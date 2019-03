Voz 1 00:00 así minuto el cine la SER con Pepa Blanes hola qué tal bienvenidos al cine en la SER

Voz 1463 00:25 nada la temporada de premios nos centramos en la nueva propuesta de uno de los directores más innovadores de las últimas décadas es Robert Zemeckis que está detrás de películas como Forrest Gump boli o Regreso al futuro en su nueva película bienvenidos a buen juega con la ficción y la realidad el usando figuritas de soldados de la Segunda Guerra Mundial hablaremos también de un nuevo director que aparece en el cine español es Pedro Alonso que debuta con un thriller en inglés feed back ambientado precisamente en la radio vuelve a España Jean Reno con cuatro latas película de Gerardo Olivares en televisión esta semana analizamos Press nuevas series sobre el periodismo que estrena Filmin

Voz 3 01:12 en esta ocasión lo público debe quedar esa tribu le bajo ningún concepto no debería ser tan activo uno consigo mi objetivo

Voz 2 01:24 no me daba carezco de inversión tengo el dinero en la calle de Gayá anarquista mentalista del montón de profesión activista otra vez ha pasado de ser ha indicado que de un vídeo bicolor

Voz 4 01:45 y por fin se acabaron las galas los premios con esos Oscar que cerraron en falso un poco el debate sobre la industria dieron el premio a Greenwood película pues muy correcta muy convencional nos gustaba pero quizás no bueno no se Elio Castro hola qué tal y si te gustó el resulta

Voz 5 02:01 no no no no no me gustó en líneas generales no me gustó y no me gustó la ceremonia porque me parece que lo que hace años era una ceremonia que llamaba muchísimo la atención y tenía un cierto peso yo creo que se ha quedado en algo banal un poquito o un trascendente

Voz 6 02:16 tras discutida me parece así es

Voz 4 02:19 moción jugaba con todo el show de Hollywood

Voz 0544 02:22 independientemente las injusticias a mi me parece que ya ha quedado un poco relegada a una más no a la más importante esa es mi opinión

Voz 6 02:30 José Manuel Romero hola qué tal Roma no pudo hacer historia no pudo película de consenso eligieron a Green Book que bueno también detrás de todo eso hay una batalla dura no en la en la industria con tu amigo Steven

Voz 1463 02:42 Spielberg es da buena ha pedido el en las últimas aparte de pedir el voto para gringo quiere decir que el cine sólo puede coexistir en pantalla grande ha pedido a la Academia que sólo puedan optar al Oscar aquellas películas que estén más de cuatro meses en cartel ropas promotores

Voz 6 02:57 según las suyas lo único que debate cerrado en falso hoy ya lo veremos ya no no que va que yo creo que el discurso Spielberg va en contra de los tiempos sí sobre todo que a él al final a él no le perjudica porque su fin

Voz 1463 03:13 por siempre pero bueno vamos con un viejo amigo de Spielberg también tuvieron ahí sus roces pero en en un inicio empezaron siendo muy amigas que es Robert Zemeckis que estrena bienvenidos a Marwan es la vuelta al animación mezcla de animación imagen real algo que ya hizo en quién engañó a Roger Rabbit y bueno adapta un documental que se titulaba Mark buen Coll sobre la paliza que un grupo

Voz 6 03:33 lo bueno pro nazi le dio a un artista

Voz 1463 03:37 en un bar cuando éste estaba borracho dijo que le gustaba ponerse zapatos de mujer Zemeckis se usa figuritas de soldados y de Barbies para refugiar a su protagonista de ese dolor físico y mental que aquel aquel suceso le acarreó el protagonista de la película es Steve

Voz 0660 03:51 me pegaron hasta casi dejarme sin vida sin ningún motivo diez delante del otro ya lo tienes mar acepta entrar pero y creado un mundo en el que pudo curarme que es todo esto bienvenida Marhuenda es mi instalación artística es artista Fes una historia complica cuenta Mela

Voz 7 04:14 seguro que quiere saberlo sí

Voz 1463 04:17 Juan José que parecido a este

Voz 7 04:19 bueno es

Voz 1084 04:21 lo dispersa la la la cinta y por momentos también erráticas eleva de de de las manos un batiburrillo en el que yo creo que ha querido mezclar demasiadas cosas aunque la idea hay hay partes de las ideas que están bien no como esa idea Un poco de que el arte puede ser una terapia o me gusta la idea de que los nazis siempre vuelven en esas figuritas no de de soldados de la Segunda Guerra Mundial pero realmente se queda como en tierra de nadie la la película aunque plantea pues los delitos de de

Voz 8 04:50 de odio no a un crimen a no un homosexual au

Voz 9 04:54 tendencia travestir say in pero no no

Voz 1084 04:57 no acaba de lanzarse la película lo que debería hacer y queda en en una mezcla de todo y nada con con idea más interesantes pero muy dispersas yo creo que no la hacen funcionar como una película de entretenimiento que es lo que quiere

Voz 6 05:10 es una pena porque es maravilloso

Voz 1463 05:12 no está hecho las que domina esta técnica maravillosamente como hace que además las figuras se parezcan tantísimo a los actores que es el mundo imaginario de este pintor que todas las personas que conoce de su pueblo las convierte en figuritas para ir recordando todo aquello que había olvidado entonces es maravilloso

Voz 6 05:29 como parte abierto

Voz 1463 05:31 ya lo bien hechas que está el movimiento lo maravillosa que está la historia sin embargo quizá le falta algo de emoción o le falta algo de rotundidad a la propuesta que a mí me parece muy interesante y la verdad es que es la recomiendo pero es verdad que no es redonda y es una pena es algo Elio que hace meses le ha pasado en bastantes ocasiones no sé que digamos que con Spielberg han sido pues los grandes del cine de entretenimiento Ike y Zemeckis quizá más centrado en estas cosas en esta innovación no no bueno ya lo vimos

Voz 0544 06:01 por ejemplo en todas las películas de Regreso al futuro pero sobre todo en la muerte os sienta también que era explosión de los de digitales si hechos con muchísima originalidad que tenían mucho que ver en la historia era muy divertidos y luego Forrest Gump y yo creo que su carrera está pues un poco difusa no porque no sabe a qué atenerse no se vuelve otra vez ahora en esta película a esto la hora a jugar con los efectos especiales pero por ejemplo aliados pues era una historia de mucho más o mucho más clásico de la de la Segunda Guerra Mundial de amor de aventuras el vuelo era uno

Voz 6 06:34 bueno vi leer muy oscuro

Voz 0544 06:37 si el desafío pues también pues era un este equilibrista que basó por las Torres Gemelas no sea que yo creo que su carrera está un poco que no sabe muy bien dónde quedarse no está un poco desubicado sí parece

Voz 1463 06:49 que esta vuelta al animación Le podía hacer recobrar yo yo creo que que es muy interesante la recomiendo aunque no sea redonda y el explicaba lo difícil que era coordinar a los actores para que estuvieran exactamente igual en un plano en el plano real como en el plano de captura de movimientos que es el que hace que las figuritas se muevan

Voz 8 07:07 aquí ha dado

Voz 6 07:10 Johnson daría daba sus muñecas

Voz 8 07:12 los o alter egos de las personas de su vida real para considerar esta historia teníamos que pasar de la vida real a la imaginación haciendo que los actores hicieran exactamente lo mismo en los dos planos la técnica tenía que capturar esos movimientos para después dar vida a esas muñecas

Voz 1463 07:31 pues claro lo hizo también en polares

Voz 0544 07:34 preso por ejemplo esa captura de los movimientos de los actores y luego pasarlas a la animación a que también era una película que mezclaba imagen real con con con animación no sea en ese sentido es muy innovador muy arriesgado pero yo creo lo que que eso su carrera se ha quedado en un entre dos aguas

Voz 1463 07:54 yo no creo que no consigue al igual que digo que eran amigos que con Spielberg Spielberg se ha conseguido llevar al público incluso en sus obras más más alejadas del entretenimiento Zemeckis le ha costado más está protagonizado por Steve Carell que vuelve a un papel dramático yo creo que está estupendo y y tanto él como Zemeckis vieron el documental en call it juntos y hablaron y dijeron tenemos que llevar esto la ficción con documentales maravilloso pero la ficción aporta mucho más

Voz 8 08:23 a la deriva en primera creo que tenía que hacer una película de ficción porque el documentales maravilloso pero una vez que hable con Zemeckis y cómo expandir ese mundo imaginario que el protagonista había creado en su vida y él tenía la tecnología necesaria para hacer nada

Voz 1084 08:41 yo creo que el problema un poco también es el él está estupendo porque a mi a mi me gusta también mucho en esta vertiente dramática igual que hemos visto Melissa Mc Carthy que son actores logró muy polivalentes pero creo que el problema también está justamente con su personaje que que Zemeckis le da una una distancia emocional que a lo mejor no te dio que que nos quiera ver más pero puede acercar lo más al público y entenderlo mejoren en esa especie de terapia no que sigue en su mundo y no ser tan previsible en cómo va desarrollando esa terapia con la

Voz 0544 09:10 las las figuras de la Segunda Guerra Mundial

Voz 1084 09:12 yo creo que ahí está un poco el mi distancia de la película y con el personaje

Voz 1463 09:16 sí es probable por cierto que un Delorean aparece

Voz 0544 09:19 también lo dejan era una de las calles

Voz 1463 09:22 es con el que las figuritas viajan al futuro chaquetón de sus propios sus propios guiños bueno pues cambiamos de estreno aunque hablamos también un poco el arte como pues casi como terapia es otro biopic de Van Gogh se titulaban Coca a las puertas de la eternidad con él William Dafoe ganó la Copa Volpi al mejor actor en Venecia y estuvo nominado al Oscar aunque pues no no lo ganó lo ganó Rami Malek es una apuesta personal del director también pintor Julian Schnabel sobre el pintor holandés se centra en sus últimos años los más convulsos de Van Gogh cuando vivía en el sur de Francia pintó sus obras maestras pero su depresión y su relación tormentosa con Gauguin al que interpreta Oscar a Isaac fueron en aumento

Voz 10 09:58 nací más bello que yo veo y eso a veces me asusta creo que estoy perdiendo el juicio pero entonces me digo a mí mismo mostrar lo que veo a mis hermanos humanos que no pueden verlo es un privilegio puedo darles esperanza y consuelo confunde a la gente usted misma se confunde con sus pintores y Pinto

Voz 11 10:16 el vídeo

Voz 1463 10:19 te has metido en en el cuadro

Voz 0544 10:22 arte si a mi me gusta mucho la interpretación anda fue porque a diferencia de otras películas como El loco del pelo rojo de verdad claro no vemos a ese artista a Van Gogh atormentado irascible sino elevemos una cierta serenidad percibimos sus problemas mentales y sus obsesiones y sus depresiones pero también momentos de felicidad cuando pinta entonces a mí ese tono me gusta me sobra un poco a los excesos de de Julian Schnabel de querer ser director y que se note con las cosas desenfocada unas tomas desembocado que no creo que LB benefician a la película no yo creo que en ese caso el director tiende más hotel tendría que tender más a desaparecer y sin embargo el quiera hacerse presente dejar su sello y a mi me parece que perjudica a la película y luego pues me gusta eso que también se está apuntando varias veces que es el el el final de Van Gogh si se suicidó sino se suicidó en fin las teorías que hay sobre su muerte ver pero me parece una película que sin ser excelente si me parece que que tiene ese mérito de presentarnos a un Van Gogh distinto al que muchas veces hemos visto que tenemos en el imaginario

Voz 1463 11:27 sí porque parece que fue que muchas veces la depresión o la locura se toman como eh como esa inestabilidad total y aquí hay hay bastantes serenidad incluso

Voz 0544 11:35 en muchas reflexiones muy interesantes sobre la pintura la relación con la naturaleza Zico

Voz 1463 11:40 con el la eternidad perdurar no

Voz 0544 11:43 perdurar la regir la religiosidad en fin yo creo que son discursos muy eh muy distintos a lo que hemos visto de este de este personaje y luego pues también tienen que es muy bonita la relación con su hermano Theo no sabemos las cartas ateo y todo eso pero que en esta película yo creo que también tiene una profundidad distinta lo que hemos visto en en otras versiones filmadas de Bangkok que son bastantes son seis

Voz 1463 12:06 sí sí sí yo creo que es de los pintores que más

Voz 6 12:09 sí a mí me saca un poco el idioma

Voz 1463 12:12 que es eh vamos en el sur de Francia todos hablando inglés

Voz 0544 12:15 el plan a veces el francés con el inglés y son un poco arbitrario

Voz 1463 12:18 que a mí como espectadora siempre me AM consiguen sacar y luego me parece que te tienes razón que Schnabel es muy pretencioso

Voz 0544 12:25 sí es apetencias ida conmigo no

Voz 1463 12:28 seguido el decía que quería meter al espectador en un cuadro de Van Gogh que es verdad que hay movimientos de cámara que pueden recordar a ese trazo nervioso pero me parece que no que no le ha salido bien y que la película se salva en parte porque el personaje tiene mucha enjundia porque por la interpretación de Willem Dafoe y luego sí que es verdad que tienen planes muy bonitos claro estás estás hablando de un pintor impresionista o post impresionista entonces sí que tiene escenas bonitas pero no creo que la película podría haber sido mucho más potente de lo que es por por ese ego de Julian Schnabel que he hecho bastantes ya había hecho películas sobre pintores bueno incluso bueno también yo creo que

Voz 6 13:07 le fallaba eso no

Voz 1463 13:09 que se vea como director cuando tienes claro interpretación in persona

Voz 6 13:12 es tan potente que quizá tu trabajo es menor

Voz 0544 13:14 si esa ese concepto de la autoría yo creo que le le puede perjudicar

Voz 1463 13:20 bueno pues precisamente una de las cosas que decías Elio en lo de que Van Gogh no estaba realmente tan tan mal no hay que tenía decía cosas muy sensatas en los últimos etapas se subida insistía mucho Julian Schnabel en la rueda de prensa de Venecia porque decía que había leído las últimas cartas y que en eso se habían basado para hacer esta película

Voz 1084 13:40 seguimos las cartas de Van Gogh en las que se muestra absolutamente lúcido en esa última etapa de su vida sabía perfectamente quién era él comprendía su relación y la de su pintura con la eternidad hay un momento en la película cuando está pintando

Voz 9 13:52 yo doctor Gates en que el doctor le pregunta por qué pinta ahí banco responde para dejar de pensar

Voz 1463 14:00 es es es uno de los

Voz 0544 14:03 sí pero interesantes de la película sí sí más significativos sí que yo creo que define muy bien a al personaje de todas maneras he visto también un documental que se va a estrenar y luego se va pasó por televisión de Antonio López el pintor hiperrealista y él decía que no le gustaba nada como ser representaba muchas veces en el cine a los pintores o no creía en esa mítica esos pintores tan atormentados que sufren sino que él concebía más su trabajo con con con otra perspectiva no de de de oficio más de oficio no y que creía que incluso ni Picasso sufría tanto no

Voz 6 14:41 hay otras personas

Voz 0544 14:42 sufre mucho más que los artistas sí

Voz 1463 14:45 eso está bien saberlo o mejore Van Gogh que tuvo un final

Voz 6 14:49 pero pero es cierto es cierto

Voz 1463 14:50 lo que dice Antonio López Bueno en el cine español esta semana debuta el director Pedro Alonso o lo hace con feed back que es un thriller claustrofóbico que ha rodado en Galicia pero en inglés y que cuenta en el reparto con el actor de la serie Ray Donovan Icon Ivana Baquero la niña del Laberinto del fauno que ya no esta niña que es una actriz hecha y derecha que está afincada en Los Ángeles de haciendo cosas en inglés y en castellano porque habla inglés estupendamente es una película que transcurre en un estudio de radio donde el periodista estrella ve cómo unos encapuchados le asaltan en pleno directo para que confiese un escándalo

Voz 12 15:25 Vicente tú tienes

Voz 13 15:35 con las seis jornadas

Voz 1463 15:51 pues la verdad es que es un poco verde te pueden asaltar en el estudio en cualquier momento

Voz 0460 15:56 si no la película es muy entretenida no oí el ABS son thriller yo lo que pasa es que yo viéndola digo Opel qué tipo de radio hacen en Londres tan rara no que es un poco directo pero con retardo con cosa grabadas

Voz 1463 16:12 sí que lo está Feng

Voz 0460 16:16 entonces en ese sentido no no no puedo identificarme mucho a pesar de eso de trabajar en la radio pero me la película me parece interesante pero no hay una cosa que no me creo mucho que se San mezcla de que ahora estamos en directo estamos grabados pero va a salir en antena dentro de cinco minutos no sé

Voz 6 16:31 lo peor es que grabó en otros menores hombre claro sí sí pero está grabado todo completamente

Voz 0544 16:38 pero bueno te vean la película que yo creo que se lo pueden pasar relativamente bien porque son Fidel intenso y con pasan muchas cosas y me gustó mucho Ivana Baquero en un papel que yo no me esperaba que fuera capaz de hacer osea que le doy un bastante digo aprobado también

Voz 6 16:56 alto a la película

Voz 1084 17:00 es una propuesta muy interesante desde el género por por los temas que trata a un poco por por esos estamentos del poder que no han sido tocados también en esto es un poco danza de del mito tú el concepto de impunidad de justicia que tiene la la cinta e incluso dentro de los que asaltan esa radio hay distintos baremos lo que es la justicia y de cómo hay que conseguir un fin los medios que se necesitan no entonces pero yo creo que funciona muy bien esto de que tienen noventa minutos es hora y media que no sabes lo que va a pasar que también hay una transición moral y una construcción moral de los protagonistas porque realmente al periodista estrella la las primeras escenas crees que tiene una integridad ética periodística porque es azote del

Voz 6 17:43 los periodistas que el gran azote del hombre

Voz 1084 17:46 sí está amenazada incluso por fascista y luego tiene un una evolución enorme durante la película y te das cuenta que también son gente absolutamente descarnada y que y que su vida depende de su reputación en un momento de redes sociales de periodismo entretenimiento que está todo mezclado y esa también integra bien lo de las redes sociales con el los juicios paralelos de forma muy sutil porque no es no es parte de la película importante y luego el sonido yo creo que funciona como el juez a nosotros a mí me gustó el Rayo fue únicamente por el juego de de sonido de auriculares de fuera

Voz 0544 18:17 campo dentro de campo eso está yo creo bastante

Voz 1084 18:19 enseguida más que cámara que puede hacer lo que lo que puede hacer dentro de un estudio porque no hay más espacio

Voz 1463 18:24 sí quizá la atención se juega el sonido que con Icon poco con lo con Xi con el diálogo porque al final les decía que Ivana Baquero que habían rodado en ese estudio cerrado y que los movimientos tienen que estar perfectamente coordinados para no cruzarse la cámara del otro que que habría si había sido todo todo un desafío a mí me parece interesante la propuesta hay cosas que me gustan me gusta mucho el tema de la red sociales de la fama de cómo cómo haces lo que sea para que tu imagen siga siendo intacta e incluso una relación con con tu hija no vamos a desvelar más el abuso de poder o sea que hay cosas muy interesantes quizás eleva o quiera hablar de demasiadas cosas cuando al final no deja de ser un thriller angustioso lo el Brexit luego no sabes muy bien porque lo ha metido chapuzón como que hay demasiadas cosas que se teme que al final me parecen que son un poco barullo pero me parece interesante me parece entretenida y creo que va a ser interesante seguir a Pedro Alonso en los próximos trabajos que haga como dice Elio Ivana Baquero está estupenda

Voz 0544 19:26 sí sí sí sí no la verdad es que para quién tenga en su imagen El laberinto del fauno pues se encuentra ya a una actriz por supuesto madura en pleno digamos ve potencial como como actriz

Voz 1463 19:39 que la veremos se en el barco bueno en la nueva serie de alta mar perdón no es el alza es otro término otro término marino en la nueva serie de Netflix ahí va a estar también no sea que tiene bastantes trabajos por ahora bueno José tú has estado con con Pedro Alonso y con Ivana Baquero que te han contado

Voz 1084 19:57 bueno él defiende como decía que era una película de género y que está bastante entregado a películas como hereditario Déjame salir películas

Voz 0544 20:05 van a través de esos del género pues temas sociales

Voz 1084 20:07 ya que le interesaba eso hablar de la impunidad de esa justicia hay explorar un poco la fama y el poder

Voz 8 20:13 es una mirada sobre el uso del poder y además me parecía también que que que tocó

Voz 14 20:18 va a hablar un poco del poder desde desde

Voz 8 20:21 en su significado más transversal no nos estamos acostumbrando a que el poder tenga como una única figura no el poderoso empresario el banquero el político cuando no es así ya que hay hay que pensar que todos tenemos poder sobre algo sobre agua

Voz 1463 20:37 bueno la historia iba a rodar en en castellano finalmente pues se fichó a Eddie Marsan ir todo cambió incluso cosas del guión Nos decía Ivana Baquero que como que iba a ser un periodista de fútbol que hubiera sido muy curioso de ver

Voz 6 20:50 mucho si al final

Voz 1463 20:52 el ciclo también Tristán se ha Eddie Martí decía

Voz 1084 20:55 por ejemplo que lo del Brexit de lo habían metido simplemente porque era inglés y estaba ambientada en Londres que se hubiera sido en Francia hubieran metido posiblemente ALE pero algo pero dice bueno cae un contexto europeo similar dependiendo de cada caso hiel la verdad es bastante combativo iba al Jancker con su camiseta anti Brexit nos hablaba un poco de de esa relación cae ahora entre información entretenimiento redes sociales y populista

Voz 6 21:17 el populismo es seducción

Voz 0084 21:19 yo por simples mentiras frente a verdades complejas

Voz 6 21:22 y pienso que esa simples mentiras

Voz 0084 21:24 va de entretenimiento porque te permiten satisfacer tus propios prejuicios te permiten satisfacer tu propia Airam te permiten culpar a alguien más estoy seguro de que en la Alemania nazi cuando todas esas personas iban a las manifestaciones de Nuremberg culpaban a los judíos o culpaban a los homosexuales era porque lo estaban pasa

Voz 6 21:44 grande porque estaban enojados si alguien les estaba diciendo que su enojo estaba justificado a veces también hemos estado hablando con IVA no

Voz 1084 21:53 vaquero en estos tiempos de manada no dice que le hizo mucho pensar sobre los fallos del sistema de la protección a las víctimas y de los juicios paralelos

Voz 15 22:01 pues que esta yo después de los eventos que sucedieron a Claire e incluso a nivel institucional para que ella no tuviera acceso a la ayuda necesaria para para de alguna forma superar o intentar superar lo que les sucedió en serio completamente sola nadie la creyó nadie la quiso ayudar y eso le lleva cosas efectivamente a a tomarse la justicia por su propia mano

Voz 1463 22:26 pues sí con unas tijeras enormes más prohibir las tijeras de la radio a partir de ahora porque vaya tela bueno pues es recomendable feed back película española de la semana íbamos con bueno pero otra película española perdón hay dos claro veo haya Renaud y me lío es cuatro latas de Gerardo Olivares que después del documental sobre el proceso ha vuelto de Alemania se estrena esta comedia de aventuras protagonizada por el actor Jean Reno como decíamos que hablan español junto a Quique San Francisco Susana Baitulá cuenta el viaje que emprenden dos amigos a ver a un tercero amigo enfermo que vive en Mali bueno pues recordando sus aventuras de jóvenes a bordo de un cuatro latas lleno de emotividad y reencuentros

Voz 0660 23:09 a los amigos una aventura extraordinaria el periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturales esto es un viaje de ida

Voz 16 23:26 Garachico el reingreso lluvia porque cortas sobre eso

Voz 6 23:36 fue en León San Renault

Voz 1463 23:39 a bordo del cuatro lazos Francisco Pareja

Voz 0544 23:42 sí bueno y Quique San Francisco sale es el el amigo al que quemar a Berna está allí en en Tombuctú pero bueno es una película simpática digamos que simpática pero no a mi me parece que quizá es demasiada poca historia para la duración que tiene la película que ronda las dos horas Bush mucho de la música de las canciones de los drones de los paisajes podían dejar mucho más eh

Voz 6 24:09 los conflictos entre de los el mejor de los infortunios del del cuatro latas e indudablemente Le tiene

Voz 1084 24:15 qué más cosas aún cuatro latas en el desierto pero le pasan demasiados pues basada en las cosas

Voz 0544 24:20 sí yo creo que es la película sea un poquito tediosa Se es decir lo sea no sobra viajen los drones no sólo la música sobra un poco de de todo eso irnos falta pues más conflicto entre los personal

Voz 6 24:33 en qué tal Jean Reno pues Jean Reno era su primera película en en castellano

Voz 0544 24:39 bastante bien si con su acento francés muy simpático e hace de un personaje muy también con con muchos sueños que tiene también muchas contradicciones porque es un poco timador un poco en fin yo yo creo que el el núcleo de los personajes de hobbit que querían también es

Voz 1463 24:58 ya no les a esto porque no es capaz pero gracias

Voz 0544 25:01 pero bueno esto saque todo son personajes que yo creo que pueden dar mucho más de sí es un poco trillado ya el de personajes muy distintos que en un coche en un día ajenos para mucho de reencuentros de agua embotellada todo eso pero aún así pues bueno yo creo que puede ser una película que podría dar mucho más de lo que era

Voz 1084 25:19 si esa esa nostalgia del reencuentro y esa mirada bueno que Gerardo Olivares tiene de su de su vida no es un trotamundos a África y demás no de forma tibia luego bueno la inmigración y quizá el inicio de la películas algo más interesante porque nos plantea esa necesidad de que vuelves a tu trabajo gatos rutinas tienes una falsa libertad estás encerrado no en en esa rutina necesitas pues eso pero también realiza el momento de el viaje es lo que me hace salir de todo y es donde encuentro mi libertad claro lo ya lo hemos visto

Voz 0544 25:49 sí lo hemos visto lo que interesantes que Gerardo Olivares hace unos años una película catorce kilómetros que era el viaje contrario es decir de unos africanos que cursan todo eso delineante cruzan el Estrecho y quieren llegar a la península y este es el viraje viaje contrario no quizá complementando las dos películas a mi gusto más catorce kilómetros

Voz 1463 26:06 que está lista pero bueno son las

Voz 0544 26:09 sí un cruce de miradas y de trayectorias que entre las dos puede ser encontrar algo interesante

Voz 1463 26:14 el precisamente sobre ese cruce de miradas decía Gerardo Olivares no que los viajes y las experiencias es siempre lo que cuenta a sus amigos que tienen un poquillo de racismo

Voz 17 26:24 tumbe de haber nacido en España una familia acomodada haber tenido la posibilidad de estudiar un colegio privado etcétera etcétera hubieran nacido en Burkina Faso viviendo con menos de un dólar al al día viendo que tu hijo pasan hambre que no tienen acceso a una buena educación ni por supuesto a la sanidad y que su futuro es totalmente incierto tú no arriesgaría tu vida para buscar un lugar donde eso pudiera suceder

Voz 1463 26:56 pues eh menos cañero estuvo Jean Reno

Voz 6 27:00 supongo cascarrabias no decía Tamayo si es que decía que no

Voz 1084 27:04 la sociólogo ni ni político entonces el no iba a hablar de la mirada europea hacia la inmigración y el como propio inmigrante que fue de de España hay de Casablanca no a Francia sólo decía que que le gusta esto de de la libertad y que él siempre ha tenido el líder hay profesó trabaja donde quiere

Voz 18 27:19 creo que en el siglo XVIII no había pasaporte para viajar y hoy hay pasaporte vida explica Axencia IES es verdad que era la libertad dentro de Ci y que yo hago HB hecha oficio porque creo que que puede hacer lo que me

Voz 6 27:41 bueno decía que lo lo que le faltaba era un musical algo de música pero déjame setenta años no me veo

Voz 1463 27:47 bueno pues vamos a terminar recordando que se estrena también esta semana La lista de Schindler en pantalla grande como le gusta a Stephen Spielberg aunque lo que no sabe Steven espúreos que también se puede ver en pantalla pequeña porque está en varias plataformas pero bueno muy bien bueno se cumplen veinticinco años los desde que esta película se estrenará ganó siete Oscar fue una de las más taquilleras de su año y es la historia ya sabéis pues eh de Oskar Schindler que un empresario alemán que salvó a mil doscientos judíos e a cambio de que trabajaran para su empresa estaba protagonizada por Liam Neeson

Voz 19 28:21 no sé creo que un mitin personas tiren gracias a usted

Voz 6 28:35 para quien quiera recuperar día grande

Voz 0544 28:38 sí yo recuerdo cuando las ceremonias de los Oscar eran algo que digamos más importante ese momento de de que Spielberg

Voz 6 28:44 por fin ganaba un Oscar eso que nunca había ganado unos que no lo había perdido

Voz 0544 28:49 se pone por las películas que había hecho iré el dijo cuando recogió es es la primera vez que mis manos tengo un Oscar dicen los he visto en casa mis amigos pero nunca seco es la primera vez que los tengo tengo este Oscar entre mis manos había una esa ceremonia eran fue muy emocionante aunque estaban muy cantada pero fue emocionante

Voz 6 29:08 como una legitimación de alguien que venía de hacer taquillazos que no lo consideraban no por color púrpura trece nominaciones cada momento pues nada me lo bueno es que se puede elegir pantalla grande así que bueno pues dejamos el fin de Nos vemos la semana que viene Elio gracias a Dios están íbamos con la tele que vamos a hablar de Periodismo

