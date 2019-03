Álvaro de Arriba: "Vine a este campeonato sabiendo que si cogía cabeza de carrera era muy difícil que me pudieran pasar"

Voz 1375 00:00 Álvaro de arriba eh salmantino veinticuatro años campeón del mundo en ochocientos está por ahí campeón de Europa en ciento está por ahí en sintonía La Ser hola Álvaro muy buenas buenas noches qué tal vaya carrerón que has hecho eh

Voz 1 00:13 la verdad es que ahora mismo muy contento de la carrera ahí después hasta nervioso un poco de de esta tanto la retrasos porque la verdad es que la estaba revitalizó

Voz 1375 00:25 no no lo había oído no pero la pero la carrera así las visto luego

Voz 1 00:29 la he visto de una vez solo a estos días

Voz 2 00:32 a ver cuántas veces más las

Voz 1 00:34 edad pero pero hoy la verdad que habrá de escucharla otra vez

Voz 1375 00:41 has corrido tal y como lo tenías previsto o has tenido que improvisar sobre la marcha o era tal y como tenías la táctica prevista

Voz 1 00:48 bueno el ochocientos muchas veces hay que improvisar pero sí que es cierto que la carrera ha salido he pues bastante bastante parecido a lo que yo he tenido ha planteado quería atacar ese último trescientos la verdad que ahora mismo estoy en estado de forma increíble y me he podido mover en carrera como como el pero la verdad es que sí que quería colocarme su último otros ciertos ese último doscientos pues luego es tener la cabeza y el control total hasta meta

Voz 1375 01:12 te has visto campeón ya en los últimos doscientos ya has visto que no se te escapaba

Voz 1 01:16 realmente yo venía a este campeonato sabiendo de que si cogía cabeza de carrera que cualquiera de las de las carreras que tenía era complicado que a lo que me pudiera pasar ir esta final la verdad que cuando he cogido la cabeza a falta de doscientos cincuenta metros ya muy seguro de vivir Moix había que que tienen que correr o hacer algo increíble en el resto para para pasarme de esa última vuelta

Voz 1375 01:40 te ha dado tiempo a contestar todos los mensajes que tiene solo todavía no

Voz 1 01:44 si te digo la verdad no has abierto a Santi pisada porque lo primero que he hecho es llegar al hotel Sharpe ir a cenar con comparte equipo mi entrenador mi fisio mimar ayer para celebrar los cadáveres la F que claro siempre detrás mio sufriendo Si nada ahora pues se aprovecha al para descansar un poco que a las tres y media tenemos par de aeropuerto jurídico a las tres y media

Voz 1375 02:10 oye la última gala igual te quiere preguntar algo profe pero vas a cambiar de distancia o sigues pensando en los ochocientos tenemos los Juegos Olímpicos de Tokyo allí en dos mil veinte la vuelta la esquina sigue fiel a los ochocientos o te planteas un cambio de distancia

Voz 1 02:21 de momento en ochocientos hasta los Juegos de Tokio y a partir de ahí pues bueno está en la distancia reina de adhesión español que se mil quinientos pero de momento hasta hasta estos Juegos ochocientos simas con esta medalla que que nos da ese ese optimismo de cara a este año el mundial de Doha pero también a a políticos

Voz 1375 02:42 profe alguna para Álvaro

Voz 0246 02:44 pues además de eso le da más Álvaro yo quería preguntarte qué hay que cambiar para enfrentarse dentro de nada a no sólo los europeos sino a los grandes africanos de la distancia los grandes norteamericanos que hay que cambiar para enfrentarse a ellos

Voz 1 03:01 pues la verdad es que yo creo que no hay que cambiar mucho porque ahora mismo el ochocientos Europe yo creo que es el más potente a nivel mundial yo creo que esto un par de keniatas que te puedan colocar por ahí un par de americano el resto de europeos yo creo que tiene ahora mismo en el nivel para para rivalizar en cualquier carrera yo creo que que un foco es esa esa advirtió en esa esa garra que sacan a veces los africanos en las carreras pero yo creo que ahora mismo los atletas europeos pero tenemos así lo genes también entonces yo creo que hay que creérselo más yo y me lo he creído ya sonido perfecto

Voz 1375 03:35 pues nada Álvaro hoy has dicho en zona mixta que ibas a corto indumentaria

Voz 1 03:38 no se subastaron abonarla en tenía previsto ya no que vas a hacer con sí sí la verdad la verdad que sí que que bueno el dorsal a Body de competir yo ahí lo clavos pero lo que corrido hoy pues bueno de perilla a eso a ver cómo lo hago al final Si donarlos subastarlos todavía no lo sé lo hablaré con la federación española y bueno todo lo que saque de ahí pues se destinado para la investigación contra la esperado sin múltiple que yo creo que que es algo bonito así que bueno que todo deportista con con poca ayuda que sea puede puede apoyar

Voz 1375 04:10 porque era la esclerosis múltiple bueno por algún caso tenga cercano que conozcas

Voz 1 04:16 no es un caso es un caso que yo conozco cercano y que bueno a partir de ahí he podido conocer más en lo que es esta enfermedad y bueno me parece que muy bien algo que tiene que todo el mundo osea que que todo no debería sufrir nadie me parece algo algo positivo