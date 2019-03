Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos puede que hacer campaña desde el Consejo de Ministros promocionando la agenda social sea ventajista pero hacer campaña apoyándose en acusaciones falsas de gravedad extrema eso es directamente obsceno y eso es lo que está haciendo la derecha al acuñar como hechos ciertos la traición a la patria y la venta de la nación el presidente Sánchez trató de controlar un incendio que el soberanismo había provocado y que se propagó de forma pavorosa sin que su predecesor en La Moncloa moviera un dedo para sofocarlo si Sánchez lo hizo acertada o desacertada mentes otro asunto puede ser criticado por ello como es natural pero no ha traicionado nada no ha vendido al país como también es natural porque además no podría ser de otra manera al PP le encantan las acusaciones grandilocuentes de inflamado patriotismo recuerdan lo de traición a los muertos luego traición a España pero haría mejor en ocuparse de traición es más de andar por casa las suyas a sus subordinados por ejemplo el patético Zoido dejando a la intemperie a los mandos de las fuerzas de seguridad es un monumento a la deslealtad en la estela de su precedente mayor Federico Trillo que eludió su responsabilidad en la nefasta gestión del accidente del Yak Isabel endosó interpreta a los militares cuando veo que la campaña electoral se llena de traiciones golpes de Estado ventas de la patria me pregunto si conseguiremos algún día salir del siglo XIX el mundo Europa España todos y cada uno de nosotros estamos asistiendo a un cambio muy profundo que exige un esfuerzo transformador enorme y es muy desesperante que en lugar de estar entregados afrontar esos gigantescos desafíos Nos estemos atascando en un movimiento español Leo cainita una y otra vez un año detrás de otro porque esa traición sí que tiene que preocuparnos es una traición a nuestro futuro de nuestros hijos