

Voz 1375 31:57 alta nuestro más nuestro que nunca Álvaro Benito que enseguida se incorpora como siempre los domingos Iturralde González nos vamos a hablar de que el clásico que es parecido el clásico de ayer la distancia de puntos pero o tú no sé si no ha quedado alguna jugada de hoy que el domingo qué tal ha estado tampoco bidón notan da mucha

Voz 0514 32:13 es no cada vez la gente yo creo que va entendiendo un poco más lo que es la dinámica ya la gente está resignada que no va a entrar en todas las jugadas que veamos penalti claro penalti toda la gente se ha rendido si yo

Voz 3 32:24 no que me aquí

Voz 0514 32:28 es es una vez más pero bueno oye de aquí a final de temporada habrá sorpresas

Voz 1375 32:32 en Plate preguntaré cuando entramos ya en materia porque no avisó a nadie a Undiano Mallenco ayer en lo de Ramos a Messi por ejemplo más

Voz 1395 32:40 EEUU quiere es decir si bueno es buena

Voz 0514 32:43 oye ahora explicaremos también a Mateu fíjate que no hace sino él tampoco no no sigue el protocolo de último minuto que se llama en el sentido de que en una jugada de esas tú no puedes pitar el final para que no se marchen los jugadores tú no puedes pitar un final mientras está revisando una jugada pero bueno Si llega a ser roja según han Mateu hubiese avisado al árbitro que era rubia le tendría que haber sacado va a ser

Voz 15 33:08 no si me hizo sí lo hizo involuntario hombre selección voluntarismo en el quiso

Voz 1395 33:11 os voy a preguntar a todos ahora os voy a preguntar a todos ahora si era roja o no para

Voz 1375 33:14 Iturralde es roja ya lo dije ayer y de hoy algo que

Voz 13 33:19 eh

Voz 1375 33:21 han pedido hoy han pedido penalti a Raúl García en el Valencia Athletic Bilbao pero es que había venía de fuera juego no

Voz 0514 33:26 no no no no no sé si era otro ese era un penalti que pedía Cheryshev de de De Marcos pero han pitado primero fuera de juego Raúl García en la primera parte con cero cero que había barre a Raúl García o no pero no viene de fuera de juego ahora fuera juego anterior no no no no no no no te digo yo asegura además ya te explicaré porqué aquí luego otra cosa no pitan penalti porque

Voz 1375 33:48 dice que en la repesca habían dice que no vale

Voz 0514 33:50 luego luego lo explicamos porque no pitan penalti porque consideraron en el bar que se está cayendo ya Raúl García

Voz 1375 33:57 no porque fuera juego porque entiende que

Voz 0514 34:00 eso es entienden que la acción ya está cayendo no toca el balón leer el defensa le pega a Raúl García en la pierna como dice vaya penalti ya que considera en en desde el barrio de que lo Raúl García ya se está tirando ya se está cayendo por eso no pitan penalti vale si tú cuando tú dices

Voz 4 34:17 es que luego le encontrarás a manos

Voz 1395 34:19 si te llamas luego si te das cuentas tú lado aunque no programa Antena hay otro hoy hay cosas que hay se puede hacerlo no sé lo que no se puede si no no no se lo cuentas no lo que no se puede lo que vamos a publicidad que me quede lo que sé lo que no se puede descontar cosas

Voz 0514 34:42 gente que cuando estás en tu casa en vez de que el estudio

Voz 1395 34:47 que no te he visto y vives aquí al lado nota la charla es eso tampoco es bueno

Voz 1375 34:58 penalti a favor del Eibar está en el Éibar uno Celta cero que fallo Charles

Voz 0514 35:02 sí por un pisotón porque el árbitro cree que se por una ganga

Voz 1375 35:06 Juncal Orellana sin tasas jugadas el árbitro

Voz 0514 35:09 de lo que siguen es una dinámica de el árbitro le cuenta al al árbitro Bar lo que él ha visto en el campo si no coincide con lo que suele pasar pues entonces entre el arbitro Gaz

Voz 13 35:17 el árbitro cree el arte interpreta el árbitro tal siempre darle

Voz 1576 35:20 Daniel escapen Dural hay gente que se rinde pero

Voz 1375 35:22 como ves Talavera fácilmente que barbaridad por acabar que ya he visto que hoy no ha habido demasiada movida bueno ayer en el Huesca Sevilla uno de los tres goles dentro del bar pero ya si acertó nuestro aunque en un estuvieron cinco minutos no hay hoy dos tres

Voz 0514 35:35 D2 también en un fuera de juego en eso que decíamos del penalti de Cheryshev en esos son lo que tienen que mejorar ellos saben que tienen que mejorar pero tienen el miedo de equivocarse cuando ponen las líneas porque ponen dolida es una zulo tarro tiene el miedo a equivocarse y quieren ser ir vuelven a mirar la imagen vuelven a mirar con el tiempo va pasando el tiempo va pasando en cambio yo creo que para el próximo año años que ya siguientes ya tendrán más valentía a la hora de decir mira tiramos la línea ya la hemos visto una vez no hace falta verdad diecisiete veces

Voz 4 36:06 tendrán más valentía me quedo con esa fase

Voz 1395 36:09 ayer se celebró las hablando de estos mismos ahora no va a cambiar el año que viene

Voz 0514 36:12 bueno menos Undiano pasará árbitro porque sí

Voz 1395 36:14 eso no se lo contó luego uno que va

Voz 0514 36:17 la temporada homenajes acaba afortunadamente expresó el próximo año lo tenéis en el barrio de los demás

Voz 16 36:24 no no no no que le den lecciones Mateu de cómo se utiliza al Barça

Voz 1375 36:27 sí

Voz 16 36:28 la gran la final de Copa también a Undiano no bastante la Navia hombre no

Voz 1395 36:32 no nada no pero claro el Casillas tuvo una final de Copa ya que hay intercambio con Hernández Hernández que le tocaba estáis al lesionado el clásico en el dinero tiene toda la pólvora que final de temporada

Voz 15 36:43 digo que Undiano ya tuvo una final de Copa creo que fue en dos mil once con una actuación tan todo notoria

Voz 4 36:47 la gira de despedida el ahí no

Voz 0514 36:50 las nuevas para la temporada viene no si hay unas cuantas normas nuevas que la gente está hablando mucho pero todavía no hay documento oficial y bueno es más que nada a la que las que hemos venido contando aquí no hay no hay no hay gran cosa los goles con la mano todos lados

Voz 1375 37:03 voluntaria involuntaria el que se lo prepare

Voz 0514 37:05 como el que se lo prepare es decir que te pega involuntariamente el balón en la mano le vaya a un compañero tuyo y meta gol viene cómodo

Voz 1375 37:14 que no si como aunque tú no quieras

Voz 0514 37:17 han puesto el caso han puesto el ejemplo sangrante por Valencia porque es el famoso el Manchester Llum Boix que acaba metiendo en el Fellaini gol en el minuto noventa y tres y esa jugada puesto que la controla que no quería controlarla pero al controlar acaba en gol y eso hay que anular luego el portero no penaltis puede pisar con un pie en la en la línea y el otro tenerlo fuera ya no tiene que tener los dos pies en la línea luego lo que huido de que no haber rebotes ni nada eso no es cierto mira eso no es cierto y él se le va a poder amonestar a los entrenadores y a los eh otra vez a María de cartulina roja la barrera valor Bogarde el jugador no tiene que salir por el el sitio más cerca de la línea

Voz 1375 38:01 Mas salga por el centro campo eso es

Voz 1395 38:04 lo de la mano no está por lo menos que haya un criterio el que sea cada vez que toque pero bueno luego repasaremos luego repasaremos todo

Voz 1375 38:10 tramo final lo de segunda división también que el Mallorca y el Chen empataba uno Numancia uno Sporting dos rebajada Onda Cero Granada tres Oviedo uno Lugo uno Las Palmas uno Extremadura uno y Zaragoza uno Almería dos mañana dejó al Depor Alcorcón ahora mismo están en ascenso directo el Osasuna Granada primero y segundo y descenso a Segunda B Extremadura Córdoba Nástic Reus Deportivo mañana juega el Depor Alcorcón a las nueve luego unos contra unos fútbol internacional que el Liverpool ha perdido el liderato empatando ante el Ewerthon derbi ahora el City de Guardiola es primero a ganar al Chelsea uno dos al Fulham con Kepa titular y además ha sido el hombre el partido y en Italia la lluvia ha sentenciado la seguiría ganando uno dos al Nápoles con uno dos a fallamos un penalti insigne que ha mandado al palo el equipo de Ancelotti y la otra noticia las otras dos no desde el día en la Copa de España de fútbol sala el Barça ha ganado al imponerse dos uno al Pozo de Murcia y en atletismo luego nos lo contra el profesor López y estaremos con uno

Voz 4 39:05 brota seis medallas que barbaridad y Garrido

Voz 0458 39:08 en Europa atletismo con Ana Peleteiro

Voz 0514 39:11 que es muy jovencita tiene veintitrés años y que ya el año pasado