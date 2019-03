Lean las páginas de economía

Voz 1100

buenos días Pepa siempre es útil en las páginas de economía de los diarios pero es imprescindible hacerlo en periodo de elecciones si dedicáramos más tiempo empaparnos de cómo nos engañan no explotan dicho sea con perdón del capitalismo tanto queremos ser que tanto unos quiere inmersa leer la última majadería del último majadero que se presenta en la lista de cualquier partido por cualquier provincia ganaríamos varias cosas por ejemplo seríamos más sabios que aprendería hemos cosas de interés no libraría unos por la última cansado a que ha dicho el tonto o la tonta que haberlas haylas pero sobre todo quizá lo más importante es que esa lectura armaría a nuestro voto le daría consistencia como la harina a las salsas ayer le vimos que en dos mil dieciocho un exconsejero delegado de una antigua asista se embolsó más de quince millones de euros o que varios ejecutivos superaron los seis millones legal por supuesto en avión duda pero ya saben cómo se ponen los señoritos porque sube el salario mínimo doce mil seiscientos euros pasa además que también leímos al coreano Ji Yun change profesor en Cambridge no es que la única solución para que no vuelva a ocurrir otra crisis como la de mil novecientos setenta y ocho es recuperar el control sobre sector financiero y ahora repasen Vox PP Ciudadanos sobre Podemos ustedes mismos